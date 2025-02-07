10-те най-добри прости CRM софтуера през 2025 г.

Идеята „започни малък и остани малък“ не се приема добре от всички – с изключение на 41 милиона души. 🤷‍♀️

Това не е шега – 41 милиона души в САЩ са самостоятелни предприемачи или собственици на малки предприятия, а 82% от тях са напълно доволни, че не разширяват бизнеса си.

Но докато размерът на вашата компания може да не се промени, вашите операции и нуждата от по-умни инструменти ще се променят. В крайна сметка, Google Workspace и купчина лепящи се бележки няма да са достатъчни, а преминаването към прекалено скъп софтуер за управление на проекти изглежда като ненужна инвестиция.

В края на краищата, защо да харчите пари за функции, които никога няма да използвате – нито финансово, нито от гледна точка на усилията?

Затова за тези 41 милиона малки, но мощни предприятия, ние сме подготвили обзор на най-добрите прости CRM софтуери, които предлагат точното количество функционалности, без да усложняват нещата. 👍

⏰ 60-секундно резюме Ето кратък списък с нашите 10 най-добри избора за надеждни CRM системи: ClickUp : Най-добър за управление на взаимоотношенията с клиентите и управление на проекти : Най-добър за управление на взаимоотношенията с клиентите и управление на проекти HubSpot: Най-добър за мащабируемо управление на клиенти Freshsales: Най-добър за подпомагане на продажбите с изкуствен интелект Zoho CRM: Най-добър за персонализиране и достъпност Monday CRM: Най-добър за интуитивни работни процеси и автоматизация Less Annoying CRM: Най-добър за простота и малки предприятия Insightly CRM: Най-добър за продажби и синергия между проекти Pipedrive: Най-добър за визуални продажбени канали Vtiger CRM: Най-добър за междуфункционално сътрудничество в екипа Capsule CRM: Най-доброто за производителността на малките предприятия

Какво трябва да търсите в един прост CRM?

Един прост CRM не трябва да е скучен – той може да бъде много ефективен, като същевременно остава лесен за използване. Ето какво да търсите, когато избирате най-добрия прост CRM софтуер:

Приемане от екипа 🤝

Един прост CRM трябва да се фокусира върху улесняването на работата на екипите по продажбите. Той трябва да им помага да сключват повече сделки, да автоматизират задачите и да улесняват последващите действия. Бонус точки, ако включва подкрепа за въвеждане, за да улесни процеса на обучение.

🧠 Знаете ли, че: 98% от купувачите на CRM считат функциите за автоматизация на продажбите за основен приоритет при избора на CRM.

Стойност за парите 💹

Малките предприятия не могат да си позволят скрити такси. Потърсете CRM, който предлага персонализирани отчети, преглед на продажбите и автоматизация на задачите без допълнителни такси.

Вашият CRM трябва да помага на търговските представители да се фокусират върху сключването на сделки, а не върху изпълнението на задачи. Функции като управление на тръбопровода, оценяване на потенциални клиенти, синхронизиране на имейли и планиране на срещи могат да превърнат хаоса в яснота.

Интеграции ✅

Не обърквайте екипа си със стотици приложения. Изборът на CRM софтуер, който работи с любимите ви инструменти или платформи (като Zapier или Zoom), е от съществено значение за безпроблемния работен процес.

Възможност за персонализиране 🙌

От тръбопроводи до етикети, уверете се, че CRM се адаптира към вашия бизнес, а не обратното.

Автоматизация на задачите и изкуствен интелект 🤖

Изберете CRM решения с AI инструменти за писане на имейли, транскрипция на разговори и обобщения на времевата линия – те ще повишат вашата продуктивност.

10-те най-добри прости CRM инструмента

Като бизнес нямате време да губите за незначителни или повтарящи се задачи. Въпреки това продажбите и бизнес процесите са толкова сложни, че 32% от търговските представители прекарват над час дневно в ръчно въвеждане на данни.

Но не се притеснявайте, ние сме тук, за да ви помогнем. Ето десет прости CRM инструмента, които ще ви спестят време и усилия.

