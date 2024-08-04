Как да използвате 9-клетъчната таблица за управление на талантите

В началото на 70-те години на миналия век McKinsey & Company въведе рамката на 9-клетъчната таблица, за да помогне на бизнес лидерите да приоритизират инвестициите в корпоративното портфолио.

Това, което някога беше стратегически инструмент за инвестиции, днес се е превърнало в широко използван инструмент за човешките ресурси за измерване и оценка на представянето и потенциала на служителите в дадена организация.

9-клетъчната таблица разделя служителите на девет групи въз основа на текущото им представяне и бъдещия им потенциал. Тя предлага на специалистите по човешки ресурси, мениджърите и ръководството цялостна картина на представянето на служителите, за да могат по-добре да управляват талантите и да планират приемствеността.

В това ръководство ще се задълбочим в създаването и предимствата на 9-клетъчната таблица. Ще разгледаме и как да приложите 9-клетъчната таблица с шаблони във вашата организация. Накрая ще се спрем и на други, по-холистични начини да максимизирате резултатите от вашите практики за управление на талантите.

Какво е 9-клетъчната таблица?

9-клетъчната таблица е инструмент за управление на талантите, който категоризира вашите служители въз основа на две измерения: производителност и потенциал. Това е таблица 3×3, като всяка от 9-те клетки представлява конкретна комбинация от тези измерения.

Един от основните елементи на 9-клетъчната таблица е управлението на производителността. Това включва оценка на производителността, показатели за постиженията и обратна връзка от мениджъра. Чрез анализиране на данните за производителността можете да определите колко добре служителите изпълняват своите роли и отговорности.

Другият фактор е потенциалът. Тук отиваме отвъд текущото представяне и оценяваме способността на служителя да се развива, да поема допълнителни отговорности и да расте в рамките на организацията. За целта вземаме предвид фактори като умения, способност за учене, лидерски качества и амбиция.

За разлика от класацията на служителите по резултати (която е подход за индивидуална оценка, който мнозина считат за спорен и остарял), 9-клетъчната таблица оценява резултатите и потенциала на всеки служител по единен начин.

Структура на 9-клетъчната таблица по отношение на производителност и потенциал

9-те квадрата обикновено са подредени в формат 3×3, с комбинация от резултати и потенциал на различни нива.

По-долу е даден пример за 9-клетъчна матрица, разработена за HR функции. 👇

Визуално представяне на 9-клетъчната таблица

Нека го разгледаме по-подробно.

В тази таблица сме обозначили всяка клетка и сме определили комбинация от нива на производителност и потенциал, спрямо които ще се оценяват служителите.

Има три нива на производителност:

Високо: Постоянно надхвърля очакванията

Средно: Отговаря на очакванията

Ниско: Не отговаря на очакванията

За потенциала също има три нива:

Високо: Може да се отличава в ръководни позиции

Средно: Потенциал за растеж в рамките на настоящата длъжност или постепенно и умерено израстване до по-високи позиции

Ниско: Ограничен потенциал за растеж в рамките на организацията

Обозначаването на клетките ни помага да получим ясна представа за силните и слабите страни на служителите, както и за техните нужди от развитие. Просто казано, това помага на мениджърите на таланти, включително тези в ClickUp, да създадат екип с висока производителност.

Искате ли да създадете подобна 9-клетъчна таблица за оценка на представянето? Прочетете нататък.

Процесът на създаване на 9-клетъчна таблица за таланти?

Ако се чудите как да създадете 9-клетъчна таблица за вашата организация, ето стъпка по стъпка как да го направите:

Стъпка 1: Определете нивата на производителност

Започнете с установяване на ясни и измерими нива на производителност за служителите.

Висока производителност: Постоянно надхвърля очакванията, постига или надминава целите, демонстрира изключителни умения за решаване на проблеми и допринася за производителността на екипа/организацията

Средни или умерени резултати: Отговаря на очакванията, изпълнява последователно служебните си задължения, показва адекватни умения за решаване на проблеми и допринася за постигането на целите на екипа

Ниска производителност: Не отговаря на очакванията, има затруднения при постигането на целите, слаби умения за решаване на проблеми и оказва негативно влияние върху производителността на екипа/организацията.

