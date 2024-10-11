Как Pointing Poker подобрява планирането и напредъка на екипа

Оценяването на усилията, необходими за изпълнението на задачите може да бъде един от най-трудните аспекти на ръководенето на Agile екипи. Това е като игра на познаване, в която залогът е твърде висок, а точността е от решаващо значение.

Екипите често се сблъскват с дилемата на различията в мненията и липсата на яснота, което води до компромисно направление на проекта.

Вместо да разчитате само на индивидуалните мнения, защо да не използвате колективната мъдрост на екипа?

Pointing Poker е един от начините, по които екипите могат да се включат в значими дискусии и да достигнат до по-точни оценки заедно.

Нека да научим как да го използваме, за да подобрим планирането на проектите и сътрудничеството в Agile екипа.

Какво е Pointing Poker?

Pointing Poker, наричан още Scrum Poker или Planning Poker, е техника за сътрудничество, използвана в Agile софтуерното разработване, за да се оцени усилието, необходимо за завършване на задача или функция.

Първоначално въведена от Джеймс Гренинг през 2002 г., оттогава тя се превърна в широко разпространена практика в рамките на Scrum и Extreme Programming.

Процесът на пойнтинг покер е прост, но ефективен.

Как се играе Pointing Poker?

Членовете на екипа използват номерирани карти, като ги поставят с лицето надолу, вместо да обявяват на глас своите оценки (за усилията, необходими за завършване на дадена задача или функция). След като всички са поставили картите си, стойностите се разкриват едновременно.

Този подход предотвратява оценката на един човек да повлияе на останалата част от екипа — когнитивно предубеждение, известно като закотвяне. След разкриването на картите екипът обсъжда различията и усъвършенства своите оценки.

Pointing Poker съчетава постигането на консенсус с оценка на усилията, което позволява на няколко екипа да се възползват от колективните си познания.

Тази Agile техника за оценяване насърчава отворената дискусия, като предлага различни гледни точки и гарантира, че оценките са по-точни и изчерпателни. Това е мощен инструмент за планиране, насърчаване на сътрудничеството и създаване на прозрачност в процесите на вземане на решения.

💡 Знаете ли? Потребителските истории са известни още като Agile епоси.

Какви са предимствата от използването на Pointing Poker?

Pointing Poker е забавен и интерактивен, променяйки начина, по който Agile екипите подхождат към планирането на спринтове.

Нека разгледаме основните му предимства:

Подобрена точност на оценката: Като включва целия екип в процеса на оценяване, Pointing Poker помага за постигането на по-точни резултати. Как? Всеки член на екипа допринася със своята уникална перспектива, което води до по-балансирана оценка на сложността и усилията, необходими за изпълнението на задачите . Този колективен принос намалява вероятността от надценяване или подценяване на времето, необходимо за изпълнението на задачите.

Постигане на консенсус: Отличителната черта на Pointing Poker е способността му да насърчава консенсуса. Вместо да разчита на оценката на един човек, процесът изисква всички да се съгласят . Това насърчава по-приобщаваща среда, в която дори по-малко изразителните членове на екипа могат да споделят своите идеи.

Идентифициране на пропуски и подобряване на изискванията: Когато членовете на екипа обосновават своите оценки, те често подчертават пропуски или неясноти в изискванията на проекта. Тази обратна връзка помага да изясните и усъвършенствате обхвата на проекта , което води до по-добро планиране и изпълнение.

Изграждане на референтна рамка: С течение на времето оценките, изготвени по време на сесиите с Pointing Poker, създават референтна рамка. Екипите могат да използват тези исторически данни, за да сравняват и оценяват усилията, необходими за бъдещи задачи, което води до по-точно планиране.

💡 Знаете ли, че: В Agile scrum терминологията, story points са единица мярка, която оценява усилията, необходими за завършване на потребителска история или задача, като взема предвид фактори като сложност, усилие и риск.

Как работи Pointing Poker

Нека видим как работи и как ClickUp за Agile Teams може да направи процеса по-гладък и по-ефективен.

Стъпка 1: Изберете задачата за оценка

Първата стъпка в Planning Poker е да изберете задачата или потребителската история, която трябва да оцените. Независимо дали става въпрос за функция, отстраняване на бъг или етап от проекта, тази задача трябва да бъде ясна, така че всеки да разбере какво включва.

