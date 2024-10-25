Monday и HubSpot: Кой CRM е най-добър през 2025 г.?

Ако има инструмент, който е незаменим за вашите търговски екипи, то това е софтуерът за управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM), и то с основателна причина.

Без CRM система вашите търговски екипи вероятно ще управляват комуникацията с клиентите, информацията за потенциалните клиенти и търговските дейности чрез остарели таблици и множество несвързани инструменти.

Това означава, че търговските агенти ще бъдат затънали в безкраен цикъл от ръчно въвеждане на данни, в допълнение към времето, прекарано в разглеждане на таблици, за да намерят точната информация, необходима за достигане до потенциални клиенти.

За щастие, независимо дали сте растяща търговска организация или предприятие, едно бързо търсене в Google ще ви покаже, че на пазара не липсват CRM решения.

В този блог разглеждаме два популярни конкурента в областта на CRM, Monday и Hubspot, за да ви помогнем да изберете този, който би могъл да отговори на нуждите на вашия бизнес. Споделяме и бонус инструмент, който преодолява ограниченията на Monday CRM и Hubspot. 🏆

Какво е Monday CRM?

Monday CRM е пакет за продажби, разработен от Monday.com. Той се използва от фирми от всички размери в различни сектори, като недвижими имоти, софтуер и ИТ услуги, потребителски стоки и здравеопазване.

чрез Monday CRM

Едно от предимствата на Monday CRM е, че е изключително адаптивно. Настройката без код означава, че можете да приспособите платформата към вашите процеси на продажби и работни потоци. Тя подобрява видимостта на процесите на продажби и предлага вградени инструменти за сътрудничество, които позволяват екипна работа в рамките на дейностите по продажбите и взаимодействията с клиенти.

Функции на Monday CRM

Ето кратък преглед на функциите на Monday CRM и как те могат да ви помогнат да управлявате вашия продажбен процес и да оптимизирате работата на екипа.

Тази функция помага за централизирано управление на контактната информация, като имена, имейл адреси, телефонни номера и други важни данни. Екипите по продажбите могат лесно да получат достъп до най-новата информация по време на контактите си с клиенти.

чрез Monday CRM

Monday CRM предлага опростен визуален интерфейс с опции за сегментиране и филтриране, които ви позволяват да намирате конкретни потенциални клиенти и контакти за целенасочен маркетинг. Освен това можете да персонализирате Monday CRM, за да отговаря на вашия цикъл на продажби. Редактирайте различните етапи на сделката, като добавяте или премахвате колони, за да отговарят най-добре на вашия процес на управление на тръбопровода.

💡Съвет от професионалист: Използвайте инструменти за сътрудничество с клиенти, за да управлявате документите за назначаване, заявките за проекти, резултатите и обратната връзка на едно място.

Функция № 2: Привличане на потенциални клиенти

Формулярите за генериране на лийдове на Monday CRM улесняват събирането и управлението на информация за лийдовете. Разположете тези формуляри на вашия уебсайт, страници в социалните медии и уебинари, за да записвате контактна информация, а CRM базата данни автоматично ще я съхранява. Добавете логото на вашата компания, променете цветовете и изберете кои полета да включите във формулярите си, за да събирате информацията, която е най-важна за вас.

Прочетете още: 10 шаблона за управление на клиенти в PowerPoint и ClickUp

Функция № 3: Monday AI

Функцията за изкуствен интелект на Monday ви позволява да създавате формули за опростяване на отчитането на процеса. Например, създайте формули за изчисляване на общия приход или проследяване на процента на конверсия на различни етапи.

Функция № 4: Табла

Таблото на Monday ви позволява да оптимизирате процесите по продажбите и да получите обща представа за основните показатели за продажбите в един единствен формат. Можете също да проследявате бюджетите си, напредъка по сделките и представянето на екипа си с помощта на таблото. Monday CRM предлага множество джаджи, с които да персонализирате таблото си и да контролирате начина, по който искате да се показват данните.

Ценообразуване на Monday CRM

Безплатно завинаги

Базов : 15 USD/месец на потребител

Стандартен : 20 $/месец на потребител

Pro : 33 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Какво е HubSpot?

HubSpot Sales Hub е инструмент за управление на взаимоотношенията с клиенти, предназначен за малки и средни предприятия, за да управляват лесно взаимодействията си с клиенти. Той предоставя централизирана и лесна за използване платформа, където можете да съхранявате и управлявате контактна информация, да проследявате взаимодействията с клиенти и да визуализирате своя продажбен процес.