Обмислете сътрудничество с ключови заинтересовани страни, като мениджъри и експерти по темата, за да разработите рамка за оценка на представянето, която е съобразена с целите, задачите и културата на вашата организация.

Стъпка 2: Определете критерии за оценка, за да установите потенциала

Сега нека помислим за бъдещия потенциал за растеж. Потърсете индикатори като:

Умения: Притежава ли служителят технически и меки умения, които биха могли да бъдат ценни в по-висши позиции?

Умение за учене: Колко бързо служителят може да усвои нови концепции и да се адаптира към променящи се ситуации?

Лидерски качества: Служителят демонстрира ли способност да мотивира и вдъхновява другите?

Амбиция: Иска ли служителят да се развива и израства в рамките на организацията?

Използвайте тези показатели, за да категоризирате потенциала в различни нива: Висок, Средно и Нисък.

Стъпка 3: Събиране на данни и сътрудничество

Съберете подходящи данни, за да попълните таблицата си. Оценките на представянето, оценките на уменията и обратната връзка от мениджърите са ценни източници на информация.

Формулярите на ClickUp са полезни при събирането на важна информация и обратна връзка от колеги. Можете да персонализирате формуляра за всеки процес на приемане и да използвате условна логика, за да го актуализирате динамично въз основа на получените отговори.

Тъй като можете автоматично да събирате отговори в CRM на ClickUp, използвайте спестеното време, за да насърчите отворени дискусии и сътрудничество с мениджъри, които добре разбират силните страни и амбициите на членовете на екипа си. Това може да е и подходящ момент да разберете нивото на удовлетвореност от работата сред вашите служители.

Стъпка 4: Начертайте схема на вашите служители

Започнете с описание на всяка клетка в 9-клетъчната таблица, като използвате определените от вас нива на производителност (високо, средно, ниско) за хоризонталната ос и нива на потенциал (висок, среден, нисък) за вертикалната ос.

Обозначете всяка таблица с име, като „Слабо представящ се“ или „Топ талант“, за да създадете ясна рамка за класифициране на служителите.

Суров талантСлаби резултати, висок потенциал Изгряваща звездаСредно представяне, висок потенциал Най-добри талантиВисокопроизводителни, с голям потенциал Недостатъчно използвани талантиСлаби резултати, среден потенциал Основен играчСредно представяне, среден потенциал Стабилен изпълнителВисокопроизводителен, среден потенциал Слабо представящ сеСлабо представящ се, с нисък потенциал Стабилен сътрудникСредно представяне, нисък потенциал Опитен сътрудникВисока производителност, нисък потенциал

Нека видим например какво отразяват описанията на нашата таблица в този случай:

Слабо представящ се: Кандидат с по-ниска производителност и потенциал. Вероятно ще остане в застой или ще бъде заменен от новоназначен служител.

Стабилен сътрудник: Средностатистически служител, който би могъл да се възползва от обучения и дейности за развитие

Опитен сътрудник: Постоянно показва добри резултати в настоящата си длъжност, но се нуждае от обучение и наставничество, за да бъде повишен на по-висока позиция.

Стабилен изпълнител: Служител, който показва изключителни резултати и потенциал за растеж и развитие чрез подходящо обучение и наставничество

Ключов играч: Потенциален кандидат за бъдещо развитие, малко подкрепа за обучение и наставничество може да направи чудеса

Неизползван талант: Кандидат с неизползван потенциал, който би могъл да се възползва от тестване с повече правомощия и отговорности

Топ талант: Изключителен кандидат и стабилен изпълнител с силни умения за критично мислене и управление на хора

Изгряваща звезда: Показва голям потенциал, представя се изключително добре в ролята си и може да постигне повече с подходящи амбициозни цели

Суров талант: Опитен професионалист с изключителни умения за управление на хора; проявява способност за разширяване на ролята си с малко наставничество и менторство

След като съберете всички данни, поставете всеки служител в клетката, която най-добре отразява настоящото му ниво на производителност и бъдещия му потенциал. Но не забравяйте, че това е моментна снимка, а не постоянна етикета. Разглеждайте етикетата на клетката на всеки човек като отправна точка за дискусии относно растежа и развитието.

