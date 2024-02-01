Ретроспектива „Платноходка“: за гъвкави екипи за разработка на софтуер

Голяма част от процеса на гъвкаво разработване на софтуер е итеративен. Понякога изглежда, че проектът никога няма да приключи! Но, разбира се, вашият екип успешно преминава финалната линия. Вместо просто да преминете към следващия проект, гъвкавата методология изисква ретроспективни срещи, на които се анализира какво е минало добре и какво трябва да промените за следващия път. Всичко това е в услуга на финото настройване на вашите работни потоци и процеси, за да се повиши сплотеността на екипа и качеството на работата.

Както всеки процес в един гъвкав екип, ретроспективите се нуждаят от структура. Ако все още не сте я пробвали, техниката за ретроспектива „платноходка“ е истинска революция. Тази техника не само прави ретроспективите по-увлекателни, но и предоставя ясна визуална метафора, която помага на екипите да се ориентират в сложността на един проект. 🛥️

Независимо дали сте Scrum майстор, продуктов мениджър или член на гъвкав екип, ретроспективите с моторна лодка ще ви помогнат да идентифицирате потенциалните рискове, да отпразнувате успехите от последния спринт и да поставите цели за следващия спринт. В това ръководство ще обясним какво е ретроспектива с моторна лодка и ще предложим съвети за практикуване на ретроспективни техники в ClickUp.

Какво е ретроспектива „Платноходка“?

Агилните екипи за разработка на софтуер използват ретроспективи „парусник“, за да размишляват върху минали спринтове или фази на проекти. Ретроспективите са финалната агилна церемония, която проектните мениджъри наблюдават, за да подобрят качеството на бъдещите проекти. Целта на всяка ретроспектива е непрекъснатото усъвършенстване. В края на краищата, по-лесно е да се справите по-добре следващия път, ако знаете какво да избягвате.

Макар да сте свободни да използвате всяка ретроспективна техника, която харесвате, методът „платноходка“ е различен, защото използва метафората на платноходка в пътешествие. Той е по-малко сух от други ретроспективни техники и дава на вашия Scrum екип забавен начин да визуализира напредъка, предизвикателствата и бъдещата посока.

В ретроспективата с платноходка си представяте проекта като платноходка, която се движи към обща цел. По време на сесията членовете на екипа използват лепящи се бележки, за да запишат своите мисли за всеки компонент на платноходката, които поставяте на бяла дъска и преглеждате заедно. Процесът насърчава мозъчна атака и отворена дискусия, като завършва с списък от полезни действия за бъдещи спринтове.

Ретроспективите с моторна лодка може да са твърде абстрактни за някои екипи, но много проектни мениджъри харесват начина, по който те действат като забавен ледоразбивач, който също така съгласува екипа по отношение на областите за подобрение. Много по-забавно е, отколкото да се взирате в стена с безвкусен текст в продължение на два часа, нали?

Компоненти на ретроспектива „Платноходка“

Ретроспективата с моторна лодка е полезен инструмент за гъвкаво управление на проекти. Тъй като използва метафора, на екипите им е по-лесно да мислят критично за бъдещи спринтове. По време на сесията вашият екип ще документира своите мисли за всеки компонент на моторната лодка, които по-късно ще използвате за планиране на бъдещи проекти.

Целта

Силно персонализираният ClickUp Dashboard може да ви помогне да разделите целите, задачите, гъвкавите точки и статуса на проектите.

Целта на ретроспективата с моторна лодка представлява дестинацията. Мислете за това като за „Х“ на пиратска карта. Някои екипи наричат това „островът“, до който моторната ви лодка иска да стигне. Целта може да бъде почти всичко, от края на спринт до завършването на важна фаза от проекта. Важното е да изберете значим етап, към който екипът да се стреми. 🌻

Вятърът (или платнатa)

Вятърът или платна символизират положителните сили, които приближават вашата ветроходна лодка до нейната дестинация. Това включва всички успехи, силни страни и добри условия, които са оказали положително влияние върху последния спринт или фаза на проекта. Може да включва неща като специализирани сертификати, увеличение на финансирането на отдела или възможност за аутсорсинг на част от натоварването на вашия екип.

