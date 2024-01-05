Как да използвате T-Shirt Sizing като техника за Agile оценяване

Представете си, че влизате в магазин за дрехи, поглеждате една тениска и веднага знаете дали ви е по мярка, без да я пробвате. Това е същността на определянето на размера на тениската в агилното управление на проекти. Нов проект или практика с вашия екип поражда сложни въпроси, като колко време ще отнеме или колко усилия ще изисква.

Това е подобно на избора на размер на тениска – малък, среден, голям, екстра голям (XL) или двойно XL (XXL) – за да се представи усилието и сложността на потребителските истории или задачи.

Този метод се превърна в основа на agile оценяването, особено за agile екипи, които се стремят към бързо, ефективно и съвместно вземане на решения. Тази интуитивна техника за оценяване опростява сложния процес на измерване на мащаба на задачите в разработването на проекти.

Определянето на размера на тениска дава по-разбираема картина и е по-малко плашещо от точните числови данни. От собственика на продукта до всеки член на екипа, всички получават ясна представа за това колко усилия, капацитет, време и ресурси могат да бъдат вложени в планирането на спринтове или цикъл на разработка.

Какво е определянето на размера на тениска в Agile?

Определянето на размера на тениска в Agile е проста техника за оценяване на размера, сложността или усилията, необходими за задачи или проекти.

При този метод различни размери тениски – като Extra Small (XS), Small (S), Medium (M), Large (L), Extra Large (XL) и понякога Double Extra Large (XXL) – се използват като символично представяне на мащаба на работата.

Как работи?

Идеята е да се категоризират задачите в тези размери на тениски, вместо да се използват точни числа или подробни показатели. Всеки размер на тениска представлява относителна оценка за това колко голяма или сложна е дадена задача.

Например, „малък“ може да означава бърза и лесна задача, докато „екстра голям“ може да означава много сложна и отнемаща време задача.

Различните нива на планиране в Agile управлението на проекти чрез Brian Will

Този подход помага на екипите да оценяват и обсъждат обхвата на работата по-интуитивно и по-малко технически. Подходът с тениски улеснява всички, особено тези, които са нови в проекта или в Agile методологията, да разберат и да участват в процеса на оценяване, особено в ранните етапи на проекта.

Въздействието върху ролите в екипа

Размерът на тениските в Agile улеснява дискусиите в екипа, като спомага за постигането на консенсус по отношение на обхвата на работата с по-голяма лекота, за да се гарантират ролите на членовете на екипа и да се подобри управлението на проекти.

Ръководители на проекти: Бързо оценявайте капацитета на екипа и общата работна натовареност.

Отделни членове на екипа: Изразявайте и приоритизирайте работната си натовареност по-ефективно.

Целият екип: Получете яснота относно отговорностите и крайните срокове, повишете прозрачността и сътрудничеството за ефективно изпълнение на проектите.

Размер на тениска срещу точки за история

В Agile, точките за история представляват единица мярка за изразяване на приблизителна оценка на общия усилия, необходими за пълното изпълнение на елемент от продуктовия беклог или друга работа.

Макар че както размерът на тениска, така и точките за история са техники за гъвкава оценка, подходът и приложението им се различават. Размерът на тениска, който се характеризира с качествена и по-малко подробна оценка, е идеален за първоначални оценки на високо ниво.

В контраст с това, с количествения си и подробен подход, точките за история са по-подходящи за внимателно планиране на спринтове, като предоставят точни оценки, които са от решаващо значение за проследяване на напредъка.

Аспект Размери на тениски Стори точки Определение Използва етикети за размери (XS, S, M, L, XL) за оценка на задачите. Присвойте числови стойности на задачите за оценка. Фокус Акцентира върху относителния размер и сложност. Подчертава необходимите усилия и време. Подход Качествен и по-малко детайлен. Количествено и по-подробно. Пример за употреба Идеална за първоначални оценки на високо ниво. Подходяща за подробно планиране на спринтове. Предимство Опростява дискусиите и е по-малко заплашителна от числовите оценки. Предоставя точни оценки за планиране. Методология По-субективно, базирано на консенсус в екипа. Често се изчислява въз основа на данни за минали резултати. Яснота По-лесно за разбиране от новодошлите. Изисква разбиране на Agile и минали спринтове. Гъвкавост Адаптируема към промени в обхвата на проекта. Изисква преоценка при значителни промени.

