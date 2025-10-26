Топ 10 алтернативи на NotebookLM за водене на бележки

NotebookLM може да изглежда като идеалния цифров бележник, но неговите недостатъци понякога могат да доведат до допълнителна работа и загуба на време. Ако сте се сблъскали с тези предизвикателства, може би е подходящият момент да проучите алтернативи, които правят воденето на бележки по-ефективно и безпроблемно.

За да ви помогнем да намерите идеалния вариант, ние подбрахме най-добрите алтернативи на NotebookLM – от популярни приложения за бележки до усъвършенствани инструменти, задвижвани от изкуствен интелект – за да подобрите работния си процес и креативността си. ✅

⏰ 60-секундно резюме Топ 10 алтернативи на NotebookLM за подобряване на вашата продуктивност ClickUp (Най-доброто за водене на бележки и управление на документи с помощта на изкуствен интелект) (Най-доброто за водене на бележки и управление на документи с помощта на изкуствен интелект)

Notion (Най-доброто за структурирани текстови бележки и организация)

Evernote (Най-доброто за достъпност на различни устройства)

Obsidian (Най-доброто за бележки в Markdown и свързване на идеи)

Roam Research (Най-доброто за водене на бележки в мрежа)

Afforai (Най-доброто за интуитивно водене на бележки с изкуствен интелект)

Tana (Най-доброто за структуриране на напреднали знания)

Mem. ai (Най-доброто за динамични бележки с помощта на изкуствен интелект)

RemNote (Най-подходящ за учащи и запаметяване на знания)

Microsoft OneNote (Най-доброто решение за водене на бележки в свободен формат)

Какво трябва да търсите в алтернативата на NotebookLM?

Когато избирате софтуер за водене на бележки, който да замести NotebookLM, трябва да вземете предвид няколко фактора, които ще ви помогнат да подобрите производителността си и да организирате бележките си по-добре. Тези функции включват:

✅ Леснота на използване: Изберете софтуер за водене на бележки, който има лесен за използване и интуитивен интерфейс, за да не губите време да свиквате с него и да можете лесно да записвате всичко, от офисната работа до рецептата на майка ви за ябълков пай.

✅ Лесно организиране: Изберете алтернатива на NotebookLM, която включва опции за организиране на бележки, като маркиране, етикетиране и опции за папки.

✅ Възможности за сътрудничество: Изберете приложение за водене на бележки с функции, които го превръщат във вашата предпочитана система за управление на знания. Това включва възможността да сътрудничите с членове на екипа, да синхронизирате бележки с други хора и да споделяте документи.

✅ Интеграция с други приложения: Дайте предимство на алтернатива на NotebookLM, която се синхронизира перфектно с вашите устройства и други платформи, като софтуер за управление на документи или приложение за продуктивност, за да можете да импортирате бележки и всичките си идеи.

✅ AI и автоматизация: Изберете алтернатива на NotebookLM, която се захранва от AI и опростява процеси като обобщаване на лепящи се бележки, генериране на задачи за действие или дори преобразуване на гласови бележки в текст.

🔎 Знаете ли? Първото приложение за водене на бележки, създадено за компютри, беше Windows Notepad, представено от Microsoft през 1983 г. за операционната система MS-DOS.

10-те най-добри алтернативи на NotebookLM

Използването на перфектни стратегии за водене на бележки ви помага да подобрите производителността си, да организирате ефективно срещите си и да се уверите, че вашите идеи винаги се реализират.

За да ви помогнем в това, сме подбрали списък с най-добрите приложения за водене на бележки, които лесно заменят NotebookLM и правят още една крачка напред с усъвършенствани AI функции за защита на чувствителни бележки и създаване на бележки с възможност за търсене.

Горното видео предлага бързо сравнение на всички инструменти, а по-долу ще намерите подробни рецензии. Прочетете нататък!

1. ClickUp (най-доброто за водене на бележки и управление на документи с помощта на изкуствен интелект)

ClickUp е наистина приложението за всичко, свързано с работата, и отива далеч отвъд простото водене на бележки. Неговите AI възможности подобряват управлението на проекти, автоматизацията на задачи и сътрудничеството в екипа, което го превръща в централизиран център за задачи, проекти и сътрудничество.