Стъпка 5: Калибрирайте и усъвършенствайте

След като имате предварителна таблица, насрочете среща за калибриране с ключовите заинтересовани страни.

Обсъдете и постигнете взаимно съгласие за позицията на всеки служител. Уверете се, че всички са на едно мнение по отношение на използваните критерии. След това направете необходимите корекции в таблицата.

Стъпка 6: Документирайте и комуникирайте

След като я завършите, споделете таблицата (с анонимизирани имена на служителите, ако е необходимо) с съответните мениджъри. Използвайте възможността да улесните дискусиите относно индивидуалните планове за развитие, стратегиите за планиране на приемствеността и целевите програми за обучение.

Не забравяйте: 9-клетъчната таблица е динамичен инструмент. Преглеждайте и актуализирайте я редовно, тъй като производителността на служителите се подобрява, уменията им се развиват и целите на организацията еволюират. Това гарантира, че таблицата остава актуална и продължава да предоставя информация за ефективни и ориентирани към хората практики за управление на талантите. Идеята е да помогнете на вашите колеги да реализират потенциала си и да се усъвършенстват непрекъснато, затова третирайте таблицата като жив документ.

Как индустриалната и организационната психология влияе върху създаването на 9-клетъчна таблица

Индустриалната и организационната (I/O) психология има силно влияние върху ефективната 9-клетъчна матрица. Използването на нейните принципи ви помага да идентифицирате бъдещите високопроизводителни служители и да откриете скритите таланти в своя персонал.

Ето как:

Оценка на представянето

I/O психологията помага при разработването на методи за оценка на представянето, които надхвърлят „интуитивните усещания“. Тя се фокусира върху поставянето на ясни, обективни цели за всяка роля, като използва инструменти за бизнес оценка, така че да оценявате служителите по едни и същи критерии и да практикувате прозрачно развитие и управление на талантите.

I/O психологията включва и 360-градусова обратна връзка, която отчита мненията на колеги, подчинени и ръководители, като ви дава цялостна представа за представянето на даден служител.

Например, за ролята на маркетинг мениджър, I/O психологията може да предложи цели като „увеличаване на трафика на уебсайта с 20% без увеличаване на размера на екипа“ и „успешно стартиране на две нови маркетингови кампании в рамките на бюджета“. Това гарантира, че всички са на едно мнение за това какво означава „висока производителност“ в тази конкретна роля.

Открийте скритите съкровища

Освен анализиране на текущото представяне, I/O психологията помага за идентифициране на черти, които показват бъдещ потенциал.

То взема предвид фактори като способността на служителя да научава нови неща (умение за учене) или неговата харизма и влияние върху другите (лидерски качества).

Това ви помага да идентифицирате служителите, които постоянно отговарят на очакванията (солидни изпълнители) и имат талант да усвояват бързо сложни концепции и да вдъхновяват своите екипи.

Накратко, влиянието на I/O психологията върху вашата 9-квадратна таблица ви помага да откриете служители с висок потенциал и да инвестирате в тяхното развитие за бъдещи лидерски роли.

💡Професионален съвет: За дългосрочно развитие обмислете включването на кариерни карти за вашите служители. Много хора се чувстват изгубени или несигурни относно следващите стъпки в професионалното си развитие, а кариерната карта може да бъде мощен инструмент за преодоляване на тази несигурност.

Excel шаблон за създаване на 9-клетъчна таблица

Excel е лесно достъпен на устройствата и затова е предпочитан избор сред професионалистите в областта на човешките ресурси и бизнеса, които искат да създадат 9-клетъчна таблица.

Предимства на Excel шаблона:

Ефективност: Шаблонът в Excel ви спестява време и усилия в сравнение с ръчното създаване. Предварително дефинираните оформления с падащи менюта и формули могат да автоматизират изчисленията и организирането на данните

Анализ на данни: Вградените функции на Excel ви позволяват да анализирате ефективно вашия талантлив персонал. Можете да сортирате и филтрирате данни въз основа на различни критерии, да идентифицирате тенденции и да изчислявате показатели като процента на служителите във всяка клетка.

Сътрудничество: Excel шаблоните улесняват сътрудничеството между специалистите по човешки ресурси и мениджърите. Можете да споделяте електронната таблица, като по този начин всеки има достъп до данните и може да ги актуализира при необходимост.

