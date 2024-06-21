Спринт преглед срещу ретроспектива: каква е разликата?

Вие ръководите екип за разработка на софтуер, който прекарва повече време в срещи, отколкото в реална работа. Вие губите ценно време и енергия, като постоянно управлявате променящите се изисквания и информирате заинтересованите страни за напредъка на проекта.

Можете ли да се идентифицирате с това?

Тук на помощ идва гъвкавата методология.

За да се гарантира гладък напредък, Scrum, една гъвкава методология за управление на проекти, предвижда няколко срещи, всяка от които има конкретна цел. От тях последните две стъпки в рамката на Scrum са Sprint прегледите и Sprint ретроспективите.

Аджайл екипите, които разработват цялостни продукти, трябва да разберат ролята на тези аджайл церемонии и разликата между Sprint review и Sprint retrospective за успеха на проекта.

Това ръководство обхваща разликите между Sprint review и Retrospective, някои често срещани предизвикателства, свързани с тях, и инструменти за провеждане на Sprint събития.

Спринт преглед срещу ретроспектива: накратко

Преглед на спринта Ретроспектива на спринта Провежда се в края на спринта, където се демонстрира увеличението на продукта и се включва обратната връзка от заинтересованите страни. След Sprint Review, Scrum екипите оценяват и обсъждат работните процеси и производителността, за да създадат по-добри работни процеси и процедури за следващия Sprint. Третото събитие по Scrum, провеждано в края на спринта Последната Scrum събитие, проведено след Sprint review Преглед на напредъка на продукта и определяне на следващите стъпки за посоката на продукта Оценяване на напредъка и представянето на екипа Скрам екип, скрам майстор, продуктов собственик и заинтересовани страни Скрам майстор , скрам екип и продуктов собственик Фокусира се върху „какво“, т.е. върху продукта, с цел да се гарантира, че той отговаря на очакванията на заинтересованите страни или клиента. Фокусира се върху „как“, т.е. върху процеса, за да обсъди и включи потенциални подобрения вътрешно 1-2 часа, според продължителността на спринта Обикновено около 1,5 часа Представяне на работещия продукт на заинтересованите страни и актуализиране на продуктовия беклог Обсъждане и внедряване на подобрения в процесите

Основната разлика между Sprint Review и Retrospective

Спринт прегледът и ретроспективите играят важна роля в Agile Scrum рамката. Те са предназначени да служат на различни цели и се фокусират върху различни елементи от спринт цикъла.

Ето основните разлики между Sprint review и Retrospective:

Значение

Спринт преглед

Спринт прегледът е среща, която се провежда в края на спринта, на която членовете на Скрам екипа и собственикът на продукта се събират, за да демонстрират продукта си пред заинтересованите страни. Въз основа на обратната връзка от заинтересованите страни, Скрам екипът преглежда увеличението на продукта и го включва в продуктовия беклог.

Ретроспектива

От друга страна, ретроспективата следва Sprint Review. Scrum екипът се среща, за да обсъди представянето си в предишния Sprint и да анализира възможностите за подобряване на бъдещите процеси. Ретроспективните срещи обикновено включват дискусии за това, което е минало добре и това, което не е минало добре. Те са насочени основно към обмисляне на начини за подобряване на динамиката и процесите в екипа.

Различните екипи следват различни примери и модели за ретроспектива на спринта, за да експериментират и да определят какво работи най-добре за тях.

Например, можете да използвате ретроспективата Mad Sad Glad Sprint за вашия екип. Това ви помага да се справите с потенциалните стресови фактори, пречките в процеса и общото морално състояние на екипа по отношение на това как всички са работили заедно в предишния спринт.

Участници

Спринт преглед

В Sprint Review участват Scrum екипът, заинтересованите страни и собственикът на продукта.

Членовете на Scrum екипа представят продуктовото подобрение пред заинтересованите страни. Те получават обратна връзка от тях и споделят всички предизвикателства, с които се сблъскват в процеса на разработване.

Собственикът на продукта гарантира, че продуктовият беклог е адаптиран според обратната връзка, предоставена от заинтересованите страни.

Ретроспектива

В ретроспективната среща на спринта участва само Scrum екипът. Това е отворена дискусия с членовете на Scrum екипа относно областите за подобрение и прозрения, без външно участие.