Ако искате да организирате добре всичките си задачи, опитайте ClickUp Tasks. Можете да присвоите точки на един член на екипа или на няколко лица, да добавите подробни описания и да включите съответните документи или връзки, като по този начин гарантирате, че екипът ви разполага с цялата необходима информация.

Използвайте персонализирани полета в задачите на ClickUp, за да добавите връзки, падащи менюта или друга важна информация, като по този начин гарантирате, че всички релевантни детайли са на едно място.

Изтеглете този шаблон Шаблонът Agile Story Template на ClickUp е създаден, за да ви помогне да записвате идеи и да управлявате промени в дизайна в Agile среда.

Когато работите с потребителски истории, шаблоните за Agile истории на ClickUp ви помагат да ги организирате лесно и да приоритизирате функциите. Те ви позволяват да уловите основните нужди на проекта, да подобрите разбирането в екипа и да останете фокусирани върху най-важното.

Ето какво прави за вашия екип:

Помага за подреждането на потребителските истории в логичен ред, оптимизирайки работния процес за по-бърза доставка

Проследява напредъка по прозрачен начин, като използва Agile burndown диаграми и други визуални инструменти

Гарантира, че индивидуалните цели са в синхрон с по-широките цели на проекта за по-добри резултати

Стъпка 2: Обсъдете задачата с екипа

Преди да се пристъпи към оценки, всички в стаята трябва да разберат обхвата и сложността на задачата.

С ClickUp Docs можете да създадете пространство за сътрудничество, където членовете на екипа могат да споделят подробности за задачите, да добавят своите идеи и да се позовават на предишна работа. Чрез свързване на потребителски истории и работни процеси с Docs, всеки може лесно да сподели своите мисли или да повдигне въпроси в реално време.

Редактирайте съвместно в реално време с ClickUp Docs, маркирайте членовете на екипа с коментари или възлагайте задачи за действие.

Освен това, вече няма разпръснати разговори в различни канали. Можете да синхронизирате всички дискусии по задачите на едно място с ClickUp Chat. Можете също да свържете задачи или документи с чатовете си, като по този начин гарантирате, че всички relevante разговори са автоматично свързани с обсъжданите потребителски истории.

Достъп до всички коментари, свързани със задачи или потребителски истории, в ClickUp Chat за бърза справка

Стъпка 3: Всеки избира история

След като екипът разбере задачата, всеки член избира Agile story point. Традиционно Planning Poker включва раздаване на карти с стойности като 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 100 и карта „?“. Всяка цифра отразява относителната сложност на задачата.

Въпреки това, тъй като много екипи вече работят дистанционно, традиционните методи може да не са достатъчни. За да се адаптира, ClickUp предлага множество опции за вас и вашия екип, за да сътрудничите ефективно в офиса или дистанционно. Ето как можете да използвате ClickUp, за да оптимизирате този процес.

оценете усилията, необходими за задачите. Можете да персонализирате стойностите на точките и да проследявате общите усилия, като използвате табла с графики като burnup, burndown и velocity. Използвайте Sprint Points ClickApp в ClickUp иза задачите. Можете да персонализирате стойностите на точките и да проследявате общите усилия, като използвате табла с графики като burnup, burndown и velocity.

Sprint Point ClickApp ви позволява да присвоявате спринт точки на отделни или няколко лица и автоматично изчислява общия брой точки въз основа на тези стойности

Създайте матрица на безкрайното платно на ClickUp Whiteboards , за да можете да оценявате точките в реално време, като позволявате на членовете на екипа да добавят виртуални карти за своите оценки, коментари и обосновки

Сътрудничейте с екипа си, за да обсъждате идеи в реално време, използвайки простия и изчистен интерфейс на ClickUp Whiteboards

Създайте персонализирани ClickUp формуляри , в които членовете на екипа ви могат да въвеждат своите оценки за задачите. Това улеснява събирането на мненията на всички на едно място и бързото компилиране на резултатите за по-нататъшно обсъждане. Освен това отговорите могат да бъдат автоматично превърнати в проследими задачи.

