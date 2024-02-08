Агилна документация: какво е това и как да я приложите във вашите проекти

Имаше време, когато процесите на разработване на софтуер и документиране бяха строги и негъвкави.

След това се появи Agile Manifesto — той сведе до минимум първоначалните изисквания за документиране и наблегна на прякото сътрудничество между заинтересованите страни. 🤝

Въпреки това, много софтуерни разработчици и проектни мениджъри все още се нуждаят от помощ при внедряването на препоръчителните практики на този нов подход, като се сблъскват с предизвикателства при планирането, актуализирането и управлението на технически документи.

В тази статия ще разгледаме как екипите могат да внедрят мащабируеми и устойчиви процеси за гъвкава документация и разработка. Ще ви запознаем и с мощен инструмент, който може да ви води през всеки етап от процеса!

Какво е гъвкава документация?

Агилната документация е метод за създаване и управление на проектна и софтуерна документация, следващ принципите на агилното разработване. Тя включва създаването на кратки и лесноразбираеми технически документи, които се отличават от традиционните дълги и претрупани формати. 🗒️

Агилната документация предполага спазването на четири основни принципа, които дават приоритет на избора:

Индивидите и взаимодействията са по-важни от процесите и инструментите

Работещ софтуер пред обширна документация

Сътрудничество с клиенти вместо договаряне на договори

Реагиране на промените вместо следване на план

Ето с какво се отнася всеки принцип и как можете да го приложите на практика:

Вместо да се използва строг и последователен подход при създаването на документи, гъвкавият метод насърчава редовните взаимодействия между лицата, участващи в проектите.

Всички заинтересовани страни – включително собствениците на проекти, мениджърите, членовете на екипа за разработка и авторите на документацията – провеждат редовни спринт церемонии и срещи, за да решат кои проектни процеси или части от софтуера трябва да бъдат разгледани в даден спринт.

Редовната комуникация позволява на вашия екип да вземе решение и да документира обхвата на всеки проект по надлежен начин.

Работещ софтуер вместо изчерпателна документация

Агилният манифест насърчава доставянето на малки части от работещ софтуер в по-кратки итерации, вместо по-големи части, изискващи изчерпателна документация. Сегментирането на задачите дава на клиентите усещане за непрекъснат напредък и спокойствие.

Сътрудничество с клиенти вместо договаряне на договори

Вместо да договаряте договор за спецификации на софтуерните изисквания (SRS) с клиентите, гъвкавият метод изисква създаването на канали за пряко сътрудничество, които позволяват на заинтересованите страни да съобщават проактивно за всякакви промени в изискванията. Този гъвкав подход гарантира, че разработеният продукт отговаря на очакванията на клиентите.

Реагиране на промени вместо следване на план

Последният принцип се отнася до това да бъдете достатъчно гъвкави, за да реагирате на промените, вместо да следвате строги планове за разработка на софтуер, които не могат да бъдат адаптирани бързо. Този принцип изисква по-голяма гъвкавост при планирането на функционалността на софтуера, което от своя страна води до гъвкавост в изискванията за техническа документация.

Вместо да създавате дълги и обширни документи, в които подробно се описва всеки гъвкав процес и етап на разработване на софтуер, се съсредоточете върху основните изисквания, като пропуснете точните методи, за да оставите място за необходимите промени.

Значението на документацията в гъвкавото разработване на софтуер

Агилният манифест не набляга прекалено много на подробната документация. Вместо това той посочва, че единственият показател за напредъка на проекта е работещият софтуер, а най-ефективният метод за предаване на информация е разговорът. 🗣️

Следвайки тази философия, собствениците на проектите биха предали своите изисквания директно на разработчиците, които след това биха се опитали да ги приложат в по-малки итерации.

