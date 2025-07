Hướng dẫn đào tạo Agile (Khóa học + Quy trình)

Bạn đang tìm kiếm một hướng dẫn về đào tạo Agile?

Khi quản lý một dự án Agile, bạn cần học khá nhiều điều:

Phương pháp, khái niệm, vai trò, trách nhiệm của Agile… Danh sách công việc là vô tận!

Nhưng làm thế nào để thực hiện điều đó?

Với đào tạo Agile!

Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu Agile training là gì và những lợi ích chính của nó.

Chúng tôi cũng sẽ giới thiệu bảy khóa đào tạo và cách bạn có thể sử dụng đào tạo Agile để trở thành một chuyên gia quản lý dự án Agile xuất sắc vào năm 2022.

Hãy bắt đầu ngay!

Agile Training là gì?

Đào tạo Agile dạy bạn các khái niệm về phương pháp Agile để giúp bạn quản lý các dự án và nhóm Agile một cách đúng đắn.

Nhưng phương pháp Agile là gì?

Agile là một phương pháp quản lý dự án hiện đại giúp bạn chia một dự án lớn thành các giai đoạn phát triển nhỏ hơn, được gọi là sprint.

Trong phương pháp Agile, bạn phát triển sản phẩm theo các sprint, thu thập phản hồi của khách hàng vào cuối mỗi giai đoạn và thực hiện các thay đổi cần thiết trước khi phát hành sản phẩm tiếp theo.

Kết quả?

Khi bạn tích cực thu hút khách hàng tham gia vào quá trình phát triển Agile, bạn sẽ phát triển được một sản phẩm hoàn toàn phù hợp với nhu cầu của họ, khiến họ vui mừng khôn xiết!

3 lợi ích chính của đào tạo Agile

Chắc chắn, khung Agile là một phương pháp quản lý dự án hiện đại. Nhưng nó cũng đi kèm với rất nhiều khái niệm, vai trò và trách nhiệm mới.

Đó là lý do tại sao bạn nên tham gia một khóa đào tạo Agile cho mục đích này.

Dưới đây là một số lợi ích bạn sẽ nhận được từ một khóa đào tạo Agile:

1. Học các kiến thức cơ bản

Tham gia một khóa đào tạo sẽ giúp bạn nắm vững các nguyên tắc cơ bản và khái niệm sâu sắc của phương pháp Agile.

Nhưng đó chưa phải là tất cả!

Đào tạo Agile cũng giúp bạn:

Hiểu cách quy trình Agile sử dụng cải tiến liên tục và kiểm tra thường xuyên để phát triển các sản phẩm tuyệt vời

Tiến hành các nghi thức Agile một cách suôn sẻ, như lập kế hoạch và cuộc họp tổng kết

Tìm hiểu cách triển khai phản hồi của khách hàng trong phương pháp Agile

2. Hỗ trợ quá trình chuyển đổi Agile

Dù quy mô chuyển đổi lớn hay nhỏ, việc thích nghi với những thay đổi mới không hề dễ dàng.

Cuối cùng, việc đưa ra những thay đổi lớn đối với yếu tố cốt lõi của một tổ chức luôn là một thách thức.

Nhưng điều này có nghĩa là bạn đang tự tìm rắc rối cho mình?

Một quá trình chuyển đổi Agile thường bao gồm:

Phân tích tình hình hiện tại của tổ chức bạn trên tất cả các mặt trận

Hiểu rõ tầm nhìn và sứ mệnh của quá trình chuyển đổi

Cài đặt quy tắc giao tiếp cho các thành viên trong nhóm

Lập kế hoạch huấn luyện nhân viên chưa quen thuộc với Agile

Và khi một khóa đào tạo Agile giúp bạn nắm vững các khía cạnh này, bạn sẽ biết cách triển khai chuyển đổi Agile một cách đúng đắn, góp phần tạo ra trải nghiệm onboarding dễ dàng hơn cho bạn và tổ chức của mình.

3. Nhận chứng chỉ

Mặc dù một khóa đào tạo tập trung vào việc truyền đạt kiến thức và kỹ năng về khung Agile, nó còn mang lại nhiều giá trị hơn thế.

Khóa đào tạo Agile cũng có thể giúp bạn đạt được số tín dụng hoặc số giờ học cần thiết để tham gia kỳ thi chứng chỉ.

