Обратна връзка срещу предварителен сигнал: кое е по-добро за управлението на производителността

Когато управлявате производителността на служителите, може да се запитате: какво наистина помага на служителите да достигнат пълния си потенциал – конструктивни съвети за минала работа или полезни предложения за бъдещето? Обратна връзка или предварителен отзив?

Помислете за това като за шофиране на кола.

Обратната връзка е като огледало за задно виждане, което ви дава представа за това, през какво сте минали.

Предварителната обратна връзка е като GPS, който ви води към вашата дестинация.

И двете играят решаваща роля в обратната връзка и използването на техните уникални предимства може значително да подобри управлението на производителността на служителите във вашата организация.

Какво е обратна връзка?

Обратната връзка е информация за производителността или поведението на дадено лице, която се споделя с него с цел подобряване на производителността. Тя може да идва от различни източници, включително мениджъри, колеги, клиенти или от самото лице.

Сесията за обратна връзка предлага специално място за обсъждане на производителността на служителя. Тези разговори могат да бъдат конструктивни възможности за обратна връзка, където служителите могат да получат насоки за това как да се подобрят.

Според доклада за развитие на персонала на LMS Training Platform, Eloomi, 64% от служителите и 72% от лидерите придават значителна важност на конструктивната обратна връзка.

Важно е да помните, че положителната и отрицателната обратна връзка могат да бъдат еднакво ценни. Отрицателната обратна връзка може да подчертае минали грешки и да предложи поуки за бъдещето, докато положителната обратна връзка засилва силните страни на служителя и го насърчава да продължи по правилния път.

Какво е предварителен обратен сигнал?

Предварителната обратна връзка е проактивен подход към управлението на производителността, който се фокусира върху предвиждане и справяне с потенциални предизвикателства или възможности за бъдещо подобрение.

Въвеждането на предварителен обратен сигнал включва по-съвместен процес. Често започва с оценка на предварителен обратен сигнал, при която отделните лица или екипи определят своите цели и стремежи.

Това не само помага на хората да се развиват професионално, но и укрепва положителните междуличностни отношения, като насърчава култура на подкрепа и растеж.

Основни разлики между обратна връзка и предварителен сигнал

Разбирането на основните разлики между обратната връзка и предварителен обрат ще ви помогне да създадете по-добър процес за оценяване на производителността във вашата организация. И двете са ценни концепции, но служат за различни цели и предлагат уникални предимства.

Характеристика Обратна връзка Предварителна обратна връзка Фокус Минали резултати Бъдещ потенциал Цел Оценявайте, анализирайте Предвиждайте, насочвайте Методи Оценки на производителността, 360-градусова обратна връзка Коучинг, менторство, лидерство с предварителен обратен сигнал Подход Реактивен Проактивност Предимства Идентифицирайте силните и слабите страни Развивайте умения, постигайте цели

Обратната връзка се отнася предимно до предоставянето на информация за минали резултати. Тя помага на отделните лица и екипи да разберат своите силни и слаби страни, както и областите, в които могат да се подобрят.

За разлика от това, предварителната обратна връзка е ориентирана към бъдещето, като се фокусира върху предвиждането и справянето с потенциални предизвикателства или възможности. Лидерството с предварителна обратна връзка включва създаването на подкрепяща среда, в която хората се чувстват овластени да търсят насоки и да развиват потенциала си.

Примери за обратна връзка

Има положителна обратна връзка – потупване по гърба за добре свършена работа, а има и конструктивна критика – да им се каже какво липсва и как могат да го поправят в бъдеще. Нека прочетем няколко примера за всеки тип.

Положителна обратна връзка

Конкретно: „Много оценявам начина, по който се справихте с трудния клиент вчера. Вашето спокойствие и професионално поведение разрешиха ситуацията ефективно.”

Насърчаване: „Вашите креативни идеи за новата маркетингова кампания са наистина освежаващи. Продължавайте да мислите нестандартно!“

Оценяващ: „Благодаря ви, че положихте допълнителни усилия, за да завършите проекта навреме. Вашата всеотдайност е безценна за екипа.”

Конструктивна критика

Конкретно: „Въпреки че презентацията ви беше информативна, мисля, че би била по-интересна, ако използвахте визуални елементи, за да разчупите текста.“

Фокусиране върху решението: „Вместо да се фокусирате върху негативните аспекти, опитайте се да подчертаете положителните аспекти на ситуацията. Това ще ви помогне да изградите по-позитивна динамика в екипа.”

