10 инструмента за изграждане на вашия HR технологичен пакет

Знаете ли как управлението на човешките ресурси някога се състоеше от високи купчини хартия и шкафове за документи, които изглеждаха така, сякаш всеки момент ще се преобърнат?

Е, вече не. Всеки аспект на човешките ресурси се дигитализира. И тук, в ClickUp, ние приемаме тази промяна.

Забелязали сме, че професионалистите, които търсят работа, не искат просто работа – те искат добро преживяване.

От момента, в който натиснат бутона „Кандидатствай“, до първия си работен ден, всичко трябва да върви гладко. Вече не е достатъчно просто да ги наемете: трябва да ги ангажирате с възможности за развитие и персонализирани планове за растеж, които отразяват техните уникални стремежи.

Но ето и уловката: всички тези данни от автобиографии, показатели за ефективност и фишове за заплати могат да бъдат трудни за обработка. Старият софтуер за управление на човешките ресурси просто не може да се справи – това е като да се опитвате да гледате най-новия хит филм по модемна връзка.

Ето тук идва ролята на изграждането на солидна цифрова HR технология.

Мога да потвърдя истината, че подходящите инструменти ви помагат да работите по-умно, а не по-усилено. Те ви помагат да набирате кадри като професионалист, да въвеждате новите служители в работата за нула време, да повишавате ангажираността на служителите и да получавате информация за настроенията на всички чрез обратна връзка в реално време.

Какво е HR технологичен пакет?

Технологичният пакет за управление на човешките ресурси е набор от софтуерни инструменти и технологии, които работят заедно, за да управляват дигитално всички аспекти на човешките ресурси.

Тези инструменти обхващат различни функционалности, като например: Платформи за набиране на персонал за намиране и привличане на най-добрите таланти

Системи за въвеждане в работата за улесняване на опита на новоназначените служители

Софтуер за управление на производителността за проследяване на напредъка и целите на служителите

Инструменти за управление на социалните придобивки за опростяване на програмите за здравеопазване и финансово благополучие

Технологичният пакет за управление на човешките ресурси е пълен набор от цифрови инструменти, предназначени за обработка на цялата гама от процеси, свързани с човешките ресурси.

Превръщайки добре организирания HR технологичен пакет в кохерентна система, HR отделите могат да автоматизират повтарящи се административни задачи, да получат ценна информация за работната сила и да се фокусират върху стратегически инициативи, които стимулират ангажираността на служителите и цялостния успех на бизнеса.

Преди да създадем нашия солиден набор от HR технологии, проверихме дали той обхваща целия цикъл на живот на служителите. Наборът от HR технологии трябва да включва инструменти за привличане на таланти, стимулиране на тяхното развитие, осигуряване на отлично преживяване за служителите и гарантиране, че заплатите им са напълно съобразени с изискванията.

Ето ключовите елементи, които трябва да търсите в един перфектен набор от HR технологии:

Система за привличане на таланти: Потърсете системи за проследяване на кандидати (ATS), които правят повече от просто управление на кандидатури – те трябва да бъдат ваши магнити за таланти, привличащи най-подходящите кандидати с интелигентно планиране на интервюта и прецизна оценка на уменията.

Назначаване и напускане: Изберете платформи, които превръщат документооборота в лесна задача и правят пътуването на новите служители незабравимо. При напускането ефективността е от ключово значение – осигурете достойно и гладко сбогуване.

Управление на производителността: Изберете инструменти, които превръщат поставянето на цели и оценката на производителността в диалог за растеж, оборудвани с механизми за обратна връзка, които поддържат разговора жив и динамичен.

HRIS или основна система за управление на човешките ресурси: Вашата HRIS трябва да бъде гръбнакът на вашия технологичен пакет, централно хранилище за всички данни на служителите, което работи добре с другите за безпроблемен обмен на информация.

Мащабируемост: Уверете се, че вашите инструменти могат да се мащабират толкова елегантно, колкото расте вашата компания, като избягвате неудобствата от израстването на вашия технологичен арсенал.

