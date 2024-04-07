Notion срещу Evernote – коя програма за водене на бележки е по-добра през 2025 г.?

Notion или Evernote, коя ще изберете?

Независимо дали става дума за бележки от срещи, напомняния или бърза рецепта за рамен, която ви е дал колега, бележките 🗒️ са част от ежедневието ви.

А воденето на бележки е лесно!

Това, което не е, е да откриете отлично приложение за водене на бележки, което да ви подхожда идеално. 😒

Не се притеснявайте. Ние сме тук, за да ви помогнем.

Ще ви помогнем да изберете подходящото приложение за водене на бележки, като сравним Notion и Evernote и дори ще ви покажем една чудесна алтернатива и на двете.

Основната разлика между Notion и Evernote е, че Evernote е инструмент за водене на бележки, който позволява на потребителите да организират файловете си в едно приложение, докато Notion е софтуер за управление на проекти „всичко в едно“ , който ви помага да съхранявате бележките си и да работите в едно пространство.

В тази статия ще се впуснем в подробностите, които различават Notion и Evernote.

Какво е Notion?

Чрез Notion

Notion е приложение за водене на бележки с доста прост потребителски интерфейс. Освен че ви помага да водите цифрови бележки като обикновено приложение за бележки, с него можете да извършвате и малко управление на проекти и задачи.

Основни характеристики на Notion

Шаблони

Код блокове

Табла

Сътрудничество в реално време

Цени на Notion

Личен план (безплатен) : синхронизиране на устройства, споделяне с до пет гости и неограничен брой страници

Personal pro (4 $/месец) : неограничен брой гости и неограничено качване на файлове, както и история на версиите

Team (8 USD/потребител на месец): неограничен брой членове на екипа, разширени разрешения и пространство за съвместна работа

Какво е Evernote?

Чрез Evernote

Приложението Evernote съществува отдавна и постоянно се конкурира с по-нови приложения за бележки, като Apple Notes и Google Keep.

Evernote не само е едно от най-добрите приложения за водене на бележки, но сега навлиза и в света на управлението на задачи.

Типичният потребител на Evernote използва инструмента по различни причини, вариращи от създаване на ежедневни бележки, напомняния или дори водене на дневник.

Основни характеристики на Evernote

Web Clipper

Търсене на текст в PDF файлове и документи

Сканиране на документи

Аудио бележки

Цени на Evernote

Basic (безплатна) : богато форматиране, уеб клипър и синхронизация до две устройства

Premium (7,99 $/месец) : PDF анотации, офлайн бележки и : PDF анотации, офлайн бележки и създаване на персонализирани Evernote шаблони

Business (14,99 $/потребител на месец): история на дейността на екипа, сътрудничество в споделени пространства и управление на екипа

Сравнение на функциите на Evernote и Notion

AI възможности

Notion

AI възможностите на Notion са предназначени да подобрят продуктивността и организацията на потребителите. Една от най-изявените му характеристики са алгоритмите за машинно обучение, които могат да извличат и маркират информация от изображения и документи.

Когато потребител качи изображение или документ, изкуственият интелект на Notion може автоматично да идентифицира важна информация като дати, имена и местоположения, а след това да организира данните в табличен формат. Това улеснява управлението и проследяването на сложна информация.

Evernote

AI Note Cleanup на Evernote е функция, която използва машинно обучение за анализиране и категоризиране на бележките, за да ги направи по-организирани и по-лесни за намиране.

Функцията AI Note Cleanup на Evernote ще помогне на потребителите да поддържат бележките си организирани и да са в крак с задачите си.

Съхранение

Notion

Notion се отличава в това отношение.

Нито един от плановете им няма ограничение за съхранение, с изключение на пробните версии на плановете за екипи.

Но те имат ограничение за качване на файлове.

Evernote

Evernote, от друга страна, има ограничение за съхранение от 60 MB качване на месец за основния си план.

За повече място за съхранение ще трябва да платите много пари.

Размер на файла

Notion

Notion има ограничение от 5 MB за размера на файловете в безплатния си план. Това е много малко в сравнение с другите опции на пазара.

Ако обаче имате нужда от повече, трябва или да преминете към платен план, или да изтриете елементи, за да освободите място. Единият вариант ви коства пари, а другият – време.

