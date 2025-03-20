NotebookLM и OneNote: коя приложение за водене на бележки е по-добро?

Къде записвате идеите си в 3 часа сутринта? Брейнстормингът с екипа ви? Как превръщате мислите си в кохерентна стратегия?

Независимо дали правите обобщение на среща, създавате стратегия или запазвате статия, която трябва да прочетете, приложението за водене на бележки ще ви помогне да разплетете заплетената нишка.

В тази публикация ще сравним две популярни приложения за водене на бележки, NotebookLM и OneNote, като разгледаме техните функции, за да ви помогнем да изберете най-подходящия инструмент за водене на бележки според вашите нужди.

Освен това, ще искате да останете за бонуса на ClickUp – безплатен алтернативен AI инструмент, който подобрява вземането на бележки.

⏰ 60-секундно резюме Разгледайте набързо за кои случаи на употреба NotebookLM и OneNote са най-подходящи: Потребителски профил NotebookLM OneNote Изследователи Идеален за литературни рецензии, анализ на научни статии и извличане на заключения от различни източници. Може да се използва за организиране на бележки от проучвания, но няма усъвършенстваните AI функции на NotebookLM. Студенти Отличен за учене, обобщаване на лекции и разбиране на сложни теми чрез анализ на различни учебни материали. Полезен за водене на бележки в клас, организиране на учебни материали и съвместна работа по проекти Писатели/създатели на съдържание Полезен за проучване на теми, организиране на идеи и създаване на чернови въз основа на изходния материал. Полезен за мозъчна атака, начертаване на статии и проследяване на проучвания Проектни мениджъри Може да ви помогне при анализирането на проектна документация и създаването на отчети Отличен за организиране на планове за проекти, бележки от срещи и списъци със задачи. Интеграцията с Outlook е допълнително предимство. Потребители, които се нуждаят от анализ, базиран на изкуствен интелект Основната му сила е AI-базираният анализ и обобщаване на документи. Липсват усъвършенстваните AI възможности на NotebookLM

Какво е NotebookLM?

чрез NotebookLM

NotebookLM е приложение, базирано на Google Gemini AI, проектирано като личен AI асистент за изследвания. То помага на потребителите да взаимодействат с документите си, като генерира резюмета, обяснения и отговори въз основа на каченото съдържание.

Това приложение ви позволява да съберете цялата важна информация на едно място, като създадете централен „бележник“, в който можете да събирате данни от източници като документи от Google Drive, статии от всякакви URL адреси, видеоклипове от YouTube, PDF файлове и дори MP3 аудио клипове.

Добавете вашите проучвания в NotebookLM – бележки от лекции, изследователски документи, обучителни видеоклипове от YouTube и аудиозаписи от минали лекции – и той ще създаде за вас клас на ниво Харвард.

Най-хубавото? AI не поема контрола! Вие го правите.

👀 Знаете ли, че... NotebookLM беше първоначално пуснат през 2023 г. като „ Project Tailwind ” от Google като експеримент и беше описан като „виртуален изследователски асистент”.

Функции на NotebookLM

NotebookLM включва инструменти, които улесняват разбирането, анализирането и създаването на съдържание. От лесното качване на източници до бързината на генериране на персонализирани резултати, ето как се отличава:

Функция № 1: Персонализирана база от знания

чрез NotebookLM

NotebookLM се захранва от езиковия модел на Google, Gemini 1. 5 Pro, който може да обработва впечатляващите два милиона токена контекст. Този голям езиков модел може да пресява стотици страници текст, за да генерира ново съдържание, като документи с кратки инструкции, времеви графики и учебни ръководства.

Това, което прави NotebookLM страхотен, е подходът му към съдържанието, генерирано от изкуствен интелект: той извлича информация изключително от материала, който качвате, което го прави максимално надежден и обоснован. Изкуственият интелект може дори да обработва ръчно написани бележки, което го прави достатъчно гъвкав за почти всеки източник.

Качвайте данни от различни източници, включително Google Doc, YouTube видео, PDF, линкове и др. Тези източници са организирани в бележници, така че всичко, от което се нуждаете за конкретен проект или тема, остава на едно място, което го прави идеална система за управление на знания.

