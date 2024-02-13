10 платени и безплатни шаблони за урочни планове за учители и преподаватели

За един страстен педагог преподаването може да се превърне в изтощителна задача. Започвате да преподавате, мигвате веднъж и часът е свършил, но вие дори не сте близо до края на урока! Сега трябва да преструктурирате следващия си час, за да приключите лекцията, или може би да планирате обобщение, за да могат учениците ви лесно да продължат оттам, където сте спрели.

Лошата организация и управление на времето могат да провалят един урок, независимо колко интересна е темата. Ето защо най-добрите учители разчитат на планове за уроци, за да организират темите, задачите и дейностите за всеки отделен урок. Тъй като изготвянето на планове за уроци може да бъде трудно, използването на шаблони винаги е добра идея.

В тази статия ще обсъдим 10-те най-добри шаблона за планиране на уроци, с които можете да превърнете всяка учебна програма в интересни и значими сесии за учениците. 🧑‍🏫

Какво е шаблон за план на урока?

Шаблоните за планиране на уроци са важни инструменти в образованието, тъй като помагат да поддържате уроците си в правилната посока. Създаването на такъв шаблон от нулата обаче може да бъде трудно, особено ако имате други неотложни задачи, като например коригиране на работи и участие в срещи.

За щастие, можете да използвате шаблони за урочни планове, за да спестите време.

Вмъкване на страница в страница в ClickUp Docs

Шаблонът предоставя рамка за създаване на подробни, лесни за следване планове въз основа на вашите цели или предварителни знания. Той предлага предварително създадени секции за визуализиране на потока на темата и графика на преподаването, заедно с подходящи ресурси и задачи.

Повечето налични шаблони могат да очертаят структурата на вашия урок, като обръщат специално внимание на:

Учебни и обучителни дейности в рамките на определено време

Необходими материали за урока

Резултати от обучението

Методи за оценяване на напредъка

С качествен шаблон можете да поддържате уроците си живи и увлекателни, да създадете очакване у учениците и да предоставите референтен инструмент за другите учители, които се присъединяват. 😍

Как да изберете подходящия шаблон за план на урока

В интернет можете да намерите хиляди шаблони за урочни планове, но как да изберете подходящия? Ето някои важни характеристики, на които да обърнете внимание:

Гъвкавост: Подходящият шаблон може да се използва за различни предмети и класове. Той трябва да се адаптира към различни стилове на преподаване и педагогически методи. Стандартни раздели: Това трябва да ви помогне да съобразите уроците си с приложимите образователни стандарти. Проверете дали има раздели като цели и учебни материали. Планиране на времевата рамка: Трябва да позволява разпределяне на конкретни времеви прозорци за концепции в рамките на дадена тема, като оставя известна свобода за корекции (мислете за формат на дневен или седмичен план за уроците). Опции за сътрудничество : Ако създавате планове за уроци заедно с други учители, изследователи или педагози, функциите за сътрудничество като цифрови бели дъски , редактиране в реално време, коментари и записване на бележки са задължителни. Асистенти за писане : Това не е задължително, но е полезно за по-голяма ефективност. Някои доставчици на шаблони предлагат асистенти за писане, базирани на изкуствен интелект, които ви помагат да създадете изчерпателен план за урока по различни предмети.

ClickUp AI може да генерира безкраен брой типове документи, като проектни резюмета, планове за уроци и други документи, за да ускори работния ви процес.

10 висококачествени шаблона за урочни планове за вдъхновяващо преподаване

Проучихме стотици шаблони за урочни планове и подбрахме 10-те най-добри, които предлагат най-голяма функционалност, създадени от реномирани доставчици като ClickUp и TeacherPlanet. Използвайте ги, за да създадете интересни и лесни за следване планове за нула време! ✨

1. Шаблон за планиране на учебна програма ClickUp

Шаблонът за планиране на учебна програма на ClickUp ви помага да планирате предварително и да създадете подробни прегледи на вашите уроци.

Създаването на учебна програма не е лесна задача – трябва да оцените нуждите от обучение, да намерите ресурси за лекции и да координирате усилията си в рамките на определен период от време. Шаблонът за планиране на учебна програма на ClickUp е идеалният инструмент за всички дейности, свързани с преподаването и планирането на уроци!

Този шаблон ви помага да планирате целия курс и предоставя на учениците ясна и последователна структура на обучението. Визуализирайте потока на уроците и графиците с различни изгледи и задайте измерими показатели за напредъка за всеки семестър.

Започнете с изгледа Всички списъци и определете съответния предмет/предмети. Разработете си програмата, като добавите конкретен урок или дейности по урока, различни проекти и тестове под формата на изброени задачи.

