Mô hình tư duy: Vũ khí bí mật cho việc ra quyết định thông minh

Từ những việc đơn giản như chọn quần áo đi làm đến những việc phức tạp như thực hiện chiến lược kinh doanh để đạt được lợi thế cạnh tranh, ra quyết định là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Não bộ con người được cấu tạo theo cách mà chúng ta thực hiện nhiều lựa chọn này một cách vô thức, mà không hề nhận thức được! 🧠

Tuy nhiên, không phải tất cả các quyết định đều (hoặc nên) được đưa ra một cách vô thức — đôi khi, chúng là kết quả của suy nghĩ, phân tích và lập kế hoạch thích hợp. Trong những tình huống như vậy, cần có một phương pháp ra quyết định có cấu trúc để đưa ra quyết định đúng đắn hoặc có chiến lược thành công.

Cách tiếp cận có cấu trúc để suy nghĩ và lý luận chính là ý nghĩa của thuật ngữ mô hình tư duy. Trong bài viết toàn diện này, chúng tôi sẽ giới thiệu 10 ví dụ về mô hình tư duy nổi tiếng nhất và xem chúng có thể giúp bạn đạt được kết quả mong muốn ở một thời điểm nhất định như thế nào. Chúng tôi cũng sẽ giới thiệu cho bạn một công cụ năng suất mạnh mẽ để giúp bạn áp dụng bất kỳ mô hình tư duy nào trong cuộc sống cá nhân và nghề nghiệp.

Mô hình tư duy là gì?

Trong những thuật ngữ đơn giản nhất, mô hình tư duy là công cụ tư duy. Chúng là những khung nhận thức có cấu trúc cho phép con người phân tích một cách có phê phán và hợp lý bất kỳ tình huống hay vấn đề nào đang đối mặt và đưa ra quyết định có căn cứ.

Hãy xem mô hình tư duy như một biểu diễn đơn giản hóa của thực tế, giúp bạn xử lý các hệ thống và thông tin phức tạp để giải quyết vấn đề một cách hiệu quả.

Một nhà tư tưởng nổi tiếng và là đối tác của Warren Buffett, Charlie Munger là một trong những người tiên phong ủng hộ khái niệm mô hình tư duy. Ông cho rằng cho đến khi bạn nhìn thấy các sự kiện gắn kết với nhau thông qua một " lưới lý thuyết", bạn không thể hiểu được chúng. Để vượt qua những điểm mù này, bạn phải chủ động phát triển và áp dụng các mô hình tư duy khác nhau vào dữ liệu và sự kiện để hiểu chúng và nắm bắt các lựa chọn của mình trong bất kỳ tình huống nào.

Hãy nhớ rằng một số mô hình tư duy cũng có thể mang tính tiêu cực và cần tránh. Con người có bản năng hình thành những thói quen tư duy sai lầm trong các tình huống căng thẳng, ví dụ như phản ứng chiến đấu hoặc bỏ chạy khi đối mặt với nguy hiểm.

Bây giờ, hãy cùng xem 10 khung phân tích nổi bật nhất để giải thích thông tin, hiểu cách thế giới vận hành và đưa ra quyết định tốt nhất có thể, mọi lúc mọi nơi!

10 Mô hình tư duy cần áp dụng (hoặc tránh!) trong cuộc sống hàng ngày của bạn

Có hàng chục mô hình tư duy có thể giúp bạn đưa ra mọi loại quyết định. Tuy nhiên, để tiết kiệm thời gian, chúng tôi đã chọn lọc kỹ lưỡng 10 mô hình nổi bật nhất để cải thiện khả năng suy nghĩ và lập luận của bạn trong cả lĩnh vực cá nhân và chuyên nghiệp.

Chúng tôi cũng sẽ khám phá cách ClickUp, một nền tảng được thiết kế để cải thiện hiệu suất công việc và hoàn thành công việc, có thể giúp bạn áp dụng các mô hình tư duy này với các tính năng quản lý dự án và năng suất đa dạng.

1. Định lý Bayes

Định lý Baye cố gắng dự đoán khả năng xảy ra của bất kỳ sự kiện hoặc tình huống nào bằng cách phân tích dữ liệu liên quan và lịch sử cũng như các yếu tố tình huống khác có thể dẫn đến chúng. Đây là phương pháp toán học để dự đoán xác suất của một sự kiện thay vì dựa vào các giả định, vốn thường không chính xác hoặc thiên vị. Công thức của định lý Baye như sau:

Sau khi đánh giá xác suất toán học của nhiều kết quả bằng định lý Baye, bạn có thể sử dụng ClickUp Whiteboards — tính năng bảng trắng kỹ thuật số của ClickUp — để phân tích tác động tiềm năng của từng sự kiện.

