20 идеи за ретроспектива на спринтове, които да поддържат ангажираността на вашия Agile екип

Забелязвате ли повтарящи се неефективности в последователни проекти? Вашият избор на идеи за ретроспектива може да определи колко ефективно ще разрешите тези пропуски в производителността.

Ретроспективите на спринтовете са начин да се прегледат постигнатите резултати и да се набележат области за подобрение. Ако обаче членовете на екипа смятат, че форматът на ретроспективата може да бъде по-разнообразен, продуктивен и свързан с реалните резултати, това може да доведе до апатия и пасивно участие.

Трябва да потърсите начини да превърнете ретроспективните си срещи в игра и да ги направите по-приятни за всеки член на екипа.

Като проектен мениджър или скрам майстор, трябва да направите ретроспективните дискусии забавни, за да повишите ангажираността. Това помага на екипа ви да работи заедно, вместо да се състезава помежду си. Направете следващата си ретроспективна среща непринудена и запомняща се, за да поддържате висок морал в екипа, особено в динамични и agile среди.

Ето 20 идеи за ретроспектива на спринтове, които ще поддържат ангажираността на вашия екип.

20 идеи за ретроспектива на спринта за следващата ви среща

За да преодолеете незаинтересоваността, е необходимо да:

Активно демонстрирайте как информацията от тези сесии води до осезаеми подобрения.

Осигурете разнообразни и интерактивни формати за ретроспективи, за да поддържате свежестта на срещите.

Създайте приобщаваща атмосфера, в която всеки член на екипа чувства, че гласът му се чува и се цени.

Тези 20 идеи за ретроспектива на спринтове възстановяват елемента на въображението в отношението на вашия екип към ретроспективните дейности. 👇

1. Разпределени ретроспективи

Стъпаловидните ретроспективи са идеални за екипи, които смятат, че техните ретроспективи водят до идеи, а не до последващи действия.

Тези ретроспективи обхващат четири дни. На първия ден събирате данни, за да компилирате отговорите на членовете на екипа си на едно място. На втория ден използвайте анкета, за да идентифицирате приоритетните области въз основа на колективните им мнения.

Третият ден включва отворени дискусии и мозъчна атака за намиране на практически решения. Накрая, завършете ретроспективата на четвъртия ден, като помолите служителите да се ангажират с конкретни действия.

Разгледайте стандартните протоколи за планиране на спринтове, за да се запознаете с всяка стъпка.

2. Харесано, научено, липсващо, желано (4L)

Моделът 4Ls разглежда положителните и отрицателните резултати от вашите минали спринтове.

Можете да разделите отговорите на екипа си в четири колони, за да оцените какво им е харесало, какво са научили, какво са пропуснали и какво са желали.

Очаквайте разнообразни гледни точки от различни членове на вашата йерархия на служителите. Това е ценна идея за постмортем анализ, включваща събиране на обратна връзка и разкриване на как вътрешни и външни фактори са повлияли на вашия скрам екип.

Шаблонът за ретроспектива 4Ls на ClickUp е създаден, за да ви помогне да прегледате проектите с екипа си и да подобрите процеса.

Шаблонът 4Ls Retro на ClickUp позволява на вашия екип да се задълбочи в изводите от последния проект. Този ретроспективен шаблон ви позволява:

Съберете индивидуална обратна връзка и я консолидирайте в обобщена версия.

Намерете отделите, които се нуждаят от подобрение

Подгответе екипа си да открива и решава повтарящи се проблеми.

Обсъдете и размислете върху мненията на всеки член

3. Ретроспектива с горещ въздушен балон

Когато става дума за дискусии, свързани с геймификацията, тази идея за ретроспектива на спринта е точно на място. Оценете последния си спринт, като свържете мненията на екипа си с непосредственото обкръжение на горещ въздушен балон.

В ретроспективата с горещ въздушен балон слънчевото небе символизира предстоящи положителни събития, а горещият въздух означава дейностите и показателите, които движат екипа ви напред.