Например, ако преподавате английски език и имате 12 часа на семестър, можете да създадете 12 задачи за всеки час. Що се отнася до оценяването, можете да планирате тестове или проекти и да ги свържете със задачите си (часовете), за да имате ясен преглед на курса.

За всяка задача по подразбиране получавате пет потребителски полета – Отговорен, Краен срок, Приоритет, Разпечатки и Теми. Персонализирайте ги и добавете падащи списъци, ленти за напредък или файлове, за да направите списъка си възможно най-изчерпателен визуално.

Други изгледи включват:

Табло: Превръща задачите ви в карти и ги сортира според статуса им.

Календар: Визуализира задачите ви под формата на календар (идеален за седмичен план на уроците)

Времева линия: Представлява вашите задачи по дни, седмици или месеци.

Препоръчваме да използвате диаграмите на Гант в ClickUp, за да очертаете и планирате програмата си с по-голяма яснота. ✏️

2. Шаблон за план на урока в ClickUp College

Шаблонът за план на урока на ClickUp College ви помага да организирате уроците си, да планирате предварително и да съхранявате цялата информация, свързана с уроците, на едно място.

Имате нужда от инструмент за създаване и персонализиране на планове за уроци в колежа, организиране на материали, проследяване на крайни срокове и напредък, както и за подпомагане на учениците? Шаблонът за план на уроците в колежа на ClickUp предлага всичко, което търсите, и още повече!

Използването на този шаблон е лесно и интуитивно – започнете с добавяне на уроци или курсове в изгледа „Урочен план“. След това използвайте полетата за персонализиране, за да определите основните характеристики на курса, като оценка, структура на урока, цели, форма за оценяване и подробен урочен план.

Създайте безплатни шаблони за урочни планове с прецизност, като използвате ADDIE Phase view (ADDIE е акроним за Analysis, Design, Development, Implementation и Evaluation – Анализ, Дизайн, Разработване, Внедряване и Оценка). Това е Kanban табло, което показва задачите като карти, сортирани според статуса им.

Този шаблон може лесно да се споделя, така че можете да го изпратите на колегите и началниците си за преглед.

Макар че е предназначен предимно за преподаватели, той може да се използва и от ученици, които искат да организират часовете си и да получават напомняния за важни дати. Може да бъде особено полезен за студенти, които следват рамката на SMART целите, а именно:

Конкретни Измерими Постижими Релевантно Срок

Можете да използвате Milestones в ClickUp, за да зададете и проследите основните цели на курса и точките на напредък.

3. Шаблон за планиране на уроци в ClickUp

Организирайте часовете си до най-малките подробности с шаблона за планиране на часове на ClickUp.

Планирането на урок е като сглобяване на пъзел – трябва да разберете как да свържете различните елементи на урока, за да създадете продуктивно и ангажиращо преживяване. 🧩

Шаблонът за планиране на уроци на ClickUp ви помага да организирате отделните уроци и да ги попълните с внимателно планирани задачи и дейности – мислете за него като инструмент за структуриране на уроците или ежедневен планиращ инструмент. Шаблонът предлага дневен и седмичен изглед за определяне на учебните цели.

Да предположим, че преподавате английски език и искате да посветите един урок на детската литература. Просто изтеглете шаблона и добавете името на класа и датата, за да създадете задачи за всеки урок, който искате да покриете (например, ранна детска литература, известни автори и влиятелни произведения).

Крайният срок ще бъде датата на вашия урок. Конфигурирайте персонализирани полета, за да прикачите учебни материали, да проследявате напредъка или да добавяте бележки. Докато провеждате урока, можете да оставите шаблона отворен на лаптопа си и да отбелязвате изпълнените задачи, за да улесните организацията.

В края на урока може да искате да зададете подготвителна работа – в такъв случай използвайте Списък с предадени задачи, за да изпратите формуляр ClickUp за предаване на задачи на вашите ученици. Проследявайте и оценявайте домашните работи със статуси като „Завършено“, „Неуспешно“ и „Успешно“. 🏁

4. Шаблон за план за управление на класната стая на ClickUp

Организирайте графика си и поддържайте класа си на правилния път с шаблона за план за управление на класната стая на ClickUp.