Котвата

В ретроспективата с платноходка котвата символизира предизвикателствата или препятствията, които забавят напредъка на екипа. Котвите са всичко, което пречи на напредъка ви, като проблеми с комуникацията или ограничения на ресурсите.

Скалите

Скалите са потенциални рискове или предвидими предизвикателства по пътя на платноходката. Докато гледате котвата в минало време, скалите гледат напред и изискват от екипа да планира проактивно известните проблеми. Целта е да се сведе до минимум тяхното влияние върху следващия спринт. Скалите могат да включват промени в регулациите или продължаващи ограничения на ресурсите.

Слънцето

Накрая, слънцето символизира целите на вашия екип, които са отвъд основната цел. Този елемент добавя мотивация и вдъхновение, като се фокусира върху дългосрочните цели и визия на екипа. Фокусът тук е да се идентифицират добрите неща, които са се получили от проекта, като подобрен продукт или положителни отзиви от клиенти. Важно е да завършите с тази бележка, за да може вашият екип да визуализира стойността на своята упорита работа.

Провеждане на ретроспектива „Платноходка“

Шаблонът „ClickUp Sailboat“ е ретроспективна стратегия, която помага на екипа да идентифицира факторите, които са повлияли на целта на спринта, като например срещнати предизвикателства, предвидени бъдещи рискове и мотивации.

Готови ли сте да проведете ретроспектива с цялия си екип? Добрата новина е, че не е нужно да създавате визуализациите сами. Може би сме най-популярният софтуер за управление на проекти в света, но ClickUp включва и стотици безплатни шаблони за всичко, от което се нуждаете, включително гъвкави ретроспективи.

Просто отворете шаблона ClickUp Sailboat по време на срещата на екипа и сте готови за старта. Започнете, като поканите всички служители на ретроспективната среща и преминете заедно през този процес:

Поставете цели: Решете конкретна дестинация или етап. Ако вече сте настроили ClickUp, това вероятно ще дойде от вашите Решете конкретна дестинация или етап. Ако вече сте настроили ClickUp, това вероятно ще дойде от вашите цели в ClickUp Съберете провизии: Всяка лодка се нуждае от провизии преди дълго пътуване, нали? По време на този етап обсъждате необходимите ресурси и провизии, които ще подпомогнат постигането на целта ви. Това може да включва персонал, софтуерни лицензи и друго необходимо оборудване. Проверете времето: Можете ли да очаквате спокойно море или бурни, коварни води? На този етап от ретроспективата с платноходката се разглеждат потенциалните проблеми, които могат да възникнат. Шаблонът ClickUp Sailboat се интегрира с вашия Можете ли да очаквате спокойно море или бурни, коварни води? На този етап от ретроспективата с платноходката се разглеждат потенциалните проблеми, които могат да възникнат. Шаблонът ClickUp Sailboat се интегрира с вашия календар в ClickUp, за да ви даде бърза представа за вашето пътуване, така че да можете да планирате съответно. Изградете пътна карта: След като имате цели и календар, е време да изготвите пътна карта с вашия екип. По време на тази стъпка ще определите сроковете и ще ги визуализирате с инструменти като След като имате цели и календар, е време да изготвите пътна карта с вашия екип. По време на тази стъпка ще определите сроковете и ще ги визуализирате с инструменти като изгледа на диаграмата на Гант в ClickUp Подгответе лодката си: Всяко плавателно средство, годно за плаване, се нуждае от задълбочена проверка, преди да отплава. На този етап от ретроспективата с платноходката ще начертаете задачите, отговорните лица и всички други съществени елементи, които ще подпомогнат следващия ви спринт. Отплавайте: Най-накрая вашият екип е готов за следващото си голямо пътешествие. На този етап проектните мениджъри продължават да усъвършенстват своите проекти, задачи, документи и работни процеси за по-добри резултати от проекта.

В крайна сметка, тази забавна метафора ще ви помогне да се организирате, да планирате бъдещи проблеми и да се споразумеете за обща визия. Тъй като този шаблон за ретроспектива с платноходка помага да обедините цялата си работа в една динамична платформа, реализирането на ретроспективата с платноходка е толкова лесно, колкото няколко кликвания. 🚣‍♀️

Концепцията за ретроспектива „Платноходка“ в рамките на Scrum

Ретроспективата „платноходка” звучи много по-забавно от типичната сесия за мозъчна атака при спринт ретроспектива, но как се вписва тя в рамката на Scrum?