По същия начин, бурените облаци обозначават често срещани препятствия, които действат като спънки в проекта ви, а пясъчните чували ограничават екипа ви до първа предавка.

4. Агилна история

Агилните истории разглеждат историите на потребителите, за да декодират мненията на множество членове на екипа. Цикличният характер на тази ретроспективна идея е подходящ за събиране на мнения и манипулиране на промени в дизайна в агилна среда.

Опитни скрам майстори често използват този метод, за да поддържат прозрачна комуникация между заинтересованите страни и продуктовите отдели.

Шаблонът за ретроспектива на agile историята започва с мозъчна атака за нови функции, следвана от създаване на мини задачи за всяка функция, която ще бъде разработена. Той може да ви помогне да напишете лесни за възприемане истории за различни функции за кратко време.

Шаблонът за ретроспектива на Agile Story на ClickUp е създаден, за да ви помогне да записвате идеи и да управлявате промени в дизайна в Agile среда.

Шаблонът Agile Story Template на ClickUp е идеален за проучване на различните гледни точки на членовете на екипа относно минали проекти. Този ретроспективен шаблон ви позволява:

Подобряване на комуникацията между заинтересованите страни и вашия екип

Подобрете процесите на разработване на проектите си чрез нови функции

Провеждайте месечни сесии за анализ на напредъка и неефективностите.

Категоризирайте задачите, за да подобрите цялостната съгласуваност на екипа си.

Прочетете също: Аджайл инструменти, които вашият екип трябва да използва

5. Търсене на великденски яйца

Продължавайте да разбивате великденските яйца, докато екипът ви търси действия за супер бързо подобряване на процесите чрез тази ретроспективна идея.

Приложете тази тема за ретроспектива за Великден, като определите вашата карта на съкровището, счупеното яйце, магическото яйце и златното яйце. 🪺

Ето как да използвате тези забавни елементи:

Картата на съкровището е това, което улесни търсенето на решение.

Счупеното яйце идентифицира проблемите, които са направили задачата трудна.

Вълшебното яйце ви дава втори шанс, като ви позволява да изберете нещо, което бихте искали да промените, ако можехте да направите проекта отново.

Златното яйце показва кой или какво заслужава короната в последния спринт. Беше ли това човек или процес? Как това обърна проекта във ваша полза?

6. Започнете, спрете и продължете

Това е един от най-популярните и практични формати за провеждане на ретроспектива.

Това включва задаване на следните въпроси на екипа:

С какво да започнем

Какво да правим сега, след като трябва да спрем

Какво правим в момента, което трябва да продължим да правим?

Тази идея може да помогне за подобряване на практиките за управление на времето и да намали оперативните разходи.

Диаграмата „Старт-Стоп-Продължи" повишава производителността, идентифицира области за подобрение, насърчава екипния дух и сътрудничеството и измерва напредъка, наред с други ползи за членовете на екипа.

Шаблонът „Старт, стоп, продължи“ на ClickUp предлага информация за това кои дейности или процеси вашият екип трябва да започне, да спре и да продължи. Този ретроспективен шаблон ви позволява:

Насърчавайте култура на самоанализ след всеки проект.

Насърчавайте екипите да следят отблизо какво работи и какво не.

Идентифицирайте и подобрете процесите, които работят добре.

Открийте отделите, които могат да увеличат вашите печалби

Помислете да научите повече за различните скрам инструменти и скрам работни процеси, за да вземете обмислени решения за това кои дейности да започнете, да спрете или да продължите.

7. Рок групата 🎸

Използвайте този формат, ако вашият agile екип редовно разчита на ретроспективи. По-скоро прилича на отчет за това как сте се справили.

За да стане по-интересно, дайте на екипа си име на група или оставете членовете на екипа да измислят такова! Сега използвайте метафори за рок групи, за да оцените представянето на екипа.