Класната стая е свещено място, където учениците учат и растат, затова е от решаващо значение да се поддържа атмосфера, която насърчава и уважава. Шаблонът за план за управление на класната стая на ClickUp може да бъде вашият централизиран център за наблюдение на поведението на учениците и всички дейности, свързани с класа. Поддържайте интереса на учениците към ученето с ефективно планиране на уроците, за да управлявате всичко – от графици до предстоящи събития, тестове и дори екскурзии. 🏞️

Този шаблон е изцяло посветен на холистичното управление на класната стая. Той разполага с следните осем персонализирани полета, за да визуализирате важната информация за вашето учебно пространство:

Раздел „Клас“ Курс Учител по курс Цел Схема на местата Процедури в класната стая Връзка Класен съветник Обобщение на урока

Шаблонът включва вграден календар на уроците и диаграма на Гант, за да улесни планирането. Можете също да зададете тон за очакваното поведение в класната стая и основните правила за поведение. Използвайте ClickUp Docs, за да очертаете набор от правила и очаквания, които искате да се спазват по време на всеки урок.

Използвайте ClickUp Goals, за да зададете подходящи наказания и награди, които да насърчават доброто поведение. Можете да споделите шаблона с родители, администратори и други заинтересовани страни, които инвестират в развитието на учениците.

5. Шаблон за план за действие на учителя в ClickUp

Превърнете плановете си в реалност с шаблона за ежедневен план за действие на ClickUp.

Преподаването е много повече от просто влизане в класната стая и обсъждане на дадена тема. То изисква прецизни организационни умения – и шаблонът за план за действие на ClickUp за учители може да ви помогне в това.

Шаблонът за планиране на уроци е идеален за изготвяне и прилагане на разумни планове за действие, които включват компоненти като учебни материали, задачи и ресурси за целеви клас. Можете също да предоставите контекстуални подробности за графиците и мерките за обратна връзка, които трябва да се следват.

Навигирайте в плана си за действие, използвайки различни изгледи. Изгледът „Стъпки за действие“ ви помага да определите инициативата си и да създадете списък с задачи за изпълнение. Например, да предположим, че искате да организирате екскурзия с класа. В този случай ще създадете задачи като получаване на съгласие от родителите, обаждане на транспортни компании и организиране на хранене.

Изгледът „Цели“ е Kanban табло, което показва задачите ви като карти, а вие можете да използвате инструмента за плъзгане и пускане на ClickUp, за да ги премествате. Изгледът „Времева линия“ показва картите ви в календар, подредени по ден, седмица или месец.

Ако вашият план за действие изисква съдействие от родители или колеги, просто създайте и възложете задачи на съответните лица. Задайте крайни срокове, етикети за приоритет и статус за всяка задача.

6. Шаблон за график на уроците в ClickUp

Шаблонът за график на ClickUp Classroom ви помага да организирате дейностите си и да контролирате графика си.

Шаблонът за график на уроците на ClickUp е задължителен за учителите, които винаги са в движение. Той е добре структуриран, централизиран център за съхранение на данни за присъствие, задачи, планове за уроци и всичко останало.

Използвайте този шаблон по най-добрия начин, като се възползвате от трите му основни изгледа:

Изглед на графика на занятията: седмичен календар, в който можете да създавате задачи, отразяващи ежедневните ви дейности, занятия и планове. Можете да промените изгледа, за да преглеждате задачите за един ден, четири дни или един месец. Изглед на дейностите: Списък с вашите задачи, сортирани по крайни срокове. Използвайте персонализирани полета, за да добавите подробности като инструктор, стая, категория и свързани документи. Изглед „Бележки по предмет“: ClickUp Docs за всеки предмет (или план или дейност). Използвайте ги, за да съхранявате допълнителна информация за задачите си и да имате достъп до нея по всяко време.

Независимо дали искате да организирате работните си дни или да управлявате наличността на класни стаи в училището си, този шаблон може да се превърне във вашия най-добър приятел. Той е и отлична опция за сътрудничество – добавете други учители към плана за уроците и управлявайте заедно уроците и класни стаи, споделяйте материали и обсъждайте как да подобрите часовете си. 🥰

7. Шаблон за график на часовете за специално образование на ClickUp

Структурирайте и управлявайте вашите часове по специално образование с шаблона за график на часовете по специално образование на ClickUp.

Часовете по специално образование изискват допълнителни усилия – освен обичайните дейности, може да се наложи да вземете предвид наличността на оборудване, индивидуализираните образователни планове (IEP) и включването на учениците. Освен това често се налага да координирате с родителите или настойниците за планиране на логистиката.

Шаблонът за график на часовете за специално образование на ClickUp ви позволява да управлявате часовете си за специално образование за нула време. Той дава възможност за визуализиране на предметите в споделен календар, заедно с инструкции и важни бележки за колеги, ученици и родители.

За да създадете календар, започнете с изгледа „График на часовете“. Конфигурирайте и добавете необходимите подробности за предстоящи дейности, часове и задачи. Задайте продължителността на всеки запис и използвайте цветове, за да разграничите различните видове дейности.