💡Съвет от професионалист: Когато искате да си водите бележки по време на срещи, можете да използвате AI функцията на Google, „Take Notes for Me“ (Води бележки за мен). Тя автоматично записва бележките от срещата в Google Docs и ги запазва в Google Drive на организатора на срещата, споделени с всички участници в срещата. Можете да ги качите в NotebookLM и да получите незабавни анализи.

Функция № 2: Чат за по-задълбочени прозрения

чрез NotebookLM

Да, можете да „говорите“ с Google NotebookLM. Ако имате въпроси относно качения материал, той ще проучи източниците ви, за да ви даде персонализирани отговори. Изкуственият интелект се свързва директно с вашето съдържание, така че не получавате общи отговори – те винаги се основават на предоставената от вас информация.

📌 Пример: Качете статия от списание за климатичните промени и задайте въпроса: „Кои са най-неотложните предизвикателства, подчертани в тази статия?“ NotebookLM намира отговорите и с едно кликване се връщате към изходния пасаж.

Можете дори да му кажете да се фокусира върху конкретни източници, което ще направи отговорите му по-прецизни.

Той предлага интерфейс в стил табло за обяви, който ви позволява да закачате съдържание, генерирано от изкуствен интелект, и вашите бележки. Това прави изключително лесно да поддържате всичко организирано и на една ръка разстояние, вместо да превъртате безкрайно чат интерфейса.

Функция № 3: Преобразувайте съдържанието в използваеми формати

чрез NotebookLM

Някога заглеждали ли сте се в купчина бележки и се чудили как да разберете смисъла им? NotebookLM ви помага. Функцията „Аудио преглед“ в NotebookLM е като да имате свой собствен подкаст, в който бележките и източниците ви оживяват чрез динамичен разговор между двама AI водещи.

Това не е просто сухо, текстово-речево разказване – тези AI гласове са увлекателни и имитират истинска човешка дискусия. AI не просто чете факти, а добавя емоции – изненада, любопитство, дори разочарование – докато водещите дебатират и обсъждат сложни теми.

Докато разговорът се развива, ще забележите, че гласовете на изкуствения интелект си отговарят един на друг, предлагат потвърждения, задават въпроси и дори се смеят неудобно, когато е необходимо. Тези малки моменти, като „мм-хмм“ и „о, да“, създават усещането за истински разговор, а не за роботизирано рецитиране.

Характеристика № 4: Интегрирайте се безпроблемно в работния си процес

NotebookLM е създаден, за да работи заедно с вас. Той се интегрира с други инструменти, които вече използвате, като Google Docs, така че можете да преминавате безпроблемно от планиране към изпълнение.

Експортирайте идеи или чернови директно, за да редактирате, споделите или финализирате работата си. Представете си, че току-що сте приключили мозъчна атака за маркетингова кампания. NotebookLM организира бележките и създава чернова, която можете да споделите с екипа си веднага.

🧠 Интересен факт: „LM” в NotebookLM означава „Language Model” (езиков модел), което е препратка към неговата AI-базирана основа. Но предвид фокуса му върху изследванията, то може също така лесно да означава „Learning Machine” (учеща машина).

Цени на NotebookLM

NotebookLM: Безплатен

NotebookLM Plus: Безплатно с абонамент за Google Workspace

NotebookLM Plus за предприятия: Достъпен чрез Google Cloud (ако имате достъп от администратора на Cloud)

Какво е OneNote?

чрез OneNote

Искали ли сте някога вашият старият и надежден бележник да може да прави повече – като например да се организира сам по магичен начин, да побира безкрайни страници и да се справя с всичко – от скици до подробни планове?

Запознайте се с Microsoft OneNote, вашият цифров бележник на стероиди.

Представете си го като по-готиния, технологично напреднал брат на физическия бележник. Той е създаден, за да събира вашите гениални идеи, да ги организира в подредени раздели и страници и да ги споделя без усилие.

Независимо дали обмисляте идея за милиони, създавате подробен списък с задачи или планирате следващото си голямо приключение, OneNote разполага с пространството и интелигентността, за да се справи с всичко това – без да е необходим химикал.