Но реалността не е толкова проста. Появиха се нови практики, които превърнаха документацията в съществена част от ефективната оперативна стратегия, макар и по малко по-различен начин. Ето защо това е важно:

Осигуряване на съответствие с нормативните изисквания: Много страни изискват от разработчиците да предоставят документация за крайните потребители на софтуера. Агилната документация гарантира, че всяка стъпка от процеса на разработка на софтуера се записва, докато екипът ви работи за постигане на най-добри резултати.

Насърчаване на сътрудничеството: Редовната комуникация между разработчиците и собствениците на проекти създава среда на сътрудничество, гарантираща, че никой член на екипа не работи в изолация.

Създаване на нови перспективи: Документирането на функциите по време на процеса на разработване на софтуер може да доведе до откриването на интересни подходи за решаване на проблеми, тъй като дава на хора с различен опит по-добра перспектива за потенциални решения.

Осигуряване на яснота и структура: Дори минималистичната гъвкава документация може да помогне за създаването на структуриран план за разработване на функции по време на итерацията на софтуера.

Стандартизация на процесите : Агилната документация може също да помогне на компаниите да открият най-ефективния процес на разработка, който ще доведе проектите им до финалната линия в срок ⌚ Агилната документация може също да помогне на компаниите да открият най-ефективния процес на разработка, който ще доведе проектите им до финалната линия в срок ⌚

Основни елементи, които трябва да се включат в гъвкавата документация

Макар и кратка и изчистена, гъвкавата документация трябва да отговаря на конкретни изисквания за качество, за да предостави максимална стойност. Има пет елемента, които всяка гъвкава документация трябва да съдържа, за да постигне целите си, а именно:

Свойства на документа: Кратко описание, представящо съдържанието на документите, както и основните елементи на проекта, като етап, целеви цели за пускане и заинтересовани страни. Обхват на спринта: Представяне на спринта, обхванат в документацията, както и общо описание на частите от функционалността на софтуера и очакваните цели на спринта. Примери за употреба: Описания на целевите потребители и как те биха могли да взаимодействат с продукта или разработения софтуер. Създаването на примери за употреба помага да се установят основните изисквания, без да се влиза в прекалено много подробности. Условия за съответствие: Всички регулаторни условия за съответствие, на които софтуерът трябва да отговаря. Документирането на необходимите условия гарантира, че целостта на вашата компания е запазена и че всички членове на екипа са добре информирани. Ръководства за крайни потребители: Ръководство или учебник за крайните потребители, в което се обясняват части от функционалността на софтуера.

С оглед на всичко това, нека разгледаме стъпките, които трябва да предприемете, за да превърнете гъвкавата документация в лесен и рационализиран процес – така, както е било замислено! 🎯

Как да се направи гъвкава документация?

Гладкото и успешно гъвкаво документиране изисква система, която позволява на проектните мениджъри да участват във всички спринт срещи и ежедневни събрания между собствениците на проекти и екипа за разработка. Взаимодействието обаче не трябва да се ограничава до срещите, а екипът трябва да може да се свързва по всяко време.

Чудесен начин да постигнете това е да се доверите на платформи за управление и производителност, които да поемат тежките задачи.

ClickUp е платформата, към която да се обърнете за такива задачи. Можете да използвате ClickUp Agile Project Management Suite, за да управлявате пътни карти на продукти, забавяния и спринтове. По време на целия процес използвайте изгледа „Чат“, за да комуникирате с екипа си в рамките на споделен разговор, до който имате достъп или от който можете да излезете, когато пожелаете.

Сега, когато знаем основите, нека разгледаме всяка стъпка от процеса на документиране! 📃

Стъпка 1: Планирайте документацията

Всичко, което си заслужава, започва с план, и писането на документация не е изключение. Церемонията по планиране на спринта бележи началото на процеса. В нея участват софтуерни разработчици, мениджъри и собственици на проекти, които се събират, за да решат коя софтуерна итерация ще влезе в процеса на разработка в даден спринт.

