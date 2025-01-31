10 най-добри алтернативи на WhenToWork за планиране на графиците на служителите през 2025 г.

WhenToWork е лидер в бранша за онлайн услуги за планиране на графиците на служителите от повече от десетилетие.

Най-добрите възможности на този инструмент са в планирането и управлението на смени, интеграцията, разрешаването на конфликти, спестяването на разходи и подпомагането на служителите да поддържат баланс между работата и личния живот.

Достъпната ценова структура на WhenToWork, комбинирана с висококачествени функции, го превърна в предпочитан избор за университети, хотели и магазини.

Въпреки това, някои потребители смятат, че WhenToWork не е успял да се справи с напредъка в областта на изкуствения интелект. Други търсят алтернатива с по-опростен потребителски интерфейс.

Ако сте сред тях, ние сме подбрали списък с 10-те най-добри алтернативи на WhenToWork за планиране на графиците на служителите. Използвайте го, за да вземете по-бързо решение, защото когато става въпрос за планиране, времето е пари! ?

Какво трябва да търсите в алтернативите на WhenToWork?

Ето някои от основните функции, които правят един инструмент за планиране на графиците на служителите добър:

Удобен интерфейс: Потърсете инструменти с интуитивен дизайн за лесна навигация и бързо усвояване от вашия екип.

Гъвкавост: Изберете софтуер, който отговаря на различни нужди при планирането, включително промени в смени, заявки за отпуск и актуализации в реално време.

Мобилна достъпност: Изберете приложения, които предлагат мобилна съвместимост, позволявайки на служителите и мениджърите да имат достъп до графици, да правят промени и да комуникират, докато са в движение ?

Възможности за интеграция: Проверете възможностите за интеграция с други важни инструменти, като платформи за изчисляване на заплати, отчитане на работното време и комуникация, за да осигурите цялостно управление на персонала.

Автоматизирано планиране: Обмислете инструменти, които използват интелигентни алгоритми за автоматизирано планиране, помагащи за оптимизиране на смени въз основа на наличността, уменията и предпочитанията на служителите ?️

Съответствие и нормативни изисквания: Уверете се, че софтуерът ви помага да спазвате трудовото законодателство и нормативните изисквания, като ви помага да избегнете правни проблеми, свързани с графиците и правата на служителите.

Икономическа ефективност: Обмислете общата цена на приложението, включително абонаментни такси или допълнителни разходи, и я сравнете с ползите и функциите, които то носи на вашата организация.

Овластяване на служителите: Изберете приложения, които овластяват служителите, като им позволяват да въвеждат предпочитания, да подават заявки за отпуск и да управляват графиците си в рамките на определени параметри ?

10-те най-добри алтернативи на WhenToWork, които да използвате през 2024 г.

Ето 10-те най-добри инструмента, които са достойни алтернативи на WhenToWork. Разгледайте техните функции, ограничения и цени, за да изберете идеалния за вас.

1. Deputy

чрез Deputy

С Deputy получавате всеобхватна платформа за управление на служителите, подкрепена от ефективно планиране, проследяване на работното време и присъствието, както и спазване на изискванията за заплати и работно време. А най-хубавото? Има лесно за използване приложение за служители и се интегрира с системи за заплати, POS (Point of Sale), HR и други чрез API/webhooks. ?

Deputy е чудесна алтернатива на WhenToWork и е въвела нови функции в платформата си, като интеграцията на Deputy Hire с Indeed. Можете да я използвате, за да публикувате обявата си за работа в Indeed и да я промотирате пред потенциални кандидати, всичко това в Deputy Hire.

Най-добрите функции на Deputy

Организирайте екипите за минути и намалете ненужните разходи.

Записвайте точни работни часове за изчисляване на заплатите.

Проследявайте важни данни за работната сила

Опростете спазването на законите за заплатите и работното време с помощта на интелигентни инструменти.

