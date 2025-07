Quản lý chương trình Agile là gì: Khung làm việc, Lợi ích và Công cụ

Agile rất tuyệt vời — cho đến khi bạn cố gắng mở rộng quy mô.

Quản lý một nhóm thực hiện sprint là việc dễ dàng. Nhưng khi nhiều nhóm có lộ trình phụ thuộc lẫn nhau cố gắng làm việc này, chương trình Agile của bạn sẽ cần sự phối hợp hơn bao giờ hết.

Quản lý chương trình Agile giúp mọi người và mọi thứ luôn đi cùng hướng. Đó là quản lý các phụ thuộc mà không cần quản lý chi tiết, giữ các nhóm thống nhất mà không bị ngập trong các cuộc họp và mang lại giá trị liên tục mà không bị quá tải.

Bài đăng trên blog này khám phá quản lý chương trình Agile, điều gì khiến nó khác biệt so với các phương pháp truyền thống và cách ClickUp giúp bạn quản lý quy trình làm việc Agile dễ dàng hơn. 🎯

Nó thường dựa vào Scaled Agile Framework (SAFe), Large Scale Scrum (LeSS) hoặc Nexus để điều phối nhiều nhóm.

Trước khi thảo luận về quản lý chương trình Agile, điều quan trọng là phải phân biệt nó với quản lý dự án Agile. Trong khi phương pháp quản lý dự án Agile tập trung vào các dự án riêng lẻ — quản lý các mục tiêu, dòng thời gian, nguồn lực và nhóm cụ thể — thì quản lý chương trình Agile hoạt động ở cấp độ cao hơn.

Quản lý chương trình Agile so với quản lý chương trình truyền thống

Quản lý chương trình truyền thống tuân theo phương pháp Waterfall—có cấu trúc và tuyến tính, trong khi quản lý chương trình Agile ưa chuộng sự linh hoạt và thích ứng liên tục.

Hãy cùng tìm hiểu sự khác biệt giữa hai khái niệm này.

Quản lý chương trình Agile giúp bạn tạo ra một hệ thống có khả năng thích ứng, phát triển và liên tục mang lại giá trị. Dưới đây là một số nguyên tắc để hướng dẫn quá trình này. ⛏️

Việc triển khai quản lý chương trình Agile mang lại nhiều lợi ích giúp cải thiện đáng kể cách thức tổ chức xử lý nhiều dự án. Dưới đây là một số lợi ích. 💁

Quản lý chương trình Agile phát triển mạnh nhờ khả năng thích ứng. Nó sử dụng kế hoạch lặp đi lặp lại và phản hồi liên tục để điều chỉnh các dự án theo nhu cầu thị trường luôn thay đổi. Sự linh hoạt này cho phép các nhóm điều chỉnh các ưu tiên, tập trung lại nỗ lực và mang lại kết quả có giá trị nhất trong thời gian thực.

📌 Hãy tưởng tượng một công ty phần mềm đã lên kế hoạch cho các tính năng hàng quý của mình, nhưng lại phát hiện ra một đối thủ cạnh tranh ra mắt một công cụ đột phá. Họ có thể nhanh chóng sắp xếp lại các ưu tiên và phân bổ lại nguồn lực để phát triển một tính năng đối phó.

Bạn vẫn đang quản lý công việc giữa các bộ phận bị cô lập? Rất có thể, phần lớn thời gian quý báu của bạn (và nhóm của bạn) đang bị lãng phí cho việc cập nhật, tìm kiếm và quản lý thông tin trên các hệ thống phân tán, thay vì hoàn thành công việc có ý nghĩa.

Agile thúc đẩy sự hợp tác giữa các bộ phận, khuyến khích giao tiếp cởi mở và chia sẻ mục tiêu.

📌 Ví dụ: khi nhóm thiết kế và nhà phát triển của bạn làm việc trên các sản phẩm kỹ thuật số được kết nối, việc đăng ký hàng ngày và chia sẻ danh sách công việc giúp họ luôn đồng bộ. Nếu cần thay đổi thiết kế quan trọng, họ sẽ nhận được phản hồi ngay lập tức, tránh hiểu lầm và giữ cho mọi thứ hoạt động trơn tru.

Trong quản lý chương trình Agile, mục tiêu không phải là sự hoàn hảo trước khi ra mắt, mà là mang lại giá trị nhanh chóng. Không có dòng thời gian cứng nhắc cho một bản phát hành lớn; bạn phải ưu tiên các bản phát hành tăng dần, có tác động lớn.

Hiểu các thành phần khóa của quản lý chương trình Agile giúp hợp lý hóa sự phối hợp, cải thiện khả năng thích ứng và thúc đẩy kết quả thành công trên quy mô lớn.

Hãy bắt đầu ngay! 💪

Các phương pháp có cấu trúc này giúp các tổ chức mở rộng quy mô các nguyên tắc Agile trên nhiều nhóm làm việc trong các dự án liên kết với nhau.

Dưới đây là ba khung làm việc được sử dụng rộng rãi nhất. 🗒️

Scaled Agile Framework là một trong những khung Agile có cấu trúc nhất cho các tổ chức lớn. Nó kết hợp Agile, phát triển sản phẩm Lean và tư duy hệ thống để giúp nhiều nhóm làm việc cùng nhau trong khi điều chỉnh theo các mục tiêu kinh doanh. Các chu kỳ lập kế hoạch có cấu trúc, vai trò nhóm rõ ràng và quy trình công việc được xác định giúp điều phối các nhóm Agile khác nhau.

👉🏼 Ví dụ: một ngân hàng toàn cầu đang phát triển sáng kiến chuyển đổi kỹ thuật số trên toàn doanh nghiệp có thể sử dụng SAFe để đảm bảo các bộ phận khác nhau, như IT, tuân thủ và nhóm sản phẩm, luôn phối hợp nhịp nhàng.

Quản lý Scrum quy mô lớn (LeSS)

Large Scale Scrum là một phương pháp tối giản để mở rộng quy mô Scrum trong khi vẫn giữ nó càng gần với khung ban đầu càng tốt. Không giống như SAFe, phương pháp này tránh thêm các lớp quản lý, tập trung vào giao tiếp trực tiếp giữa các nhóm, chia sẻ công việc tồn đọng và đồng bộ hóa các sprint.

Quản lý chương trình Agile sử dụng một danh sách công việc sản phẩm, một chủ sở hữu sản phẩm và một Định nghĩa về việc đã hoàn thành cho tất cả các nhóm, đảm bảo tính nhất quán và tập trung.

Được xây dựng trên Scrum, Nexus là một khung công tác nhẹ tích hợp nhiều nhóm Scrum làm việc trên một sản phẩm chung. Nó giới thiệu Nhóm tích hợp Nexus để quản lý các phụ thuộc và đảm bảo sản phẩm cuối cùng được hoàn thiện một cách suôn sẻ.

Đây là giải pháp lý tưởng cho các công ty công nghệ có 3-9 nhóm Scrum làm việc trên các mô-đun khác nhau của một sản phẩm duy nhất, rất phù hợp cho các chu kỳ phát triển phần mềm linh hoạt quy mô lớn.

Vẫn chưa chắc chắn đâu là lựa chọn phù hợp nhất cho bạn?

Sử dụng LeSS nếu bạn là một tổ chức theo chủ nghĩa Scrum thuần túy muốn duy trì sự tinh gọn và hướng đến nhóm

Các chương trình Agile dựa vào sự phối hợp giữa các nhóm để giữ các nhóm thống nhất, tránh công việc trùng lặp và tích hợp các nỗ lực của họ một cách liền mạch.

Một cách để đạt được điều này là thông qua Scrum of Scrums — một cuộc họp thường xuyên nơi các đại diện nhóm thảo luận về tiến độ, các trở ngại và các yếu tố phụ thuộc. Ví dụ: nếu một nhóm phát triển cần API từ một nhóm khác, họ có thể nêu vấn đề này tại đây để đảm bảo việc cung cấp kịp thời.

Một thực tiễn quan trọng khác là chia sẻ công việc tồn đọng, trong đó nhiều nhóm lấy công việc từ cùng một danh sách ưu tiên. Điều này giúp tránh sự lệch lạc và giữ cho mọi người tập trung vào mục tiêu chung.

Phụ thuộc là các công việc, nhóm hoặc quy trình phụ thuộc lẫn nhau. Trong quản lý chương trình Agile, các phụ thuộc và rủi ro không được quản lý có thể làm chậm tiến độ.

👉🏼 Ví dụ: trong một dự án xe điện, các nhóm phụ trách pin, phần mềm và cơ khí phải đồng bộ với nhau — sự chậm trễ của pin sẽ làm mọi thứ bị đình trệ. Các kỹ thuật Agile như lập bản đồ phụ thuộc và lập kế hoạch đúng thời điểm giúp giải quyết sớm các trở ngại, trong khi đánh giá rủi ro chủ động giúp các nhóm đi đúng hướng.

🧠 Thông tin thú vị: Scrum, một khung công tác Agile được sử dụng rộng rãi, có nguồn gốc từ một bài báo năm 1986 của Tiến sĩ Hirotaka Takeuchi và Tiến sĩ Ikujiro Nonaka có tiêu đề The New New Product Development Game (Trò chơi phát triển sản phẩm mới). Bài báo này được xuất bản trên tạp chí Harvard Business Review và giới thiệu thuật ngữ 'Scrum' để mô tả phương pháp phát triển sản phẩm dựa trên nhóm, lấy cảm hứng từ các đội hình trong môn bóng bầu dục.