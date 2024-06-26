Как да използвате метода „сандвич с обратна връзка“

Една от членовете на вашия екип, Ашли, вложи цялото си сърце в една презентация, но не успя да я представи добре. Като неин мениджър, можете просто да посочите какво не е било наред или да признаете усилията й, докато й давате обратна връзка. Докато първият подход най-вероятно ще обезкуражи Ашли, вторият ще я мотивира да се представи по-добре следващия път.

Това е същността на метода „Обратна връзка сандвич“: непрекъснато усъвършенстване.

Този подход използва силата на конструктивната обратна връзка, за да ускори развитието на уменията и да помогне на служителите да разберат по-добре очакванията на работното място.

Като мениджър или лидер е от решаващо значение да се уверите, че обратната връзка се предоставя последователно и конструктивно. Методът „обратна връзка сандвич“ е ефективен инструмент, който може да ви помогне да предоставяте конструктивна обратна връзка по обмислен начин.

В тази статия ще обясним метода „сандвич с обратна връзка“, неговото значение и как да го използвате.

Разбиране на обратната връзка „сандвич“

„Сандвичът с обратна връзка“, известен още като „сандвич с комплименти“, е техника за обратна връзка, при която конструктивната критика се подава между два слоя положителна обратна връзка.

Подходът започва с признаване на силните страни или постиженията на дадения човек, за да се създаде положителна нагласа. След това следва конструктивна обратна връзка и завършва с още едно положително изявление, за да се засили тяхната стойност и потенциал. Заключителната положителна бележка гарантира, че получателят е мотивиран да учи и да се развива.

Методът „сандвич с обратна връзка“ създава чувство на доверие и комфортна среда. Той също така насърчава служителите да бъдат по-отворени към конструктивна критика и дори да искат обратна връзка по своя инициатива в бъдеще.

Знаете ли, че то се нарича „сандвич с обратна връзка“, защото положителните комплименти представляват хляба, а отрицателната обратна връзка е пълнежът.

Предимства и недостатъци на „сандвича с обратна връзка”

Методът „сандвич с обратна връзка“ напоследък получава много негативно внимание. Няколко лидери твърдят, че предоставянето на негативна обратна връзка, скрита в положителна обратна връзка, изпраща „смесени сигнали“ или често се „губи в превода“.

Нека разгледаме предимствата и недостатъците на тази методология, за да я използваме по най-добрия начин.

Предимства Недостатъци Повишава възприемчивостта към обратна връзка Липса на яснота в обратната връзка Повишава мотивацията и морала Насилствени комплименти или неискрени похвали Създава подкрепяща и сътрудническа среда Притеснения за манипулация Намалени конфликти и напрежение Фокусирайте се върху защитата на лицето, което дава обратна връзка

Сега нека разгледаме тези въпроси в подробности.

Предимства на „сандвича с обратна връзка”

Ето основните предимства, които методът „сандвич с обратна връзка“ предлага:

Повишена възприемчивост към обратна връзка

Методът „обратна връзка сандвич“ подобрява способността на получателя да обработва конструктивна критика, като създава психологически буфер. Този подход гарантира, че целта не е да се критикува или омаловажава получателя, а да му се помогне да расте и развива собствените си умения.

Повишена мотивация и морал

Искрената положителна обратна връзка е мощен мотиватор. Като признавате силните страни и постиженията на служителите, вие потвърждавате техните усилия и засилвате тяхната стойност за екипа.

Признаването на силните страни на служителите също им помага да идентифицират областите, в които се отличават, и да използват тези силни страни, за да се справят с областите, които се нуждаят от подобрение. Това чувство на овластяване и самоефективност повишава мотивацията и морала.

Създава атмосфера на сътрудничество

Положителният и приветлив тон на „сандвича с обратна връзка“ създава подкрепяща и сътрудническа среда. Подходът също така изгражда доверие и близки отношения, създавайки основа за отворена и честна комуникация.

Освен това, позитивното формулиране на обратната връзка води до по-отзивчив и ангажиран слушател.

Намалени конфликти и напрежение

Методът „сандвич с обратна връзка“ помага да се намали защитната реакция, гневът или разочарованието от пряката критика, особено ако давате отрицателна обратна връзка по чувствителна тема.