Nếu bạn chưa quen với bảng trắng, bạn có thể bắt đầu với Mẫu ma trận xác suất và tác động của ClickUp để vẽ xác suất và tác động của từng kết quả trên mặt phẳng XY để dễ phân tích. Điều này có thể giúp bạn duy trì kỳ vọng thực tế và đưa ra quyết định sáng suốt bất kể tương lai ra sao.

Cho dù bạn đang làm việc để ra mắt sản phẩm hay thực hiện quy trình nội bộ, mẫu ClickUp này sẽ giúp bạn tự tin đưa ra quyết định

2. Chi phí cơ hội

Mỗi quyết định chúng ta đưa ra đều có một cái giá phải trả, đó là các lựa chọn bị từ bỏ. Phân tích chi phí cơ hội cung cấp cái nhìn sâu sắc về những gì bạn có thể bỏ lỡ khi lựa chọn một phương án cụ thể trong một tình huống nhất định. Sự hiểu biết này cho phép bạn đánh giá lợi thế tương đối của các lựa chọn của mình một cách công bằng và khách quan.

Bạn có thể nhanh chóng phân tích chi phí cơ hội của bất kỳ lựa chọn nào với chế độ xem Biểu đồ Gantt ClickUp. Sử dụng nó để xây dựng lộ trình trực quan chi tiết cho từng khía cạnh quan trọng của khối lượng công việc và dễ dàng xác định các nhiệm vụ có thể bị trì hoãn hoặc bỏ dở nếu bạn quyết định nhận thêm công việc.

Và vì biểu đồ Gantt cũng hiển thị các mối quan hệ phụ thuộc, bạn có thể có được bức tranh toàn cảnh về mọi hoạt động có thể bị ảnh hưởng bởi sự chậm trễ trong việc hoàn thành bất kỳ công việc cụ thể nào.

Mở rộng thanh bên trong chế độ xem Gantt của ClickUp để xem các nhiệm vụ và công việc con

3. Sự dư thừa

Có thể bạn đã quen thuộc với khái niệm này — dự phòng là có số lượng dư thừa của một số tài nguyên quan trọng (ví dụ: máy móc hoặc nhân viên bổ sung). Nó cung cấp kế hoạch sao lưu nếu tài nguyên thiết yếu mà bạn cần bị hỏng trước khi hoàn thành công việc dự định.

Ví dụ: nếu bạn đánh giá rằng cần 10 người để quản lý một dự án, hãy tuyển dụng 11-12 người. Đảm bảo rằng 10 thành viên của nhóm mới là chuyên gia trong lĩnh vực của họ và hai thành viên còn lại có hiểu biết chung về mọi thứ liên quan đến dự án. Hai người này có thể thay thế nếu một thành viên khác bị ốm, được chuyển sang dự án khác hoặc rời khỏi nhóm.

Các tính năng quản lý nhiệm vụ tích hợp sẵn của ClickUp có thể giúp bạn áp dụng tư duy dự phòng trong các dự án của mình. Với Nhiệm vụ ClickUp, bạn có thể tạo nhiều công việc con trong mỗi nhiệm vụ và giao chúng cho các thành viên khác nhau trong nhóm. Khi một nhiệm vụ được chia cho nhiều thành viên trong nhóm, nó sẽ ít phụ thuộc hơn vào một cá nhân để hoàn thành, đó chính là ý nghĩa của dự phòng.

Bạn cũng có thể thêm mức độ ưu tiên cho từng công việc và duy trì một nhóm sao lưu để xử lý các công việc ưu tiên cao trong trường hợp người được giao ban đầu không thể hoàn thành chúng.

Nhanh chóng đặt Ưu tiên công việc trong một công việc để truyền đạt những việc cần chú ý trước tiên

4. Phương pháp suy luận ngược

Nếu bạn có xu hướng bị sa lầy vào chi tiết khi theo đuổi một mục tiêu, một mô hình tư duy đơn giản gọi là chuỗi ngược có thể là thứ bạn cần. Thay vì bắt đầu từ bước đầu tiên và tiến về phía trước, chuỗi ngược đề xuất rằng bạn bắt đầu với mục tiêu cuối cùng.

