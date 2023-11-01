10 вдъхновяващи подкаста за управление на продукти през 2025 г.

Нямате време да четете дълги статии за управлението на продукти? Искате да разнообразите нещата с забавни и увлекателни подкасти за управлението на продукти?

Е, не търсете повече, защото тук имате подбрана списък с най-добрите подкасти за продуктови мениджъри.

Независимо дали искате съвети за започване на кариера в бранша или как да усъвършенствате лидерските си умения в областта на продуктите, ние сме събрали подкасти, които обхващат всичко това. ?

Вземете слушалките си, слушайте и се пригответе да подобрите уменията си в управлението на продукти.

10-те най-добри подкаста за управление на продукти

Тези подкасти предлагат лесен и увлекателен начин да сте в крак с тенденциите и прозренията в бранша. Слушайте истории за успех и интервюта с лидери в бранша, както и задълбочени казуси и подробни анализи на всички аспекти на продуктовия мениджмънт.

Без да губим повече време, нека да разгледаме някои от любимите ни подкасти за управление на продукти от общността. ?

1. Това е управление на продукти

This is Product Management (TIPM) е страхотен подкаст, който предлага реалистична перспектива за живота на хората, работещи в областта на продуктите. Водещ е авторът и маркетинг лидерът Майк Фишбейн.

TIPM е чудесен за начинаещи, които искат да стъпят в тази сложна индустрия, но има много да предложи и на опитни професионалисти в областта на продуктите. Слушателите научават вътрешна информация, нововъзникващи тенденции и най-новите инструменти и техники за ефективно управление на продукти.

Fishbein се впуска в най-малките подробности на индустрията. Темите варират от ежедневни задачи до решения от голям мащаб, като се набляга на по-малките детайли, които много подкасти, фокусирани върху продуктите, могат да пропуснат. ?

Епизод, който задължително трябва да чуете: 226 – Успешното разказване на истории е управление на продукти

Spotify: Това е управление на продукти

Apple Podcasts: Това е управление на продукти

2. Подкастът за продукти

Ако търсите нов начин да се запознаете с продуктовия мениджмънт, прослушайте подкаста „The Product Podcast“ на The Product School.

В епизодите участват продуктови лидери от компании като Microsoft, Google, Facebook, Spotify и Slack. Ще чуете и мненията на предприемачи, стартиращи компании и други фирми от технологичния сектор. ?‍?

Интервютата разглеждат ежедневните отговорности и задачи на продуктовите мениджъри, като предоставят информация за това как работят нещата в различни технологични компании. Това дава богата представа за приликите и разликите между планирането на продукти и лидерството в различни организации.

Епизод, който задължително трябва да чуете: 9 важни урока на продуктов мениджър от Facebook PM

Spotify: Подкастът за продукти

Apple Podcasts: The Product Podcast

3. Как създадох това с Гай Раз

How I Built This with Guy Raz е друг страхотен подкаст за продуктови мениджъри, в който се представят интересни интервюта с лидери в бранша и изгряващи професионалисти в областта на продуктовия мениджмънт.

Всяко интервю разкрива историята на госта, от началото на кариерата му до това, което може да сподели, за да помогне на други продуктови специалисти да успеят. Потопете се в скромните начала на някои от най-известните компании и водещи продуктови специалисти днес.

Guy Raz се стреми да подчертае какво е необходимо, за да се отличавате в лидерството в областта на продуктите и да създавате печеливши стратегии, които могат да доведат до ръст, основан на продуктите, във всяка индустрия. Той прави всеки епизод толкова забавен, колкото и информативен, като всеки път внася чар и лични прозрения в дискусията.

Епизод, който задължително трябва да чуете: 70 – Уикипедия: Джими Уелс

Spotify: How I Built This с Гай Раз

Apple Podcasts: How I Built This с Guy Raz

4. Product Hunt Radio

Product Hunt Radio е друг от най-добрите подкасти за продуктов мениджмънт, който се излъчва седмично и включва интервюта с предприемачи, инвеститори, продуктови лидери и производители в технологичната индустрия.

