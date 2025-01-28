5-те най-добри алтернативи и конкуренти на Roam Research за 2025 г. (характеристики, цени)

Независимо дали става дума за представяне на продукти, договори или последния документален сериал на Netflix, който трябва да започнете, всички ние се сблъскваме с огромно количество информация всеки ден.

И освен ако не искате да се удавите в море от думи, се нуждаете от софтуер като Roam Research, за да съхранявате и управлявате тази информация по подходящ начин. Инструментът е чудесен за записване на вашите идеи, мисли, бележки и т.н. и за ефективното им организиране.

Но Roam не е съвършен.

Това е една от причините, поради които вероятно търсите алтернативи на Roam Research!

Но не се притеснявайте.

Търсенето ви свършва тук.

В тази статия ще намерите петте най-добри алтернативи на Roam, техните основни характеристики, предимства, ограничения, цени и потребителски оценки.

Да започнем.

Какво е Roam Research?

Roam Research е онлайн инструмент за организиране и оценяване на информация. Той се нарича „инструмент за водене на бележки за мрежово мислене“ и „колективна интелигентност“.

Това е елегантен начин да се каже, че основната причина да използвате Roam е, че той може да обработва и консолидира всички ваши данни на едно място!

Някои от основните му характеристики включват:

Графика на Roam , която прилича на паяжина 🕸 или мрежа от знания. Тук потребителите могат лесно да се придвижват и да свързват идеи.

Графична база данни , която организира всички ваши бележки, документи и всичко в базата данни на Roam.

Двупосочно свързване , при което страниците или свързаните идеи се организират като мисловни карти, а не като йерархия от документи в папка, папка в папка и т.н. , при което страниците или свързаните идеи се организират като мисловни карти, а не като йерархия от документи в папка, папка в папка и т.н.

Какво да търсите в алтернативата на Roam Research

Когато търсите алтернатива на Roam Research, обърнете внимание на:

Възможност за свързване на бележки от различни документи

Детайлни настройки за разрешения за всеки документ

Интуитивен потребителски интерфейс, който улеснява навигацията и намирането на необходимата информация.

Разширени възможности за маркиране на конкретни теми и идеи в бележка или документ

Автоматични напомняния и известия, когато задачи или събития наближават

5 най-добри алтернативи на Roam Research

Ето алтернативите на Roam, които според нас ще ви подхождат най-добре:

ClickUp Docs позволява богато форматиране и команди със слэш, за да работите по-ефективно.

ClickUp е едно от най-високо оценените инструменти за продуктивност в света, използвано от екипи в малки, средни и големи организации.

От водене на бележки до управление на документи, ресурси и проекти, ClickUp е вашето универсално решение.

Не ни вярвате? Ето някои солидни доказателства:

Ключови характеристики на ClickUp

Документи

ClickUp Docs е следващото поколение интегрирано управление на документи и сътрудничество. С своя всеобхватен набор от функции и възможности за сътрудничество, ClickUp Docs улеснява проследяването, организирането, съхранението и споделянето на документи на едно централно място.

Управлявайте документи с увереност и се уверете, че всеки има достъп до най-новата версия. Създавайте красиви документи с лекота, сътрудничете си в реално време и бъдете в крак с промените с ClickUp Docs!

С Docs можете да:

Споделете ги с хората в работното си пространство и извън него.

Персонализирайте заглавията, описанията, стиловете на шрифта и др.

Вижте броя на думите

Създайте списък с точки, таблица, контролен списък и т.н.

Достъп до неограничен брой страници и вложени страници

И още много други

И ако някога сте играли мултиплеър игра 🎮, сътрудничеството в Docs е нещо подобно.

Можете да видите кой редактира в реално време, за да се уверите, че няма конфликти!

Бележник

ClickUp Notepad е идеалният инструмент за водене на бележки за екипи и индивидуални потребители. Той предлага мощна комбинация от функции, които ви позволяват да създавате, организирате и споделяте бележки бързо и лесно.

Следете задачите с помощта на списъци за проверка и сътрудничество в реално време по документи, заявки, ресурси и др. С помощта на защитеното облачно хранилище на ClickUp Notepad вашите бележки са винаги достъпни от всяко устройство, така че можете да останете продуктивни, където и да сте.

И познайте какво – благодарение на богатата функция за редактиране на текст, вече не е нужно да правите скучни бележки.

