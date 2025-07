Copy.ai vs. ChatGPT: Công cụ AI nào tốt hơn?

Mặc dù công nghệ đằng sau chúng không hoàn toàn mới, nhưng các công cụ AI đã làm mưa làm gió trên toàn thế giới trong vài năm qua và có vẻ như chúng sẽ tiếp tục tồn tại. Theo một cuộc khảo sát người tiêu dùng của Forbes, hơn một nửa số người được hỏi cho rằng các giải pháp dựa trên AI sẽ cải thiện chất lượng và tính sáng tạo của nội dung trong các bối cảnh khác nhau.

Hai công cụ AI mà bạn thường nghe đến là Copy.ai và ChatGPT. Cả hai đều có thể tạo ra nội dung giống như con người, dễ sử dụng và giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian!

Tuy nhiên, hai công cụ này khác nhau ở nhiều khía cạnh và cung cấp các tính năng riêng biệt, giúp chúng chiếm được vị trí độc đáo trong không gian AI.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi sâu vào cuộc tranh luận Copy. ai vs. ChatGPT, thảo luận chi tiết về cả hai đối thủ và giúp bạn chọn ra công cụ yêu thích của mình. Chúng tôi cũng sẽ giới thiệu một lựa chọn thứ ba cho phép bạn đạt được năng suất và hiệu quả vượt trội nhờ công nghệ AI. 🏃

Copy.ai là gì?

Copy. ai là một công cụ viết quảng cáo, chatbot và xóa trang trống dựa trên AI, sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) GPT-3. Công cụ này chủ yếu hướng đến các nhóm tiếp thị và bán hàng, nhà văn, quản lý mạng xã hội và bất kỳ ai có thể hưởng lợi từ việc tăng cường sáng tạo. 💪

Một trong những lý do đằng sau sự nổi tiếng nhanh chóng của Copy.ai là tính năng tùy chỉnh. Công cụ này cho phép bạn tạo nội dung được cá nhân hóa phù hợp với mục tiêu của bạn!

Tính năng của Copy.ai

Điều gì khiến Copy.ai trở nên đặc biệt? Hãy cùng khám phá các tính năng cốt lõi của nó! 🎖️

2. Giọng điệu thương hiệu

Nhiều chuyên gia ngại sử dụng các công cụ AI vì họ lo sợ nội dung được tạo ra sẽ "giết chết" giọng điệu và bản sắc riêng của công ty họ. Để xoa dịu những lo ngại đó, Copy.ai cung cấp một tùy chọn có tên Brand Voice (Giọng điệu thương hiệu) — với tùy chọn này, bạn có thể duy trì tính xác thực và tăng cường tính nhất quán trên tất cả các nền tảng.

Tính năng tiện lợi này cho phép bạn "huấn luyện" các thuật toán của Copy.ai bằng giọng điệu riêng của thương hiệu bằng cách chia sẻ một vài đoạn nội dung gốc của bạn. Công cụ này sẽ phân tích chúng để hiểu chính xác những gì bạn đang tìm kiếm và sử dụng kiến thức này làm cơ sở để tạo ra nội dung trong tương lai. 😎

1. Nâng cao

Bạn chỉ có thể tận dụng lợi ích của Copy.ai nếu bạn thì thầm những điều đúng đắn vào tai AI của nó. Nói cách khác, bạn cần nhập các lệnh nhắc đúng để giúp công cụ cung cấp câu trả lời chính xác.

Với tính năng Cải thiện của Copy.ai, bạn không cần lo lắng về độ chính xác của các câu lệnh, vì công cụ này sẽ lo liệu mọi thứ cho bạn.

Tính năng tuyệt vời này có trong Copy. ai Chat, qua đó bạn có thể tạo bất kỳ loại nội dung nào bạn muốn. Mục đích chính của tính năng Cải thiện là làm cho lời nhắc của bạn chính xác hơn và đảm bảo bạn nhận được kết quả phù hợp.

Sử dụng tùy chọn này rất dễ dàng. Tất cả những gì bạn cần làm là mở trò chuyện Copy. ai và nhập lời nhắc của bạn mà không cần lo lắng về việc làm cho nó đẹp mắt. Sau đó, nhấn nút "Cải thiện" ở góc dưới bên trái của hộp văn bản và xem công cụ này thực hiện phép thuật của mình. Thêm một số bối cảnh nếu cần, gửi lời nhắc của bạn và tận hưởng nội dung chính xác và tùy chỉnh.