В изгледа „Всички часове/дейности“ са изброени вашите дейности според крайния им срок, което ви позволява да определите приоритетите си и да поддържате пълен контрол над графика си. От друга страна, изгледът „Бележки за часовете по специално образование“ предоставя място за записване на допълнителна информация за вашите часове и ученици, която можете да споделите с родители, колеги и администратори с няколко кликвания.

Шаблонът е предназначен за преподаватели, но родителите също могат да го използват, за да следят графика на децата си.

8. Минималистичен план за уроци в PDF формат от Visme

PDF файлът „Минималистичен план за урока“ от Visme ви позволява да очертаете уроците си без усилие.

Искате да създадете план за урока, но не се нуждаете от шаблони с излишни екстри? Разгледайте шаблона за минималистичен план за урока от Visme.

Този едностраничен шаблон за план на урока е разделен на четири секции:

Цели и задачи Дейности Оценяване Бележки

Във всяка секция имате място, където да очертаете плановете си за уроците. Разделете уроците си на дейности и задачи, опишете как ще оценявате учениците и определете общите резултати от обучението.

Шаблонът е изцяло персонализируем – можете да променяте цветовете и шрифтовете, да добавяте диаграми и графики и да прикачвате снимки, за да персонализирате плановете си за уроци.

Изтеглете шаблона като PDF, JPG или PNG файл или го споделете с колеги, ученици или родители директно от онлайн редактора.

9. 5-минутен шаблон за план на урока в Word от TeacherPlanet

Използвайте 5-минутния шаблон за план на урока на TeacherPlanet, за да визуализирате плановете си за уроците.

Ако харесвате нестандартните варианти и обичате да експериментирате с плановете си за уроци, 5-минутният шаблон за план за урок на TeacherPlanet е точно за вас!

Този шаблон разпределя плана за урока в отделни блокове, като всеки раздел подчертава конкретен аспект от урока. Първата стъпка е да определите заглавието на урока, целите на обучението и ключовите думи. След това преминавате към разделите „Епизоди на обучение“.

Можете да разделите основния си план за урока на три части – начална, основна и заключителна. В началната част предлагате въведение и упражнения за загряване на учениците си. Основната част обхваща основното съдържание. Заключителната част ви позволява да обобщите основните изводи.

Този шаблон предлага и място за оценка на ангажираността и AFL (оценка за учене). Използвайте раздела „Диференциация“, за да адаптирате уроците към индивидуалните нужди на даден ученик/група ученици.

Освен самия план за урока, този шаблон включва и документ за оценка на урока, в който можете да запишете своите впечатления след провеждането на урока и да определите бъдещи цели.

10. Шаблон за творчески учебни планове от Pumble

Определете забавни и увлекателни дейности за вашите часове с шаблона за урочен план Creative Curriculum Lesson Plan Template от Pumble.

Искате да ангажирате учениците си в забавни дейности и да им помогнете да развият умения за творческо мислене? Шаблонът за урок „Креативна учебна програма“ на Pumble предоставя перфектната основа за изграждане на самочувствие у учениците чрез иновативна работа в екип!

Този лесен за използване шаблон има универсална структура, която ви помага да разделите урока на няколко части – групово време, време за разказване на истории, специални дейности, дейности в малки групи/индивидуално планиране и допълнителни бележки.

Всяка секция съдържа списъци с дейности, които съответстват на целите на урока. Например, ако сте треньор по актьорско майсторство, можете да включите дейности като „импровизационни игри“ и „упражнения за физически театър“ в „Групово време“.

Въведените данни могат да бъдат толкова общи или подробни, колкото желаете – създайте уникални пътни карти за вашите учебни цели, една дейност по една. Щом приключите, запишете своите мисли или допълнителни инструкции в раздела „Допълнителни бележки“.

Планирайте работата си, работете по плана си с най-добрите шаблони за урочни планове

Учителите са супергерои – те се занимават с различни задачи, урочни планове и присъствени списъци, проследяват напредъка на учениците и дори изпълняват административни задачи.

Това е работа, която лесно води до изчерпване, а нашите шаблони за урочни планове определено могат да ви помогнат да намалите натоварването. Всъщност, в ClickUp имаме много други инструменти, които могат да опростят ежедневните ви задачи. Вземете например ClickUp AI.

Не сте сигурни как да изразите с думи великите си идеи за преподаване? С ClickUp AI получавате иновативен асистент за писане, който генерира планове за уроци и резюмета по теми на момента!

Можете също да разгледате библиотеката с шаблони на ClickUp — едно цялостно решение, съдържащо над 1000 шаблона за почти всяка дейност, за която се сетите. 🧞