1. ClickUp (най-добър за управление на взаимоотношенията с клиентите и управление на проекти)

Обикновено най-големите предизвикателства, пред които са изправени фирмите в отношенията с клиентите, са проблеми с качеството на данните, лоша комуникация и високи разходи. Преди да се впуснете в търсене на решения обаче, е важно да идентифицирате уникалните предизвикателства във вашата организация.

След като определите тези проблемни точки, уверете се, че избирате CRM софтуер като ClickUp, който може да ги разреши ефективно.

ClickUp CRM съчетава CRM функционалности, управление на проекти, възлагане на задачи и споделяне на документи в една елегантна платформа. Това е най-доброто приложение за работа. 💯 Това означава, че вече не е нужно да преминавате от един инструмент към друг или да плащате за софтуер, който почти не използвате – с ClickUp всичко е централизирано.

Например, шаблонът „Гласът на клиента“ на ClickUp ви помага да събирате и анализирате обратната връзка от клиентите по структуриран начин.

За екипите за поддръжка, шаблонът за управление на обслужването на клиенти на ClickUp улеснява проследяването на постъпващите заявки и решенията, като консолидира заявките, чатовете и приоритетните задачи.

За да улесните нещата, персонализираните статуси на ClickUp ви помагат да създадете визуални индикатори за всеки етап от вашия процес – например „Горещ лид 🔥“, „Преговори 🤝“ или „Сключена сделка 💸“.

Лесно променяйте статуса на задача или проект с помощта на персонализираните статуси на ClickUp

ClickUp Custom Fields стеснява още повече обхвата. Искате да проследявате бюджета, местоположението или типа на потенциалните клиенти? Добавете полета като „LTV (Lifetime Value)“ или „Lead Score“ към вашия CRM и персонализирайте организацията на данните си, за да отговарят на вашия бизнес.

💡 Съвет от професионалист: Вместо да въвеждате ръчно данните всеки път, използвайте ClickUp Brain; неговата автоматизация, базирана на изкуствен интелект, генерира последваща задача, когато сделката премине в статус „Изпратено предложение“, и изпраща напомняния за задачи, чийто краен срок наближава, което ви спестява време.

По същия начин, ClickUp Docs е мястото, където сътрудничеството се среща с управлението на знанията. Междувременно, ClickUp Whiteboards е чудесно място за мозъчна атака. И двата инструмента ви позволяват да назначите заинтересовани страни по време на работа, да имате достъп до комуникация и обратна връзка в реално време и да сътрудничите по начин, който държи всички отговорни.

И накрая, не е нужно да се притеснявате как да интегрирате CRM система в съществуващия си работен процес. ClickUp се справя с това чрез интеграция с популярни инструменти като Slack, Google Calendar и Zoom.

Всъщност, нека ви дадем преднина. CRM шаблоните на ClickUp са създадени, за да опростят управлението на взаимоотношенията с клиентите за фирми от всякакъв мащаб.

Изтеглете този шаблон Поддържайте потенциални клиенти, управлявайте сложни акаунти и автоматизирайте повтарящи се задачи с помощта на CRM шаблона на ClickUp.

Този шаблон централизира вашата система за проследяване на потенциални клиенти, управление на възможности и организиране на контактна информация на едно място.

Функции като персонализирани процеси и приоритизиране на задачите според етапа на продажбата позволяват на екипите да се концентрират върху това, което е важно – сключването на сделки и изграждането на дълготрайни взаимоотношения.

Най-добрите функции на ClickUp ✅

Персонализирани работни процеси : Създавайте продажбени канали, персонализирани статуси и полета за проследяване на клиентски данни, етапи на продажбите и др.

Множество изгледи : Достъп до задачи и запитвания чрез Kanban табла, календар или таблични изгледи за безпроблемна организация.

Автоматизация на задачите с AI : Автоматизирайте рутинни CRM задачи като известия по имейл, актуализации на сделки и възлагане на задачи.

Силни интеграции : Синхронизирайте с инструменти като Slack, Google Calendar, Loom и Zoom, за да подобрите работните процеси и комуникацията.