чрез HubSpot

Функции на HubSpot

HubSpot предлага функции, които премахват пречките в процесите на продажбите и помагат на вашите търговски агенти да работят по-ефективно. Нека ги разгледаме по-подробно.

Функция № 1: Управление на тръбопровода

CRM платформата на HubSpot ви дава цялостен поглед върху целия цикъл на продажбите. Вижте в какъв етап се намира всяка сделка и какви действия са необходими, за да я придвижите напред.

чрез HubSpot

Можете да персонализирате своя процес на продажби, като добавяте, изтривате или редактирате етапите на сделката, използвайки интерфейса на HubSpot с функция „плъзгане и пускане”. Това означава, че можете да адаптирате процеса на продажби, за да съответства на начина, по който вашата компания управлява потенциалните клиенти и сключва сделки.

💡Съвет от професионалист: Подобрете стратегията си за комуникация с клиенти, като определите измерими цели, зададете очаквания в самото начало и практикувате активно слушане.

Функция № 2: Бизнес анализи

Бизнес анализите на HubSpot ви помагат да намерите бързо информация за потенциални клиенти. CRM разполага с база данни от над 20 милиона фирми. Така че, ако имате корпоративния имейл адрес на потенциален клиент, HubSpot автоматично ще попълни всички други relevante подробности, като размер на фирмата, отрасъл, приходи и др.

Съвет от професионалист 💡: Използвайте техники за управление на продажбите, като определяне на ясни цели, поставяне на етапи и създаване на ефективни канали за комуникация, за да оптимизирате процеса на продажби.

Функция № 3: HubSpot AI

AI решението на HubSpot, Breeze, се занимава със задачи като водене на бележки от срещи, актуализиране на записи и генериране на съобщения за продажбените екипи. Вграденото AI решение позволява на продажбените екипи да анализират взаимодействията с клиентите и миналите сделки.

Функция № 4: Софтуер за табло и отчети

HubSpot предоставя централизирано място, където можете да видите всички важни данни. То позволява създаването на персонализирани табла и изчерпателни отчети, които помагат на екипите по продажбите да получат информация за ключовите показатели.

Мултифункционалните екипи могат да свържат маркетинговите и продажбените процеси, за да получат цялостна представа за ефективността на кампанията.

Интеграциите на HubSpot с над 1000 инструмента правят прехвърлянето на данни между бизнес източници безгрешно и гарантират, че вашите екипи по продажбите разполагат с актуални данни, за да сключват повече сделки.

💡Съвет от професионалист: Създайте CRM отчети и ги превърнете във визуални диаграми и графики, за да представите по-добре вашия продажбен процес и да прогнозирате вероятността за сключване на сделки.

Ценообразуване на Hubspot

Безплатно завинаги

Професионална : 100 $/месец на потребител

Enterprise: 150 $/месец на потребител

💡 Бонус: Ето какво можете да направите с интеграцията на HubSpot и ClickUp: Доставяйте по-бързо стойност на клиентите, като свържете работните процеси на HubSpot и ClickUp.

Ускорете изпълнението на проектите с автоматизация

Преглеждайте данните за клиентите (сделки и статус на клиентите) в платформата си за управление на проекти.

Monday CRM и HubSpot: сравнение на функциите

И HubSpot, и Monday CRM предлагат уникални функции за управление на взаимодействията с клиенти и данни за потенциални клиенти. Ако обаче сравнявате Monday CRM и HubSpot, коя от двете да изберете за вашия бизнес?

Ето таблично представяне на разликите между HubSpot и Monday CRM за проследяване на продажбите и управление на работните процеси.

Функция HubSpot Monday CRM Управление на продажбите Разширено управление на процеса с 7 стандартни етапа на сделката Визуално представяне на различните етапи от цикъла на продажбите е представено на Kanban табло. Автоматизация Разширена автоматизация за многоетапни работни процеси като изпращане на имейли и планиране на срещи Основна автоматизация за възлагане на потенциални клиенти и актуализиране на статуса Информация за продажбите Достъп до база данни с над 20 милиона фирми, което елиминира необходимостта от ръчно проучване. Изисква да създадете персонализирани формуляри за събиране на потенциални клиенти, за да запишете контактната информация. Изкуствен интелект Интелигентен AI за прогнози и оценка на потенциални клиенти Изкуствен интелект за автоматизиране на създаването на задачи, съставянето на имейли и генерирането на съдържание. Липсват разширени функции за изкуствен интелект. Управление на данни Подробни табла за детайлни отчети и обзорни прегледи на високо ниво Персонализирани табла, но ограничени само до обзорни прегледи на високо ниво. Ценообразуване В по-високия ценови диапазон, тъй като интегрира функции за продажби и маркетинг в един пакет. Достъпни цени с основни CRM функции

Прочетете, за да получите по-подробна представа за това как тези платформи се различават в предлаганите услуги, въпреки че имат сходни функции.

