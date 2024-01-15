Agile техники за оценяване за подобряване на резултатите от вашите проекти

Оценяването е една от най-трудните части на agile разработката на софтуер. Динамичната природа на agile може да затрудни прогнозирането на необходимите усилия за дадена задача. Екипите често се борят да изготвят точни оценки, което води до пропуснати срокове, разширяване на обхвата и разочаровани заинтересовани страни.

Добрата новина е, че има техники, които можете да използвате, за да станете по-добри в agile оценяването. Чрез използване на исторически данни, възприемане на сътруднически процес и често преразглеждане на оценките, екипите могат да поставят реалистични очаквания дори при променящи се изисквания.

В този блог ще обясним често срещаните причини, поради които екипите се затрудняват с оценяването, и ще предоставим практически съвети за преодоляване на тези предизвикателства. Ще научите техники като планиране на покер, определяне на размер на тениска, гласуване с точки и др., за да направите вашите agile оценки по-прецизни. С правилния подход вашият екип ще може с увереност да се ангажира с доставката на работещ софтуер във всеки спринт.

Какво представляват техниките за оценяване на проекти в Agile?

Техниките за оценяване на Agile проекти са подходи, използвани от Agile екипи за оценяване на размера, усилията и продължителността на задачите или потребителските истории в рамките на даден проект. Те използват исторически данни, анализи и постигане на консенсус, за да достигнат до оценки и прогнози.

Тъй като целта е точно планиране въпреки променливите изисквания, трябва да проектирате тези техники за оценяване така, че да бъдат итеративни и адаптивни към променящата се същност на agile проектите.

Защо да използвате Agile оценки?

Основната цел на agile оценките е да се осигури точна и бърза оценка на работата, свързана с даден проект, което позволява на екипа да планира и приоритизира задачите ефективно.

Agile оценките са съществени компоненти на agile планирането и изпълнението на проекти. Те предоставят ценна информация за ефективното сътрудничество в екипа.

Ето някои основни причини, поради които agile екипите правят оценки:

Приоритизиране и планиране: Екипите планират спринтове и пускания въз основа на оценения размер на потребителските истории, като се уверяват, че първо се занимават с най-ценната и осъществима работа.

Разпределение на ресурсите: Екипите Екипите разпределят ресурсите и определят необходимия капацитет за предстоящи спринтове или пускания въз основа на оценки.

Определяне на очакванията: Оценките помагат за определянето на реалистични очаквания за заинтересованите страни, включително собствениците на продукти, проектните мениджъри и клиентите.

Сътрудничество в екипа: Техниките за оценяване в Agile, като Planning Poker, позволяват на целия екип да работи заедно и да допринесе за процеса на оценяване.

Непрекъснато усъвършенстване: Екипите използват исторически данни за точността на оценките и скоростта, за да подобряват непрекъснато способността си да оценяват и планират ефективно.

Управление на риска: Agile екипите отчитат рисковете по време на оценката и разработват стратегии, подобрявайки цялостната устойчивост на проекта.

Планиране на спринтове и пускане на версии: Планирането на пускането на версии разчита на оценки, за да определи кога екипът може да достави набор от функции или потребителски истории.

Улесняване на обратната връзка: Екипите използват сесиите за оценяване, за да изяснят изискванията, да идентифицират зависимостите и да съберат обратна връзка, за да подобрят цялостното разбиране на Екипите използват сесиите за оценяване, за да изяснят изискванията, да идентифицират зависимостите и да съберат обратна връзка, за да подобрят цялостното разбиране на работата и необходимата производителност.

Измерване на скоростта: Оценките допринасят за изчисляването на скоростта, което помага на екипите да планират бъдещи спринтове и пускания.

Адаптивност: Екипите адаптират плановете си въз основа на нова информация и познания, придобити чрез оценки, като осигуряват гъвкавост в отговор на променящите се нужди на проекта.

Предизвикателства и предимства при оценяването на Agile проекти

Оценяването на Agile проекти е свързано както с предизвикателства, така и с предимства. Agile екипите трябва да разберат тези аспекти, за да се справят ефективно с планирането и изпълнението.

Предизвикателства при оценяването на agile проекти

Несигурност и промяна: Честите промени в приоритетите или обхвата често оказват влияние върху надеждността на първоначалните оценки.

