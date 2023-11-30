10 интересни AI Subreddits за експерти и ентусиасти

Когато става дума за поглъщане на информация в интернет, малцина уебсайтове са толкова влиятелни като Reddit. Платформата привлича милиони потребители с над 100 000 активни общности и над 16 милиарда дискусионни теми! Макар да има своя дял от сладки снимки на котки и групи, фокусирани върху продуктивността, днес сме тук, за да ви представим някои любими субредити за изкуствен интелект (AI), които са домакини на фокусирани дискусии за изкуствени невронни мрежи, дълбоко обучение, обработка на естествен език и други.

Можете да намерите стотици AI subreddits с различен брой членове, обхват на съдържанието и нива на ангажираност. Навигацията може да бъде объркваща, тъй като много групи се фокусират повече върху споделянето на съдържание, генерирано от AI, или науката за данните, отколкото върху обсъждането на развитието на AI.

С оглед на това, ние съставихме списък с 10-те най-популярни субредита, свързани с изкуствения интелект, които трябва да разгледате, за да получите новини и да обсъдите актуални теми, последствия и идеи с други любители на изкуствения интелект! 🤖

10-те най-добри AI Subreddits, които да следвате за висококачествени и информативни публикации

Прегледахме десетки subreddits и избрахме 10-те най-добри, които предлагат ценна информация, тенденции и фантастични нива на ангажираност за съдържание, свързано с AI технологиите. От научни работници в областта на данните до компютърни специалисти, любознателни умове до опитни експерти – има по нещо за всеки!

Subreddit r/OpenAI е посветен на дискусиите за OpenAI, частна изследователска лаборатория и компанията, стояща зад популярни AI продукти като ChatGPT, DALL·E 3 и GPT-4.

Този subreddit има огромна общност – с над 730 000 членове, той е сред първите 1% subreddits по размер.

r/OpenAI обхваща различни теми, свързани с OpenAI, от най-новите събития до революционни открития, приложения и последици от технологията, разработвана от тази лаборатория. Много членове посещават този сайт, за да получат помощ или съвет от по-опитни потребители.

Тъй като общността се състои от експерти и ентусиасти в областта на изкуствения интелект, можете да четете и да участвате в конструктивни дискусии. Това ви помага да откриете нови перспективи и да си формирате собствено мнение въз основа на голям обем информация.

Например, откакто OpenAI пусна GPTs – персонализирани версии на ChatGPT, подходящи за конкретни случаи на употреба – през ноември 2023 г., много членове споделят своите GPTs в subreddit и дават своите впечатления.

Ето какво сподели един член за чатбот, който ви позволява да създадете свое собствено приключение с помощта на GPT:

Epic Quest е страхотен чатбот, който ви позволява да създавате свои собствени приключенски истории. Можете да се впуснете в фантастични приключения, да разкривате криминални случаи или да се опитате да избягате от стаи за бягство. Той поддържа интереса с прями отговори и дори следи за вашето здраве, както във видеоигрите. Най-готиното е, че добавя снимки в важните моменти, използвайки DALL-E. Вие избирате какво ще се случи по-нататък. Освен това, той не се страхува да използва силни думи, за да направи историята по-реалистична.

Разгледайте ги и споделете мнението си!

Връзка към оригиналния пост

Искате да четете най-новите новини в областта на изкуствения интелект с по-общ фокус? Subreddit r/artificial е точно това, от което се нуждаете.

С над 500 000 членове, тази общност обсъжда ежедневните новини в областта на изкуствения интелект, най-новите постижения, AI генератори и чатботове, както и компании, работещи в тази област. Потребителите също са добре дошли да представят своята работа и да потърсят помощ.

Subreddit предлага седмична мегатема, където можете да получите кратък преглед на най-новите актуализации, но участието в тези теми обикновено е слабо. По-оживени дискусии ще намерите в отделни публикации за нови модели, разработки на компании и концепции като управление на изкуствения интелект.

Ето един пост в r/artificial, който представя съдържание, свързано с компании:

Google води преговори за инвестиране на стотици милиони долари в Character. AI, тъй като бързоразвиващата се стартираща компания за чатбот с изкуствен интелект търси капитал за обучение на модели и за да отговори на потребителското търсене.

Акциите на Microsoft достигнаха нов рекорд в петък, докато компанията се готви да обяви най-новите си постижения в областта на изкуствения интелект на конференция следващата седмица.

Една трета от компаниите вече са съкратили работници поради AI.

AI, който чете мозъчни сканирания, показва обещаващи резултати за откриването на гени, свързани с болестта на Алцхаймер.