Функции на OneNote

OneNote ще ви помогне да подобрите стратегиите си за водене на бележки с тези функции:

чрез OneNote

Когато сте в движение, се нуждаете от софтуер за водене на бележки, който работи добре навсякъде и по всяко време. Понякога имате настроение да пишете на клавиатурата, а друг път трябва да се върнете към основите и да разчитате на ръчно написани бележки.

OneNote се справя много добре и с двете задачи. Имате сензорен екран или стилус? Тогава ще се насладите на истинско удоволствие. Дори с мишка инструментите са отлични – помагат ви да превърнете цифровите си бележки в ярък платно за нови идеи.

Освен това, с функцията „Ink to Text“ можете да преобразувате ръчно написани бележки в ясен текст, който може да се търси.

Освен обикновени бележки – илюстрирайте мислите си, добавяйте бележки към изображенията или маркирайте данните с цветове за по-добро разбиране. С различни цветове и инструменти за писане имате възможност да направите воденето на бележки забавно (като същевременно запазите функционалността му).

Функция № 2: Персонализиран математически асистент

чрез OneNote

Не е нужно да сте в училище, за да се нуждаете от помощ по математика. Може би изчислявате маржовете на сделка за продажба или се опитвате да разберете възвръщаемостта на рекламните разходи.

OneNote ще ви помогне при сложни изчисления, които не можете да направите в ума си.

Математическият асистент не е просто калкулатор, а пълен математически учител. Напишете уравнение и тази функция ще го реши, ще го изобрази графично и дори ще ви предостави подробни инструкции, за да ви помогне да разберете резултатите в дълбочина.

Характеристика № 3: Мислете извън рамките на текста

чрез OneNote

OneNote не само съхранява въведени или ръчно написани бележки – това е мултиформатно работно пространство.

Защо да се ограничавате с текстов файл, когато можете да вграждате PowerPoint презентации, PDF файлове и дори изображения? Добавяйте бележки директно върху тези файлове, без да променяте оригиналния документ.

Извършвайте проучвания без хаоса от 75 отворени раздела! OneNote Web Clipper ви позволява да запазвате текст, изображения или цели уеб страници директно в бележника си, като съхранявате всичко необходимо на едно място.

Имате ли нужда да запишете среща или да споделите на глас идеите си? Аудио инструментът на OneNote записва мислите ви в реално време, което улеснява прегледа им.

Функция № 4: Шаблони за всичко

чрез Microsoft Support

Не всеки обича да започва от празна страница, а OneNote разбира това.

OneNote за Microsoft 365 включва разнообразни вградени шаблони, предназначени за академична, бизнес и лична употреба. Независимо дали създавате бележки от срещи, планирате проект или просто записвате мислите си, тези шаблони предоставят структуриран формат, който ускорява работата ви.

Шаблоните на OneNote също ви спестяват време и усилия, като придават на бележките ви изтънчен, професионален вид. Те са напълно персонализируеми, така че можете да ги настроите според вашите нужди и предпочитания.

💡Съвет от професионалист: Шаблоните на OneNote могат да се прилагат само към нови страници, които все още не съдържат бележки. Ако искате да използвате шаблон за страница, която вече съдържа бележки, създайте нова страница от желания шаблон и след това копирайте съществуващите си бележки в нея.

Функция № 5: Интегрирайте бележките си с Outlook

чрез OneNote

OneNote и Outlook образуват безпроблемно партньорство, предназначено да оптимизира управлението на задачите, да повиши производителността и да ви държи в крак с крайните срокове.

Като комбинирате възможностите за водене на бележки на OneNote с мощните функции за задачи и календар на Outlook, можете ефективно да преодолеете разликата между мозъчната буря и изпълнението.

Създаването на задачи в Outlook в OneNote е бързо и безпроблемно. Маркирайте текст в бележките си, кликнете върху бутона „Задачи в Outlook“ и задайте краен срок – днес, утре или персонализирана времева рамка.

Задачите се синхронизират незабавно между OneNote, Outlook и Microsoft To Do, като по този начин актуализациите в един инструмент се отразяват във всички платформи. Тази двупосочна интеграция поддържа хармонията между вашите инструменти за продуктивност.

💡Съвет от професионалист: Добавете напомняния към списъка си със задачи, за да сте сигурни, че нищо няма да ви убягне – дали става дума за подаване на доклад, последващи действия с клиент или подготовка за изпит.