Защо размерът на тениските е важен?

Определянето на размера на тениските в Agile е повече от инструмент за оценка на задачите по проекта; то представлява фундаментална промяна в начина, по който екипите подхождат към планирането и изпълнението на проекти. То е от решаващо значение по няколко причини, освен ролята си в опростяването и комуникацията.

1. Тя насърчава по-здравословната динамика в екипа

Определянето на размера на тениска намалява напрежението, често свързано с точните оценки, като използва нечислени, а относителни оценки на размерите. То също така насърчава активното и честно участие в сесиите за планиране, като намалява стреса, свързан с точните оценки.

Това води до по-отворена и по-малко стресираща среда по време на сесиите за планиране, като насърчава членовете на екипа да участват по-активно и честно в процеса на оценяване.

2. Определянето на размера на тениската подпомага по-доброто управление на риска

Размерът на тениските позволява ранното идентифициране на по-големи и по-сложни задачи, което улеснява проактивното планиране. Като категоризират задачите по размер, екипите бързо ще идентифицират по-големите и по-сложни задачи с по-висок риск. Това ранно идентифициране позволява проактивно планиране за смекчаване на потенциалните предизвикателства, вместо да се реагира на проблемите, когато възникнат по време на разработката.

Инструментите за планиране на капацитета подкрепят методологията за определяне на размера на тениски в Agile управлението на проекти. Когато се използват заедно с определянето на размера на тениски, те придават по-структуриран и измерим аспект на иначе качествения характер на тази техника за оценяване.

3. Тя предлага гъвкавост и адаптивност, които са ключови в Agile проектите

Определянето на размера на тениската предоставя стратегически преглед на изискванията на проекта, подпомагайки разпределението на ресурсите и дългосрочното планиране. То въплъщава гъвкавостта и адаптивността на Agile мисленето. Позволява на екипите да правят бързи корекции в зависимост от промените в изискванията на проекта, без да се налага обширна преоценка, каквато би била необходима при използването на числови методи.

4. Определянето на размера на тениските е от съществено значение за планирането на високо ниво и управлението на портфейла

Тя предоставя цялостен поглед върху изискванията на проекта, помагайки на мениджърите да разпределят ефективно ресурсите и да планират бъдещи проекти с по-ясно разбиране за скоростта, капацитета и сложността на екипа. Това стратегическо предимство позволява на организациите да планират в дългосрочен план и гарантира, че ресурсите се използват най-ефективно.

Какво да правите и какво да не правите при Agile T-Shirt Sizing

Когато използвате T-shirt sizing в Agile управлението на проекти, е от решаващо значение да следвате най-добрите практики, за да гарантирате ефективна оценка. Тази техника, популярна сред agile екипите, балансира простотата с точността при оценката на проекти. Ето някои основни неща, които трябва и не трябва да правите:

Какво да правите:

Установете ясни дефиниции за размерите: Ясно дефинирайте какво представлява всеки размер на тениска (XS, S, M, L, XL) по отношение на усилие, сложност и време.

Включете целия екип: Агилната оценка трябва да бъде съвместен процес. Включете всички членове на екипа в дейността по определяне на размера, за да се възползвате от разнообразните гледни точки и опит.

Използвайте за оценка на високо ниво: Използвайте T-shirt sizing за първоначални, приблизителни оценки на задачи или потребителски истории, което е полезно в ранните етапи на проекта или при големи забавяния.

Дръжте нещата прости: Ограничете броя на размерите, за да избегнете объркване. Обикновено размерите варират от XS до XL или XXL.

Редовно преглеждайте и коригирайте: Бъдете отворени към преразглеждане и коригиране на размерите, когато се появи повече информация или изискванията на проекта се променят.

Какво да не правите:

Избягвайте прекомерното усложняване: Не създавайте прекалено много категории размери, което ще доведе до объркване и нерешителност.

Не разчитайте само на метода „T-shirt sizing”: макар и полезен за първоначални оценки, той трябва да се допълва с други техники за оценка, като например „story points” за подробно планиране.