Bắt đầu bằng cách ghi lại tất cả các bước cần thiết để hoàn thành mục tiêu — nhưng theo thứ tự ngược lại. Bước cuối cùng thường là bước đầu tiên trong danh sách việc cần làm của bạn, trong khi bước đầu tiên sẽ là bước cuối cùng.

Mặc dù quá trình hướng tới tương lai có thể cảm thấy quen thuộc và trực quan hơn, nhưng đôi khi nó có thể khiến bạn chìm đắm trong tất cả các chi tiết và từng bước riêng lẻ đến mức mất đi cái nhìn tổng thể. Ngược lại, chuỗi ngược luôn giúp bạn tập trung vào mục tiêu. Nó cũng cung cấp một góc nhìn thuận lợi để đạt được mục tiêu của bạn một cách sáng tạo và hiệu quả hơn.

Thiết lập các mục tiêu có thể đo lường được cho các công việc và dự án với tiến độ tự động để đạt được mục tiêu hiệu quả hơn với dòng thời gian xác định và mục tiêu có thể định lượng được

ClickUp có thể giúp bạn triển khai mô hình tư duy chuỗi ngược với tính năng theo dõi mục tiêu có sẵn gọi là ClickUp Goals. Sử dụng tính năng này để xác định mục tiêu bạn muốn đạt được, sau đó chia nhỏ thành các công việc cần thiết để hoàn thành mục tiêu đó. Để làm việc ngược lại từ mục tiêu của bạn, sắp xếp lại các công việc theo thứ tự giảm dần bằng các thao tác kéo và thả đơn giản.

5. Nguyên lý Pareto (nguyên tắc 80/20)

Nguyên tắc Pareto cho rằng, trong hầu hết các trường hợp, 80% kết quả đến từ chỉ 20% nguyên nhân. Do đó, theo quy tắc này, bạn nên tập trung nguồn lực và năng lượng vào những hoạt động mang lại giá trị cao nhất.

Nếu bạn đang điều hành một doanh nghiệp, ClickUp CRM có thể giúp bạn áp dụng nguyên tắc Pareto vào quy trình làm việc bằng cách cung cấp thông tin chi tiết về giá trị tiềm năng của các tương tác với khách hàng theo thời gian thực. Điều này giúp bạn nhanh chóng xác định các khách hàng tiềm năng hoặc khách hàng có giá trị cao, những người xứng đáng được quan tâm và nỗ lực nhất. Bạn cũng có thể dễ dàng theo dõi vị trí của những khách hàng tiềm năng và khách hàng đó trong quy trình bán hàng của mình và xem ai là người phụ trách họ trong phần "Người được giao".

Quản lý dữ liệu khách hàng, công việc cá nhân và giao tiếp trong ClickUp từ mọi thiết bị

6. Luật lợi ích giảm dần (hoặc lợi ích biên giảm dần)

Mọi thứ đều có giới hạn, kể cả khả năng sinh lời của một khoản đầu tư. Lợi nhuận sẽ ngày càng giảm cho đến khi bằng không hoặc thậm chí gây thiệt hại trong một số trường hợp.

Quy luật lợi nhuận giảm dần cho chúng ta biết rằng thay vì căng thẳng với những hoạt động mang lại giá trị ngày càng ít, chúng ta nên tập trung thời gian, năng lượng và nguồn lực vào những cơ hội có thể tạo ra giá trị mới.

Để xác định những nỗ lực đang bắt đầu giảm hiệu quả, bạn nên có một cơ chế cho phép so sánh hiệu quả trong một khoảng thời gian nhất định. May mắn thay, bạn có thể sử dụng tính năng Bảng điều khiển ClickUp để theo dõi và trực quan hóa hiệu quả của tất cả các khoản đầu tư của mình với sự trợ giúp của biểu đồ đường. 📊

Ví dụ: nếu bạn muốn phân tích kênh bán hàng nào đang mang lại lợi nhuận giảm dần theo tháng, chỉ cần nhập dữ liệu bán hàng của từng kênh trong sáu tháng qua vào ClickUp và trực quan hóa bằng biểu đồ đường trên Bảng điều khiển.

Bạn có thể thêm các biểu đồ riêng biệt cho dữ liệu của từng kênh bán hàng, sau đó dễ dàng phát hiện kênh tiếp thị nào có ROI giảm liên tục trong nhiều tháng.