Прекалено наблягане на скоростта: Разчитането единствено на историческата скорост, без да се отчитат промените в състава на екипа, технологията или динамиката на проекта, може да доведе до неточни прогнози.

Когнитивно пристрастие: Когнитивните пристрастия, като оптимистичното пристрастие или закотвянето, могат да повлияят на процесите на оценяване, което се отразява на точността на оценките.

Предимства на оценяването на agile проекти

Видимост и прозрачност: Оценките позволяват прозрачност, което помага за управлението на очакванията и изграждането на доверие, като позволява на заинтересованите страни да разберат усилията, необходими за завършване на проекта.

Съгласуване на заинтересованите страни: Заинтересованите страни могат да вземат информирани решения въз основа на оценените усилия и очакваните срокове за доставка.

Повишена предсказуемост: Екипите могат да използват данните от оценките, за да създават по-надеждни прогнози, което помага на заинтересованите страни да правят планове и да поемат ангажименти с по-голяма степен на увереност.

Agile техники за оценяване за подобряване на резултатите от вашите проекти

Ето 10 мощни техники за оценяване в Agile, с които да подготвите екипа си за успех:

1. Планиране на покер

Това е техника, при която членовете на екипа анонимно оценяват усилията, като използват карти с относителни стойности. Чрез дискусия и разкриване на картите те достигат до консенсус.

Planning Poker насърчава сътрудничеството и отворената комуникация между членовете на екипа, като обединява колективния им опит. Това води до по-точни оценки.

Използвайки този ефективен процес за постигане на консенсус, можете да предотвратите продължителни дебати и да помогнете на екипа си да разбере сложността на проекта, което в крайна сметка допринася за по-добро планиране и изпълнение в agile разработката.

Как работи Planning Poker

Стъпка 1: Раздайте тесте карти Planning Poker на всеки член на екипа. Те обикновено включват карти със стойности като 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 100 и карта „?“. Тези стойности са относителни и представляват сложността на задачата.

Стъпка 2: Инструктирайте членовете на екипа да изберат насаме карта от тестето, която отразява тяхната оценка за усилията, необходими за задачата.

Стъпка 3: Разкрийте едновременно избраните карти и насърчете членовете на екипа да обсъдят открито мотивите зад своите оценки. Тази дискусия помага да се разкрият различни гледни точки, предположения и потенциални рискове, свързани със задачата. Пример: Ако един член на екипа избере „5“, а друг избере „13“ за една и съща задача, те могат да обсъдят разликите в оценките си.

Стъпка 4: Улеснете съвместна дискусия, за да отстраните всички значителни разминавания в оценките. Насърчете екипа да сподели идеи, да изясни неясните моменти и да обмисли допълнителна информация. След дискусията, помолете членовете на екипа да гласуват отново, като изберат нова карта въз основа на по-доброто си разбиране за задачата. Пример: Ако първоначалните оценки са били 5 и 13, екипът може да обсъди и реши, че задачата е по-близо до ниво „8“, след като обмисли всички гледни точки. След това членовете на екипа гласуват отново, докато оценките се сближат до консенсус.

Примери за използване на Planning Poker

Идеално за малки и средни екипи, които оценяват потребителски истории, задачи или функции.

Съвети и най-добри практики за използване на Planning Poker

Използвайте таймер за всеки кръг.

Фокусирайте дискусиите върху разбирането на задачата.

Насърчавайте активното участие

Съчетайте планирането с покер с други техники за по-задълбочен анализ.

Избягвайте да се затрупвате с прецизни оценки.

2. Размери на тениски

Определянето на размера на тениските в Agile оценката включва присвояване на относителни размери (XS, S, M, L, XL) на задачите въз основа на възприеманото усилие, което опростява сложните оценки. XS представлява минимално усилие, докато XL обозначава задачи, изискващи изключително голямо усилие.

Тази техника за оценяване в Agile насърчава бързи, съвместни дискусии за оценяване по време на подготвяне на забавените задачи или планиране на спринтове. Тя предлага простота, бързина и гъвкавост, позволявайки на екипите да приоритизират задачите ефективно.

Размерът на тениските включва членове на екипа с различни нива на експертиза.