Този подход гарантира, че получателят ще слуша внимателно и ще разгледа обратната връзка обективно, което ще доведе до по-малко емоционален обмен. По този начин и двете страни могат да намерят решения и да постигнат положителни резултати.

В допълнение към обратната връзка на мениджърско, функционално и вътрешно екипно ниво, ето и ползите от обратната връзка „сандвич“ на лидерско ниво: Укрепва желаните поведения: Като подчертават конкретни положителни действия и резултати, лидерите насърчават служителите да повтарят и поддържат такова поведение. Това е особено ефективно, когато обратната връзка е в съответствие с целите на организацията.

Развитие на служителите: „Сандвичът с обратна връзка“ предоставя положителна рамка за конструктивна обратна връзка, насърчавайки растежа, без да подкопава увереността. Той също така стимулира самосъзнанието и насърчава служителите да поемат отговорност за своето развитие.

Подобрена динамика на екипа: Този метод включва подкрепящ елемент, който играе огромна роля в изграждането на сътрудничество, доверие и отворена комуникация между членовете на екипа.

Недостатъци и критики към метода „сандвич с обратна връзка“

Ето някои недостатъци и критики, свързани с подхода „сандвич с обратна връзка“.

Липса на яснота

Ако обратната връзка не предава ясно негативната критика и положителните коментари, методът не носи никакви ползи. Това е особено проблематично, ако:

Областта, която се нуждае от подобрение, е значителна: ако основното послание е затрупано от похвали, получателят може да пропусне ключовата идея или да подцени важността на разрешаването на проблема.

Получателят не е свикнал да получава обратна връзка в този формат: Някои хора могат да сметнат положителната формулировка за объркваща или подвеждаща, особено ако са свикнали с по-директен подход.

Възприемана неискреност

Един от отрицателните аспекти на „сандвича с обратна връзка“ са насилствените комплименти. Ако положителната обратна връзка изглежда насилствена или неискрена, получателите могат да се почувстват манипулирани или покровителствани, което да доведе до негодувание и недоверие. Ако ви е трудно да намерите нещо положително, което да кажете, това показва, че методът „сандвич с обратна връзка“ не е най-подходящият подход в тази ситуация.

Притеснения относно манипулацията

Някои критици твърдят, че „сандвичът с обратна връзка“ е манипулативен. Той се опитва да смекчи удара на критиката с похвала. Макар да може да проработи първите няколко пъти, когато се повтаря често, служителите могат да станат по-цинични или недоверчиви към този подход.

Предоставящ обратна връзка срещу получаващ обратна връзка

Методът „сандвич с обратна връзка“ често е критикуван, че предпазва даващия обратна връзка от неудобството да дава отрицателна обратна връзка, вместо да помага на служителя с ясни насоки за действие.

Макар тези критики и недостатъци да са реални проблеми, ефективното прилагане и внимателният подход без съмнение ги решават всички. Имайки това предвид, нека разгледаме как да приложим метода „сандвич с обратна връзка“ на работното си място.

Как да използвате „сандвичът с обратна връзка“

При използването на метода „Обратна връзка сандвич“ трябва да се вземат предвид различни фактори, като представяне, тон и изразяване.

Първата стъпка за създаване на ефективна сесия за обратна връзка е да разберете колко важна е невербалната комуникация в този процес.

Нюанси на невербалната комуникация по време на обратна връзка тип „сандвич“

Невербалните сигнали играят важна роля в начина, по който се възприема вашето послание. Добре формулирано послание може лесно да бъде погрешно интерпретирано, ако езикът на тялото и тонът ви не съответстват на думите ви.

Докато предоставяте обратната връзка „сандвич“, опитайте се да излъчвате топлота, достъпност и уважение чрез езика на тялото и тона на гласа си. Ето разбивка на някои ключови невербални елементи и как да ги използвате ефективно:

Поддържайте зрителен контакт: Поддържайте зрителен контакт на редовни интервали по време на разговора. Това показва, че сте присъстващ, ангажиран и инвестиран в разговора.

Приемете отворена език на тялото: Наведете се леко, за да покажете внимание, и избягвайте да се навеждате назад, което изразява незаинтересованост или неодобрение. Отвореният език на тялото създава по-приветлива атмосфера и показва, че сте отворени към отговора на получателя.