Сигурност: Дайте приоритет на инструменти, които пазят данните ви в безопасност, като гарантират, че личната информация на служителите никога не се компрометира.

Интеграция: Целете се към инструменти, които се интегрират толкова гладко, че създават безпроблемен поток от данни, което помага на целия ви HR процес да стане по-ефективен.

Удобство за ползване: Изберете интерфейси, които са интуитивни както за HR специалистите, така и за служителите.

Съставихме списък с отлични опции, от които можете да избирате. В зависимост от нуждите на вашата организация, можете да създадете набор от отлични цифрови и мобилни инструменти или система „всичко в едно“, която функционира точно като HR технологичен пакет.

Съвременните HR екипи трябва да създадат цялостен HR технологичен пакет, за да управляват ефективно своите задачи. Въз основа на най-новата информация и строги тестове, ето 10-те най-добри инструмента, които сме съставили за HR екипите за използване през 2024 г.!

1. ClickUp — най-добрият софтуер за управление на HR проекти „всичко в едно“

Бъдете в крак с интервютата, индивидуалните срещи и екипните събрания с гъвкав календар, който се свързва със задачите чрез платформата за управление на проекти ClickUp HR.

В този списък с HR инструменти, нашият най-добър избор е ClickUp. Тествах неговите HR управленски възможности и открих, че платформата за управление на HR проекти ClickUp има няколко полезни функции.

Например, платформата предлага над 15 гъвкави ClickUp Views, които улесняват управлението на работните процеси.

Board View в ClickUp ви помага да създадете персонализирани работни процеси в стил Kanban, които можете да използвате за набиране на персонал, въвеждане в работата или проекти за съответствие.

Можете да провеждате анкети и да събирате обратна връзка от вашите служители с помощта на Form View в ClickUp

Календарният изглед на ClickUp може да ви помогне да управлявате интервюта, оценки на производителността и екипни срещи по начин, който ви позволява да следите графика си.

Създайте централизирана платформа за информация за служителите и управлявайте по-добре HR работните процеси, като използвате подходящите ClickUp Views.

Можете да добавите персонализирани полета в ClickUp към всеки изглед, за да проследявате информацията за служителите и кандидатите, да добавяте прикачени документи и да свързвате външни ресурси. Можете също да създавате работни процеси с персонализирани статуси в ClickUp, което улеснява проследяването на задачите и напредъка на проектите за различни инициативи в областта на набирането, въвеждането и развитието на персонал.

Отворете комуникацията между ръководството, мениджърите и пряко подчинените с коментари към задачите, етикети и поверителни канали чрез ClickUp Chat.

Чатът на ClickUp улеснява координирането на различни задачи, задаването на въпроси и споделянето на актуална информация асинхронно и в реално време. Общувайте с екипа си индивидуално или създайте специални канали за комуникация или екипи за конкретни отдели или проектни групи.

Ако сте част от бързоразвиваща се компания, може да ви е по-лесно да започнете с шаблони за HR процеси и документи, отколкото да създавате всичко от нулата. ClickUp предлага няколко безплатни шаблона за HR за различни случаи на употреба.

Например, вместо софтуер за пълноценно ръководство за служители, можете да използвате шаблона за ръководство за човешки ресурси на ClickUp, за да обясните основните ценности на вашата организация на всички нови и стари служители.

Изтеглете този шаблон Създайте изчерпателен наръчник, съобразен с нуждите на вашата организация, с помощта на шаблона за наръчник за управление на човешките ресурси на ClickUp.

Шаблонът е създаден, за да установи ясни очаквания и да комуникира политиките за служителите. Използвайки този шаблон, служителите на ClickUp успяха да:

Получете най-новите указания и протоколи на един екран

Освойте очакваните стандарти за поведение на служителите и показатели за ефективност

Постигнете ясно разбиране за правата на служителите, включително обезщетения и разпоредби за отпуск

Друг полезен шаблон е шаблона за база от знания за човешките ресурси на ClickUp. Базата от знания гарантира, че всички служители имат лесен достъп до точна и актуална информация относно всички политики, процедури и правила за съответствие в областта на човешките ресурси.