Не пренебрегвайте обратната връзка от екипа: Приемайте различни мнения по време на дискусиите за определяне на размера. Гледната точка на всеки член на екипа е ценна за точна оценка.

Избягвайте да бъдете твърди: Не се придържайте стриктно към първоначалните оценки. Бъдете гъвкави и готови да се адаптирате, докато се разкриват подробностите по проекта.

Не пренебрегвайте определянето на размерите: Определянето на значението на всеки размер гарантира последователна оценка и по-голяма яснота.

Предимства и недостатъци на Agile T-Shirt Sizing

Широко използвана от много екипи за гъвкаво разработване, техниката Agile T-shirt sizing опростява процеса на оценяване, но като всяка друга техника за оценяване, тя има своите предимства и ограничения.

Предимства:

Опростява комуникацията: Оценяването с размер на тениска използва познати термини (XS, S, M, L, XL), което улеснява всички членове на екипа да разберат и да допринесат за процеса на оценяване.

Намалява сплашването: За разлика от точните числови стойности, размерите на тениски са по-малко плашещи и могат да помогнат на членовете на екипа да се чувстват по-комфортно по време на процеса на agile оценяване.

Насърчава относителното мислене: Фокусира се върху относителното определяне на размера, което позволява на екипите да сравняват задачите помежду си, вместо да се зациклят върху конкретни Фокусира се върху относителното определяне на размера, което позволява на екипите да сравняват задачите помежду си, вместо да се зациклят върху конкретни оценки за времето или сложността.

Гъвкаво и бързо: Оценяването с размер на тениска се адаптира към промените и е по-бързо от много други техники за оценяване, което го прави подходящо за динамични agile среди.

Улеснява широкия преглед: Идеален за началните етапи на планиране, той предоставя макроглед върху проекта, помагайки при оценката и планирането на високо ниво.

Недостатъци:

Липса на прецизност: Оценяването с размер на тениска е по-неточно от други техники за оценяване, като например оценяване с точки, което може да доведе до предизвикателства при подробното планиране на спринтовете.

Субективност и променливост: Различните членове на Agile екипа могат да имат различни интерпретации на това, което представлява всеки размер, което води до несъвместими оценки, ако не са добре дефинирани.

Възможност за прекомерно опростяване: Съществува риск от прекомерно опростяване на сложни задачи, което може да доведе до подценяване на необходимото време и ресурси.

Не е подходящо за подробно планиране: Въпреки че е ефективно за първоначални оценки, определянето на размера на тениска може да не е най-добрият инструмент за подробно планиране на проекта и етапите на изпълнение.

Изисква съгласуваност в екипа: Ефективното прилагане на T-shirt sizing изисква всички членове на екипа да имат общо разбиране за значението на всеки размер, което отнема време да се установи.

Как да използвате T-Shirt Sizing за Agile оценка

Агилна оценка на проекти с модела за определяне на размера на тениски чрез Slide Team

Оценяването на тениски в Agile набира популярност като метод за оценка, като в доклада „State of Agile ” се посочва, че 23% от екипите използват оценяването на тениски.

Ето стъпка по стъпка ръководство за прилагане на T-shirt sizing за agile оценяване. Нека разгледаме един пример за разработване на нова функция за мобилно приложение:

Стъпка 1: Определете размерите на тениските

Определете какво означава всеки размер на тениска в контекста на вашия проект. Например, „малък“ може да означава задачи, които отнемат няколко часа, докато „голям“ може да включва задачи, които отнемат няколко дни.

За нашата мобилна приложение, „малка“ задача може да бъде изготвянето на основен скиц на потребителския интерфейс, докато „голяма“ задача може да бъде кодирането на основната функционалност на приложението.

Използвайте шаблона за пътна карта на Agile екипа на ClickUp, за да представите визуално тези размери в плана на проекта си. Разгледайте тези шаблони за планиране на капацитета, които предлагат структурирани указания и могат да бъдат адаптирани към нуждите на вашия Agile проект.

Стъпка 2: Включете Agile екипа

Съберете екипа си за сесия по определяне на размера. Всеки член трябва да има добро разбиране за задачите или потребителските истории, които трябва да бъдат оценени.