Използвайте спокоен и окуражителен тон на гласа: Говорете с спокоен и уравновесен тон, избягвайте груб или снизходителен глас. Променяйте тона на гласа си, за да поддържате интереса към разговора. Много е важно да говорите с окуражителен тон, за да отразите вярата си в способността на получателя да се подобри.

Не забравяйте, че вашите невербални сигнали трябва да подсилват подкрепящия и конструктивен характер на обратната връзка.

Асертивността и нейното влияние върху метода „сандвич с обратна връзка”

Асертивността гарантира, че конструктивната обратна връзка не се засенчва или размива. Балансирането на асертивността с положителната рамка на „сандвича с обратна връзка“ е деликатен, но съществен акт за предоставяне на добре приета и въздействаща обратна връзка.

Ето какво можете да постигнете, като включите асертивност в метода „Обратна връзка сандвич“:

Изградете доверие: Ще бъдете възприеман като надежден и достоверен източник на обратна връзка.

Поддържайте уважителен тон: Дори когато обсъждате недостатъци, увереността ви помага да останете професионални и уважителни към другия човек.

Осигурете яснота: Получателят ще разбере ясно областите, които се нуждаят от подобрение, и очакваните промени.

Подчертайте съобщението: Асертивността гарантира, че слушателят ще бъде по-склонен да приеме обратната връзка и да предприеме действия за подобрение.

Съществени съвети и практики за успешно прилагане на метода „Обратна връзка сандвич“

С доброто си разбиране за невербалните сигнали, непряката комуникация и асертивността, вашата обратна връзка вече има силен старт. Нека укрепим вашата система за обратна връзка с няколко важни съвета и практики.

Съвет № 1: Искрена и конкретна похвала

Положителната обратна връзка трябва да бъде искрена и конкретна. Общите комплименти показват липса на интерес от ваша страна и често карат получателя да се чувства подценен и омаловажаван. Вместо това, фокусирайте се върху конкретни действия, поведение или резултати, които искрено цените. Това ще помогне да се повиши моралът, мотивацията и самочувствието им, създавайки по-приемлива среда за конструктивната обратна връзка, която следва.

Когато формулирате похвалата си, прегледайте и включете следните елементи:

Въздействие: Имали ли са действията на получателя положително въздействие върху екипа, проекта или организацията?

Инициатива: Получателят е надхвърлил ли своите служебни задължения?

Умения и таланти: Получателят прояви ли някое специално умение или талант, които заслужават признание?

Усилие и подобрение: Положи ли получателят много усилия в дадена задача или проект, или показа ли подобрение в конкретна област?

Съвет № 2: Конструктивна критика с практически предложения

Конструктивната обратна връзка е възможност да се обърне внимание на областите, които се нуждаят от подобрение, и да се насочи получателят към растеж. За да бъде обаче тази корективна обратна връзка наистина ефективна, тя трябва да бъде приложима.

Практичните предложения предоставят на получателя пътна карта за подобрение. Ето как можете да направите конструктивната си критика практична:

Бъдете конкретни и целенасочени: Определете точното поведение или действие, което искате да промените.

Фокусирайте се върху наблюдаемото поведение: Избягвайте предположения за намеренията или мотивацията на получателя и се придържайте към това, което сте наблюдавали и преживели.

Предлагайте конкретни решения: Вместо само да посочвате проблема, предложете възможни решения или стратегии.

Направете го SMART: Когато е възможно, S пецифични, M измерими, A постижими, R левантни и T срок. Когато е възможно, направете вашите предложения SMART пецифични,измерими,постижими,левантни исрок.

Сътрудничество: Ангажирайте получателя в дискусия за възможни решения. Помолете го да сподели мнението и идеите си. Този подход на сътрудничество води до по-креативни и ефективни решения и помага на получателя да се чувства по-ангажиран в собственото си усъвършенстване.

Събиране на обратна връзка от служителите в голям мащаб

Съвет № 3: Балансирайте съотношението между положителна и отрицателна обратна връзка

Друга ключова практика в метода „Сандвич с обратна връзка“ е балансирането на положителната и отрицателната обратна връзка.

Макар да няма строги правила, едно добро правило е да се стремите към съотношение 2:1 между положителна и отрицателна обратна връзка. Това гарантира, че положителната обратна връзка задава положителен тон и засилва силните страни на получателя, докато конструктивната обратна връзка остава в центъра на разговора.