Thể hiện bất kỳ tập hợp giá trị nào một cách trực quan với thẻ Biểu đồ đường tùy chỉnh trong tính năng Bảng điều khiển của ClickUp

7. Biên an toàn

Trong khi sự dư thừa yêu cầu bạn giữ một nguồn dự phòng để phòng ngừa các sự cố tiềm ẩn hoặc tình trạng không có sẵn các nguồn lực quan trọng, thì biên độ an toàn lại khuyến khích bạn tích hợp một bộ đệm vào kế hoạch của mình. Biện pháp này đảm bảo nỗ lực của bạn có tính bền bỉ và có thể chịu được những thất bại, từ đó giảm thiểu rủi ro thất bại hoặc, trong trường hợp xấu nhất, thảm họa. 🧨

Có nhiều cách khác nhau để thực hiện biên độ an toàn trong các tình huống khác nhau. Ví dụ:

Khi xây dựng cơ sở hạ tầng công cộng (ví dụ: cầu, đường sắt, v.v.), giới hạn tối đa được đặt ở mức thấp hơn tổng sức chứa của công trình

Khi cài đặt thời hạn dự án, các nhà quản lý dự án thông thái sẽ để lại một khoảng thời gian để sắp xếp lại lịch trình hoặc phân công công việc cho thành viên khác trong trường hợp có người bị ốm

Khi lập kế hoạch tài chính, các công ty thường tính một khoản dự phòng trong ước tính doanh thu và chi phí của mình

Việc khai phá tiềm năng của mô hình tư duy này phụ thuộc vào nghệ thuật dự báo. Bạn chỉ có thể xác định mức độ an toàn bằng cách dự đoán các kết quả khác nhau thông qua phân tích dữ liệu. ClickUp đơn giản hóa quá trình này bằng cách cung cấp một loạt các mẫu dự báo, bao gồm:

Sử dụng Mẫu dự báo doanh số bán hàng của ClickUp để dự đoán doanh số bán hàng trong một tháng hoặc một năm

8. Sự thiên vị xác nhận

Sự thiên vị xác nhận là xu hướng suy nghĩ và diễn giải các tình huống theo cách phù hợp với những niềm tin và ý tưởng hiện có của chúng ta đồng thời từ chối mọi thứ trái ngược với chúng.

Dưới ảnh hưởng của mô hình tư duy tiêu cực này, chúng ta có thể bỏ qua tất cả dữ liệu và bằng chứng khoa học trái ngược với quan niệm sẵn có của mình và chỉ chấp nhận những sự kiện có lợi cho mình để tạo ra ảo tưởng về thực tế. Đôi khi, mọi người còn bịa ra lý do để biện minh cho quan điểm của mình.

Giải pháp để tránh thiên lệch nhận thức này có hai phần:

Đầu tiên là sự khiêm tốn. Bạn cần nhắc nhở bản thân rằng không có sự thật phổ quát nào là bất biến, và cho dù bạn có học thức và hiểu biết đến đâu, vẫn còn rất nhiều điều bạn chưa biết

Thứ hai là ra quyết định dựa trên dữ liệu. Xây dựng quy trình thu thập và phân tích dữ liệu một cách chính xác, sau đó dựa vào dữ liệu đó trong quá trình ra quyết định

Mặc dù phần đầu tiên của giải pháp là kỹ năng bạn cần thực hành, ClickUp có thể giúp bạn với phần thứ hai. Bảng điều khiển ClickUp có thể giúp bạn dễ dàng hiểu các mẫu và xu hướng ẩn trong dữ liệu của mình với sự trợ giúp của các yếu tố trực quan được gọi là thẻ.

Bạn có thể tự động theo dõi dữ liệu dự án về hiệu suất của nhóm và các công việc đã hoàn thành, đồng thời nhập dữ liệu từ các nguồn bên ngoài để trực quan hóa và phân tích. Với hàng chục loại thẻ được hỗ trợ, bạn có thể chọn hình thức trực quan hóa để trình bày dữ liệu của mình một cách tốt nhất.

Theo dõi các giao dịch theo thời gian với bảng điều khiển ClickUp

9. Tệp đính kèm ưu tiên

Mô hình tư duy này có phần trái ngược với nguyên tắc Pareto. Trong khi nguyên tắc Pareto cho rằng bạn nên tập trung vào 20% hành động mang lại 80% kết quả, thì mô hình này lại ủng hộ cách tiếp cận ngược lại.

