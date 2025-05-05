10-те най-добри алтернативи и конкуренти на Quip през 2025 г.

Salesforce завладя бизнес света и неговата платформа за продуктивност, Quip, не прави изключение. С инструменти за сътрудничество за създаване на документи и таблици, тя е популярна за мозъчна атака в екипи.

Макар Quip да е полезно за някои бизнеси, остарелият потребителски интерфейс, ограниченията на данните и оскъдните възможности за персонализиране го правят неподходящ за някои екипи. Ако търсите стабилен и гъвкав инструмент, обмислете тези алтернативи на Quip.

От всеобхватни инструменти за управление на проекти до средства за комуникация и приложения за водене на бележки – има нещо за всеки бизнес случай. Тук ще подчертаем какво трябва да търсите, когато избирате инструмент. След това ще научите за различните алтернативи на Quip, включително ключови функции, ограничения, цени и потребителски оценки.

Какви са алтернативите на Quip?

Quip е облачно базирано средство, което предлага документи, електронни таблици и екипни чатове в рамките на платформата Salesforce. Това е опростено средство за управление на проекти, което се фокусира върху документацията и комуникацията.

Това означава, че е ограничено, тъй като не можете да създавате или планирате задачи или да обработвате по-големи работни потоци в инструмента. Той е проектиран като инструмент за сътрудничество в реално време, но може да се използва само в рамките на Salesforce.

Алтернативите на Quip имат за цел да запълнят тази празнина и да отстранят тези ограничения. Някои предлагат по-добри функции по отношение на документацията и чата. Други предоставят по-голяма платформа с подобрена функционалност и по-добри възможности за персонализиране.

Има десетки алтернативи на Quip, вариращи от прости приложения за съобщения до пълноценни CRM системи за управление на проекти.

Подходящият инструмент за вашия бизнес ще зависи от вашите конкретни нужди. Имайте предвид следните въпроси, когато обмисляте алтернатива на Quip:

Имате ли нужда само от алтернатива за съобщения и документация?

Има ли специфични интеграции с инструменти, от които се нуждае вашият екип?

Отговаря ли алтернативата на вашите бюджетни изисквания?

Отговаряйки на тези въпроси, ще имате критерии за избор на подходящата алтернатива на Quip.

Какво да търсите в алтернативите на Quip?

Макар Quip да е добър инструмент за сътрудничество в реално време, той не е най-добрият избор за управление на документи. На първо място, можете да го използвате само в Salesforce, което го прави безполезен за екипи на други платформи. На второ място, той не предлага функция за търсене или вградена база от знания, което затруднява намирането на документи, които не сте посещавали от известно време.

Присвоените коментари гарантират, че задачите за действие не се губят, независимо къде са създадени.

Не е изненада, че много компании търсят алтернативи на Quip, дори и да не са еднакви. Разгледайте функциите, функционалността и предложенията, за да намерите подходящия заместващ инструмент за вашия бизнес. Някои опции са по-подходящи за малки екипи, докато други са предназначени да поддържат големи предприятия в различни отдели.

Ето какво трябва да търсите в алтернативите на Quip:

Интеграции : Изберете алтернатива, която работи с инструментите, които вече използвате ежедневно.

Опции за споделяне : Намерете инструмент, който предлага разрешения и : Намерете инструмент, който предлага разрешения и споделяне на файлове , за да споделяте документи вътрешно или публично.

Множество функции за сътрудничество: Най-добрите инструменти са тези, които можете да използвате за Най-добрите инструменти са тези, които можете да използвате за сътрудничество с екипа си . Изберете алтернатива, която позволява на няколко души да допринасят едновременно за един документ.

Допълнителни инструменти: За по-добра функционалност изберете инструмент, който предлага функции като управление на задачи, комуникация и AI поддръжка.

10-те най-добри алтернативи на Quip, които можете да използвате

Искате да преминете от Quip или да започнете с друго решение, което не е толкова ограничаващо?