Използвайте ClickUp Forms с условна логика, за да коригирате въпросите въз основа на отговорите, което позволява на вашите екипи да предоставят подробности или да променят оценките на точките

Стъпка 4: Разкрийте прогнозите

След като всички са избрали своите точки за историята, вие едновременно разкривате оценките.

Това е най-вълнуващата част!

Ако оценките са сходни, например всички избират 3 или 5 точки, това е добър знак, че екипът е съгласуван. Но какво се случва, ако има значителна разлика в оценките? Тук започва истинското сътрудничество. Да продължим.

Стъпка 5: Обсъдете разликите

Ако има голям диапазон от оценки, екипът трябва да обсъди защо някои хора смятат задачата за по-лесна или по-сложна от други.

🌟Пример: Ако един член на екипа оцени дадена задача с „5“, а друг с „13“, това дава повод за дискусия. Човекът, който е дал по-висока оценка, може да обясни, че предвижда потенциални пречки, докато по-ниската оценка може да е дадена от някой, който е запознат с подобни задачи.

Коментарите, присвоени от ClickUp, правят тази дискусия по-динамична. Можете да маркирате членове на екипа в коментарите, да задавате конкретни въпроси и да обсъждате всякакви подробности, които може да са били пропуснати по-рано. За повече контекст можете дори да споделяте линкове или файлове директно в секцията за коментари към задачата.

Назначете няколко членове на екипа в ClickUp Assigned Comments, за да се уверите, че всички са на една и съща страница по време на екипните дискусии, като насърчавате сътрудничеството и отговорността.

Стъпка 6: Гласувайте отново и постигнете консенсус

Екипът трябва да усъвършенства разбирането си за задачата, да изясни несигурностите и да се справи с всички рискове или несъответствия.

След това всеки член на екипа гласува отново с нова оценка, базирана на по-доброто разбиране.

Обикновено този втори кръг на гласуване сближава оценките, като гарантира, че екипът достига консенсус. Можете да прегледате отново документите и предишните задачи, за да ги сравните с подобни проекти, ако е необходимо.

ClickUp Time Estimates е отлично средство за по-точно оценяване на точките по време на сесиите с Pointing Poker. Като разделите задачите на времеви оценки за всеки член на екипа, можете да избегнете догадки и да се уверите, че всички разбират натоварването.

С ClickUp Time Estimates можете да видите общото време, необходимо за даден проект, което позволява на екипа ви да постигне консенсус по-лесно.

Стъпка 7: Проследявайте и преглеждайте напредъка

След като окончателната оценка е определена, можете да присвоите точки на историите в ClickUp и да следите напредъка чрез таблата на ClickUp. Можете да създадете персонализирани табла, които показват ключови показатели, свързани с историите на потребителите, напредъка на задачите и натоварването на екипа. Това помага да се визуализира как оценките съответстват на действително изразходваното време.

Усвойте целите на екипа и проследявайте напредъка в реално време с ClickUp Dashboards — визуализирайте целите, усилията и статуса на задачите на едно място.

Освен това, Time Tracking с ClickUp ви позволява да видите времето, прекарано в задачите, в сравнение с прогнозите, което помага за усъвършенстване на бъдещите сесии на Planning Poker.

🌟Пример: Функцията Global Time Tracking в ClickUp позволява да стартирате и спирате таймери от всяко устройство, което дава възможност на членовете на екипа лесно да регистрират времето, прекарано в задачи по време на оценките.

Следете отчетеното време по дни, седмици или по всяко друго персонализирано време с помощта на персонализирани времеви таблици в ClickUp Time Tracking. По този начин можете да сравните прогнозното и действителното време.

Стъпка 8: Усъвършенствайте и подобрете бъдещите прогнози

Planning Poker не е еднократна дейност – това е непрекъснат процес на учене и усъвършенстване. Когато искате да го усъвършенствате, имайте предвид следните ключови въпроси:

Имало ли е постоянни подценявания?

Имало ли е случаи на надценяване?

Колко точни бяха прогнозите в сравнение с действително изразходваното време?

Кои фактори допринесоха за евентуалните несъответствия?

Как можем да коригираме бъдещите прогнози въз основа на тези данни?

ClickUp Goals позволява на екипите да установят конкретни цели за усъвършенстване на бъдещите прогнози в Pointing Poker.