Ориентирани към бъдещето: „Вярвам, че имате потенциал да станете велик лидер. Помислете да посещавате курс по лидерство, за да развиете уменията си още повече.“

💡Професионални съвети: Бъдете конкретни: Неясната обратна връзка е малко полезна. Изберете една или две области и се фокусирайте върху тях.

Бъдете навременни: Давайте обратна връзка възможно най-скоро след събитието, за да насърчите размисъл и промяна/укрепване на поведението.

Бъдете конструктивни: фокусирайте се върху поведението, а не върху личността.

Бъдете уважителни: Поддържайте положителен и професионален тон.

Бъдете отворени към обратната връзка: Бъдете готови да получавате обратна връзка и да я използвате за подобряване

Примери за предварителен обратен сигнал

Ето няколко примера за предварителен обратен сигнал:

Вместо: „Говорихте прекалено бързо по време на презентацията. ” Опитайте: „Следващия път опитайте да забавите темпото, за да се постигне по-добро разбиране. ”

Вместо: „Докладът ви беше зле организиран!“Опитайте: „Помислете да използвате ясна структура или заглавия, за да подобрите структурата на следващия си доклад.“

Вместо: „Не спазихте крайния срок.“Опитайте: „За да избегнете закъснения в бъдеще, опитайте да разделите задачите на по-малки, управляеми стъпки и да определите реалистични крайни срокове.“

💡Професионални съвети: Фокусирайте се върху бъдещето: Целете се да давате практически съвети за бъдещо подобрение, без да бъдете прекалено критични към миналото.

Бъдете конкретни: Ясно определете поведението или действието, което се нуждае от подобрение.

Бъдете позитивни: Формулирайте обратната връзка по конструктивен и подкрепящ начин.

Избягвайте обвиненията: фокусирайте се върху поведението, а не върху личността.

Предлагайте решения: Предлагайте конкретни стратегии или техники, които да помогнат на човека да се подобри.

Защо да преминете от обратна връзка към предварителен отзив?

Преминаването от обратна връзка към предварителен отзив може да революционизира начина, по който екипите комуникират и се развиват. Ето защо трябва да направите тази крачка:

Предимство № 1: Предварителната обратна връзка е ориентирана към бъдещето

Предварителната обратна връзка се фокусира върху бъдещите възможности, а не върху миналите грешки. Вместо да се фокусира върху това, което е пошло погрешно, тя набляга на практически предложения, позволяващи на хората да си представят и да се стремят към най-доброто от себе си, вместо да се осъждат за грешките си.

Предимство № 2: Предварителната обратна връзка не е осъдителна

За разлика от традиционната обратна връзка, която може да се възприема като критика, предната връзка създава подкрепяща среда на психологическа сигурност. Тя насърчава отворения диалог без тежестта на преценката, което улеснява членовете на екипа да споделят идеи и стратегии без страх.

Предимство № 3: Предварителната обратна връзка ви помага да откриете лидерите в екипа си

Когато насърчавате предварителен обратен сигнал, създавате пространство за разкриване на скрити таланти. Членовете на екипа естествено се включват, за да предложат свои идеи, разкривайки потенциални лидери, които иначе биха останали незабелязани.

Предимство № 4: Предварителната обратна връзка насърчава растежа

Предварителната обратна връзка вдъхновява непрекъснатото развитие. Фокусирането върху подобрението, а не върху миналите недостатъци, създава култура на учене, в която грешките се разглеждат като стъпала към успеха.

Предимство № 5: Предварителната обратна връзка насърчава психологическата сигурност и отворената комуникация

Този подход насърчава атмосфера на доверие и откритост. Членовете на екипа се чувстват сигурни да изразяват своите мисли и идеи, знаейки, че ще бъдат посрещнати с насърчение, а не с критика.

Основни компоненти на предварителен обратен сигнал

Предварителната обратна връзка, проактивен подход към управлението на производителността, е мощен катализатор за растеж и развитие. Тя е повече от просто инструмент; тя е стратегическа инвестиция в успеха на вашия екип.

Ето защо:

Компонент № 1: Предварителната обратна връзка възстановява таланта

За разлика от обратната връзка, която често се фокусира върху минали грешки, предварителен обратна връзка гледа напред, идентифицира потенциални предизвикателства и предоставя насоки за бъдещо подобрение. Тя позволява на служителите да поемат отговорност за своето развитие и да използват пълния си потенциал.

