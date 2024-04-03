Как да предотвратите тихото напускане и да поддържате ангажираността на служителите

Като мениджър и лидер, една от вашите приоритети е да поддържате екипа си щастлив, продуктивен и лоялен. Но това е по-лесно да се каже, отколкото да се направи. Трябва да внимавате за една тиха заплаха, която може да дебне на работното ви място – тихото напускане.

Според проучване на Gallup около половината от работниците в САЩ са „тихи напускащи“. Това означава, че те не са ангажирани с работата си или с организацията. Това може да има сериозни последствия за тях и за техните работодатели – под формата на незадоволителни резултати, по-висока текучество и намалена иновативност.

Как можете да разпознаете, разберете и предотвратите тихото напускане на работното място? Това е темата на тази статия. Ще се впуснем в основните причини, често срещаните признаци и най-добрите практики за справяне с тихото напускане.

Следвайки тези съвети, ще можете да създадете по-позитивна, подкрепяща и вдъхновяваща работна култура, в която вашите служители се чувстват ценени, мотивирани и ангажирани. А това е добре за вашия бизнес и вашите финансови резултати.

Какво е „тихо напускане“?

Тихото напускане е, когато служителите губят интерес, ентусиазъм и ангажираност към работата си, но не изразяват недоволството си и не напускат работата си. Вместо това, те просто правят минимума, за да се справят, докато психически се оттеглят от ролята си.

Тихите напускащи продължават да изпълняват основните си задължения. Все пак, те са по-малко склонни да се ангажират с дейности, известни като гражданско поведение: не остават до късно, не идват рано или не присъстват на незадължителни срещи.

На пръв поглед това може да изглежда лесно. В края на краищата, тези служители не се откъсват от основните си задачи – просто отказват да правят нещо повече от тях.

Но за много компании работната сила, която е готова да надхвърли задълженията си, е критично конкурентно предимство.

Реалността е, че повечето работни места не могат да бъдат напълно определени в официално описание на длъжността или договор, така че организациите разчитат на служителите да се справят с изискванията според нуждите.

Освен това, макар че полагането на допълнителни усилия може да има своята цена за служителите, в една здрава организация тези разходи обикновено се компенсират от ползи като увеличен социален капитал, благополучие и кариерен успех.

Но ако не се обърне необходимото внимание, тихото напускане може да има сериозни последствия за вашия бизнес, като например

По-ниско качество на продукцията

Ниска удовлетвореност на клиентите

По-високи разходи за текучество и набиране на персонал

Намалена креативност и иновативност

Понижен морал и екипна работа

И това не е всичко. Тихото напускане може да бъде тежест и за други служители или членове на екипа, които може да се наложи да поемат работата на активно незаинтересованите служители.

Какво причинява тихото напускане?

Когато един служител е ангажиран, той е дълбоко инвестиран в работното си място.

Тяхната работа не се ограничава само до изпълнението на задачи в срок; те се гордеят с проектите си, защото са ентусиазирани от мисията на компанията и от това как тяхната роля допринася за краткосрочните и дългосрочните цели.

Те се чувстват признати и ценени от своите ръководители и виждат бъдеще за себе си в компанията, независимо дали в настоящата си позиция или в друга роля. По същество, техният стил на работа им позволява да се отдадат изцяло на работата си и те се чувстват подкрепени от своя работодател през целия си стаж.

От друга страна, незаинтересованият служител обикновено се концентрира върху това да прави точно толкова, колкото е необходимо, за да не привлича внимание. Ако все още не е започнал активно да търси друга работа, вероятно обмисля различните си възможности.

Причините за тяхното оттегляне могат да варират значително, като някои от тях са

Липса на обратна връзка, признание или оценка от страна на мениджърите им

Намалена автономност, правомощия или доверие в ролята им

Липса на съгласуваност, цел или смисъл в работата им

Ограничени предизвикателства, разнообразие или възможности за учене в работата им

Липса на баланс, гъвкавост или благополучие в стила им на работа

Лични проблеми, стрес или предизвикателства, свързани с психичното здраве

Чрез наблюдение на нивото на ангажираност и идентифициране на евентуален спад, компаниите могат да се справят с последиците от тихото напускане – както в личен, така и в професионален план.

Стратегии за предотвратяване на тихото напускане

Тенденцията към „тихо напускане” подчертава нарастващото усещане сред служителите, че балансът между техните усилия и това, което получават в замяна от работодателите, е нарушен.