Ограничения на Deputy

Ограничен брой езици, различни от английски, за интерфейса

GPS затруднения при големи операции и операции на много места

Цени на Deputy

Безплатен пробен период: до 31 дни

График: 4,50 $/потребител на месец

Време и присъствие: 4,50 $/потребител на месец

Премиум: 6 $/потребител на месец

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Deputy

G2: 4,6/5 (над 240 отзива)

Capterra: 4. 6/5 (680+ отзива)

2. 7Shifts

чрез 7Shifts

7Shifts е софтуер за планиране на графици в ресторанти, който опростява управлението на екипа, за да повиши производителността на мениджърите. Той предлага лесен за използване „планировчик с плъзгане и пускане” и персонализирани шаблони. Като дава възможност на мениджърите да подготвят и публикуват графиците на служителите за минути, инструментът им позволява да се съсредоточат върху по-важни дейности.

Ако сте в ресторантьорския бизнес и искате да разширите клоновете си, 7Shifts може да бъде чудесна алтернатива на WhenToWork. ?‍?

Този софтуер интегрира всички етапи от жизнения цикъл на служителите в ресторант, от наемане, обучение, планиране и заплащане до задържане и ангажираност.

Най-добрите функции на 7Shifts

Намалете времето, прекарано в планиране, с инструмент за създаване на графици чрез плъзгане и пускане.

Интегрирайте графика с POS и системи за изчисляване на заплатите за по-голяма ефективност.

Спестете разходи за труд с инструмента Optimal Labor.

Намалете текучеството на персонала с помощта на статистически данни за ангажираността на служителите за всеки обект.

Събирайте, разпределяйте и разпределяйте бакшиши на персонала на FOH (Front of House) и BOH (Back of House) с функцията Tip Pooling.

Ограничения на 7Shifts

Невъзможност за промяна на предварително зададените времеви рамки. Необходимо е да въведете смени ръчно.

Ограничени анализи на мобилни приложения

Цени на 7Shifts

Comp: Безплатно

Entrée: 29,99 $ на месец/местоположение

The Works: 69,99 $ на месец/местоположение

Gourmet: 135 долара на месец/местоположение

Оценки и рецензии за 7Shifts

G2: 4,5/5 (над 90 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 1130 отзива)

3. Buddy Punch

чрез Buddy Punch

Buddy Punch може да ви помогне да управлявате бързо и ефективно цялата си работна сила. Като инструмент за управление на човешките ресурси, той ви помага да следите отпуските, присъствието и извънредния труд.

Мениджърите могат да създават графици на служителите въз основа на роля, местоположение, наличност на служителите и др. А служителите могат да се регистрират при пристигане/напускане в уеб или мобилното приложение. За служителите, които забравят да се регистрират при напускане, функцията за автоматично планиране може да ги отбележи като напуснали, когато графикът им приключи.

Можете също да интегрирате различни инструменти за фактуриране, планиране и обработка на заплати, както и приложения на трети страни в инструмента. Най-забележителна е функцията за географско ограждане, която записва точното време и място на работа на служителите.

Най-добрите функции на Buddy Punch

Проследявайте времето или разменяйте смени с помощта на всеобхватно решение за проследяване на времето.

Интегрирайте множество опции за отчитане на работното време, като ПИН кодове, QR кодове и разпознаване на лица.

Експортирайте отчети в Excel или PDF, за да анализирате къде можете да спестите разходи за труд.

Ограничения на Buddy Punch

Потребителите са съобщили за затруднения при коригирането на грешни вписвания за влизане или излизане от работа.

Липсва онлайн таймер за проследяване на отработените часове

Цени на Buddy Punch

Стандартен: 3,99 $/потребител на месец

Pro: 4,99 $/потребител на месец

Премиум: 6,99 $/потребител на месец

Предприятие: Индивидуални цени

*Базова такса от 19 $ на месец за първите 3 плана

Оценки и рецензии за Buddy Punch

G2: 4. 8/5 (920+ отзива)

Capterra: 4. 8/5 (220+ отзива)

4. Findmyshift

чрез Findmyshift

Findmyshift е софтуер за планиране на графиците на служителите, базиран в облака, който ви позволява да отчитате работното време, да добавяте напомняния за смени и да управлявате табелите за отчитане на работното време на служителите. Той следи аналитичните данни в реално време и разпределя изчисленията на заплатите.

