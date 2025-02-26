Топ 17 инструменти за управление на продажбите през 2025 г.

Най-добрите търговци постигат успех, като разбират емоциите на клиентите и им предлагат нещо, на което те не могат да устоят. Те правят това, като изграждат силни взаимоотношения и наистина знаят какво иска клиентът.

Сега си представете, че правите това подробно проучване за целия си продажбен процес. Звучи предизвикателно? Ето тук на помощ идва софтуерът за управление на продажбите.

Тези мощни инструменти дават възможност на екипите по продажбите да проследяват сделките, да прогнозират приходите, да автоматизират задачите и да получат ценна информация за своите резултати в продажбите.

В този блог ще разгледаме 17-те най-добри инструмента за управление на продажбите, които сме подбрали след проучвания и тестове.

⏰ 60-секундно резюме ClickUp: Най-доброто за управление на продажбени проекти и взаимоотношения с клиенти

Pipedrive: Най-добър за визуализиране на продажбените процеси

Keap: Най-доброто решение за цялостна автоматизация на продажбите и маркетинга

Freshsales: Най-доброто за CRM за продажби и анализи, базирани на изкуствен интелект

Salesforce CRM: Най-подходящ за големи предприятия с комплексни нужди

HubSpot: Най-доброто за съгласуване на входящите продажби и маркетинга

Insightly: Най-доброто за управление на проекти и CRM интеграция

ActiveCampaign: Най-доброто решение за имейл маркетинг и автоматизация на продажбите

EngageBay: Най-доброто решение за достъпни всеобхватни продажби и маркетинг

Copper CRM: Най-доброто за интеграция с Google Workspace

Salesmate: Най-доброто решение за подпомагане на продажбите с изкуствен интелект

Capsule: Най-доброто за прост и лесен за използване CRM

Close: Най-доброто за продажбени диалери и проследяване на обаждания

Zapier: Най-добър за автоматизиране на работните процеси между приложенията

Zendesk Sell: Най-доброто решение за обслужване на клиенти и интеграция на продажбите

Streak: Най-доброто за интеграция с Gmail и Google Workspace

Salesflare: Най-доброто решение за просто и автоматизирано проследяване на продажбите

Изборът на подходящия софтуер за управление на продажбите може да определи успеха или провала на вашата стратегия за продажби. При толкова много налични опции е от съществено значение да знаете кои функции най-добре ще подкрепят уникалните нужди и процеса на продажби на вашия екип.

Ето някои ключови аспекти, които трябва да имате предвид:

Опции за персонализиране: Уверете се, че инструментът за управление на продажбите може да се персонализира според вашите изисквания. Той трябва да ви позволява да адаптирате етапите на продажбите, работните процеси и Уверете се, че инструментът за управление на продажбите може да се персонализира според вашите изисквания. Той трябва да ви позволява да адаптирате етапите на продажбите, работните процеси и показателите за продажбите , за да съответстват на вашия конкретен процес на продажби.

Леснота на използване: Дайте предимство на платформи с интуитивен интерфейс и минимална крива на обучение, за да могат вашите търговски представители да започнат работа веднага.

Функции за автоматизация: Инструментите за автоматизация на продажбите спестяват време и подобряват ефективността, като се занимават с повтарящи се задачи като последващи имейли, оценяване на потенциални клиенти, въвеждане на данни и други дейности, свързани с продажбите.

Възможности за интеграция: Уверете се, че инструментът се интегрира безпроблемно с вашия съществуващ Уверете се, че инструментът се интегрира безпроблемно с вашия съществуващ CRM работен процес . Това включва инструменти за управление на взаимоотношенията с клиенти, инструменти за автоматизация на маркетинга и комуникационни платформи.

Отчитане и анализи: Изберете инструмент с мощни възможности за анализ на продажбите, за да проследявате ключови показатели, да идентифицирате пречки, да прогнозирате приходите и да оценявате ефективността на екипа си по продажбите.

Поддръжка на клиенти: Потърсете инструменти за управление на продажбите с добри отзиви и функции за поддръжка, които да ви помогнат да разрешавате проблеми и да отговаряте на въпроси бързо.

Ефективното управление на продажбите е ключът към сключването на повече сделки. Подходящите инструменти могат да ви помогнат да проследявате напредъка, да откривате пречки и да поддържате гладкото протичане на процесите.

Съставихме списък с 17-те най-добри инструмента за управление на продажбите, с които можете да оптимизирате продажбите си и да подобрите производителността си.

1. ClickUp (Най-доброто за управление на продажбени проекти и взаимоотношения с клиенти)

ClickUp е мощна платформа за управление на проекти и производителност и може да промени изцяло управлението на целия ви цикъл на продажби.

Той централизира продажбените дейности, позволявайки ви да управлявате потенциални клиенти, да създавате работни потоци, да получавате информация и да прогнозирате приходите – всичко това в един инструмент.