AI Notetaker на ClickUp, например, автоматично транскрибира и обобщава всички ваши виртуални срещи. А най-хубавото е, че ви помага да ги превърнете в задачи, които можете да изпълните веднага, така че никога няма да се налага да изготвяте протоколи от срещите или да проследявате задачите за изпълнение.

Функциите за управление на проекти на ClickUp, съчетани с автоматизацията и аналитиката на изкуствения интелект, ви позволяват да координирате ефективно усилията за управление на документи. В контраст с това, фокусът на NotebookLM върху бележките може да се окаже недостатъчен за съвместни проекти.

Усъвършенстваният AI асистент на ClickUp, ClickUp Brain, прави нещата още по-лесни. Можете да го използвате, за да транскрибирате гласови бележки, да сортирате бележките си за подготовка за изпити, да създавате резюмета на бележките си от проучвания и дори да преобразувате ръчно написани бележки или лепящи се бележки в богати бележки. Освен това можете да го използвате, за да комбинирате няколко бележки, да създавате задачи за изпълнение и дори да пишете висококачествено съдържание за имейли, обяснения на задачи или документи.

Опитайте ClickUp Brain безплатно Обобщавайте бележки, създавайте ново съдържание и получавайте правилните отговори с ClickUp Brain.

С разширените опции за споделяне и разрешения на ClickUp, като задачи, коментари и актуализации в реално време, екипът може бързо да преглежда, коментира и актуализира документи в реално време.

Маркирайте другите с коментари, възлагайте им задачи и преобразувайте текста в проследими задачи, за да сте в крак с идеите с ClickUp Docs

За разлика от потенциално изолирания подход на NotebookLM, ClickUp се интегрира безпроблемно във вашия работен процес. ClickUp Notepad е личен бележник за записване на идеи, който лесно се свързва със задачи, проекти и документи.

Организирайте бележките, списъците с задачи и задачите си на едно място с Clickup Notepad

Освен това, благодарение на своите възможности за интеграция, ClickUp се свързва с много приложения на трети страни и предлага гъвкави опции за сътрудничество, което улеснява екипите да управляват файлове, да споделят ресурси и да добавят коментари в едно централизирано работно пространство.

Докато NotebookLM се фокусира върху проучвания в рамките на един набор от данни, ClickUp Brain MAX , вашият AI спътник на работния плот, ви предоставя свързано търсене в ClickUp, Google Drive, Dropbox, SharePoint, GitHub и уеб – така че вашият „бележник“ обхваща цялото ви цифрово работно пространство.

Добавете Talk to Text и ще можете незабавно да диктувате бележки, заключения от срещи или идеи от мозъчна атака, които Brain MAX след това транскрибира, организира и свързва с подходящите задачи или документи. Резултатът? Единно AI работно пространство, в което всеки файл, бележка и изказана идея може да бъде незабавно търсен, съобразен с контекста и готов за действие – без да се налага да сменяте инструменти.

За организации, които искат да оптимизират работните процеси и да подобрят сътрудничеството, ClickUp представлява привлекателен избор. Най-доброто решение трябва да може да прави всичко – от записване на бележки до безпроблемно изпълнение на проекти. Именно тук ClickUp блести! Това е многофункционална платформа, която комбинира мощни аналитични инструменти, лесно записване на бележки и атрактивни визуализации, всичко това подсилено от изкуствен интелект.

Станах по-продуктивен, защото мога да съхранявам всичките си бележки на едно място.

Най-добрите функции на ClickUp

Обобщавайте бележки, транскрибирайте аудио, създавайте задачи за действие и дори генерирайте съдържание, използвайки усъвършенстваните AI-базирани функции на инструмента.

Създавайте, форматирайте и споделяйте бележки или документи в съвместно работно пространство с помощта на ClickUp Docs , за да не се губят бележки или информация.