Членовете на екипа, отговорни за документацията по проекта, трябва да участват в церемониите по планиране на спринтовете, за да са в течение с разработените функции и основните им изисквания.

След като се регистрирате, можете да използвате ClickUp Goals, за да зададете ясни цели и да оцените сроковете за изпълнение. Тук можете да категоризирате различни софтуерни функции или проектни изисквания, като използвате папки, и да проверявате напредъка им в проценти. 📈

След като определите целта си, можете да използвате ClickUp Sprints, за да подредите всеки сегмент, който се нуждае от документиране, според спринтовете, планирани за цялата седмица или месец. Всичко, което трябва да направите, е да създадете задачата и да я маркирате като Завърши, и ще имате ясен преглед на планираните процеси.

За да синхронизирате работата на целия си екип, използвайте една от многото интеграции на ClickUp, като например:

GitHub

GitLab

BitBucket

Всяка незавършена задача автоматично ще се премести в следващия спринт, което ви позволява да проследявате закъсненията в разработката на софтуера и да планирате съответно непрекъснатото документиране. ✍️

Планиране на спринтове за документиране и разработване в ClickUp

За по-широк поглед върху проекта можете да използвате някои от 15-те изгледа на ClickUp. Например:

Изглед на списък — предоставя ви ясна представа за всички задачи в процес на изпълнение. Можете да сортирате списъка по краен срок, за да приоритизирате работната си натовареност, или да го филтрирате по проекти, за да категоризирате лесно всички задачи.

Изглед на таблото — Позволява ви да видите кои части от продукта са в процес на разработка, кои са в процес на преглед и кои са в етап на планиране. След това можете лесно да решите кои софтуерни функции или итерации трябва да бъдат документирани първи 🕵️

Гледка на Гант — с тази гледка можете да визуализирате зависимостите в работната си натовареност. Използвайте я, за да следите кой работи по коя част от софтуера, така че да можете бързо да разрешите всякакви неясни ситуации. Трябва също така редовно да проверявате чия работа зависи от подаването на документацията.

Използвайте над 15 вида изгледи на ClickUp, за да организирате и планирате работната си натовареност с таблици, списъци, диаграми на Гант, табла и много други изгледи.

Стъпка 2: Създайте списъци със задачи за спринтове

Спринт беклогът е документ, който съдържа всички функции, подобрения, корекции на грешки и други работни елементи, които екипът за разработка на софтуер трябва да адресира в следващия спринт. Съществен аспект от създаването на спринт беклог е да се документира всичко ясно и кратко, което позволява на документа да се развива заедно с продукта и неговите изисквания. 🌱

Чрез своевременното документиране на всички съществени задачи вие гарантирате:

Приоритизиране: Помага на екипа да приоритизира това, върху което трябва да се работи след това, въз основа на стойността, която то носи на продукта и клиента.

Прозрачност: Осигурява прозрачност по отношение на това, върху което работи екипът и какво още трябва да бъде направено.

Планиране: Помага при планирането на спринтовете, като предоставя набор от работни елементи, от които екипът може да избере задачи, по които да работи по време на предстоящия спринт.

За да направите това, можете да използвате ClickUp Sprints – отидете в спринта си и сортирайте задачите по краен срок и статус на задачата. Ще можете да видите всички свои забавени задачи наведнъж и бързо да решите кои от тях се нуждаят от вашето внимание въз основа на приоритета им. Докато работите и завършвате задачите си, можете да ги отбелязвате в списъка.

Списъци със спринтове в ClickUp за управление на задачи и забавени задачи

Ако списъците със спринтове не са предпочитаният от вас начин за управление на забавените задачи, използвайте някои от следните гъвкави шаблони:

Тези шаблони ви позволяват да записвате въздействието на забавения елемент, усилията, необходими за неговото завършване, текущия напредък, обобщение на процеса и много други.