Съберете всичко – от проследяване на потенциални клиенти до привличане на клиенти и сътрудничество по сделки – на едно място с ClickUp

ClickUp за търговски екипи улеснява управлението на вашите търговски проекти. Той ви помага да визуализирате вашия процес и да проследявате активността на акаунтите в реално време, така че винаги да сте в течение. Освен това, с персонализирани работни процеси, можете да се справяте с всичко – от потенциални клиенти до сключени продажби, като същевременно поддържате силни взаимоотношения с клиентите.

Управлявайте цялата си продажбена тръба, процеси и екипи с помощта на платформата ClickUp Sales

Представете си, че се занимавате едновременно с няколко сделки и взаимодействия с клиенти – хаотично е, нали? Ето тук на помощ идва ClickUp CRM, което улеснява управлението на вашите продажбени проекти и взаимоотношения!

Той позволява на вашия екип по продажбите да управлява множество акаунти и да проследява сделките отблизо, като управлява всички взаимодействия с клиенти и данни за продажбите в един инструмент. Той поддържа всичко в ред, от поддържането на потенциални клиенти до сключването на сделки, укрепването на взаимоотношенията и повишаването на производителността на всеки етап.

Това, което прави ClickUp изключително ефективен, е обширната му библиотека от шаблони, подходящи за всяка дейност в продажбения процес. Например, шаблонът за продажбения процес на ClickUp предоставя готова за употреба рамка за управление и оптимизиране на всеки етап от процеса.

Този шаблон опростява процесите на продажбите, като гарантира, че вашите екипи по продажбите могат да се съсредоточат върху най-важното – сключването на сделки и изграждането на дълготрайни отношения с клиентите. Освен това, обмислете шаблона за план за продажби на ClickUp, за да създадете план, ориентиран към резултатите, с SMART цели, по-бързи стратегии и организирана информация на едно лесно достъпно място.

Друга опция е шаблона ClickUp CRM, който помага за управлението на целия цикъл на клиента. Той ви позволява да максимизирате взаимоотношенията с клиентите чрез проследяване на потенциалните клиенти, организиране на контактите в една база данни и приоритизиране на задачите според етапа на продажбите.

Най-добрите функции на ClickUp

Персонализирайте CRM работните процеси и таблата, за да бъдат съобразени с вашия уникален процес на продажби.

Разпределяйте задачи, управлявайте зависимости и лесно проследявайте напредъка на вашите продажбени дейности, като използвате ClickUp Tasks за управление на цялостното ви представяне в продажбите.

Получете ценна информация за продажбените резултати с ClickUp Portfolio , който предоставя подробни данни за всеки клиент и сделка във вашия продажбен процес.

Интегрирайте ClickUp с други приложения и платформи като CRM софтуер, софтуер за продажбени канали или водещи инструменти за видеоконферентна връзка като Google Meet и Slack, за да подобрите продуктивността на продажбите.

Автоматизирайте повтарящи се задачи като ръчно въвеждане на данни и поредици от имейли с помощта на ClickUp Automations , за да спестите време и да увеличите ефективността.

Ограничения на ClickUp

Разширените опции за персонализиране и множеството функции може да изискват известно време за усвояване от новите потребители.

Използването на мобилното приложение може да бъде по-малко интуитивно в сравнение с версията за настолни компютри.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на месец на член

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Ето какво казва Барни Преториус, администратор на домейни в Jasper Consulting, за ClickUp:

Смятам, че е полезен във всяка ситуация, в която е необходимо сортиране и наблюдение на данни, от търговските представители до мениджърските екипи – всички могат да намерят предимства в използването на ClickUp.

Смятам, че е полезен във всяка ситуация, в която е необходимо сортиране и наблюдение на данни, от търговските представители до мениджърските екипи – всички те могат да намерят предимства в използването на ClickUp.

💡 Професионален съвет: Искате да поемете контрол над процеса на продажбите? Опитайте шаблона за проследяване на продажбите на ClickUp. Следете индивидуалните и екипните резултати в реално време

Вземайте решения въз основа на данни, за да оптимизирате своя процес на продажби.

Получете информация за това къде усилията за продажби са най-ефективни.

2. Pipedrive (най-добър за визуализиране на продажбените процеси)

чрез Pipedrive

Pipedrive е лесен за използване CRM инструмент, който помага на екипите по продажбите да управляват безпроблемно продажбите.

Искате да сключите повече сделки? С интуитивния си интерфейс с функция „плъзгане и пускане“ можете бързо да създадете визуален процес, да проследявате напредъка, да преминавате сделките през всеки етап и да започнете да сключвате сделки.

Освен визуалната си привлекателност, той включва функции като управление на контакти, интеграция с електронна поща и прогнозиране на продажбите, за да подкрепи целия цикъл на продажбите. Освен това, тъй като Pipedrive има мобилно приложение, получавате достъп за вашия екип по продажбите, докато сте в движение.

Най-добрите функции на Pipedrive

Визуализирайте продажбения си процес с ясен и интуитивен интерфейс с функция „плъзгане и пускане”.

Приоритизирайте сделките, като се фокусирате върху най-добрите възможности, подкрепени от точни прогнози за продажбите и управление на продажбите.

Автоматизирайте повтарящи се задачи като въвеждане на данни и последователности от имейли, за да спестите време и да увеличите производителността.