Бели дъски за сътрудничество : Провеждайте мозъчни бури, изработвайте стратегии и планирайте с визуални инструменти за по-добра работа в екип.

Потребителски полета : Добавете полета за проследяване на типове потенциални клиенти, бюджети, данни за контакт или размер на компанията, за да централизирате данните за клиентите.

Споделяне на документи: Използвайте ClickUp Docs, за да създавате, споделяте и управлявате шаблони или отчети с лекота.

Ограничения на ClickUp 💢

Новите потребители може да се нуждаят от известно време, за да се запознаят с многото опции на платформата.

Цени на ClickUp 💰

Безплатни завинаги

Неограничен : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 USD/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp AI: Добавете за 7 долара на член на месец

Оценки и рецензии за ClickUp 🌟

G2 : 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Обичам ClickUp! Използвам го за всичко в бизнеса си, от управлението на продажбите до CRM цикъла на продажбите, както и за комуникацията в екипа и производствения ми график.

2. HubSpot (Най-добър за мащабируемо управление на клиенти)

чрез HubSpot

Предприятията, които искат да централизират взаимодействията с клиентите и продажбените процеси, без да усложняват нещата, могат да изберат HubSpot CRM.

Безплатният план включва управление на контакти, проследяване на имейли и визуален канал за продажби, което го прави практичен вариант за стартиращи малки екипи или фирми.

Персонализираните табла на HubSpot също така ясно показват продажбената активност, което улеснява мениджърите да проследяват представянето и да идентифицират възможности.

Най-добрите функции на HubSpot ✅

Безплатен CRM за начинаещи : Възползвайте се от инструменти за управление на контакти, продажбени канали и отчети с неограничено съхранение на данни за до 1000 контакта.

Управление на продажбите : Визуализирайте продажбите си с функцията „плъзгане и пускане“, за да приоритизирате потенциалните клиенти и да сключвате сделки по-бързо.

Инструменти, базирани на изкуствен интелект : Автоматизирайте имейлите, планирайте срещи и проследявайте взаимодействията с клиентите в реално време за по-висока продуктивност.

Персонализирани табла : Следете ключови показатели с подробни отчети за продажбите, ефективността на екипа и възможностите за растеж.

Силни интеграции: Синхронизирайте с инструменти като Slack, Google Calendar и Zoom за безпроблемен работен процес.

Ограничения на HubSpot 💢

Цени за по-големи екипи : Разширените функции и допълнителните места могат да се окажат скъпи за растящите организации.

Отчети за последователности: Налични са обзорни отчети на високо ниво, но A/B тестовете за последователности от имейли не са достатъчно задълбочени.

Цени на HubSpot 💰

Безплатен план

Платформа за начинаещи клиенти : 12 $/месец

Професионална платформа за клиенти : 1170 USD/месец

Платформа за корпоративни клиенти: 4300 долара на месец

Оценки и рецензии за HubSpot 🌟

G2 : 4,4/5 (над 12 000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 4270 отзива)

Какво казват реалните потребители за HubSpot?

Hubspot е подходящ CRM инструмент, особено за тези, които искат да оптимизират своите маркетингови, продажбени и сервизни процеси в една платформа.

3. Freshsales (Най-добър за продажбена помощ, базирана на изкуствен интелект)

чрез Freshsales

Freshsales е създаден, за да помогне на малките и средните предприятия да оптимизират своите продажбени канали, да автоматизират задачите си и да сключват сделки по-бързо.

Освен това, с Freddy AI в основата си, Freshsales предоставя ценна информация, като оценка на потенциални клиенти и препоръки за сделки, за да помогне на екипите да се фокусират върху потенциални клиенти с висок приоритет.

Можете да се насладите на 360° изглед на клиентите и възможности за проследяване на събития за персонализирана комуникация.

Най-добрите функции на Freshsales ✅

Freddy AI assistance : Автоматизира оценяването на потенциални клиенти, препоръките за сделки и генерирането на имейли, за да повиши производителността.

360° поглед върху клиентите : Централизира взаимодействията с клиентите и предоставя контекстуална информация за по-добро ангажиране.

