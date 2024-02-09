Как да избегнете капана на функционалната паритет в разработката на софтуер

Капанът на функционалната паритет може да отклони продуктовите екипи от бизнес резултатите, към които се стремят, и да доведе до загуба на ценни ресурси в процеса. Ето защо е важно да знаете кога пълната функционална паритет е подходящата цел за вашия SaaS продукт и кога не е.

Нека дефинираме функционалната паритет и разберем как тя се вписва в света на разработката на софтуер. Ще разгледаме различните видове функционална паритет и ще определим къде е от съществено значение, както и някои капани и предизвикателства, за които трябва да внимаваме.

След това ще ви запознаем с някои инструменти за разработка на софтуер, които оптимизират работния ви процес, докато се стремите да постигнете подходящото ниво на паритет за вашия продукт. 🙌

Какво е паритет на функциите?

Паритетът на функциите описва дали системите имат едни и същи набори от функции – с други думи, дали имат сравними функционалности и позволяват на крайния потребител да извършва едни и същи действия.

Значението на функционалната паритет обаче зависи от контекста, в който го използвате.

Видове функционална паритет

Има три различни вида функционална паритет, които трябва да имате предвид.

Паритет на старите системи

Да предположим, че предлагате софтуер за съдържателен маркетинг. Установявате, че част от кода ви е остарял и се налага модернизация. Можете просто да надстроите стария си софтуер, като запазите всички съществуващи функции, без да променяте дизайна, и след това да пуснете на пазара по-бърза версия с актуализиран код и пълна функционална паритет с старата система. 🐌

Ако всички функции все още работят перфектно, вашите потребители може да се зарадват, че от тяхна гледна точка всичко остава точно същото.

Мултиплатформена паритет

Значението на функционалната паритет между платформите предполага предлагането на абсолютно еднаква структура, характеристики и функционалност на различни операционни системи и различни платформи. Така че, независимо дали потребителите влизат, да речем, в системата ви за управление на събития от лаптопа си или от мобилно приложение на своя iOS или Android смартфон, тяхното потребителско преживяване е еднакво. 📱

Това може да бъде успокояващо и улеснява потребителите да преминават между устройствата по свой избор.

Конкурентно паритет на функциите

Конкурентното равенство на функциите се отнася до предлагането на същите функции като вашите конкуренти. Така например, ако техният софтуер за продуктов маркетинг позволява на потребителите да правят проучвания на пазара, да планират и управляват маркетингова кампания, да създават и наблюдават бюджета си и да виждат всички анализи, от които се нуждаят, вашият софтуер също трябва да предлага същото. ⚖️

Получете визуална информация с таблата на ClickUp

В края на краищата, логично е, че можете да научите много, като проучите конкурентната среда. Освен това, ако техните потребители искат тези функции, може би и вашите също. Ако това съответства на вашата бизнес стратегия и начина, по който работи вашата система, тогава можете да се състезавате рамо до рамо с конкурентите си – ако това е, което искате да направите.

Предизвикателства и капани на функционалната паритет

Макар функционалната паритет да изглежда като идеалното решение – и понякога наистина е такова – тя носи със себе си и предизвикателства, които трябва да имате предвид.

Технологично развитие

Разработката на софтуер е бързо развиваща се индустрия и постоянно се появяват нови технологии. Ако просто продължавате да правите нещата по същия начин, по който сте ги правили винаги в старата си система – може би само малко по-бързо – може да губите ресурси за функции, които вече не са актуални. Може също така да пропуснете възможността да създадете нови функции, които работят по-добре, или да препроектирате изцяло системата си. 🤖

Решение: Винаги си струва да преоцените начина, по който работи вашата система в контекста на новите разработки, вместо да повтаряте едно и също. Бъдете в крак с най-новите тенденции, като посещавате курсове и уебинари за разработка и четете книги за продуктов маркетинг.

Различни случаи на употреба

Потребителите често използват мобилните приложения по различен начин от този, по който използват лаптопите или настолните си компютри. Ако създадете абсолютно същия набор от функции за различните платформи, може да установите, че сте загубили времето на екипа за разработка – т.е. пари – за функции на продукта, които не се използват на дадена платформа. Освен това може да усложните прекалено мобилното си API. 🤪

Решение: Проведете няколко проучвания сред крайните потребители, за да установите нуждите на потребителите за различните платформи, които предлагате. Обърнете внимание и на показателите си, за да определите как и къде се използват различните функции в реалния живот на всяка платформа.