Как работи размерът на тениските

Стъпка 1: Определете значението на всеки размер (например XS = 1 ден, S = 3 дни, M = 5 дни и т.н.).

Стъпка 2: Помолете всеки член на екипа да избере мълчаливо размера, който най-добре отразява необходимите усилия.

Стъпка 3: Обсъдете избраните размери и коригирайте индивидуалните размери, ако е необходимо, за да постигнете консенсус.

Примери за използване на размери на тениски

Бърза и лесна оценка за познати задачи, насърчаваща относителното оразмеряване пред точните числа.

Съвети и най-добри практики за използване на размерната скала за тениски

Определете предварително критериите за оценка (например време, сложност)

Уверете се, че всички разбират мащаба на проекта.

3. Тристепенна оценка

Методът на трите точки е техника за оценяване в Agile, която взема предвид най-вероятния (M), оптимистичния (O) и песимистичния (P) сценарий, за да се стигне до оценка на задачите.

Процесът на оценяване включва присвояване на стойности на всеки сценарий, където най-вероятното усилие (M) е най-добрата оценка въз основа на реалистични очаквания, оптимистичното усилие (O) е най-добрият сценарий, а песимистичното усилие (P) е най-лошият сценарий.

Например, ако оценявате времето, необходимо за разработване на дадена функция, най-вероятното усилие може да се базира на исторически данни и експертен опит на екипа. Оптимистичното усилие може да отчита изключително гладка реализация, докато песимистичното усилие ще вземе предвид потенциални предизвикателства или непредвидени проблеми.

Методът на трите точки осигурява по-нюансиран и вероятностен подход към оценката на задачите. Той позволява на екипите да отчитат несигурностите и рисковете, присъщи на сложните проекти.

Как работи триточковата оценка

Стъпка 1: Обяснете концепцията за оценяване: M (най-вероятно), O (оптимистично) и P (песимистично) усилие.

Стъпка 2: Помолете всеки член на екипа да оцени усилията M, O и P за задачата.

Стъпка 3: Изчислете средния разход, като използвате формулата (M+O+P)/3.

Примери за използване на триточкова оценка

Проследяването на исторически данни за оценките M, O и P позволява непрекъснато усъвършенстване и подобряване на бъдещите оценки.

Съвети и най-добри практики за използване на триточкова оценка

Насърчавайте честните оценки

Избягвайте пристрастия към прекалено оптимистични или песимистични сценарии.

Проследявайте историческите данни, за да коригирате доверителните интервали.

Използвайте ги за сложни задачи с висока степен на несигурност.

4. Картографиране на афинитета

При този подход членовете на екипа колективно организират и категоризират потребителските истории или задачи в групи с общи характеристики.

Например, да предположим, че вашият екип оценява усилията, необходими за различни функции на софтуерен проект. В такъв случай те могат да групират функциите, свързани с удостоверяване на потребители, в един клъстер, а съхранението на данни – в друг.

Визуалното представяне на клъстерите помага за постигане на общо разбиране за цялостния обхват и относителните размери на компонентите. То подпомага идентифицирането на модели и зависимости, което позволява на вашия екип да определи приоритетите и да планира по-ефективно.

Как работи картирането на афинитета

Стъпка 1: Избройте всички задачи, които трябва да бъдат оценени.

Стъпка 2: Организирайте задачите в групи въз основа на сходства или теми. След това обсъдете и усъвършенствайте групирането.

Стъпка 3: Приоритизирайте идентифицираните теми или групи въз основа на очакваните усилия и важността им.

Примери за използване на афинитетно картографиране

Идеално за приоритизиране и категоризиране на голям брой потребителски истории.

Съвети и най-добри практики за използване на афинитетно картографиране

Използвайте визуални помощни средства, като лепящи се бележки на стената или виртуална бяла дъска.

5. Гласуване с точки

В тази техника за оценяване в Agile членовете на екипа използват стикери с точки, за да гласуват за конкретни елементи, разкривайки своите предпочитания или приоритети. Всеки член на екипа получава определен брой стикери с точки, които да разпредели между разглежданите елементи.

Например, ако екипът дава приоритет на потребителските истории, всеки член може да има три точки за гласуване, които да разпредели между историите въз основа на тяхната възприемана важност. Елементите с най-много точки за гласуване се класират по-високо по приоритет или предпочитание.

