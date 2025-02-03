10 най-добри алтернативи и конкуренти на Kanbanize през 2025 г.

Kanban таблата предлагат на екипи от всякакъв тип полезен начин за управление на проекти и капацитет. Ако вече сте потребител на Kanbanize, добре знаете силата и ефективността на този вдъхновен от Agile подход за управление на задачи.

Вероятно се чудите дали има по-добра алтернатива на този популярен SaaS инструмент, базиран в облака. Независимо дали сте настоящ потребител или просто проучвате възможностите си, ние вярваме, че през 2024 г. има по-добър избор за управление на проекти за феновете на Kanban таблата.

Прочетете нататък, за да откриете най-добрите алтернативи на Kanbanize, така че да намерите идеалното решение за вашите нужди при планирането на задачи и проекти. ✅

Какво е Kanbanize? Как се използва Kanban за управление на проекти?

Kanbanize е инструмент, създаден за екипи, които използват принципите на Agile за управление на проекти, с фокус върху използването на Kanban табла за оптимизиране на работните процеси, организиране на задачите и фокусиране върху приоритетните задачи.

Самите Kanban табла са полезен начин да визуализирате задачите в процес на изпълнение, за да знаете върху какво да работите, какво пречи и какво вече е завършено. Kanban таблата превръщат традиционния ви списък със задачи или неща за вършене в изключително визуален преглед.

Чрез Kanbanize

Този популярен инструмент за гъвкаво управление на проекти включва секции, задачи, отговорни лица, флагове за приоритет и други функции, които правят организирането и изпълнението на задачите по-ефективно.

Потребителите на Kanbanize се възползват не само от Kanban таблата, но и от редица други функции, включително управление на работния процес, график и табла за отчитане. Инструмент с лесна за използване система от Kanban табла е задължителен за всеки, който търси алтернатива на Kanbanize.

Но и тези други функции играят роля, когато обмисляте кой инструмент за управление на проекти е най-подходящ за вас.

Какво да търсите в алтернатива на Kanbanize

Kanbanize предлага много възможности за потребители, които искат да организират работните си процеси с Kanban табла, но това не е единственият инструмент с тази функционалност. Има голям избор от алтернативи на Kanbanize. Трябва само да намерите тази, която отговаря на вашите нужди.

Когато разглеждате алтернативи на Kanbanize, имайте предвид следното:

Функции: Приложението разполага ли с всички функции, от които се нуждаете?

Потребителско преживяване: Софтуерният инструмент Kanban лесен ли е за използване и навигация? Можете ли успешно да включите целия си екип? Потребителският интерфейс интуитивен и лесен за използване ли е?

Интеграции : Може ли приложението да се интегрира с останалите ви софтуерни инструменти, включително инструменти за сътрудничество като Slack? Може ли потенциално да замести някои от тях?

Изгледи: Мога ли да използвам само изглед на Kanban табло? Има ли други видове изгледи, като диаграми на Гант или календарен изглед?

Цени: Инструментът е ли достъпен? Има ли месечна или годишна абонаментна такса?

Независимо дали се нуждаете от инструмент за организиране на вашия Scrum екип или искате да използвате Kanban табла, за да ви помогнат да визуализирате личния си списък със задачи, има Kanbanize алтернатива, която ще направи това, което искате.

Използвайте тези критерии, за да разберете точно от какво се нуждаете и кое е най-подходящото приложение за вас.

10-те най-добри алтернативи на Kanbanize

Много софтуерни инструменти твърдят, че предлагат невероятни Kanban табла, които ще ви помогнат да оптимизирате работните си процеси и да организирате проектите и ресурсите си по-ефективно. Само някои от тях отговарят на очакванията.

Открийте 10-те най-добри алтернативи на Kanbanize, които да опитате през 2024 г.

Групирайте задачите на вашата Kanban табло по статус, потребителски полета, приоритет и други в изгледа на таблото на ClickUp.

ClickUp е добре позната като платформа за продуктивност и управление на проекти, и тази цел е елегантно демонстрирана в подхода й към Kanban таблата.

Канбан таблата на ClickUp предлагат на екипите визуален преглед на текущите задачи, препятствия и завършени задачи. Използвайте системата на таблата, за да премествате задачи от една колона в друга, да сортирате и филтрирате задачите и да организирате натоварването на екипа си с напълно персонализирана система Канбан.