Може би е по-креативна от други ретроспективи, но подходът с платноходката се вписва добре в принципите на Scrum, защото е:

Адаптивност: Ретроспективите с моторна лодка насърчават екипите да размишляват върху миналите си постижения (вятър и котви) и да предвидят бъдещи предизвикателства (скали), което е от съществено значение за постоянно адаптиращата се природа на Ретроспективите с моторна лодка насърчават екипите да размишляват върху миналите си постижения (вятър и котви) и да предвидят бъдещи предизвикателства (скали), което е от съществено значение за постоянно адаптиращата се природа на управлението на проекти по метода Scrum.

Сътрудничество: Тази техника за ретроспектива насърчава отворената комуникация, защото всички членове на екипа имат право на глас по въпросите, които са пречели на екипа и които са се получили добре. Това е идеално за акцента на Scrum върху силната работа в екип.

Ориентиран към целта: Фокусът върху обща цел (или дестинацията, ако следваме метафората с платноходката) съответства на фокуса на Scrum върху предоставянето на стойност при постигане на спринт целите.

За щастие, процесът на ретроспектива с платноходка не се различава много, ако следвате рамката на Scrum:

Проведете преглед на спринта: Прегледайте резултатите и Прегледайте резултатите и постигнатото от последния спринт с екипа. Проведете ретроспектива „Платноходка“: Визуализирайте целия проект с Визуализирайте целия проект с шаблона „Платноходка“ на ClickUp . Помолете екипа да напише своите мисли на лепящи се бележки за вятъра, котвата, скалите и слънцето. Прегледайте всичко заедно, за да обобщите ключовите идеи и извлечените поуки. Определете действия за изпълнение: Мобилизирайте вашите идеи, като вземете решение за действия за изпълнение в края на срещата. Въведете действията за изпълнение в ClickUp с отговорни лица, бележки и крайни срокове, за да поддържате следващия спринт в правилната посока.

Ретроспектива „Платноходка“ в сравнение с други ретроспективи

Ретроспективите с платноходка са забавен, метафоричен начин за анализ на проекти, но със сигурност не са единственият начин за преглед на напредъка на проекта. Това е един от многото възможни формати за ретроспектива на спринт, всеки от които с различен подход:

Платноходка срещу морска звезда: Ретроспективата „морска звезда” категоризира обратната връзка в пет групи: Започнете, Спрете, Продължете, Повече от и По-малко от. Това е широка рамка за категоризиране на обратната връзка от вашия екип, клиенти и други заинтересовани страни, която може да бъде полезна. Платноходката обаче е по-скоро визуален и метафоричен подход, който улеснява участието на вашия екип в ретроспективата.

Платноходка срещу 4-те L: 4-те L означават Liked (харесано), Learned (научено), Lacked (липсващо) и Longed For (желано). Подобно на платноходката, тя се фокусира върху индивидуалните чувства и преживявания. Платноходката обаче е по-полезна, защото отчита и външните фактори (вятър и котва), които влияят на екипа, като ви дава по-цялостен поглед върху проектната среда.

Платноходка срещу Mad Sad Glad: Mad Sad Glad е ретроспектива, фокусирана повече върху емоциите, която изброява чувствата на членовете на екипа по отношение на даден проект. Ретроспективата „платноходка“ отчита емоциите, но се фокусира предимно върху факторите, които влияят на напредъка на проекта и бъдещите рискове. Тя е по-фокусирана върху бизнеса, отколкото, да речем, някой, който се чувства тъжен, че проектът е приключил.

Защо проектните мениджъри избират ретроспективата „платноходка“

Подходящият подход към ретроспективата зависи от вашите цели и корпоративна култура. Въпреки това, все повече проектни мениджъри се ориентират към ретроспективите с модела „парусник“, защото те са:

Визуално ориентиран: Метафората с платноходката е лесна за разбиране, което насърчава по-голямо ангажиране и участие.

Изчерпателен: Харесваме ретроспективата „платноходка“, защото, за разлика от други ретроспективни техники, тя предлага по-цялостен поглед върху проектите и осигурява по-завършен анализ.