Подредете бележките и идеите си с помощта на ClickUp Task Tags , което ви позволява да персонализирате папки, документи и уикита с дори вложени структури за максимална гъвкавост.

Достъпвайте бележките си на всяко устройство с безпроблемна синхронизация, използвайки мобилното приложение или опцията в браузъра.

Интегрирайте с над 1000 инструмента и платформи за продуктивност, за да се уверите, че всяко действие, от бележките до завършването, се проследява безпроблемно.

Ограничения на ClickUp

Може да бъде прекалено сложно за начинаещи потребители поради богатите си функции.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

Преди разчитах изцяло на написаните си бележки, но след два дни тестване на ClickUp разбрах, че това е решението за мен

📮ClickUp Insight: Само 10% от участниците в нашето проучване използват гласови асистенти (4%) или автоматизирани агенти (6%) за AI приложения, докато 62% предпочитат AI инструменти за разговор като ChatGPT и Claude. По-ниското ниво на приемане на асистенти и агенти може да се дължи на факта, че тези инструменти често са оптимизирани за конкретни задачи, като работа без ръце или специфични работни процеси. ClickUp ви предлага най-доброто от двата свята. ClickUp Brain служи като разговорен AI асистент, който може да ви помогне в широк спектър от случаи на употреба. От друга страна, AI-базираните агенти в каналите на ClickUp Chat могат да отговарят на въпроси, да сортират проблеми или дори да се справят с конкретни задачи!

2. Notion (най-подходящ за структурирани текстови бележки и организация)

чрез Notion

Notion е мощно приложение за водене на бележки, което поддържа широк спектър от съдържание, включително текст, изображения, видеоклипове, код и отметки. Интуитивният му дизайн ви позволява лесно да плъзгате и пускате елементи в бележките си или да използвате команди със слэш, за да оптимизирате работния си процес.

Независимо дали организирате бележки от срещи, създавате уики за екипа или управлявате проекти, Notion предлага висока степен на персонализация, за да отговори на личните и професионалните нужди. Платформата е най-високо оценена сред екипите, които се нуждаят от инструменти за сътрудничество, като предлага редактиране в реално време, коментиране и споделени работни пространства за безпроблемна комуникация.

Той разполага и с силна общност, която ще ви помогне да получите шаблони за водене на бележки за всички ваши нужди – сортирайте бележките си, създавайте табла с настроения или дори управлявайте всичките си документи на едно място безпроблемно.

Най-добрите функции на Notion

Проектирайте и персонализирайте работни пространства за бележки, задачи и проекти с изключително интуитивен потребителски интерфейс и подробни инструкции.

Добавяйте и организирайте различни типове съдържание, включително текст, изображения, код и отметки.

Намалете разсейването с потапящо преживяване при писане, мощни цифрови бележки и усъвършенстван AI асистент.

Ограничения на Notion

Въпреки че предлага невероятна гъвкавост, организационната структура понякога изглежда прекалено сложна.

Ограничена офлайн функционалност в сравнение с конкурентите

Цени на Notion

Безплатно: 0 $

Плюс : 10 $/месец на работно място

Бизнес : 15 $/месец на работно място

Предприятия: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Notion

G2 : 4,7/5 (над 5500 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2000 рецензии)

Notion е невероятен софтуер. С него можете да направите почти всичко, което можете да си представите, когато става въпрос за организация/продуктивност/и т.н. Но огромната дълбочина и възможности на програмата създават присъща крива на обучение, която донякъде противоречи на общата продуктивност.

3. Evernote (Най-доброто за достъпност на различни устройства)

чрез Evernote

Друг чудесен инструмент за писане на бележки и синхронизирането им, така че да имате всичко на едно място, Evernote отдавна е любим за хора, които искат да оптимизират управлението на бележките и знанията си.

От създаването на подробни проекти до изготвянето на стратегии за съдържание, организационните инструменти и разширените функции за търсене на Evernote помагат за оптимизиране на работния ви процес. Това намалява времето, прекарано в търсене на информация, и увеличава времето, прекарано в действие.