Изтеглете този шаблон Създайте организирано хранилище на информация, което ще ви помогне да бъдете винаги в крак с изискванията и регулациите с помощта на шаблона за база от знания в областта на човешките ресурси на ClickUp.

Този шаблон позволява на HR екипите ефективно да управляват и съхраняват цялата необходима информация в една единствена, лесно достъпна платформа. Той ви позволява да:

Създайте хранилище, което позволява бърз и лесен достъп до богатство от знания

Консолидирайте всички важни документи, свързани с човешките ресурси, на едно място

Водете подробен регистър на всички промени в политиките или документите, докато те се развиват

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Новите потребители съобщават за крива на обучение поради разнообразието от функции.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/потребител на месец

Бизнес: 12 $/потребител на месец

Предприятие: Свържете се с нас за цени

ClickUp AI е достъпен за всички платени планове на цена от 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9500 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

2. BambooHR — най-доброто решение за HRIS и интеграция на новопостъпилите служители

Управлението на талантите и назначаването трябва да бъде неразделна част от вашия HR технологичен пакет, особено за по-малките компании, които наемат бързо. BambooHR е облачна система за управление на човешките ресурси (HRIS), проектирана специално за малки и средни предприятия (МСП).

С този инструмент успях да създам централизирана база данни за управление на информацията за нашия екип. Тази база данни ни позволи да проследяваме профилите на служителите, включително лични данни, социални придобивки, заплати, отпуски и документи, а самообслужващите функции позволяват на служителите да преглеждат и актуализират информацията сами. Това спести много работни часове на моя екип по управление на човешките ресурси!

В сравнение със сложния софтуер за управление на таланти, създаден за големи предприятия, BambooHR предлага лесен за използване интерфейс, който изисква минимално обучение за HR специалистите.

Най-добрите функции на BambooHR

Проследявайте отработените часове, управлявайте социалните придобивки и изплащайте заплатите от един единствен източник на данни.

Автоматично записвайте дейността на почасово заплащаните служители, одобрявайте работните часове и генерирайте отчети.

Използвайте система за проследяване на кандидатите и задачи за въвеждане в работата.

Създавайте незабавни отчети, използвайте автоматизирани работни процеси и достъп до анализи.

Следете опита и производителността на служителите, като събирате обратна връзка и проследявате напредъка към целите.

Ограничения на BambooHR

Въпреки че е лесен за използване, той предлага ограничени възможности за персонализиране на работните процеси и отчитането.

Вградената ATS система не разполага с усъвършенстваните функции, които се намират в специализирания софтуер за набиране на персонал.

Цени на BambooHR

Основно: Персонализирано ценообразуване

Предимство: Индивидуално ценообразуване

Оценки и рецензии за BambooHR

G2: 4. 4/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 2500 отзива)

3. Rippling — Управление на служителите и назначаване на нови служители

Rippling предлага цялостен набор от HR, IT и финансови инструменти, предназначени да опростят управлението на жизнения цикъл на служителите за компании от всякакъв мащаб. По време на целия жизнен цикъл на служителите можете да извършвате регистрации за здравно осигуряване, да изпращате писма с оферти, да провеждате проверки на миналото, да управлявате документацията за новоназначените служители, да добавяте работници към ведомостта за заплати и др.

За разлика от конвенционалния софтуер за управление на служителите, фокусиран единствено върху управлението на данните за служителите, Rippling използва холистичен подход, интегрирайки различни HR функции с управление на IT устройства и финансови инструменти като управление на разходите и заплатите.

Тази интеграция позволи на моя HR екип да управлява устройствата на служителите, проследяването на разходите, оптимизираното обработване на заплатите и много други функции в рамките на едно приложение.