Водещи са Райън Хувър от Product Hunt и Абадеси Осунсаде от Hustle Crew. Двамата правят фантастична работа, като изследват променящите се аспекти на продуктовия мениджмънт заедно с най-влиятелните личности в бранша днес.

Интервютата предоставят информация за всичко – от предприемачеството до маркетинга и показателите. Гостите споделят уникални гледни точки, както и най-добрите си съвети, базирани на това как са стигнали до мястото, на което са днес. ?

Продуктовите мениджъри трябва да се включат, за да се вдъхновят и да се поучат от опита на тези успешни технологични лидери.

Епизод, който задължително трябва да чуете: Епизод 48: Крис Сака

Spotify: Product Hunt Radio

Apple Podcasts: Product Hunt Radio

5. Scrum Master Toolbox

The Scrum Master Toolbox е насочен към практикуващите agile и scrum masters с 15-минутни ежедневни епизоди. Водещ е сертифицираният Scrum Master, бизнес консултант и Agile Coach Vasco Duarte.

Този ежедневен подкаст предоставя дози вдъхновение чрез интересни интервюта и разговори с най-добрите от най-добрите. Слушателите чуват експерти по продуктов мениджмънт, които споделят опита си по всички въпроси, свързани с Agile и Scrum.

Темите варират от динамиката на екипа и сътрудничеството до ефективното лидерство и вземането на решения. Ще намерите и конкретни уроци за неща като създаването на гъвкави рамки и развиването на необходимата гъвкавост за успешен продукт. ⚒️

Този подкаст за продуктов мениджмънт е чудесен ресурс за всеки, който се интересува от гъвкави методологии. От опитни професионалисти до хора, които обмислят нова кариера, това е фантастичен начин да научите за най-добрите практики и нововъзникващите тенденции в гъвкавия бизнес.

Епизод, който задължително трябва да чуете: Agile Beyond Tech, Transforming Company Seating Arrangements with Scrum | Danielle Braun

Spotify: Scrum Master Toolbox

Apple Podcasts: Scrum Master Toolbox

6. Product Mastery Now

Product Mastery Now (по-рано The Everyday Innovator) се води от ветерана в бранша Чад Макалистър. То е създадено, за да ви помогне да преминете от продуктов мениджър към „продуктов майстор“, като използвате характерния за Чад метод BEAT:

Изградете своята база

Получете професионална сертификация

Приложете Deep Dives

Преобразувайте организацията

Епизодите са организирани в четири секции според характерната за МакАлистър продуктова пътна карта.

Слушателите могат да преминат към всеки епизод и да започнат да усвояват уменията, необходими, за да станат влиятелни двигатели на продуктовата стратегия. Придобийте уменията да създавате продукти и потребителски преживявания, които клиентите ще обичат, без да се претоварвате или изчерпвате. ?

Епизод, който задължително трябва да чуете: TEI 233 – Всеки иска повече гъвкавост в продуктовия си процес и ето как да я постигнете (с Колин Паломбо)

Spotify: Product Mastery Now

Apple Podcasts: Product Mastery Now

7. Опитът с продукта

Проверете The Product Experience, ако търсите седмичен подкаст, който се впуска в дълбочина в теми, които са важни за най-добрите продуктови мениджъри в света.

Водени от Лили Смит и Ранди Силвър, този динамичен дует внася разнообразен опит във всяко интервю. Смит е лидер в бранша и високо ценен консултант в областта на SaaS и мобилните технологии, а Силвър е многостранно талантлив продуктов майстор и мозъкът зад музикалните магазини на Amazon. ?

Двамата разговарят с важни личности по теми, които са от значение за продуктовите мениджъри в реалния свят като вас. Те проучват какво е необходимо, за да се създадат успешни екипи, да се разработят страхотни продукти, да се решават ежедневни проблеми и да се развива кариера, с която можете да се гордеете. ?