Оценете „сцената“ или как вашата група (екип) е изпълнила своите задължения.

Преминете към настройките „зад кулисите“ и анализирайте какво се е случило зад кулисите, т.е. неща, за които знаят само някои членове на екипа.

Подчертайте „пътната бригада“, за да хуманизирате процеса. Чии приноси бяха епични и чии бяха неефективни?

Накрая, използвайте „списъка“ за да наблюдавате представянето си от птичи поглед и да определите областите, които се нуждаят от подобрение.

Инструментът за управление на проекти на ClickUp контролира цялата верига на тази ретроспектива на рок групата, от вътрешното сътрудничество по задачите зад кулисите до това кой член от екипа ви е бил най-продуктивен.

8. Изводи от управлението на проекти

Това ретро средство следи и отбелязва успешните действия на екипа, за да ги повтори в бъдещи спринтове. Освен че идентифицира неправилните действия с цел превенция, вие получавате яснота за начина, по който проектът е напреднал.

Фокусира се върху ключови уроци и ги документира, за да улесни споделянето им.

Независимо дали сте скрам майстор като вас или спринт екип, този метод разкрива огромни възможности за подобряване на процесите.

Освен това можете да обмислите използването на инструмент за управление на проекти, за да поддържате точността и производителността си на най-високо ниво. 📈

Шаблонът за ретроспектива „Извлечени поуки от управлението на проекти" на ClickUp е създаден, за да ви помогне да следите извлечените поуки от всеки проект.

Шаблонът „Извлечени поуки от управлението на проекти“ на ClickUp представя информация за успехите и неуспехите, които влияят на резултата от вашия проект. Можете да използвате този ретроспективен шаблон и за:

Отбелязване на обещаващи изводи от всеки минал проект

Използване на визуални инструменти за проследяване, за да следите напредъка на проекта

Откривайте проблемите по-рано, за да избегнете бъдещи пречки в проекта си.

Документирайте грешките, за да предотвратите повторението им.

9. Запазете, откажете, започнете

Този метод отчита какво искате да запазите и какво да отхвърлите, след което предлага нови пътища за проучване. Повече от логичен, този ретроспективен процес е интуитивен и включва промени, които поставят вашия спринт екип на преден план.

Той елиминира това, което не работи и комбинира съществуващите методи с иновативни концепции за управление на проекти.

Тази техника за оценка е достатъчно проста, за да работи с предпочитаните от вас инструменти за ретроспектива.

10. Ретроспектива „Платноходка“

Ретроспективата „Платноходка“ включва стимулиране на идеи и мнения за миналия спринт по забавен начин. ⛵️

При този подход agile екипите си представят членовете на екипа като моряци, гребащи с лодка към пуст остров. Нека островът бъде вашата цел, а вятърът олицетворява това, което ви движи напред.

Продължавайки с метафорите, котвата задържа вашия отряд, а айсбергът е това, което ви пречи и създава рискове.

Този метод помага на екипите да бъдат ориентирани към целите и да комуникират, като същевременно поддържат лека атмосфера.

Шаблонът за ретроспектива „Sailboat" на ClickUp е създаден, за да ви помогне да визуализирате и управлявате проект от начало до край.

Шаблонът „Платноходка“ на ClickUp превръща целия ретроспективен процес в игра за вашия екип. Шаблонът за ретроспектива ви позволява да:

Използвайте визуални подсказки, за да извлечете творчески идеи от вашия екип.

Задайте цели и задачи според капацитета на вашия екип.

Проведете цялостен анализ с участието на всички членове на екипа.

Определете план за постигане на резултатите от вашия проект.

11. Ретроспектива на Купидон

Не е необходимо винаги да се фокусираме само върху резултатите и да пренебрегваме признанието. Тази ретроспективна идея дава приоритет на признаването на работата с голямо въздействие и висока стойност в противовес на недостатъците.