3. Infobase

Một tùy chọn khác khiến Copy.ai trở thành công cụ hỗ trợ nhóm là Infobase — một kho lưu trữ trung tâm nơi bạn có thể lưu trữ thông tin về công ty, sản phẩm, chiến dịch tiếp thị, đề xuất giá trị, hướng dẫn thương hiệu, tài liệu dự án và hơn thế nữa.

Tại sao bạn cần làm việc này? Khi bạn muốn tạo nội dung chất lượng cao có liên quan đến Copy.ai, bạn có thể lấy thông tin từ Infobase của mình. Bằng cách đó, bạn có thể thêm bối cảnh vào lời nhắc của mình mà không cần viết đi viết lại nhiều lần.

Kết quả là, Copy.ai có thể tạo nội dung được cá nhân hóa. Không có giới hạn về số mục Infobase bạn có thể lưu trữ, tính năng tuyệt vời này giúp bạn tiết kiệm thời gian và đảm bảo tính nhất quán của nội dung.

Giá cả của Copy.ai

Miễn phí

Pro : 36 USD/tháng cho năm người dùng được cấp phép

Nhóm : 186 USD/tháng cho 20 người dùng được cấp phép

Tăng trưởng : 1.000 USD/tháng cho 75 người dùng được cấp phép

Quy mô: 3.000 USD/tháng cho 200 người dùng được cấp phép

*Tất cả giá niêm yết đều tham chiếu đến mô hình thanh toán hàng năm

ChatGPT là gì?

ChatGPT (viết tắt của Chat Generative Pretrained Transformer) là một chatbot dựa trên AI được OpenAI phát hành vào tháng 11 năm 2022. Tin tức về công cụ tuyệt vời này đã lan truyền nhanh chóng, giúp nó đạt được trạng thái biểu tượng AI.

Đừng để giao diện đơn giản của nó đánh lừa bạn — ChatGPT là một công cụ tạo nội dung AI cực kỳ mạnh mẽ. Nó dựa trên các mô hình GPT-3. 5 và GPT-4 đột phá, trong đó mô hình thứ hai chỉ dành cho người dùng Pro.

Công nghệ mạnh mẽ đằng sau chatbot cho phép nó đưa ra câu trả lời chính xác và chính xác cho các câu hỏi và câu hỏi theo cách hội thoại. Cho dù bạn đang tìm kiếm một công cụ có thể tạo nội dung, hỗ trợ khách hàng hoặc trả lời câu hỏi, ChatGPT có thể là đồng minh quý giá của bạn.

Các tính năng của ChatGPT

Tại sao thế giới lại phát cuồng vì ChatGPT? Hãy cùng xem công cụ phổ biến này mang lại những gì.

1. Bộ nhớ hội thoại

Một trong những tính năng chính của ChatGPT và lý do khiến hàng triệu người dùng yêu thích nó là bộ nhớ hội thoại. Giả sử bạn muốn ChatGPT đưa ra một ví dụ về một ca sĩ nổi tiếng và nó trả lời Taylor Swift. Nếu bạn muốn có thêm một ví dụ nữa, tất cả những gì bạn cần làm là gõ một từ cơ bản, chẳng hạn như "một người khác", và công cụ sẽ điền vào khoảng trống và hiển thị tên của một ca sĩ khác. 💃

Nói một cách đơn giản, ChatGPT có khả năng ghi nhớ, cho phép nó hiểu và ghi nhớ ngữ cảnh từ các tin nhắn trước đó mà không cần bạn phải lặp lại liên tục. Điều này giúp bạn nhận được các phản hồi chính xác một cách nhanh chóng.

Bạn cũng có thể sử dụng tính năng này để tinh chỉnh các câu lệnh của mình. Ví dụ: nếu bạn sử dụng câu lệnh "cho tôi một ví dụ về ca sĩ nổi tiếng", sau đó bạn có thể viết "Không, ý tôi là ca sĩ rock nổi tiếng" để đảm bảo ChatGPT tìm kiếm trong kho lưu trữ thể loại rock.

2. Cuộc hội thoại bằng giọng nói

Vào tháng 9 năm 2023, OpenAI bắt đầu ra mắt một tính năng ChatGPT mới có tên là cuộc hội thoại bằng giọng nói. Nhờ tính năng đột phá này, bạn không còn bị giới hạn trong việc chỉ gõ các cuộc hội thoại với ChatGPT nữa — bạn có thể thực sự trò chuyện bằng giọng nói!

