Как да използвате анализа на веригата на стойността, за да увеличите конкурентното си предимство и дълголетието на бизнеса си

Един бизнес може да оцелее в различни пазарни условия, но за да просперира, трябва да оптимизирате дейностите по веригата на стойността, за да гарантирате отлично представяне. Успешните бизнеси често са тези, които постоянно повишават стойността, която предоставят на клиентите и акционерите, както и на другите заинтересовани страни.

Не става въпрос само за подобряване на продуктите и услугите – трябва да направите и микроанализ на входящата и изходящата логистика, управлението на човешките ресурси и други оперативни процеси, за да увеличите печалбата си.

Именно затова далековидните мениджъри разчитат на анализа на веригата на стойността (VCA), за да получат истинско конкурентно предимство в своята ниша. Практиката изисква постоянно подобряване на основните и спомагателните дейности в бизнеса с визия за изграждане на лоялност у клиентите и реализиране на икономии, което води до конкурентно предимство чрез стабилно създаване на стойност. 🌱

В тази статия ще разгледаме:

Концепцията за веригата на стойността

Ролята му в оптимизирането на бизнес моделите

Процесът на провеждане на анализ на веригата на стойността – както от гледна точка на разходите, така и от гледна точка на диференциацията на продуктите

Какво е анализ на веригата на стойността?

Известният икономист и професор в Харвардския бизнес университет Майкъл Портър за първи път изследва концепциите за веригата на стойността и анализа на веригата на стойността в книгата си Конкурентно предимство: създаване и поддържане на превъзходно представяне . *

Веригата на стойността се отнася до всички процеси през целия жизнен цикъл на продукта или услугата, започвайки от етапа на научноизследователска и развойна дейност и стигайки до етапите на дистрибуция и продажби. Всеки процес във веригата може да бъде анализиран по отношение на добавената стойност, която той придава на крайния продукт или услуга, и точно това е целта на анализа на веригата на стойността.

Това е процесът на анализиране на основните и спомагателните дейности, свързани с доставката на продукта и поддържането на бизнеса. Целта е да се определи кои процеси допринасят разумно за стойността, предоставяна от крайния продукт или услуга.

Внимателният анализ на веригата на стойността помага на бизнеса да открие нови идеи, които му позволяват да предостави максимална стойност на своите клиенти и заинтересовани страни. В края на един успешен анализ мениджърите трябва да могат да:

Намалете разходите по веригите на стойността

Определете процесите, които са от съществено значение за доставката

Идентифицирайте възможности за оперативни и технологични подобрения

Оптимизирайте маркетинговите и продажбените инициативи за по-добро клиентско преживяване

Съвет: Търсите анализ по модела на Портър на конкурентните сили на вашия пазар и тяхното влияние върху вашите вериги на стойност? Опитайте шаблона на ClickUp „5 сили на Портър“ за бърза визуализация. 🌹

За бизнеса, който търси по-добро разбиране на индустрията и формулиране на ефективни стратегии, този лесен за употреба и динамичен шаблон се оказва безценен актив.

Как анализът на веригата на стойността може да бъде от полза за бизнеса?

Някои от основните предимства, произтичащи от анализа на веригата на стойността на Портър, включват:

Диференциация на продуктите: Едно от по-очевидните предимства на анализа на веригата на стойността е поддържането на висока производителност, за да се ползвате от трайна лоялност на клиентите. Това включва преразглеждане на съществуващите процеси и стратегии за разработване на нови продукти, функции и услуги, които отговарят на променящите се нужди на клиентите в конкурентна среда.

Намаляване на разходите: Анализът на веригата на стойността дава цялостен поглед върху това кои процеси добавят или отнемат стойност от настоящия ви бизнес модел, Анализът на веригата на стойността дава цялостен поглед върху това кои процеси добавят или отнемат стойност от настоящия ви бизнес модел, като помага да се разпознаят ефективните и неефективните елементи. Тези познания могат да ви помогнат да решите кои процеси да автоматизирате, елиминирате и оптимизирате, за да увеличите печалбата си.