Започнете, като насърчите вашия agile екип да признае как са направили разлика по време на последния спринт. След това изразете своето възхищение от конкретна черта на всеки колега. Нека фокусът бъде съотношение 80:20 между признание и предложения.

Завършете сесията, като попитате всички какво им е харесало в последния спринт и какво биха искали екипът да постигне или придобие в следващия спринт.

Не забравяйте да работите с диаграма за скоростта на спринтовете, за да оцените обхвата на бъдещите спринтове и да отговорите на очакванията на заинтересованите страни.

Направете по-добри прогнози, като персонализирате диапазона на скоростта в ClickUp.

12. Брейнсторминг за ретроспектива на спринта

Идеален за свободен диалог, този ретроспективен подход без усилие събира колективните мнения на членовете на екипа, за да създаде единна визия. Можете да проследявате постиженията спрямо общата цел на екипа и да откриете какво подкопава морала на екипа ви.

Шаблонът за мозъчна атака за ретроспектива на спринт разделя дейността на шест лесни за следване стъпки.

Определете цели Определете темата и предмета Създавайте и разпределяйте задачи, свързани с темата Съберете обратна връзка Анализирайте мненията и Създайте план за действие

Шаблонът за мозъчна атака на ClickUp за ретроспектива на спринта е създаден, за да помогне на екипите да размишляват върху своите постижения и предизвикателства.

Шаблонът за мозъчна атака на ClickUp за ретроспектива на спринта подготвя вашия екип за непрекъснато усъвършенстване и по-добра координация на проектите. Този шаблон ви позволява да:

Съберете мненията на всички членове на екипа в един единствен екран.

Разкрийте пречките, които оказват негативно влияние върху производителността на вашия екип.

Използвайте известия, за да проследявате решенията и промените в процесите.

Измислете практически стратегии за подобряване на следващия спринт на вашия екип.

13. Луд, тъжен, щастлив

Можете да научите много за минали проекти, като проучите емоционалните аспекти на мненията на вашите служители.

Вместо да изучавате действията им, изучавайте как са се чувствали. Това обикновено разкрива по-големи проблеми, които са стресирали екипа ви в предишни спринтове.

Това е идеята за ретроспективата „ядосан, тъжен, щастлив“. Тук вие молите участниците да изразят какво ги е разочаровало или раздразнило (ядосан), какво ги е разочаровало (тъжен) и какво им е донесло щастие или гордост (щастлив).

14. Асинхронна ретроспектива

Както подсказва името, асинхронната ретроспектива освобождава екипа ви от неудобството да планира и прекъсва работния си процес. Това е идеално решение, особено за екипи, разпределени в различни часови зони.

Освен че им дава свободата да отговорят в удобно за тях време и място, този метод не позволява индивидуалните идеи да бъдат повлияни от мненията на колегите.

Тази ретроспектива позволява на вашите служители да участват, когато пожелаят. Например, те могат да споделят идеите си по всяко време по време на спринта, а не само в рамките на 10-минутна сесия в началото. След като всички са споделили идеите си, екипът ви ги групира, гласува за най-важните от тях и след това изготвя план за действие въз основа на тях.

Функцията „Спринтове“ на Clickup ви позволява да проектирате и автоматизирате малки и всеобхватни спринт цикли чрез маркиране на приоритети, възлагане на подзадачи и др.

Ускорете планирането на Agile спринтове и преминете без усилие през епичните задачи с ClickUp.

15. Пиратите

Забавни ретроспективни игри като тази могат да мотивират целия ви екип. Това е чудесна опция за екипи, които се затрудняват с традиционните формати за ретроспектива, тъй като можете да я адаптирате според нуждите на вашия екип.

Дейността се ръководи от „капитан пират“, който гарантира, че екипът се движи по план и се забавлява. Ето как работи.