Компонент № 2: Предварителната обратна връзка разширява възможностите

Фокусирайки се върху бъдещи цели и стремежи, предварителен обратна връзка помага на отделните лица и екипи да проучват нови възможности и да преодоляват ограничения. Тя насърчава нагласа за растеж и иновации.

📌 Пример: Служител изразява интерес да поеме ръководна роля, но се чувства недостатъчно квалифициран. Мениджърът използва предварителен отзив, за да идентифицира бъдещи умения и опит, които биха му помогнали – като например ръководене на малък проектен екип. Това насочване отваря нови пътища и насърчава служителя да започне да натрупва подходящ опит още сега.

Компонент № 3: Предварителната обратна връзка е специфична

Ефективната предварителен обратна връзка е съобразена с конкретните нужди и цели на отделния човек или екипа. Това не е универсален подход, а по-скоро персонализирана пътна карта към успеха.

Компонент № 4: Предварителната обратна връзка е автентична

За да бъде наистина ефективно, предварителен обрат трябва да се предоставя с автентична комуникация. Избягвайте да използвате негативни конотации и се фокусирайте върху предоставянето на конструктивни насоки и подкрепа.

Неотдавнашен експеримент по управление на производителността, проведен от Kognoz, технологично ориентирана консултантска компания, установи, че когато мениджърите се фокусират върху непрекъснати обратни връзки и наставничество – или предварителен обратен връзки – това може да подобри усещането за справедливост на служителите по отношение на тяхната производителност с до 30%.

Компонент № 5: Предварителната обратна връзка оказва влияние

Въвеждането на предварителен обратен сигнал може да окаже значително влияние върху морала, производителността и цялостното представяне на служителите. То насърчава положителна работна среда и култура на непрекъснато учене.

Компонент № 6: Предварителната обратна връзка усъвършенства динамиката на екипа

Чрез насърчаване на отворената комуникация, сътрудничеството и взаимното уважение, предварителен отзив може да укрепи динамиката на екипа и да подобри работата в екип. Той спомага за създаването на по-сплотена и подкрепяща работна среда, в която хората се чувстват ценени, овластени и мотивирани да дадат най-доброто от себе си.

Стъпки за провеждане на оценка на предварителен отзив

Организациите постоянно търсят иновативни начини за подобряване на производителността на служителите и стимулиране на растежа. Feedforward е една такава оценка, която предвижда и отговаря на бъдещи предизвикателства, като използва инструменти за обратна връзка от служителите.

Но как да обедините екипа си и тези инструменти в една платформа? Отговорът е – с ClickUp, софтуер за продуктивност и управление на задачи, разбира се!

Ето как можете да създадете и внедрите система за оценка на производителността чрез предварителен отзив, използвайки ClickUp:

1. Поставете ясни цели и очаквания

Вижте седмичните цели за всеки член на екипа си, вижте кой върху какво работи, кои са ключовите области за подобрение и т.н. с ClickUp Goals.

Поставянето на ясни цели и очаквания е първата стъпка за провеждането на оценка на предварителен обратен сигнал. Когато целите са добре дефинирани, предварителен обратен сигнал може да бъде адаптиран, за да съответства на конкретни цели, което прави насоките приложими и уместни. Ясните очаквания също помагат на служителите да разберат как изглежда успехът и да идентифицират точните умения или поведения, които трябва да развият.

С ClickUp Goals служителите могат да свържат своите цели директно с работата си, като създават проследими цели с ясни срокове, измерими задачи и автоматично наблюдение на напредъка. Това означава, че всеки може да види не само своите цели, но и подробен план за това как планира да ги постигне.

Ето някои от начините, по които ClickUp Goals може да ви помогне при оценката на feedforward:

Числови цели : Задайте конкретни числови цели, за да имате ясна представа за напредъка.

Изпълнение на задачи : Определете задачи, които допринасят пряко за постигането на вашите цели.

Вярно/невярно или текущи цели: Опростете сложните цели до ясни и проследими резултати.

ClickUp Goals помага на всеки член на всеки отдел да се фокусира върху това, което е наистина важно, което е от решаващо значение при пускането на нов продукт.

2. Изслушвайте своите служители и сътрудничейте с тях

За да се възползвате наистина от силата на предварителен обратен сигнал, е важно да предоставяте обратна връзка и предложения в подходящ контекст.

ClickUp Chat предлага удобна платформа за сътрудничество, която улеснява такава отворена комуникация , като същевременно запазва контекста на работата на вашите служители.