Evernote

Evernote е малко по-щедър в този случай. Приложението ви позволява да включвате бележки с размер до 25 MB безплатно.

Но достатъчна ли е тя за вас?

Ако бележките ви съдържат само обикновен текст, тогава да.

Но включва ли изображения и други мултимедийни елементи?

Ще бъде трудно да изберете!

Интеграции

Основната разлика между Notion и Evernote е в техните възможности за интеграция. Evernote се интегрира с повечето често използвани инструменти, като Gmail, докато Notion не разполага с най-важните интеграции.

Notion

Интеграцията е, за съжаление, най-голямата слабост на Notion.

Може да се наложи да разчитате на Zapier или Automate за интеграциите си, тъй като липсват директни интеграции с повечето други инструменти като Gmail, Microsoft Outlook и Zoom.

Това може да бъде досадно, защото има толкова много по-добри алтернативи, които не се нуждаят от помощ, за да се интегрират с предпочитаните от вас приложения.

Evernote

Evernote е с няколко крачки напред, що се отнася до интеграциите.

Можете удобно да интегрирате някои от най-популярните инструменти с Evernote, като например:

Gmail

Google Drive

Salesforce

Slack

Outlook

Функционалност на търсенето

Notion

В Notion можете да търсите бележки, като използвате функцията бързо търсене . За да го направите, трябва да въведете ключовите думи, които търсите.

След това можете да сортирате резултатите от търсенето според вашите предпочитания.

Някои от опциите за сортиране включват:

Създадена: новини първо

Създадена: най-старите първи

Най-подходящи варианти

Evernote

Evernote е малко по-напреднала с функцията си за търсене. Има много начини да намерите бързо нещата в това приложение за продуктивност:

Използвайте описателното търсене и въведете нещо като „бележки с изображения” или „бележки с бюджети”.

Търсете неща в конкретен бележник, като въведете notebook:вмъкнете името на бележника

Създайте запазено търсене за бързо намиране, вместо да използвате лентата за търсене отново и отново.

Evernote срещу Notion: коя е по-добра?

И Notion, и Evernote са чудесни варианти за управление на бележки, задачи и проекти. Все пак, всеки от тях има свой уникален набор от функции, които отговарят на различни потребителски нужди.

Notion е чудесен избор за тези, които предпочитат персонализирано работно пространство с възможност за организиране и управление на различни видове данни на едно място. Това го прави чудесен за управление на проекти, водене на бележки и дори за личен дневник. Освен това, функцията за шаблони на Notion улеснява започването и бързото създаване на различни видове страници.

От друга страна, Evernote е чудесен избор за тези, които дават предимство на простотата и лекотата на употреба. Основният фокус на Evernote е създаването и организирането на бележки и задачи. Приложението разполага с мощна функция за търсене, която позволява на потребителите лесно да намират бележки въз основа на ключови думи или етикети. Това го прави чудесно за проучвания и за отбелязване на идеи.

В крайна сметка, изборът между Notion и Evernote се свежда до личните ви предпочитания и вида работа, с която се занимавате.

Ако цените персонализацията и гъвкавостта, Notion може да е по-добрият вариант за вас. Ако предпочитате простотата и лекотата на употреба, Evernote може да е по-добрият избор. И двете са чудесни варианти и си струва да ги пробвате, за да видите коя от тях ви подхожда най-добре.

Notion срещу Evernote в Reddit

Посетихме Reddit, за да видим какво мислят хората за Evernote и Notion. Когато търсите Notion и Evernote в Reddit, много потребители са съгласни, че Notion предлага по-широк и по-полезен набор от функции:

„Notion прави всичко, което бих искал Evernote да прави с организацията и оформлението на бележките. Освен това е много по-добър в сътрудничеството. Моята фирма го използва за цялостното стратегическо планиране на основния екип.“

Други потребители на Reddit отбелязват, че Evernote е по-добрият вариант, ако търсите цифров архив:

„Evernote все още е по-добрият цифров архив за универсално съхранение на документи, който има място в личния работен процес.“

Търсите алтернатива на Notion и Evernote? Запознайте се с ClickUp

Най-доброто приложение е това, което ефективно отговаря на вашите нужди или на нуждите на вашата организация.