Проследявайте целите си с помощта на ClickUp Goals, за да наблюдавате основните KPI, като получавате автоматични и подробни данни за напредъка си

🌟Пример: Можете да си поставите за цел да подобрите съгласуваността между очакваните и действителните усилия с определен процент. Това помага да се поддържа фокус върху непрекъснатото усъвършенстване и гарантира, че практиките за оценяване се развиват въз основа на миналите резултати.

Изтеглете този шаблон Шаблонът за Agile Scrum управление на ClickUp е създаден, за да ви помогне да управлявате и проследявате напредъка на вашите Agile Scrum процеси на разработка.

Ако искате да използвате исторически данни и анализи на производителността, за да усъвършенствате техниките си за оценка за бъдещи спринтове, опитайте шаблона ClickUp Agile Scrum Management. Той обхваща всичко от поддържане на беклога до прегледи на спринтовете, помагайки на продуктовия мениджър, инженерите и екипите за контрол на качеството да си сътрудничат ефективно.

Основните му характеристики включват:

Гъвкаво управление на задачите

Визуализации за оптимизиране на спринтовете

Инструменти за сътрудничество за поддържане на последователен работен процес

Как Pointing Poker подобрява планирането и ускорява изграждането на екип

Сега, когато разбирате стъпка по стъпка процеса на провеждане на Pointing Poker, нека разгледаме как той подобрява ефективността на планирането и укрепва екипното сътрудничество.

Оптимизирана оценка

Pointing Poker ускорява оценяването, като структурира дискусиите и помага на екипите бързо да оценят сложността на задачите.

Вместо дълги и продължителни дебати, всеки дава своето мнение едновременно.

Ако искате да помогнете на екипа си да се фокусира върху най-спешните задачи, опитайте ClickUp Task Priorities. С четири прости нива на приоритет – спешно, високо, нормално и ниско – членовете на екипа ви могат да обсъдят и оценят най-важната задача на първо място.

Комбинирайте приоритетите на ClickUp с оценки за времето и зависимости между задачите, като гарантирате, че задачите с най-висок приоритет напредват без затруднения.

Постигане на консенсус

Вече разбрахме, че Pointing Poker насърчава консенсуса, като подтиква екипа ви да обсъжда различни гледни точки относно сложността на задачите, за да се стигне в крайна сметка до съгласувана обща оценка.

ClickUp Chat помага за постигането на консенсус, като предоставя централизирано пространство за дискусии в реално време. Всяка дискусия може да бъде свързана директно със свързани задачи, което гарантира, че контекстът се запазва и важните идеи не се губят по време на дискусиите за оценка.

Започнете 1:1 или групови разговори с конкретни хора в ClickUp Chat

Подобрена предвидимост

Точните оценки водят до оптимално планиране на спринтовете и по-реалистични срокове за проектите. Чрез по-точно оценяване на задачите вашият екип може по-добре да предвиди колко време ще отнемат проектите.

Ако вашият екип се нуждае от помощ за визуализиране на напредъка на спринта и разбиране на екипното представяне въз основа на точките от историята, разгледайте картите на ClickUp Sprint Dashboard. Ето подробно описание на функциите на тези карти:

Картите за скорост показват минали завършени точки от историята, помагайки за прогнозиране на бъдещите спринт капацитети

Картите Burndown проследяват оставащата работа спрямо оставащото време, за да гарантират, че целите на спринта са постигнати

Burnup картите сравняват общата извършена работа с обхвата на работата, за да визуализират напредъка и промените в обхвата

Използвайте Sprint Dashboards в ClickUp, за да анализирате скоростта и времето на цикъла. Това ви помага да оцените колко точно екипът оценява точките на историята през няколко спринта.

Подобрено сътрудничество

Сътрудничеството е в основата на Pointing Poker, където се взема предвид мнението на всеки член на екипа.

Инструментите за сътрудничество в реално време на ClickUp, като Docs, Comments и Chat, позволяват на екипите да обсъждат, документират и усъвършенстват своите оценки заедно. Тези функции позволяват гладка комуникация, дори в отдалечени условия, като гарантират, че всички остават синхронизирани.