Връзка към оригиналния пост

Интересувате ли се от всичко, свързано с автоматизацията? Ако да, ще ви хареса да сте редовен посетител на subreddit r/Automate. Тази общност има над 125 000 членове и се занимава с автоматизация, роботика, адитивно производство, AI и платформи с малко или без код. Тя е за всички, които искат да проучат най-новите тенденции в автоматизацията на бизнес процесите или да правят изследвания в тази област.

Този subreddit е фантастично място, където можете да споделяте лични проекти и да каните потребители да изпробват вашата автоматизация. Подкрепата, която ще получите от общността, обикновено е конструктивна, точна и окуражаваща.

Тъй като r/Automate се посещава от експерти и ентусиасти в областта на автоматизацията, той е отлично място за намиране на сътрудници за проекти.

Здравейте!

Току-що стартирах агенция за данни; помагаме на стартиращи компании и бизнеси с автоматизация, интеграция, трансформация и бизнес разузнаване на данни. Чудя се дали някой иска да си сътрудничим по някакъв проект.

Наздраве, Ибрахим

Връзка към оригиналния пост

Този subreddit е мястото, което трябва да посетите, ако сте заседнали в някой проект и се нуждаете от съдействие за разрешаване на проблем. Пример:

Въпрос: Здравейте, има ли начин да се даде приоритет на сигнал към DPDT реле? Изграждам устройство за отваряне на врати и искам релето да се превключи обратно на „отворено“, ако в момента изпълнява операция „затваряне“.

Отговор: Изглежда, че ви е необходим SR лач. Можете да ги получите в два варианта: Set dominant или Reset dominant. Вашите условия за отваряне се поставят на доминиращата страна и те ще имат предимство пред не-доминиращата страна.

Връзка към оригиналния пост

AI е широкообхватна област, включваща различни концепции и термини. Subreddit r/ArtificialInteligence е вашият портал към всичко, свързано с AI. Тук можете да:

Този subreddit е предназначен за всички ентусиасти в областта на изкуствения интелект. Новите в областта намират този subreddit за отлична отправна точка за проучване на въвеждащи концепции. Експертите го харесват, защото могат да обсъждат нови идеи и тенденции с хора, които мислят по същия начин.

Ако се нуждаете от препоръка за AI инструмент за конкретна цел, можете да се свържете с членовете на subreddit. Ето един потребител, който търси AI-базиран инструмент за правен анализ:

Търсих, но без успех. Изглежда, че AI в момента е в състояние да вземе набор от обстоятелства и след това да предостави анализ на това как се прилага законът с прецеденти и т.н.

Разбира се, пробвах ChatGPT и той донякъде работи. Но казва, че няма достъп до различни неща.

Моля, има ли нещо подобно? Благодаря

Връзка към оригиналния пост

Общността е и център за дискусии относно произхода на изкуствения интелект и как са се появили различните разработки. Ето един пост, който предизвика интересна дискусия:

Любопитно ми е – откъде се появиха всички тези AI разработки? Една след друга (или поне така ги открих). Chat GPT, бета тестовете на Google за AI, AI създателят на викторини на Quizlet, AI разработката на Grammarly и т.н. Имало ли е някакво наистина решаващо откритие в областта на AI, което е дало тласък на всичко това, или просто му е било обърнато повече внимание? Кои са факторите, довели до появата на всички тези AI услуги?

Връзка към оригиналния пост

Midjourney е популярна програма, базирана на изкуствен интелект, която генерира изображения въз основа на предоставени текстови подсказки. r/midjourney е официален субреддит за споделяне на съдържание, създадено с Midjourney, с над 960 000 членове!

В по-голямата си част тази динамична общност е изложба на изкуство. Членовете, предимно експерти или аматьори дизайнери, споделят изображения, които са създали с Midjourney, и коментират публикациите на други хора. Можете да задавате въпроси за използването на този AI инструмент и да получите практични съвети.

Subreddit има строги правила относно това, което можете да публикувате. Не трябва да има NSFW съдържание, кървави сцени, политически публикации или дискусии, реклами или спам. Избягвайте да споделяте чужда работа, без да посочите автора или да поискате разрешение.

Просто следвайте указанията на общността и изразявайте мнението си с уважение – и ще научите много от този интересен субреддит. 🖼️

Generative Pre-Trained Transformer 3 (GPT-3) е голям езиков модел (LLM), разработен от OpenAI, и основен фокус на този subreddit, който има над 590 000 членове.

Някои членове обменят идеи, използвайки GPT-3 за конкретна цел, докато други обсъждат подсказки и най-новите постижения.

Името на subreddit може да подсказва, че тук се говори изключително за GPT-3, но това вече не е така. Ще намерите много интересни публикации за машинно обучение, генериране на текст, автоматизация, ChatGPT и LLM. Това прави subreddit многофункционален източник на информация в областта на изкуствения интелект.