Ограничения на Pipedrive

Въпреки че е визуално привлекателен, интерфейсът не предлага възможност за персонализиране, което ограничава използването му за сложни продажбени канали.

Автоматизацията на работния процес с изкуствен интелект е достъпна само в по-високите планове Professional, Power или Enterprise.

Цени на Pipedrive

Essential : 24 $/месец

Разширено : 49 $/месец

Професионална версия: 69 $/месец

Power : 79 $/месец

Enterprise: 129 $/месец

Оценки и рецензии за Pipedrive

G2: 4. 3/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 3000 рецензии)

Един потребител на G2 казва:

Най-добрият CRM, който съм използвал, винаги го препоръчвам. Повечето CRM системи са създадени от технически специалисти и се основават на тяхното разбиране за продажбите. Това, което ми харесва в Pipedrive, е, че той е създаден от търговци и разработен от технически специалисти според техните нужди.

Най-добрият CRM, който съм използвал, винаги го препоръчвам. Повечето CRM системи са създадени от технически специалисти и се основават на тяхното разбиране за продажбите. Това, което ми харесва в Pipedrive, е, че е създаден от търговци и разработен от технически специалисти според техните нужди.

💡 Допълнителен съвет: Изберете софтуер за управление на продажбите, който може да ви помогне да проследявате OKR за продажбите за оптимална производителност.

3. Keap (Най-доброто решение за цялостна автоматизация на продажбите и маркетинга)

чрез Keap

Keap (по-рано Infusionsoft) е вашият мощен инструмент за продажби и маркетинг в един пакет. Той има всичко, от което се нуждаят малките предприятия и предприемачите – имейл маркетинг, CRM, автоматизация на продажбите и инструменти за създаване на целеви страници – без излишни екстри, само резултати!

Отличителна черта е имейл маркетинга, който ви позволява да създавате персонализирани кампании директно от платформата. Keap се интегрира безпроблемно с инструменти като Zapier, QuickBooks и Mailchimp – идеален за фирми, които искат да съгласуват маркетинга и продажбите си на една платформа.

Най-добрите функции на Keap

Автоматизирайте с лекота имейл маркетинговите кампании, продажбените фунии и последователностите за проследяване.

Управлявайте контакти, проследявайте взаимодействия и сегментирайте аудиторията си въз основа на нейното поведение и ангажираност.

Създавайте персонализирани целеви страници и формуляри, за да привличате потенциални клиенти и да разширявате списъка си с имейли.

Планирайте срещи и управлявайте календара си безпроблемно в рамките на платформата.

Ограничения на Keap

Въпреки че функциите му са изчерпателни, някои потребители може да сметнат интерфейса за малко претрупан и труден за навигация.

Цените могат да станат относително скъпи за по-големи екипи, тъй като броят на контактите и потребителите се увеличава.

Цени на Keap

299 $/месец (до 2 потребители, 1500 контакта)

Оценки и рецензии за Keap

G2: 4. 2/5 (над 1500 отзива)

Capterra: 4. 1/5 (над 1200 отзива)

4. Freshsales (Най-доброто за CRM продажби и AI-базирани анализи)

чрез Freshsales

Freshsales от Freshworks е като ваш помощник в продажбите, задвижван от изкуствен интелект, който улеснява управлението на потенциални клиенти, ангажираността на клиентите и проследяването на сделки. Той опростява вашия процес, за да можете да се съсредоточите върху истинската цел: сключването на сделки!

Freddy AI, AI асистентът на Freshsales, помага на търговските представители да оценяват потенциалните клиенти, да откриват тенденции и да приоритизират задачите за по-голяма ефективност. Освен това, с вградените инструменти за телефон, имейл и чат, Freshsales ви предоставя пълна картина на вашия продажбен процес.

Най-добрите функции на Freshsales

Използвайте AI-базирани анализи, за да предвидите вероятността за сключване на сделки и да идентифицирате потенциални клиенти с висока стойност.

Автоматизирайте повтарящи се задачи като поредици от имейли, планиране на срещи и въвеждане на данни с функциите за автоматизация на продажбите.

Получете информация в реално време за продажбените дейности и напредъка на продажбите с персонализирани табла.

Ограничения на Freshsales

Функциите на изкуствения интелект са мощни, но тяхната точност зависи от качеството и количеството на наличните данни.

Някои разширени функции, като персонализирани отчети и сложни интеграции, може да изискват по-дълъг период на обучение.

Цени на Freshsales

Растеж : 9 $/месец на потребител

Pro : 39 $/месец на потребител

Enterprise: 59 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Freshsales

G2: 4,5/5 (над 1200 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 600 отзива)

Един потребител на G2 казва:

FreshSales предлага отлична стойност за цената си, което го прави идеален за малки предприятия или компании, които искат ефективен CRM, без да разоряват бюджета си. Това е много интуитивен инструмент с функции (като имейл маркетинг), които улесняват управлението на бизнеса.