С ClickUp @mentions можете лесно да маркирате другите, да споделяте обратна връзка и да изяснявате съмнения, като поддържате прозрачна комуникация

Когато @споменавате някого с ClickUp @споменавания:

В коментар те се превръщат в наблюдатели на задачите

В описанието на задачата те получават уведомление, но не са добавени като наблюдатели

Коментарът и името им са подчертани в задачата и в папката „Входящи“.

При частни задачи можете да изберете да споделите задачата, когато я споменавате в коментар

👀 Бонус: Ако сте мениджър или скрам майстор, превърнете всичките си скрам срещи в целенасочени и продуктивни с помощта на шаблона за скрам срещи на ClickUp.

Даване на глас на всеки

При традиционните сесии за планиране по-тихите членове на екипа не винаги имат думата. С Pointing Poker мнението на всеки е важно.

ClickUp Comments и Mention гарантират, че никой няма да бъде пропуснат. Чрез маркиране на съответните членове на екипа в дискусиите, всички се насърчават да споделят своите гледни точки, което води до по-балансирано вземане на решения и всеобхватно сътрудничество.

Отговаряйте на всички отзиви, като бързо разрешавате или преразпределяте коментарите директно в ClickUp Comments

Проследяване на напредъка

Накрая, проследяването на степента на съответствие между прогнозите и реалните резултати е от решаващо значение за подобряване на бъдещите прогнози.

Инструментите за отчитане и таблата на ClickUp предоставят на екипите информация за Agile показатели като очаквана точност, което им позволява да усъвършенстват процеса на планиране. Чрез преглед на миналите резултати вашите екипи могат непрекъснато да се подобряват и да коригират прогнозите си за бъдещи спринтове.

Получавайте незабавни прозрения и намалете разсейването, като използвате ClickUp Brain за търсене на данни във всички табла на работното ви пространство

👀 Прочетете също: Оптимизирайте работния си процес с Agile Time Tracking

Най-добри практики за използване на Pointing Poker

Pointing Poker е един от най-ефективните инструменти за Agile капацитетно планиране. Той е като всяко друго умение – лесен за започване, но изисква внимание, за да бъде овладян.

С тези пет най-добри практики можете да ангажирате всички членове на екипа си и да започнете да правите оценки като професионалисти.

Забравете за гледането на часовника: Когато се впускате в Agile, не попадайте в капана да превръщате всичко в часове. Стори точките се отнасят до оценяване на работата въз основа на сложността и разбирането на екипа, а не само на времето, което може да отнеме.

Изразявайте мнението си, не се задоволявайте само да следвате останалите: Лесно е да се оставите да бъдете повлечени от мнението на останалите по време на сесия с Pointing Poker, но внимавайте с груповото мислене. Насърчавайте всеки член на екипа да изразява мнението си и да защитава своите оценки. Това ще предотврати сесиите ви да се превърнат в ехо камера.

Дръжте нещата прости: Придържайте се към стандартна серия карти, като Фибоначи, Придържайте се към стандартна серия карти, като Фибоначи, метода за определяне на размера на тениски или ефективен инструмент като ClickUp. Последователността е ключова тук. Добавянето на прекалено много персонализирани карти може да доведе до объркване и неправилна употреба, което само забавя всички.

Всички на борда: Не изключвайте хора, защото са нови или по-малко опитни. Може да пропуснете важни идеи, а в крайна сметка става въпрос за екипна работа.

Наблюдавайте за ескалация: Обичайно е стойностите на точките за сходни задачи да се увеличават постепенно. Редовно сравнявайте новите задачи с по-старите, за да се уверите, че наистина се нуждаят от по-висока оценка.

Усъвършенствайте процеса на Agile планиране с Pointing Poker и ClickUp

Pointing Poker е забавна и интерактивна техника за ефективно планиране на проекти. Тя създава среда, в която мнението на всеки член на екипа се цени и допринася за добре обмислени оценки на задачите.

За да увеличите ползите от Pointing Poker, можете да използвате функциите на ClickUp като Управление на задачи, Формуляри, Коментари, Документи и Табла като мощни катализатори по няколко начина. Те не само правят процеса по-гладък, но и гарантират, че той дава ефективни резултати.

Готови ли сте да оптимизирате планирането и напредъка на екипа си? Регистрирайте се в ClickUp още днес!