Функция № 1: Управление на продажбите

HubSpot Sales Hub предлага разширени функции за управление на процеса, за да визуализирате продажбите си и да идентифицирате препятствията в него. По подразбиране CRM на HubSpot има седем етапа на сделката, които представляват ключовите фази на вашия цикъл на продажби.

Monday sales CRM предлага и функция за управление на продажбите, наречена „Управление на контакти“. Сделките се представят визуално на Kanban табло в различни колони, за да се отбележат различните етапи. Автоматизацията е достъпна за дейности като възлагане на задачи, актуализиране на статуса и напомняния.

Победител 🏆: Зависи от вашия случай на употреба: За напреднала автоматизация HubSpot комбинира усилията в продажбите и маркетинга с автоматизация на имейл маркетинга и управление на тръбопровода. За визуално управление на процесите, Monday CRM с продажбите, представени на Kanban таблото.

Функция № 2: Информация за продажбите

Базата данни на HubSpot с бизнес информация за над 20 милиона компании елиминира необходимостта от ръчно проучване. Тази функция е полезна за търговските агенти, които искат бързо да намерят информация за потенциални клиенти.

С Monday CRM обаче ще трябва да отделите време за създаване на персонализирани формуляри, за да събирате подробна информация за потенциалните клиенти.

Победител 🏆: HubSpot е победител тук, защото спестява време при намирането на важна информация за привличане на потенциални клиенти.

Функция № 3: Интелигентна автоматизация на CRM

HubSpot Breeze подпомага работния процес по продажбите, като предоставя прогнозни данни за очакванията на вашия екип. Можете да използвате тази информация от съвместния CRM, за да прогнозирате приходите и да елиминирате пречките, преди те да се влошат.

Monday AI, от друга страна, автоматизира създаването на задачи и помага при дизайна на имейли, създаването на съдържание и изграждането на формули.

Победител 🏆: Когато сравняваме AI възможностите, HubSpot има предимство пред Monday CRM. Monday AI предлага само основни функции за автоматизация.

Функция № 4: Ценообразуване

В крайна сметка, голяма част от решението за избор на инструмент зависи от вашия бюджет. На пръв поглед Monday CRM изглежда много по-достъпен от HubSpot. Това обаче може да бъде субективно.

Победител 🏆: По-големите екипи с разширени CRM функционалности могат да се възползват от цените на HubSpot. Ще забележите, че HubSpot предлага разширени маркетингови функции и инструменти за продажби. Цените на Monday CRM за продажби обаче са по-достъпни за тези, които се нуждаят от персонализация, гъвкавост, основни отчети и функционалности за достигане до клиенти.

Прочетете още: Топ 8 CRM алтернативи за подобряване на вашия бизнес

HubSpot CRM и Monday CRM в Reddit

Проучихме какво казват потребителите за Monday CRM и HubSpot в Reddit .

Един потребител на Reddit заявява, че предпочита HubSpot заради интегрираните му функционалности за екипите по продажби и маркетинг.

Аз съм фен на HubSpot, защото предлага интегрирана платформа, каквато не предлагат много други CRM системи. Интегрирането на продажбите, маркетинга, обслужването, операциите и CMS помага много при технологичната фрагментация и избягва необходимостта от интегриране на множество инструменти.

Аз съм фен на HubSpot, защото предлага интегрирана платформа, каквато не предлагат много други CRM системи. Интегрирането на продажбите, маркетинга, обслужването, операциите и CMS помага много при технологичната фрагментация и избягва необходимостта от интегриране на множество инструменти.

Друг потребител на Reddit отбелязва, че докато Monday.com е по-подходящ за по-малки приложения като поддържане на списъци с клиенти, HubSpot би бил по-подходящ като CRM, особено за развиващи се бизнеси. Потребителят също така подчертава факта, че HubSpot може да поддържа по-добре функциите по продажбите и маркетинга благодарение на усъвършенствани функции като автоматизация.