Съставихме списък с най-добрите конкуренти, за да ви помогнем да намерите най-подходящата алтернатива на Quip за вашата уникална ситуация. От приложения за съобщения и инструменти за работа с документи до софтуер за управление на проекти – има нещо за всеки екип.

ClickUp Docs позволява богато форматиране и команди със слэш, за да работите по-ефективно заедно с няколко потребители.

ClickUp е универсален инструмент за управление на проекти, който позволява на екипите да работят заедно, да създават списъци със задачи, да планират проекти, да водят бележки от срещи и др. Освен това, многобройните му функции за сътрудничество го правят силна алтернатива на Quip, независимо от размера на екипа, бюджета или отрасъла.

Използвайте ClickUp Docs за всичките си нужди, свързани с текст. Независимо дали искате да създадете база от знания за екипа си, документация за компанията или маркетингови материали, този инструмент ще ви помогне да свършите работата.

Споделянето на файлове в Docs улеснява присвояването на разрешения, така че подходящите членове на екипа да имат достъп до вашата документация. Освен това, AI в Docs предлага предложения и ускорява обобщаването, генерирането на задачи за действие и редактирането и форматирането.

Табличният изглед в ClickUp го прави истинска алтернатива на Quip. Използвайте тези таблици, за да проследявате данни, визуализирате показатели и създавате база данни без код, без да сте обвързани с платформата Salesforce.

С хиляди шаблони на ClickUp за екипи, създавайте всякакъв вид документация за по-кратко време. Търсете по случай на употреба или разгледайте базата данни с шаблони, за да намерите подходящия за това, което искате да създадете.

Най-добрите функции на ClickUp

Функциите за комуникация в екипа, като например изглед „Чат“, улесняват сътрудничеството, като съхраняват всички разговори в едно място, което може да се търси.

Интеграцията с инструменти като Dropbox, Google Drive и Jira ви позволява да работите безпроблемно с инструментите, които обичате.

Вграденото управление на задачите и автоматизацията позволяват по-гладки работни процеси за повишена продуктивност.

Персонализираните известия държат всички в течение и гарантират, че нищо няма да бъде пропуснато.

Различните изгледи, включително Kanban табла, ви позволяват да визуализирате работните процеси и да виждате какво се случва на всички нива на бизнеса.

Базата от знания с възможност за търсене ви позволява да създавате уикита за мултифункционални екипи и означава, че можете да намерите нужната ви информация за секунди.

Ограничения на ClickUp

ClickUp AI все още не е налично в мобилното приложение, но се работи по неговото внедряване.

Има крива на обучение, просто защото платформата предлага толкова много функции.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp AI е достъпно за всички платени планове за 7 долара на месец за всеки член на Workspace.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 8300 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 3700 отзива)

2. Notion

чрез Notion

Notion е уеб-базиран инструмент за продуктивност и водене на бележки. Използвайте го, за да създавате документация за база от знания, сегментирани списъци със задачи и да управлявате проекти. Инструментът разполага с вградени документи, времеви линии и табла, за да подобри организацията и да визуализира работните процеси.

Най-добрите функции на Notion

Notion AI помага за довършване на изреченията ви, предлага идеи за мозъчна атака и подобрява организацията на документите за нула време.

Функциите за управление на проекти ви позволяват да консолидирате инструменти, спестявайки пари от разходи и ресурси.

Филтрите ви позволяват да видите информация, която е присвоена на определени членове на екипа или въз основа на приоритет.

Персонализираните етикети и маркировки ви позволяват да следите напредъка и да проследявате информацията, която е най-важна за вас.

Ограничения на Notion

Някои потребители се оплакват, че приложението замръзва или изтрива информация, която след това трябва да бъде възстановена.

Функцията за търсене е ограничена и не може да маркира ключовата дума в вградени списъци или таблици.