Фокус

Спринт преглед

Прегледът на спринта в края на всеки спринт се фокусира върху това, което е било доставено. Екипът оценява дали разпределението на натоварването е било справедливо, дали са постигнали целта и дали определението за „доставено“ и „завършено“ трябва да се промени.

Ретроспектива

Ретроспективата на спринта се фокусира върху процеса и човешката страна на изпълнението. Докато спринтовете са свързани с работата в екип, ретроспективите се опитват да идентифицират области за подобрение, проблеми, които може да са повлияли на успеха, и начини за подобрение в предстоящите спринтове.

Във всяка ретроспектива търсите малки начини да се подобрите, така че с течение на времето малките подобрения да се натрупат и да станат значителни.

Структура и дневен ред на срещата

Спринт преглед

Скрам екипът, който включва разработчиците, представя продукт и/или функция на заинтересованите страни.

Екипът ясно посочва дали целта на спринта е била постигната или не, като обяснява какво не е било изпълнено.

След това заинтересованите страни споделят своето мнение и задават въпроси на Scrum екипа.

За да помогне на екипа за разработка, заинтересованите страни и собственика на продукта да споделят важни информации, като данни за клиентите и нуждите на пазара, които ще бъдат полезни в предстоящите Sprint цикли и проекти за разработка.

Ето как ще изглежда дневният ред на срещата за Sprint Review:

Откриване на срещата Започнете с поздрав и кратко представяне на прегледа. Представяне на заинтересованите страни Бързо запознайте всички заинтересовани страни, за да се уверите, че екипът знае кои са присъстващите. Определете контекста Скрам майсторът ще изготви дневния ред за срещата. Преглед на продуктовите подобрения Разработващият екип на Scrum представя реализираните подобрения и може да проведе демонстрация на продукта/функцията. Обратна връзка за продукта Заинтересованите страни споделят обратна връзка и всички обсъждат какво е проработило и какво не, като същевременно идентифицират възможности за непрекъснато подобрение. Преглед на забавените задачи Собственикът на продукта преглежда списъка с продукти и определя датите за завършване.

Изтеглете този шаблон Шаблонът за дневен ред на срещата за преглед на спринта в ClickUp гарантира, че вашите срещи за преглед на спринта са продуктивни, сътруднически и фокусирани върху непрекъснатото подобрение.

Шаблонът за дневен ред на срещата за преглед на спринта на ClickUp ви помага да провеждате и документирате ефективно срещите си за преглед на спринта. Ето как този подходящ за начинаещи шаблон за среща за планиране на спринт подобрява вашия процес на гъвкаво разработване: Планирайте и приоритизирайте задачите за предстоящите спринтове бързо и лесно

Съберете ценна обратна връзка от членовете на екипа и заинтересованите страни по структуриран начин

Оценяване на напредъка и резултатите от спринта

Идентифициране и преодоляване на пречките и затрудненията

Подобряване на прозрачността, отчетността, резултатите и ангажираността чрез признаване и отбелязване на постиженията

Ретроспектива

Тъй като става въпрос за вътрешно събрание, няма строго определени правила за провеждането му.

Членовете на Scrum екипа използват ретроспективите на спринта, за да получат яснота относно напредъка, да оценят работните потоци и процеси и да проучат грешките, както и начините за тяхното отстраняване.

Тези срещи обикновено имат фиксиран времеви рамки, за да се гарантира, че ще бъдат продуктивни и по темата.

Можете да работите с различни формати за ретроспектива на спринта, като Mad Glad Sad, Mountain Climber и Sailboat , за да прегледате и обмислите своя спринт цикъл.

Дневният ред на ретроспективните срещи на Sprint изглежда така:

Сесия за разчупване на леда Започнете с изграждането на контекст за миналото на всеки човек. Създайте психологически безопасна среда, в която членовете могат свободно да споделят и обсъждат предизвикателствата. Фаза на размисъл Използвайте шаблон за ретроспектива , за да обмислите какво е проработило добре и какво не. Организирайте обратната връзка Оценете и групирайте обратната връзка по общи теми, за да улесните анализа. Гласуване Членовете на екипа гласуват по въпросите, които считат за най-неотложни за решаване. Дискусия относно плана за действие Приоритизирайте въпросите с най-много гласове, проучете ги в дълбочина и изгответе конкретен план за тяхното разрешаване в следващия спринт.

Изтеглете този шаблон Аджайл екипите използват шаблона за мозъчна атака „Ретроспектива на спринта“, за да помогнат на всички да са на една и съща страница, за да идентифицират успехите и областите за подобрение.