FreshSales предлага отлична стойност за цената си, което го прави идеален за малки предприятия или компании, които искат ефективен CRM, без да разоряват бюджета си. Това е много интуитивен инструмент с функции (като имейл маркетинг), които улесняват управлението на бизнеса.

💡 Професионален съвет: Интересувате се от автоматизиране на повтарящи се задачи в продажбите? Разгледайте нашия наръчник за използване на изкуствен интелект в продажбите, за да усъвършенствате управлението на продажбите.

5. Salesforce CRM (Най-подходящ за големи предприятия с комплексни нужди)

чрез Salesforce

Salesforce е водещият в света инструмент за управление на продажбите, предлагащ мощни функции за бизнеса от всякакъв мащаб. Той обаче наистина блести при големи предприятия с комплексни нужди, които искат да автоматизират своите продажби и оперативни процеси.

Мощните му опции за персонализиране и интеграция го правят идеален за търговски представители, които искат да опростят CRM и продажбените процеси в една платформа. Освен това, облачната платформа на Salesforce осигурява достъп до данните от всяко устройство, което я прави идеална за глобални търговски екипи.

Най-добрите функции на Salesforce CRM

Персонализирайте платформата, за да отговаря на вашите уникални бизнес нужди, с широка гама от конфигурации и интеграции.

Получете 360-градусова представа за вашите клиенти с богатство от данни и информация.

Автоматизирайте процесите на продажбите, маркетинговите кампании и взаимодействията с клиенти

Използвайте функции, базирани на изкуствен интелект, като Einstein AI, за да предвидите поведението на клиентите и да подобрите резултатите от продажбите.

Ограничения на Salesforce CRM

Богатството от функции може да изисква специално обучение, за да се използват пълноценно.

Сложността на платформата може да е прекалена за по-малките предприятия, които се нуждаят от прост CRM.

Цени на Salesforce CRM

Предприятие: 165 USD/месец на потребител

Неограничен : 330 $/месец на потребител

Einstein 1 Sales: 500 долара на месец на потребител

Оценки и рецензии за Salesforce CRM

G2: 4. 4/5 (над 23 000 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 18 000 отзива)

6. HubSpot (Най-доброто за съгласуване на входящите продажби и маркетинга)

чрез Hubspot CRM

Hubspot е друг отличен софтуер за управление на продажбите, предназначен за цялостно управление на маркетингови и продажбени проекти. Този широко използван инструмент включва безплатен CRM, известен с лесния си за използване интерфейс и мощни функции за инбаунд маркетинг.

HubSpot помага на екипите по продажбите да следят потенциалните клиенти, да автоматизират задачите и да поддържат гладкото функциониране на продажбения процес. Освен това, благодарение на мощните си аналитични инструменти, вашите търговски представители могат да получат ясна представа за своя процес и резултати.

Най-добрите функции на HubSpot

Съгласувайте усилията в продажбите и маркетинга с помощта на унифицирана платформа и споделени данни.

Привлечете потенциални клиенти с персонализирани имейл кампании, автоматизирани работни процеси и чат на живо.

Използвайте безброй шаблони за продажбения процес , които ще ви помогнат да оптимизирате и автоматизирате управлението на продажбения процес.

Сключвайте сделки по-ефективно с инструменти за продажби като управление на контакти, проследяване на сделки и отчитане.

Ограничения на HubSpot

Безплатният CRM не разполага с автоматизация на работния процес, така че всяко взаимодействие с клиент изисква ръчно въвеждане на данни.

Повечето ключови функции са фокусирани върху инбаунд маркетинга, което може да не е подходящо за организации с различна стратегия за продажби.

Цени на HubSpot

За индивидуални лица и малки екипи:

Безплатни инструменти

Sales Hub Starter: 20 USD/месец на работно място

Платформа за начинаещи клиенти: 20 $/месец на работно място

Sales Hub Professional: 100 $/месец на работно място

За фирми и предприятия:

Sales Hub Professional : 100 $/месец на работно място

Sales Hub Enterprise: 150 USD/месец на работно място

Оценки и рецензии за HubSpot

G2: 4. 4/5 (над 12 000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 4000 отзива)

Един потребител на G2 казва:

Чудесен инструмент за управление на потенциални клиенти и продажби. Можем да получим много ясна представа за целия процес на продажби, което улеснява управлението на взаимодействията с клиентите с помощта на автоматизирани имейли и последователности.

Чудесен инструмент за управление на потенциални клиенти и продажби. Можем да получим много ясна представа за целия процес на продажби, което улеснява управлението на взаимодействията с клиентите с помощта на автоматизирани имейли и последователности.

7. Insightly (Най-доброто за управление на проекти и CRM интеграция)

чрез Insightly

Insightly е CRM система за продажбения процес, която надхвърля традиционното управление на контакти. Тя безпроблемно интегрира продажбите с управлението на проекти, което я прави идеална за бизнеса, който се нуждае от тясно сътрудничество между екипите по продажби, маркетинг, технологии и проекти.

Той е икономичен и изключително лесен за използване, което е причината толкова много развиващи се компании да го избират, за да увеличат продажбите си без никакви проблеми.