Mô hình tệp đính kèm ưu tiên cho rằng bằng cách phân bổ nhiều nguồn lực hơn cho những nỗ lực đã mang lại phần lớn kết quả, bạn sẽ tăng cường khả năng tạo ra kết quả của chúng mà không cho các hoạt động khác cơ hội công bằng để làm điều tương tự.

Vậy, làm thế nào để chọn giữa hai cách tiếp cận này? Câu trả lời là cân bằng là chìa khóa. Trước khi áp dụng triệt để nguyên tắc Pareto và dành toàn bộ nỗ lực cho một số ít khách hàng tiềm năng hoặc hoạt động, hãy đảm bảo bạn phân bổ một lượng thời gian, nỗ lực và nguồn lực hợp lý để thử nghiệm tiềm năng của các nguồn doanh thu khác.

10. Dao cạo của Hanlon

Sự nghi ngờ bản thân đã ăn sâu vào bản chất con người. Một ví dụ điển hình là cách các nhà quản lý và trưởng nhóm bán hàng tìm kiếm lỗi khi họ không thể chốt được một giao dịch tiềm năng hoặc không có tin tức gì từ một khách hàng tiềm năng trong giai đoạn đàm phán. Bạn có thể cho rằng có điều gì đó không ổn trong quy trình bán hàng hoặc sản phẩm/dịch vụ của bạn khiến khách hàng tiềm năng từ bỏ. 🤔

Mặc dù điều đó có thể đúng trong một số trường hợp, nhưng chắc chắn không phải lúc nào cũng vậy. Khách hàng tiềm năng có thể ngừng trả lời vì họ bận hoặc đang thăm dò trước khi cam kết tài chính. Đó là điều mà Hanlon's Razor dạy chúng ta: Đừng bao giờ gán cho sự ác ý những điều có thể giải thích bằng sự bất cẩn.

ClickUp có thể giúp bạn xác định liệu các khách hàng tiềm năng đủ điều kiện tiếp thị (MQL) của bạn đang bỏ cuộc do một số thiếu sót từ phía bạn hay do sự do dự hoặc thiếu trách nhiệm của họ. Bằng cách thu thập dữ liệu chuyển đổi từ ClickUp CRM và phân tích dữ liệu đó bằng Bảng điều khiển ClickUp, bạn có thể xác định liệu có xu hướng khách hàng tiềm năng bỏ cuộc liên tục hay những trường hợp này chỉ là sự cố riêng lẻ.

Nếu có một xu hướng, bạn cần tìm ra lý do đằng sau nó và cải thiện sản phẩm hoặc chiến lược tiếp thị của mình. Đôi khi, chiến lược của bạn sẽ tốt, và bạn có thể phải tối ưu hóa các quy trình của mình. Nhưng nếu bạn phải đối mặt với những sự kiện riêng lẻ ở đây và ở đó, đừng quá lo lắng về chúng!

Áp dụng bất kỳ mô hình tư duy nào vào quá trình ra quyết định của bạn với ClickUp

Các mô hình tư duy mà chúng tôi đã giới thiệu có thể giúp bạn thực hiện những bước đi thông minh và lựa chọn khôn ngoan hơn. Bạn thậm chí có thể tạo ra mô hình tư duy của riêng mình — điều quan trọng là đảm bảo rằng chúng sử dụng dữ liệu chính xác và lý thuyết logic để giúp hiểu rõ vấn đề. Bởi vì khi đưa ra quyết định quan trọng, điều cuối cùng bạn muốn là dựa vào phỏng đoán.

Các tính năng trực quan hóa, báo cáo, quản lý công việc và tổ chức thông tin của ClickUp (ví dụ: Không gian dự án chuyên dụng, Tài liệu, nhiều chế độ xem, v.v.) có thể giúp bạn khám phá những mẫu hoặc hiểu biết khó nắm bắt mà bạn có thể sử dụng để triển khai đầy đủ các mô hình tư duy tốt nhất vào cuộc sống và công việc hàng ngày.

Đăng ký ClickUp ngay hôm nay và mở ra cánh cửa dẫn đến khả năng ra quyết định và giải quyết vấn đề vượt trội. Bạn sẽ cảm ơn chúng tôi sau! 💪