Давайте незабавна обратна връзка с присвоени коментари, споменавайте членовете на екипа в реално време, за да чатите с тях, и сътрудничете по проекти заедно с ClickUp Chat.

Например, да предположим, че вашият екип работи по мемо в ClickUp Docs. Макар че можете да си сътрудничите с тях и да споделяте еднопосочна обратна връзка в реално време директно в Docs, ClickUp Chat ви предлага пространство, в което разговорът да бъде по-включващ.

Всички пространства в ClickUp могат да имат собствен чат, което улеснява достъпа до папките, списъците, задачите и прикачените файлове за това пространство, без да се налага да превключвате екрани. Вие и вашият екип можете да отворите бележката в прозореца на чата, за да я прегледате, да обсъдите идеи чрез незабавни съобщения, да споделите предложения и да направите промени незабавно с помощта на функцията за откриване на сътрудничество в ClickUp.

Присвойте съобщения на членовете на екипа в ClickUp Chat с FollowUps за прилагане на коментари за предварителна обратна връзка.

Можете също да използвате FollowUps в ClickUp Chat, за да присвоявате съобщения, съдържащи забележки за предварителен обратен сигнал, на съответните членове на екипа и да се уверите, че предварителен обратен сигнал се взема под внимание всеки път, когато работите по подобен проект.

Говорете и работете в синхрон – това е идеята!

3. Планирайте оценката си за предварителен отзив

Планирането на оценката на предварителен обратен сигнал изисква проактивен подход, фокусиран върху бъдещото развитие, а не върху миналите резултати:

Започнете с идентифициране на ключовите области, в които е необходимо подобрение — това може да се основава на предишна обратна връзка, повтарящи се предизвикателства или бъдещи цели.

Определете конкретни, измерими цели (SMART цели) , които са в съответствие с тези области и са насочени към непосредствени умения или процеси и дългосрочни възможности за растеж.

Въведете редовни проверки , вместо да чакате официална оценка, като по този начин осигурите непрекъснато насочване и корекции.

Разделете големите цели на по-малки, изпълними стъпки с крайни срокове, за да поддържате напредъка.

Ангажирайте заинтересованите страни – мениджъри, ментори или колеги – да предоставят конструктивни мнения по време на процеса, като гарантирате съгласуваност и уместност.

4. Провеждане на оценката

Провеждането на оценка на предварителен отзив се фокусира върху замяната на положителното подкрепление на минали действия с решения, насочени към бъдещето. Вместо да се застоява върху минали грешки, то подчертава какво може да се направи, за да се подобри напредъкът.

Ето някои основни съвети за провеждане на оценка на предварителен обратен сигнал:

Бъдете конкретни и практични : Давайте обективни съвети, които очертават ясни и постижими стъпки. Например: „Следващия път опитайте да организирате задачите си, като използвате матрица за приоритети, за да управлявате по-ефективно крайните срокове. ”

Насърчавайте участието на служителите : Включете отделния служител в разговора, като го попитате за неговото мнение относно целите и областите, в които иска да се подобри. Например: „Какви умения бихте искали да усъвършенствате през следващото тримесечие и как можем да ви помогнем да постигнете това?“

Останете ориентирани към решения : Вместо да предлагате решение за обратна връзка, концентрирайте се върху възможностите за растеж и как те могат да използват своите силни страни, за да преодолеят предизвикателствата. Например: „Нека разгледаме как можете да използвате инструменти за автоматизация за повтарящи се задачи. ”

Определете ясни очаквания : Поставете измерими цели или етапи, за да се уверите, че лицето разполага с план за професионално развитие и може да проследява напредъка си след оценката. Например: „До края на месеца, какво ще кажете да си поставите за цел да завършите три проекта самостоятелно, за да изградите увереност и бързина?“

Поддържайте позитивен тон: Оформете разговора по начин, който вдъхва увереност, като наблягате на потенциала, а не на недостатъците. Например: „Досега си свършил чудесна работа – сега нека се съсредоточим върху усъвършенстването на презентационните ти умения, за да покажеш по-добре влиянието си. ”

5. Предприемете действия в областите, които се нуждаят от подобрение

Предприемането на действия в области, които се нуждаят от подобрение, чрез оценка на предварителен обратен сигнал изисква преминаване от традиционни методи като метода на обратната връзка към по-динамични подходи.

Вместо да маскирате критиките с похвали, възприемете лидерството чрез предварителен обратна връзка, като предоставяте ясни и практични идеи, които стимулират промяната.