Работодателите все повече очакват от своите служители, без да инвестират адекватно в тяхното развитие. За щастие, организациите и лидерите могат да предприемат проактивни мерки за справяне с основните проблеми, стоящи зад тихото напускане:

1. Преоценка на служебните задължения

Една от основните причини за тихото напускане е постепенното увеличаване на натоварването и очакванията към служителите с течение на времето. Лошото управление на натоварването може да накара служителите да се чувстват претоварени, стресирани и изтощени.

Сега е идеалният момент мениджърите да преоценят и предефинират основните задължения на своите служители, за да отразят по-точно действителните изисквания на работата и да разграничат съществените задачи от тези, които са наистина допълнителни.

2. Създаване на култура на отворена комуникация

Създаването на култура на отворена комуникация е от жизненоважно значение за спирането на тихото напускане. Редовните проверки, анонимните проучвания и форумите за обратна връзка могат да предоставят на служителите безопасно място, където да изразят своите опасения и предложения.

Проучване на Salesforce установи, че служителите, които чувстват, че гласът им се чува, са по-склонни да се чувстват мотивирани да дават най-доброто от себе си.

За да създадете психологически безопасна работна среда, обмислете да дадете на служителите правомощия и автономия да повдигат неудобни теми и въпроси, без да се страхуват от упреци или наказания. Можете да създадете специални канали в Slack, за да обсъждате тези въпроси. Можете също да провеждате анонимни анкети или проучвания по време на общите събрания.

Или можете да създадете имейл адрес, на който служителите да пишат, ако се колебаят да говорят за проблемите си лице в лице или в група директно с преките си началници.

Функцията за управление на имейли на ClickUp улеснява това. Тя позволява на служителите да изпращат и получават имейли от ClickUp, без да преминават към друго приложение. Можете също да я използвате, за да създавате задачи от имейли, като по този начин гарантирате отчетност за разрешаването на повдигнатите въпроси.

Изпращайте и управлявайте имейли, без да превключвате приложения – с функцията за управление на имейли на ClickUp.

Насърчаването на отворения диалог помага за ранното откриване и разрешаване на проблеми, създава чувство за принадлежност и уважение сред служителите и гарантира, че те остават фокусирани и дисциплинирани.

3. Предлагане на справедливо възнаграждение

Справедливото възнаграждение е в основата на удовлетвореността на служителите. Средностатистически, служителите, които смятат, че получават справедливо възнаграждение, са по-удовлетворени от работата си и по-малко склонни да напуснат.

Освен заплатата, предлагането на бонуси, базирани на резултатите, участие в печалбата или опции за закупуване на акции може да мотивира служителите да надхвърлят основните си задължения.

Създаването на редовни прегледи на представянето на служителите, за да се определи справедливо възнаграждение, може да бъде толкова лесно, колкото избора и приемането на шаблон за преглед на представянето.

Тези оценки на представянето могат да ви позволят редовно да коригирате пакетите за възнаграждения, за да ги съобразите с пазарните стандарти и да отразите вашата признателност за тяхната упорита работа.

4. Насърчаване на баланса между работата и личния живот и възможностите за дистанционна работа

Служителите, които имат свободата да работят гъвкаво, са по-склонни да останат лоялни към работодателя, защото могат да балансират ангажиментите си в работата и вкъщи, без да се чувстват, че правят компромис с едното за сметка на другото.

Предоставянето на опции като работа от дома, гъвкаво работно време и съкратена работна седмица може да помогне на служителите да управляват времето си по-ефективно, независимо от стила и навиците си на работа, като по този начин се намалява стреса и се увеличава производителността.

Насърчавайте служителите да почиват и да използват отпуските си за по-здравословен баланс между работата и личния живот. Осигурете сътрудничество и прозрачна комуникация, за да изградите успешни и ангажирани екипи, ако вашите служители работят дистанционно.

Инструменти като ClickUp могат да ви помогнат да постигнете това, като ви позволяват да оптимизирате сътрудничеството по проекти с ClickUp Docs и комуникацията между екипите с ClickUp Chat.

ClickUp Docs може да ви помогне да насърчите баланса между работата и личния живот и възможностите за дистанционна работа, като ви дава възможност да

Работете отвсякъде и имайте достъп до вашите документи онлайн с помощта на облачно съхранение.

Създавайте и редактирайте документи съвместно, за да сте на една и съща страница, в буквалния смисъл на думата.

Сътрудничество с членовете на екипа ви по проекти и споделяне на обратна връзка в реално време

Създавайте и използвайте шаблони, за да спестите време и да поддържате последователност в проектите и задачите.

Импортирайте и експортирайте лесно вашите документи от други приложения и формати.

Управлявайте разрешенията и сигурността на вашите документи

Достъпвайте и сътрудничете по важни документи отвсякъде с помощта на ClickUp Docs.