С Findmyshift можете да намалите значително административната работа по графиците и да управлявате безпроблемно работното време на служителите. Записвайте отпуските директно в графика на персонала, като блокирате служителите, за да избегнете конфликти в графиците. Можете също така да управлявате заявките за отпуск на персонала си директно в графика.

Потребителите ценят възможностите за сътрудничество в реално време на Findmyshift, които позволяват на мениджърите и служителите да комуникират, да управляват смени и да правят промени чрез приложението.

Най-добрите функции на Findmyshift

Създавайте лесни за разбиране отчети

Въведете графика с минимално обучение, тъй като той прилича на електронна таблица.

Задайте автоматични известия и напомняния

Ограничения на Findmyshift

Ограничени функции в мобилното приложение

По-малко интеграции с платформи за изчисляване на заплати

Цени на Findmyshift

Безплатно: За екипи от 5 или по-малко души

Стартово ниво: 25 $/екип на месец

Бизнес: 40 $/екип на месец

Enterprise: 77 $/екип на месец

Оценки и рецензии за Findmyshift

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: 4. 6/5 (950+ отзива)

5. Wageloch

чрез Wageloch

Wageloch се ангажира да улесни работата ви като мениджър по човешки ресурси, за да можете да се концентрирате върху постигането на реални резултати. Тази всеобхватна платформа за графици и заплати измерва времето и проследява присъствието, предоставя отчети и анализи и предлага локална поддръжка на бизнеса в различни локации.

Лесно сравнявайте работното време с графика за точно изчисляване на заплатите; управлявайте бюджета, санкциите и разходите за работа на една платформа; и елиминирайте човешките грешки с интелигентни HR функции, включително присъствие чрез пръстови отпечатъци и GPS.

Най-добрите функции на Wageloch

Проследявайте данните за процента на заплатите, за да ограничите разходите.

Вземайте точни решения за бюджетиране чрез плъгини за заплащане.

Позволете на екипа си да има достъп до графиците чрез имейл и SMS.

Ограничения на Wageloch

Софтуерът за графици не разполага с функция за въвеждане на нови служители

Някои потребители са съобщили за грешки при GPS проследяването.

Цени на Wageloch

Софтуер за управление на персонала (само): Цена от 107 долара без ДДС на месец за локация

Управление на персонала с HR система: Цена от 139 долара без ДДС на месец за локация

Оценки и рецензии на Wageloch

Capterra: 4. 4/5 (220+ отзива)

6. Calendly

чрез Calendly

Calendly е напълно автоматизирана платформа за планиране на срещи. Тази алтернатива на WhenToWork елиминира необходимостта от продължителни обсъждания при планирането на срещи за всички потребители в организацията (и дори извън нея).

Можете да споделите личен линк за графика, така че другите да могат да запазват срещи/срещи в календара ви. Можете да избирате между различни видове срещи, да задавате време за почивка между срещите и да разрешавате напомняния и автоматични потвърждения за запазените срещи.

Интегрира се с популярни календари като Office 365, Google и iCloud. Можете да персонализирате платформата и да въведете инструменти, специфични за вашата индустрия и отдели.

Тази всеобхватна платформа ви позволява да изграждате взаимоотношения, да наемате кандидати, да планирате срещи, да сключвате сделки и да развивате бизнеса си по-бързо.

Най-добрите функции на Calendly

Организирайте лесно вътрешни и външни срещи

Създавайте линкове за резервации въз основа на различни видове събития.