Всеки член на екипа получава карта на съкровището с въпроси или подсказки, свързани с постиженията и предизвикателствата на екипа. Членовете на екипа обсъждат отговорите си на въпросите и определят най-ценните си постижения. След това екипът създава план за действие, за да запази и подобри тези постижения.

16. DAKI

DAKI е абревиатура от Drop, Add, Keep, and Improve (Отхвърли, Добави, Запази и Подобри). Това е мощен модел за agile екипи, който им помага да отразят последните си постижения и да идентифицират конкретни действия, които да предприемат в бъдеще.

Ето как можете да ги приложите за вашия екип:

Използвайте цифрова дъска, разделете я на четири колони и ги обозначете поред: Отпадане, Добавяне, Запазване и Подобряване. Посочете колоните с тема, ако искате да фокусирате обратната връзка върху определен процес, инструмент или работен поток. Помолете екипа си да добави поне по един елемент във всяка колона.

Това е чудесен начин да придобиете нови познания, като накарате екипа си да постави под въпрос стойността на настоящите практики и да ги усъвършенства.

17. Ретроспектива на енергийните нива

Тази ретроспектива е упражнение за размисъл, предназначено да разберете върховете и спадовете в проекта или дейността на вашия екип. Тя има три основни компонента: Повишаване на енергията, Изчерпване на енергията и Поддържане на енергията.

Енергиен тласък: Вашият екип размишлява върху моментите, които са му дали енергия по време на проекта. Това могат да бъдат успехи, положителни сътрудничества или преживявания, които са подхранили ентусиазма му.

Изчерпване на енергията: Те идентифицират задачи или дейности, които изчерпват енергията им. Това могат да бъдат повтарящи се задачи, конфликти или преживявания, които ги изтощават.

Поддържане на енергията: Те размишляват върху дейностите, които поддържат енергийните им нива. Това могат да бъдат почивки, социални взаимодействия или преживявания, които са им помогнали да се презаредят.

След като ги опознаете, определете кои практики или задължения подновяват енергийния им барометър.

18. Ретроспектива „Алпинист“

Ретроспективата „Алпинистът“ е уникален модел за размисъл върху пътя и напредъка на вашия екип. Това е метафорично изкачване на планина, при което членовете на вашия екип размишляват върху своите преживявания, предизвикателства и постижения.

Използвайте няколко подсказки, за да проведете тази ретроспектива. Ето един пример, който можете да опитате с екипа си:

Важни събития: Кои значими събития или постижения се открояват по време на вашето пътуване?

Препятствия: С какви предизвикателства се сблъскахте и как ги преодоляхте?

Подготовка: Какви подготовки или корекции направихте, за да гарантирате успеха?

С помощта на този инструмент за ретроспектива вашият екип може да придобие нова перспектива за своя път, да оцени преодолените предизвикателства и да очаква с нетърпение следващия етап от изкачването.

19. SWOT анализ

Класически от 60-те години на миналия век, SWOT (Силни страни, Слаби страни, Възможности, Заплахи) анализът извежда на повърхността възприеманите силни страни, слаби страни, възможности и заплахи на вашия екип.

От разкриването на това, което мотивира вашия екип, до това, което го забавя в производителността, тази дейност е идеална по време на ъпгрейди на продукти или услуги.

Можете ефективно да изпълните тази дейност в шест лесни стъпки.

Започнете, като накарате членовете на екипа си да размислят върху текущия спринт или събитие, за да идентифицират своите силни и слаби страни, възможности и заплахи. Отделете около 10 минути, за да може всеки да запише своите идеи и да ги категоризира в подходящата SWOT категория. Групирайте свързаните елементи и ги обсъдете колективно. Проведете сесия за мозъчна атака, за да оцените новостта, осъществимостта и въздействието на тези идеи. Сътрудничество за определяне на практически стъпки за следващия спринт В заключение гласувайте за най-важните действия, които трябва да бъдат предприети за напредък.

20. Ретроспектива „Трите малки прасенца“

Тази ретроспектива използва класическата детска приказка, за да анализира потенциалните рискове във вашия проект.