ClickUp Chat View ви позволява да комуникирате с членовете на екипа си в реално време, без да напускате работното си място:

Останете свързани и информирани с вашия екип, независимо от това къде работите.

Споделяйте линкове към проекти, вградени елементи, прикачени файлове и други с вашия екип.

Намалете необходимостта от срещи и имейли с асинхронни разговори

Разделете работата и личния си живот, като изключвате известията, когато е необходимо.

Забавлявайте се и изградете добри отношения с екипа си, като използвате чат функции като GIF-ове, анкети и команди със слэш.

Създайте чат канали за всякакви теми, свързани с работата, като новини за цялата компания, конкретни екипи или проекти.

Управлявайте разрешенията и известията за чата

Сътрудничество с вашия отдалечен екип без проблеми с ClickUp Chat View

5. Ангажиране и подкрепа на служителите

Ефективната подкрепа започва с разбирането на нуждите на служителите, което налага на лидерите и мениджърите да водят смислени разговори и да се информират за благосъстоянието на своя екип.

Освен това е от съществено значение да се създаде среда, в която служителите се чувстват комфортно да изразяват своите притеснения.

Софтуерните инструменти за управление на човешките ресурси, като платформата за управление на човешките ресурси на ClickUp, ви позволяват да наблюдавате ангажираността на служителите с настройваеми изгледи, които отразяват въздействието на вашите политики за човешките ресурси и подчертават областите, които се нуждаят от подобрение, като по този начин опростяват съгласуването на вашата работна сила.

Разработете идеалната система за проследяване на ангажираността на служителите с платформата за управление на човешките ресурси на ClickUp.

Тази функция ви позволява да създадете централно хранилище за информация за служителите, включващо частни канали за комуникация между мениджърите и техните пряко подчинени.

След като разберат разнообразните нужди на своите служители, мениджърите и лидерите могат да направят целенасочени инвестиции, за да отговорят на тези нужди, било то чрез възможности за кариерно развитие, гъвкаво работно време или подобрени структури на възнагражденията.

6. Предлагане на атрактивни социални придобивки за служителите

Атрактивните социални придобивки играят решаваща роля за задържането на служителите. Според Forbes 40% от работодателите смятат, че работниците напускат работата си, за да потърсят такава, която предлага по-добри социални придобивки. А един на всеки десет работници е готов да приеме по-ниско заплащане, за да получи по-добри социални придобивки.

Цялостните пакети от социални придобивки, включващи здравна застраховка, пенсионни планове и платен отпуск, повишават удовлетвореността от работата и демонстрират инвестицията на компанията в благосъстоянието на своите служители.

Допълнителните придобивки също могат да допринесат за чувството на финансова сигурност у служителите. Това намалява стреса и насърчава лоялността към компанията. Освен това, когато служителите се чувстват ценени и подкрепяни от работодателя си, те са по-склонни да се ангажират с работата си и по-малко податливи на емоционалното оттегляне, свързано с тихото напускане.

7. Подобряване на възможностите за професионално развитие и растеж

Инвестирането в професионално развитие е от съществено значение, тъй като служителите са по-склонни да останат по-дълго в компания, която инвестира в кариерното им развитие.

Чрез предлагане на менторски програми, обучителни семинари и ясни пътища за развитие, можете да помогнете на служителите да се чувстват мотивирани да инвестират в своите роли и да си представят дългосрочно бъдеще в компанията.

Тези възможности подобряват техните умения и насърчават чувството за принадлежност и ангажираност, намалявайки вероятността от тихо напускане и допринасяйки за по-динамична и иновативна работна сила.

8. Въвеждане на обратна връзка и непрекъснато усъвършенстване

Създаването на култура на постоянна обратна връзка и подобрение е от съществено значение за поддържането на ангажираността на служителите и тяхната инвестиция в успеха на компанията.

Редовните прегледи на представянето, кутиите за предложения и предизвикателствата за иновации предоставят на служителите възможност да споделят своите идеи, да се чувстват чути и да видят осезаемото влияние на своята работа върху развитието на организацията.

Инструменти като ClickUp Form View улесняват служителите да докладват проблеми, подават заявки или предлагат подобрения. Тези отговори могат да бъдат автоматично превърнати в проследими задачи и пренасочени към съответните екипи за действие.

Лесно персонализирайте формулярите, за да насочвате работата към подходящия екип без усилие чрез изгледа на формулярите в ClickUp.

Освен това можете да използвате шаблона за обратна връзка от служителите на ClickUp, за да създадете последователни цикли за обратна връзка, които да ви помогнат да събирате и управлявате обратната връзка от вашите служители.

