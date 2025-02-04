Тествахме 10-те най-добри алтернативи на MatterMost през 2025 г.

През 2016 г. се появи новината, че Uber е преминал от Slack – най-бързо развиващата се платформа за съобщения за бизнеса – към Mattermost, аутсайдерът в тази област.

Причината? Slack не разполагаше с подходяща рамка за сигурност за технически екипи с комплексни оперативни нужди. Затова Uber реши да създаде свой собствен инструмент за вътрешна комуникация в партньорство с MatterMost. ?

Разбира се, по това време не съществуваха много инструменти за комуникация и сътрудничество на корпоративно ниво, а гигантът в областта на споделеното пътуване искаше по-„сигурен“ инструмент за сътрудничество между техническите си екипи.

Така Mattermost привлече вниманието и се превърна в популярна платформа за комуникация за големи предприятия.

Но през следващите пет години инструменти като Slack и Microsoft Teams добавиха надеждни функции за сигурност и поверителност. Ситуацията се обърна и Uber върна всичките си 38 000 служители обратно в Slack. ( източник )

Макар MatterMost да остава популярно средство за екипи, загрижени за сигурността, много други са отнели от пазарния му дял. ?

В този блог ще разгледаме най-добрите алтернативи на MatterMost, като се фокусираме върху богатите комуникационни функции и мерките за сигурност на корпоративно ниво. Това ще ви помогне да изберете надежден инструмент за сътрудничество, който вашият екип заслужава.

Какво трябва да търсите в софтуера за сигурно сътрудничество?

Изборът на онлайн инструмент за сътрудничество за вашия екип не би трябвало да е трудна задача. Честно казано, има три основни неща, които трябва да се имат предвид: комуникационни функции, съответствие с изискванията за поверителност и сигурност и поддръжка на интеграция.

Трябва да имате предвид и следните допълнителни фактори:

Множество опции за комуникация: Проверете дали приложението позволява както асинхронно, така и Проверете дали приложението позволява както асинхронно, така и в реално време сътрудничество в екип с функции като теми, аудио и видео разговори, бели дъски и др.

Криптиране от край до край: Приложението трябва да защитава вашите данни и да гарантира, че цялата чувствителна и поверителна информация остава частна и сигурна.

Нива на достъп : Дайте на администраторите възможност да управляват разрешенията на потребителите и да намалят риска от неоторизиран достъп и злоупотреба с информация.

Многофакторна автентификация: Повишете сигурността с допълнително ниво на проверка на потребителите и предотвратете опитите за неоторизиран достъп, дори ако данните за вход са компрометирани.

Възможности за интеграция: Улеснете ефективната комуникация и увеличете ефективността на работния процес с интеграции за споделяне на файлове, управление на задачи и : Улеснете ефективната комуникация и увеличете ефективността на работния процес с интеграции за споделяне на файлове, управление на задачи и инструменти за сътрудничество по проекти.

Сега, когато вече знаете какви функции да търсите при избора на инструмент за екипна работа, който е едновременно сигурен и гъвкав, нека разгледаме най-добрите алтернативи на MatterMost.

10-те най-добри алтернативи на MatterMost

Ето списък с нашите 10 най-добри приложения за екипна работа, които са също толкова сигурни и лесни за използване като MatterMost, но с допълнителни функции и възможности.

1. ClickUp – Най-доброто решение за управление на задачи и сътрудничество

Избягвайте преминаването между приложения – добавете членове на екипа към дискусиите и сътрудничеството в едно пространство с ClickUp Chat.

ClickUp е платформа за сътрудничество в работната среда, която предлага надеждни решения за комуникация в екипа, управление на проекти и управление на документи – всичко на едно място!

ClickUp е цялостен инструмент за комуникация в екипа, който предлага опции за сътрудничество в реално време и асинхронно, с функции, вариращи от изглед на чата в ClickUp и вградена интеграция с имейл до видеозапис с Clip в ClickUp, ClickUp Whiteboards и ClickUp Mind Maps.

Добавяйте коментари, изпращайте имейли и сътрудничете с екипа си – всичко това от вашата работна среда ClickUp.

Не само това, вашите екипи могат да си сътрудничат по споделени проекти и документи чрез коментари и чат. То позволява на потребителите да редактират документи заедно с колегите си и дори да ги изпращат по имейл от приложението.