Можете дори да използвате софтуер за маркиране на функции, за да включите или изключите определени функции и да видите каква е реакцията.

Ограничени ресурси

Много малко компании разполагат с неограничени ресурси, а това важи двойно за стартиращите компании. Опитът да постигнете пълна функционална паритет с конкурентите си, когато разработвате нов продукт от нулата, ще забави пускането му на пазара и ще ви струва пари, които може да не разполагате в началото. 💸

Персонализирайте работния си процес, преглеждайте всички подробности по проекта с назначените членове на екипа на една платформа и споделяйте ресурси с Project Management в ClickUp.

Решение: Пуснете на пазара минимално жизнеспособния си продукт (MVP), като извършвате валидиране по време на работа, а след това повтаряйте процеса, когато получите обратна връзка от клиентите.

Различни бизнес стратегии

Макар че е очевидно важно да можете да се конкурирате с конкурентите си, да го правите директно не винаги е най-добрият начин, особено ако не сте толкова утвърдени, колкото тях. Освен това, вашите потребители може да не искат или да не се нуждаят от същите неща, от които се нуждаят техните. 👪

Решение: Оценете нуждите на потребителите си и обмислете дали диференциацията може да бъде по-ефективен аргумент за продажба от пълната функционална паритет.

Паритет на функциите: къде е от съществено значение?

Трябва ли да се стремите към функционална паритет или не? Това зависи. Нека разгледаме как функционалната паритет се проявява в няколко сценария.

Паритет на функциите в контекста на мобилните приложения

Когато изграждате системата си, за да включите мобилни приложения за iOS или Android, има някои области, в които е важно да се стремите към функционална паритет. Вашата цел трябва да бъде да създадете последователно потребителско преживяване на всички устройства и да намалите конфликтите, където е възможно. 😊

Това означава, че основната структура, навигацията и конвенциите за именуване трябва да са еднакви, за да могат потребителите лесно да намират това, което търсят. А когато потребителите преминават от едно устройство на друго, за да правят едно и също нещо – например да продължат да търсят продукти, които ги интересуват, след като са напуснали дома си – вашите функции трябва да се прехвърлят безпроблемно с тях.

Въпреки това, някои функции може да не са необходими на всички платформи. Например, потребителите вероятно няма да използват скенер за QR кодове на своите лаптопи или да изпълняват изключително сложни отчети, които са трудни за четене на малкия екран на смартфон. Затова обмислете как може да се използва всяка функция, преди да я вградите автоматично.

Също така, имайте предвид разликите в навигацията и работния процес между приложенията за Android и iOS, така че съответните потребители да се чувстват комфортно с функциите на избраните от тях платформи.

Значението на паритета на функциите в уеб приложенията и облачните изчисления

Уеб приложенията и сайтовете за електронна търговия са проектирани да постигат определени резултати. Например, ако клиентите планират да закупят определен продукт или услуга от уебсайт, те искат да могат да разгледат различните опции, да ги сравнят и след това да вземат информирано решение коя от тях е най-подходяща за тях. 💻

Функциите, които им предоставяте за тази цел, зависят изцяло от вас и не е необходимо да съответстват точно на функциите, предлагани от вашите конкуренти. Например, можете да им предоставите различен (надяваме се, по-добър) начин за търсене и филтриране на резултатите или да им покажете сравнения в различен формат. Ако те могат да постигнат желания резултат по интуитивен и удобен за потребителя начин, вероятно ще бъдат доволни от своето потребителско преживяване.

Въпреки това е важно да сте в крак с тенденциите в бранша, за да сте сигурни, че отговаряте на очакванията на клиентите и оставате конкурентоспособни.

Необходимост от паритет на функциите в управлението на бази данни

Когато мигрирате големи количества данни към нова или актуализирана платформа, е важно да се уверите, че има достатъчна функционална съвместимост, за да може базата данни да продължи да работи ефективно. Например, ще ви са необходими същите (или подобни) полета за съхранение на данните и подобни функции за достъп и работа с тях. Всякакви проблеми със съвместимостта вероятно ще повлияят на надеждността на данните, както и на функционалността и производителността.

Заключение: Има случаи, в които функционалната паритет е важна, но е също толкова важно да не попаднете в капана на функционалната паритет. Бъдете наясно с потенциалните предизвикателства при преследването на пълна функционална паритет и се уверете, че подхождате към нея по правилния начин и с подходящите инструменти.

Преодоляване на разликите: 12 решения и стратегии за функционална паритет

Визуализирайте целия жизнен цикъл на вашия продукт с софтуера за управление на продукти ClickUp.