Иновации, ориентирани към растеж: Внимателният анализ на рамката на веригата на стойността може също да разкрие повтарящи се бизнес процеси и сложни зависимости, които могат да забавят растежа и производителността, като ви дава възможност да коригирате съответните процеси.

В крайна сметка ще постигнете оперативна диференциация, която генерира ясни предимства, които вашите конкуренти трудно могат да възпроизведат. А в дългосрочен план това се превръща в по-силно възприятие на марката и подобрена годишна рентабилност. 📆

Какво да включите в анализа на веригата на стойността

Анализът на веригата на стойността обхваща проучването на процесите в две основни категории: първични и вторични дейности.

Основните функции или дейности се състоят от основни процеси за разработване и разпространение на всеки продукт или услуга. Те директно добавят стойност към предлагането. Типичният анализ на основните функции изисква да проучите:

Входяща логистика: Тя обхваща веригата на доставки; примери за това са получаването на суровини и складирането. Операции: Процедури като производство, които превръщат суровините в готови продукти. Изходяща логистика: Тя включва дейности като опаковане, сортиране и доставка, които позволяват доставката на крайния продукт или услуга. Продажби и маркетингови дейности: Това са промоционални дейности и дейности, свързани с продажбения процес. Следпродажбено обслужване: Процеси, свързани с обслужване на клиенти, ремонт и поддръжка

От друга страна, вторичните дейности не играят пряка роля в продажбите или производството, а подпомагат основните функции. Можете да очаквате тези дейности да подобрят ефективността и ефикасността на основните им съответствия. Четирите основни вида вторични дейности включват:

Доставка: Тя е тясно свързана с входящата логистика като част от основните дейности; обхваща области като обработка на поръчки и Тя е тясно свързана с входящата логистика като част от основните дейности; обхваща области като обработка на поръчки и управление на ресурси като запаси. Управление на човешките ресурси: Примери за това са наемането, обучението, задържането и възнаграждението на служителите. Поддръжка на инфраструктурата: Обхваща изследвания и постижения, направени с цел подобряване на бизнес процесите, управлението на общите разходи и финансовото планиране. Технологично развитие: Помага за намаляване на разходите, свързани с технологиите, и подобрява автоматизацията на процесите.

Като вземете предвид всички тези компоненти при извършването на анализ на веригата на стойността, можете да изведете добре обмислена оперативна стратегия и по-добър контрол на качеството.

Как да проведете анализ на веригата на стойността

Анализът на веригата на стойността изисква разделяне на първичните и вторичните процеси на стратегически сходни групи, което позволява опростено управление на веригата на стойността.

Има два основни подхода, които можете да използвате за анализ на веригата на стойността:

При първия подход целта ви е да постигнете ценово предимство в отрасъла, за да се възползвате от увеличение на рентабилността. Вторият подход се фокусира върху постигането на уникална продуктова диференциация, която се цени от клиентите и ви позволява да налагате по-високи цени в сравнение с конкурентите си.

Нека разгледаме двата подхода един по един. Ще видим и как ClickUp, цялостно решение за управление на работата и проектите, може да ви помогне да проведете анализ на веригата на стойността бързо и ефективно. 💡

Подход 1: Анализ на ценовите предимства

От гледна точка на ценовото предимство, анализът на веригата на стойността има за цел да ви помогне да намалите разходите за производство или доставка на продукта или услугата, която продавате. Резултатът? Можете да продавате продуктите си на по-ниска цена от конкурентите си, без да правите компромиси с маржа. Ценово предимство VCA обикновено е процес от пет стъпки:

Стъпка 1: Идентифицирайте първичните и вторичните дейности

Първата стъпка за извършване на анализ на веригата на стойността с оглед на ценовите предимства е да идентифицирате основните и второстепенните дейности в бизнес операциите си. Идеята е да се оцени диапазонът на реалистично постижимите намаления на разходите.