Освен всичко това, ClickUp AI улеснява изготвянето на комуникации, редактирането на документи и обобщаването на срещи. А най-хубавото? Можете да направите всичко това от едно работно пространство в ClickUp, без да се налага да използвате няколко приложения за работа или инструменти за комуникация.

Изтеглете този шаблон Улеснете комуникацията при управлението на мултифункционални проекти с шаблона за мултифункционални проекти на ClickUp.

Ако искате инструмент, който да улесни управлението и мониторинга на междуфункционални проекти, обмислете да използвате шаблона за междуфункционални проекти на ClickUp.

Можете да го използвате, за да организирате проектите в отдели за по-добра видимост. За да следите напредъка, можете да разделите задачите на пет статуса: Завърши, Заседнал, В процес, Завършен и Блокиран. Актуализирайте статусите, докато напредвате с задачите, за да държите всички заинтересовани страни в течение относно статуса на проекта.

Шаблонът съдържа диаграма на Гант и изглед Burndown, които ви помагат да следите визуално напредъка. Като цяло, този шаблон опростява междуотделното сътрудничество във всяка организация.

Най-добрите функции на ClickUp

Брейнсторминг в реално време : Използвайте бели дъски и мисловни карти, за да визуализирате идеи и концепции и да си сътрудничите с екипа си в реално време.

Предоставяйте контекстуална обратна връзка : Оставяйте коментари върху документи и задачи, за да давате предложения и да се уверите, че цялата обратна връзка е уместна.

Улеснете асинхронното сътрудничество : създавайте групови чатове с ключови заинтересовани страни, споделяйте видеоклипове и др. за лесна комуникация между различни часови зони.

Сътрудничество с AI : Създавайте чернови на имейли, обобщавайте коментари и извличайте информация бързо с помощта на ClickUp AI.

Интегрирайте с останалата част от вашия технологичен стек: Свържете ClickUp с други маркетингови или разработвателни инструменти, за да се уверите, че цялата информация е актуализирана и синхронизирана.

Ограничения на ClickUp

Все още няма вградена функция за споделяне на екран или видеоразговори.

Груповите канали не са достъпни в момента.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp AI: Наличен във всички платени планове за 5 долара на член на месец.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3900 отзива)

2. Slack – Най-доброто решение за комуникация в екип

чрез Slack

Slack е широко използвана платформа за сътрудничество в облака, предназначена да улесни комуникацията в екипа. Тя беше пусната на пазара през 2013 г. и придобита от Salesforce през 2020 г. Платформата е известна с функциите си за съобщения в реално време (директни съобщения, разговори в низове, видеоразговори) и широките си възможности за интеграция.

Slack опростява комуникацията чрез индивидуални канали за вашите екипи и проекти с множество членове на екипа. Тази и други функции, като директни съобщения, индикатори за писане и аудио/видео разговори, насърчават взаимодействието в реално време.

Slack се интегрира и с различни инструменти на трети страни, което позволява на потребителите да персонализират известията и да създадат по-съгласуван работен процес.

Най-добрите функции на Slack

Комуникирайте с няколко души в специални пространства за екипи и проекти с Channels.

Насърчавайте комуникацията в реално време с функции като директни съобщения, индикатори за писане и аудио/видео разговори.

Създайте оптимизиран работен процес, като интегрирате Slack с други инструменти на трети страни.

Персонализирайте известията въз основа на споменавания, ключови думи и активност в канала, за да намалите прекъсванията.

Позволява интеграция с множество приложения като Dropbox и Zapier.

Ограничения на Slack

Това може да се окаже скъпо за малки екипи.

Криптирането от край до край все още не е налично в Slack.

Цени на Slack

Безплатно

Pro : 8,75 $/месец на потребител

Бизнес +: 15 $/месец на потребител

Enterprise Grid: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Slack

G2 : 4,5/5 (над 32 000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 23 000 рецензии)

Разгледайте тези алтернативи на Slack!

3. Element – Най-доброто решение за децентрализирана комуникация в екипа

чрез Element

Element, по-рано известен като Riot. im, е матрична, сигурна и отворена комуникационна платформа. Разработена от Matrix. org Foundation, тя е в съответствие с по-широката мисия на Matrix да установи отворен стандарт за „сигурно, оперативно съвместимо и децентрализирано съобщаване“.