Bạn nói chuyện với ChatGPT và nó sẽ trả lời bạn bằng giọng nói bạn đã chọn. Nghe truyện trước khi đi ngủ, tìm hiểu về một địa danh nổi tiếng hoặc để nó soạn và đọc một công thức nấu ăn.

Tính năng này được hỗ trợ bởi mô hình chuyển văn bản thành giọng nói mới, có thể tạo ra âm thanh giống như giọng người từ văn bản chỉ trong vài giây. OpenAI đã hợp tác với các diễn viên lồng tiếng chuyên nghiệp để phát triển tính năng này, nên chất lượng giọng nói rất cao.

3. Khả năng xử lý hình ảnh

Tính năng mới tiện lợi này cho phép bạn bỏ qua phần gõ bằng cách gửi ảnh cho ChatGPT và yêu cầu cung cấp thêm bối cảnh và chi tiết. 📸

Ví dụ, bạn có thể chụp ảnh một địa danh và yêu cầu ChatGPT cung cấp một vài thông tin thú vị về địa danh đó. Hoặc, bạn có thể chụp ảnh tủ lạnh của mình và yêu cầu công cụ này nghĩ ra các công thức nấu ăn với các nguyên liệu có sẵn.

OpenAI đã dần dần giới thiệu tính năng này từ cuối tháng 9 năm 2023, để có thể liên tục cải tiến và mang đến trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Giá cả của ChatGPT

Miễn phí

Ưu đãi đặc biệt: $20/tháng*

Enterprise : Liên hệ để biết giá

+ nhiều tùy chọn linh hoạt mà bạn có thể thêm vào kế hoạch của mình; hãy truy cập trang web của OpenAI để biết thêm thông tin

Copy.ai vs ChatGPT: So sánh tính năng

Copy.ai và ChatGPT là hai công cụ AI hàng đầu được trang bị các tính năng thiết kế để cải thiện năng suất, hợp lý hóa quy trình làm việc và nâng cao chất lượng nội dung của bạn. Đó là lý do tại sao việc chọn ra người chiến thắng trong cuộc đối đầu giữa Copy.ai và ChatGPT có thể là một thách thức không nhỏ. Hãy cùng xem hai công cụ này so sánh với nhau như thế nào trong ba khía cạnh quan trọng: giao diện, khả năng tùy chỉnh và mẫu.

1. Giao diện

Một công cụ có thể có tất cả các tính năng hiện đại nhất, nhưng nếu giao diện không trực quan, thì tất cả những điều đó đều không quan trọng.

Mặc dù sở hữu một số tính năng ấn tượng và nhiều ứng dụng thực tế dựa trên công nghệ tiên tiến, cả Copy.ai và ChatGPT đều có giao diện đơn giản. Không có vấn đề như bố cục lộn xộn, điều hướng kém hoặc quảng cáo pop-up quá nhiều.

Dù bạn chọn công cụ nào, bạn cũng sẽ không gặp khó khăn khi sử dụng nhờ các tùy chọn hiển thị rõ ràng. Đây thực sự là một trong những lý do khiến cả hai công cụ này trở nên phổ biến — chúng có thể dựa trên công nghệ tiên tiến, nhưng lại dễ sử dụng cho tất cả mọi người, ngay cả những người không rành về công nghệ.

2. Tùy chỉnh tùy chọn nhắc nhở

Trong vòng thứ hai của cuộc đối đầu giữa ChatGPT và Copy.ai, chúng tôi đã quan sát các tính năng tùy chỉnh lời nhắc của chúng. Các công cụ này có cho phép bạn tinh chỉnh lời nhắc để có kết quả tốt hơn không? Có, hoàn toàn có thể!

ChatGPT có bộ nhớ hội thoại và cho phép người dùng sửa chữa. Điều này có nghĩa là nó ghi nhớ các câu hỏi trước đó của bạn và sử dụng kiến thức này để đưa ra các câu trả lời phù hợp. Ngoài ra, nó còn cho phép bạn tinh chỉnh câu hỏi của mình với nhiều chi tiết hơn.