Най-добрите функции на Rippling

Съхранявайте цялата информация за служителите, от контактни данни и длъжности до информация за заплати и избрани допълнителни придобивки, на едно сигурно място.

Автоматизирайте повтарящи се задачи като въвеждане на нови служители, заявки за отпуск и напомняния за оценка на производителността.

Позволете на служителите да управляват своите HR данни, да актуализират личната си информация, да подават заявки за отпуск и да имат достъп до важни документи чрез портал за самообслужване.

Опростете спазването на нормативните изисквания, като управлявате удръжките за данъци, удръжките от заплатите и регулаторните документи в рамките на платформата.

Проследявайте целите, провеждайте оценки на производителността и давайте обратна връзка на служителите.

Ограниченията на Rippling

Някои потребители смятат, че интерфейсът и функциите му не са достатъчно гъвкави за обширна персонализация.

Ценообразуване по метода „Rippling“

Цена от 8 $/месец на потребител

Индивидуални цени

Разпространяващи се оценки и рецензии

G2: 4. 8/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,9/5 (над 3000 отзива)

4. Visier — HR анализи и прозрения

Visier не е типичен софтуер за управление на човешките ресурси: това е платформа за анализ на персонала, базирана в облака, създадена да предоставя на бизнеса данни за работната сила.

След като се запознах с някои от функциите му, установих, че той надхвърля основното управление на данните за служителите. Получавате функции за анализ на тенденциите в работната сила, идентифициране на модели и вземане на информирани решения, които оптимизират процесите ви в областта на човешките ресурси.

Разширените аналитични възможности на Visier позволяват предсказуемо моделиране. С помощта на неговите прозрения можете да предвидите и разрешите потенциални проблеми, преди те да се превърнат в сериозни проблеми.

Най-добрите функции на Visier

Превърнете сложните данни за работната сила в ясни и визуално привлекателни табла, отчети и инфографики.

Идентифицирайте потенциалните рискове и възможности, свързани с вашите служители, с помощта на функции като предсказуема аналитика и машинно обучение.

Създайте базирани на данни нарративи, които превръщат прозренията в практически стратегии.

Интегрирайте безпроблемно с различни HRIS системи, платформи за изчисляване на заплати и други бизнес приложения.

Ограничения на Visier

За по-малките предприятия това може да се окаже прекалено скъпо.

Разширените аналитични функции може да изискват специализирани анализатори на данни или HR професионалисти с висока грамотност в областта на данните.

Цени на Visier

Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Visier

G2: 4,6/5 (над 170 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

За по-големите организации, талантът се превръща във важна част от осигуряването на добро преживяване за служителите и наемането на най-добрите таланти. Entelo е мощна платформа за таланти, специално проектирана да помага на бизнеса да намери и се свърже с най-добрите таланти.

Той надхвърля основните функционалности, предлагани от софтуера за въвеждане в работата, като използва AI/ML, за да открие скрити таланти и да идентифицира идеалните кандидати, които може би не търсят активно нови възможности.

Моят случай беше много специален. С Entelo постигнахме значителен напредък в изграждането на по-разнообразен екип, като идентифицирахме кандидати от недостатъчно представени групи и предоставихме ресурси за намаляване на несъзнателните предубеждения при наемането.

Най-добрите функции на Entelo

Разберете какви умения са необходими за дадена работа и ги съпоставяйте с реалните умения и опит на кандидатите, като използвате инструменти, базирани на NLP.

Получете достъп до надежден булев конструктор за създаване на високо целенасочени търсения с комплексни филтри.

Персонализирайте съобщенията, планирайте интервюта и проследявайте взаимодействията с кандидатите директно в платформата.

Получете информация за вашия резерв от таланти и процеса на набиране на персонал и идентифицирайте областите, които се нуждаят от подобрение, с вградените функции за анализ и отчитане.

Ограничения на Entelo

Ефективността на алгоритмите за изкуствен интелект и машинно обучение на платформата зависи от качеството и разнообразието на данните, до които има достъп.

