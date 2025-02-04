Тествахме 10-те най-добри алтернативи на MatterMost през 2025 г.

През 2016 г. се появи новината, че Uber е преминал от Slack – най-бързо развиващата се платформа за съобщения за бизнеса – към Mattermost, аутсайдерът в тази област.
Причината? Slack не разполагаше с подходяща рамка за сигурност за технически екипи с комплексни оперативни нужди. Затова Uber реши да създаде свой собствен инструмент за вътрешна комуникация в партньорство с MatterMost. ?
Разбира се, по това време не съществуваха много инструменти за комуникация и сътрудничество на корпоративно ниво, а гигантът в областта на споделеното пътуване искаше по-„сигурен“ инструмент за сътрудничество между техническите си екипи.
Така Mattermost привлече вниманието и се превърна в популярна платформа за комуникация за големи предприятия.
Но през следващите пет години инструменти като Slack и Microsoft Teams добавиха надеждни функции за сигурност и поверителност. Ситуацията се обърна и Uber върна всичките си 38 000 служители обратно в Slack. ( източник )
Макар MatterMost да остава популярно средство за екипи, загрижени за сигурността, много други са отнели от пазарния му дял. ?
В този блог ще разгледаме най-добрите алтернативи на MatterMost, като се фокусираме върху богатите комуникационни функции и мерките за сигурност на корпоративно ниво. Това ще ви помогне да изберете надежден инструмент за сътрудничество, който вашият екип заслужава.
Какво трябва да търсите в софтуера за сигурно сътрудничество?
Изборът на онлайн инструмент за сътрудничество за вашия екип не би трябвало да е трудна задача. Честно казано, има три основни неща, които трябва да се имат предвид: комуникационни функции, съответствие с изискванията за поверителност и сигурност и поддръжка на интеграция.
Трябва да имате предвид и следните допълнителни фактори:
- Множество опции за комуникация: Проверете дали приложението позволява както асинхронно, така и в реално време сътрудничество в екип с функции като теми, аудио и видео разговори, бели дъски и др.
- Криптиране от край до край: Приложението трябва да защитава вашите данни и да гарантира, че цялата чувствителна и поверителна информация остава частна и сигурна.
- Нива на достъп: Дайте на администраторите възможност да управляват разрешенията на потребителите и да намалят риска от неоторизиран достъп и злоупотреба с информация.
- Многофакторна автентификация: Повишете сигурността с допълнително ниво на проверка на потребителите и предотвратете опитите за неоторизиран достъп, дори ако данните за вход са компрометирани.
- Възможности за интеграция: Улеснете ефективната комуникация и увеличете ефективността на работния процес с интеграции за споделяне на файлове, управление на задачи и инструменти за сътрудничество по проекти.
Сега, когато вече знаете какви функции да търсите при избора на инструмент за екипна работа, който е едновременно сигурен и гъвкав, нека разгледаме най-добрите алтернативи на MatterMost.
10-те най-добри алтернативи на MatterMost
Ето списък с нашите 10 най-добри приложения за екипна работа, които са също толкова сигурни и лесни за използване като MatterMost, но с допълнителни функции и възможности.
1. ClickUp – Най-доброто решение за управление на задачи и сътрудничество
ClickUp е платформа за сътрудничество в работната среда, която предлага надеждни решения за комуникация в екипа, управление на проекти и управление на документи – всичко на едно място!
ClickUp е цялостен инструмент за комуникация в екипа, който предлага опции за сътрудничество в реално време и асинхронно, с функции, вариращи от изглед на чата в ClickUp и вградена интеграция с имейл до видеозапис с Clip в ClickUp, ClickUp Whiteboards и ClickUp Mind Maps.
Не само това, вашите екипи могат да си сътрудничат по споделени проекти и документи чрез коментари и чат. То позволява на потребителите да редактират документи заедно с колегите си и дори да ги изпращат по имейл от приложението.
Освен всичко това, ClickUp AI улеснява изготвянето на комуникации, редактирането на документи и обобщаването на срещи. А най-хубавото? Можете да направите всичко това от едно работно пространство в ClickUp, без да се налага да използвате няколко приложения за работа или инструменти за комуникация.
Ако искате инструмент, който да улесни управлението и мониторинга на междуфункционални проекти, обмислете да използвате шаблона за междуфункционални проекти на ClickUp.