Най-добрите функции на Insightly

Интегрирайте CRM, управление на продажбите и функции за управление на проекти в една платформа.

Проследявайте сделки, управлявайте проекти и сътрудничете безпроблемно с търговските представители.

Получете 360-градусова представа за взаимодействията с клиентите и напредъка на проектите.

Ограничения на Insightly

Въпреки че предлага функции за управление на проекти, те не са толкова ефективни, колкото инструменти като ClickUp, Asana или Jira.

Инструментът за цялостно управление на продажбите може да бъде скъп за по-малките екипи.

Цени на Insightly

Плюс: 99 $/месец (за 2000 потенциални клиенти)

Професионален : 499 $/месец (за 2000 потенциални клиенти)

Enterprise: 999 $/месец (за 2000 потенциални клиенти)

Оценки и рецензии за Insightly

G2: 4. 2/5 (над 900 отзива)

Capterra: 4,0/5 (над 600 отзива)

8. ActiveCampaign (Най-доброто за имейл маркетинг и автоматизация на продажбите)

чрез ActiveCampaign

Търсите инструменти за управление на продажбите, които да ускорят автоматизацията и да се съобразят по-добре с маркетинга? Опитайте ActiveCampaign, който интегрира функции за автоматизация на маркетинга и CRM.

А най-хубавото? Функциите за управление на кампании ви позволяват да изпращате персонализирани, автоматизирани съобщения на вашите контакти, което ви спестява време и същевременно поддържа личния характер на комуникацията. По този начин можете да управлявате продажбения си процес за генериране на потенциални клиенти, проследяване на сделки и др.

Най-добрите функции на ActiveCampaign

Създавайте сложни имейл маркетингови кампании с разширени възможности за сегментиране и автоматизация.

Автоматизирайте работните процеси по продажбите, включително оценяване на потенциални клиенти, поддържане на интереса им и последващи действия.

Получете задълбочени познания за поведението на клиентите с подробни анализи и отчети.

Ограничения на ActiveCampaign

Цената зависи от броя на контактите, което го прави скъп за организации с голям обем клиентски данни.

Функциите на CRM са функционални, но може да им липсва дълбочината на специализирания CRM софтуер.

Цени на ActiveCampaign

Стартово ниво : 15 $/месец (за до 1000 контакта)

Plus : 49 $/месец (за до 1000 контакта)

Pro : 79 $/месец (за до 1000 контакта)

Enterprise: 145 $/месец (за до 1000 контакта)

Оценки и рецензии за ActiveCampaign

G2: 4,5/5 (над 13 000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 2000 отзива)

9. EngageBay (Най-доброто решение за достъпни всеобхватни продажби и маркетинг)

чрез EngageBay

EngageBay е достъпна платформа за продажби и маркетинг „всичко в едно“, която предлага широка гама от инструменти на конкурентна цена. Тя включва имейл маркетинг, CRM, автоматизация на продажбите и инструменти за създаване на уебсайтове и целеви страници.

Този всеобхватен подход е идеален за софтуер за управление на продажбите, софтуер за генериране на потенциални клиенти или решения за управление на клиенти.

Най-добрите функции на EngageBay

Комбинирайте имейл маркетинг, CRM софтуер, автоматизация на продажбите и уебсайт конструктор в една единствена, достъпна платформа.

Управлявайте контакти, проследявайте сделки и получавайте информация за поведението на клиентите с помощта на разширени функции като оценяване на потенциални клиенти.

Създавайте персонализирани целеви страници и формуляри, за да привличате потенциални клиенти и да разширявате продажбите си.

Ограничения на EngageBay

Платформата може да не разполага с функциите на по-утвърдените CRM и инструменти за автоматизация на маркетинга.

Въпреки че са достъпни, разширените функции са налични само в по-скъпите планове, което ги прави скъпи.

Цени на EngageBay

Безплатно

Основен : 12,99 $/месец на потребител

Растеж : 49,99 $/месец на потребител

Pro: 79,99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за EngageBay

G2: 4,7/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 800 отзива)

💡 Професионален съвет: Искате да подобрите продажбите си? Използвайте целенасочено съдържание, което информира клиентите за вашите уникални предложения. Ето подробно ръководство за създаване на съдържание за подпомагане на продажбите.

10. Copper CRM (най-доброто за интеграция с Google Workspace)

чрез Copper CRM

Copper CRM е прост и интуитивен инструмент за управление на продажбите, създаден специално за потребителите на Google Workspace. Той се синхронизира безпроблемно с Gmail, Google Calendar и други приложения на Google, което улеснява управлението на потенциални клиенти, проследяването на сделки и работата в екип.

Простият и лесен за използване интерфейс на Copper го прави идеален за екипи по продажбите, които предпочитат минималистичен подход. Той разполага и с функции като управление на контакти, проследяване на сделки и проследяване на имейли, за да управлявате ефективно продажбения си процес.

Най-добрите функции на Copper CRM

Интегрирайте безпроблемно с Gmail, Google Calendar и други приложения на Google Workspace.

Управлявайте сделки и множество продажбени канали с ключови функции за регистриране на обаждания и имейли в познатата среда на Google.