Съотношението трябва да се коригира в зависимост от конкретната ситуация и личността на получателя. Ако получателят на вашата обратна връзка е:

Ако сте нови в ролята или задачата или не се чувствате уверени , може да искате да увеличите съотношението на положителната обратна връзка спрямо конструктивната обратна връзка. Това помага да се изгради тяхната увереност и създава безопасно пространство, в което да получават обратна връзка.

Като опитен професионалист и уверен човек, може да използвате малко по-балансирано съотношение между положителна и отрицателна обратна връзка. Въпреки това, все пак е важно да започнете с положителна обратна връзка, за да зададете тона и да признаете силните им страни.

Моля, имайте предвид: Това са общи предложения; при определяне на съотношението между положителна и отрицателна обратна връзка трябва да се вземе предвид и личната преценка, основана на индивидуалния характер.

Ето някои допълнителни съвети за балансиране на съотношението между положителна и отрицателна обратна връзка:

Позитивната обратна връзка трябва да бъде точна, кратка и фокусирана. Целта е да се създаде позитивен тон, а не да се прекалява с похвалите.

Завършете с положителна нотка. Потвърдете увереността си в способността на получателя да се подобри и предложете подкрепата си.

Съвет № 4: Времето е от ключово значение

Предоставянето на навременна обратна връзка е основна част от метода „Обратна връзка сандвич“. Това прави обратната връзка по-релевантна и приложима. Получателят лесно ще си спомни конкретните подробности и контекста на обратната връзка за по-добро разбиране.

Съвет № 5: Предоставяйте обратната връзка в частна обстановка

От решаващо значение за сесията „Сандвич с обратна връзка“ е тя да се проведе в частна обстановка. Ето основните причини, поради които това е задължително:

В частна обстановка получателят е по-склонен да приеме обратната връзка и да я обсъди открито и честно. Публичната критика е неудобна и унизителна и ще нарани самочувствието и мотивацията на получателя.

Частната обстановка позволява по-нюансиран и поверителен разговор. Може да се наложи да обсъдите деликатни теми или лични предизвикателства, които получателят може да не се чувства комфортно да сподели пред други хора.

Съвет № 6: Свържете се чрез емпатия и разбиране

Емпатията и разбирането в обратната връзка „сандвич“ поставят основата на положителния тон на този метод. Тези два елемента помагат за установяване на реалността, предизвикателствата, времето и усилията, необходими за развиване на нов навик или положително поведение.

Като проявявате съчувствие и разбиране към чувствата на другия човек, вашият диалог ще предложи подкрепа и насърчение и ще изрази вашата увереност в способността му да се подобри.

Съвет № 7: Осигурете отворен диалог

Системите за обратна връзка трябва да бъдат двустранен диалог. В допълнение към гледната точка на мениджъра или лидера, получателят също трябва да може да задава уточняващи въпроси, да споделя своята гледна точка, да дава обратна връзка и да обсъжда потенциални решения съвместно.

Откритият диалог служи за следните основни цели:

Той помага да се гарантира, че обратната връзка се разбира точно както е замислена . Получателят може да е интерпретирал погрешно нещо, което сте казали, или да не е напълно наясно с въздействието на своето поведение.

Откритият диалог позволява на получателя да сподели своята гледна точка. Това може да ви даде ценна информация за ситуацията, да подобри вашето разбиране и да ви помогне да адаптирате обратната връзка. Може да има скрити фактори, за които не сте знаели, или получателят може да има валидно обяснение за своето поведение.

Обсъждането на възможни решения в сътрудничество създава чувство за принадлежност, отговорност и приобщаване. Откритият диалог стимулира съвместното решаване на проблеми. Това проправя пътя за по-креативни и ефективни решения, отколкото когато очевидните промени са наложени.

Съвет № 8: Обадете се за последваща връзка

Сесията за обратна връзка е само началото. Истинското учене се случва чрез непрекъснатия цикъл на обратна връзка. Мениджърите и лидерите, които имат намерение да предизвикат промяна, трябва да се уверят, че взаимодействията им са ползотворни и позволяват на служителите им да се адаптират бързо.

Насрочването на последваща среща демонстрира вашата непрекъсната ангажираност към развитието на получателя и засилва важността на обратната връзка. Тази среща ви позволява също така да обсъдите по-подробно напредъка на получателя.

Ето някои конкретни въпроси, които да зададете по време на последващата среща:

Имахте ли възможност да обмислите обратната връзка, която ви предоставих?