Можете да го използвате, за да организирате проектите в отдели за по-добра видимост. За да следите напредъка, можете да разделите задачите на пет статуса: Завърши, Заседнал, В процес, Завършен и Блокиран. Актуализирайте статусите, докато напредвате с задачите, за да държите всички заинтересовани страни в течение относно статуса на проекта.
Шаблонът съдържа диаграма на Гант и изглед Burndown, които ви помагат да следите визуално напредъка. Като цяло, този шаблон опростява междуотделното сътрудничество във всяка организация.
Най-добрите функции на ClickUp
- Брейнсторминг в реално време: Използвайте бели дъски и мисловни карти, за да визуализирате идеи и концепции и да си сътрудничите с екипа си в реално време.
- Предоставяйте контекстуална обратна връзка: Оставяйте коментари върху документи и задачи, за да давате предложения и да се уверите, че цялата обратна връзка е уместна.
- Улеснете асинхронното сътрудничество: създавайте групови чатове с ключови заинтересовани страни, споделяйте видеоклипове и др. за лесна комуникация между различни часови зони.
- Сътрудничество с AI: Създавайте чернови на имейли, обобщавайте коментари и извличайте информация бързо с помощта на ClickUp AI.
- Интегрирайте с останалата част от вашия технологичен стек: Свържете ClickUp с други маркетингови или разработвателни инструменти, за да се уверите, че цялата информация е актуализирана и синхронизирана.
Ограничения на ClickUp
- Все още няма вградена функция за споделяне на екран или видеоразговори.
- Груповите канали не са достъпни в момента.
Цени на ClickUp
- Безплатно завинаги
- Неограничен: 7 $/месец на потребител
- Бизнес: 12 $/месец на потребител
- Enterprise: Свържете се с нас за цени
- ClickUp AI: Наличен във всички платени планове за 5 долара на член на месец.
Оценки и рецензии за ClickUp
- G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)
- Capterra: 4,7/5 (над 3900 отзива)
2. Slack – Най-доброто решение за комуникация в екип
Slack е широко използвана платформа за сътрудничество в облака, предназначена да улесни комуникацията в екипа. Тя беше пусната на пазара през 2013 г. и придобита от Salesforce през 2020 г. Платформата е известна с функциите си за съобщения в реално време (директни съобщения, разговори в низове, видеоразговори) и широките си възможности за интеграция.
Slack опростява комуникацията чрез индивидуални канали за вашите екипи и проекти с множество членове на екипа. Тази и други функции, като директни съобщения, индикатори за писане и аудио/видео разговори, насърчават взаимодействието в реално време.
Slack се интегрира и с различни инструменти на трети страни, което позволява на потребителите да персонализират известията и да създадат по-съгласуван работен процес.
Най-добрите функции на Slack
- Комуникирайте с няколко души в специални пространства за екипи и проекти с Channels.
- Насърчавайте комуникацията в реално време с функции като директни съобщения, индикатори за писане и аудио/видео разговори.
- Създайте оптимизиран работен процес, като интегрирате Slack с други инструменти на трети страни.
- Персонализирайте известията въз основа на споменавания, ключови думи и активност в канала, за да намалите прекъсванията.
- Позволява интеграция с множество приложения като Dropbox и Zapier.
Ограничения на Slack
- Това може да се окаже скъпо за малки екипи.
- Криптирането от край до край все още не е налично в Slack.
Цени на Slack
- Безплатно
- Pro: 8,75 $/месец на потребител
- Бизнес+: 15 $/месец на потребител
- Enterprise Grid: Персонализирано ценообразуване
Оценки и рецензии за Slack
- G2: 4,5/5 (над 32 000 отзива)
- Capterra: 4,6/5 (над 23 000 рецензии)
3. Element – Най-доброто решение за децентрализирана комуникация в екипа
Element, по-рано известен като Riot. im, е матрична, сигурна и отворена комуникационна платформа. Разработена от Matrix. org Foundation, тя е в съответствие с по-широката мисия на Matrix да установи отворен стандарт за „сигурно, оперативно съвместимо и децентрализирано съобщаване“.
Платформата поддържа криптиране от край до край и предлага разнообразни функции за съобщения в реално време, споделяне на файлове и сътрудничество. Потребителите получават сигурна защита на данните чрез криптиране от край до край както за облачно, така и за локално разгръщане.
