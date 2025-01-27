Как да управлявате екип за разработка на софтуер от разстояние

Управлението на екипи от разстояние не е нищо ново за екипите за разработка. Разработчиците вече не е необходимо да седят един до друг, за да свършат работата си. Екипите за разработка на софтуер от разстояние са не само високопродуктивни, но и работят дори по-ефективно от екипите в офиса.

В този наръчник за дистанционно управление на екип за разработка на софтуер ще разгледаме по-подробно предимствата и недостатъците на дистанционното управление на екип, как да създадете и управлявате екипа си, както и най-добрия подход по отношение на комуникацията и сигурността. 💻

Нарастващото влияние на дистанционната работа върху разработката на софтуер

Макар че екипите за разработка на софтуер вече бяха създадени, за да работят успешно от разстояние, промяната беше ускорена от пандемията на COVID-19. Оттогава хибридните и отдалечените екипи запазват популярността си по много добри причини.

Предимства и предизвикателства на дистанционната работа в разработката на софтуер

Дистанционната работа предлага много предимства както за бизнеса, така и за служителите, особено когато се има предвид богатството от таланти, налични по целия свят.

Някои от основните предимства на дистанционната работа в софтуерното разработване включват:

Възможност да наемете най-добрите таланти, независимо в коя страна или часова зона работят

Покриване на по-широк диапазон от времеви и работни графици за по-пълно обслужване на продуктите

Приемете асинхронната комуникация като стандарт, за да имате повече време за задълбочена работа 💡

Поддържане на по-добър баланс между работата и личния живот

Отдалечените екипи за разработка на софтуер обаче не са без недостатъци. Ето някои от предизвикателствата, с които могат да се сблъскат ръководителите на екипи:

Невъзможността да се свързвате с членовете на екипа лице в лице или в реално време, в сравнение с асинхронното общуване

Имате затруднения с планирането на срещи и актуализации на живо за целия персонал, които да са подходящи за различни часови зони 🌍

Имате проблеми с осигуряването на правилната настройка и поддръжка на технологичното оборудване и работните пространства на всички

Трудности при организирането на събития и дейности за изграждане на екип, особено ако има смесени вътрешни и отдалечени членове на екипа.

Ролята на Agile софтуерното разработване, DevOps и Scrum в дистанционното разработване

Екипът за разработка от разстояние ще просперира в разпределена среда благодарение на инструментите и методологиите за управление на проекти, които може да използва. Стартиращите компании и компаниите за разработка на софтуер, които използват Agile, Scrum или DevOps, откриват, че тези методи на работа естествено се вписват в хибриден или дистанционен модел на работа.

Методиката Agile (включително Scrum) разделя работата на спринтове, като изисква от екипите да проектират, разработват, тестват и внедряват бързо итерации на продукти и услуги. Тези спринтове включват ежедневни (или седмични) събрания, на които членовете на екипа Agile предоставят актуална информация и се опитват да преодолеят препятствията. Всичко това не само е възможно в дистанционна среда, но често е и много по-лесно – благодарение на по-малкото лични разсейвания и срещи.

Създайте списък със задачи, за да организирате всичките си срещи и agile sprint церемонии в ClickUp.

Екипите, които възприемат DevOps самостоятелно или заедно с Agile, се радват на още повече възможности да преодоляват бариери и да се движат по-бързо, благодарение на по-ефективната интеграция между екипите за разработка и операции. 🔗

Създаване и управление на екипи за софтуерно инженерство от разстояние

Дистанционната работа е тенденция, която е тук, за да остане, така че никога не е имало по-добро време да научите как да управлявате екип за разработка на софтуер от разстояние. Ето нашите най-добри съвети за изграждане, управление и поддържане на вашия екип, за да работи на най-високо ниво.

1. Наемете подходящите членове на екипа за работа от разстояние 🤝

Ръководството на най-добрия екип започва с наемането на подходящите хора. Ако имате влияние върху процеса на наемане, поставете като приоритет да се уверите, че той работи във ваша полза, за да ви доведе най-добрите кандидати.

Когато наемате дистанционни разработчици за вашия виртуален екип, работете с отдела по човешки ресурси и набиране на персонал, за да ги насочите към това, което търсите. Напишете описание на длъжността и определете задачи за интервюто, които съответстват на вашите нужди. Предложете важни ценности, като работа в екип или устойчивост, и потърсете начини да ги разкриете по време на интервюто.

Ако не получавате качествени кандидати, опитайте се да разберете къде е проблемът. Помислете дали заплатата е подходяща, особено ако се опитвате да привлечете качествени таланти от райони с високи разходи. Уверете се, че обявите за работа обхващат всички ключови предимства, споменават корпоративната култура и дават възможност на потенциалните членове на екипа да си представят себе си като част от него.

2. Подобрете процеса на въвеждане в работата 🎉

Пътуването не свършва, след като сте намерили подходящите членове на екипа за разработка. Усъвършенствайте процеса на въвеждане, така че новодошлите да получат подходящо представяне за това кои сте, с какво се занимавате и как работите.