Когато управлявате проект за разработка на софтуер, е от решаващо значение да разполагате с подходящите инструменти, за да достигнете избраното от вас ниво на функционална паритет и да задоволите както заинтересованите страни, така и екипа си за разработка в процеса.

ClickUp е всеобхватна платформа за управление на проекти и производителност, която оптимизира всеки аспект от вашите отговорности в областта на разработката на софтуер. Независимо колко сложен е вашият проект, този мощен инструмент може да се справи с него. 💪

Още от самото начало на проекта ви, инструментите за управление на продукти на ClickUp ви помагат да начертаете визията си, да проектирате продукта си и да ангажирате екипа си. След като преминете към процеса на разработка, софтуерните инструменти на ClickUp управляват процеса за вас, автоматизирайки работните потоци и проследявайки напредъка на всеки етап по пътя към функционалната паритет.

Нека разгледаме някои от конкретните инструменти, които ClickUp предлага за различните етапи на процеса на разработка.

1. Обмислете различните варианти

Брайнсторминг, стратегическо планиране или изготвяне на работни процеси с визуално сътрудничество чрез ClickUp Whiteboards

Запишете първоначалните си идеи на ClickUp Whiteboard или ClickUp Mind Map. На този етап вероятно ще разгледате и съществуващите версии на софтуера, както и продуктите на конкурентите, за да решите до каква степен ще се стремите към функционална паритет.

2. Създайте пътна карта

Разделете целите, задачите, гъвкавите точки и статуса на проектите в силно персонализирания ClickUp 3. 0 Dashboard.

След това превърнете идеите си в пътна карта с определени цели, етапи и срокове в ClickUp. Сътрудничеството в екипа е от ключово значение тук – а ClickUp го прави лесно. Няколко членове на екипа могат да работят по един и същ документ едновременно, независимо дали са на място или работят дистанционно. Или могат да задават коментари, на които дистанционните им колеги да отговорят, когато се логнат по-късно. 🤝

3. Подредете документите си

Централизирайте цялата си документация – от устава и графика на проекта до бюджета и бележките от седмичните срещи. С всичко свързано с задачите, е лесно да намерите това, от което се нуждаете, когато ви е необходимо.

4. Разпределяне на задачи

Използвайте ClickUp Whiteboards, за да възлагате задачи, да маркирате изпълнители и всичко необходимо, за да започнете следващото си сътрудничество.

След като имате пътна карта, цели и основни етапи, е време да създадете задачи в ClickUp. Можете да генерирате задачи автоматично директно от други документи в ClickUp или да ги създадете ръчно, като винаги ги свържете с пътната си карта. ClickUp Sprints ви помага да прецените какво може да направи екипът ви в даден период, за да постигне най-бърз напредък към функционалната паритет. 🏃

5. Планирайте срещи

Настройте повтарящи се задачи за ежедневни събрания и седмични срещи за отчитане на напредъка в изгледа „Календар“. След това настройте напомняния, за да сте сигурни, че всички ще присъстват навреме и ще бъдат напълно подготвени за срещата.

6. Отстраняване на бъгове

Използвайте ClickUp Forms, за да събирате обратна връзка от потребителите за бъгове, а след това преобразувайте тези данни директно в проследими задачи, за да се справите с тях методично, което ще ускори пътя ви към функционална паритет. Можете да управлявате всички забавяния с персонализирани полета и персонализирани статуси на задачите, които ви информират точно какво се случва с всяка задача. 🐞

7. Управление на разрешенията

С разрешенията на ClickUp вие контролирате точно до какво имат достъп всички членове на вашия проектен екип. Например, можете да разрешите на някои хора да редактират елементи, докато други могат само да преглеждат или коментират конкретни елементи.

8. Проследявайте напредъка

Персонализирайте визуалните си табла в ClickUp, за да виждате напредъка по проекта с един поглед. Преглеждайте обща информация или се впускайте в подробности, както предпочитате. Генерирайте автоматични актуализации на напредъка, като използвате AI Custom Fields (полетата за персонализирани поле та) като Target Release Group (целева група за пускане), Backend Target Release (целево пускане на бекенда) и Risk (риск), за да можете бързо да докладвате на екипа си и другите заинтересовани страни как се справяте с целта си за функционална паритет. 📊

9. Преглеждайте данните по свой начин

Групирайте, филтрирайте или скрийте задачи в ClickUp 3. 0 Диаграми на Гант за проследяване и свързване на работните процеси във всичките ви задачи

Вижте данните за проекта си в избрания от вас формат. Например, можете да изберете изглед „Гант“, за да видите времевата линия на проекта, изглед „Списък“, за да следите неизпълнените задачи, или изглед „Натоварване“, за да управлявате кой върху какво работи. Просто превключете изгледа с едно натискане на бутон, за да получите различна перспектива.