Всички трябва да бъдат включени в нашето приложение, от дизайнера на потребителския интерфейс до разработчика на бек-енд.

Използвайте инструментите за сътрудничество на ClickUp, за да улесните тази дискусия, като гарантирате, че всички членове на екипа могат да допринесат, независимо от местоположението си.

Едновременно редактирайте документи, задачи, информация от списъци, описания на цели и други с ClickUp

Стъпка 3: Присвойте размери на задачите

Прегледайте всяка задача или потребителска история и определете размер на тениска. За да направите това, потърсете консенсус в екипа или мнението на продуктовия мениджър.

Например, проектирането на иконата за функцията на приложението може да бъде „Малко“, докато интегрирането на функцията със съществуващите системи на приложението може да бъде „Голямо“.

Гъвкавата система за управление на задачите на ClickUp позволява лесно задаване и коригиране на размери, когато се появи повече информация.

Разпределяйте задачи, проследявайте времето и добавяйте бележки лесно с ClickUp Project Time Tracking.

📮ClickUp Insight: 92% от работниците в сферата на знанието рискуват да загубят важни решения, разпръснати в чатове, имейли и таблици. Без унифицирана система за записване и проследяване на решения, критични бизнес прозрения се губят в цифровия шум. С възможностите за управление на задачи на ClickUp никога няма да се налага да се притеснявате за това. Създавайте задачи от чат, коментари към задачи, документи и имейли с едно кликване!

Стъпка 4: Усъвършенствайте и преразгледайте размерите

Не забравяйте, че размерът на тениската е първоначална оценка. Бъдете готови да прецизирате размерите с напредването на проекта и появата на повече подробности.

Например, ако интеграцията на функцията е по-сложна, отколкото първоначално сте предполагали, можете да я надстроите от „голяма“ на „изключително голяма“.

Функциите на Agile инструмента на ClickUp позволяват лесно актуализиране и проследяване на тези промени.

Функцията „Board View“ в ClickUp ви позволява да създадете идеалния Agile работен процес.

Стъпка 5: Интегрирайте с други Agile практики

Макар размерът на тениска да е чудесен за приблизителни оценки, той трябва да допълва други техники като оценки на точки за подробно планиране.

Подробното планиране може да е необходимо за функцията на нашето приложение за сложни задачи като криптиране на данни.

Интеграционните възможности на ClickUp позволяват безпроблемно съчетаване с други инструменти и методи, използвани от вашия Agile екип.

Повишете ефективността си, като интегрирате всичките си инструменти на едно място с ClickUp.

Стъпка 6: Използвайте размери за планиране на спринтове

Превърнете размерите на тениските в практически планове за вашите спринтове. Определете колко и какви по размер задачи могат да бъдат реалистично изпълнени във всеки спринт.

Например, може да планирате да завършите всички „малки” и „средни” задачи в началните спринтове.

Използвайте шаблона за планиране на ресурсите на ClickUp, за да разпределяте задачите ефективно според техния размер.

Стъпка 7: Проследявайте и коригирайте

Непрекъснато следете и измервайте напредъка на задачите и коригирайте размерите на тениските и плановете за спринтове според нуждите.

Например, ако задача от средна сложност, като финализиране на дизайна на потребителския интерфейс, отнема повече време от очакваното, коригирайте плановете си съответно.

Аналитичният и отчетен панел на ClickUp предоставя ценна информация за изпълнението и напредъка на вашите задачи, като помага за ефективното проследяване и коригиране.

Създавайте удобно подробни табла, добавяйте карти, за да видите задачите по статус, бъговете по вид и напредъка на спринтовете.

Стъпка 8: Преглед и ретроспектива

След всеки спринт или на регулярни интервали преразгледайте точността на вашите оценки за размера на тениските.

Можете да събирате обратна връзка от екипа, да се учите от опита и да усъвършенствате процеса на оценяване.

Събирайте данни по интелигентен начин, като използвате ClickUp Forms.