ClickUp може дори да превърне вашите бележки в задачи с няколко кликвания, за да ви помогне да създадете действия. Заглавието на бележката става името на задачата, а съдържанието на бележката се превръща в описание на задачата.

Преобразуване на бележки в задачи в Notepad на ClickUp

Бели дъски

Използване на ClickUp Whiteboards като визуален инструмент за сътрудничество за всякакви нужди

ClickUp Whiteboard ви позволява да си водите бележки на виртуална бяла дъска и да скицирате идеи на празно платно. То е идеално за мозъчна атака, създаване на прототипи или проучване и планиране на следващия проект с вашия екип.

Най-хубавото е, че можете да си сътрудничите в реално време и да синхронизирате между устройствата, за да сте всички на една и съща страница! С ClickUp Whiteboard творчеството ви е ограничено само от въображението ви.

Предимства на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Не всички изгледи на ClickUp са достъпни в мобилното приложение... засега!

Но това не е проблем. Нашият екип работи в осем различни часови зони, за да се увери, че вашите предложения са чути и проблемите ви са решени.

Разгледайте нашата пътна карта за развитие , за да видите какво ви очаква.

Цени на ClickUp

Безплатен план завинаги (най-подходящ за лична употреба)

Неограничен план (най-подходящ за малки екипи (7 USD/член на месец)

Бизнес план (най-подходящ за средни екипи (12 USD/член на месец)

Потребителски оценки за ClickUp

Capterra: 4,7/5 (над 2100 отзива)

g2: 4,7/5 (над 2600 отзива)

2. Evernote

Всички знаем тази.

Evernote, приложението за водене на бележки със зелено лого на слон. 🐘

Тази алтернатива на Roam Research ви позволява да си водите бележки, да ги организирате, да управлявате проектите си и да повишите производителността си. Независимо дали имате нужда от нея за лично управление на знанията или за работа, Evernote може да бъде подходяща платформа.

Съществуват обаче приложения за водене на бележки и управление на проекти, които са по-евтини и предлагат много повече функционалности от Evernote.

Прочетете нашето изчерпателно преглед на Evernote и най-добрите алтернативи .

Основни характеристики на Evernote

Уеб клипър за екранни снимки

Шаблони за бележки от срещи , управление на проекти и др.

Търсете текстове в PDF файлове , сканирани документи и изображения за бързо намиране

Предимства на Evernote

Сканирайте документи, докато сте в движение, с техните приложения за iOS (iPhone и iPad) и Android.

Получете офлайн достъп до бележките си

Лесно се интегрира с популярни приложения, включително Gmail, Salesforce, Slack и др.

Ограничения на Evernote

Безплатният план поддържа само 60 MB месечен качван трафик.

Не можете да правите прости изчисления в таблица

Не работи на Linux

Цени на Evernote

Evernote предлага три ценови опции:

Basic (безплатна): размер на бележките 25 MB Синхронизиране на до две устройства Търсене и етикети за бързо намиране

Размер на бележката 25 MB

Синхронизирайте до две устройства

Търсене и етикети за бързо намиране

Премиум (7,99 $/месец): 200 MB размер на бележките 200 MB размер на бележките PDF анотации Уеб клипър

Размер на бележката 200 MB

Анотации в PDF

Уеб клипър

Бизнес (14,99 $/потребител на месец): 20 GB месечен качван обем Споделени пространства История на дейността на екипа

20 GB месечен капацитет за качване

Споделени пространства

История на дейността на екипа

Оценки на потребителите на Evernote

Capterra: 4,5/5 (над 6700 отзива)

g2: 4,5/5 (над 1800 отзива)

3. Notion

Третата алтернатива е Notion , приложение за продуктивност, което има за цел да унифицира работните процеси във вашата компания. То е основно комбинация от инструмент за водене на бележки, работно пространство и система за споделяне, която ви позволява да си сътрудничите с екипа си.

Notion разполага и с тъмен и светъл режим, ако това е важно за вас.

За съжаление, Notion не ви позволява да създавате свои собствени табла!

Е, това е най-големият кошмар на всеки проектен мениджър.

Разгледайте най-добрите алтернативи на Notion и сравнете Notion с Evernote (нашият втори инструмент в този списък)

Основни характеристики на Notion

Уикита за създаване на директории с документи

Множество изгледи на базата данни, включително времева линия, календар и др.