Интегрирайте с популярни календарни платформи

Достъп до анализи на срещите и ИТ-ориентирани функции

Ограничения на Calendly

Липса на функции за планиране на смени, проследяване на работното време и управление на екипа

Ограничени възможности за персонализиране в безплатната версия

Не всеки се чувства комфортно да споделя информация от календара си

Цени на Calendly

Безплатно

Стандартен: 10 $/потребител на месец

Екипи: 16 $/потребител на месец

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Calendly

G2: 4,7/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3300 отзива)

7. QuickBooks Time

чрез QuickBooks Time

Преди известен като TSheets, QuickBooks Time предоставя инструменти за проследяване на времето в движение, които ви помагат да управлявате хора и проекти, като ви помагат да спестите пари от заплатите. ?

Лесно проследявайте времето въз основа на задачи или дейности и го разпределяйте по проекти. Управлявайте безпроблемно тарифите за отчитане на времето, като ги коригирате въз основа на потребителя, ролята, задачата, задачите по проекта и т.н. Можете също да създадете правила, които налагат спазването на корпоративните политики за времето и разходите в цялата организация.

Най-добрите функции на QuickBooks Time

Проследявайте, подавайте и одобрявайте работното време отвсякъде с помощта на приложението QuickBooks Workforce.

Получете пълна информация за това кой работи по какво.

Анализирайте данните за времето, проследявайте тенденциите и получите информация за производителността на работната сила

Предвиждайте разходите и планирайте ефективно чрез бизнес анализи.

Ограничения на QuickBooks Time

Някои потребители може да сметнат функциите и настройките на платформата за сложни в началото.

Потребителите са съобщили за несъответствия при синхронизирането на влизането и излизането от работа в бекенда.

Цени на QuickBooks Time

Прост старт: 30 $/месец

Основни функции: 60 $/месец

Плюс: 90 $/месец

Разширено: 200 $/месец

Оценки и рецензии за QuickBooks Time

G2: 4,5/5 (над 1400 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 6000 отзива)

8. HROne

чрез HROne

Отивайки една крачка по-далеч от другите алтернативи на WhenTowork в този списък, HROne оптимизира 127 HR процеса в една платформа. HROne не е просто инструмент за планиране на графиците на служителите, а цялостна система за управление на човешките ресурси (HRMS), която автоматизира цикъла на служителите – от представянето до заплащането и др.

Едно от най-големите предимства на тази платформа е управлението на присъствието – можете да я използвате за автоматично изчисляване на заплатите, отпуските, празниците и др. на служителите.

Друго силно предимство на инструмента е функцията за изчисляване на заплатите без ръчно въвеждане на данни. След като сте конфигурирали групите за заплащане според организационната структура и сте присвоили структури на заплатите на служителите, HROne се включва с автоматизиран калкулатор на CTC, за да обработи безгрешни заплати с едно натискане. Автоматичният планировчик на заплатите също гарантира навременни плащания, за да поддържате удовлетвореността на служителите.

Най-добрите функции на HROne

Достъп до централизирана база данни с информация за служителите

Позволете на служителите да имат достъп и да отбелязват присъствието си, когато работят на терен или извън офиса.

Управлявайте изчисленията на заплатите, данъчните облекчения и социалните придобивки на служителите.

Възползвайте се от инструменти за отчитане и анализ, за да получите информация за тенденциите в работната сила.

Ограничения на HROne

Богатството от опции за персонализиране може да доведе до сложност.

Потребителите понякога се сблъскват с ограничения в обслужването на клиенти.

Цени на HROne

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за HROne

G2: 4,7/5 (990+ отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

9. Hubstaff

чрез Hubstaff

Hubstaff е всеобхватно средство за отчитане на работното време и софтуер за управление на персонала, което се цени за мониторинг на екипи от служители в офиса и дори на дистанционни екипи с полезни данни за производителността, отчитане на работното време на различни устройства и анализи на екипа за вашия бизнес. То предотвратява главоболия с изплащането на заплатите и осигурява интуитивни бюджети за печеливши проекти. ?