Общото правило е да бъдете внимателни при намаляване на разходите за основните дейности, тъй като те са пряко свързани с вашия продукт. Няма смисъл да въвеждате промени, които компрометират потребителското преживяване.

Един добър начин да организирате информацията, от която се нуждаете по време на тази стъпка, е да използвате ClickUp Product Management Suite. Той е идеален за централизиране на анализа на веригата на стойността за всяка индустрия или ниша – пишете документи за процесите, създавайте пътни карти и визуализирайте целия жизнен цикъл на продукта.

Създаване на отлични продукти: от спецификации до важни етапи с Product Management в ClickUp

Имате нужда от бърз старт? Запознайте се с шаблона за веригата на стойността на ClickUp. Неговата предварително проектирана визуална рамка ви позволява да организирате всички свои основни и второстепенни дейности и да установите тяхната връзка с маржа на печалбата. Накарайте екипа си за анализ да свърже задачи, документи или дори отделни продукти директно в шаблона и да сътрудничи безпроблемно. 😎

Шаблонът за веригата на стойността на ClickUp ви помага да анализирате дейностите на вашата компания и да предложите допълнителна стойност на вашите клиенти.

Ако управлявате повече от един бизнес, създайте няколко шаблона, за да начертаете индивидуални вериги на стойността в специални работни пространства за проекти в ClickUp.

Стъпка 2: Запишете приноса на всеки процес към общите разходи

Следващата стъпка е да определите дела на всяка дейност в общите разходи за производство и доставка и да видите как се съотноси с добавената от нея стойност. В този процес ще видите, че някои опции, като например фабричните разходи, струват много, но също така предлагат огромна стойност за основното ви предложение.

От друга страна, някои процеси са просто ненужни разходни центрове, тъй като не добавят много стойност към веригата. Използвайте информацията от това упражнение, за да определите възможностите за значително намаляване на разходите. 💸

Нуждаете се от помощ? Шаблонът за анализ на разходите по проекти на ClickUp може да ви бъде от полза. Разгледайте в дълбочина оперативните си разходи с пет различни изгледа за анализ на оперативните разходи, включително общи разходи, променливи разходи, разходи за материали и фиксирани разходи. Той ви позволява също да ги анализирате по параметри като обща цена, разходи, количество, единична цена и тип разходи.

Използвайте шаблона за анализ на разходите по проекти на ClickUp, за да анализирате оперативните си разходи по 5 различни параметра.

Стъпка 3: Идентифицирайте основните фактори, влияещи върху разходите

След като разберете кои дейности допринасят най-много за общите ви разходи, е време да идентифицирате индивидуалните фактори, влияещи върху разходите. Факторите, влияещи върху разходите, са единични компоненти на разходите, които се разпределят между различни отдели. Те могат да повлияят частично на крайната цена на даден продукт.

Например, разходите за производство на даден продукт обхващат няколко компонента, като разходите за суровини и труд. Факторите, определящи разходите за труд, могат да включват общия брой работни часове на машините, броя на доставките и времето на престой.

Факторите, определящи разходите, ще бъдат специфични за вашата индустрия, но можете да ги измерите по следния начин:

Проследяване на ключови показатели за ефективност (KPI)

Използване на инструменти за сравнение на разходите

Целта тук е да се намерят конкретни възможности за оптимизиране на разходите в рамките на широка функция.

Дейностите по веригата на стойността често са тясно свързани помежду си – промяната в един аспект може да повлияе положително или отрицателно на разходите, ефективността и рентабилността на друг. Например, ако сте логистична компания, промяната в местоположението на склада може да има два ефекта: да увеличи транспортните ви разходи или да ускори цикъла на доставка и да го направи по-рентабилен.

Накратко, всяко предимство по отношение на разходите не трябва да бъде за сметка на качеството на услугата или общата рентабилност. Ето защо е от решаващо значение да идентифицирате и анализирате взаимоотношенията между взаимосвързаните дейности във вашата верига на стойността. ⛓️

Един добър начин да разберете тези взаимоотношения е да ги визуализирате. Можете да използвате ClickUp Dependencies, за да го направите лесно. Свържете взаимосвързани задачи във вашите работни процеси и използвайте опцията Relationships , за да определите типа зависимост. Можете да изберете:

В очакване на: Позволява ви да свържете задачи, които трябва да бъдат изпълнени преди въпросната задача.