Проследявайте продажбите с персонализирани отчети, прогнози за продажбите и табла с данни.

Ограничения на Copper CRM

Тъй като е предназначен предимно за потребители на Google Workspace, той може да ограничи привлекателността си за бизнеса на други платформи.

Мобилното приложение не е толкова богато на функции, колкото версията за настолни компютри.

Цени на Copper CRM

Стартово ниво : 12 USD/месец на работно място

Базов : 29 $/месец на работно място

Професионална : 69 $/месец на работно място

Бизнес: 134 USD/месец на работно място

Оценки и рецензии за Copper CRM

G2: 4,5/5 (над 1100 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 600 отзива)

11. Salesmate (Най-доброто за подпомагане на продажбите с изкуствен интелект)

чрез Salesmate

Salesmate е сред инструментите за управление на продажбите, които използват изкуствен интелект, за да предоставят на екипите по продажбите ценна информация и помощ. Той прогнозира резултатите от сделките, предлага следващите стъпки и дори изготвя персонализирани имейли.

Тези автоматизирани функции подпомагат търговските представители на всеки етап, като помагат на екипите да оптимизират работните процеси и да се фокусират върху изграждането на взаимоотношения с клиентите.

Най-добрите функции на Salesmate

Използвайте AI-базирани анализи, за да помогнете на мениджърите по продажбите да предвидят резултатите от сделките и да препоръчат най-добрите следващи стъпки за сключване на повече сделки.

Автоматизирайте работните процеси по продажбите, включително поредици от имейли, планиране на срещи и публикуване в социалните медии.

Получете информация в реално време за продажбените дейности и напредъка на продажбите с персонализирани табла.

Ограничения на Salesmate

Платформата може да не е подходяща за големи предприятия с комплексни нужди и множество персонализирани продажбени канали.

Някои разширени функции може да изискват преминаване към по-скъп план.

Цени на Salesmate

Базов: 29 $/месец на потребител

Pro : 49 $/месец на потребител

Бизнес : 79 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Salesmate

G2: 4. 6/5 (90+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 90 отзива)

Един потребител на G2 казва:

Платформата на Salesmate е отворена и гъвкава, с всички необходими API и Zapier интеграции. Не мога да похваля този продукт достатъчно! Желанието да обучават потребителите също е голям плюс. Като цяло, Salesmate надмина очакванията ми и го препоръчвам на всеки, който се нуждае от стабилно CRM решение.

Платформата на Salesmate е отворена и гъвкава, с всички необходими API и Zapier интеграции. Не мога да похваля този продукт достатъчно! Желанието да обучават потребителите също е голям плюс. Като цяло, Salesmate надмина очакванията ми и го препоръчвам на всеки, който се нуждае от стабилно CRM решение.

12. Capsule (Най-доброто за прост и лесен за използване CRM)

чрез Capsule

Capsule е лек, но ефективен софтуер за управление на продажбите, предназначен за малки предприятия, които искат да опростят процеса на продажбите си.

Интуитивният му интерфейс и минималистичен дизайн го правят лесен за научаване и използване, дори и за хора с ограничен технически опит. Освен това основните функции на Capsule, като управление на контакти, проследяване на сделки и основни отчети, го правят подходящ за фирми с по-опростени продажбени канали.

Най-добрите функции на Capsule

Управлявайте контакти, проследявайте сделки и регистрирайте взаимодействия с клиенти.

Създавайте прости продажбени тръбопроводи и проследявайте сделките, докато те преминават през процеса на продажби.

Сътрудничество с членовете на екипа чрез споделяне на контакти и бележки по сделките

Ограничения на Capsule

Ограничена мащабируемост за по-големи предприятия с комплексни нужди

Основните функции за отчитане не са идеални за организации, които се нуждаят от проследяване на ключови показатели или получаване на пълна информация за продажбите.

Цени на Capsule

Стартово ниво : 18 $/месец на потребител

Растеж : 36 $/месец на потребител

Разширено : 54 $/месец на потребител

Ultimate: 72 $/месец на потребител

Оценки и рецензии на Capsule

G2: 4,7/5 (над 350 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 160 отзива)

Един потребител на G2 казва:

Толкова е лесен за използване, че го обожаваме. Настройването отне няколко минути, използвам го ежедневно и харесвам функциите за проекти/процес. Силно препоръчвам продукта за стартиращи или разрастващи се бизнеси. Възможностите за персонализиране, функциите за търсене, напомнянията и т.н. – всичко е много интуитивно.

Толкова е лесен за използване, че го обожаваме. Настройването отне няколко минути, използвам го ежедневно и харесвам функциите за проекти/процес. Силно препоръчвам продукта за стартиращи или разрастващи се бизнеси. Възможностите за персонализиране, функциите за търсене, напомнянията и т.н. – всичко е много интуитивно.

13. Close (Най-доброто за продажби по телефона и проследяване на обаждания)

чрез Close

Close е сред популярните инструменти за управление на продажбения процес, специално разработени за екипи по продажбите, които разчитат в голяма степен на телефонни разговори. Той предлага мощни функции за набиране на номера, проследяване на разговори и записване на глас, което го прави идеално решение за екипи по продажбите, работещи с изходящи обаждания.