Като отправна точка, трябва да е ясно, че Monday НЕ е CRM. Това е красив Excel файл, достъпен онлайн, но в никакъв случай не е CRM. Като казахме всичко това, правилният избор за вашия бизнес се свежда до това, което се опитвате да постигнете. Ако целта ви е просто да следите списъците с клиенти, Monday може да ви свърши работа, но ако искате да разширите бизнеса си, в крайна сметка ще искате продажбите, маркетинга, обслужването на клиенти и т.н. да бъдат синхронизирани, а Monday не поддържа функциите за продажби и маркетинг, които бихте искали, особено по отношение на автоматизацията за оптимизиране на процесите.

Като отправна точка, трябва да е ясно, че Monday НЕ е CRM. Това е красив Excel файл, достъпен онлайн, но в никакъв случай не е CRM.

Като казахме всичко това, правилният избор за вашия бизнес се свежда до това, което се опитвате да постигнете. Ако целта ви е просто да следите списъците с клиенти, Monday може да ви свърши работа, но ако искате да разширите бизнеса си, в крайна сметка ще искате продажбите, маркетинга, обслужването на клиенти и т.н. да бъдат синхронизирани, а Monday не поддържа функциите за продажби и маркетинг, които бихте искали, особено по отношение на автоматизацията за оптимизиране на процесите.

С неговите изчерпателни анализи, усъвършенствана квалификация на потенциални клиенти и автоматизация, общото мнение е, че HubSpot е по-добър избор от Monday CRM. Причината за това е, че Monday CRM е по-скоро система за управление на работния процес с ограничени функции за управление на продажбите.

Сега нека разгледаме най-добрата алтернатива на HubSpot и Monday CRM.

Запознайте се с ClickUp – най-добрата алтернатива на HubSpot и Monday CRM

ClickUp е цялостно решение, което обединява всички отговори, от които се нуждаете от HubSpot и Monday CRM, в едно.

ClickUp CRM

Опитайте най-доброто CRM решение ClickUp, за да визуализирате процесите, да проследявате и управлявате акаунти, да си сътрудничите с екипа си и да оптимизирате работните процеси на клиентите.

С своите усъвършенствани функции, предназначени да ускорят растежа на клиентската база и да управляват вашия поток от клиенти, ClickUp CRM предлага всичко необходимо за разширяване на вашите продажби.

Функции като персонализирани изгледи ви позволяват да визуализирате взаимоотношенията с клиентите, да следите стойността на клиента за целия му жизнен цикъл и да проследявате средния размер на сделките на едно място.

ClickUp улеснява безпроблемното сътрудничество и дори разполага с предварително изградена автоматизация, която ви помага да създавате, възлагате и управлявате задачи за всеки етап от вашия процес на продажби. Това го прави една от най-добрите алтернативи на HubSpot и Monday CRM, които трябва да имате предвид.

Иновативните умове в нашата организация винаги се стремят да бъдат по-добри и постоянно търсят начини, по които можем да спестим още една минута или час, а понякога дори цял ден. ClickUp реши много проблеми за нас, които, като погледнем назад, се опитвахме да решим с помощта на нескалируеми инструменти като Excel таблици и Word документи.

Иновативните умове в нашата организация винаги се стремят да бъдат по-добри и постоянно търсят начини, по които можем да спестим още една минута или час, а понякога дори цял ден. ClickUp реши много проблеми за нас, които, като погледнем назад, се опитвахме да решим с помощта на нескалируеми инструменти като Excel таблици и Word документи.

Ето по-подробен поглед върху това, което прави ClickUp най-доброто CRM решение за вашите екипи по продажбите.

ClickUp е номер 1: Табла за представяне

Получете подробна информация за взаимодействията с клиентите и дейността на потенциалните клиенти с помощта на таблата за управление на ClickUp. С помощта на персонализирано табло за управление можете да визуализирате ключови показатели като брутни приходи от продажби, месечни доходи и продажби по категории. Това е изключително полезно, когато искате да оптимизирате процеса на продажби и да подобрите растежа на приходите.

Създавайте изчерпателни CRM отчети с помощта на ClickUp Dashboards.

Можете също да наблюдавате различни клиентски сегменти във вашата база данни и да прогнозирате потенциалните приходи и възможностите за допълнителни продажби. Анализирайте клиентските сегменти, за да разберете кои клиенти са изложени на риск, и предприемете проактивни мерки, за да предотвратите отлива им.

ClickUp е с една преднина #2: Управление на продажбени проекти

Софтуерът за управление на продажбите на ClickUp предлага проследяване на потенциални клиенти, автоматизирано въвеждане на данни и управление на задачи на едно място. Специализираните шаблони и изгледи, фокусирани върху продажбите, помагат на екипите да визуализират продажбения фуния и да управляват клиентските акаунти.