Продажбена тръба с функция „плъзгане и пускане” : визуализирайте, сортирайте и актуализирайте сделките ефективно с интуитивен изглед Kanban.

Проследяване на събития : Следете поведението и взаимодействията на потребителите, за да създадете целенасочени комуникационни стратегии.

Обаждания в приложението: провеждайте и проследявайте обаждания без софтуер на трети страни; включва автоматични набирачи и пренасочване на обаждания.

Ограничения на Freshsales 💢

Експортиране на данни: Ограничени възможности за разширени персонализирани отчети

Достъпност за сътрудниците: Трудни разрешения и управление на роли

Обслужване на клиенти: Непостоянно време за отговор и разрешаване на проблеми

Ценови нива: По-високите разходи за разширени функции може да не са подходящи за по-малки екипи.

Актуализации на интерфейса: Случайни промени без предизвестие могат да нарушат работните процеси.

Цени на Freshsales 💰

Растеж : 9 $/месец на потребител

Pro : 39 $/месец на потребител

Enterprise: 59 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Freshsales 🌟

G2 : 4,5/5 (над 1200 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 610 отзива)

4. Zoho CRM (Най-добър за персонализиране и достъпност)

чрез Zoho

Zoho CRM е особено популярен сред малките и средни предприятия благодарение на своите страхотни функции и достъпна цена.

Високо персонализираният му интерфейс позволява на фирмите да персонализират работните процеси, да управляват данните на клиентите и да оптимизират продажбите, без да се налага да харчат много пари.

Освен това, малък екип, който използва 360° изглед на клиентите в Zoho CRM, може да ангажира клиенти в множество канали.

Най-добрите функции на Zoho CRM ✅

Персонализирани работни процеси : Адаптирайте работните процеси, правилата за оценяване и етапите на продажбите, за да отговарят на нуждите на вашия бизнес.

360° изглед на клиентите : Достъп до подробни профили на клиентите и ефективно управление на многоканалните взаимодействия.

Zia AI assistant : Използвайте AI-базирани анализи за пренаписване на имейли, откриване на аномалии и прогнози за продажбите.

Силни интеграции : Свържете се с над 1000 приложения, включително екосистемата на Zoho и популярни платформи на трети страни.

Инструменти за продажби: Функции като прогнозиране, оценяване и сигнали за продажби подобряват вземането на решения и сключването на сделки.

Ограничения на Zoho CRM 💢

Прекалено много функции : Разнообразните опции могат да объркат новите потребители или малките екипи.

Крива на обучение : Изисква време и ресурси, за да се използват пълноценно неговите възможности.

Постоянство в поддръжката: Смесени отзиви относно отзивчивостта и насоките на клиентската поддръжка

Цени на Zoho CRM 💰

Безплатна версия

Стандартен план : 14 USD/месец на потребител

Професионален план : 23 USD/месец на потребител

План за предприятия: 40 USD/месец на потребител

Оценки и рецензии за Zoho CRM 🌟

G2 : 4. 1/5 (над 2700 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 6800 отзива)

Какво казват реалните потребители за Zoho CRM?

Те позволяват автоматизиране на задачите, подобряване на сътрудничеството с екипа и по този начин намаляване на времето, което отделяме за административни задачи.

5. Monday CRM (Най-добър за интуитивни работни процеси и автоматизация)

чрез Monday

Monday CRM предлага високо персонализирана платформа за управление на продажбите, задачите и взаимодействията с клиентите.

С интерфейса си от типа „плъзгане и пускане“ потребителите могат без усилие да създават работни потоци, да настройват етапи на сделката и да автоматизират повтарящи се задачи.

По-малките търговски екипи могат да проследяват сделките с помощта на персонализираните пипалини на Monday, като същевременно автоматизират разпределянето на потенциалните клиенти и последващите имейли.

Най-добрите функции на Monday CRM ✅

Персонализирани процеси : Лесно създавайте и управлявайте етапите на сделката с функцията „плъзгане и пускане”.