Започнете с комуникация за предварителен отзив, при която фокусът е изцяло върху това, което може да се направи по различен начин в бъдеще.

Насърчавайте и самооценката, като питате хората как според тях могат да се подобрят, и ги насочвате с персонализирани предложения.

💡Съвет от професионалист: Използвайте метода „Стартирай-Спри-Продължи“, за да проведете оценка на предварителен отзив. При този метод служителите се молят да размислят върху миналото си представяне и да идентифицират нещата, които трябва да започнат да правят, да спрат да правят и да продължат да правят. Това е един от многото методи за предоставяне на целенасочени насоки и подкрепа на служителите за бъдещо развитие. Можете да използвате безплатни шаблони за стартиране-спиране-продължаване, за да приложите този метод на практика.

6. Оценете резултатите от оценката на предварителен обратен сигнал

Преглеждайте, управлявайте и оценявайте резултатите от вашите цели и задачи в реално време с таблата за управление на ClickUp.

Използването на таблата за управление на ClickUp за оценяване на резултатите в оценките за предварителен контрол превръща данните в значими прозрения с забележителна ефективност.

Ето как:

Проследявайте ключови показатели: Създавайте и използвайте персонализирани табла за визуализиране на показатели като процент на изпълнени задачи, време, прекарано в изпълнение на задачи, и етапи на проекта.

Наблюдавайте индивидуалния напредък: Създайте табла за проследяване на производителността на отделните членове на екипа, включително тяхната натовареност, приоритетите на задачите и управлението на времето.

Планирайте редовни прегледи: Използвайте Използвайте автоматизациите и повтарящите се задачи на ClickUp , за да планирате редовни проверки и сесии за обратна връзка.

Проследявайте обратната връзка и действията: Създайте специални секции в таблата за управление, за да проследявате дадената и получената обратна връзка, както и действията, произтичащи от тези дискусии.

Идентифициране на тенденции и модели: Анализирайте историческите данни на таблото, за да идентифицирате тенденции и модели в производителността на екипа.

Задавайте цели и проследявайте напредъка: Използвайте табла за управление, за да задавате конкретни цели на членовете на екипа и да проследявате напредъка им към постигането на тези цели.

Освен оценка за бъдещето, можете да провеждате сесии за обратна връзка като част от управлението на производителността, освен да възлагате задачи, да сътрудничите в реално време, да създавате чудесна работна култура и много други с ClickUp!

Ето как можете да изпълните стратегията си за управление на производителността без усилие:

1. Записвайте обратната връзка и предприемайте действия въз основа на нея

Използването на формулярите на ClickUp за събиране на обратна връзка не е само за събиране на информация; то е за стимулиране на действие и позволяване на оценки за предварителен контрол, които подтикват вашия екип към непрекъснато подобрение.

Винаги събирайте релевантна информация, която създава повече контекст с условна логика, използвайки ClickUp Forms.

С помощта на персонализирания си дизайн, формулярите улесняват събирането на релевантна обратна връзка от членовете на екипа, клиентите или заинтересованите страни, като гарантират, че всеки отговор е насочен към правилния човек в точното време.

Функцията за условна логика на ClickUp Forms ви позволява да създадете единна форма, която се адаптира въз основа на предишни избори, опростявайки процеса на попълване.

Например, ако потребител посочи, че предоставя обратна връзка за конкретен продукт, формулярът автоматично ще покаже само въпросите, свързани с този продукт, което не само улеснява попълването му, но и го прави по-ефективен за събиране на точна информация.

След като обратната връзка бъде събрана, тя може да бъде незабавно насочена към проследими задачи, което позволява на вашия екип да предприеме бързи действия въз основа на получената информация.

2. Упражнявайте съвместно редактиране и водене на бележки по време на сесиите за обратна връзка

Използването на ClickUp Docs за съвместно редактиране и водене на бележки по време на оценки с предварителен отзив превръща традиционно статичния процес в динамичен център за сътрудничество в реално време.

Сътрудничество с екипа ви в реално време, водене на бележки и даване на незабавна обратна връзка или предварителен отзив с ClickUp Docs.

Дайте възможност на вашите екипи да създават и редактират красиви, структурирани документи с функции като вложени страници, таблици и шаблони – идеални за изготвяне на изчерпателни пътни карти или бази от знания, които са от основно значение за оценките на предварителен обратна връзка.

По време на сесия за оценка на предварителен отзив членовете на екипа могат да допринесат едновременно към един и същ документ, като предлагат обратна връзка, добавят наблюдения или подчертават области за подобрение в реално време.