Цени на Notion

Безплатни

Плюс : 10 $/потребител/месец

Бизнес : 18 $/потребител/месец

Enterprise: Поискайте демо за цени

Оценки и рецензии за Notion

G2 : 4,7/5 (над 4800 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 1800 рецензии)

3. Google Docs

чрез Google Docs

Google Docs ви позволява да сътрудничите с членовете на екипа по документи отвсякъде и на всяко устройство. Лесните настройки за споделяне и сътрудничеството в реално време водят до по-гладки работни процеси. Превключвайте между режимите за редактиране, преглед и предлагане, за да добавяте коментари и да почиствате документи.

Най-добрите функции на Google Docs

Smart Compose намалява грешките и ви позволява да създавате съдържание по-бързо благодарение на предложенията за правопис и граматика и довършване на изреченията.

Тъй като е част от Google Workspace, можете безпроблемно да използвате инструменти като Gmail, Google Meet и Google Sheets, за да споделяте идеи и да правите коментари.

Google Docs се интегрира с голямо разнообразие от инструменти, така че можете да спестите време и да работите по-ефективно.

Офлайн режимът ви позволява да продължите да работите, дори когато не сте свързани с интернет.

Ограничения на Google Docs

Офлайн режимът не предлага всички функции на онлайн режима, което ограничава възможностите ви без интернет.

Безплатното пространство за съхранение е ограничено, така че ще трябва да платите, ако планирате да го използвате като инструмент за голяма база данни.

Няма толкова много възможности за персонализиране на форматирането, колкото при другите инструменти в този списък.

Цени на Google Docs

Лично : Безплатно

Business Standard: 12 $/потребител/месец

Оценки и рецензии за Google Docs

G2 : Н/Д

Capterra: 4,7/5 (над 27 800 отзива)

4. Microsoft OneDrive за бизнес

чрез Microsoft

Microsoft революционизира работата с инструменти като Windows, Excel и Word. Както подсказва името, Microsoft OneDrive е инструмент, предназначен да съхранява всички ваши файлове на едно леснодостъпно място. Предлагайки безпроблемно сътрудничество, контрол на сигурността и мобилни възможности, той е проектиран да улеснява работата с документи от офиса или в движение.

Най-добрите функции на Microsoft OneDrive for Business

Добавете споделени файлове до 100 GB от Teams или Sharepoint

Функциите за изтичащ достъп ви позволяват да споделяте документи с ограничено време за клиенти, изпълнители и потенциални клиенти.

Офлайн редакциите се синхронизират автоматично, веднага щом се свържете отново с интернет.

Мобилното приложение ви позволява да снимате касови бележки, да сканирате визитки и да създавате бели дъски.

Ресурси като Productivity Library и Tech Community улесняват получаването на поддръжка, когато имате нужда от нея.

Ограничения на Microsoft OneDrive for Business

Данните принадлежат на акаунта, който ги е създал, така че ако даден служител напусне, имате ограничен период от време, в който можете да възстановите неговите данни и документи.

Ограниченията за синхронизация и символи могат да създадат предизвикателства за по-големите предприятия.

Някои функции не са достъпни във всички региони или страни.

Цени на Microsoft OneDrive for Business

OneDrive for Business (План 1) : 5 $/потребител/месец

Microsoft 365 Business Basic : 6 $/потребител/месец

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/потребител/месец

Оценки и рецензии за Microsoft OneDrive for Business

G2 : 4,3/5 (над 9400 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 11 800 отзива)

5. Atlassian Confluence

чрез Atlassian

Confluence е централизиран информационен център и инструмент за управление на проекти. Създавайте екипни пространства за различни отдели или проекти и съхранявайте документи, планове и идеи. Интегрира се с десетки инструменти, включително Trello, Microsoft Teams и Figma, за да опрости работните процеси.

Най-добрите функции на Confluence

Стотици шаблони правят създаването на всичко, от продажбени презентации до маркетингови материали, по-лесно от всякога.

Ресурси като Atlassian University ви позволяват да извлечете максимума от инструмента и да намерите подкрепа за преодоляване на препятствия.

Персонализираните статуси ви позволяват да проследявате напредъка и да следите къде се намират нещата в процеса.

Коментарите, споменаванията и известията създават среда за съвместна работа.

Ограничения на Confluence

Някои потребители имаха проблеми с форматирането на изображения и видеоклипове.