Цени на OneNote

Безплатно

NotebookLM и OneNote: сравнение на функциите

NotebookLM и OneNote са отлични в своите области, но техните функции отговарят на различни нужди:

Функция NotebookLM OneNote Основни функции Изследователски асистент, задвижван от изкуствен интелект: анализира и обобщава качените документи Цифров бележник: организира бележки, идеи и мултимедийно съдържание Интеграция с изкуствен интелект Gemini 1. 5 Pro генерира резюмета, обяснения и отговори от каченото съдържание; чат с изкуствен интелект за прозрения; аудио преглед за дискусии на съдържанието, задвижвани от изкуствен интелект. Math Assistant за решаване и обясняване на уравнения; Ink to Text за преобразуване на ръчно написан текст в цифров текст Източници на съдържание Поддържа PDF файлове, Google Docs, уебсайтове, Google Slides, YouTube видеоклипове и MP3 аудио клипове. Поддържа въведени и ръчно написани бележки, изображения, аудио записи, вградени файлове (PowerPoint, PDF) и изрезки от уеб страници. Организация Организира източниците в бележници за конкретни проекти или теми Организира бележките в раздели и страници в бележници. Налични шаблони Сътрудничество Интегрира се с Google Workspace; експортира информация в Google Docs Интегрира се с Outlook за управление на задачи, споделяне и функции за сътрудничество Стил на водене на бележки Фокусиран предимно върху анализиране на съществуващо съдържание и генериране на ново съдържание въз основа на него Поддържа както въведени, така и ръчно написани бележки, което позволява по-свободно водене на бележки. Мултимедийна поддръжка Силна мултимедийна поддръжка, особено с аудио прегледи, генерирани от изкуствен интелект Стабилна мултимедийна поддръжка, включително аудио запис, вградени файлове и изрезки от уеб Математически възможности Няма специални математически функции, но изкуственият интелект вероятно може да анализира математическото съдържание в качините документи. Math Assistant предоставя решаване на уравнения, графики и стъпка по стъпка инструкции Поддръжка на ръчно писане AI може да обработва ръчно написани бележки Функцията „Ink to Text“ преобразува ръчно написания текст в печатен текст. Управление на задачите Интегрира се с Google Workspace Интегрира се с Outlook за създаване и управление на задачи

Сега нека разгледаме подробно техните функции:

Характеристика № 1: Анализ и обобщение, базирани на изкуствен интелект

Основната сила на NotebookLM се крие в неговата усъвършенствана изкуствена интелигентност, задвижвана от Gemini 1. 5 Pro. Тя анализира и обобщава качените документи, генерира идеи и отговаря на въпроси въз основа на предоставеното съдържание. Това позволява на потребителите бързо да схванат същността на големи обеми информация, да идентифицират ключови теми и да установят връзки между различни източници.

Въпреки че е способен да организира информация, OneNote няма тази усъвършенствана AI-базирана анализа. Той разчита на потребителя да синтезира и извлича смисъла от бележките си.

🏆 Победител: NotebookLM печели, тъй като се отличава в разбирането и обобщаването на документи, функция, която липсва в OneNote.

Характеристика № 2: Организация на бележките и мултимедийна поддръжка

NotebookLM, макар и способен да организира източници в бележници, се фокусира повече върху анализирането на съществуващо съдържание, отколкото върху създаването на бележки в свободен формат. Въпреки че поддържа различни формати, силата му не е в широкия обхват на мултимедийната интеграция, а в взаимодействието на изкуствения интелект с тези формати.

OneNote се отличава с гъвкавата си система за организация, която позволява на потребителите да структурират бележките си в бележници, раздели и страници. Неговата стабилна мултимедийна поддръжка позволява безпроблемна интеграция на различни типове съдържание, включително печатни и ръчно написани бележки, изображения, аудио записи, вградени файлове (като PowerPoint и PDF) и изрезки от уеб.

🏆 Победител: OneNote печели благодарение на своята превъзходна система за организация и по-широка мултимедийна поддръжка за различни типове съдържание.

Характеристика № 3: Възможности за писане на ръка и с мастило

Макар че NotebookLM може да обработва ръчно написани бележки, неговата цел не е да предостави цялостно преживяване при писане с мастило. Специализираните инструменти за писане с мастило и разпознаване на ръчен текст на OneNote го правят ясен лидер в тази категория.