Excel шаблонът на Deel за 9-клетъчната таблица предлага изчерпателен подход за оценяване на представянето и потенциала на служителите.

Той съдържа усъвършенствани оценки, подробни скали за оценяване, автоматизирано събиране на резултати и множество насоки и съвети за по-добро планиране на приемствеността.

💭Не забравяйте: Запазете поверителността на данните, като анонимизирате имената на служителите, когато споделяте таблицата с по-широка аудитория

С помощта на Excel шаблони можете да създадете динамична и информативна 9-клетъчна таблица, която ви позволява да вземате решения въз основа на данни и да оптимизирате практиките си за управление на талантите.

Алтернативно, можете да използвате софтуер за управление на уменията, за да съхранявате, развивате и ефективно проследявате уменията на служителите във времето.

Как да приложите 9-клетъчната таблица в управлението на талантите?

Ето как да приложите 9-клетъчната таблица във вашата стратегия за управление на талантите:

Въвеждане в работата

Чрез внедряването на 9-клетъчната таблица в процеса на въвеждане в работата, можете да създадете висококачествен резерв от таланти за вашата организация. Тя също така помага на новите служители да разберат критериите, по които ще бъдат оценявани, и стъпките, които трябва да предприемат, за да напредват.

Освен това, тези 9 квадрата идентифицират силните страни и потенциала на всеки кандидат в ранен етап, което помага за целенасочени програми за обучение и менторство. А когато дойде време за планиране на приемствеността, вашата организация разполага с подбрана група от висококачествени кандидати.

Менторство

Използвайте 9-клетъчната таблица, за да съпоставите високопроизводителните служители (с силни лидерски качества) с тези, които притежават висок потенциал. Това може да спомогне за създаването на взаимноизгодна и ползотворна връзка между служителите.

Например, глобална консултантска фирма може да използва 9-клетъчната таблица, за да стартира програма, която свързва опитни партньори (с високи резултати, силно лидерство) с асоциирани с висок потенциал. Тази програма ще спомогне за подготовката на бъдещи лидери и ще насърчи общността и трансфера на знания в рамките на организацията.

Развитие на лидерски умения

Подходът с 9-клетъчната таблица помага да се идентифицират бъдещите лидери. Служителите в горния десен ъгъл (висока производителност, висок потенциал) демонстрират потенциал и способност да поемат лидерски роли.

Можете да ги подготвите за бъдещи лидерски позиции, като инвестирате в тяхното развитие чрез програми за обучение по лидерство и стратегическо излагане на висшето ръководство.

Например, можете да използвате 9-клетъчната таблица, за да идентифицирате производствен мениджър с постоянни резултати над целите (висока производителност) и естествена склонност да усвоява нови умения (висок потенциал). Запишете го в програма за развитие на лидерски умения и го снабдете с необходимите умения, за да премине в ролята на старши мениджър в рамките на следващите няколко години.

Задържане на служителите

9-клетъчната таблица играе ключова роля в задържането на служителите. Като идентифицирате служителите с високи резултати в таблицата, можете да адаптирате стратегиите за задържане, за да отговорите на техните нужди и амбиции.

Това може да включва предоставяне на възможности за кариерно развитие, предлагане на конкурентни пакети за възнаграждение или установяване на признание и оценка.

PricewaterhouseCoopers (PwC) използва 9-клетъчна таблица за управление на талантите. Въз основа на оценката на служителите в матрицата за таланти, PwC разработва стратегии, така че служителите във всяка група да бъдат третирани по определен начин.

Как да въведете 9-клетъчната таблица в една организация?

Ето пътна карта, която ще ви гарантира гладкото въвеждане и прилагане на този модел във вашата компания:

1. Комуникация

Бъдете прозрачни: обяснете ясно целта и ползите от 9-клетъчната таблица на вашия HR екип, мениджърите и служителите. Представете я като инструмент за развитие, а не за оценка, като създадете положително и сътрудническо отношение към нея.

Отворени канали за комуникация: Насърчавайте мениджърите и служителите да задават въпроси и да споделят своите притеснения. Отговаряйте им по прозрачен начин и използвайте тази обратна връзка, за да усъвършенствате подхода си към внедряването.