Практически примери за определяне на размера на тениска

Определянето на размера на тениските в Agile е особено ефективно в различни сценарии, като уеб разработка, разработка на софтуерни приложения и маркетингови кампании. То позволява на екипите да визуализират обхвата на задачите и да разпределят ресурсите съответно, от прости функции, обозначени като „малки“, до сложни начинания, обозначени като „екстра големи“.

Пример 1: Проект за уеб разработка

Представете си екип, който работи по актуализирането и поддържането на уебсайта на компанията. Тук задачите са категоризирани въз основа на тяхната сложност и усилията, които изискват. Малка задача като актуализиране на текст изисква значително по-малко време и ресурси от голяма задача като разработване на единично тестване на нова система за удостоверяване.

Малък (S): Незначителни поправки на грешки или актуализации на текста на уеб страница, обикновено рутинни и изискващи малко усилия.

Средно (M): Добавяне на нова форма за контакт с основни полета, включваща както фронтенд, така и бекенд разработка, но в малък мащаб.

Голям (L): Внедряване на нова система за удостоверяване на потребители, сложна задача, изискваща задълбочено кодиране и мерки за сигурност.

Extra Large (XL): Преработване на дизайна на UI/UX на уебсайта, значително начинание, засягащо целия уебсайт.

Пример 2: Разработване на софтуерни приложения

Този пример разглежда разработването на мобилно приложение с различни функционалности за потребителите. Той отразява редица задачи в проект за разработка на софтуер. Всеки размер представлява числовата стойност на относителните усилия и необходимото време за задачата, което помага при техниките за гъвкава оценка и планиране.

Extra Small (XS): Актуализиране на иконите или цветовете на приложението – бърза задача с минимално влияние върху функционалността на приложението.

Малък (S): Добавяне на подсказки за насоки за потребителите – проста функция за подобряване на потребителското преживяване.

Средно (M): Създаване на нова функция за генериране на отчети, изискваща значителна разработка, но в ограничен обхват.

Голям (L): Интегриране на API на трета страна за разширени функционалности, сложна задача, включваща външни зависимости.

Екстра голям (XL): Разработване на нов модул за анализ на данни, значително допълнение към функционалността, което изисква обширно планиране и разработване.

Пример 3: Маркетингова кампания

В маркетинговите проекти размерът на тениските помага да се визуализира обхватът на различни кампании и дейности, като подпомага проектните мениджъри и екипите при разпределянето на ресурсите и определянето на приоритетите. Например, разгледайте тази задача за планиране и изпълнение на маркетингови стратегии за промотиране на продукти.

Малък (S): Написване на блог пост, проста задача, която обикновено се изпълнява бързо.

Средно (M): Организиране на местно промоционално събитие, което изисква координация, но в управляем мащаб.

Голям (L): Стартиране на нова кампания в социалните медии, изискваща обширно планиране и координация между различни канали.

Екстра голям (XL): Изпълнение на национална маркетингова стратегия, значително начинание, включващо множество екипи и обширни ресурси.

Заключителни мисли

Определянето на размера на тениските в Agile управлението на проекти е катализатор за насърчаване на сътрудничество, ефективност и адаптивност при планирането и изпълнението на проекти. Agile екипите за разработка на софтуер, особено тези, които са нови в Agile методологиите или работят по проекти с променлив обхват, могат да се възползват значително от простотата и гъвкавостта, които предлага определянето на размера на тениските.

С поглед към бъдещето, ключът към максимизиране на ефективността на T-shirt sizing се крие в интегрирането му с други Agile практики и инструменти. С натрупването на опит в Agile практиките, T-shirt sizing може да послужи като трамплин за по-напреднали Agile техники за оценяване, като предостави солидна основа за точно планиране и управление на ресурсите.

ClickUp се очертава като безценен съюзник. С своя всеобхватен набор от Agile функции, включително стабилни системи за управление на задачи, инструменти за сътрудничество и аналитични възможности, ClickUp ще интегрира безпроблемно T-shirt sizing във вашия Agile работен процес.

Независимо дали планирате спринт, проследявате напредъка или провеждате ретроспективи, гъвкавата платформа на ClickUp поддържа и подобрява процеса на оценяване на размера на тениските. Тя ще ви помогне да се уверите, че вашите проекти са добре планирани и гъвкави при адаптирането към променящите се изисквания и приоритети.