Гласуването с точки е полезно, когато трябва бързо да постигнете общо разбиране за приоритетите.

Как работи гласуването с точки

Стъпка 1: Опишете всяка задача, като използвате картички или лепящи се бележки.

Стъпка 2 : Дайте на всеки член на екипа комплект стикери с точки, които да разпредели според предпочитанията си за задачите.

Стъпка 3: Пребройте стикерите с точки на всяка карта, за да определите относителната приоритетност на задачите.

Примери за използване на точково гласуване

Приоритизирайте задачите въз основа на възприеманото усилие и интереса на екипа, насърчавайки демократичното вземане на решения.

Съвети и най-добри практики за използване на гласуване с точки

Ясно дефинирайте критериите за гласуване (например усилие, сложност, важност).

Комбинирайте с други техники за по-задълбочена оценка.

6. Оценяване чрез системата „Bucket”

При оценяването по системата „кофички” групирате елементите в кофички въз основа на относителния им размер или сложност. Тя предоставя структуриран начин за оценяване и категоризиране на задачите.

Например, ако оценявате потребителски истории, категориите могат да варират от „ниска сложност“ до „висока сложност“, а членовете на екипа ви поставят всяка история в съответната категория въз основа на оценката си за нейния размер.

Едно от основните предимства на системата с кофички е нейната простота и лекота на употреба. Тя предоставя ясна рамка за категоризиране на елементите, което я прави достъпна както за опитни, така и за нови членове на екипа.

Как работи системата с кофички

Стъпка 1: Установете ясни критерии и диапазони на усилията за всеки пакет (например малък = 1-3 дни, среден = 4-7 дни и т.н.).

Стъпка 2 : Помолете всеки член на екипа да постави всяка задача в подходящата категория въз основа на очакваното усилие.

Стъпка 3: Обсъдете и коригирайте разположението на групите, за да гарантирате точно представяне на обхвата на проекта.

Примери за използване на системата с кофички

Бърза и ефективна оценка за добре дефинирани задачи, улесняваща визуалното представяне на обхвата на проекта.

Съвети и най-добри практики за използване на системата с кофички

Използвайте за по-малки проекти или добре дефинирани компоненти.

Проследявайте историческите данни, за да усъвършенствате размера на групите.

7. Поредица на Фибоначи

Тази техника използва числовата поредица на Фибоначи (1, 2, 3, 5, 8, 13 и т.н.) за представяне на нарастващата сложност. Членовете на екипа присвояват тези числа на Фибоначи, за да представят относителния размер или усилията, необходими за задачи като потребителски истории или функции.

Например, ако вашият екип оценява сложността на задачите по кодиране, той може да присвои 3 на относително проста задача, 8 на умерено сложна задача и 13 на задача с по-висока сложност.

Поредицата на Фибоначи признава, че оценяването на по-големи задачи е свързано с по-голяма несигурност, което насърчава екипите да се съсредоточат върху разделянето на работата на по-малки, по-ясно определени единици.

Как работи редицата на Фибоначи

Стъпка 1: Обяснете редицата на Фибоначи и нейното използване за оценяване.

Стъпка 2 : Дайте ясни примери или описания на това, което представлява всяко ниво на Фибоначи по отношение на усилията.

Стъпка 3: Накарайте всеки член на екипа да оцени усилията за задачата, използвайки редицата на Фибоначи.

Стъпка 4: Насърчавайте дискусиите и усъвършенствайте оценката, ако е необходимо, за да гарантирате относително оразмеряване.

Примери за използване на редицата на Фибоначи

Ефективни за относително оразмеряване на задачи или потребителски истории.

Съвети и най-добри практики за използване на редицата на Фибоначи

Поддържайте последователност в използването на последователността, за да гарантирате точни сравнения.

Избягвайте да присвоявате стойности поотделно; използвайте общи стойности за големи елементи.

8. Оценяване чрез аналогия

Аналогичната оценка се основава на паралели между текущата задача и подобни завършени задачи, за да се оцени усилието.

Членовете на екипа сравняват новата задача с подобни задачи от миналото и оценяват необходимите усилия въз основа на приликите или разликите.

Например, за да оцени усилията за разработване на нова функция, екипът може да се позове на подобна функция, реализирана в предишен спринт.