Платформата е отлична за сътрудничество в реално време. Тя предлага и неограничени гласови и видео разговори, а вие можете да подобрите работните си процеси с няколко моста, ботове и джаджи.
Мобилното приложение обаче е тежко и тромаво, а инструментът има по-малко опции за интеграция в сравнение с ClickUp, Slack и другите в този списък.
Най-добрите функции на Element
- Осигурете сигурно сътрудничество с клиенти и защита на данните с криптиране от край до край.
- Получете поддръжка за изчислителни облаци и локално внедряване
- Улеснете сътрудничеството в реално време с неограничени гласови и видео разговори.
- Използвайте мостове, ботове и джаджи, за да подобрите ефективността на работния си процес.
Ограничения на Element
- Някои потребители смятат, че функцията за низове е тромава и трудна за използване.
- Мобилното приложение може да заема много място, ако споделяте много файлове.
- По-малко опции за интеграция
Цени на Element
- Starter: Безплатно за до 200 потребители
- Бизнес: 5 долара на потребител/месец (фактурира се ежегодно)
- Enterprise: 10 долара на потребител/месец (фактурира се ежегодно)
- Sovereign: Персонализирани цени
Оценки и рецензии за Element
- G2: Н/Д
- Capterra: Н/Д
4. Pidgin – Най-доброто решение за отворени екипни съобщения
Сред най-старите инструменти за комуникация с отворен код, Pidgin (първоначално наричан Gaim) е основна платформа за незабавно съобщаване (IM) и сътрудничество, която е безплатна и без реклами. Кодът й е лицензиран под GNU General Public License, което означава, че организациите могат да модифицират платформата според нуждите си.
Но има едно условие – тъй като платформата е безплатна, трябва да публикувате промените си, за да може цялата общност да се възползва от тях.
Въпреки че можете да персонализирате инструмента, за да отговаря на вашите нужди, той не е най-подходящата платформа за големи екипи с комплексни нужди.
Най-добрите функции на Pidgin
- Притежавайте всичките си данни, тъй като Pidgin е самохостинг и е с отворен код.
- Персонализирайте инструмента според вашия майчин език с поддръжка на над 80 езика.
- Работете с популярни протоколи като AIM, ICQ, MSN Messenger и Yahoo.
- Добавете няколко акаунта в едно приложение
- Подредете всичките си чатове в раздели, за да можете да превключвате между разговорите.
Ограничения на Pidgin
- Трябва да създадете своя инструмент, тъй като по подразбиране е наличен само основният код.
- Изисква много технически познания за внедряване и поддръжка на платформата.
Цени на Pidgin
- Безплатно за използване
Оценки и рецензии за Pidgin
- G2: Н/Д
- Capterra: Н/Д
5. Microsoft 365 – Най-доброто решение за интегрирани инструменти за продуктивност
Преди известен като Office 365, Microsoft 365 е добре познат пакет от приложения за работа в облака, разработен от Microsoft. Работното пространство включва инструмент за сътрудничество в екип, наречен Microsoft Teams.
MS Teams се превърна в централен хъб за работа в екип, с канали за организиране на разговори по теми и директни съобщения за 1:1 комуникация. Той също така се интегрира с различни приложения на Microsoft и трети страни, осигурявайки унифицирана среда за комуникация и сътрудничество в екипа.
Работното пространство също е изключително сигурно: с многофакторна автентификация, криптиране на данни и усъвършенствана защита от заплахи, софтуерът гарантира, че вашите данни се съхраняват и пазят в безопасност по всяко време.
Най-добрите функции на Microsoft 365
- Улеснете комуникацията в реално време чрез канали, чат и видеоконференции.
- Осигурете безпроблемен поток на информация чрез интегриране на всички приложения от пакета Microsoft 365.
- Спестете време и увеличете производителността с автоматизация на работния процес и персонализирани приложения.
Ограничения на Microsoft 365
- Предоставя ограничени възможности за персонализиране
- Някои потребители смятат, че потребителският интерфейс е тромав и неинтуитивен, тъй като ограничава потребителите до екосистемата на Microsoft.
- Инструментът не е оптимизиран за MacOS.