Автоматизация : Автоматизирайте повтарящи се задачи, като разпределяне на потенциални клиенти и последващи имейли, за по-голяма ефективност.

Множество изгледи : Достъп до данни за продажбите чрез диаграми на Гант, календари и табла Канбан за по-добра визуализация.

AI инструменти : Автоматизирайте съставянето на имейли, генерирането на задачи и оптимизирането на работния процес с вграден AI.

Интеграции: Свържете се безпроблемно с Google Calendar, Slack и други инструменти за съгласуван работен процес.

Ограничения на Monday CRM 💢

Цени : Плановете от по-висок клас могат да бъдат скъпи за малки екипи.

Мобилна функционалност : Мобилното приложение предлага ограничени функции в сравнение с версията за настолни компютри.

Изгледи на таблото: Липса на гъвкавост при реорганизиране или позициониране на изгледите

Цени на Monday CRM 💰

Basic : 12 $/потребител/месец

Стандартен : 17 $/потребител/месец

Pro : 28 $/месец на работно място

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Monday CRM 🌟

G2 : 4,6/5 (820+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (390+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Monday CRM?

Голям фен съм на UI/UX на Monday. Вероятно не би могло да бъде по-добро. От гледна точка на функционалността, автоматизациите без код също променят правилата на играта.

🔗 Прочетете също: 11 безплатни шаблона за карта на пътуването на клиента

6. Less Annoying CRM (Най-добър за простота и малки предприятия)

чрез Less Annoying CRM

Да предположим, че сте графичен дизайнер на свободна практика, който работи по проекти на клиенти. Бихте ли искали да имате инструмент, който да ви помага да регистрирате имейли, за да проследявате обратната връзка от клиентите и да организирате крайните срокове с синхронизиран календар?

Това е, което предлага Less Annoying CRM.

Както подсказва името му, Less Annoying CRM е без излишни екстри, лесен за използване инструмент, създаден специално за малки предприятия и самостоятелни предприемачи.

Една от най-полезните му функции е неограничените пипалини за управление на етапите на проекта, като „Първоначална концепция“, „Ревизии“ и „Окончателна доставка“, което значително улеснява работата на вашия екип.

Най-добрите функции на Less Annoying CRM ✅

Опростеност : Интуитивен дизайн без сложна крива на обучение

Проследяване на задачи : Гарантира, че потребителите никога няма да пропуснат последваща среща или ангажимент.

Интеграция с календар : Синхронизирайте с Google или Outlook за безпроблемно планиране

Регистриране на имейли : автоматично запазва записи на комуникацията с клиенти

Неограничени канали: управлявайте лесно множество етапи на продажбите и работни процеси.

По-малко досадни ограничения на CRM 💢

Разширени функции : Липсват функции, които се срещат в по-големите CRM системи.

Персонализиране : Ограничени възможности в сравнение с конкурентите

Ограничения при интеграцията: Не поддържа толкова много инструменти на трети страни.

По-малко досадни цени на CRM 💰

Стандартен: 15 USD/месец на потребител

По-малко досадни CRM оценки и рецензии 🌟

G2 : 4,9/5 (над 600 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 610 отзива)

7. Insightly CRM (Най-добър за продажби и синергия на проекти)

чрез Insightly

Insightly CRM предлага уникална комбинация от инструменти за управление на продажбите, проследяване на проекти и маркетинг.

Като малък бизнес можете да пропуснете множество инструменти и да използвате интеграцията за управление на проекти, за да позволите на екипите по продажбите да превърнат възможностите в реализуеми проекти безпроблемно.

Най-добрите функции на Insightly CRM ✅

Интеграция на управлението на проекти : Превърнете спечелените сделки в проектни пипалини с всички relevante подробности.

Персонализирани табла : Следете KPI в реално време с помощта на споделяеми показатели за ефективност на : Следете KPI в реално време с помощта на споделяеми показатели за ефективност на персонализирано CRM табло.

Управление на имейли : Планирайте, проследявайте и изпращайте масови или единични имейли с шаблони за имейли.

Автоматизация на работния процес : Автоматизирайте насочването на потенциални клиенти, възлагането на задачи и последващите действия.