Използвайте шаблона за мозъчна атака на ClickUp за ретроспектива на спринта, за да: Преглед и анализ на напредъка на спринта

Обсъдете начини за подобряване на резултатите от спринта

Идентифицирайте тенденциите в производителността, като прегледате няколко спринта

Проследяване на напредъка спрямо целите в agile Scrum

Открийте проблемите, които влияят на морала, напредъка и производителността на екипа

Насърчавайте отворен и честен диалог в безопасна среда

Използване на Agile и Scrum в Sprint Review и Retrospective

Кратко резюме: Досега вече знаете разликата между Sprint review и Retrospective.

Срещите за преглед на спринта и ретроспективите на спринта са събития по метода Scrum, в които участват гъвкавите екипи.

Методологията Scrum е гъвкава методология за управление на проекти, която екипите за разработка използват, за да управляват сложни продукти в съответствие с бизнес целите.

Той разделя сложните проекти на по-малки части, наречени спринтове. Тези 2-4-седмични спринт цикли, които започват с планиране на спринта, имат за цел да се справят с цялото забавяне на продукта, което е списъкът с работни задачи, които екипът трябва да изпълни, включително истории на потребители, бъгове, задачи и др.

Потребителските истории играят важна роля в описанието на продуктовия беклог от гледна точка на потребителя по време на Sprint Review и Retrospective. Нека разгледаме и този аспект от Scrum процеса.

Какво представляват потребителските истории?

Потребителските истории описват как крайният потребител ще използва даден продукт или функция. Например, един купувач може да иска да запази артикули в списък с желания в приложение за електронна търговия, за да опрости процеса на покупка.

Какво представляват потребителските истории в Sprint Review?

В Sprint Review потребителските истории са фонът, на който се обсъждат изпълнението и завършването на Sprint. Те улесняват получаването на конкретна обратна връзка, като помагат на екипите да разберат дали дадена функция или продукт изпълнява своята цел.

Всъщност, потребителските истории помагат за преместване на Sprint backlog и гарантират, че се създават нови истории за нови изисквания.

Какво представляват потребителските истории в ретроспективата?

При ретроспективите на спринтовете, историите на потребителите са от голяма помощ за откриването на области, които се нуждаят от подобрение. Например, може да забележите, че определени истории на потребители отнемат повече време, отколкото е било очаквано по време на планирането на спринта, и да подобрите оценката си в следващия спринт.

Потребителските истории ни помагат да разберем защо са възникнали определени проблеми и какво може да се направи, за да се избегнат такива случаи в бъдеще.

Точки в потребителските истории

Освен това, гъвкавите екипи използват точки за истории, за да оценят истинския обем на работата или относителния риск, свързан с завършването на историята на потребителя.

Това са единици за измерване, които отразяват количеството работа, необходимо за завършване на потребителска история в продуктовия беклог. Екипите за разработка на продукти или софтуер могат да използват това като точкова система за приоритизиране на най-важните потребителски истории.

Не забравяйте, че колкото по-сложни са тези потребителски истории, толкова повече планиране и решаване на проблеми изискват.

Изтеглете този шаблон Проследявайте и управлявайте спринтовете и поддържайте съгласуван списък с продукти с шаблона за списък с продукти и спринтове на ClickUp.

С помощта на ClickUp Backlogs и Sprint Template, гъвкавите Scrum екипи могат ефективно да допринасят и да оценяват точките по историите съвместно.

Като Scrum майстор, ако най-голямото ви предизвикателство е управлението на отнемащите време процеси, свързани с операциите на Sprint, този шаблон може да ви помогне.

Той ви помага да управлявате всичките си операции и интеграции за отдалечено разработване на софтуер на едно място с предварително създадени изгледи, персонализирани полета, персонализирани статути и др.

Най-хубавото е, че този шаблон има предварително създадени списъци за спринтове, проследяване на грешки и забавени задачи, които ще ви помогнат да организирате задачите си и да централизирате цялата комуникация около спринта на едно място.

Професионален съвет💡: Вашите софтуерни екипи също могат да наблюдават и изграждат своите Sprint цикли в ClickUp и да използват ClickUp Sprint Reports за управление на екипната производителност и поддържане на Sprint целите ви на път.

Използвайте отчетите за спринтове на ClickUp, за да проследите как протичат вашите спринтови цикли.