Използвайте CRM шаблона на ClickUp Analysts, за да организирате и управлявате данните за клиентите и да визуализирате процеса на продажбите.

Шаблон за CRM на ClickUp

Например, CRM шаблоните на ClickUp са богата на функции платформа за създаване на персонализирани пипалини за вашия процес на продажби. Използвайте персонализирани статуси, за да обозначите етапите на сделката, като „Сключена“, „Загубена“, „Предложение“ и др. По този начин можете лесно да проследявате напредъка на даден потенциален клиент през различните етапи на процеса на продажби.

Изтеглете този шаблон Управлявайте потенциалните си клиенти и взаимодействията с клиентите на едно място, използвайки шаблона ClickUp CRM.

С този шаблон можете да:

Създавайте и възлагайте задачи за различни дейности, като проследяване на имейли, планиране на срещи или подготовка на предложения.

Проследявайте напредъка на потенциалните клиенти през различните фази на продажбения цикъл и предсказвайте вероятността за сключване на сделки.

Получавайте информация в реално време за ключови показатели за продажбите, като стойност на клиента за целия му жизнен цикъл, средна стойност на сделката и ефективност на екипа.

Задайте продажбени цели за вашия екип и следете как екипът ви напредва към тях.

Бонус: Ако вашият екип по продажбите се сблъсква с предизвикателства, като липса на видимост в процеса на продажбите на потенциалните клиенти или структуриране на продажбения процес, обмислете използването на шаблони за продажбения процес, за да улесните работата им.

Можете също да използвате ClickUp Automations, за да спестите време и да автоматизирате повтарящи се задачи в процеса на продажбите. Изберете от над 100 предварително създадени автоматизации или създайте свои собствени с помощта на инструмента за автоматизация на ClickUp. Автоматизирайте изпращането на имейли в определени фази от цикъла на продажбите, както и актуализации на статуса при всяко започване, одобрение или завършване на задача.

Използвайте ClickUp Automation, за да се погрижите за натоварената работа на вашите екипи.

Предимство на ClickUp № 3: Интелигентен изкуствен интелект

Невронната мрежа с изкуствен интелект на ClickUp – ClickUp Brain е всичко, от което се нуждаете, за да помогнете на вашите екипи по продажбите да станат по-продуктивни.

Можете да зададете всеки въпрос, свързан с работата, на ClickUp Brain, и той ще прегледа вашите документи, проекти и задачи, за да ви предостави най-релевантната информация. Това ви улеснява значително намирането на необходимата ви информация за продажбите и ви спестява необходимостта да прекарвате безброй часове в преглеждане на работното си пространство.

Генерирайте отговори по имейл, създавайте отчети и обобщавайте бележки от срещи с ClickUp Brain.

ClickUp Brain може също да проектира шаблони за имейли, изходящи маркетингови кампании и отчети за продажбите. По този начин вашите търговски агенти вече не трябва да се притесняват за създаването на съдържание за своите контакти от нулата.

Ключови фактори, които трябва да вземете предвид при избора на CRM за вашия бизнес: Идентифицирайте най-належащите проблеми: губите ли следите на сделките? Или се мъчите да сключите сделки? Или има прекалено много неорганизирана информация в процеса на продажбите?

Мнения на крайните потребители: Провеждайте анкети и събирайте обратна връзка от основните екипи, които ще го използват.

Интеграция: Уверете се, че се интегрира с вашата технологична платформа, за да избегнете изолиране на данните.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен : 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Наличен във всички платени планове срещу допълнителна такса от 7 долара на месец за работно пространство.

Отключете продуктивността на продажбите си с ClickUp

CRM на HubSpot е добър вариант за екипи, които се фокусират върху интегрирането на своите продажби и маркетингови усилия. Въпреки това, той може да се окаже твърде скъп за екипи, които се нуждаят предимно от CRM функции.

Monday CRM е добър вариант, ако цените са важни за вас и се нуждаете от основни функции за управление на продажбите. Въпреки това, той има своите ограничения, които в крайна сметка могат да затруднят работата на екипа.

ClickUp съчетава най-доброто от двата свята в битката между Hubspot и Monday. ClickUp CRM предлага различни функции за управление на потенциални клиенти и взаимоотношения с клиенти. Функции като персонализирани табла, автоматизация, задаване на задачи, вграден AI писател и предварително създадени шаблони могат да ви помогнат да управлявате вашия продажбен процес и да виждате взаимоотношенията с клиентите с един поглед.

Регистрирайте се за безплатен пробен период, за да видите как ClickUp увеличава производителността на вашите продажби.