Освен основните си функции, интеграционните възможности на Evernote го правят чудесна алтернатива на NotebookLM. Той поддържа различни приложения на трети страни и предлага гъвкави опции за сътрудничество, което позволява на екипите да управляват файлове, да споделят ресурси и да добавят коментари в едно централизирано работно пространство.

Най-добрите функции на Evernote

Организирайте бележките си в бележници и папки, за да ги категоризирате и маркирате за бърз достъп и по-добра организация.

Търсете лесно ръчно написани бележки и изображения с помощта на усъвършенстваната функция за търсене, която включва дори снимки и скици.

Запазете или изрежете уеб страници и статии, за да ги прочетете по-късно, включително възможността да заснемете или импортирате изследователски статии или документи.

Ограничения на Evernote

Безплатната версия позволява синхронизиране само между две устройства.

Evernote няма усъвършенствани функции, базирани на изкуствен интелект, като обобщаване на съдържание или автоматично организиране.

Цени на Evernote

Безплатно: 0 долара

Лично : 14,99 $/месец

Професионална : 17,99 $/месец

Екипи: 24,99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Evernote:

G2 : 4,4/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 8000 отзива)

Възможността за безпроблемна синхронизация на всичките ми устройства. Мога да си водя бележки на телефона по време на среща и веднага след това да ги отворя на лаптопа си. Системата за маркиране и бележниците улесняват организирането на всичко.

4. Obsidian (най-доброто за бележки с отстъпки и свързване на идеи)

чрез Obsidian

Obsidian е платформа за водене на бележки, проектирана около локално съхранение и файлове с отстъпки, която дава на професионалистите пълен контрол над техните хранилища на знания.

Вместо да разчитате изцяло на облачна инфраструктура и патентовани интерфейси, Obsidian ви позволява да създадете персонализирано работно пространство, което работи офлайн и се разраства и развива заедно с вашите проекти. Независимо дали планирате сложни идеи, управлявате проучвания или планирате пускането на продукти на пазара, гъвкавостта на платформата и подходът, ориентиран към локалното, гарантират дългосрочна стабилност и спокойствие.

За тези, които намират средата на NotebookLM за ограничаваща, Obsidian предлага интуитивна рамка, в която идеите и информацията не само се съхраняват, но и са взаимосвързани. Тази рамка ви позволява да визуализирате и разберете взаимоотношенията между бележките си с един поглед.

Най-добрите функции на Obsidian

Използвайте силата на усъвършенстваното двупосочно свързване, за да свържете свързани бележки и да изградите мрежа от взаимосвързани идеи.

Форматирайте бележките си с Markdown за лесно структуриране и персонализиране.

Персонализирайте функционалността на Obsidian с широка гама от плъгини, предоставени от специална общност от разработчици.

Ограничения на Obsidian

Obsidian не е създаден с оглед на сътрудничеството, което го прави по-малко подходящ за работа в екип.

Експортирането на бележки в по-конвенционални формати (като PDF или Word) е предизвикателство.

Цени на Obsidian

Лично : Безплатно

Търговски : 50 $/година на потребител

Синхронизация : 5 $/месец на потребител

Публикуване: 10 $/месец за сайт

Оценки и рецензии за Obsidian

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: 4,8/5 (над 30 рецензии)

Отличен софтуер за водене на бележки за бележки с отстъпкиПредимства: Лесен за използване за водене и редактиране на бележки. Беше полезен при импортирането и четенето на бележки с отстъпки, които бях експортирал от Mac Notes. Недостатъци: Синтаксисът, базиран на отстъпки, отнема известно време, за да свикнете с него

5. Roam Research (Най-доброто за водене на бележки в мрежа)

чрез Roam Research

Roam Research е мощен инструмент за водене на бележки, който е спечелил лоялни почитатели сред специалистите, изследователите и писателите. Вместо да категоризира информацията в статични папки или бележници, той предлага динамичен, взаимосвързан подход към воденето на бележки, който дава приоритет на връзките между идеите.