Тази техника насърчава непрекъснатото подобряване на точността на оценката с течение на времето, тъй като екипът придобива по-добро разбиране за взаимоотношенията между различните задачи.

Чрез идентифициране на връзката между настоящата и минала работа, аналогичната оценка подобрява способността на вашия екип да планира и постига резултати по-прецизно.

Как работи аналогичната оценка

Стъпка 1: Обсъдете и идентифицирайте минали проекти или задачи, подобни на този, който се оценява.

Стъпка 2 : Припомнете си усилията, вложени в аналогичен проект или задача.

Стъпка 3: Обмислете и коригирайте усилията въз основа на разликите в контекста или сложността между аналогията и текущата задача.

Стъпка 4: Използвайте коригирания усилия от аналогията като първоначална оценка за текущата задача и документирайте мотивите зад нея.

Примери за използване на аналогична оценка

Полезно при работа с задачи, които имат сходства с предишна работа.

Съвети и най-добри практики за използване на аналогична оценка

Уверете се, че членовете на екипа имат добро разбиране за минали проекти, за да могат да правят точни аналогии.

9. Техника „отгоре-надолу”

При този метод екипът първо оценява общия обхват или сложност на проекта и определя приблизителна оценка, която отразява колективните усилия.

След това екипът разбива проекта на по-малки задачи или потребителски истории и усъвършенства оценките за всеки компонент въз основа на по-подробно разбиране.

Например, за да оцени проект за разработка на софтуер, екипът може първо да определи обща оценка за целия проект, а след това да го раздели на конкретни модули, като определи подробни оценки за всеки модул, докато се задълбочава в изискванията.

Чрез разделяне на проекта на по-малки компоненти след първоначалната оценка на високо ниво, екипът се адаптира към променящите се изисквания и подобрява точността на своите прогнози.

Как работи техниката „отгоре-надолу“

Стъпка 1: Разделете проекта на по-малки, управляеми компоненти

Стъпка 2 : Привлечете подходящи експерти, които да оценят усилията за всеки компонент поотделно.

Стъпка 3: Сумирайте индивидуалните оценки на компонентите, за да стигнете до общата оценка на проекта.

Примери за използване на техниката „отгоре-надолу”

Подходящо за проектни мениджъри или заинтересовани страни в ранните етапи на планирането на проекта.

Съвети и най-добри практики за използване на техниката „отгоре-надолу”

Обмислете добавянето на буфер, за да отчетете потенциалните рискове и непредвидени усложнения.

10. Техника „отдолу нагоре”

Подходът „отдолу нагоре” е подходяща техника за оценка в Agile за извършване на подробна и изчерпателна оценка на сложността на проекта.

При този метод екипът първоначално разбива проекта на подробни задачи или потребителски истории, като предоставя подробни оценки за всеки компонент.

Например, за да оцени проект за разработка на софтуер, екипът идентифицира конкретни характеристики или функционалности и присвоява оценки за усилията за всяка от тях. След това сумира индивидуалните оценки, за да достигне до общата оценка на проекта.

Можете да използвате техниката „отдолу нагоре“, за да подобрите способността на екипа си да се адаптира към промените в проекта с дълбоко разбиране на основните сложности.

Като се фокусирате върху подробни оценки за отделни компоненти, можете по-добре да отчетете конкретни изисквания и потенциални предизвикателства, което води до по-реалистична и информирана оценка на проекта.

Как работи техниката „отдолу нагоре“

Стъпка 1: Разделете задачата на възможно най-малките, добре дефинирани единици работа.

Стъпка 2 : Помолете всеки член на екипа да оцени усилията за възложената му единица работа.

Стъпка 3: Сумирайте индивидуалните оценки на единиците, за да достигнете оценката за общия обем работа, необходим за задачата.

Стъпка 4: Сравнете оценката отдолу нагоре с всички налични оценки отгоре надолу и коригирайте, ако е необходимо, за да гарантирате точност.

Примери за използване на техниката „отдолу нагоре“

Най-подходящо за подробно планиране на проекти с добре дефиниран обхват.

Съвети и най-добри практики за използване на техниката „отдолу нагоре“

Използвайте исторически данни, за да валидирате и коригирате оценките.