10. Управлявайте вашите версии

Докато се стремите към функционална паритет, разгръщайте версиите си по внимателно планиран, контролиран и измерен начин, който минимизира потенциалния хаос при разработването на нови продукти. Работете върху кодирането, QA и стартирането, а след това използвайте обратната връзка, която получавате, за да направите последните корекции, преди да пуснете продукта в експлоатация.

11. Спестете време с шаблони

Независимо в какъв етап от процеса на разработка се намирате, има подходящ шаблон в ClickUp. От шаблони за позициониране на продукти до шаблони за разработка на продукти – спестете време и усилия на всеки етап. 📝

12. Накарайте вашите технологии да работят заедно

Разгледайте наличните приложения и интеграции в ClickUp, за да свършите работата си на една централизирана платформа.

Интеграциите на ClickUp увеличават мощността на много други често използвани приложения. Организирайте срещи с Google Calendar, а след това ги провеждайте с помощта на Zoom или Microsoft Teams. Чатете с екипа си в Slack и проследявайте времето, прекарано в задачи, с Harvest. Извършвайте тестове в различни браузъри с LambdaTest и регистрирайте и отстранявайте бъгове в Bugsnag.

Бъдещето на функционалната паритет

Паритетът на функциите ще продължи да бъде важен елемент, който софтуерните разработчици трябва да вземат под внимание. Вместо просто да създавате повече от същото, е важно да разгледате това, което вече съществува – дали това е вашият собствен стар сайт, настоящата ви платформа или тази на конкурента – и да определите какво да запазите (или преработите) и какво да пропуснете. ✅ ❎

За да вземат правилни решения в този случай, разработчиците трябва да имат предвид нуждите на крайните потребители, защото грижата за клиента винаги трябва да бъде на първо място.

Използвайте паритета на функциите разумно

Разработването на софтуер изисква важни решения относно функционалната паритет. Например, колко от старите функции ще мигрирате към новата система или разширените платформи и как функциите, които предлагате, ще се сравняват с тези на конкурентите ви?

Разработването на функции отнема време и пари, затова е важно да се уверите, че използвате тези ресурси за разработване на функции, които клиентите ви наистина искат. Избраните от вас функции трябва да са технологично актуални и да съответстват на вашата бизнес стратегия.

Използването на подходящи поддържащи инструменти, които да ви помогнат да достигнете избраното ниво на функционална паритет, също е важно. ClickUp ви предоставя всички функции за разработка и управление на софтуер, от които се нуждаете, за да спестите време, енергия и пари в рамките на вашия проект. ✨

С опции за ценообразуване, включително безплатна версия, за всеки размер на бизнес, от стартиращи компании до корпорации, и езици, които включват английски, френски, испански и дори бразилски португалски, с ClickUp няма как да сгрешите.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp още днес, за да постигнете функционална паритет по-бързо и по-добре от всякога. Вашият екип ще ви бъде благодарен, както и вашите клиенти. 🤩

Често задавани въпроси

Когато управлявате проект за разработка на софтуер, е важно да разберете значението и последствията от функционалната паритет. Тези дефиниции могат да ви помогнат.

Какво е паритет в разработката на софтуер?

Паритетът на функциите в разработката на софтуер е мярка за това колко функции софтуерните системи имат общо в различни версии или платформи – или в сравнение с конкурентите. Системите с високо ниво на паритет на функциите ще могат да правят сходни неща по сходни начини.

Какво е паритет на функциите между платформите?

Паритетът на функциите между платформите се отнася до възможността да се изпълняват сходни задачи на различни платформи. Например, настолна и мобилна приложение биха имали сходни функционалности и конвенции за именуване на двете платформи.

Защо е важна паритетът на функциите?

Паритетът на функциите между платформите и версиите гарантира, че потребителите могат да правят това, което им е необходимо, независимо от устройството, което използват, и да продължат да го правят, когато актуализирате системата си. Паритетът на функциите в рамките на вашата индустрия гарантира, че ще останете конкурентоспособни и че потребителите няма да се разочароват и да мигрират към вашите конкуренти.