Инструментите за писане с мастило на OneNote са изключителна функция, която предоставя богато платно за ръчно написани бележки, скици и анотации. Функцията „Ink to Text“ допълнително подобрява това, като преобразува ръчно написания текст в текст, който може да се търси. Това е особено ценно за потребители, които предпочитат тактилното писане или имат нужда да записват визуални идеи.

🏆 Победител: OneNote печели благодарение на специалните си инструменти за писане с мастило и преобразуване на ръкопис в текст.

Функция № 4: Управление на задачите и интеграция

Макар NotebookLM да се интегрира с Google Workspace, неговите възможности за управление на задачи не са толкова пряко свързани с специално приложение за управление на задачи. Това прави OneNote по-ефективен инструмент за потребители, които разчитат в голяма степен на управлението на задачи в рамките на работния си процес по водене на бележки.

OneNote се интегрира безпроблемно с Outlook, което позволява на потребителите да създават и управляват задачи директно от бележките си. Тази тясна интеграция оптимизира работния процес и свързва вземането на бележки с действия.

🏆 Победител: OneNote печели благодарение на безпроблемната си интеграция с Outlook за създаване и управление на задачи.

📮 ClickUp Insight: 92% от работниците използват непоследователни методи за проследяване на задачите, което води до пропуснати решения и забавено изпълнение. Независимо дали изпращате бележки за проследяване или използвате електронни таблици, процесът често е разпръснат и неефективен. Решението за управление на задачите на ClickUp осигурява безпроблемно превръщане на разговорите в задачи, така че вашият екип да може да действа бързо и да остане съгласуван.

Характеристика № 5: Цени и достъпност

Функция NotebookLM OneNote Базов план Безплатно Безплатно Премиум план NotebookLM Plus Абонамент за Microsoft 365 Премиум цена Все още не е напълно разкрито за потребителската версия Различно (обикновено част от абонамента за Microsoft 365) Опции за предприятия Налично чрез Google Workspace и Google Cloud Налично чрез плановете на Microsoft 365 Enterprise Ограничения за използване (безплатно) До 100 бележници, 50 източника на бележник, 50 ежедневни чат запитвания Обикновено ограничен от капацитета за съхранение в OneDrive Ограничения за използване на Premium До 500 бележници, 300 източника на бележник, 500 ежедневни чат запитвания Повишена памет и функции за сътрудничество Наличност на Premium Ще бъде включен в Google One AI Premium в началото на 2025 г. Включено в абонаментите за Microsoft 365

OneNote предлага безплатна версия с ограничени функции, което го прави достъпен за много потребители. Платените версии, включени в абонаментите за Microsoft 365, отключват допълнителни функционалности.

NotebookLM, от друга страна, в момента е свързан с платени абонаменти за Google Workspace/Cloud, което го прави по-малко достъпен за индивидуални потребители или тези с ограничен бюджет.

🏆 Победител: OneNote, поради наличието на безплатна версия

📖 Прочетете също: Как да използвате Microsoft OneNote ефективно

NotebookLM и OneNote в Reddit

И NotebookLM, и OneNote имат своите предимства и недостатъци, а предпочитанията на потребителите варират значително. Посетихме Reddit, за да видим какво мислят хората за NotebookLM и OneNote.

AI функциите на NotebookLM, макар и обещаващи, имат непостоянна производителност, като някои потребители ги намират за изключително полезни, а други остават разочаровани.

Разбрах за NotebookLM малко преди първите си изпити в юридическия факултет. Мога да кажа, че той направи голяма разлика в структурирането и синтезирането на бележките.

Разбрах за NotebookLM малко преди първите си изпити в юридическия факултет. Мога да кажа, че той направи голяма разлика в структурирането и синтезирането на бележките.

Генеративната изкуствена интелигентност звучи добре на теория, но на практика е ужасна.

Генеративната изкуствена интелигентност звучи добре на теория, но на практика е ужасна.

Въпреки че е по-утвърдена платформа, OneNote също получава смесени отзиви. Някои ценят неговите организационни функции и интеграцията с други продукти на Microsoft, докато други го намират за объркващ или имат проблеми със синхронизацията.