Какви стъпки предприемате, за да приложите предложенията, които обсъдихме?

Срещате ли някакви предизвикателства при въвеждането на тези промени?

Имате ли нужда от допълнителна подкрепа от моя страна?

Като активно слушате отговорите на получателя и му оказвате постоянна подкрепа, ще сте по-добре подготвени да му помогнете да превърне обратната връзка в конкретни действия и да реализира пълния си потенциал много по-бързо.

Съвет № 9: Адаптирайте се към индивидуалните особености

Независимо колко стандартизиран е бизнесът, служителите, които съставляват работната група, са уникални по свой начин. Важна практика в метода „Feedback Sandwich“ е да се има предвид, че не всички реагират по един и същи начин на обратната връзка.

Ето някои ключови ситуации и как да се справите с тях:

Директни комуникатори: Те ценят пряк и директен подход към обратната връзка. За такива хора може да е полезно да чуят конструктивна критика ясно и кратко, без да се подслажда.

Непряко общуващи: Те предпочитат нежен и нюансиран подход. Такива хора могат да се възползват от по-позитивно формулиране на обратната връзка, тъй като са чувствителни към критиките.

Трябва да адаптирате и съчетаете метода „Обратна връзка сандвич“ с комуникационния стил, личността и стила на всеки индивид. Въпреки това е важно да се вземат предвид и обективни данни за служителите, като например минали резултати, данни от обучения, оценки на уменията и др.

ClickUp Brain може да ви помогне да обобщите незабавно ключовите точки от данните за вашите служители и тяхното представяне. Това ви позволява да адаптирате плана си за комуникация на обратна връзка специално според силните и слабите страни на вашите служители. Той може да се превърне във вашия виртуален асистент, който бързо да състави планове за развитие на вашите служители, да предложи задачи, които трябва да бъдат възприети, и дори да сподели обща информация за тяхната натовареност.

Тези съвети и трикове са в основата на конструктивната критика, изразена по мотивиращ начин и подкрепящ начин.

Тези съвети и трикове са в основата на конструктивната критика, изразена по мотивиращ и подкрепящ начин. Нека разгледаме един кратък пример, за да ви дадем по-ясна представа.

Бърз старт: Пример за обратна връзка тип „сандвич“ Въпреки че може би имате много идеи за тези практики и нюанси, ето един бърз практически пример за обратна връзка „сандвич“, който ще ви помогне да започнете: Случай: Вие сте мениджър, който дава обратна връзка на служител на име Джак, талантлив графичен дизайнер, който постоянно създава висококачествени проекти, но има затруднения с спазването на сроковете. Горната част на положителната обратна връзка: „ Джак, твоята креативност и внимание към детайлите постоянно водят до създаването на изключителни дизайни. Клиентите са възхитени от твоята работа, а талантът ти е неоспорим”.

Попълване на конструктивна обратна връзка: „ Забелязах обаче, че сте пропуснали крайните срокове на няколко проекта, което е оказало натиск върху екипа и е повлияло на отношенията с клиентите. Спазването на крайните срокове е от решаващо значение за нашите ангажименти“.

Долна част от положителната обратна връзка: „Уверен съм, че можете да свършите отлична работа в срок. Нека разгледаме стратегии, които да ви помогнат да управлявате по-добре времето си и да приоритизирате задачите. Аз съм тук, за да ви подкрепя.“

Алтернативни техники за обратна връзка

Макар методът „сандвич с обратна връзка“ да е полезен в почти всяка ситуация, той не е единственият подход за даване на обратна връзка. Ето някои алтернативни техники, които можете да използвате в зависимост от времето, контекста и естеството на обратната връзка:

1. Обратна връзка SBI (Ситуация-Поведение-Въздействие)

Тази структурирана алтернатива на метода „обратна връзка сандвич“ се фокусира върху предоставянето на ясна, конкретна и обективна обратна връзка. Основната цел на подхода е да се проведе по-директен разговор, фокусиран върху фактите, а не върху интерпретациите.

Ето три ключови стъпки за прилагане на метода SBI:

Ситуация: Опишете конкретния контекст, в който се е проявило поведението.

Поведение: Опишете обективно наблюдаваното поведение.

Въздействие: Обяснете последствията от поведението върху вас, екипа или проекта.