Блокиране: Позволява ви да добавяте задачи, които трябва да изчакат, докато съответната задача бъде маркирана като изпълнена.

Как да добавите зависимост към връзка в ClickUp

Можете също да визуализирате зависимостите между задачите, като използвате Gantt View на ClickUp. Когато сте в списъка със задачи, просто превключете на Gantt View и ще видите как различните задачи са зависими една от друга. Общата картина ви позволява да вземете информирани решения относно анализа на веригата на стойността.

Получете ясна представа за задачите и зависимостите си в изгледа на ClickUp Gantt.

Ако искате да визуализирате зависимостите или цялата си верига на стойността, използвайте ClickUp Whiteboards. Получавате безкраен платно, на което да демонстрирате работния си процес или продуктовата верига, като използвате текстове, свързващи елементи, фигури, лепящи се бележки и други медийни компоненти. Поддържа множество сътрудници на живо, което го прави идеален инструмент за мозъчна атака за отдалечени екипи.

Използвайте ClickUp, за да проектирате работни процеси с удобни функции като бели дъски, мисловни карти, автоматизации и множество шаблони.

Стъпка 5: Автоматизирайте и иноватирайте процесите си за намаляване на разходите

Накрая, след като имате представа за основните си дейности, второстепенните дейности и тяхното позициониране по отношение на разходите, започнете да разработвате стратегии за намаляване на разходите. 👩‍🏭

В зависимост от вида дейности, които променяте с цел диференциация на разходите, може да се наложи да потърсите помощ от екипите за разработване на продукти или маркетинг. Например, ако целта е да се постигне предимство по отношение на разходите чрез подобряване на дейностите по управление на продуктите, тогава екипът за продукти става важен заинтересован участник в целия процес на промяна.

Много екипи в крайна сметка модернизират инфраструктурата на компанията си, като добавят инструменти за автоматизация към своя арсенал. Автоматизацията помага да се премахнат много повтарящи се и излишни процеси, което спомага за лесно постигане на диференциация на разходите.

За щастие, като универсален инструмент за управление на продукти, ClickUp предлага над 100 вградени автоматизации за автоматизиране на повтарящи се процеси, които екипът ви може да извършва ръчно. Няма нужда от кодиране – просто дефинирайте събитие, което да задейства автоматизацията, действие, което да се изпълни, когато работният процес бъде задействан, и публикувайте автоматизацията. Става въпрос не само за минимизиране на разходите за труд, но и за справяне с тромавите процеси, които отнемат голяма част от времето ви.

Настройте персонализирани автоматизации в ClickUp за повтарящи се задачи.

След като финализирате плана за оптимизация на разходите, използвайте ClickUp Goals, за да проследявате и управлявате разходите си спрямо поставените цели. Можете да свържете целите си с конкретни задачи, за да помогнете на екипа си да разбере причините за предложените промени. Визуализирайте целите си с отчети като ленти за напредък и линейни диаграми в ClickUp Dashboards.

Проследяване на напредъка по задачите в таблото за цели на ClickUp

Подход 2: Анализ на предимствата на диференциацията на продуктите или услугите

Този тип анализ има за цел да отличи вашия продукт или услуга от конкуренцията, като добави уникална характеристика или предимство, което предоставя значителна стойност на клиентите. Предимството трябва да подобри вашето предложение и да бъде трудно за възпроизвеждане от вашите конкуренти. Нека видим как можете да проведете анализ на веригата на стойността, за да постигнете диференциация на продукта или услугата:

Стъпка 1: Идентифицирайте основните фактори, допринасящи за стойността

Не всички бизнес дейности оказват еднакво влияние върху клиентското преживяване и стойността. Идентифицирането на процесите с ниска стойност е ключът към извличането на значителни предимства за диференциация на продуктите. Можете да направите това, като събирате и анализирате обратната връзка от клиенти или потребители, защото само те могат да кажат кои са техните болезнени точки и какво би им донесло повече стойност.