Най-доброто? Интегрира се с други инструменти за продажби и дава информация за ефективността на екипа, помагайки на търговските представители да управляват по-ефективно продажбите.

Най-добри функции

Осъществявайте и приемайте обаждания директно в CRM с помощта на вградения телефонен номер

Проследявайте историята на обажданията, записвайте разговорите за бъдеща справка и анализирайте ефективността на обажданията.

Автоматизирайте изходящите обаждания с функциите на Power Dialer

Ограничения при сключването на сделки

По-висока цена в сравнение с други инструменти за управление на продажбите с подобни функции.

Платформата може да не е идеална за фирми, които разчитат в голяма степен на имейл или инбаунд маркетинг.

Заключителни цени

Базова цена: 29 USD/месец на работно място

Стартиращи компании : 59 $/месец на работно място

Професионална : 109 $/месец на работно място

Предприятие: 149 $/месец на работно място

Персонализирано: Персонализирано ценообразуване (за 10+ търговски представители)

Затворени оценки и рецензии

G2: 4,7/5 (над 1500 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 160 рецензии)

14. Zapier (Най-добър за автоматизиране на работните процеси между приложенията)

чрез Zapier

Zapier не е типичен CRM, но е чудесен за автоматизиране на работни потоци и интегриране на приложения. Искате да се свържете с Gmail, Slack или ClickUp? Zapier ще ви помогне! Той елиминира ръчните задачи, за да опрости вашите продажбени процеси.

Платформата се отличава с обширната си библиотека от интеграции на приложения (над 5000). Независимо дали искате да регистрирате автоматично имейли в CRM (Zapier Tables) или да синхронизирате задачи между инструменти за управление на проекти, Zapier има всички решения.

Най-добрите функции на Zapier

Свържете CRM системата си със стотици други приложения, включително платформи за имейл маркетинг, инструменти за управление на проекти и платформи за социални медии.

Автоматизирайте множество задачи в продажбения си процес, като създаване на контакти, актуализиране на сделки и изпращане на известия.

Подобрете потока от данни между различните приложения, като елиминирате ръчното въвеждане на данни и намалите грешките.

Ограничения на Zapier

Въпреки че е мощен, Zapier може да има стръмна крива на обучение за потребители, които не са запознати с концепциите за автоматизация.

Това не е софтуер за управление на продажбите, поради което не е идеален за организации с прост процес на продажби.

Цени на Zapier

Безплатно

Професионален : Започва от 29,99 $/месец

Team : Започва от 103,50 $/месец

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Zapier

G2: 4,5/5 (над 1300 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2900 отзива)

Един потребител на G2 казва:

Zapier постоянно се подобрява и добавя нови функции. В сравнение с Make, Afterpieces и Microsoft Flow, Zapier обикновено е по-лесен за настройка и предлага повече интеграции. Това е една от най-добрите услуги за автоматизация, които се предлагат на пазара.

Zapier постоянно се подобрява и добавя нови функции. В сравнение с Make, Afterpieces и Microsoft Flow, Zapier обикновено е по-лесен за настройка и има повече интеграции. Това е една от най-добрите услуги за автоматизация, които се предлагат.

15. Zendesk Sell (Най-доброто за обслужване на клиенти и интеграция на продажбите)

чрез Zendesk Sell

Zendesk Sell е мощно средство за продажби, което помага на екипите да повишат производителността си, да управляват потенциалните клиенти и да поддържат процесите си в добро състояние. С проследяване на потенциалните клиенти, управление на продажбите и анализи в реално време, всичко се свежда до това да работите по-умно, а не по-усилено!

Този софтуер за продажбения процес се съчетава перфектно с инструментите за обслужване на клиенти на Zendesk, като ви предоставя едно цялостно решение за продажби и поддръжка. Той е идеален за екипи, които искат да обединят продажбите и обслужването.

Най-добрите функции на Zendesk Sell

Интегрирайте безпроблемно с платформата за обслужване на клиенти на Zendesk за единна визия за клиентите.

Управлявайте контакти, проследявайте сделки и регистрирайте взаимодействия с клиенти в една единствена платформа.

Автоматизирайте задачите по продажбите, като въвеждане на данни и последователности от имейли.

Ограничения на Zendesk Sell

Платформата може да не е идеална за фирми, които не използват инструментите за поддръжка на клиенти на Zendesk.

Интеграцията с Zendesk е силна, но основните функции може да не са толкова стабилни, колкото тези на специализирания инструмент за продажбения процес.

Цени на Zendesk Sell

Sell Team : 19 $/месец на агент

Sell Growth : 55 $/месец на агент

Sell Professional: 115 долара на месец за агент

Оценки и рецензии за Zendesk Sell

G2: 4. 2/5 (480+ отзива)

Capterra: 4. 3/5 (над 150 отзива)

💡 Професионален съвет: Преди да внедрите инструмент за управление на продажбите, начертайте пътя на клиента, за да определите ключовите функции, от които се нуждаете, за да управлявате сделките и различните етапи. Това ще ви помогне да стесните избора си.