Широки възможности за интеграция: свържете се с инструменти като QuickBooks, Shopify и Slack за унифициран работен процес.

Ограничения на Insightly CRM 💢

Поддръжка : Поддръжката на потребителите изисква допълнителни платени планове.

Съхранение на файлове : Ограничено до планове от корпоративно ниво

Разрешения: Разширените разрешения са достъпни само в премиум плановете.

Цени на Insightly CRM 💰

Стандартен план : 29 $/месец на потребител

Професионален план : 49 $/месец на потребител

План за предприятия: 99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Insightly CRM 🌟

G2 : 4,0/5 (над 650 отзива)

Capterra: 4,2/5 (840+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Insightly?

Интеграциите са многобройни. Събирането на контактна информация от Outlook спестява много ръчно въвеждане на данни.

🧠 Знаете ли, че: Само 13% от компаниите считат инвестицията в CRM платформа за един от основните си приоритети в продажбите, което означава, че останалите 87% вероятно все още разчитат на лепящи се бележки и таблици.

8. Pipedrive (Най-добър за визуални продажбени канали)

чрез Pipedrive

Pipedrive CRM се фокусира върху управлението на продажбите с интуитивен дизайн в стил канбан, който предлага ясна видимост на всеки етап от пътуването на купувача.

Той е проектиран да помага на екипите по продажбите да бъдат организирани и да сключват сделки по-бързо. Включва оценяване на потенциални клиенти, проследяване на комуникацията и AI инструменти за автоматизиране на задачите.

Освен това, гъвкавостта на Pipedrive позволява на фирмите да персонализират процесите, да създават полета по избор и да се интегрират безпроблемно с над 400 приложения.

Най-добрите функции на Pipedrive ✅

Визуални пипалини : Проследявайте ясно етапите на продажбите и напредъка с изглед в стил канбан.

Оценяване на потенциални клиенти : Идентифицирайте и дайте приоритет на потенциалните клиенти с висока степен на интерес, като използвате персонализирани критерии.

Проследяване на комуникацията : управлявайте всички взаимодействия с клиенти, включително имейли и срещи, в един контролен панел.

AI инструменти : Автоматизирайте поддържането на потенциални клиенти, напредъка на сделките и комуникацията по имейл.

Персонализирани работни процеси: Адаптирайте тръбопроводи, полета и дейности, за да съответстват на вашия процес на продажби.

Ограничения на Pipedrive 💢

Ограничени възможности за отчитане : Разширените анализи и персонализираните отчети изискват планове от по-високо ниво.

Скъпи добавки : Някои функции, като AI инструменти, могат значително да увеличат разходите.

Няма безплатна версия: Налична е 14-дневна пробна версия, но няма постоянен безплатен план.

Цени на Pipedrive 💰

Основен план : 12 USD/месец на работно място

Разширен план : 24 $/месец на работно място

Професионален план : 49 $/месец на работно място

Power Plan : 59 $/месец на работно място

План за предприятия: 79 USD/месец на работно място

Оценки и рецензии за Pipedrive 🌟

G2 : 4,3/5 (над 2100 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 3000 отзива)

🧠 Знаете ли, че: Терминът „управление на взаимоотношенията с клиентите“ (CRM) е създаден през 1995 г., но корените му се простират до 80-те години на миналия век с маркетинга на бази данни и ранния софтуер за управление на контакти (CMS).

9. Vtiger (Най-добър за междуфункционално сътрудничество в екипа)

чрез Vtiger

Vtiger CRM се отличава с функцията One View, която позволява да обедини екипите по маркетинг, продажби и поддръжка на една платформа. Този CRM, базиран на изкуствен интелект, е подходящ за фирми от всякакъв размер. Той предлага инструменти за автоматизация на процесите, стаи за преговори и планиране на срещи.

Представете си, че управлявате потенциален клиент от първоначалния контакт до поддръжката след продажбата, и всичко това в един единствен интерфейс. С Deal Room на Vtiger търговските представители и клиентите си сътрудничат в реално време, проследявайки безпроблемно всяко взаимодействие.