Често срещани предизвикателства при Sprint Reviews и Sprint Retrospectives

Истината е, че независимо колко добре планирате спринт прегледите и ретроспективите, вероятно ще срещнете някои препятствия в процеса на разработване на софтуер. Ето няколко често срещани предизвикателства, за които трябва да внимавате.

Объркване на Sprint Review с демо сесии

Често екипите погрешно третират Sprint Review като презентация, създавайки неправилни очаквания. Sprint Review не е демонстрация на продукт, а работна сесия.

Демото е част от Sprint Review, но Sprint Review обхваща много повече от това.

По време на Sprint reviews екипите обсъждат потребителски прозрения, напредъка по пускането на продукта, бюджета, проучвания на пазара и др. Определянето на ясен контекст в началото на прегледа ви помага да се придържате към плана и прави срещите по-конструктивни.

Неангажирани екипи

Можем ли да отменим Sprint Review тази седмица? попита екипът за разработка.

Ако вашият Scrum екип използва този претекст, за да пропусне Sprint Review, знаете, че има проблем – най-вероятно вашият екип е незаинтересован или не вижда смисъл в Sprint Review.

Спринт прегледът е чудесен момент за значимо взаимодействие със заинтересованите страни, а Scrum екипът има възможност да провери успехите и провалите и да се адаптира. Или, поне, на теория.

За съжаление, това не е реалността за повечето екипи.

Някои причини за незаинтересоваността на вашия Scrum екип са:

Липса на яснота

Монотонност, причинена от лошо структурирани формати на срещите

Дори външни фактори като стрес или изчерпване

Ключът е да се планират срещи, на които бизнес заинтересованите страни и Scrum майсторите са отворени за обратна връзка и честни дискусии, създавайки безопасна среда за всеки член на екипа да споделя идеи за непрекъснато усъвършенстване и предизвикателства.

Прочетете още: 10 най-добри дейности за ангажиране на служителите , които ще върнат искрата на работното ви място и ще изградят силни екипи.

Монотонни ретроспективи

Провеждането на ретроспективи по един и същ повтарящ се начин води до скука и незаинтересованост и може да попречи на продуктивността.

За да внесете свежест и да накарате екипите да участват активно, променете въпросите, които задавате, направете ги по-интерактивни или добавете някои забавни елементи.

Обмислете да редувате различни формати, като Each One Meets, където всички членове на екипа могат да обменят обратна връзка 1:1, или Kudo карти за признание между колеги. Експериментирането с различни формати ще добави новост към срещите и ще насърчи по-добро участие.

Прочетете също: 25 забавни идеи за ретроспектива на спринта , които да опитате

Ретроспективи без изводи

Не позволявайте ретроспективите на спринта да се превърнат в срещи, на които се говори много, но не се прави нищо.

Докато Scrum екипите обсъждат напредъка и проучват как да променят подхода си за по-голяма продуктивност, по-голямата част от това остава незаписана. Използвайте софтуер за управление на проекти, за да записвате всеки детайл от плановете за действие, които сте решили по време на ретроспективите.

Всъщност можете да обсъждате гъвкави работни процеси и процедури и да обсъждате следващите си стъпки в дигитална среда като ClickUp Whiteboards. Независимо дали екипът ви работи на място или дистанционно, Whiteboards позволява на всички да си сътрудничат и да споделят идеите си.

Използване на ClickUp Whiteboards за лесно записване и изпълнение на действията, обсъдени по време на ретроспективите на спринта

Превърнете сесиите за планиране и екипните семинари в платформа за сътрудничество с ClickUp Whiteboards, която ви позволява да вграждате дизайни, документи и списъци в един интерфейс.

Ако работите с отдалечен или хибриден екип, можете да използвате и екранни записи, за да предадете съобщението си кратко и точно. Просто запишете кратко видео с ClickUp Clips и го споделете с екипа си. О, и можете да използвате ClickUp Brain, за да транскрибирате видеоклиповете за вас!

Вградете вашите документи, списъци и други ресурси в ClickUp Whiteboards за бърз и лесен достъп

Професионален съвет💡: Записвайте всички идеи и следващи стъпки в реално време и отбелязвайте всичко в списъка си със задачи с ClickUp Tasks , като лесно преминавате от концепции на бялата дъска към проследими действия, за да сте сигурни, че нищо няма да бъде пропуснато.