Дори ако някой работи дистанционно от известно време, вашата компания вероятно ще работи по различен начин от предишната му. Подгответе програма за въвеждане, която можете да персонализирате за всеки нов служител, която отразява неговия опит, отговаря на вашите изисквания и постепенно го въвежда в организацията ви.

Докато управлявате отдалечени екипи, предлагайте възможности за насрочване на онлайн срещи с членове на екипа или колеги от други отдели. Канете новите служители на общи срещи и събития, фокусирани върху културата. Уверете се, че имат всичко необходимо за възможно най-добър старт.

3. Поставете реалистични цели 🎯

Наличието на цел, към която да се стремите, помага за мотивирането на членовете на екипа ви и поставя ясни очаквания за това, което трябва да направят по-нататък. Поставете си за цел да определите ясни цели с реалистични срокове и етапи, за да повишите самомотивацията и да придвижите проекта си напред.

Определете измерими цели за задачите и проектите с автоматичен напредък, за да постигнете по-ефективно целите с определени срокове и измерими показатели.

За по-добър начин да задавате и следите напредъка спрямо целите, използвайте ClickUp Goals. ClickUp Goals е структуриран така, че да улесни екипа ви за разработка да постигне целите си чрез ясни срокове, измерими KPI и цели, както и автоматично проследяване на напредъка.

Задавайте спринт цели още по-бързо, като превърнете активните си задачи в постижими цели. Проследявайте напредъка си по начин, който има смисъл за вашия екип, независимо дали с флагове „вярно/невярно“ или с числови стойности. Вижте всички цели на едно място или разгледайте персонализирани папки, за да се фокусирате само върху целите, които искате да видите.

Високопроизводителните екипи за разработка на софтуер от разстояние не се борят да свършат работата си с архаични софтуерни инструменти, които не са подходящи за задачата. Вместо това, те използват най-добрите в своя клас софтуерни инструменти, като платформата за управление на проекти ClickUp.

ClickUp разполага с всичко необходимо, за да може вашият разпределен екип да работи ефективно, продуктивно и успешно. Той съчетава софтуер за управление на проекти с целеви инструменти за разработка на софтуер, сътрудничество и работа от разстояние.

Използвайте подсказки с ClickUp AI, за да създадете бързо документи с изисквания към продукта (PDR).

Софтуерните екипи разполагат с всичко необходимо, що се отнася до функционалността в ClickUp. Оптимизирайте целия цикъл на разработка от начало до край с автоматизирани работни потоци, спринт беклог, проследяване на проблеми, пътни карти и Agile табла. Можете да използвате ClickUp AI, за да създавате по-бързо идеи за продукти и пътни карти.

Разгледайте наличните приложения и интеграции в ClickUp, за да извършвате работата си в една централизирана платформа.

Благодарение на интеграцията на ClickUp с над 1000 други инструмента, вашият екип няма нужда да разпределя вниманието си между множество инструменти. Обединете всичко в най-добрия инструмент за разработка на софтуер, за да постигнете още по-фокусиран работен процес, който дава възможност на вашия екип да работи на най-високо ниво.

5. Проверявайте редовно 💬

Хората често мислят, че дистанционните работници са оставени на собствените си устройства и работят независимо. Макар това да е вярно, най-добрите лидери на дистанционни софтуерни екипи се опитват да поддържат редовен контакт с членовете на екипа си.

Редовните проверки помагат на членовете на екипа ви да се чувстват по-свързани и са необходима част от разработката на софтуер – особено ако използвате Agile рамката. Редовните срещи, като ежедневните standups, ви позволяват да се справяте с проблемите, преди те да станат значителни.

Обединете комуникацията в екипа в едно място с ClickUp Chat, споделяйте актуализации, свързвайте ресурси и сътрудничете без усилие.

Освен практическите въпроси, свързани с разработката на продукти и софтуер, редовните проверки са задължителни за добрите лидери. Отделете време, за да насрочите индивидуални срещи с членовете на екипа, за да попитате как се справят, да видите дали има нещо, с което можете да им помогнете, и да обсъдите плановете им за развитие, така че да получите ценна обратна връзка и да подкрепите целите им за кариерно развитие.

6. Използвайте рамка за управление на проекти 🧰

Да започнете от нулата с вашия подход към управлението на проекти обикновено е ужасна идея. Макар че можете да постигнете изключително персонализиран работен процес, по-разумно е да възприемете изпитана методология и да я персонализирате според вашите нужди.

Повечето екипи за разработка на софтуер работят по метода Agile, тъй като тази методология е логична – особено за хибридни или отдалечени екипи. Тази рамка ви позволява да доставяте бързо, да тествате ефективно и да напредвате бързо към крайната си цел. Тя включва и много standup срещи и комуникация, които са от съществено значение за всеки екип за разработка на софтуер, който работи предимно отдалечено.

Не започвайте работата си от нулата – изберете готови опции от Центъра за шаблони или създайте свой собствен шаблон, който екипът ви може да използва.

ClickUp е създаден с мисълта за екипите за гъвкаво инженерство. Няма да се налага да прекарвате седмици в създаването на свои собствени работни процеси от нулата в инструмента за управление на проекти (макар че можете да го направите, ако искате). Вместо това можете да използвате вградените шаблони за разработка на софтуер и инженерни шаблони, за да започнете работа за минути.