2. Съвместно развитие

Включете ключовите заинтересовани страни: съберете мнения от специалисти по човешки ресурси, мениджъри и дори представители на служителите. Това гарантира, че таблицата е съобразена с нуждите на вашата организация и целите за управление на талантите.

Определете ясни критерии: Създайте ясни и измерими дефиниции както за нивата на производителност (високо, средно, ниско), така и за индикаторите за потенциал (способност за учене, лидерски качества и др.). Последователността е от решаващо значение за точното позициониране в таблицата.

3. Подход отгоре-надолу

Обучете и дайте възможност на мениджърите: Осигурете им задълбочено разбиране на 9-клетъчната таблица и нейното приложение. Обучете ги да използват таблицата за обсъждане на резултатите, планиране на развитието и идентифициране на таланти.

Подкрепата на ръководството е от решаващо значение: Ръководителите на най-високо ниво трябва да насърчават използването на 9-клетъчната таблица и да я интегрират в своите управленски практики. Активното им участие и подкрепа проправят пътя за успешното й внедряване.

4. Технологията като съюзник

Макар че шаблоните в Excel са добра отправна точка, обмислете използването на инструмент за управление на производителността и човешките ресурси като ClickUp, за да подобрите работата си с 9-клетъчната таблица.

ClickUp е мощен софтуер за управление на таланти, който ви помага да приложите ефективно 9-клетъчната таблица.

Персонализирани статуси: Дефинирайте персонализирани статуси в Дефинирайте персонализирани статуси в списъка на ClickUp , които отразяват вашите нива на производителност (високо, средно, ниско) и потенциални категории (висок, среден, нисък)

Зависимости и подзадачи: Използвайте функцията за зависимости на ClickUp, за да свържете индивидуалните планове за развитие (подзадачи) с профилите на служителите в 9-клетъчната таблица (основни задачи). Това улеснява създаването на целенасочени планове за развитие въз основа на позицията на всеки служител в таблицата.

Табла и отчети: Таблата на ClickUp ви позволяват да визуализирате ефективно данните за вашия талантлив персонал. Те ви позволяват да получите информация за разпределението на служителите в таблицата, да идентифицирате тенденции и да проследявате напредъка във времето.

Предимства и ограничения при използването на 9-клетъчната таблица

9-клетъчната таблица е мощен инструмент за управление на талантите, но като всеки инструмент, тя има своите силни и слаби страни. Ето по-подробен поглед върху предимствата, които предлага, и ограниченията, които трябва да се имат предвид:

Предимства на 9-клетъчната таблица

Повишена мотивация: Като идентифицирате и признавате служителите с висок потенциал, вие насърчавате възможностите за развитие и кариерното им израстване, което може да ги мотивира да допринасят по-ефективно

Целенасочено обучение и развитие: Мрежата ви позволява да провеждате персонализирани програми за обучение и възможности за развитие, за да преодолеете пропуските в уменията и да разкриете пълния потенциал

Стратегическо набиране на персонал и планиране на приемствеността: 9-клетъчната таблица ви помага да идентифицирате пропуските в талантите във вашата организация. Тя подпомага планирането на приемствеността, като насочва усилията ви за набиране на персонал към привличане на кандидати с конкретните умения и потенциал, които липсват на вашата организация.

Ограничения на 9-клетъчната таблица (и как да ги преодолеете)

Субективност: Зависимостта на 9-клетъчната таблица от субективни мениджърски оценки може да доведе до несъответствия в класифицирането на служителите. Личните предубеждения, различаващите се стандарти за представяне и различаващите се възприятия за потенциала могат да изкривят резултатите🎯 Решение: Въведете система за обратна връзка на 360 градуса, за да съберете различни гледни точки за представянето и потенциала на служителите. Въведете стандартизирани показатели за представяне и критерии за оценка на потенциала, базирани на данни. Провеждайте редовни сесии за калибриране и преглед на талантите сред мениджърите, за да съгласувате възприятията и да намалите предубежденията.