Mặc dù ChatGPT rất ấn tượng, Copy.ai vẫn chiếm ưu thế trong vòng này. Nhờ tính năng Cải thiện, công cụ này tự động cải thiện các lời nhắc của bạn mà bạn không cần phải can thiệp. Ngoài ra, nó còn cho phép bạn cá nhân hóa giọng điệu thương hiệu để tạo ra những thông điệp chân thực.

Copy. ai mang đến cho bạn một tính năng thú vị khác có tên More Like This. Bạn có thể lưu các ý tưởng yêu thích được tạo ra bởi công cụ này và sau đó sử dụng chúng làm cơ sở để tạo ra những ý tưởng mới.

3. Mẫu

Các mẫu với các câu hỏi sẵn sàng giúp bạn giao tiếp với các công cụ AI và đảm bảo bạn ghi chú chính xác và nhận được kết quả mong muốn.

Copy. ai có thư viện hơn 100 mẫu lời nhắc và quy trình công việc có thể tùy chỉnh cho mọi mục đích, từ tạo bài đăng blog đến điều chỉnh quảng cáo Facebook và chú thích Instagram cho đối tượng mục tiêu của bạn. Các mẫu này có sẵn trên tất cả các gói (bao gồm phiên bản miễn phí, nhưng có thể có một số giới hạn).

Vì Copy.ai chủ yếu tập trung vào tạo/lập nội dung AI cho tiếp thị, bán hàng và mạng xã hội, các mẫu của nó đáp ứng nhu cầu của các nhóm cụ thể này.

ChatGPT chỉ cung cấp các mẫu nhắc nhở trong gói Enterprise, và bạn có thể tìm thấy chúng trong Thư mục mẫu. Bạn cũng có thể tạo bản thiết kế viết nhắc nhở của riêng mình trong Thư mục và chia sẻ chúng với các thành viên trong nhóm.

Copy. ai giành chiến thắng trong vòng này nhờ thư viện mẫu phong phú, không bị giới hạn ở gói đăng ký cao nhất như ChatGPT.

Copy.ai vs. ChatGPT trên Reddit

Hãy xem người dùng Reddit nói gì về Copy.ai và ChatGPT.

Một người dùng đã bỏ phiếu cho ChatGPT vì tính toàn diện của nó:

"Mặc dù thỉnh thoảng xảy ra sự cố trong giờ cao điểm ở Mỹ, đặc biệt là khi làm việc trên các dự án cá nhân sau giờ làm việc tại nơi tôi ở, tôi vẫn coi ChatGPT là công cụ viết AI toàn diện nhất hiện có. Mặc dù lý tưởng nhất là hợp nhất mọi thứ vào một nền tảng, nhưng tôi hiểu sự cần thiết của tính linh hoạt. Là người dùng, tôi không muốn lãng phí tiền nếu không sử dụng nền tảng này và không nhận được giá trị tương xứng. "

Một người dùng khác đề cập rằng họ thích Copy.ai hơn nhưng không đưa ra lý do chi tiết:

"100% copy. ai tốt hơn ChatGPT. Tôi cười mỗi lần ai đó sử dụng ChatGPT."

Các người dùng khác đồng ý rằng kết hợp cả hai công cụ là giải pháp lý tưởng:

"Sự kết hợp giữa ChatGPT và Copy.ai là tốt. Tôi ưa chuộng Copy.ai cho việc viết nội dung và các hoạt động trên mạng xã hội."

Gặp gỡ ClickUp: Giải pháp thay thế tốt nhất cho Copy. ai Vs. ChatGPT

Copy.ai và ChatGPT là hai công cụ tuyệt vời, nhưng chúng phục vụ các mục đích khác nhau. Copy.ai giúp tạo nội dung và tập trung vào tiếp thị và bán hàng, trong khi ChatGPT tập trung vào các cuộc hội thoại động và cung cấp câu trả lời cho các câu hỏi.

Điều này có nghĩa là sự lựa chọn của bạn sẽ phụ thuộc vào việc bạn sẵn sàng từ bỏ một số tính năng nhất định. Nếu chúng tôi cho bạn biết rằng có một giải pháp thay thế cho Copy.ai và ChatGPT cho phép bạn khai thác sức mạnh của AI, quản lý dự án, công việc và tài liệu, đồng thời làm việc trơn tru với nhóm của mình, bạn sẽ nghĩ sao? Công cụ này có tên là ClickUp!