Не предлага цялостни функционалности на система за проследяване на кандидати (ATS) за управление на кандидатурите през целия процес на набиране на персонал.

Цени на Entelo

Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Entelo

G2: 4. 2/5 (над 100 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

6. GoodHire — Проверка и потвърждаване на миналото

GoodHire не е HRIS система или софтуер за обучение, а е специализирана услуга за проверка на миналото на кандидатите в нашия списък. Тя е проектирана да опрости и подобри процеса на проверка на точността и легитимността на информацията, предоставена от потенциалните кандидати.

Моят екип тества неговите функции, които включват проверка на образованието, проверка на трудовия стаж, потвърждение на лицензи и сертификати и дори проверка на криминалното досие. Извършването на тези проверки на заден план, докато преминавате през процеса на наемане, ви дава значителна увереност.

GoodHire ви позволява също така да автоматизирате процеса на проверка от начало до край. Можете да елиминирате необходимостта от ръчна проверка на информация като образование, трудов стаж и лицензи.

Най-добрите функции на GoodHire

Събирайте информация от различни източници и я представяйте в ясен и кратък доклад.

Достъп до услуги за проверка на самоличността в над 200 държави и територии, което го прави идеален за компании с глобална работна сила.

Бъдете в крак с нормативните изисквания относно проверката на миналото на кандидатите, за да сте сигурни, че вашите практики за наемане на персонал са в рамките на закона.

Интегрирайте различни системи за проследяване на кандидати (ATS), като оптимизирате процеса на проверка на миналото в рамките на съществуващия работен поток за набиране на персонал.

Ограничения на GoodHire

Предлага стандартизиран процес на проверка. Бизнесите с конкретни нужди от проверка може да открият, че липсват опции за персонализиране.

Цени на GoodHire

По-малко от 10 проверки

Basic+ : 29,99 $/чек

Необходимо: 54,99 $/чек

Професионална версия: 79,99 $/чек

Повече от 10 проверки

Индивидуални цени

Оценки и рецензии за GoodHire

G2: 4,6/5 (над 270 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 100 отзива)

7. LinkedIn — Привличане на таланти и набиране на персонал

Всеки екип за привличане на таланти ще ви каже, че LinkedIn е почти без конкуренция по отношение на обхвата и набирането на кадри, особено на пазар, където търсенето на таланти е толкова голямо, колкото и предлагането. Огромният му резерв от таланти, обхващащ широк спектър от индустрии и специализации, е чудесен ресурс за HR екипите, които могат да намерят квалифицирани кандидати извън тези, които активно кандидатстват.

Разширените филтри за търсене с опции за умения, опит, местоположение и дори критерии за компанията гарантират целенасочено достигане до потенциални кандидати, което спестява време и ресурси в сравнение с по-широкото търсене.

Освен това, функции като маркетинг на съдържание и реклама за набиране на персонал ви позволяват да достигнете до изключително подходяща аудитория от потенциални кандидати, да популяризирате вашата марка като работодател и да отворите позиции за предварително одобрени професионалисти.

Най-добрите функции на LinkedIn

Получете достъп до огромна база от професионалисти от различни индустрии и с различни умения.

Насочете се към кандидати с конкретни умения, нива на опит и местоположение, като използвате разширени филтри за търсене.

Получете ценна информация по време на процеса на оценяване с подробни профили, представящи уменията, опита и препоръките на колегите на кандидатите.

Създайте атрактивни страници на компанията, които представят нейната култура, ценности и кариерни възможности, за да привлечете най-добрите таланти за набиране на персонал.

Достъп до целеви реклами за набиране на персонал, които ви позволяват да достигнете до високорелевантна аудитория от потенциални кандидати.

Ограничения на LinkedIn

Не всички профили са актуализирани с необходимото внимание. HR специалистите трябва да бъдат предпазливи по отношение на потенциално остаряла информация или преувеличени умения.