Изтеглете шаблона Получавайте обратна връзка от служителите бързо и без усилие чрез шаблона за обратна връзка от служителите на ClickUp.

9. Поставяне на ясни цели за проследяване на успехите

Определянето на ясни цели и показатели е от решаващо значение за поддържането на фокуса и мотивацията сред служителите без микроуправление.

Прозрачната комуникация на тези цели гарантира, че всички са съгласувани и работят за постигането на общи цели. Това намалява вероятността служителите да напуснат тихо, като им дава ясно усещане за цел и посока.

Инструменти като ClickUp Goals ви позволяват да свържете цели и задачи. Екипите могат да задават количествени цели за изпълнение на задачите, за да проследяват напредъка си и да изграждат чувство за съвместно постижение.

Проследявайте напредъка и се уверете, че завършвате проектите си ефективно с ClickUp Goals.

Използвайте тази функция, за да създадете прозрачни графици за целите на вашия екип, да поддържате графици за спринтове и забавяния и да проследявате напредъка чрез седмични карти за оценка.

Постигането на цели и чувството за удовлетворение повишават морала и засилват стойността на приноса на служителите към успеха на компанията.

10. Подобряване на сътрудничеството и сплотеността в екипа

Силното чувство за екипна работа може да създаде подкрепяща и приобщаваща среда.

Борете се с един от най-големите фактори за загуба на време в офиса – липсата на организация – като използвате инструменти като ClickUp Teams, които могат да спомогнат за насърчаване на сътрудничеството в екипа чрез интегриране на работни потоци, документи, табла в реално време и др., което позволява на екипите да повишат производителността и да оптимизират управлението на времето.

Управлявайте работното време на екипа си чрез функцията „Екипи“ на ClickUp.

Освен това, организирането на дейности за изграждане на екип, междуекипни проекти и редовни екипни срещи може да създаде подкрепяща среда, в която служителите се чувстват свързани и ценени.

Обръщане на тенденцията към тихо напускане

Феноменът на тихото напускане представлява сложно предизвикателство, което изисква проактивна и обмислена реакция от страна на организациите.

Чрез възприемане на холистичен подход, който надхвърля традиционните управленски практики, компаниите могат да създадат среда, в която служителите се чувстват ценени, подкрепяни и мотивирани.

Стратегии като насърчаване на отворената комуникация, предлагане на конкурентно възнаграждение и социални придобивки, използване на инструменти за проследяване на производителността на служителите, насърчаване на баланса между работата и личния живот и инвестиране в професионалното развитие не са само решения за тихото напускане – те са основни елементи на процъфтяващата култура на работното място.

Прилагането на тези стратегии, подкрепени от инструменти като платформата за управление на проекти ClickUp, може да превърне работното място в динамично и ангажиращо пространство, където служителите са вдъхновени да дадат най-доброто от себе си във всеки проект, по който работят.

В крайна сметка, успехът на една организация в постигането на целите си в областта на човешките ресурси за намаляване на тихото напускане зависи от нейния ангажимент да създаде работна среда, която да дава приоритет на благосъстоянието и развитието на служителите.

Често задавани въпроси

1. Какво е решението за тихото напускане?

Решението на проблема с тихото напускане се крие в проактивното справяне с основните проблеми, които водят до незаинтересованост на служителите. Това включва насърчаване на отворени канали за комуникация, осигуряване на справедливо възнаграждение и стимули, както и насърчаване на здравословен баланс между работата и личния живот.

Чрез създаването на подкрепяща и удовлетворяваща работна среда организациите могат да мотивират отново служителите си и да се борят с тихото напускане.

2. Каква е основната причина за тихото напускане?

Тихото напускане често е резултат от комбинация от фактори, които допринасят за неудовлетвореността на служителите. Те могат да включват липса на адекватно признание за усилията им, ограничени възможности за кариерно развитие, неефективни управленски практики и дисбаланс между работата и личния живот. Решаването на тези проблеми е от решаващо значение за поддържането на мотивирана и ангажирана работна сила.

3. Как реагирате на тихото напускане?

Реагирането на тихото напускане изисква проактивен и емпатичен подход. Първата стъпка е да се ангажирате в отворен диалог с засегнатия служител, за да разберете неговите притеснения. Важно е да се обърне внимание на всички идентифицирани проблеми своевременно и да се приложат стратегии за подобряване на цялостното им преживяване на работата и нивото на ангажираност. Това може да включва коригиране на работната им натовареност, предлагане на възможности за професионално развитие или подобряване на системите за признание и възнаграждение.