Onenote няма да изчезне, не съм го използвал отдавна, но е претърпял редизайн. Винаги съм имал проблеми със синхронизацията, както сигурно и много други хора. Начинът, по който са подредени разделите и папките, ми се струва малко объркващ, но човек свиква.

Onenote няма да изчезне, не съм го използвал от известно време, но е претърпял редизайн. Винаги съм имал проблеми със синхронизацията, както сигурно и много други хора. Начинът, по който са подредени разделите и папките, ми се струва малко объркващ, но човек свиква.

В крайна сметка, „най-добрият“ инструмент зависи от вашите нужди и предпочитания, като и двата инструмента имат свои почитатели.

Запознайте се с ClickUp – най-добрата алтернатива на NotebookLM и OneNote

Повечето AI инструменти за водене на бележки пропускат един прост факт: хората имат различни стилове на продуктивност.

Въведете ClickUp , приложението за всичко, свързано с работата, пълно с мощни функции за управление на проекти. То комбинира вашите задачи, документи, чат и знания в една платформа, задвижвана от изкуствен интелект, за да можете да бъдете максимално продуктивни, без да превключвате между десетки приложения за продуктивност.

Удобният му интерфейс и интуитивната AI система за водене на бележки превъзхождат NotebookLM и OneNote в няколко аспекта.

Ето защо това е по-добрата алтернатива на NotebookLM и OneNote:

ClickUp е номер 1: ClickUp Notepad

Най-добрите идеи ви хрумват в най-неочаквани моменти – докато разхождате кучето или пет минути преди среща. Но да ги събирате в различни приложения, бележници или парченца хартия? Хаос.

Въведете ClickUp Notepad — вашето едно гише за записване и превръщане на идеите в действие.

Записвайте интерактивни бележки и ги преобразувайте в задачи с помощта на ClickUp Notepad

Да предположим, че правите мозъчна атака за доклад. Отворете Notepad, запишете мислите си и превърнете ключовите идеи в задачи, когато ви хрумне вдъхновение. Задайте крайни срокове, проследявайте напредъка и поддържайте всичко свързано – всичко това, без да напускате Notepad.

ClickUp Notepad ви помага да бъдете организирани, ефективни и да имате контрол – без да са необходими онлайн лепящи се бележки.

💡 Съвет от професионалист: Организирайте бележките с етикети като „Идеи“, „Завърши“ или „Приоритет“, когато използвате AI инструменти за управление на знания, за да намерите това, от което се нуждаете, за секунди, а не за часове.

ClickUp’s One Up #2: ClickUp Docs

Управление на проучвания, бележки и задачи на едно място – звучи като мечта, нали? За разлика от други приложения за водене на бележки, ClickUp Docs превръща тази мечта в нова рутина, като безпроблемно съчетава документи с вашите задачи и проекти.

Използвайте ClickUp Docs, за да си водите бележки съвместно и да ги превърнете в пълноценни планове, хранилища и др.

Да предположим, че планирате пускането на продукт на пазара. Започнете с очертаване на ключовите фази в документ, като например създаване на маркетингови материали или изготвяне на имейл кампания. След това с няколко кликвания прикачете задачи към всяка фаза, за да запазите контекста и изпълнението заедно.

Използвайте вложени страници, богато форматиране и вградени елементи, за да структурирате бележките си. Можете също да редактирате бележките заедно с екипа си, да оставяте коментари и да маркирате колеги за обратна връзка. Накрая, имате достъп до бележките от всяко устройство, като синхронизацията в облака гарантира, че нищо няма да се изгуби.

ClickUp One Up #3: ClickUp Brain

Обобщете ключовите идеи от бележките си с ClickUp Brain

Искате ли вашите бележки да бъдат незабавно достъпни за търсене, свързани и приложими? Опитайте мощните AI възможности на ClickUp Brain. Просто попитайте ClickUp Brain какво ви е необходимо и той ще извлече ключови идеи от вашите бележки за секунди. Той разбира вашите документи, задачи и чатове, обобщавайки релевантната информация и споделяйки интелигентни предложения в подходящия момент.

Намерете незабавни отговори от бележките, документите и задачите в работното си пространство с ClickUp Brain.