Когато използвате Hubstaff за създаване на графици за смени, ще бъдете автоматично уведомявани за закъснели, пропуснати или изоставени смени. Ще получавате и ежедневен имейл с обобщение на кои служители са работили, кога и къде, което елиминира необходимостта от ръчно отчитане.

Независимо от отрасъла, в който работи вашата компания, Hubstaff обхваща всички видове заетост и се интегрира с вашите съществуващи системи.

Най-добрите функции на Hubstaff

Следете времето, прекарано в задачи, проекти и работа с клиенти, като използвате функцията за проследяване на времето.

Интегрирайте инструменти за наблюдение на активността, като скрийншотове и проследяване на приложения/URL адреси.

Следете работните места чрез GPS проследяване и подобрете отчетността.

Създавайте отчети за производителността, които позволяват на мениджърите да вземат решения въз основа на данни.

Ограничения на Hubstaff

Новите потребители могат да се сблъскат с прекалено много функции

Инструментите за наблюдение на дейността могат да породят опасения относно поверителността

Цени на Hubstaff

Стартово ниво: 4,99 $/потребител на месец

Разрастване: 7,50 $/потребител на месец

Екип: 10 $/потребител на месец

Enterprise: 25 $/потребител на месец

Оценки и рецензии за Hubstaff

G2: 4. 4/5 (430+ отзива)

Capterra: 4. 6/5 (1420+ отзива)

10. Ceridian Dayforce

чрез Ceridian Dayforce

Ceridian Dayforce е софтуер за управление на човешкия капитал (HCM), който комбинира множество функции за управление на персонала, като планиране на работната сила, отчитане на работното време и присъствието, изчисляване на заплатите и планиране на графиците.

Мениджърите могат да изготвят графици и да разпределят смени въз основа на бюджети, прогнози за търсенето, уменията на служителите и тяхната наличност. Служителите могат да подават заявки за отпуск, да разменят смени и да кандидатстват за свободни смени чрез портала за самообслужване.

Той дава възможност на вашите служители да управляват задачите си и да следят отсъствията си. Това е чудесен инструмент за управление на смени, като същевременно се спазва целевият бюджет.

Най-добрите функции на Ceridian Dayforce

Използвайте лентата, за да идентифицирате бързо кога ресурсите са пренатоварени, недонатоварени или незаети.

Задайте правила за графиците, за да опростите сложните сценарии за планиране.

Вземайте решения, основани на данни, чрез AI и инструменти за машинно обучение.

Поддържайте съответствие с трудовото законодателство по отношение на заплащането и графиците.

Достъпвайте и проверявайте данните непрекъснато през целия цикъл на заплащане.

Ограничения на Ceridian Dayforce

Ограничени функции в мобилното приложение

Някои потребители съобщават за трудности при интегрирането с съществуващи системи и приложения на трети страни.

Цени на Ceridian Dayforce

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Ceridian Dayforce

G2: 4. 2/5 (780+ отзива)

Capterra: 4. 3/5 (940+ отзива)

Надяваме се, че този списък с алтернативи на WhenToWork ще ви предложи най-добрите варианти за софтуер и приложения за планиране на графиците на служителите. Но ако търсите цялостен инструмент за управление на човешките ресурси и служителите, те може да не са най-добрият избор.

Влезте в ClickUp!

Въпреки че ClickUp може да не разполага с основни функции за планиране, неговата гъвкавост предполага, че има по-широки приложения в областта на човешките ресурси – назначаване на нови служители, поставяне на цели, проследяване на времето, разпределение на ресурсите, управление на проекти, обучение и развитие на служителите, управление на присъствието, проследяване на отпуските и др.

Платформата за управление на човешките ресурси „всичко в едно“ на ClickUp ще ви помогне да управлявате екипа на вашите мечти с максимална лекота и финес.