Епизод, който задължително трябва да чуете: Откъде идват добрите идеи? – Гал Джозефсберг в „The Product Experience“

Spotify: The Product Experience

Apple Podcasts: The Product Experience

8. One Knight in Product

One Knight in Product се води от Джейсън Найт, експерт по продуктов мениджмънт и търсен SaaS консултант.

Във всеки епизод Найт се среща с лидери в областта на продуктите, автори и предприемачи, за да чуе мнението им за индустрията и да изслуша техните истории. Съдържанието обхваща широк спектър от теми, насочени към всеки, който се занимава с проектиране, създаване, управление или маркетинг на продукти.

За разлика от много подкасти, фокусирани върху интервюта, Knight не се концентрира само върху големите имена. В интерес на приобщаването, в един епизод той може да интервюира звезда в продуктовия мениджмънт, а в следващия – неизвестно име.

Епизод, който задължително трябва да чуете: Moving Beyond Founder-Led Product Development & Setting PMs up for Success (с Дженифър Янг-Уонг, вицепрезидент по продукти в Contrary)

Spotify: One Knight in Product

Apple Podcasts: One Knight in Product

9. Подкастът на Лени

Подкастът на Лени се води от автора и специалиста по дигитални продукти Лени Рачицки. С няколко епизода всяка седмица, Лени интервюира световноизвестни експерти по растеж и лидери в областта на продуктите, за да помогне на слушателите да създават, пускат на пазара и развиват фантастични продукти. ?

Подкастът е известен с високото си продукционно качество и внимателно подбрани епизоди, които гарантират на слушателите приятно и информативно преживяване всеки път. В предаването често се разглеждат практически тактики и съвети от професионалисти, фокусирани върху растежа, допълнени с интересни въпроси и наблюдения от страна на Лени.

От интервюта с интересни личности до задълбочени анализи на актуални събития, подкастът на Лени предлага нещо за всеки в областта на продуктите.

Епизод, който задължително трябва да чуете: Уроци за изграждане на продуктово чувство, навигация в изкуствения интелект, оптимизиране на първата миля и преодоляване на сложния среден етап | Скот Белски (Adobe, Behance)

Spotify: Подкастът на Лени

Apple Podcasts: Подкастът на Лени

10. Майстори на мащаба

Masters of Scale се води от Рийд Хофман, съосновател на LinkedIn и партньор в Greylock. Мисията на този седмичен подкаст е да подходи към предприемачеството като към начин на мислене, който професионалистите могат да развиват и усвояват.

Епизодите разглеждат неконвенционални теории за това как се разрастват бизнеса. Интервюираните споделят истории за лидерство, предприемачество, продуктов мениджмънт, набиране на средства и други.

Може би най-добрата част от подкаста са сегментите „Rapid Response“ (Бърза реакция), водени от Боб Сафиан, който подхожда по нов начин към стандартния формат на официалното интервю. Сафиан води тези дискусии и създава забавни епизоди на различни теми – от разнообразието до реакцията при кризи.

Епизод, който задължително трябва да чуете: Стратегическа сесия: 5 горещи въпроса и неочакваните им отговори с Рейд Хофман и Боб Сафиан

Spotify: Masters of Scale

Apple Podcasts: Masters of Scale

Почетни споменавания

Беше изключително трудно да се ограничим до 10-те най-добри подкаста за управление на продукти. Има толкова много фантастични умове и десетки подкаста, които задължително трябва да се чуят и които могат да разширят хоризонтите на продуктовите мениджъри навсякъде.

Ето още 10 подкаста, които според нас си заслужава да послушате:

Проверете няколко епизода от всеки подкаст в топ 10 и секцията с почетни споменавания, за да разберете какво ви привлича. Разбира се, никой няма време за всички 20, но никога не се знае кои от тях ще ви допаднат най-много на вас и вашия екип, докато не ги пробвате! ✨