Преобразувайте коментарите в чатове или документи в задачи в ClickUp незабавно с ClickUp Assigned Comments.

ClickUp Tasks и ClickUp Assigned Comments предлагат мощна комбинация за осигуряване на непрекъснато предварителен обратен сигнал и гарантиране, че вашият екип ще реагира своевременно.

Като разделите сложните задачи на по-малки, по-лесно управляеми компоненти и дадете конкретни коментари на членовете на екипа, можете да предоставите целенасочени насоки и да се уверите, че всеки знае своите отговорности.

Освен това, като персонализирате статуса на задачите и зададете нива на приоритет за всяка задача, можете бързо да идентифицирате и да дадете приоритет на задачите, които изискват незабавно внимание. Това помага да се гарантира, че обратната връзка се разглежда своевременно и че екипът ви остава фокусиран върху постигането на целите си.

4. Запишете аудио или видео обратна връзка за подробна предварителен обратна връзка

Записвайте подробна обратна връзка и дори оставяйте коментари в ClickUp Clip, за да предоставите възможности за подобрение и растеж.

ClickUp Clips предлага иновативен начин за предоставяне на незабавна обратна връзка или предварителен отзив – чрез записване на екрана, уеб камерата и гласовия коментар. Това често прави комуникацията по-бърза, по-ясна и по-практична, отколкото ако се разчита само на писмени съобщения и дълги документи.

Независимо дали споделяте идеи за даден проект или предлагате предложения за подобрения, Clips ви позволява да продължите разговора без усилие, без да се налага да пишете дълги обяснения.

5. Автоматизирайте циклите на обратна връзка, за да гарантирате непрекъснато подобрение

Създайте цикли на обратна връзка, за да насърчите непрекъснатото подобрение, като използвате ClickUp Automations.

ClickUp Automations може да автоматизира циклите на обратна връзка, за да създаде култура на непрекъснато усъвършенстване, което улеснява екипите да останат съгласувани и отзивчиви.

С ClickUp Brain автоматизирането на обратната връзка става толкова лесно, колкото да опишете какво ви е необходимо на прост английски език.

Например, просто кажете на AI какво искате да автоматизирате – дали това е напомняне за споделяне на обратна връзка след като задачата е маркирана като „Завършена“, възлагане на последващи/коригиращи задачи след получаване на обратна връзка, уведомяване на заинтересованите страни за актуализации или коригиране на статуса на проектите – и наблюдавайте как AI незабавно конфигурира работния процес във всеки пространство, папка или списък в ClickUp.

Не знаете откъде да започнете? Използвайте шаблона за обратна връзка от служителите на ClickUp , за да управлявате, визуализирате и проследявате обратната връзка от служителите в цялата компания на едно място.

Изтеглете този шаблон Проследявайте обратната връзка за всички свои служители с шаблона за обратна връзка от служители на ClickUp.

Шаблонът за обратна връзка от служителите на ClickUp е създаден, за да помогне на екипите да съберат ценна информация за управлението, корпоративната култура, възнагражденията, бонусите и работната среда.

Този шаблон улеснява събирането и анализирането на обратната връзка от служителите, като по този начин се създава култура на растеж и доверие.

Можете да:

Започнете бързо, като използвате полезните съвети и инструкции в „Start Here View” (Започнете оттук).

Лесно проследявайте кой е подал обратна връзка с „Изглед на всички респонденти”.

Създавайте, актуализирайте и управлявайте въпросите от анкетите с „Изглед на анкетата за обратна връзка от служителите“.

Използвайте ClickUp за цялостно управление на производителността

Обратната връзка и предварителен отзив са две мощни концепции за растеж и подобрение. Обратната връзка се фокусира върху размисъл върху миналите резултати, идентифициране на области за корекция и извличане на поуки от минали действия.

Предварителната обратна връзка е насочена към бъдещето, като акцентира върху потенциални подобрения и практически предложения за бъдещето.

И двата подхода са полезни: обратната връзка ни дава ценни уроци от миналото, а предварителен обрат ни тласка към иновации и ни мотивира да продължаваме да се развиваме.

С ClickUp екипите могат безпроблемно да интегрират и двете стратегии в работните си процеси. От събиране на обратна връзка чрез формуляри и проследяване на напредъка с автоматизации до планиране на бъдещи действия чрез съвместен чат, документи и клипове, това е идеален инструмент за управление и ускоряване на организационната производителност.