Цени на Microsoft 365
- Business Basic: 6 USD/месец на потребител (фактурира се ежегодно)
- Business Standard: 12,50 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)
- Business Premium: 22 USD/месец на потребител (фактурира се ежегодно)
- Приложения за бизнес: 8,25 USD/месец на потребител (фактурира се ежегодно)
Оценки и рецензии за Microsoft 365
- G2: 4,6/5 (над 5000 рецензии)
- Capterra: 4,6/5 (над 14 500 рецензии)
6. Jitsi – Най-доброто решение за сигурни видеоконференции
Jitsi е популярна платформа за видеоконферентна връзка с отворен код. През годините собствеността върху нея премина от Blue Jimp към Atlassian и накрая към 8×8 през 2018 г. Въпреки тези промени, тя остава вярна на своята идеология за отворен код, ангажирана с децентрализирането на комуникацията в интернет.
Jitsi предлага два основни продукта – VideoBridge и Meet – които са съвместими с WebRTC и разполагат с функции за видеоконферентна връзка, като видеоразговори, споделяне на екран, едновременно излъчване и други.
Jitsi обаче не предлага инструменти за текстова комуникация, което го прави непривлекателен за повечето екипи.
Най-добрите функции на Jitsi
- Провеждайте сигурни екипни срещи и разговори с клиенти с функции като аудио/видео конференции, споделяне на екран и други.
- Добавете допълнително ниво на сигурност, като защитите с парола вашите онлайн заседателни зали.
- Вградете Jitsi във вашия уебсайт или мобилно приложение за достъпност на различни платформи.
Ограничения на Jitsi
- Потребителите съобщават за стръмна крива на обучение
- Ограничени интеграции
- Без вградени възможности за незабавни съобщения
Цени на Jitsi
- Безплатно за ползване
Оценки и рецензии за Jitsi
- G2: 4,3/5 (161 отзива)
- Capterra: 4. 1/5 (78 отзива)
7. Webex – Най-доброто решение за видеоконферентни разговори в предприятията
Webex by Cisco е водеща платформа за виртуално сътрудничество и предлага разнообразни решения за съобщения и видеоконференции. Тя разполага с осем основни функции и инструменти: обаждания, съобщения, уебинари, събития, срещи, анкети, бяла дъска и видеосъобщения.
Най-хубавото е, че всички те се захранват от способен AI модел. Тези възможности правят Webex един от най-комплексните инструменти за сътрудничество в работната среда, който отговаря на предизвикателствата на отдалечените и хибридни работни места.
Въпреки това, основните му функции за сигурност са достъпни само в по-скъпите планове, така че може да не е подходящ за малки екипи.
Най-добрите функции на Webex
- Планирайте срещи директно от споделените си канали и групи.
- Провеждайте достъпни срещи с автоматични субтитри и преводи, премахване на шума и оптимизация на гласа.
- Добавете външни заинтересовани страни и гости към работното си пространство в Webex само с техните имейл адреси.
Ограничения на Webex
- Може да се окаже скъпо за по-големи екипи
- Сигурност на корпоративно ниво е налична само в по-високите планове.
Цени на Webex
- Безплатно
- Webex Starter: 14,50 $ на потребител/месец
- Webex Business: 20 долара на потребител/месец
- Webex Enterprise: Индивидуални цени
Оценки и рецензии за Webex
- G2: 4,3/5 (над 15 000 отзива)
- Capterra: 4. 4/5 (над 6800 рецензии)
8. Rocket. Chat – Най-доброто решение за самостоятелно хоствана комуникация в екипа
Една от най-добрите алтернативи на MatterMost, Rocket. Chat се определя като платформа за сътрудничество в екип за организации, които държат на поверителността. С над 1500 сътрудници от цял свят, Rocket. Chat е организация с отворен код, чиято цел е да помага на компаниите да оптимизират комуникацията в екипа, без да се притесняват за сигурността на данните или поверителността.
Rocket. Chat предлага функции за незабавни съобщения и видеоконферентна връзка, което го прави добър избор за отдалечени и хибридни работни места. Платформата се интегрира и с други месинджъри като WhatsApp, Instagram и Telegram, което улеснява организациите да обединят цялата комуникация на едно място.
Най-добрите функции на Rocket. Chat
- Сътрудничество с членове на екипа и външни клиенти от едно място чрез интегриране с други приложения за съобщения.
- Използвайте канали, за да сегментирате разговорите въз основа на тема, проект и др.
- Използвайте видеоразговорите, за да насърчите комуникацията в реално време и сплотяването на екипа.