Агилният цикъл на разработка на софтуер (SDLC) включва няколко подвижни части, отдели, заинтересовани страни и членове на екипа.

Без подходящите инструменти за Sprint прегледи и ретроспективи, лесно можете да станете жертва на сложни процеси, които могат да доведат до забавяния в доставките, превишаване на бюджета и проблеми с качеството на продукта.

В идеалния случай ви е необходим единен източник на информация, платформа за управление на софтуерни проекти като ClickUp, която се занимава с SDLC от начало до край, от автоматизация на спринтовете и отчитане на спринтовете до визуализиране на напредъка на спринтовете.

Софтуерни екипи Софтуер за управление на проекти от ClickUp за опростяване на целия цикъл на разработка

Нека разгледаме основните функции на ClickUp, които са любими и широко използвани от гъвкавите екипи:

ClickUp спринтове

Функцията „Спринтове“ на ClickUp опростява автоматизацията на спринтовете и присвояването на точки и ви помага да визуализирате и проследявате спринтовете с помощта на диаграми за изразходване и изчерпване, кумулативен поток и диаграми за скорост.

Задайте дати за спринтове, разпределете точки, прехвърлете автоматично незавършената работа в следващия спринт и синхронизирайте дейностите по разработката на екипа си с вашия технологичен стек, включително GitHub, GitLab или BitBucket.

Използвайте персонализирана точкова система, за да събирате точки от подзадачи, да ги разпределяте по възложители и да ги сортирате, за да проследявате спринтовете си с един поглед.

Използвайте ClickUp Sprints, за да управлявате цялостни Sprint цикли

ClickUp Brain

Като ваш вграден AI асистент, ClickUp Brain ускорява създаването на документацията за вашия продукт.

Софтуерните екипи използват AI инструменти за генериране на идеи за продукти, дневен ред на срещи, бележки от срещи, обобщения и пътни карти, както и за автоматизиране на създаването на отчети за напредъка.

Той може също така да генерира автоматично бележки от standup срещите, което значително намалява времето и усилията, които отделяте за срещи и актуализации.

Автоматизирайте писането на документация с AI, следете напредъка чрез диаграми и спринтове и разрешавайте бързо грешки в кодирането с помощта на ClickUp.

„ClickUp AI дава тласък на нашия екип да намира нови начини да свърши повече работа с по-малко усилия“, каза Алекс МакКол, оперативен директор в ClearCalcs. „Нашите маркетингови, продуктови и инженерни екипи проявяват творчество при написването на епични истории, истории на потребители и дори бележки за пускането на продукти. Това подобри комуникационните умения на екипа ни и често ни помага да видим неизвестните в работата ни. Бих описал това като невидима суперсила за всеки бързоразвиващ се екип с висока производителност. ”

Агилни работни процеси

Гъвкавите работни процеси на ClickUp се адаптират към нуждите на вашия екип, независимо дали използвате Kanban, Scrum или нещо друго. Създайте перфектния процес за всякакви забавяния, автоматизирайте го и се фокусирайте върху по-стратегически въпроси.

ClickUp Dashboards

Съгласувайте всички, участващи в Sprint Review и Retrospective, от инженерите до продуктовия екип и ръководството, с помощта на таблата на ClickUp.

Това са визуални пътни карти и спринт доклади, които свързват работата по постигането на общи цели и показват напредъка, зависимостите, препятствията и задачите с висок приоритет.

Получете цялостен поглед върху състоянието на проектите и оставащите задачи в екипа или отдела ви с таблата в ClickUp 3. 0

Постигнете повече по време на срещите за преглед на спринта и ретроспектива с ClickUp

Знаете, че е време да сменете скоростта, когато вашите срещи, Scrum церемонии и ретроспективни дискусии се превърнат в поредица от маратони. Докато Sprint прегледите са вашата възможност да покажете продукта си и да спечелите подкрепата на заинтересованите страни, Sprint ретроспективите са мястото, където се случва голяма част от размисъла и непрекъснатото усъвършенстване.

ClickUp улеснява управлението на вашия Sprint цикъл. С персонализирани шаблони и инструменти за обратна връзка в реално време, наборът от функции на ClickUp, включително Sprint Automation, Tasks, agile workflows, ClickUp Brain, Whiteboards и Dashboard, гарантира, че вашите екипи са винаги продуктивни и фокусирани.

За да започнете да превръщате срещите си от рутина в моменти на продуктивност, регистрирайте се безплатно в ClickUp.