Инструментът използва уникален подход, като се фокусира върху мрежовото мислене, при което потребителите създават бележки, които се свързват безпроблемно една с друга. Този метод за водене на бележки е особено популярен сред потребителите, които предпочитат нелинеен, взаимосвързан подход.

По този начин, като алтернатива на NotebookLM, Roam позволява по-динамичен и изследователски стил на водене на бележки, който се развива заедно с вашето мислене и работни процеси, вместо да ги ограничава.

Най-добрите функции на Roam

Вградете съдържание от други бележки без дублиране, като използвате вградени препратки.

Създавайте ежедневни бележки от типа „ “ и ги добавяйте към съществуващата си структура, за да следите напредъка и идеите си.

Бързо стеснете големи графики от взаимосвързани идеи, след като създадете няколко секции в подбележките с филтри.

Ограничения на Roam

Уникалната структура и интерфейс на Roam не са толкова интуитивни, колкото някои алтернативи.

Roam работи предимно в облака, а достъпът офлайн е донякъде ограничен.

Цени на Roam

Pro : 15 $/месец на потребител

Believer: 500 долара за пет години

Оценки и рецензии за Roam

G2 : Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно отзиви

6. Afforai (Най-доброто за интуитивно водене на бележки с изкуствен интелект)

чрез Afforai

Afforai е приложение за водене на бележки, което използва изкуствен интелект (AI), за да подобри вашия опит в воденето на бележки и управлението на знания. AI възможностите на платформата предлагат интелигентни функции като автоматизирани обобщения на бележки, извличане на текст от мултимедийно съдържание и предложения, съобразени с контекста.

Това, което отличава Afforai, е начинът, по който се учи от вашите навици и се адаптира към промените във вашите проекти. AI приложението за водене на бележки от срещи дори ви помага да подготвяте бележки, да свързвате бележки и да генерирате протоколи с човешка точност, което го прави идеално за вашите срещи или сесии за мозъчна атака.

С приемането на Afforai като алтернатива на NotebookLM, професионалистите получават иновативно решение, което е в синхрон с начина, по който съвременните екипи събират знания и вземат решения.

Най-добрите функции на Afforai

Интеграция с популярни инструменти за управление на проекти за безпроблемно съгласуване на работния процес.

Извличайте и анализирайте информация от изображения, гласови бележки и видеоклипове с помощта на функции, подпомагани от изкуствен интелект.

Поддържайте бележките си актуални и достъпни на различни устройства.

Ограничения на Afforai

По-голямата зависимост от AI инструменти може понякога да доведе до по-неточни категоризации.

Разширените AI функции може да изискват период на обучение за потребители, които ги използват за първи път за писане на бележки.

Цени на Afforai

Starter : Безплатно

Студент : 4,99 $/месец

Професионална : 9,99 $/месец

Неограничен: 19,99 $/месец

Оценки и рецензии за Afforai:

G2 : 4,7/5 (над 120 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 50 рецензии)

Използвайте стари електронни книги и PDF файлове!Общо: Моето общо впечатление е отлично. Добра поддръжка на клиенти, лесно настройване и започване на работа, а също така е полезно да имате инструмент за помощник в проучванията.

7. Tana (Най-доброто за структуриране на напреднали знания)

чрез Tana

Промотирана като супер приложение за бележки, Tana е приложение за водене на бележки от ново поколение с нова перспектива за това как професионалистите записват, свързват и класифицират знанията си.

Tana действа като гъвкава информационна екосистема, която можете да оформите, за да отговаря на сложността и нюансите на вашите проекти. Неговият отличителен подход, основан на структури, базирани на данни, го прави привлекателна алтернатива на NotebookLM за тези, които се нуждаят от нещо повече от място за съхранение и синхронизиране на лепящи се бележки.

Една от ключовите характеристики на този подход е способността му да визуализира взаимоотношенията между данните, използвайки иновативна комбинирана система от „блокове“ и „възли“. Това го прави идеален за хора, които трябва да работят с комплексна информация – като изследователи, създатели на съдържание и проектни мениджъри – като предоставя интуитивен, почти мисловен стил на организация.