Прекалено опростяване: Опростената структура на 9-клетъчната таблица не отразява цялата сложност на профилите на служителите. Тя пренебрегва уникалните силни страни, слабости и кариерни амбиции. Прекомерното разчитане на таблицата може да доведе до тесен фокус върху управлението на талантите🎯Решение: Комбинирайте 9-клетъчната таблица с други инструменти за оценка на талантите, като оценки на личността, матрици на уменията и проучвания на кариерните амбиции, за да създадете изчерпателен профил на служителите. Обмислете използването на рамки за компетентност, за да идентифицирате конкретните умения и поведения, необходими за успеха.

Фокусирайте се върху позиционирането, а не върху развитието: 9-клетъчната таблица може да се превърне в статичен инструмент, който набляга на позиционирането в определена клетка, а не на растежа. Това може да затрудни развитието на служителите и да ограничи гъвкавостта на организацията🎯Решение: Използвайте я като отправна точка за създаване на индивидуални планове за развитие. Интегрирайте 9-клетъчната таблица в по-широка рамка за развитие на таланти и наблегнете на ролята ѝ в информирането за кариерните пътища, а не просто в категоризирането на служителите.

Проучване на алтернативи на 9-клетъчната таблица

9-клетъчната таблица предлага ценна рамка за оценка на представянето на служителите, но не е единствената възможност за оценка на представянето на служителите. Ето сравнение с някои алтернативи:

Системи за управление на представянето (PMS)

Те осигуряват структуриран подход към плана за подобряване на производителността, включващ поставяне на цели, механизми за обратна връзка и планове за развитие. PMS предлага по-голяма подробност от 9-клетъчната таблица, но също така има стръмна крива на обучение за администриране.

Матрици, базирани на умения

Те се фокусират върху идентифицирането на конкретни умения и компетенции, необходими за организационните роли. Те могат да бъдат ценни за изработването на стратегии за развитие на таланти и планиране на работната сила

Модели за планиране на приемствеността

Те идентифицират служителите с висок потенциал, които да заемат бъдещи висши ръководни позиции. Макар 9-клетъчната таблица да може да допринесе за планирането на приемствеността, специализираните модели могат да се задълбочат в оценяването на лидерските качества и нуждите от развитие.

Човешки ресурси на ClickUp

Услугите на ClickUp в областта на човешките ресурси предлагат надеждно софтуерно решение за управление на производителността и човешките ресурси, което ви помага да приложите нов, ефективен и цялостен подход към управлението на талантите.

Използвайте табличния изглед в ClickUp Human Resources, за да видите задачите си в табличен формат

Ето някои функции, които HR специалистите обичат:

Поставяне и проследяване на цели

ClickUp Goals ви помага да проследявате спринт цикли, OKR, седмични карти за оценка на служителите и други, за да измервате представянето на служителите във времето.

Въпреки че приложенията за проследяване на цели на трети страни също ви помагат да зададете SMART цели за вашите служители, всеобхватният интерфейс и възможностите за отчитане на ClickUp позволяват ясна комуникация и лесно проследяване на индивидуалните и екипните цели.

Набиране и назначаване на персонал

Използвайте ClickUp за процесите по наемане и подбор на персонал. Лесно проследявайте и централизирайте всички постъпили кандидатури за работа. Оценявайте кандидатите чрез карти за оценка или персонализирани критерии за оценка.

Оптимизирайте планирането на интервюта и процесите по назначаване на нови служители чрез диаграмите на Гант в ClickUp и изгледа на календара в ClickUp.

Прочетете повече: Научете как Pigment увеличава ефективността на въвеждането на нови служители с 88% с ClickUp, като същевременно намалява времето на цикъла и подобрява сътрудничеството.

Професионално развитие

ClickUp улеснява професионалното развитие, като ви позволява да задавате обучителни материали, да проследявате напредъка в обучението и да управлявате плановете за развитие на вашия екип в рамките на платформата.

360-градусова обратна връзка

Насърчавайте култура на 360-градусова обратна връзка с помощта на ClickUp. Събирайте изчерпателна информация от колеги, мениджъри и дори подчинени, за да предоставите на служителите цялостна картина на техните силни страни и области за подобрение.

Ето няколко шаблона за оценка на представянето, които ще ви помогнат да събирате по-добре обратна връзка:

Шаблон за оценка на представянето на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблонът за оценка на представянето на ClickUp е създаден, за да ви помогне да оцените представянето на служителите и да управлявате оценките.