Подредете колоните според предпочитания от вас начин на работа и групирайте задачите по статус, изпълнител, приоритет и др. Получете обща представа за всяка дъска, за която отговаряте, на едно място, за да проследявате напредъка си и отговорностите си по проектите.

Използвайте персонализирани статуси, за да персонализирате своя опит и да създадете полезна дъска за всичко – от спринтове до многоетапни процеси.

ClickUp не само предлага безплатен софтуер за Kanban табло, но и може да се превърне в цялата движеща сила зад вашия Agile екип. Управлявайте пътните карти на продуктите си, забавените задачи, спринтовете, UX дизайна и още Agile работни процеси на едно място. Създавайте табла за мониторинг на времето за изпълнение, скоростта и други данни за работата на вашия екип. ?

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Някои потребители може да намерят разнообразието от функции в ClickUp за прекалено голямо в началото.

ClickUp AI предлага полезна функционалност за Agile екипи, но все още е в ранна фаза на развитие и предстои да бъдат добавени още повече функции.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp AI е достъпна във всички платени планове за 5 долара на работно място.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 8800 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3800 отзива)

2. Monday. com

чрез Monday

Monday се описва като „Work OS“ (операционна система за работа), а вградените в него Kanban табла предлагат на потребителите алтернатива на Kanbanize. Потребителите могат да използват Kanban таблата, за да управляват инициативи и проекти, да организират процеси и да централизират комуникацията в екипа. ?️

С инструменти за сътрудничество по проекти и управление на ресурси, които помагат на екипите да работят по-добре заедно, Monday е солидна опция, която заслужава да се има предвид сред най-добрите алтернативи на Kanbanize.

Най-добрите функции на Monday

Автоматично премествайте задачи от една група табла в друга – в рамките на няколко проекта

Получавайте известия и проследявайте задачите, за да знаете кога всичко е завършено или просрочено.

Използвайте вградените шаблони, за да започнете с вашите Kanban табла.

Персонализирайте външния вид на вашите Kanban табла, за да управлявате задачите и да следите напредъка по начина, по който искате.

Ограничения на Monday

Според някои потребители опциите за персонализиране на Kanban таблата са по-ограничени в сравнение с други области на софтуера.

Някои потребители споделят, че настоящият начин на Monday за организиране на подзадачите в списъци за проверка по статус може да бъде подобрен.

Цени на Monday

Безплатно

Базова версия: 8 $/месец на потребител

Стандартен: 10 $/месец на потребител

Pro: 16 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Monday

G2: 4,7/5 (над 8600 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4200 рецензии)

3. nTask

чрез nTask

nTask е софтуер за управление на проекти, който можете да използвате за планиране, организиране и наблюдение на проекти. Платформата включва Kanban табла, предназначени да улеснят потребителите в управлението на работните процеси и да повишат прозрачността на проектите. ?

Най-добрите функции на nTask

Свържете проекти, възлагайте задачи и проследявайте времето си

Автоматично изпращайте имейли, за да създавате нови задачи в Kanban таблата си

Задавайте отговорници и управлявайте разговорите на едно място

Персонализирайте вашите Kanban табла със статусни цветове и фонови изображения.

Ограничения на nTask

Някои потребители споделят, че интерфейсът не е толкова интуитивен, колкото този на други конкуренти в тази област.

Според някои рецензенти, за новите потребители може да има стръмна крива на обучение.

Цени на nTask

Премиум: 3 $/месец на потребител

Бизнес: 8 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за nTask

G2: 4. 4/5 (10+ отзива)

Capterra: 4. 2/5 (над 100 отзива)

4. Wrike

чрез Wrike

Wrike е платформа, създадена да помага на потребителите да оптимизират своите процеси и работни потоци на едно място. Платформата включва и тяхната версия на Kanban табла за Agile управление на проекти. Kanban таблата на Wrike са създадени, за да помагат на екипите да останат фокусирани, да намалят проверките и да оптимизират опашките от задачи. ?

Най-добрите функции на Wrike

Автоматично присвояване на задачи чрез формуляри за заявки

Прегледайте цялата история на дадена задача, като просто кликнете върху нея.

Използвайте персонализирани статуси, за да персонализирате вашите Kanban табла.

Използвайте вградените шаблони, за да започнете с първата си дъска.

Ограничения на Wrike

Потребителите, които търсят управление на зависимостите, може да намерят подхода на Wrike за по-ограничен в сравнение с други инструменти за управление на проекти.