16. Streak (най-доброто за интеграция с Gmail и Google Workspace)

чрез Streak

Streak е лек CRM, вграден директно в Gmail. Той е идеален за екипи по продажбите, които разчитат предимно на комуникация по електронна поща. Софтуерът CRM позволява на потребителите да проследяват потенциални клиенти, да управляват тръбопроводи и да автоматизират работните потоци по електронна поща, без да напускат пощенските си кутии.

Интеграцията с Gmail и Google Workspace го прави идеален за малки екипи и самостоятелни предприемачи, които искат да автоматизират имейлите си и да оптимизират продажбите си.

Най-добрите функции на Streak

Управлявайте контакти, проследявайте сделки и регистрирайте взаимодействия директно в пощенската си кутия в Gmail.

Проследявайте отварянията и кликовете на имейли, за да получите информация за ангажираността на клиентите.

Сътрудничейте с членовете на екипа, като споделяте тръбопроводи и имате достъп до споделена информация за контакти.

Ограничения на Streak

Ограничена мащабируемост за по-големи екипи или предприятия

Тъй като е изграден в Gmail, функционалността на Streak е ограничена от ограниченията на интерфейса на Gmail.

Цени на Streak

Pro : 59 $/месец на потребител

Pro+ : 89 $/месец на потребител

Enterprise: 159 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Streak

G2: 4,5/5 (над 200 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 450 отзива)

Един потребител на G2 казва:

Отличен CRM инструмент за самонаети лица и малки фирми. Обичам да създавам тръбопровод за продажбите си и е лесно да създавам фрагменти, с които да попълвам предварително шаблони за имейли за различни видове потенциални клиенти и потенциални клиенти в различни етапи. Streak буквално ми спестява 2-3 часа седмично, а интеграцията му директно в Gmail го прави много лесен за използване. Харесва ми и възможността да експортирам тръбопровода си, за да мога да извършвам анализи на представянето си.

Отличен CRM инструмент за самонаети лица и малки фирми. Обичам да създавам тръбопровод за продажбите си и е лесно да създавам фрагменти, с които да попълвам предварително шаблони за имейли за различни видове потенциални клиенти и потенциални клиенти в различни етапи. Streak буквално ми спестява 2-3 часа седмично, а интеграцията му директно в Gmail го прави много лесен за използване. Харесва ми и възможността да експортирам тръбопровода си, за да мога да извършвам анализи на представянето си.

17. Salesflare (Най-доброто за просто и автоматизирано проследяване на продажбите)

чрез Salesflare

Последният софтуер за управление на продажбите в списъка е Salesflare. Това е прост, автоматизиран инструмент, който проследява дейностите и ви помага да сключите повече сделки. Освен това, той събира взаимодействията с клиентите от имейли, телефонни разговори и календари, за да ви предостави 360-градусова картина.

Най-голямото предимство? Функциите, базирани на изкуствен интелект, ви помагат да приоритизирате потенциалните клиенти, да прогнозирате сключването на сделки и да препоръчате най-добрите следващи стъпки.

Най-добрите функции на Salesflare

Приоритизирайте потенциалните клиенти и идентифицирайте високоценните възможности с помощта на AI-базирани анализи.

Генерирайте автоматизирани отчети и табла за проследяване на продажбите

Ограничения на Salesflare

Функциите на изкуствения интелект може да не са толкова точни или усъвършенствани, колкото тези в CRM системите от най-висок клас.

Цени на Salesflare

Растеж : 29 $/месец на потребител

Pro : 49 $/месец на потребител

Enterprise: 99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Salesflare

G2: 4. 8/5 (250+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 130 отзива)

Специални споменавания Zoho CRM: Обединява маркетинга, продажбите и успеха на клиентите в една динамична платформа.

Monday. com: Дава възможност на фирми от всякакъв мащаб да създават продажбени канали, без да се нуждаят от разработчик.

Lusha: Подпомага екипа по продажбите с инструменти за обогатяване на потенциални клиенти, информация за продажбите и генериране на потенциални клиенти.

Nutshell: Визуализира продажбения процес, за да проследява сделките и да ги премества през различните етапи за по-лесно проследяване.

Управлявайте продажбите си с ClickUp

Ние сме обхванати 17 от най-добрите инструменти за управление на продажбите, всеки от които има своите предимства и особености. Като вземете предвид вашите нужди и бюджет, изберете този, който отговаря на вашите нужди, и наблюдавайте как вашите продажби се изстрелват!

Имайте предвид обаче, че ClickUp е платформа „всичко в едно“, която съчетава всичко необходимо в софтуера за продажбения процес с допълнителни функции за производителност. С този CRM софтуер можете да автоматизирате задачи, да управлявате потенциални клиенти, да задавате работни процеси и да получите всичко необходимо в едно подредено работно пространство.

Готови ли сте да трансформирате продажбения си процес? Регистрирайте се в ClickUp още днес и поемете контрол над продажбите си.