Най-добрите функции на Vtiger ✅

Един изглед : Предоставя 360-градусова гледка към взаимодействията с клиентите в различните отдели.

Процесен дизайнер : Автоматизира CRM работните процеси и междуотделните задачи с лекота чрез плъзгане и пускане.

Deal room : Централизирана табло за сътрудничество за търговски представители и потенциални клиенти

Страници за срещи : Персонализирани инструменти за планиране за оптимизирани срещи с клиенти

Calculus AI: AI-базирани анализи за оценка на потенциални клиенти, анализ на разговори и интелигентни препоръки.

Ограничения на Vtiger 💢

Основно мобилно приложение : Ограничена функционалност в сравнение с версията за настолни компютри

Проблеми с персонализирането на документи : Потребителите съобщават за затруднения при адаптирането на шаблони.

Случайни проблеми със синхронизацията: Настройките и интеграциите понякога може да не се запазят.

Цени на Vtiger 💰

One Growth : 12 USD/месец на потребител

One Professional : 30 $/месец на потребител

One Enterprise: 42 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Vtiger 🌟

G2 : 4,3/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 330 отзива)

Какво казват реалните потребители за Vtiger?

Vtiger донесе отлични резултати на нашата компания благодарение на своите иновативни функции за анализ и подобряване на продажбите.

10. Capsule CRM (Най-добър за производителността на малките предприятия)

чрез Capsule CRM

Представете си, че автоматизирате досадните задачи по въвеждането на нови служители или проследявате защо определени сделки са били провалени, и всичко това в интуитивен интерфейс.

Инструментите за управление на проекти и мулти-продажбени канали на Capsule са идеални за стартиращи и разрастващи се фирми. CRM предлага разнообразни функции като имейл маркетинг, автоматизация на работния процес и отчитане на причините за загуба на клиенти.

Най-добрите функции на Capsule CRM ✅

Интеграция с имейл маркетинг : синхронизира се безпроблемно с Transpond, за да управлява списъци с контакти и да провежда кампании.

Отчети за загубени причини : Идентифицира причините за загубени сделки, предлагайки информация за усъвършенстване на стратегиите за продажби.

Автоматизация на работния процес : Ускорява повтарящите се задачи и осигурява последователни последващи действия на всички етапи от продажбите.

Управление на тръбопроводи : Проследява възможностите за продажби в множество персонализирани тръбопроводи.

Управление на проекти: табла в стил Kanban за управление на клиентски проекти и задачи на екипа

Ограничения на Capsule CRM 💢

Основен безплатен план : Ограничен до основни функции без възможности за отчитане

Маркетингови интеграции : По-малко опции в сравнение с конкурентите

Няма специален акаунт мениджър: Висококачествените планове не предлагат персонализирана поддръжка на акаунта.

Цени на Capsule CRM 💰

Стартово ниво : 18 $/потребител на месец

Растеж : 36 $/потребител на месец

Разширено : 54 $/потребител на месец

Ultimate: 72 $/потребител на месец

Оценки и рецензии за Capsule CRM 🌟

G2 : 4,7/5 (над 360 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 160 отзива)

Малък бизнес, големи печалби с ClickUp

Живеем във времена, в които финансовата независимост и предприемачеството са цели за мнозина. И все пак, едно нещо отличава успешните бизнеси: персонализирани, запомнящи се взаимодействия с клиентите. ✨

Както точно каза Джери Фриц: „Силната култура на обслужване на клиентите не може да бъде копирана. ”

За малките предприятия предимството е в това да накарат всеки клиент да се чувства ценен. Но без подходящите инструменти дори и най-добрите намерения могат да се провалят. Тук на помощ идва ClickUp.

С ClickUp получавате всеобхватно CRM решение, което проследява вашите продажби, автоматизира повтарящите се задачи и насърчава сътрудничеството между екипите, без да ви претоварва с функции, които никога няма да използвате.

Защо да чакате? Започнете да управлявате взаимоотношенията си с клиентите с лекота – регистрирайте се в ClickUp още днес .