Общността подкрепя конструктивните дискусии и е подходяща за начинаещи, които нямат обширни познания в областта на изкуствения интелект. Членовете са винаги готови да отговорят на въпроси и да споделят мнението си. Ето един пост в този дух:

Здравейте, приятели; извинете ме за липсата ми на познания по темата, но напоследък използвам „Poe” и това е много добра програма.

Моят въпрос: Забелязах, че повечето чатботове имат ограничение на информацията до 2021 г. С настъпването на 2024 г. как ще бъде актуализирана или променена тази информация? Или ще излезе чат „GTP-5“, който ще бъде актуализиран до 2023 г., например. Има ли програма, която предоставя по-актуални данни в „реално време“?

Извинявам се за такива елементарни въпроси, но когато се опитвам да получа информация за текущи събития, извличането на данни в „реално време“ ми се струва невъзможно.

Връзка към оригиналния пост

Този subreddit се фокусира върху машинно обучение (ML) – клон на изкуствения интелект, който изследва как машините анализират и интерпретират данни. Той е идеален за тези, които искат да научат повече за ML, да получат изчерпателни отговори и да обсъждат проекти, невронни мрежи и актуални новини в тази област.

Има определени правила, които трябва да знаете, преди да се присъедините към r/MachineLearning. Освен стандартните правила, като да публикувате ясни и изчерпателни постове и да внимавате с тона си (без обиди или нападки), този subreddit има и няколко допълнителни правила. Например, трябва да използвате отделни теми за въпроси, свързани с начинаещи и кариерата.

Освен това, всеки пост трябва да бъде правилно маркиран с едно от следните:

D: Дискусия N: Новини R: Изследвания P: Проект

Модераторите ще премахват публикациите без тагове.

Ето пример за публикация, маркирана с [D] за дискусия:

Имам достъп до един 80Gb A100 GPU и бих искал да обуча LLM с GPT-подобна архитектура от нулата. Някой знае ли как да се изчисли максималният размер на модела?

Връзка към оригиналния пост

Забележка: Този subreddit беше временно затворен по време на написването на тази статия – ако състоянието му е непроменено, можете да разгледате r/learnmachinelearning, подобен, макар и по-малък subreddit, като алтернатива.

Подсказките се използват, за да се дадат инструкции на AI чатботове и системи да предоставят желаните резултати и отговори. Subreddit r/Promptdesign е посветен на дискусии за създаването на контекстуални подсказки за различни платформи, включително Bing AI, Dall-E и Stable Diffusion.

Това е и мястото, където можете да споделяте статии и теории относно бързото проектиране или как езиковите модели обикновено интерпретират настроението зад думите.

С над 8000 членове, това е относително малък субреддит в сравнение с другите в нашия списък. Но общността е много активна и полезна. Фидът е пълен с интересни проучвания и винаги ще получите ценна обратна връзка за публикуваните въпроси.

Когато се опитвам да обобщя текст с еднократно подсказване, се сблъсквам с проблем, при който резултатът остава непроменен, въпреки че променям параметъра за температура. Освен това резултатът изглежда като копие на примера, даден в подсказката, а не като уникално обобщение. Примерът в подсказката е предназначен да служи като ръководство или вдъхновение, а не като фиксиран резултат. Как мога да разреша този проблем?

Връзка към оригиналния пост

Subreddit-ите за изкуствен интелект не винаги трябва да са свързани с новини и разработки! Ако цените изкуството, създадено с инструменти, базирани на изкуствен интелект, не се колебайте да се присъедините към непринудения subreddit r/AIGenArt! 🎨

Тази общност е галерия с произведения на изкуството, създадени с помощта на изкуствен интелект. Разгледайте я и открийте прекрасни изображения на най-разнообразни теми, от природата и животните до емблематични супергерои.

Освен да разглеждате изображения, можете да потърсите съвети за подобряване на дизайнерската си работа, но не трябва да има реклами или продажби. Понякога в subreddit ще намерите уроци за използването на различни AI арт приложения.

r/aiArt е друг субреддит, посветен на визуалното и дигиталното изкуство, създадено с помощта на изкуствен интелект. Той има над 190 000 членове, така че ще можете да се наслаждавате на много ново съдържание всеки ден и да очаквате добро взаимодействие с вашите публикации.

Subredditът следва ясен набор от правила, като например забрана на NSFW, deepfakes, продажби, doxing и самореклама. Ако искате да публикувате, използвайте flairs (тагове), за да поддържате фийда организиран и да осигурите лесна навигация. Добавете flair, за да покажете кой AI инструмент сте използвали, за да създадете своето изкуство, или да класифицирате публикацията си като дискусия или въпрос.