Автоматизациите с интегрирани инструменти могат да бъдат тромави и не винаги работят безпроблемно.

Интерфейсът може да бъде объркващ за новите потребители.

Цени на Confluence

Безплатни

Стандартен : 5,75 $/потребител/месец

Премиум : 11 $/потребител/месец

Enterprise: Свържете се с отдела по продажбите за цени

Оценки и рецензии за Confluence

G2 : 4. 1/5 (3600+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 3100 отзива)

6. Slab

чрез Slab

Slab се стреми да запази нещата прости, като се фокусира върху това да бъде инструмент за база от знания. Това означава, че не разполага с много екстри за съобщения или не се опитва да бъде приложение „всичко в едно“. Това го прави идеален за фирми, които просто се нуждаят от начин да създават, съхраняват и сътрудничат по документи.

Най-добрите функции на Slab

Папки, етикети и теми организират съдържанието и добавят контекст, което води до стабилна функция за търсене.

Широките възможности за интеграция ви позволяват да използвате този инструмент заедно с другия си софтуер, електронни таблици и мениджъри на задачи.

Интуитивният интерфейс и модерното форматиране ви позволяват да се съсредоточите върху съдържанието.

Получете помощ от центъра за поддръжка и видео уроците на университета, за да извлечете максималното от този инструмент.

Ограничения на Slab

Вградените възможности за редактиране не са толкова мощни, колкото други инструменти.

То е предназначено само за съхранение и създаване на документи, така че ще трябва да използвате други инструменти за управление на екипа и създаване на задачи.

Цени на плочи

Безплатни

Стартиращи компании : 8 $/потребител/месец

Бизнес : 15 $/потребител/месец

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Slab

G2 : 4,6/5 (над 200 рецензии)

Capterra: 4,8/5 (над 30 рецензии)

7. Helpjuice

чрез Helpjuice

Helpjuice е софтуер за база от знания, който се фокусира върху възможността за персонализиране, простота и споделяне. Използвайте инструмента, за да създавате и съхранявате документи и да добавяте персонализирани разрешения. Инструментът работи и като търсачка, подобна на Google, с оптимизирана за SEO поддръжка, анализи и многоезична поддръжка.

Най-добрите функции на Helpjuice

Helpjuice Analytics показва видовете термини, които хората търсят, за да можете да създадете бази от знания, насочени директно към вашата целева аудитория.

Функциите за SEO оптимизация позволяват на читателите да намират вашите бази данни с информация по-бързо, отколкото с други инструменти.

Налична поддръжка на клиенти, която предоставя отговори в рамките на минути, а не дни

Персонализираните теми, формати и документи ви позволяват да добавите брандинг и свой собствен стил към документацията.

Ограничения на Helpjuice

Качването на формуляри изисква много кликвания и може да бъде оптимизирано за по-добро потребителско преживяване.

Има лека крива на обучение, тъй като този инструмент функционира по различен начин от повечето приложения за вътрешна база от знания.

Цени на Helpjuice

Стартиращи компании : 120 $/месец

Run-Up : 200 $/месец

Premium Limited : 289 $/месец

Premium Unlimited: 499 $/месец

Оценки и рецензии на Helpjuice

G2 : 4,3/5 (над 20 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 90 рецензии)

8. Slack

чрез Slack

Slack е софтуерен инструмент за съобщения и екипно сътрудничество, създаден да улесни комуникацията. Приложението за настолни и мобилни устройства работи с iOS и Android, за да можете да изпращате съобщения, където и да сте. По този начин можете да останете свързани отвсякъде и по всяко време, без да пропускате нищо.

Най-добрите функции на Slack

Персонализираните канали ви позволяват да създавате сегментирани пространства за разговори за неща като развлечения извън работата, пространства за отдели и чатове, фокусирани върху проекти.

Slack Connect позволява ограничен достъп и комуникация с външни страни като доставчици и партньори.

Huddles придава традиционна работна атмосфера на отдалечените среди с видео и аудио разговори директно в приложението.