ClickUp: Вашият съюзник в Agile оценяването

Търсите инструмент за по-добро внедряване на Agile във вашата организация?

ClickUp се интегрира с техниките за agile оценяване, като повишава ефективността на вашия екип и способностите за управление на проекти.

Agile Project Management на ClickUp превръща agile оценяването от просто предположение в сътруднически, базиран на данни процес.

Ето как:

ClickUp Time Estimates : Определете ясни срокове, като зададете очакваното време за всяка задача в рамките на потребителска история, като по този начин гарантирате реалистично управление на работния процес. Определете ясни срокове, като зададете очакваното време за всяка задача в рамките на потребителска история, като по този начин гарантирате реалистично управление на работния процес.

ClickUp улеснява оценяването на сроковете

ClickUp Time Tracking: Вградената функция за проследяване на времето в ClickUp позволява на членовете на екипа да записват действителното време, прекарано в изпълнение на задачите. Сравнете тези данни с очакваните часове, за да разберете разликите и да усъвършенствате бъдещите оценки за подобни задачи.

Използвайте ClickUp, за да следите за закъснения и зависимости.

ClickUp Gantt view : Визуализирайте времевата рамка и зависимостите на проекта, бързо идентифицирайте потенциални пречки и коригирайте оценките, за да осигурите по-гладкото протичане на проекта. Визуализирайте времевата рамка и зависимостите на проекта, бързо идентифицирайте потенциални пречки и коригирайте оценките, за да осигурите по-гладкото протичане на проекта.

Използвайте Gantt View в ClickUp, за да проследявате графиците на проектите.

Отчети и табла: Създавайте персонализирани отчети и табла, за да визуализирате очакваните и действителните усилия за потребителски истории и спринтове. Идентифицирайте области за подобрение и коригирайте бъдещите оценки въз основа на данни.

Оценете вашата Agile ефективност чрез интуитивния аналитичен табло на ClickUp.

Ако не сте сигурни откъде да започнете, тези удобни шаблони за оценка на проекти ще ви покажат пътя!

Примери за това как ClickUp подобрява конкретни техники за оценка в Agile

Ето как функциите на ClickUp могат да улеснят процеса на използване на техниките, които изброихме:

Планиране на покер и последователност на Фибоначи: Интегрирайте относителните стойности на оценките на задачите в персонализирани полета и използвайте Интегрирайте относителните стойности на оценките на задачите в персонализирани полета и използвайте шаблона за проектно предложение на ClickUp за онлайн гласуване , за да провеждате виртуални покер сесии.

Оптимизирайте целия процес на гласуване за техники за гъвкава оценка, използвайки готовите шаблони на ClickUp.

Размери на тениски: Създайте Създайте персонализирани статуси в ClickUp за задачи „Малки“, „Средни“ и „Големи“ и лесно ги присвойте на потребителски истории въз основа на дискусии.

Задайте персонализирани статуси и автоматизирайте повтарящи се задачи в ClickUp.

Тристепенна оценка: Използвайте функцията Използвайте функцията „Формулни полета“ на ClickUp , за да изчислите средния обем работа за всяка история въз основа на стойностите M, O и P.

Картографиране на афинитета: Организирайте историите на потребителите в Организирайте историите на потребителите в списъци в ClickUp и ги групирайте визуално въз основа на приликите, което улеснява оценката на усилията за всяка група.

Повишете ефективността на проектите с прецизните изгледи за проследяване на проекти в ClickUp.

Овладяване на техниките за оценяване в Agile

Оценяването на времето, необходимо за изпълнение на задачите, е от решаващо значение в разработката на софтуер. Техниките за оценяване в Agile, като Planning Poker, T-shirt sizing и Fibonacci sequence, предлагат сътруднически и адаптивни подходи за преодоляване на предизвикателствата и извличане на ползи от предимствата.

Оценяването е процес на непрекъснато учене, но agile екипите, които използват ClickUp, могат да калибрират преценката си и да постигат по-добри резултати.

ClickUp подобрява техниките за agile оценяване с функции като оценка на времето, проследяване на времето, Gantt изглед и изчерпателни отчети и табла.

Регистрирайте се в ClickUp, за да се сбогувате с проблемите при проследяването и управлението на проекти.