Шаблон за забавени задачи в ClickUp Project Backlog с подробна информация за забавените задачи

Адаптивните проекти са динамични и повтарящи се, така че документирането на всяка част от процеса по време на неговото развитие е ключът към получаването на актуална информация. 🗝️

Изискванията на клиентите могат да се променят по време на фазата на разработване на софтуера и вашата документация трябва да отразява тези промени. Редовните актуализации също така гарантират по-бързо пускане на всяка функция, тъй като предотвратяват ненужни забавяния.

С ClickUp Docs можете да управлявате актуализациите с лекота – редактирайте документи в реално време заедно с колегите си или използвайте режима „Фокус“, за да се концентрирате върху записването на текущата актуализация без разсейване.

Не е нужно да започвате от нулата. Изберете от библиотеката на ClickUp с над 1000 шаблона, за да изготвите всички документи без усилие и да спестите ценно време.

Съхранявайте документацията за проектите и работните процеси в един единствен ClickUp Doc.

Можете да започнете с шаблона за документация на проекти ClickUp — използвайте специалните полета, за да запишете всички спецификации и друга важна информация, като членовете на проекта, тяхното място в екипа или обхвата на документацията.

След като запишете цялата нова информация, можете да маркирате всички съответни членове на екипа чрез коментари или @споменавания, и те ще получат уведомление.

Сътрудничество и редактиране в ClickUp Docs с множество потребители

За да улесните процеса, използвайте ClickUp AI за предложения как да документирате изискванията на софтуерна итерация. Всичко, което трябва да направите, е да предоставите основна информация относно функционалността или промените в нея – не е необходимо да се мъчите да пишете цели раздели с технически жаргон.

След като запишете на хартия как трябва да работи дадена функция, можете бързо да генерирате основни елементи на документацията, като например:

Очертания

Съдържание

Уеб страници

Можете да направите това, като изпратите команда на ClickUp AI, и той ще свърши цялата тежка работа за вас. 🏋️

Автоматизирайте писането на документация с AI, следете напредъка чрез диаграми и спринтове и разрешавайте бързо грешки в кодирането с помощта на ClickUp.

Споделянето на усилията ви по документиране със заинтересованите страни гарантира прозрачност и ви дава време да направите необходимите корекции своевременно. Собственикът на проекта и инвеститорите обикновено искат да бъдат информирани за изразходваните ресурси и представянето на екипа. Адаптивната документация може да им даде ясна представа, без да ги затрупва с купища хартия. 🖼️

Можете да автоматизирате тези процеси, като създадете персонализирани табла за управление, които помагат на заинтересованите страни да визуализират всички завършени и предстоящи задачи. Таблата за управление на ClickUp се основават на карти, които можете да настроите, за да отговарят на всеки проект или процес. Например, можете да използвате:

Персонализирани карти — визуализирайте задачите си чрез карти с лентови или кръгови диаграми и научете колко време отнема всяка задача, като използвате функцията за проследяване на времето.

Спринтове — Разделете задачите на цветове според текущия им статус и идентифицирайте пречките в хода на работата.

Отговорни лица — подчертайте отговорностите на всеки член на екипа и поддържайте прозрачност, като имате ясен преглед на задачите, по които работят.

Приоритети — Очертайте всички процеси, като категоризирате задачите според нивото им на приоритет, като ги маркирате като Спешни, Високи, Нормални, Ниски или Без приоритет.

След като сте доволни от документа си, създайте вътрешна връзка, достъпна само за потребителите в организацията. Можете безопасно да я споделите с всеки от вашите колеги и да получите тяхното мнение, ако е необходимо! 🔒

Опциите за частно и публично споделяне в ClickUp Docs позволяват сигурен обмен на документи.

Допълнителна информация: Можете да създадете база данни в Google Sheets, в която да актуализирате всички публично достъпни линкове към документацията, веднага след като ги финализирате. Създайте потребителски истории и ръководства за документация и ги споделете с клиентите си или разгледайте подробно най-новите функции и свойства.