Фокусиран върху обратната връзка: Повечето служители намират метафоричния, забавен подход за по-малко плашещ от другите ретроспективни методологии. На практика това кара хората да споделят по-лесно предизвикателствата и рисковете, които иначе може би не биха споделили.

Гъвкавост: Не е необходимо да сте част от голям екип за разработка на софтуер, за да направите ретроспектива „платноходка“. Тази техника се адаптира към различни по големина екипи и отдели, което я прави полезен инструмент за всеки Не е необходимо да сте част от голям екип за разработка на софтуер, за да направите ретроспектива „платноходка“. Тази техника се адаптира към различни по големина екипи и отдели, което я прави полезен инструмент за всеки гъвкав екип

Ретроспективи с платноходка в практиката

До този момент знаем какво е ретроспектива „платноходка“ и как да я проведем за вашия екип. Но как всъщност да приложим наученото от ретроспективата „платноходка“? Следвайте тези професионални съвети, за да превърнете вашите ретроспективни прозрения в осезаеми бизнес резултати.

Обучете екипа си

Екипът ви може да реагира с недоумение, ако влезете в стаята с голяма диаграма с платноходка върху нея. Информирайте екипа си за метода на ретроспективата с платноходка преди срещата. Винаги обяснявайте метафората в началото на сесията, дори ако сте правили ретроспективи с платноходка и преди. Не всеки ще признае, че не знае какво се случва, така че малко освежаване на паметта прави чудеса за разбирането и участието.

Създайте комфортна среда

Искате да насърчите честна и полезна обратна връзка, но хората няма да споделят искрените си чувства, ако се чувстват неудобно. Създайте безопасна и отворена атмосфера, в която членовете на екипа се чувстват комфортно да споделят мислите си. Ако все още се затруднявате да съберете откровена обратна връзка, дайте на екипа си възможност да споделя анонимна обратна връзка.

Използвайте визуални помощни средства

Планирайте и организирайте ретроспективата си с ClickUp Mind Maps за най-доброто визуално представяне.

Ретроспективите с моторна лодка са силно визуални, така че ще ви е необходима някаква визуална помощ за тази среща. Независимо дали става дума за физическа бяла дъска или цифрова Mind Map в ClickUp, имайте ясно изображение на моторната лодка, вятъра, котвите, скалите и слънцето.

Управлявайте времето внимателно

Ретроспективите могат бързо да излязат от релси, ако не следите часовника. Уважавайте времето на всички, като създадете свободна програма за срещата, в която разпределяте какво ще обсъждате и кога. Ако вашият екип има навика да превишава времето, определете официален хронометрист и фасилитатор на срещата, за да държите всички в задачата. ⏱️

Фокусирайте се върху постижими резултати и следващи стъпки

Превърнете ретроспективата си с платноходка в задачи с отговорно лице и краен срок само с няколко кликвания в ClickUp.

Други ретроспективи, като Mad Sad Glad, се фокусират прекалено много върху чувствата. Емоциите са полезен вид обратна връзка, но не са много приложими. Ретроспективата „парусник“ е полезна, защото подчертава какво е минало добре, като същевременно обръща внимание на това, което бихте могли да направите по различен начин следващия път. Вместо да се фокусирате прекалено върху субективни оценки, концентрирайте се върху желаните резултати и стъпките, необходими за постигането им. Това ще доведе до осезаема промяна, която ще подобри качеството на бъдещите проекти.

Провеждайте по-ефективни ретроспективни срещи за платноходки в ClickUp

Над 15-те изгледа на ClickUp предоставят на организациите цялостно решение за всеки екип.

Ретроспективите с платноходка са полезни за разбиране на мнението на екипа ви за минали проекти и помагат за напредъка на екипа в бъдещи спринтове. Изпълнени добре, те ви помагат да идентифицирате рискове, да елиминирате бъдещи пречки и да определите ясни цели за следващия си голям проект.

Има само един малък проблем: повечето ретроспективни сесии се провеждат независимо от вашите задачи, отчети и чатове. Това налага прелистване на множество инструменти за управление на проекти, което е рецепта за объркване.

Инструментът за управление на проекти „всичко в едно“ на ClickUp обединява показатели, шаблони, цели, табла, задачи и множество изгледи на едно място – дори за технически екипи. Вижте разликата сами: създайте безплатно своя работен пространство в ClickUp сега.