7. Култивирайте подходящата фирмена култура ✨

Най-добрите екипи за дистанционно разработване на софтуер не се появяват случайно. Те се подкрепят от солидна и приветлива фирмена култура, която насърчава ценности, най-добри практики, работни процеси и качества, които съответстват на целите и нуждите на екипа.

Подходящата фирмена и екипна култура е задължителна в всяка среда за дистанционна работа. Здравословният баланс между екипен дух и честна обратна връзка често се съчетава по най-добрия начин, за да се създаде среда, в която хората се чувстват добре дошли, подкрепени, овластени и предизвикани да дадат най-доброто от себе си.

Индивидуалните лидери не винаги имат голямо влияние върху корпоративната култура, но не забравяйте да използвате влиянието си, за да внесете промени, които са от полза за екипа ви. Насърчавайте отворената комуникация, по-бързото вземане на решения, внедряването на приложения за изграждане на екип и всякакви други функции, които улесняват комфортната работа на вашия отдалечен софтуерен екип.

Комуникация и сътрудничество в отдалечени екипи

Не можете да ръководите силен и ефективен екип без целенасочена комуникация. Най-добрите лидери знаят какво да комуникират, кога и колко често, така че постигат правилния баланс между прекалено много и прекалено малко.

Прекомерна комуникация срещу ясна комуникация: намиране на баланс

Ясната и ефективна комуникация е от съществено значение при ръководенето на екип за разработка на софтуер от разстояние. Някои лидери прекаляват в една посока, като претоварват съществуващите и новите членове на екипа с прекалено много подробности. Това се нарича прекомерна комуникация. 🗨️

За да постигнат правилния баланс, ръководителите на екипите за разработка трябва:

Насърчавайте отворената комуникация и споделяйте всички важни новини в каналите на екипа, а не в лични съобщения.

Определете насоки за това как трябва да изглежда добрата комуникация в екипа

Избягвайте микромениджмънта и дайте възможност на членовете на екипа да се справят с проблемите самостоятелно с подкрепата ви.

Изберете платформа за видеоконферентна връзка като Zoom или Google Meet и я използвайте последователно.

Определете ясни очаквания за ефективна комуникация при обсъждане и управление на заявки за промени в инструменти за разработка като GitHub.

Използвайте асинхронна комуникация, за да предавате съобщенията ясно и кратко, без хората да се налага да чакат за повече подробности.

Въведете инструменти за дистанционно сътрудничество и комуникация, които допълват стила на работа и предпочитанията на екипа, като Slack или Microsoft Teams.

Използвайте обратната връзка, за да подобрите съществуващите процеси, работни потоци и навици за комуникация.

Избягвайте преминаването между платформи и създайте клон или ново искане за изтегляне в рамките на задачата, като използвате интеграцията с Github.

Няма да успеете винаги да постигнете перфектния баланс, но важното е да възприемете принципите и да ги прилагате ежедневно. Давайте ясни указания, задавайте тон и работете заедно с екипа си, за да разработите подход към комуникацията, който да е подходящ за всички.

Сигурност и съответствие при дистанционното разработване на софтуер

Сигурността и съответствието са с висок приоритет за екипите за разработка на софтуер, а фокусът върху тях е още по-важен, ако управлявате отдалечен екип. 🔐

С вътрешен екип е по-лесно за вашия ИТ отдел да наблюдава и да предпазва от злоупотреби или случайно неспазване на правилата. Ако вашият софтуер внедрява важна поправка на грешка или пач, ИТ екипът може лично да се увери, че всички устройства са актуализирани.

В дистанционна среда нямате физически достъп до целия хардуер или софтуер, който екипът ви използва. Това, което можете да направите обаче, е да защитите устройствата от разстояние, което ви дава възможност да бъдете проактивни в осигуряването на безопасна и сигурна среда и да действате като предпазна мярка в случай, че нещо се обърка.

Отдалечените екипи трябва да вземат предвид и други въпроси, свързани с нормативното съответствие, особено ако наемат служители от цял свят. Макар че вашите екипи по човешки ресурси и правни въпроси трябва да поемат по-голямата част от отговорността в тази област, проактивните ръководители на екипи ще искат да знаят какво могат и какво не могат да правят по отношение на аутсорсинга на таланти, управлението на поведението и освобождаването на членове на екипа.

Дайте възможност на екипа си да работи най-добре

Знанието как да управлявате екип за разработка на софтуер от разстояние винаги ще ви бъде полезно, особено сега, когато хибридните и отдалечените екипи са тук, за да останат. Използвайте този наръчник, за да подкрепите растежа си като мениджър и лидер, така че да можете да подкрепяте и да давате възможност на екипа си за разработка да прави това, в което е най-добър.

Ако търсите платформа, която ви позволява да управлявате проекти и работни процеси за разработка на софтуер и е проектирана с оглед на Agile екипите, опитайте ClickUp безплатно още днес. Няма по-добро решение за управление на софтуерен екип. 🤖