Шаблонът за оценка на представянето на ClickUp предлага функции като персонализирани статуси за проследяване на напредъка на оценката, персонализирани полета за организация и персонализирани изгледи за ефективно управление на оценката.

Инструментите за управление на проекти, като коментари и автоматизация, гарантират гладко и ефективно преживяване за всички участници. Те също така осигуряват последващо проследяване след прегледа с повтарящи се задачи.

Този шаблон дава възможност на специалистите по човешки ресурси да поддържат последователни и справедливи оценки на представянето и е чудесна алтернатива на други софтуерни инструменти за оценка на представянето, предлагани на пазара.

Шаблон за оценка на представянето на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблонът за оценка на представянето на ClickUp ви помага да зададете ясни цели и да проследявате напредъка на едно място

Шаблонът за оценка на представянето на ClickUp има секции, които можете да персонализирате, така че да съответстват на специфичните нужди на вашата организация. Например, можете да добавите секции за конкретни умения, компетенции или проекти, които са свързани с вашата индустрия.

Шаблонът за оценка на представянето на ClickUp е готов за употреба, което ви позволява да започнете веднага с гладък и лесен процес на внедряване. Освен това, той е богат на функции и съдържа всички необходими елементи за задълбочена и ефективна оценка на представянето.

Шаблонът ви позволява да превключвате между изгледи във формат „Табло“ и „Списък“ според вашите предпочитания. Той се предлага с предварително дефинирани статуси – „Отворен“ и „Завършен“ – за оптимизиране на проследяването на задачите.

Освен това, шаблонът включва персонализирани полета като „Тримесечие“, „Отдел“, „Напредък“, „Мениджър“, „Заявител“, „Категория на заявката“ и „Регион“, като предоставя изчерпателна рамка за подробни и организирани прегледи на представянето.

Шаблон на ClickUp за тримесечна оценка на представянето

Изтеглете този шаблон Шаблонът за тримесечна оценка на представянето на ClickUp е създаден, за да ви помогне да следите оценките на представянето на вашия екип.

Шаблонът за тримесечна оценка на представянето на ClickUp оптимизира процеса на оценяване, като ви позволява да проследявате целите, да предоставяте структурирана обратна връзка и да наблюдавате напредъка с данни в реално време.

Мениджърите могат да предоставят конструктивна обратна връзка по организиран начин, подкрепена от данни в реално време, което улеснява непрекъснатото обучение за всички. Този шаблон подготвя вашия екип за успех – от определянето на ясни очаквания до наблюдението на ключови показатели за ефективност (KPI).

Това е чудесен шаблон, който ще ви помогне да определите цели за оценки чрез прегледи на представянето.

Предимства на използването на ClickUp за управление на талантите

Централизиран хъб: Управлявайте всички свои дейности по управление на талантите в рамките на една платформа, като елиминирате изолираните данни и оптимизирате работните процеси

Подобрени решения, основани на данни: Инструментите за отчитане и анализ на ClickUp предоставят ценна информация за вашия талантлив персонал, което ви позволява да вземате информирани решения относно работната си сила

Подобрено сътрудничество: ClickUp подобрява сътрудничеството между специалистите по човешки ресурси, мениджърите и служителите, като гарантира, че всички са на една и съща страница по отношение на целите за управление на талантите

С изчерпателния набор от функции на ClickUp можете да преодолеете ограниченията на 9-клетъчната таблица и да създадете динамична и цялостна стратегия за управление на талантите във вашата организация.

ClickUp ви дава възможност да привличате, развивате и задържате най-добрите таланти, като изграждате силна работна сила за дългосрочен успех.

Разкриване на потенциала и стимулиране на производителността с ClickUp

9-клетъчната таблица предлага ценна отправна точка за управлението на талантите, но тя е само една част от пъзела. Като разберете нейните предимства, ограничения и алтернативи, можете да я използвате ефективно в рамките на по-широката си стратегия за управление на талантите.

ClickUp, с мощните си функции и интуитивен интерфейс, може да революционизира вашите практики за управление на талантите.

От поставянето на SMART цели и проследяването на напредъка в работата до улесняването на значима обратна връзка и управлението на планове за развитие, ClickUp ви дава възможност да извлечете максимума от усилията си за управление на талантите.