И това приложение е ClickUp.

ClickUp е един от най-високо оценените инструменти за управление на проекти в света.

Това е инструмент за управление на проекти, който е много по-достъпен от Evernote и има по-добри функции за водене на бележки от Notion.

Ето някои от основните й характеристики, които със сигурност ще ви впечатлят:

1. ClickUp Notepad

Можете да създавате колкото бележки искате, използвайки Notepad на ClickUp.

Няма ограничения за вашите идеи.

Функцията за редактиране на богат текст на ClickUp ви дава възможност да добавяте заглавия, курсив, числови списъци, фрагменти от код и др.

Но ето най-готините функции на нашия Notepad:

Можете да превърнете всяка от бележките си в задачи, които да изпълните.

Всичко, което трябва да направите, е:

Кликнете върху + в бележката или върху опциите на бележката.

Изберете списък, за да направите промени

Превръщане на бележки в изпълними задачи в ClickUp

И това е всичко. Вашата бележка вече е задача, по която можете да работите заедно с екипа си!

2. ClickUp Docs

Понякога бележките не са достатъчни.

Тогава можете да се обърнете към ClickUp Docs.

Тук можете да създадете база от знания или уики секция. Споделете я с когото пожелаете, както частно, така и публично, чрез линк за споделяне.

Можете също така да защитите вашите документи от нежелани редакции, като просто активирате опцията Защити тази страница и добавите контекст за вашата аудитория.

Вашите документи могат дори да бъдат индексирани от Google и други търсачки.

В Docs можете да добавяте колкото страници искате.

Можете дори да създавате страници вътре в съществуваща страница (родителска страница), като ги „вмъкнете“ една в друга.

За да ви улесни работата, ClickUp ви позволява да създавате и шаблони за документи. По този начин можете да спестите време, вместо да преработвате едно и също документ многократно.

А с тези функции за форматиране можете да се уверите, че вашият документ има перфектен вид и стил:

Стил на документа: изберете стила, който най-добре отразява вашия документ и работа – стил, базиран на знания, класически или блог стил.

Покривна снимка: добавете покривна снимка от галерията, вашия десктоп, линк или библиотеката Unsplash.

Подзаглавие: добавете подзаглавие, за да включите контекст за по-голяма яснота за вашата аудитория

Не търсете приложения за анотации, защото ClickUp също предлага PDF анотации!

AI-базираният асистент за писане на ClickUp е AI инструмент, използван от много отдели в различни индустрии за създаване на привлекателно съдържание, което движи бизнеса напред. Платформата използва силата на изкуствения интелект, за да помогне за оптимизиране и подобряване на процеса на писане, улеснявайки екипите да си сътрудничат и да създават висококачествено съдържание, което резонира с тяхната целева аудитория.

С помощта на помощника за писане на ClickUp потребителите могат:

Обобщавайте бележките си за секунди

Генериране на задачи

Форматиране на бележки

Дайте свобода на творчеството си, защото ClickUp има място за вашите идеи с Mind Maps.

Създавайте и организирайте проекти, задачи и концепции точно тук, като използвате режима „Задачи“. Или използвайте режима „Празен“, за да правите мозъчна атака без никаква връзка със задачите.

Създаване на мисловна карта в режим „Празен“

ClickUp: отговорът на дебата Evenote срещу Notion

Няма съмнение, че Notion и Evernote са едни от най-известните приложения за стандартно водене на бележки.

Но те имат ограничения.

Независимо дали става въпрос за цените или ограниченото пространство за съхранение, изборът е труден.

Това, от което всъщност се нуждаете, е инструмент, който предлага всичко, което Evernote и Notion могат да предложат и още повече.

За щастие, точно тук се включва ClickUp.

Това е най-добрият инструмент за продуктивност, който може да ви служи като проектен мениджър, бележник, инструмент за проследяване на задачи, мениджър на документи, инструмент за напомняния и много други.

Звучи като пълен пакет, нали?

След това изтеглете ClickUp безплатно още днес и превърнете воденето на бележки в лесно, забавно и смислено занимание.

Свързани статии: