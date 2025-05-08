10-те най-добри алтернативи и конкуренти на Milanote през 2025 г. (безплатни и платени)

Търсите алтернатива на Milanote? Няма проблем!

Milanote е чудесен инструмент за водене на бележки за изследвания, идеи, сътрудничество по творчески проекти, организация, мисловни карти и диаграми.

Феновете обичат безплатната версия и опростения интерфейс на Milanote, но той не е подходящ за всеки. За щастие, има и други фантастични опции. Съставихме списък с 10-те най-добри алтернативи на Milanote за 2024 г., за да ви помогнем да организирате вашите творчески проекти.

Готови ли сте да откриете нови инструменти за водене на бележки? Да започваме!

Какво е Milanote?

Milanote е популярна приложение за водене на цифрови бележки и инструмент за сътрудничество, който ви позволява да организирате идеите си с помощта на големи визуални табла. То ви позволява да споделяте с екипа си лепящи се бележки, списъци със задачи, връзки, файлове, изображения и напомняния.

Много потребители на Milanote хвалят неговата усъвършенствана функционалност, конкурентни цени и възможност за персонализиране. Той е предпочитан от дизайнери, писатели и други творчески професионалисти, които се нуждаят от визуално работно пространство, за да записват своите идеи, вдъхновения и планове.

Няма инструмент, който да е идеален за всички, и Milanote не е изключение. Той е чудесен за визуално мозъчно буряне и организация, но някои потребители се нуждаят от повече функции или различен дизайн, за да оптимизират работния процес на екипа си. И това е напълно нормално!

Какво да търсите в алтернатива на Milanote

Ако търсите алтернатива на Milanote, сигурно се нуждаете от някои допълнителни функции в инструмента си за водене на бележки. Ето няколко неща, които трябва да имате предвид, докато търсите следващия си инструмент за организиране на бележките си:

Лесноразбираем календар: Много инструменти за водене на бележки предлагат функции за планиране на конкретни часове и управление на проекти на базата на календар.

Интеграции: Няколко алтернативи на Milanote предлагат интеграции с други популярни инструменти, за да ви улеснят живота.

Проследяване на напредъка: Ще намерите няколко опции за проследяване на степента на завършеност, статуса на задачите и графиците – независимо дали става въпрос за личния живот или професионалната работа.

Разбира се, Milanote има някои страхотни функции, които не бихте искали да загубите! Ето няколко функции, които трябва да имате предвид, когато преминавате към нов инструмент:

Елегантен интерфейс: Уверете се, че новото ви средство има интерфейс, който е лесен за използване и разбиране.

Сътрудничество: Не жертвайте екипната работа! Работата в реално време е от решаващо значение за творческите екипи с функции за съвместни бележки.

Брейнсторминг : Ще ви е необходим инструмент, който е достатъчно гъвкав, за да позволи ефективен брейнсторминг.

Персонализирани шаблони: Потърсете нещо с много персонализирани шаблони, за да спестите време.

Управление на проекти: Организирането на бележки в : Организирането на бележки в софтуера за управление на проекти и сътрудничество е от съществено значение за проекти, които изискват участието на много потребители.

10 най-добри алтернативи и конкуренти на Milanote

Готови ли сте да пренесете управлението на задачите си на следващото ниво? Подгответе се за вълнуващо преживяване, защото имаме вътрешна информация за 10-те най-добри алтернативи на Milanote!

Тези инструменти ще оптимизират работния ви процес и ще поддържат екипа ви в правилната посока. Нека да се заровим в темата и да видим кой от тях е най-подходящ за вас.

Опитайте ClickUp Whiteboards Реализирайте идеите си или просто се отпуснете, като рисувате свободно с ClickUp Whiteboards на мобилния си телефон.

Ние се основаваме изцяло на потребителските ревюта, което е една от основните причини да поставим ClickUp на първо място. Не е нужно обаче да ни вярвате на думата. Точно тази година ClickUp оглави класацията на G2 за най-добрите софтуерни продукти за управление на проекти за 2024 г.!

ClickUp е безплатен софтуерен инструмент за управление на проекти, който предлага всичко, което бихте могли да пожелаете от алтернатива на Milanote.

Комбинирайте мозъчна атака с проследяване на напредъка, като използвате ClickUp Mind Maps. Ще използвате целите и задачите на проекта, за да създадете визуални стъпка по стъпка процеси, които дават живот на вашия график. А нашите шаблони за мисловни карти улесняват стартирането на процеса.

Лесно персонализирайте вашите бели дъски, като добавите документи, задачи и други.

Свържете екипа си с помощта на ClickUp Whiteboards, което ви позволява да виждате дейността на всички, независимо дали работите рамо до рамо или в различни държави. Всеки може да добавя бележки, да споделя своите творчески идеи на платното и да участва в мозъчна атака с помощта на сътрудничество в реално време.

Управлявайте проектите си с изглед отгоре надолу, използвайки таблото ClickUp Kanban. Функциите за плъзгане и пускане, сортиране на задачи и филтриране правят нашата персонализирана система Kanban толкова гъвкава, колкото и вашият екип.

И не забравяйте ClickUp Automations! Можете да персонализирате предварително създадени автоматизации, за да отговарят на вашите нужди, така че да можете да поставите рутинните задачи на автопилот и да оставите екипа си да се съсредоточи върху важните неща.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Някои потребители споделят, че им е било трудно да се научат да използват функциите на ClickUp (проблемът е решен с множество безплатни видео уроци!).

Някои функции са достъпни само в браузъра и настолните приложения (като съвместната цифрова бяла дъска).

Цени на ClickUp

Оценки и ревюта за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 8700 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3800 отзива)

2. Evernote

Evernote е водещ софтуер за водене на бележки, който съществува от 2008 г. Това просто приложение за водене на бележки постави стандартите в бранша заедно с Microsoft OneNote. То е популярно сред малки екипи, които искат да управляват списъци със задачи, да организират задачи и (както се досещате) да водят бележки.

Вместо визуална дъска като Milanote, Evernote използва бележници и етикети, за да организира вашите идеи и информация. Съществува отдавна, но има актуализирани функции като достъп до файлове офлайн, тъмен режим и поддръжка на ръчно написани бележки. ✏️

Вече сте го пробвали? Има много други алтернативи на Evernote за тези, които искат да разгледат други опции.

Най-добрите функции на Evernote

Използвайте специализирани функции за водене на бележки, като сканиране на документи, уеб клипър, интеграция с календар и ръчно написани бележки.

Организирайте идеите и бележките си с помощта на етикети, които улесняват търсенето на нужната ви информация.

Достъп до основни функции за индивидуални потребители и малки екипи с безплатната версия

Работете на различни платформи с настолни и мобилни приложения, съвместими с Windows, iOS и Android.

Ограничения на Evernote

Организирането и форматирането на документи не предлагат толкова много функции, колкото някои други инструменти за водене на бележки.

Потребителите съобщават за лоша съвместимост с други инструменти за управление на проекти.

Тази алтернатива на Milanote изпраща повтарящи се съобщения за допълнителни продажби на своите безплатни потребители и ограничава безплатните потребители до 50 бележника.

Цени на Evernote

Безплатно

Лично: 14,99 $/месец на потребител, плащани месечно

Професионална версия: 17,99 $/месец на потребител, плащани месечно

Оценки и ревюта за Evernote

G2: 4. 4/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 8000 отзива)

3. Rodeo Drive

Rodeo Drive е инструмент за управление на проекти с множество функции, които подпомагат творческите екипи. Сложете край на фрагментираните работни процеси и ръководите проектите си от начало до край, използвайки един интерфейс, базиран на данни.

За разлика от визуалната дъска с свободна форма на Milanote, Rodeo Drive набляга на организацията и финансовото управление. Можете да си водите бележки по проектите, да управлявате натоварването на екипа си с точно планиране на задачите и да използвате управление на проекти на базата на календар, за да държите всички в течение.

Най-добрите функции на Rodeo Drive

Оптимизирайте сътрудничеството в екипа и управлението на проекти с лесни за използване функции за възлагане на задачи, графици за проекти и проста апликация за водене на бележки.

Получете информация за вашите проекти, като използвате функцията за отчитане, за да наблюдавате отследяваното време и производителността на екипа.

Интегрирайте с QuickBooks и Xero, за да оптимизирате процеса на счетоводство.

Възползвайте се от функциите за бюджетиране и финансово отчитане, за да следите финансовото състояние на вашите проекти през целия им жизнен цикъл.

Ограничения на Rodeo Drive

Безплатният план е ограничен до 10 потребители и няма достъп до някои разширени функции.

Някои потребители съобщават за липса на функции в сравнение с други приложения за водене на бележки.

Цени на Rodeo Drive

Безплатно

Achiever: 14,99 $/месец на потребител, плащани месечно

Оценки и ревюта за Rodeo Drive

G2: 4,5/5 (4+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (3+ отзива)

4. Miro

Miro е инструмент за мисловно картографиране за екипи, които искат да записват, структурират и организират своите идеи. Улеснете гладкото сътрудничество чрез чат и коментари, автоматично организирайте мисловни карти с едно кликване и добавяйте съдържание към безкраен платно, за да илюстрирате своите идеи.

Като супер гъвкава алтернатива на Milanote, Miro блести с функции като споделяне на екран, режим на презентация и конференции в екип. Той разполага с библиотека от лесни за употреба шаблони, които помагат за улесняване на процеса на обучение, независимо от проекта, по който работите.

За тези, които вече са пробвали тази, има много алтернативи на Miro – имате избор!

Най-добрите функции на Miro

Използвайте бялата дъска за творчески мозъчни бури, мисловата карта за записване на идеи и таблото за планиране, за да създадете визуално представяне на всеки проект.

Импортирайте таблици от Microsoft Excel и Google Sheets с едно натискане на бутон благодарение на интеграциите на Miro.

Използвайте шаблона за календар за социални медии, за да проследявате идеите си за кампании, да правите бележки по проекти и да поддържате екипа си в крак с всичките си профили в социалните медии.

Създавайте персонализирани инструменти и плъгини с помощта на HTML, JavaScript и CSS

Ограничения на Miro

Безплатният план е ограничен до едно работно пространство, което някои екипи с много потребители намират за твърде ограничаващо.

Някои потребители съобщават за грешки в текстовия редактор и функциите за плъзгане и пускане, както и за необходимостта от поддръжка на Markdown в приложението за бележки.

Цени на Miro

Безплатно

Стартово ниво: 10 $/месец на потребител, плащани месечно

Бизнес: 20 $/месец на потребител, плащани месечно

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и ревюта за Miro

G2: 4,8/5 (над 5100 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 1300 отзива)

5. Notion

Notion е елегантно работно пространство за сътрудничество, водене на бележки и списъци със задачи. Екипите го използват, за да организират задачите в Kanban табла, календарни изгледи и таблици. Този софтуер за управление на задачи свързва гъвкави бележки, списъци със задачи и уикита, като държи членовете на екипа информирани и свързани.

Като друга чудесна алтернатива на Milanote, Notion обединява няколко инструмента в единен табло с прост дизайн, като същевременно предлага допълнителни функции като електронни таблици. Неговата структура, базирана на блокове, ви позволява да създавате персонализирани бази данни, страници и други, за да отговорите на нуждите на управлението на проекти.

Има много алтернативи на Notion, ако вече сте пробвали тази.

Най-добрите функции на Notion

Поддържайте сесиите за мозъчна атака и творческите идеи на вашия екип в добра форма с проста функция за проверка на граматиката.

Използвайте Notion API, за да интегрирате страниците и базите данни с инструментите, които екипът ви вече използва, за пълна гъвкавост.

Проектирайте персонализирани пространства за сътрудничество, графици на проекти, Kanban табла, календари и списъци със задачи, които съдържат всичко необходимо.

Работете с мултиплатформени екипи, използвайки опростен табло, което държи всички на една и съща страница.

Ограничения на Notion

Някои потребители съобщават за дълго време за въвеждане и необходимост от повече настройки в сравнение с други инструменти за управление на проекти.

В някои отзиви се споменава, че потребителският интерфейс на мобилното приложение е объркващ или труден за навигация.

Цени на Notion

Безплатно

Плюс: 10 $/месец на потребител, плащани месечно

Бизнес: 18 $/месец на потребител, плащани месечно

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и ревюта за Notion

G2: 4,7/5 (над 4700 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 1800 отзива)

6. Asana

Asana е водещ инструмент за управление на работата и проектите, който помага на екипи от всякакъв размер да реализират идеите си и да спазват сроковете. Той се отличава с управление на списъци със задачи и фантастично проследяване на напредъка по задачите. Удобният интерфейс позволява на потребителите да променят изгледа, да приоритизират задачите и да правят бележки, специфични за проекта.

Asana може да е подходящият избор, ако търсите по-организирана алтернатива на Milanote и не ви пречи да се лишите от функцията за свободно обсъждане на идеи. Използвайте етапите на проекта, персонализираните полета и зависимостите между задачите, за да улесните работата на целия си екип.

Вече сте запознати с Asana? Можете да избирате измежду няколко други алтернативи на Asana, за да намерите по-подходяща за вас.

Най-добрите функции на Asana

Следете напредъка на проекта, уведомявайте всички членове на екипа си, когато задачите бъдат актуализирани, и оставяйте коментари с @ споменавания за комуникация в реално време.

Започнете работа по-бързо благодарение на изчистения интерфейс, който намалява времето за обучение на членовете на екипа.

Изберете между изгледи „Табло“, „Списък“ или „Времева линия“, за да организирате визуално проекта си по начин, който ви е удобен.

Използвайте автоматизации, за да се справите с малките задачи и да спестите време на членовете на екипа си.

Ограничения на Asana

Някои екипи съобщават за липса на функции за персонализиране на таблото и функции за проследяване на проекти.

Някои отзиви споменават липсата на разширени функции и гъвкавост при използването на безплатния план (на няколко устройства).

Цени на Asana

Основно: Безплатно

Премиум: 13,49 $/месец на потребител, плащани месечно

Бизнес: 30,49 $/месец на потребител, плащани месечно

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и ревюта за Asana

G2: 4,3/5 (над 9400 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 12 000 отзива)

7. Google Keep

Google Keep е приложение за лични бележки, предназначено по-скоро за потребители, отколкото за екипи, които работят съвместно. То е идеален вариант за организиране на мислите ви и за водене на бележки на момента. Персонализирайте интерфейса, добавяйте изображения и използвайте неограниченото пространство за съхранение за всичките си идеи.

Можете да използвате Google Keep безплатно, за да следите личните си бележки, брилянтни идеи и мисли. Това е алтернативата на Milanote за тези, които не използват функциите за сътрудничество и не се нуждаят от функции за управление на проекти.

Най-добрите функции на Google Keep

Използвайте Google Keep на Android, iOS и Chrome за лесно водене на бележки, независимо къде се намирате.

Насладете се на безплатен достъп до всички функции за водене на бележки; всичко, от което се нуждаете, е акаунт в Gmail.

Запазете файловете си в Google Drive с едно натискане на бутон, за да имате по-удобен достъп до бележките си.

Вземайте бързи и лесни бележки, докато сърфирате в интернет, спестявайки време и подреждайки идеите си.

Ограничения на Google Keep

Записките не са достъпни офлайн, освен ако не използвате Chromebook.

Не е предназначен за сътрудничество, дистанционна работа или управление на проекти.

Цени на Google Keep

Безплатно

Оценки и рецензии за Google Keep

G2: Н/Д

Capterra: 4,7/5 (над 150 отзива)

8. Nuclino

Nuclino е съвместно работно пространство с лек потребителски интерфейс, който помага на екипа ви да остане фокусиран. То предоставя функция за бързо търсене и позволява на потребителите да обединят всичките си проекти, знания и документи на една платформа.

Nuclino набляга на най-важното с оглед на всеки работен процес. Може би му липсват някои от напредналите функции, които се предлагат от другите алтернативи на Milanote в този списък, но изпълнява прекрасно функциите, които включва.

Най-добрите функции на Nuclino

Превключвайте между изгледи под формата на списък, табло, таблица и графика, за да промените начина, по който визуално разглеждате идеите и знанията на екипа си.

Сътрудничество с членове на екипа от цял свят в реално време, използвайки бърза и надеждна платформа.

Намалете превключването между контексти и се сбогувайте с хаоса при управлението на папки и файлове, като съхранявате всичко в съвместно работно пространство, споделяно от вашия екип.

Работете с членове на екипа, които използват различни платформи – Windows, macOS, Linux, iOS и Android устройства.

Ограничения на Nuclino

Някои рецензии споменават липсата на интеграция със съществуващите инструменти за управление на проекти.

Възможно е да не е подходящ за големи бази данни и екипи, съдейки по отзивите на клиентите.

Цени на Nuclino

Безплатно

Стандартен: 5 $/месец на потребител, плащани месечно

Премиум: 10 $/месец на потребител, плащани месечно

Оценки и ревюта за Nuclino

G2: 4,7/5 (над 20 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 60 отзива)

Бонус: Разгледайте топ 10 алтернативи и конкуренти на Nuclino

9. Roam Research

Roam Research е облачно приложение за водене на бележки, което поддържа организирани проучвания и документи. Създавайте бележки с точки, свързвайте бележките си, запазвайте автоматично работата си и съхранявайте бележките си в страничен раздел за бърза справка, докато проучвате в интернет.

Roam функционира като уики с автоматични обратни връзки, така че потребителите могат да свързват своите бележки и идеи, използвайки припокриващи се йерархии. Използвайте го за съвместно управление на знанията в отдалечени екипи, така че всеки да може да споделя своите идеи, да организира мислите си и да бъде по-продуктивен.

Най-добрите функции на Roam

Превключвайте между функции като управление на проекти, прогресивно обобщаване и bullet journaling, за да постигнете перфектния формат всеки път.

Следете проучванията си с двупосочни връзки, тагове с обратни връзки и индивидуални страници.

Създайте взаимосвързана мрежа от знания, към която вашият екип може да допринася и на която да разчита във всичките си проекти.

Работете с мултиплатформени екипи, използвайки онлайн работно пространство, до което всеки има достъп.

Ограничения на Roam

Простият интерфейс може да затрудни функционалността за някои екипи, според отзивите на потребителите.

Няма безплатна версия, а в някои рецензии се споменава недоволство от липсата на прозрачност в ценообразуването.

Цени на Roam

Предимства: 15 долара на месец за потребител, плащани ежемесечно

Оценки и ревюта на Roam

G2: Н/Д

Capterra: 4. 4/5 (15+ отзива)

10. Trello

Trello е един от най-добрите инструменти за Kanban, благодарение на своя лесен за използване интерфейс. Той не е толкова гъвкав като Milanote, но много потребители смятат, че тази по-ригидна структура често улеснява организирането на работата им.

Изберете от обширната библиотека на Trello с Power-ups (известни още като плъгини), за да добавите функции и интеграции, от които се нуждаете за всеки проект или екип. Дори и без Power-ups, Trello улеснява визуализирането на списъка ви със задачи, управлението на предстоящи задачи и създаването на персонализирани табла и карти за проследяване на крайни срокове, подробности за проекти и файлове.

Вече сте пробвали Trello? Имате няколко страхотни алтернативи на Trello, от които да избирате.

Най-добрите функции на Trello

Превключвайте между изгледи на табло, календар, табло за управление, времева линия, таблица, карта и работно пространство, за да получите нова перспектива за вашия проект.

Получете цялостен поглед върху проекта си, като използвате рамката на Kanban таблото, за да проследявате напредъка от всеки ъгъл.

Поддържайте работата си организирана, като използвате табла и карти, до които целият ви екип има достъп, които може да споделя, актуализира и коментира.

Възползвайте се от над 200 интеграции, за да обедините всичко в едно просто работно пространство.

Ограничения на Trello

Липсата на допълнителни функции за управление на проекти, като отчети и анализи, затруднява някои проекти, според отзивите.

Някои Power-ups не са достъпни за безплатните потребители.

Цени на Trello

Безплатно

Стандартен: 6 $/месец на потребител, плащани месечно

Премиум: 12,50 $/месец на потребител, плащани месечно

Enterprise: 17,50+ долара/месец на потребител, плащани ежегодно

Оценки и ревюта за Trello

G2: 4. 4/5 (над 13 000 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 22 000 рецензии)

Пренесете управлението на проектите си на следващото ниво

Ето го – 10 фантастични алтернативи на Milanote, с които да подобрите управлението на проектите си. Заслужавате инструмент, който ви позволява да организирате задачите си с лекота и да постигнете целите си като професионалист.