LinkedIn предоставя профили, но не предлага цялостни инструменти за подбор като системи за проследяване на кандидати (ATS) с оценка на уменията или възможности за планиране на интервюта.

Цени на LinkedIn

Безплатно завинаги

LinkedIn Premium Career: 29,99 $/месец

LinkedIn Premium Business: 59,99 $/месец

LinkedIn Recruiter Lite: 170 $/месец

LinkedIn Recruiter: 835 долара на месец

Оценки и рецензии в LinkedIn

G2: 4. 4/5 (350+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 90 отзива)

8. HireVue — Видео интервюта и оценка

HireVue не е стандартна борса за работа или система за проследяване на кандидати. Това е платформа, базирана в облака, специално проектирана да трансформира традиционния процес на интервюиране чрез технология за видео интервюта.

Моят екип проведе няколко тестови интервюта с HireView. Установихме, че това улеснява процеса на подбор и улеснява наемането на дистанционно. Можехме да оценим меките умения, комуникативните способности и културното съответствие на кандидатите почти толкова ефективно, колкото при личните интервюта, и много по-добре, отколкото при телефонните интервюта.

Платформата предлага и усъвършенствани аналитични инструменти, които помагат за идентифицирането на най-добрите таланти и оптимизират цялостния процес на наемане. Например, по време на нашето тестово интервю бяхме впечатлени от способността на HireVue да записва и анализира отговорите на кандидатите, като предоставя подробна информация за тяхното език на тялото, тон на гласа и ангажираност.

Този подход, основан на данни, ни позволи да вземем по-информирани решения относно това кои кандидати да подберем в процеса на наемане, което в крайна сметка доведе до по-добри назначения, които бяха по-подходящи за нашата организация.

Най-добрите функции на HireVue

Осигурете структуриран формат за видео интервюта. Кандидатите отговарят на едни и същи предварително записани въпроси, което гарантира последователен процес на оценяване за всички кандидати.

Премахнете необходимостта от непрестанно планиране на лични интервюта. Кандидатите могат да проведат видео интервюта по свое удобство в рамките на определено време.

Улеснете интервютата с кандидати, разпръснати по различни географски райони, като премахнете бариерите, свързани с местоположението, и разширите обхвата си за привличане на таланти.

Достъп до опционални AI функции, които анализират израженията на лицето, тоналността на гласа и употребата на езика във видео интервюта, предоставяйки допълнителни данни за оценка, които надхвърлят само съдържанието на отговорите.

Създавайте отчети, които могат да ви помогнат да идентифицирате тенденциите при интервютата и да оцените ефективността на интервюиращите.

Ограничения на HireVue

Видео интервютата не могат напълно да възпроизведат аспектите на изграждането на взаимоотношения, характерни за личните интервюта.

Функциите на изкуствения интелект носят риск от затвърждаване на предубежденията в процеса на наемане на персонал.

Цени на HireVue

Индивидуални цени

Оценки и рецензии за HireVue

G2: 4. 1/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 45 отзива)

9. Gusto — обработка на заплати и администриране на социални придобивки

Gusto е ценно HR решение за много малки и средни предприятия. Неговият лесен за използване интерфейс, автоматизирани функции и интегрирана система за управление на заплатите и социалните придобивки значително опростяват HR процесите, спестявайки време и ресурси на по-малките екипи.

Системата за проследяване на кандидати (ATS) на Gusto е изненадващо стабилна за платформа „всичко в едно“. Можете да публикувате обяви за работа в големи борси, да преглеждате автобиографии и да си сътрудничите с екипа си по време на целия процес на наемане. Макар да не може да се съревновава със специализираните ATS решения за по-големи компании, тя е идеална за малки и средни предприятия.

Той предлага и портал за самообслужване на служителите, където те могат да имат достъп до фишове за заплати, да актуализират личните си данни и да подават заявки за отпуск. Това освобождава HR от отговаряне на повтарящи се въпроси и им позволява да се съсредоточат върху по-стратегически инициативи, като същевременно подобряват удовлетвореността на служителите.