ClickUp CRM разполага с богат набор от функции, които ще ви помогнат в това. От категоризиране на клиентските ви акаунти до оптимизиране на комуникацията с клиенти и потенциални клиенти, той ви подпомага във всичко.

Например, ако искате да събирате обратна връзка от клиентите по организиран начин, ще харесате ClickUp Forms. Персонализирайте анкетния си формуляр с въпроси, специфични за вашата верига на стойността, и ги разпространете по различни канали с едно кликване. Събраните отговори се съхраняват автоматично във вашето работно пространство. Можете да преминете към изглед „Таблица“, за да ги анализирате на едно място.

Персонализирайте и изпратете формулярите за обратна връзка на вашите клиенти, когато започнете процеса на VCA.

Стъпка 2: Намерете устойчиви ключови отличителни характеристики

След като анализирате обратната връзка от клиентите и идентифицирате основните фактори или пропуски във вашата верига на стойността, помислете за начини за подобрение. Иновациите са ключът, а вашите екипи за разработване на продукти може да искат да измислят някои нови функции въз основа на желаната диференциация на продуктите или услугите. 🦄

Но не всички подобрения са устойчиви от финансова или оперативна гледна точка. Някои подобрения в бизнес процесите значително увеличават разходите ви, докато други са толкова сложни, че не могат да бъдат приложени във вашия бизнес.

Нуждаете се от помощ при вземането на решение за това каква диференциация да приложите? Можете да използвате шаблона за матрица за приоритизиране на ClickUp, за да определите устойчивостта на всяко предложено подобрение на стойността. Просто нанесете всяка идея на ос X и Y на този шаблон в ред според въздействието и усилията. Вие и вашите заинтересовани страни ще получите визуална представа за това кои подобрения на стойността са устойчиви и си заслужават да бъдат приложени.

Използвайте шаблона „Матрица за приоритизиране“ от ClickUp, за да анализирате въздействието на дейностите и усилията, необходими за тяхното изпълнение.

Стъпка 3: Защитете своята диференциация

Тази последна стъпка често се пренебрегва, но е изключително важна. След като сте разработили техники за подобряване на бизнес процесите, за да постигнете диференциация на продуктите или услугите, разработете и някои процеси, които ви позволяват да защитите своето предимство. Това ви помага да останете актуални и да запазите своето предимство на пазара за дълго време. 🔒

Затова подайте заявка за патент или създайте слоеве от защита около най-добрите си практики и търговски тайни. Създайте информационни силози. Направете всичко необходимо, за да защитите своята диференциация, като оставите малко място на конкурентите да копират вашето предложение и да отслабят конкурентното ви предимство.

Ако все още се чувствате в задънена улица, можете да използвате шаблоните за веригата на стойността, създадени от експерти на ClickUp, с цветово кодирани секции, за да визуализирате връзката между вашите бизнес дейности. Шаблонът за картиране на веригата на стойността на ClickUp е отличен за мозъчна атака по техники за диференциация на продуктите.

Получете информация за състоянието на текущите си операции, за да вземете по-добри решения и да подобрите процесите си.

Извършете успешен анализ на веригата на стойността и открийте своята диференциация с ClickUp

Ако искате да получите 360° разбиране за вашите бизнес процеси, анализът на веригата на стойността е правилният избор.

Шаблоните, бели дъски, интеграции и CRM пакет на ClickUp могат да ви помогнат да наблюдавате и оптимизирате последователно рамката на вашата верига на стойността. Функциите за автоматизация на работния процес и оптимизация на процесите могат да помогнат на членовете на вашия екип да увеличат още повече ефективността си, като по този начин ви осигурят предимство по отношение на разходите.

Вземете ClickUp безплатно и започнете да го използвате, за да изпреварите конкурентите си стабилно и сигурно. 🫅