Платформата поддържа криптиране от край до край и предлага разнообразни функции за съобщения в реално време, споделяне на файлове и сътрудничество. Потребителите получават сигурна защита на данните чрез криптиране от край до край както за облачно, така и за локално разгръщане.

Платформата е отлична за сътрудничество в реално време. Тя предлага и неограничени гласови и видео разговори, а вие можете да подобрите работните си процеси с няколко моста, ботове и джаджи.

Мобилното приложение обаче е тежко и тромаво, а инструментът има по-малко опции за интеграция в сравнение с ClickUp, Slack и другите в този списък.

Най-добрите функции на Element

Осигурете сигурно сътрудничество с клиенти и защита на данните с криптиране от край до край.

Получете поддръжка за изчислителни облаци и локално внедряване

Улеснете сътрудничеството в реално време с неограничени гласови и видео разговори.

Използвайте мостове, ботове и джаджи, за да подобрите ефективността на работния си процес.

Ограничения на Element

Някои потребители смятат, че функцията за низове е тромава и трудна за използване.

Мобилното приложение може да заема много място, ако споделяте много файлове.

По-малко опции за интеграция

Цени на Element

Starter: Безплатно за до 200 потребители

Бизнес: 5 долара на потребител/месец (фактурира се ежегодно)

Enterprise: 10 долара на потребител/месец (фактурира се ежегодно)

Sovereign: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Element

G2 : Н/Д

Capterra: Н/Д

4. Pidgin – Най-доброто решение за отворени екипни съобщения

чрез Pidgin

Сред най-старите инструменти за комуникация с отворен код, Pidgin (първоначално наричан Gaim) е основна платформа за незабавно съобщаване (IM) и сътрудничество, която е безплатна и без реклами. Кодът й е лицензиран под GNU General Public License, което означава, че организациите могат да модифицират платформата според нуждите си.

Но има едно условие – тъй като платформата е безплатна, трябва да публикувате промените си, за да може цялата общност да се възползва от тях.

Въпреки че можете да персонализирате инструмента, за да отговаря на вашите нужди, той не е най-подходящата платформа за големи екипи с комплексни нужди.

Най-добрите функции на Pidgin

Притежавайте всичките си данни, тъй като Pidgin е самохостинг и е с отворен код.

Персонализирайте инструмента според вашия майчин език с поддръжка на над 80 езика.

Работете с популярни протоколи като AIM, ICQ, MSN Messenger и Yahoo.

Добавете няколко акаунта в едно приложение

Подредете всичките си чатове в раздели, за да можете да превключвате между разговорите.

Ограничения на Pidgin

Трябва да създадете своя инструмент, тъй като по подразбиране е наличен само основният код.

Изисква много технически познания за внедряване и поддръжка на платформата.

Цени на Pidgin

Безплатно за използване

Оценки и рецензии за Pidgin

G2 : Н/Д

Capterra: Н/Д

5. Microsoft 365 – Най-доброто решение за интегрирани инструменти за продуктивност

чрез Microsoft

Преди известен като Office 365, Microsoft 365 е добре познат пакет от приложения за работа в облака, разработен от Microsoft. Работното пространство включва инструмент за сътрудничество в екип, наречен Microsoft Teams.

MS Teams се превърна в централен хъб за работа в екип, с канали за организиране на разговори по теми и директни съобщения за 1:1 комуникация. Той също така се интегрира с различни приложения на Microsoft и трети страни, осигурявайки унифицирана среда за комуникация и сътрудничество в екипа.

Работното пространство също е изключително сигурно: с многофакторна автентификация, криптиране на данни и усъвършенствана защита от заплахи, софтуерът гарантира, че вашите данни се съхраняват и пазят в безопасност по всяко време.

Най-добрите функции на Microsoft 365

Улеснете комуникацията в реално време чрез канали, чат и видеоконференции.

Осигурете безпроблемен поток на информация чрез интегриране на всички приложения от пакета Microsoft 365.

Спестете време и увеличете производителността с автоматизация на работния процес и персонализирани приложения.

Ограничения на Microsoft 365

Предоставя ограничени възможности за персонализиране

Някои потребители смятат, че потребителският интерфейс е тромав и неинтуитивен, тъй като ограничава потребителите до екосистемата на Microsoft.