Накрая, Gusto не само обработва вашите HR данни, но и предоставя ценна информация. Можете лесно да генерирате отчети за всичко – от тенденции в заплащането до използване на социални придобивки.

Най-добрите функции на Gusto

Елиминирайте ръчните изчисления и осигурете точно и навременно изчисляване на заплатите на служителите и подизпълнителите.

Управлявайте изчисленията и подаването на федерални, щатски и местни данъци, като облекчите HR екипа си.

Приспособете различни графици за заплащане на вашите служители, като се уверите, че всички получават заплатите си навреме.

Създавайте и управлявайте оптимизирани работни процеси за въвеждане в работата с автоматизирани задачи и събиране на документи.

Създайте и управлявайте различни здравни застраховки, пенсионни спестовни планове и други придобивки за вашите служители.

Ограничения на Gusto

Въпреки че е лесен за използване, Gusto може да не предлага същото ниво на персонализация като някои HRIS системи за сложни работни процеси или специфични нужди на компанията.

Цени на Gusto

Просто: Цена от 40 $ на месец

Плюс: Цена от 80 $/месец

Премиум: Индивидуално ценообразуване

Оценки и рецензии за Gusto

G2: 4,5/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 3800 отзива)

10. Workday — Комплексен пакет за управление на човешките ресурси

Workday е цялостно облачно решение за планиране на ресурсите на предприятието (ERP), създадено специално за отделите по човешки ресурси и финанси. То създава единен източник на достоверна информация за данните на вашите служители и оптимизира междуотделните работни процеси.

Неговата уникална продажна точка? Той може да управлява голям и разнообразен персонал в различни локации, валути и регулации.

Workday предлага унифицирана платформа за управление на основни HR функции, финансови процеси и анализи на работната сила, всичко на едно място.

В сравнение с алтернативите, Workday оптимизира операциите и подобри процеса на вземане на решения в нашите отдели по човешки ресурси и финанси.

Най-добрите функции на Workday

Оптимизирайте HR и финансовите операции чрез централизиране на данните и функционалностите в една единствена, лесна за ползване платформа.

Получете достъп до широка гама от HR функционалности, включително привличане и назначаване на таланти, администриране на заплати и социални придобивки, управление на производителността, обучение и развитие, анализ на работната сила и портал за самообслужване на служителите.

Позволете на HR специалистите и бизнес лидерите да вземат решения, основани на данни, относно управлението на талантите, стратегиите за възнаграждения и планирането на работната сила.

Ограничения на работния ден

Разходите за внедряване също могат да бъдат значителни поради потенциални нужди от персонализиране и изисквания за обучение.

Комплексните функции може да изискват по-дълго обучение за потребители, свикнали с по-опростени HRIS системи.

Цени на Workday

Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Workday

G2: 4/5 (над 1500 отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 1000 отзива)

Осигурете бъдещето на вашия HR технологичен пакет за по-гладък процес на набиране на персонал

Както всеки HR специалист знае, HR технологиите се развиват постоянно. Появяват се нови решения, функционалностите се променят, но за да оптимизирате HR операциите, е от съществено значение да бъдете винаги една крачка напред.

Няма решение, което да е универсално за всички наши нужди в областта на HR технологиите. Чрез внимателен подбор на най-добрите налични решения можете да изградите солиден HR технологичен пакет, подготвен за бъдещето, който укрепва вашия екип и движи вашия бизнес напред.

Ключът е в изграждането на стратегически набор от интегрирани инструменти, които работят заедно.

Вземете например ClickUp.

Макар да не е чисто HRIS система, мощните функции за управление на проекти на ClickUp могат да бъдат ценен актив за HR екипите. Можете да използвате ClickUp, за да възлагате задачи за управление на човешките ресурси, да проследявате напредъка, да сътрудничите безпроблемно и да централизирате информацията – и всичко това, като поддържате прозрачност и отчетност.