- Проверявайте всички съобщения и разговори, за да предотвратите изтичане на данни и злоупотреба с информация.
Rocket. Ограничения на чата
- Техническата поддръжка може да бъде бавна, тъй като това е организация с отворен код.
- Настройването е сложно, а самохостингът изисква много технически познания.
- Някои потребители смятат, че приложението за iOS е тромаво.
Цени на Rocket. Chat
- Стартово ниво: Безплатно
- Pro: 4,60 $/месец на потребител
- Enterprise: Персонализирани цени
Rocket. Chat оценки и рецензии
- G2: 4. 2/5 (320+ отзива)
- Capterra: 4,3/5 (над 140 рецензии)
9. Google Workspace – Най-доброто решение за инструменти за сътрудничество в облака
Е, това не се нуждае от представяне!
Google Workspace, по-рано известен като G Suite, е набор от облачни инструменти за продуктивност, разработени от Google. Стартиран през 2006 г. с първоначалните си предложения Gmail и Google Calendar, Google Workspace сега включва инструменти като Google Drive, Docs, Sheets, Slides и други.
През годините Google Workspace се превърна в предпочитана платформа за малки и големи предприятия. Двете популярни приложения за екипна работа в Google Workspace са Chat (за незабавни съобщения) и Meet (за видеоконференции).
Най-добрите функции на Google Workspace
- Работете едновременно и предоставяйте незабавна обратна връзка с функциите за сътрудничество в реално време в Google Docs, Sheets и Slides.
- Улеснете комуникацията в реално време между членовете на екипа с виртуални срещи.
- Позволете на екипа си да поддържа комуникация, използвайки функциите за незабавни съобщения на Google Chat, като директни съобщения, споделени пространства и други.
Ограничения на Google Workspace
- Организациите имат ограничен контрол над своите данни
- Възможностите за сътрудничество могат да бъдат ограничени в сравнение с конкурентите.
Цени на Google Workspace
- Безплатно
- Business Starter: 7,20 $/месец на потребител
- Business Standard: 14,40 $/месец на потребител
- Business Plus: 21,60 $/месец на потребител
- Бизнес предприятие: Персонализирано
Оценки и рецензии за Google Workspace
- G2: 4,6 (над 42 000 рецензии)
- Capterra: 4,7/5 (над 15 000 отзива)
10. Flock – Най-доброто решение за обмен на съобщения и сътрудничество в екип
Flock е отлична онлайн платформа за сътрудничество при междуфункционална работа и разполага с вградени функции за съобщения, видеоконферентна връзка и дори управление на проекти.
Ключовите функции включват съобщения в реално време, видеоконферентна връзка, гласови бележки и списъци със задачи. Поддържа също така разширени контроли за потребители, еднократно влизане и персонализирани политики за съхранение на файлове.
Най-добрите функции на Flock
- Използвайте анкети, за да събирате обратна връзка от колегите си и да вземате решения по-бързо.
- Създайте споделени списъци със задачи, за да сътрудничите с екипа си по задачи и проекти.
- Автоматично изтривайте всички съобщения и файлове след определен период, за да гарантирате спазването на глобалните политики за съхранение на данни.
- Записвайте бележки и изпращайте гласови съобщения, за да предадете бързо вашето послание на другите членове на екипа.
Ограничения на Flock
- Безплатният план позволява само 20 потребители, 10 канала и не включва групови разговори или споделяне на екран.
- Ограничени възможности за персонализиране
Цени на Flock
- Starter: Безплатно (за до 20 потребители)
- Pro: 4,5 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)
- Enterprise: Персонализирани цени
Оценки и рецензии за Flock
- G2: 4. 4/5 (240+ отзива)
- Capterra: 4,5/5 (над 320 отзива)
Заключение: Идеалната алтернатива на MatterMost
Макар че нито един софтуер за екипно сътрудничество не може да отговори на уникалните нужди на всички екипи, ние ви препоръчваме да изберете инструмент с различни опции за сътрудничество. По този начин вашият екип няма да се чувства ограничен.
Идеалният инструмент за екипна работа трябва да предлага опции за сътрудничество в реално време и асинхронно, първокласни мерки за сигурност и добра поддръжка на клиентите. ClickUp предлага всичко това, както и обучения и денонощна поддръжка за всички потребители, включително и за тези с безплатен план.