Инструментът не е оптимизиран за MacOS.

Цени на Microsoft 365

Business Basic : 6 USD/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Business Standard : 12,50 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Business Premium : 22 USD/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Приложения за бизнес: 8,25 USD/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за Microsoft 365

G2 : 4,6/5 (над 5000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 14 500 рецензии)

6. Jitsi – Най-доброто решение за сигурни видеоконференции

чрез Jitsi

Jitsi е популярна платформа за видеоконферентна връзка с отворен код. През годините собствеността върху нея премина от Blue Jimp към Atlassian и накрая към 8×8 през 2018 г. Въпреки тези промени, тя остава вярна на своята идеология за отворен код, ангажирана с децентрализирането на комуникацията в интернет.

Jitsi предлага два основни продукта – VideoBridge и Meet – които са съвместими с WebRTC и разполагат с функции за видеоконферентна връзка, като видеоразговори, споделяне на екран, едновременно излъчване и други.

Jitsi обаче не предлага инструменти за текстова комуникация, което го прави непривлекателен за повечето екипи.

Най-добрите функции на Jitsi

Провеждайте сигурни екипни срещи и разговори с клиенти с функции като аудио/видео конференции, споделяне на екран и други.

Добавете допълнително ниво на сигурност, като защитите с парола вашите онлайн заседателни зали.

Вградете Jitsi във вашия уебсайт или мобилно приложение за достъпност на различни платформи.

Ограничения на Jitsi

Потребителите съобщават за стръмна крива на обучение

Ограничени интеграции

Без вградени възможности за незабавни съобщения

Цени на Jitsi

Безплатно за ползване

Оценки и рецензии за Jitsi

G2 : 4,3/5 (161 отзива)

Capterra: 4. 1/5 (78 отзива)

7. Webex – Най-доброто решение за видеоконферентни разговори в предприятията

чрез Webex Messaging

Webex by Cisco е водеща платформа за виртуално сътрудничество и предлага разнообразни решения за съобщения и видеоконференции. Тя разполага с осем основни функции и инструменти: обаждания, съобщения, уебинари, събития, срещи, анкети, бяла дъска и видеосъобщения.

Най-хубавото е, че всички те се захранват от способен AI модел. Тези възможности правят Webex един от най-комплексните инструменти за сътрудничество в работната среда, който отговаря на предизвикателствата на отдалечените и хибридни работни места.

Въпреки това, основните му функции за сигурност са достъпни само в по-скъпите планове, така че може да не е подходящ за малки екипи.

Най-добрите функции на Webex

Планирайте срещи директно от споделените си канали и групи.

Провеждайте достъпни срещи с автоматични субтитри и преводи, премахване на шума и оптимизация на гласа.

Добавете външни заинтересовани страни и гости към работното си пространство в Webex само с техните имейл адреси.

Ограничения на Webex

Може да се окаже скъпо за по-големи екипи

Сигурност на корпоративно ниво е налична само в по-високите планове.

Цени на Webex

Безплатно

Webex Starter: 14,50 $ на потребител/месец

Webex Business: 20 долара на потребител/месец

Webex Enterprise: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Webex

G2 : 4,3/5 (над 15 000 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 6800 рецензии)

Сравнете Zoom и Webex!

8. Rocket. Chat – Най-доброто решение за самостоятелно хоствана комуникация в екипа

Една от най-добрите алтернативи на MatterMost, Rocket. Chat се определя като платформа за сътрудничество в екип за организации, които държат на поверителността. С над 1500 сътрудници от цял свят, Rocket. Chat е организация с отворен код, чиято цел е да помага на компаниите да оптимизират комуникацията в екипа, без да се притесняват за сигурността на данните или поверителността.

Rocket. Chat предлага функции за незабавни съобщения и видеоконферентна връзка, което го прави добър избор за отдалечени и хибридни работни места. Платформата се интегрира и с други месинджъри като WhatsApp, Instagram и Telegram, което улеснява организациите да обединят цялата комуникация на едно място.

Най-добрите функции на Rocket. Chat

Сътрудничество с членове на екипа и външни клиенти от едно място чрез интегриране с други приложения за съобщения.

Използвайте канали, за да сегментирате разговорите въз основа на тема, проект и др.

Използвайте видеоразговорите, за да насърчите комуникацията в реално време и сплотяването на екипа.