Най-добрите функции на Tana

Организирайте съдържанието в гъвкави таблици и списъци, които могат да се филтрират, за бърз поглед върху структурирани бази данни.

Създавайте сложни системи от знания и управлявайте информацията си с Supertags.

Адаптирайте Tana към вашите специфични нужди, като персонализирате шаблони, етикети и структури на бележките.

Ограничения на Tana

Новите потребители може да имат затруднения да се справят с гъвкавата структура и разширените функции.

По-малко възможности за интеграция с инструменти на трети страни, което ограничава полезността му в определени професионални среди.

Цени на Tana

Безплатно: 0 $

Основна цена: 1 $/месец

Екипи: Персонализирани

Оценки и рецензии за Tana

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

💡 Професионален съвет: Започването на работа по изследователски проект често може да завърши с преобладаващото чувство, че празната страница ви спира. Шаблоните за изследователски план премахват този проблем, като ви насочват в работата от самото начало и превръщат това, което някога е изглеждало прекалено трудно, в подреден и уверен старт.

8. Mem. ai (Най-доброто за динамични бележки с помощта на изкуствен интелект)

Mem.ai е иновативно приложение за водене на бележки, което съчетава простотата на традиционното водене на бележки с мощни AI възможности, което го прави едно от най-модерните инструменти в тази област. Проектирано с мисъл за съвременния потребител, неговата ключова функция автоматично организира и категоризира бележките ви, намалявайки усилията за ръчно маркиране и управление на папки.

Опирайки се на AI алгоритми, този инструмент идентифицира модели, извежда на преден план ключови идеи и ги представя, когато станат актуални. Освен това, той не само съхранява бележките ви, но и предвижда вашите нужди. Mem. ai тихо усъвършенства разбирането си за вашите интереси, задачи и приоритети, докато работите.

Най-добрите функции на Mem. ai

Съхранявайте бележките си по по-структуриран начин, като използвате функции, базирани на изкуствен интелект, които категоризират бележките ви въз основа на моделите на използване, което намалява необходимостта от ръчно маркиране.

Споделяйте бързо бележки и идеи с колеги, като всички са на една и съща страница, без тежки административни разходи.

Интегрирайте безпроблемно с различни инструменти като Google Drive, Slack и други, за да централизирате цялата си информация.

Ограничения на Mem. ai

Адаптивната система на Mem. ai може да се окаже нетрадиционна за тези, които предпочитат папки и линейни структури.

Като по-нова приложение, Mem. ai няма някои от изпипаните функции и опит, които се срещат в отдавна утвърдените приложения за водене на бележки.

Цени на Mem. ai

Mem : 14,99 $/месец

Mem Teams: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Mem. ai

G2 : Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно отзиви

9. RemNote (Най-доброто за учащи и запаметяване на знания)

чрез RemNote

RemNote се отличава, като превръща процеса на водене на бележки в система за дългосрочно натрупване на знания, а не просто в съхранение на информация. Чрез обединяването на воденето на бележки с интервално повторение и флаш карти, RemNote гарантира, че важната информация няма да избледнее в забрава. По този начин ви насърчава да развиете живо хранилище на идеи, което еволюира заедно с вашето мислене.

За разлика от NotebookLM, RemNote използва подход, основан на свързване на концепции, йерархична организация и вградени техники за учене. Докато добавяте нови идеи, подчертавате ключови моменти или усъвършенствате разбирането си за сложни концепции, различните функции на RemNote гарантират, че всичко остава достъпно и контекстуализирано.

Независимо дали изготвяте план за изследователски проект, синтезирате материали за четене или изготвяте стратегически план, RemNote помага на професионалистите да поддържат организация и непрекъснато да изграждат и укрепват своето разбиране.

Най-добрите функции на RemNote

Превърнете бележките си в картички с помощта на функцията за автоматично коучинг на бележки за активно учене и интервално повторение.

Получете йерархична структура за вашите бележки в вложен формат, което улеснява управлението и препращането към свързани концепции.