Стъпка 5: Помислете какво е проработило и какво ви е попречило

Докато продължавате да пишете и предоставяте документация за вашите проекти, ще разберете по-добре кои процеси отнемат прекалено много време и как да ги подобрите. Това ще ви помогне да оптимизирате процесите и да подобрите методологиите си за управление на проекти . Опитайте се да оцените:

Дали структурирането на темата спомага за простота и прецизност

Независимо дали вашият работен процес за управление на документацията осигурява безупречна организация

Кои части от документацията изискват повече време, енергия и концентрация

Като се откажете от прекалено подробната и отнемаща време документация, не оставяте място за извинения, когато става въпрос за лоша организация на данните. Всички съответни членове на екипа и заинтересовани страни трябва да могат да намерят необходимата информация.

За щастие, можете да използвате ClickUp, за да опростите този процес – функцията Универсално търсене ви позволява да преглеждате хиляди документи, задачи, чатове или табла за управление за секунди. Можете да търсите по ключови думи или дори по дати на последни актуализации или прегледи.

Най-важното е да се уверите, че документацията ви не отнема много енергия и време. Определете кои задачи са повтарящи се и използвайте ClickUp Automations, за да ускорите процесите. Можете да настроите персонализирани или предварително създадени тригери, за да автоматизирате действията и да оставите инструментът да свърши своята работа. Например, след като приоритетът на задачата се промени от Нормален на Нисък, ClickUp може да я архивира и да приложи един от шаблоните, за да ви даде добре структуриран преглед на задачата.

Използвайте автоматизациите на ClickUp, за да спестите време при повтарящи се задачи.

Най-добри практики за гъвкава документация

Макар да изглежда лесно, навигирането в гъвкавата документация може да се усеща като търсене на пътя през тъмен лабиринт от процеси, бързи итерации и постоянно променящи се изисквания. Но не е нужно да бъде толкова мрачно – можете да възприемете няколко правила и да се оставите те да ви водят по пътя. 🔦

Ето някои прости, но ефективни практики за документиране на гъвкави проекти:

Фокусирайте се върху работещия софтуер: Агилният подход дава приоритет на доставката на работещ софтуер на клиентите. Документацията трябва да подкрепя тази цел, като предоставя насоки и контекст, без да се превръща в пречка за разработката. Създавайте динамична документация: Документацията трябва да се развива успоредно с продукта и проекта. Вместо да създавате обширни, статични документи в началото, поддържайте динамична документация, която се адаптира към промените и отразява текущото състояние на продукта. Приемете подхода „точно навреме“: създавайте документация само когато е необходимо и с достатъчно подробности. Този подход предотвратява излишната документация и гарантира, че тя остава актуална и приложима. Използвайте подход, основан на сътрудничество: Насърчавайте сътрудничеството между членовете на екипа и заинтересованите страни при създаването и прегледа на документацията. Това гарантира, че тя отразява техните ценности и включва различни гледни точки. Приложете визуалната техника: Използвайте визуални представяния като диаграми, блок-схеми и wireframes, за да представите ефективно сложни концепции и взаимоотношения. Визуалната документация предоставя основа за по-добро разбиране и по-лесно вземане на решения.

Създайте ефективни гъвкави процеси за документиране и подкрепете проектите си с ClickUp

Агилната документация дава възможност на агилните екипи да комуникират ефективно, да се адаптират бързо и да постигат изключителни резултати. С подходящите стратегии можете да се ориентирате в разработката на софтуер, без да губите фокуса си върху това, което е важно.

За щастие, не е нужно да започвате това пътуване сам – пакетът за управление на проекти на ClickUp ви предоставя всичко необходимо, за да усъвършенствате процесите си за документиране и да ги мащабирате, без да компрометирате тяхната ефективност или ефикасност. Регистрирайте се безплатно в ClickUp и се отличавайте във всичките си проекти с кратка и добре обмислена документация.