Проверявайте всички съобщения и разговори, за да предотвратите изтичане на данни и злоупотреба с информация.

Rocket. Ограничения на чата

Техническата поддръжка може да бъде бавна, тъй като това е организация с отворен код.

Настройването е сложно, а самохостингът изисква много технически познания.

Някои потребители смятат, че приложението за iOS е тромаво.

Цени на Rocket. Chat

Стартово ниво: Безплатно

Pro : 4,60 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

Rocket. Chat оценки и рецензии

G2 : 4. 2/5 (320+ отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 140 рецензии)

9. Google Workspace – Най-доброто решение за инструменти за сътрудничество в облака

чрез Google Chat

Е, това не се нуждае от представяне!

Google Workspace, по-рано известен като G Suite, е набор от облачни инструменти за продуктивност, разработени от Google. Стартиран през 2006 г. с първоначалните си предложения Gmail и Google Calendar, Google Workspace сега включва инструменти като Google Drive, Docs, Sheets, Slides и други.

През годините Google Workspace се превърна в предпочитана платформа за малки и големи предприятия. Двете популярни приложения за екипна работа в Google Workspace са Chat (за незабавни съобщения) и Meet (за видеоконференции).

Най-добрите функции на Google Workspace

Работете едновременно и предоставяйте незабавна обратна връзка с функциите за сътрудничество в реално време в Google Docs, Sheets и Slides.

Улеснете комуникацията в реално време между членовете на екипа с виртуални срещи.

Позволете на екипа си да поддържа комуникация, използвайки функциите за незабавни съобщения на Google Chat, като директни съобщения, споделени пространства и други.

Ограничения на Google Workspace

Организациите имат ограничен контрол над своите данни

Възможностите за сътрудничество могат да бъдат ограничени в сравнение с конкурентите.

Цени на Google Workspace

Безплатно

Business Starter : 7,20 $/месец на потребител

Business Standard : 14,40 $/месец на потребител

Business Plus : 21,60 $/месец на потребител

Бизнес предприятие: Персонализирано

Оценки и рецензии за Google Workspace

G2 : 4,6 (над 42 000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 15 000 отзива)

Разгледайте тези алтернативи на Google Workspace!

10. Flock – Най-доброто решение за обмен на съобщения и сътрудничество в екип

чрез Flock

Flock е отлична онлайн платформа за сътрудничество при междуфункционална работа и разполага с вградени функции за съобщения, видеоконферентна връзка и дори управление на проекти.

Ключовите функции включват съобщения в реално време, видеоконферентна връзка, гласови бележки и списъци със задачи. Поддържа също така разширени контроли за потребители, еднократно влизане и персонализирани политики за съхранение на файлове.

Най-добрите функции на Flock

Използвайте анкети, за да събирате обратна връзка от колегите си и да вземате решения по-бързо.

Създайте споделени списъци със задачи, за да сътрудничите с екипа си по задачи и проекти.

Автоматично изтривайте всички съобщения и файлове след определен период, за да гарантирате спазването на глобалните политики за съхранение на данни.

Записвайте бележки и изпращайте гласови съобщения, за да предадете бързо вашето послание на другите членове на екипа.

Ограничения на Flock

Безплатният план позволява само 20 потребители, 10 канала и не включва групови разговори или споделяне на екран.

Ограничени възможности за персонализиране

Цени на Flock

Starter : Безплатно (за до 20 потребители)

Pro : 4,5 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Flock

G2 : 4. 4/5 (240+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 320 отзива)

Разгледайте тези алтернативи на Flock!

Заключение: Идеалната алтернатива на MatterMost

Макар че нито един софтуер за екипно сътрудничество не може да отговори на уникалните нужди на всички екипи, ние ви препоръчваме да изберете инструмент с различни опции за сътрудничество. По този начин вашият екип няма да се чувства ограничен.

Идеалният инструмент за екипна работа трябва да предлага опции за сътрудничество в реално време и асинхронно, първокласни мерки за сигурност и добра поддръжка на клиентите. ClickUp предлага всичко това, както и обучения и денонощна поддръжка за всички потребители, включително и за тези с безплатен план.

Така че, не се колебайте и опитайте ClickUp. ?

Регистрирайте се безплатно и разберете защо ClickUp е отлична алтернатива на MatterMost.