Hãy đội mũ thám tử và khám phá các tính năng nổi bật của nền tảng năng suất vượt trội này để hiểu lý do tại sao bạn nên bắt đầu sử dụng nó càng sớm càng tốt. 🕵️

1. ClickUp AI

Sử dụng ClickUp AI để viết nhanh hơn và hoàn thiện bài đăng trên blog, email trả lời và hơn thế nữa

ClickUp AI là một trợ lý viết dựa trên AI mạnh mẽ có thể giúp bạn hoàn thành công việc, cải thiện năng suất và tiết kiệm thời gian! ⏰

Công cụ viết AI này cho phép bạn:

Tạo email

Tóm tắt và chỉnh sửa văn bản

Phát triển ý tưởng cho bài viết blog và caption trên mạng xã hội

Tạo bản tóm tắt dự án

Tạo văn bản cho chương trình họp

Đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm — ClickUp AI luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn khi bạn thiếu sáng tạo hoặc cảm hứng để viết hoặc chỉnh sửa nội dung.

Nó giúp đỡ nhiều bộ phận khác nhau, từ tiếp thị và bán hàng đến nhân sự và quản lý dự án. Với ClickUp AI, bạn có thể tăng hiệu quả của toàn bộ nhóm và đạt được nhiều hơn trong thời gian ngắn hơn mà không ảnh hưởng đến chất lượng.

2. Tài liệu ClickUp

Sử dụng ClickUp Docs để ghi lại quá trình viết nội dung để tạo/lập nội dung

Dù bạn làm công việc gì, rất có thể bạn phải xử lý rất nhiều tài liệu. Với ClickUp Docs, bạn có thể tạo, chia sẻ và chỉnh sửa tài liệu, kết nối chúng với quy trình công việc và nhiệm vụ, đồng thời phân loại chúng một cách dễ dàng. 😏

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng ClickUp Docs như một tủ hồ sơ kỹ thuật số để lưu trữ tài liệu và truy cập chúng bất cứ khi nào bạn muốn.

ClickUp Docs tự hào có các tùy chọn như bình luận và chỉnh sửa thời gian thực, giúp thúc đẩy giao tiếp và hợp tác trong nhóm, đồng thời giúp bạn theo dõi tiến độ một cách dễ dàng.

Tính năng quản lý tài liệu độc đáo này với quyền truy cập và chia sẻ có thể tùy chỉnh và đồng bộ hóa quy trình làm việc dễ dàng có thể là chính xác những gì nhóm của bạn cần để giảm thiểu rủi ro mất tài liệu quan trọng và tối đa hóa năng suất.

3. Nhiệm vụ ClickUp

Sắp xếp video YouTube, bài đăng trên mạng xã hội và các loại nội dung khác với hơn 15 chế độ xem của ClickUp

Quản lý công việc hiệu quả là điều rất quan trọng đối với các nhóm. Nếu không có nó, đồng nghiệp của bạn sẽ không biết mình cần làm gì trong thời hạn, điều này chỉ dẫn đến các vấn đề.

Đó là lý do tại sao với ClickUp Tasks, bạn có được một bộ tính năng quan trọng giúp quản lý công việc trở nên dễ dàng. Tạo, quản lý và giám sát các nhiệm vụ cho bất kỳ dự án nào, từ xây dựng đến phát triển phần mềm.

Tận dụng hơn 35 ClickApp để tùy chỉnh quy trình làm việc, tạo Tự động hóa công việc, để lại hướng dẫn bổ sung cho nhiều thành viên trong nhóm thông qua nhận xét và sử dụng Trường Tùy chỉnh và phụ thuộc công việc để điều chỉnh các quy trình liên kết với nhau theo thứ tự thích hợp.

Tận hưởng hơn 15 chế độ xem của ClickUp để quan sát các công việc và dự án của bạn từ nhiều góc độ khác nhau và, nếu cần, thực hiện các thay đổi để tăng năng suất và đảm bảo thành công.

ClickUp: Kết hợp AI và quản lý dự án

ClickUp là một công cụ tất cả trong một, cung cấp trợ lý viết bài tuyệt vời dựa trên AI và các tính năng quản lý dự án và công việc mạnh mẽ. Nhờ khả năng tùy chỉnh, ClickUp có thể là một trợ thủ đắc lực cho bất kỳ nhóm nào muốn làm nhiều hơn và hoạt động hiệu quả hơn với nỗ lực tối thiểu.

Đăng ký ClickUp ngay hôm nay và đạt năng suất cao trong chớp mắt! ⭐