Помолете членовете на скрам екипа да подредят конкретни фирмени процеси и дейности на отделите в три колони, всяка от които представлява различен тип „къща“, построена от трите малки прасенца: слама, пръчки и тухли.

Колонката „Къщата от слама“ регистрира фактори, които са податливи на провал.

Къщата от пръчки притежава по-здрави, които изискват подобрения

Колонката „The House of Bricks” проследява факторите, които се представят според очакванията и не изискват малки или значителни промени.

Как да управлявате ретроспективите

Провеждането на ретроспективни сесии за скрам екипи изисква повече от задаване на въпроси и стандартизиране на колективни мнения. Макар че вече разгледахме някои примери за спринт ретроспективи, тези съвети ще ви гарантират, че ще ги управлявате ефективно.

1. Създайте безопасни и творчески пространства

Вашият екип може да не изразява истинските си мнения от страх да не бъде етикетиран като нечувствителен или нелогичен. Ваше задължение е да:

Създайте безопасна среда, в която екипът ви да чувства, че може да изразява мнението си.

Дайте приоритет на психологическата сигурност

Осигурете зона без осъждане

Насърчавайте творческите мнения чрез система за награди

2. Използвайте технологиите за по-добро ангажиране

Инструментите за планиране на спринтове и решенията за управление на проекти предлагат редица функции за проследяване на производителността и разработване на задачи, които намаляват ръчните изчисления. Можете да включите повече технологични инструменти, като:

Насърчаване на интерактивни цифрови табла и споделени документи

Искане на конструктивна обратна връзка в реално време с виртуални бели дъски

Автоматично консолидиране на мнения в обобщения с AI инструмент за писане

Закупуване на абонаменти за софтуер за изкуствен интелект

Използване на инструменти за визуално представяне за по-бързо сътрудничество

3. Породи смислени дискусии

Да задържите вниманието на всички в дискусията може да бъде трудно в съвременната работна етика, която насърчава бързото многозадачност и хибридна работа. Можете да промените тази норма, като:

Насърчаване на членовете на екипа да улесняват ретроспективните срещи

Приветствайте нова перспектива чрез различни теми

Оценяване на предизвикателствата от гледна точка на лидерите на екипите

Насърчаване на членовете на екипа да поемат отговорност за процеса на непрекъснато усъвършенстване

Редуване между забавни и специфични за задачата въпроси

4. Прилагайте практически решения

Съсредоточете се предимно върху практически решения, които поддържат членовете на екипа ви проактивни и нащрек. Помислете за включване на:

SMART (конкретни, измерими, постижими, релевантни и обвързани с време) действия

Приоритизиране на задачите в подразделенията

Отговорността като част от ДНК-то на вашия екип

Последващи цикли за проследяване на напредъка на проекта

Оценки в средата на спринта за преглед на действията в процес на изпълнение

Използвайте забавни идеи за ретроспектива, за да постигнете успех в следващия спринт

Платформата ClickUp Agile Project Management and Sprint Planning опростява извличането на полезни информации за гледната точка на екипа ви относно съществуващите проекти в процес на разработка.

Още по-добре, шаблоните за планиране на спринтове на ClickUp опростяват проектирането на най-сложните спринтове на проекти. Използвайте различни идеи за ретроспектива, за да насърчите сътрудничеството и отворените дискусии. Когато правите мозъчна атака за нови идеи, можете да работите с напълно персонализирани бели дъски за по-голяма творческа свобода.

Можете също така да управлявате работните процеси на скрам екипа си в рамките на всеки спринт цикъл чрез впечатляващите функции на ClickUp за автоматично водене на бележки и подкрепени от изкуствен интелект ретроспективни брифинги и дневен ред.

Започнете да използвате ClickUp безплатно и спестете часове, които иначе бихте прекарали в административни задачи и управление на проекти. ⏳