Създайте перфектната система за опростяване на наемането, въвеждането и развитието на служителите с платформата за управление на човешките ресурси „всичко в едно“ на ClickUp.

Персонализирайте начина, по който проследявате изпълнението на задачите с над 10 опции за табло в ClickUp Tasks.

ClickUp Dashboards : Получете информация в реално време за натовареността на служителите, отчитането на работното време, степента на изпълнение на задачите и др. с помощта на персонализирани табла и отчети. Мотивирайте служителите да постигнат ключовите показатели за ефективност, като им показвате напредъка във времето.

Проследявайте производителността и натовареността на служителите с персонализирани табла в ClickUp.

ClickUp Docs : Създавайте централизирани наръчници, директории на служителите и политики за човешките ресурси с Docs. Работете заедно с колективно редактиране или настройвайте разрешенията и контрола на достъпа, за да запазите поверителността на комуникацията между мениджърите и пряко подчинените им.

Пишете, редактирайте и сътрудничете с колегите си върху един документ с ClickUp Docs.

Персонализирайте вашите HR процеси с ClickUp

ClickUp е приложение, което автоматизира целия цикъл на управление на служителите по ваш начин.

Създайте своя собствена HRMS система в ClickUp с персонализирани функции, включително, но не само

Пример: Използвайте шаблона за присъствие на ClickUp, за да следите участието и ангажираността на екипа.

Организирайте времето и присъствието на екипа си с ClickUp.

Персонализирани формуляри: Вземайте решения въз основа на данни, като организирате анкети, проучвания и кръгове за обратна връзка, използвайки формуляри за заявки, които можете да създадете от нулата. Проследявайте обратната връзка на всеки служител, за да следите тенденциите, да извличате важни заключения и да дадете възможност на вашите човешки ресурси да разгърнат таланта си.

Независимо от вашите нужди в областта на човешките ресурси, ClickUp ви предлага мощни функции. Преминавайте бързо през процеса на наемане на кандидати, дайте възможност на новите служители да се интегрират по-бързо с опростено въвеждане в работата и оптимизирайте обучението с проследими задачи, документи и коментари за сътрудничество и обратна връзка.

ClickUp е идеален избор както за малки фирми с ограничен бюджет, така и за високодоходни конгломерати с хиляди служители! ?

Най-добрите функции на ClickUp

Достъп до множество шаблони за HR функции

Персонализирайте вашата HR система, за да намалите ръчната работа.

Свържете се с над 1000 инструмента с native и third-party приложения

Получете безплатен достъп до голяма част от премиум функциите

Използвайте HR анализи, за да настроите, наблюдавате и управлявате вашите KPI.

Обсъждайте идеи и подобрявайте писането си с ClickUp AI. Получавайте разширени предложения за писане, съобразени с вашата роля и случай на употреба.

Ограничения на ClickUp

За новите потребители може да има стръмна крива на обучение.

Предимно платформа за управление на проекти и продуктивност на екипа за HR приложения, а не специализирано решение за планиране на графиците на служителите.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Предприятия: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 8300 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3700 отзива)

Отидете отвъд алтернативите на WhenToWork

В днешно време качеството е по-важно от количеството. Помогнете си да преодолеете шума и се фокусирайте върху ключовите фактори за напредък с инструменти за управление на служителите, които вършат работата за вас.

След като изберете идеалното приложение за планиране на графиците на служителите, комбинирайте го с всеобхватно решение като ClickUp, за да централизирате набирането, въвеждането, обучението и управлението на персонала си.

Елиминирайте ръчните процеси и хаоса в електронните таблици, като се възползвате от автоматизацията на ClickUp и видимостта в реално време на натоварването, графиците и развитието на служителите.

С мощни HR функции и функции за производителност, ClickUp позволява на HR екипите да се фокусират по-малко върху административни задачи и повече върху опита на служителите, стратегиите за задържане и оптимизацията на работната сила.

Регистрирайте се в ClickUp още днес!?