Споделяйте съдържание от други инструменти директно в чат каналите благодарение на приложенията и интеграциите.

Ограничения на Slack

Няма опция за излъчване на промени в статуса на потребителите, така че ще трябва да потърсите члена на екипа, за да видите какъв е неговият статус.

Някои потребители считат, че е лесно да пропуснат известия или съобщения, особено ако има много канали.

Цени на Slack

Pro : 7,25 $/потребител/месец

Business+ : 12,50 $/потребител/месец

Enterprise Grid: Свържете се с отдела по продажбите за цени

Оценки и рецензии за Slack

G2 : 4,5/5 (над 31 900 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 23 000 рецензии)

9. Taskade

чрез Taskade

Taskade е приложение за водене на бележки и задачи. Целта му е да оптимизира производителността, като предоставя съобщения, сътрудничество и управление на задачи в един инструмент. Разполага с пет вградени AI инструмента, включително чатбот, асистент за проекти и помощ за автоматизация.

Най-добрите функции на Taskade

Автоматизирайте стотици задачи за секунди благодарение на AI инструментите, които вършат тежка работа вместо вас.

Използвайте подсказки, за да генерирате динамични работни потоци, списъци със задачи и визуални помощни средства.

Координирайте задачите и обсъждайте нови идеи, като разговаряте с AI чатбота.

Структурираните контури са напълно персонализирани, за да създадете база данни с документи, която има смисъл за вас.

Ограничения на Taskade

Качването на големи документи или на твърде много документи наведнъж може да доведе до проблеми.

Липсват функции за управление на проекти, като диаграми на Гант.

По-достъпните планове имат ограничения за съхранение, което може да бъде предизвикателство за по-големи екипи.

Цени на Taskade

Pro : 19 $/месец за до 10 потребители

Бизнес : 49 $/месец за до 25 потребители

Ultimate: 99 $/месец за до 50 потребители

Оценки и рецензии за Taskade

G2 : 4,6/5 (над 30 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 50 отзива)

10. Tettra

чрез Tettra

Докато Quip е проектиран като база от знания за екипите по продажбите, Tettra се стреми да бъде центърът на знания за всички. Редовните функции за проверка гарантират, че съдържанието ви е актуално и точно. Интеграциите и вградената функционалност гарантират, че можете лесно да се свържете с външни ресурси и файлове, когато имате нужда.

Най-добрите функции на Tettra

Kai, вграденият AI робот, оптимизира операциите и помага да отговаряте на често задавани въпроси, за да освободите време за по-задълбочена работа.

Назначете експерти по знания в инструмента, така че членовете на екипа да знаят към кого да се обърнат за помощ.

Автоматизираните предложения за съдържание помагат да се идентифицират пропуските в съдържанието, за да се изгради по-стабилен център за знания.

Качете съществуващи файлове или започнете от нулата

Ограничения на Tettra

Простата услуга не е добър вариант за хора, които искат инструмент „всичко в едно“.

Няма функция за сътрудничество на живо.

Цени на Tettra

Basic : 4 $/потребител/месец

Мащабиране : 8 $/потребител/месец

Професионална: 12 $/потребител/месец

Оценки и рецензии за Tettra

G2 : 4,6/5 (над 80 рецензии)

Capterra: 4. 1/5 (9+ отзива)

Откажете се от Quip и преминайте към ClickUp

Ако търсите алтернативи на Quip, вероятно сте разочаровани от неговите ограничения. Въпреки че е добър инструмент за някои компании, той е ограничен до Salesforce, няма вградена база от знания и не поддържа търсене. Преминете към ClickUp, софтуер за управление на проекти с пълен набор от услуги, който предлага всичко това и още много други функции.

Регистрирайте се за безплатен акаунт в ClickUp още днес и започнете да използвате функции като сътрудничество в реално време, вградени документи и таблици, както и AI инструменти, за да издигнете работните си процеси на ново ниво. Незабавните тригери и автоматизации спестяват време и усилия, а вие можете да следите цялата си документация в персонализирани пространства.