Синхронизирайте всичките си бележки и флаш карти на всички устройства, за да учите и да имате достъп до бележките си навсякъде.

Ограничения на RemNote

Овладяването на уникалната екосистема на приложението за водене на бележки RemNote изисква време.

RemNote предлага ограничени интеграции с приложения на трети страни, което може да бъде недостатък за потребители, които разчитат на по-широка технологична екосистема.

Цени на RemNote

Безплатно : 0 $

Pro : 10 $/месец на потребител

Pro с AI: 20 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за RemNote

G2 : Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно отзиви

10. Microsoft OneNote (най-доброто за водене на бележки в свободен формат)

чрез OneNote

Microsoft OneNote е солидна алтернатива на NotebookLM за тези, които са част от екосистемата на Microsoft. Като част от пакета Office 365, OneNote се интегрира безпроблемно с други приложения на Microsoft като Word, Excel и Outlook, създавайки среда, в която бележките естествено допълват съществуващите ви работни процеси.

Вместо да преоткрива воденето на бележки от нулата, OneNote усъвършенства това, което професионалистите вече намират за ефективно: йерархични раздели, интуитивни бележници и организация на базата на страници, която е достъпна и гъвкава.

Една от отличителните характеристики на OneNote е гъвкавостта при създаването на бележки. Независимо дали предпочитате да пишете на клавиатура, на ръка или да вграждате документи, адаптивният работен плот поддържа различни методи за въвеждане на данни, без да налага строги формати или концептуални рамки. Възможността да рисувате или да добавяте бележки на устройства с сензорен екран добавя допълнително удобство за потребителите, които предпочитат да скицират идеите си или да използват въвеждане на данни с стилус.

Най-добрите функции на Microsoft OneNote

Синхронизирайте всичките си бележки в Windows, macOS, iOS и Android, за да имате достъп до тях от всяко устройство.

Организирайте бележките в бележници, раздели и страници за ясна структура и лесна навигация.

Търсете във всички вградени визуални елементи, тъй като OneNote извлича текст от изображенията за бързо намиране.

Ограничения на Microsoft OneNote

OneNote не разполага с AI-базираните анализи, които някои по-нови инструменти предлагат.

Функциите за сътрудничество на OneNote не са толкова стабилни и интуитивни, колкото тези в други инструменти за водене на бележки.

Цени на Microsoft OneNote

Включено в абонамента за Microsoft 365, започващ от 69,99 $/година.

Оценки и рецензии за Microsoft OneNote

G2 : 4,5/5 (над 1800 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 1700 отзива)

Използвам OneNote от почти 3 години. Основно е полезен за проследяване на ежедневните ни задачи, за управление на списъка ни с неща за вършене. Можем да създаваме множество секции и под всяка секция да създаваме множество страници. Има и други функции, като подчертаване на текста с различни цветове, вмъкване на изображения и много други. Като цяло е добър. Използвам този инструмент много често, почти всеки ден, тъй като управлявам списъка си с неща за вършене тук.

Най-добрата алтернатива на NotebookLM? Това е ClickUp!

Когато става въпрос за водене на бележки, всеки има свои уникални предпочитания – някои искат простота, докато други се нуждаят от усъвършенствани инструменти за сътрудничество и организация.

Разгледаните приложения носят добавена стойност, от персонализирани работни пространства до транскрипция на бележки, задвижвана от изкуствен интелект. Но ако търсите най-добрата комбинация от вземане на бележки, управление на задачи и екипно сътрудничество, ClickUp се откроява като приложението, което предлага всичко необходимо за работа. ✅

ClickUp не е само за водене на бележки, а за повишаване на производителността ви до ново ниво. С Docs, Notepad, Brain и обширни инструменти за управление на проекти, ClickUp обединява всички ваши бележки, задачи и проекти в едно безпроблемно преживяване.

Готови ли сте да направите воденето на бележки по-интелигентно?

Опитайте ClickUp още днес и вижте как може да преобрази и обедини вашите бележки, задачи и проекти – всичко на едно място! 🌻