Изкуственият интелект ще създава и задачи за действие директно от вашите бележки и ще споделя проактивни препоръки въз основа на вашите бележки и задачи.

С ClickUp Brain бележките ви не просто стоят там – те работят за вас, превръщайки разпръснатата информация в структурирани, полезни знания.

ClickUp’s One Up #4: ClickUp AI Notetaker

ClickUp AI Notetaker не е просто поредният инструмент за водене на бележки с изкуствен интелект – той е вашият вграден асистент за срещи, който върши тежкия труд вместо вас. Вместо да се мъчите да водите бележки или да пресявате дълги записи, получавате ясни и полезни информации за секунди.

Записвайте гласово, транскрибирайте и обобщавайте срещите си с ClickUp AI Notetaker

Ето как това ще ви улесни живота:

Автоматично се присъединява към разрешени срещи и транскрибира разговори в реално време с етикети на говорителите, за да не пропуснете ключови моменти.

Обобщава дискусиите незабавно , за да можете да разберете същността, без да се налага да преслушвате цялото нещо или да четете целия препис.

Извлича задачите за действие и маркира отговорните лица , за да знаете точно какво трябва да се направи и от кого.

Синхронизира се със задачите и документите в ClickUp и ви позволява да превърнете идеите си в действие с едно кликване.

За разлика от NotebookLM или OneNote, където трябва да споделяте/качвате контекста ръчно, ClickUp AI Notetaker работи там, където вече работи вашият екип. Така вашите бележки не само се съхраняват, но и са контекстуални и се използват незабавно.

👀 Знаете ли, че... През 1945 г. Ванневар Буш си представя устройство, наречено „Memex” , което може да съхранява и извлича знания мигновено – ранна визия за водене на бележки с помощта на изкуствен интелект.

ClickUp’s One Up #5: Свързано търсене

С ClickUp Connected Search можете бързо да намерите всяка бележка, документ, задача или проект в цялото си цифрово работно пространство (ClickUp и интегрираните ви приложения) – надминавайки организационните възможности на OneNote. Това гарантира, че всичко, от което се нуждаете, е на разстояние от секунди, спестявайки ви ценно време.

Намирайте лесно бележки и полезна информация с помощта на свързаното търсене на ClickUp.

Освен това ClickUp предлага набор от предварително проектирани шаблони за водене на бележки, пригодени за управление на проекти и многозадачност. Те ви помагат да записвате бележки от срещи, дневен ред, обща информация за проекти и др., като оптимизират работния ви процес и намаляват времето за подготовка.

Независимо дали записвате ежедневните си задачи с шаблона за ежедневни бележки на ClickUp или записвате ценни идеи от мозъчна атака с шаблона за бележки по проекти на ClickUp, ClickUp поддържа бележките ви структурирани и достъпни.

С интеграциите на трети страни в AI инструменти и над 1000 приложения чрез ClickUp Integrations, никога повече няма да се притеснявате за изолирана информация или работни процеси. Независимо дали правите мозъчна атака или изпълнявате задачи, останете в екосистемата на ClickUp без никакви проблеми.

„Преди разчитах изцяло на написаните си бележки, но след два дни, в които тествах ClickUp, разбрах, че това е решението за мен. ”

„Преди разчитах изцяло на написаните си бележки, но след два дни, в които тествах ClickUp, разбрах, че това е решението за мен. ”

От бележките до следващите стъпки: ClickUp свързва всичко

Макар Microsoft OneNote да се отличава в записването на бележки от срещи и организирането на информация, той не предлага функциите за управление на проекти, сътрудничество в реално време и инструменти за продуктивност, от които се нуждаят много потребители. В същото време NotebookLM може да се похвали с мощни AI функции от екосистемата на Google, но е далеч от това да бъде всеобхватно работно пространство, което свързва вашите знания и задачи.

Но ClickUp обединява всичко това. С усъвършенстваните си възможности за водене на бележки, интегрирани в цялостна платформа за управление на проекти, подкрепена от изкуствен интелект, ClickUp не само ви помага да организирате идеите си, но и да управлявате задачите, да сътрудничите безпроблемно и да проследявате напредъка – всичко на едно място.

Преминайте към ClickUp и се насладете на обединено работно пространство, където вашите знания, бележки, задачи и проекти се събират на едно място за максимална продуктивност.