Някои потребители смятат, че други инструменти имат по-разширени функции за автоматизация.

Цени на Wrike

Безплатно

Екип: 9,80 $/месец на потребител

Бизнес: 24,80 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Pinnacle: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Wrike

G2: 4. 2/5 (3400+ отзива)

Capterra: 4. 3/5 (2300+ отзива)

5. Adobe Workfront

чрез Adobe Workfront

Adobe Workfront е инструмент за управление на работата, създаден да помага на потребителите да не се занимават с пощенската си кутия, а да се фокусират върху продуктивността си. Инструментът включва функция за Kanban табло, която предлага по-добър начин за Agile екипите да работят заедно, да визуализират задачите си и да постигат целите си. ?

Най-добрите функции на Adobe Workfront

Персонализирайте вашите Kanban табла и карти с истории с персонализирани имена и полета за статус.

Добавяйте автоматично истории от вашия списък с недовършени задачи

Определете колко дълго картите да се показват на вашата Kanban табло, така че завършените задачи автоматично да изчезват.

Конфигурирайте ограниченията за текущата работа, за да контролирате обема работа, върху който се фокусира екипът ви.

Ограничения на Adobe Workfront

Някои потребители смятат, че за нови или нетехнически потребители може да има стръмна крива на обучение.

Според някои рецензенти, известията могат да станат прекалено много, освен ако не ги модифицирате индивидуално.

Цени на Adobe Workfront

Изберете: Свържете се с нас за цени

Prime: Свържете се с нас за цени

Ultimate: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Adobe Workfront

G2: 4. 1/5 (900+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 1300 отзива)

6. Jira

чрез Jira

Jira е най-високо оцененият Agile инструмент за екипи за разработка на софтуер, така че, разбира се, включва и стабилна функция за Kanban табло. Екипите могат да използват Kanban или Scrum таблата на Jira, за да визуализират работните си процеси, да максимизират ефективността си и да се справят с препятствията, преди те да се превърнат в проблем. ?

Най-добрите функции на Jira

Получете обща представа за проекта и определете кои задачи изискват внимание.

Доведете задачите до завършване и ограничете задачите в процес на изпълнение.

Бързо идентифицирайте категорията, важността и отговорника за дадена задача.

Използвайте Agile шаблоните на Jira, за да започнете, а след това ги персонализирайте, за да отговарят на нуждите на вашия екип.

Ограничения на Jira

Jira е създадена за екипи за разработка на софтуер, така че екипите в други отдели може да открият, че някои от функциите не са подходящи за тях.

Някои потребители биха искали изгледът на подзадачите да е по-практичен за използване и разбиране.

Цени на Jira

Безплатно

Стандартен: 7,75 $/месец на потребител

Премиум: 15,25 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Jira

G2: 4. 3/5 (5500+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 13 300 рецензии)

7. Trello

чрез Trello

Trello е инструмент за управление на проекти, който е изграден въз основа на принципа на Kanban таблото. Екипите могат да използват Trello, за да организират задачите, членовете на екипа и приложенията на едно място. Trello предлага опростено въведение в Kanban таблата, което го прави популярен избор за тези, които са нови в концепцията. ⚒️

Най-добрите функции на Trello

Създавайте Kanban табла, за да организирате мисли, проекти, списъци и програми

Персонализирайте картите на таблото си, за да съдържат цялата необходима информация, файлове и връзки.

Организирайте задачите в табла, за да създадете по-ефективен списък със задачи.

Разпределяйте задачи на членовете на екипа и визуализирайте напредъка им

Ограничения на Trello

Някои потребители може да сметнат минималните функции за отчитане и анализи на Trello за ограничение.

Преместването на задачи между табла може да бъде трудно, ако използвате мобилното приложение, според някои рецензенти.

Цени на Trello

Безплатно

Стандартен: 5 $/месец на потребител

Премиум: 10 $/месец на потребител

Enterprise: От 17,50 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Trello

G2: 4. 4/5 (над 13 300 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 22 800 отзива)

8. Kanban Tool

чрез Kanban Tool

Kanban Tool е специализирана система за управление на проекти Kanban. Инструментът включва не само Kanban табла, но и вградено проследяване на времето, предназначено да помогне на екипите да работят по-ефективно заедно. Таблата на Kanban Tool насърчават визуалното управление, сътрудничеството в екипа и актуализациите в реално време. ?