Заключете съдържанието на страницата, за да предотвратите случайно редактиране

Предимства на Notion

Редактиране в реално време и съвместна работа в екип върху страници или бази данни

Поддържа подчертаване на синтаксиса

Множество шаблони за проектни мениджъри, стартиращи компании, HR и др.

Ограничения на Notion

Без функционалност на диаграма на Гант

Ограничени възможности за отчитане

Няма функции за мисловни карти

Цени на Notion

Notion предлага три ценови опции:

Лично (безплатно): Синхронизация между всички устройства Неограничен брой страници Споделяне с до пет гости

Синхронизация между всички устройства

Неограничен брой страници

Споделете с до пет гости

Plus (8 $/месец): История на версиите Неограничено качване на файлове Неограничен брой гости

История на версиите

Неограничено качване на файлове

Неограничен брой гости

Бизнес (15 USD/потребител на месец): Съвместно работно пространство SAML SSO Разширени анализи на страници

Работно пространство за съвместна работа

SAML SSO

Разширени анализи на страници

Предприятие

Оценки на потребителите на Notion

Capterra: 4,7/5 (над 250 отзива)

g2: 4,5/5 (над 150 отзива)

Разгледайте пълното ни ръководство Notion vs Roam!

4. DocuWiki

Ако търсите алтернативи с отворен код на Roam Research, DokuWiki е чудесен инструмент, който не се нуждае от база данни. Ще харесате многото плъгини, които разширяват набора от функции на DocuWiki, добавени от неговата активна общност.

Въпреки това, трудно е да се пренебрегне външният му вид.

Визуално сте заклещени с нещо, което изглежда като създадено по времето, когато Mac се наричаше Macintosh. 🤦

Основни характеристики на DokuWiki

Автоматично генериране на съдържание

Опция за черна листа за спам за отворени интернет екосистеми

Редактиране на секции за лесно редактиране на отделни секции от дълъг документ

Предимства на DokuWiki

Поддръжка на Markdown

Множество опции за плъгини за синтаксис, администриране и др.

Шаблони за персонализиране на оформлението

Ограничения на DokuWiki

За потребителите без технически познания може да бъде трудно да се ориентират

Софтуерът изглежда остарял

Липса на възможности за управление на задачите

Цени на DokuWiki

DokuWiki е безплатен софтуер с отворен код.

Потребителски оценки на DokuWiki

Capterra: 4/5 (Н/Д)

g2: 3,8/5 (10+ рецензии)

5. TiddlyWiki

TiddlyWiki е безплатен софтуер с отворен код, който се хоства самостоятелно и има много запомнящо се име. Той ви позволява да записвате всяка мисъл, да организирате сложна информация и да я споделяте с екипа си.

Планирате роман? Създавате списък със задачи? TiddlyWiki може да ви бъде от полза.

Въпреки това, функциите му са ограничени само до „думи“.

Така че, ако искате да управлявате задачи или да задавате напомняния за бележките...

Основни характеристики на TiddlyWiki

Персонализирани клавишни комбинации

Лента с инструменти на редактора за бързо форматиране на текст

Добавка TiddlyMap за свързване на страници в проста графика

Предимства на TiddlyWiki

Можете да инсталирате езикови плъгини, за да промените езика на изводите на потребителя.

Позволява ви да персонализирате страницата и оформлението на tiddler

Поддържа езика за маркиране MathML за математически нотации (променливи, уравнения и др.).

Ограничения на TiddlyWiki

Липса на възможности за сътрудничество

Ограничено управление на задачите

Риск от загуба на данни, ако не са архивирани в приложения като Dropbox

Цени на TiddlyWiki

TiddlyWiki е безплатен за всички.

Потребителски оценки за TiddlyWiki

Capterra: Н/Д

g2: Н/Д

Вземането на бележки става по-лесно с алтернативата на Roam Research

Roam Research е чудесен инструмент за създаване на бележки, съхранение на знания и установяване на връзки между различни единици данни в динамична мрежа (паяжината).

Въпреки това, възможностите му за управление на задачи са ограничени и няма безплатен план.

Не можете да пренебрегнете факта, че това е инструмент за водене на бележки без мобилно приложение.

Именно затова се нуждаете от мощен инструмент за управление на проекти като ClickUp.

Вземете ClickUp безплатно още днес и превърнете всичките си бележки в полезни.