Методът SBI предоставя ясна и практична обратна връзка, като същевременно минимизира защитната реакция. Въпреки това, неговата прямота може да бъде възприета като груба и е необходима задълбочена подготовка, за да се избегнат субективни интерпретации.

2. Предварителна обратна връзка

Друг проактивен подход е Feedforward. Тази ориентирана към бъдещето система за конструктивна обратна връзка се фокусира върху подпомагането на хората да подобрят представянето си и да постигнат целите си. Вместо да се спира на минали грешки, тя набляга на потенциални решения и практически стъпки за подобрение.

Ето четирите ключови елемента, които съставляват този метод:

Фокусирайте се върху бъдещето: Пренасочете разговора от това, което не е било наред, към това, което трябва да се направи по различен начин в бъдеще.

Задавайте въпроси: Ангажирайте получателя в диалог за неговите цели и стремежи с подходящи въпроси за обратната връзка.

Предлагайте предложения: Давайте практически предложения за подобрение, като се фокусирате върху конкретни поведения и умения, които трябва да бъдат развивани.

Сътрудничество: Работете заедно, за да създадете план за прилагане на предложенията и постигане на желаните резултати.

Важно е да запомните, че този подход изисква силно доверие между двете страни и може да не отговори на основните причини за минали проблеми. Той е най-подходящ за хора с нагласа за растеж, които са отворени към търсене на решения и бъдещи подобрения.

3. 360-градусова обратна връзка

Процесът на 360-градусова обратна връзка се основава на допълнителна информация и проучвания. Подходът събира информация от различни източници, включително колеги, подчинени, ръководители и понякога клиенти.

Подходът предоставя цялостна перспектива за представянето на даден индивид и насърчава отговорността. Той е ценен за идентифициране на слаби места и области за развитие, които може да не са очевидни без задълбочено проучване.

Ето стъпките за прилагане на методологията за 360-градусова обратна връзка

Определете оценителите: Изберете лица, които са взаимодействали с получателя в различни контексти и предоставят разнообразни гледни точки за неговото представяне.

Събиране на обратна връзка: Използвайте анкети, интервюта или други инструменти, за да съберете обратна връзка от избраните оценители.

Анализирайте обратната връзка: Съберете и анализирайте обратната връзка, като търсите общи теми и модели.

Споделяне на обратна връзка: Предоставете на получателя обобщение на обратната връзка, като подчертаете основните силни страни и областите, които се нуждаят от развитие.

Разработете план за действие: Сътрудничество с получателя, за да създадете план за справяне с областите, които се нуждаят от подобрение, и за използване на силните страни.

Важно е обаче да се има предвид, че този подход може да отнеме много време и ресурси и има потенциал за пристрастност в обратната връзка.

4. Коучинг

Коучингът е алтернативна стратегия за обратна връзка, която насърчава сътрудничеството. При този подход човекът, който дава обратна връзка, е събеседник, водач и наставник, който помага за подобряване на широк спектър от нужди за развитие.

Чрез поредица от разговори и дейности, даващият обратна връзка (или треньорът в този подход) работи с получателя, за да идентифицира неговите силни и слаби страни, да постави цели и да изработи и следи планове за действие.

Ето основните стъпки, свързани с коучинга като подход за обратна връзка:

Поставяне на цели: Определете целите съвместно

Оценка: Идентифицирайте силните и слабите страни на дадения индивид.

Планиране на действията: Разработете план с конкретни стъпки, срокове и ресурси.

Непрекъсната подкрепа: Осигурявайте непрекъснато насоки, обратна връзка и ресурси.

Оценка: Редовно оценявайте напредъка и коригирайте плана според нуждите.

Не забравяйте, че коучингът изисква значително време, опит от страна на коуча и силна връзка между коуча и получателя, за да бъде успешен.

Най-ефективната техника за обратна връзка варира в зависимост от личността и ситуацията. Разбирането на различните подходи и адаптирането на обратната връзка помагат за непрекъснатото усъвършенстване и растеж.

Насърчаване на промяната с обратната връзка „сандвич“

Конструктивният подход на „сандвича с обратна връзка“ е уместен, ценен и популярен в една все по-динамична работна среда, която приветства разнообразието и индивидуалността.

Акцентът върху положителното подкрепление, съчетан с ясни и практически предложения за подобрение, има потенциала да превърне работната среда в много по-приветливо място.