Най-добрите функции на Kanban Tool

Визуализирайте задачите по по-ефективен начин с персонализирани табла

Получете обща представа за текущото състояние на работата, за да можете да приоритизирате задачите.

Сътрудничество с членове на екипа и клиенти в реално време

Получете информация за това как работите с вградени анализи и показатели.

Ограничения на Kanban Tool

Някои потребители споделят, че интерфейсът и потребителското изживяване изглеждат по-остарели в сравнение с други инструменти за управление на проекти в този списък.

Според някои рецензенти е трудно да се видят зависимостите на задачите от главния изглед.

Цени на Kanban Tool

Безплатно

Екип: 6 $/месец на потребител

Enterprise: 11 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Kanban Tool

G2: 4,7/5 (над 30 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 100 отзива)

9. Kanboard

чрез Kanboard

Kanboard е изключително минималистичен подход към Kanban таблата. Този отворен код инструмент за гъвкаво управление на проекти е безплатен за използване и дава възможност на технически грамотните потребители да създадат и хостват своя собствена Kanban система от нулата. Софтуерът позволява на потребителите да визуализират задачите, да ги преместват с плъзгане и пускане и да персонализират външния вид на таблата. ?

Най-добрите функции на Kanboard

Управлявайте задачите по прост и минималистичен начин

Останете фокусирани върху списъците със задачи и предстоящите задачи без разсейване.

Плъзгайте и пускайте задачите между колоните, за да актуализирате таблото си.

Автоматично подчертавайте, когато текущата ви работа достигне капацитета си, за да можете да се съсредоточите върху завършването на задачите.

Ограничения на Kanboard

Kanboard изисква от потребителите да знаят как да инсталират, хостват и поддържат своя софтуер, така че е най-подходящ за опитни потребители.

Някои потребители може да сметнат стила и простотата на Kanboard за отблъскващи в сравнение с други високо визуални решения за управление на проекти.

Цени на Kanboard

Безплатно

Оценки и рецензии за Kanboard

G2: 2. 5/5 (1 рецензия)

Capterra: 4/5 (4+ отзива)

10. Asana

чрез Asana

Asana е инструмент за управление на проекти, който включва Kanban табла в набора си от функции. Kanban таблата на Asana насърчават сътрудничеството в екипа и прозрачността. Потребителите могат да организират задачите, да работят по Agile метод и да идентифицират препятствия, преди те да се превърнат в реални проблеми. ?

Asana има и други функции, с които лесно можете да проследявате напредъка по различни задачи. Като инструмент за сътрудничество, Asana се справя добре с упоменаванията и известията в задачите.

Най-добрите функции на Asana

Оптимизирайте управлението на задачите с лесна система за плъзгане и пускане

Означете колоните, за да ги съобразите точно с работния си процес.

Персонализирайте колоната „Работа в процес“, за да показва само определен брой задачи, така че екипът ви да може да се съсредоточи върху изпълнението на определени задачи, преди да започне нови.

Направете управлението на рутинните задачи по-ефективно с вградена автоматизация

Ограничения на Asana:

Организирането на подзадачи и проекти по етикети в един единствен изглед може да бъде предизвикателство, според някои рецензенти.

Някои потребители смятат, че функцията на Kanban таблото е по-малко интуитивна в сравнение с други алтернативи на Kanbanize.

Цени на Asana

Безплатно

Премиум: 10,99 $/месец на потребител

Бизнес: 24,99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Asana

G2: 4. 3/5 (9400+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 12 100 рецензии)

Намерете най-подходящата за вас алтернатива на Kanbanize

Kanbanize не е единственият инструмент за Kanban табла. Има стотици инструменти за управление на проекти, които можете да използвате, за да пресъздадете подобно преживяване, но тук сме споделили с вас най-добрите от най-добрите.

Разгледайте тези опции, преценете коя е подходяща за вас и изберете алтернативата на Kanbanize, която отговаря на вашите нужди.

Ако търсите инструмент, който предлага Kanban табла и много други функции, опитайте ClickUp безплатно. ClickUp не само ви предлага стабилен и пълнофункционален подход към Kanban таблата и управлението на проекти.

ClickUp може да се превърне във вашето цялостно цифрово работно място и инструмент за сътрудничество за продуктивност, проследяване на времето, диаграми на Гант и много други. ✨