Lợi ích?

Khi đạt được chứng chỉ, bạn sẽ trở thành một chuyên gia quản lý dự án Agile được chứng nhận. Điều này sẽ tăng giá trị cho sơ yếu lý lịch của bạn và giúp bạn tiến thêm một bước trong trường.

Hãy tham khảo các chứng chỉ quản lý dự án Agile và chứng chỉ quản lý sản phẩm hàng đầu này.

Top 7 Khóa học Agile hàng đầu năm 2022

Việc tìm kiếm khóa đào tạo khiến bạn bối rối?

Đừng lo lắng!

Dưới đây là phân tích chi tiết về bảy khóa đào tạo để bạn có thể lựa chọn phù hợp.

Đối với mỗi khóa đào tạo Agile, chúng tôi sẽ giới thiệu:

Các lĩnh vực mà khóa học bao phủ

Chứng chỉ Agile bạn có thể đạt được

Viện quản lý dự án nào cung cấp khóa học này?

Chi phí là bao nhiêu?

1. Khóa đào tạo cơ bản về Agile

Khóa đào tạo Agile này giảng dạy các nguyên tắc cơ bản của phương pháp Agile. Bạn sẽ được học chi tiết về các khung làm việc Agile như Scrum, Kanban, Lean và XP (Extreme Programming).

Khóa đào tạo Cơ bản về Agile bao gồm:

Quản lý dự án Agile

Kiểm thử Agile

Các nguyên tắc và giá trị của Agile

Khóa đào tạo Chuyên gia Agile Scrum được chứng nhận

Khóa đào tạo này có ba định dạng:

Trực tiếp, do giảng viên hướng dẫn

Theo yêu cầu

Phiên bản kết hợp theo yêu cầu/có hướng dẫn viên

Với khóa học Agile Fundamentals Training trực tuyến và theo yêu cầu, bạn sẽ nhận được:

17 Đơn vị Phát triển Chuyên môn (PDU)

17 Chương trình Giáo dục Chuyên nghiệp Tiếp tục (CPE) của NASBA

PDU và NASBA CPE là gì?

PDU : đơn vị do Viện Quản lý Dự án thiết lập để đo lường sự phát triển nghề nghiệp của một cá nhân

CPE: đơn vị đo lường số giờ tham gia khóa học để duy trì trạng thái chứng nhận. Một tín dụng CPE của NASBA (Hiệp hội các Hội đồng Kế toán Nhà nước Quốc gia) tương đương với 50 phút đào tạo.

Chứng chỉ bạn có thể đạt được

Chứng chỉ ICAgile Certified Professional (ICP) do Hiệp hội Quốc tế về Agile (The International Consortium for Agile) cấp

Không có kỳ thi chứng chỉ cụ thể nào để đạt được chứng chỉ này.

Đúng vậy.

Tất cả những gì bạn cần làm là hoàn thành một khóa học được ICAgile công nhận. Sau khi hoàn thành thành công, bạn sẽ nhận được lời mời để nhận chứng chỉ của mình.

Được cung cấp bởi

Learning Tree International

Giá khóa học

Đối với hình thức học kết hợp: $1090/năm

Đào tạo trực tiếp với giảng viên: $1795

Đối với khóa đào tạo cao cấp: $2250/năm

2. Khóa đào tạo Chứng chỉ Scrum Master

Khóa đào tạo Certified Scrum Master là khóa đào tạo trực tiếp kéo dài 2 ngày do giảng viên (Certified Scrum Trainer) hướng dẫn. Khóa học này giảng dạy về khung Scrum, tập trung đặc biệt vào việc theo dõi công việc, biểu đồ burndown và các cuộc họp Scrum hàng ngày.

Với khóa học Scrum này, bạn còn được tặng 2 năm thành viên miễn phí của Scrum Alliance.

Khóa đào tạo Chứng chỉ Scrum Master bao gồm:

Tham gia khóa đào tạo Scrum Master này giúp bạn đạt được:

16 PDUs

16 Đơn vị Giáo dục Scrum (SEU)

SEU là gì?

SEU là tín dụng đạt được sau khi hoàn thành khóa đào tạo, giúp nâng cao kiến thức của bạn với tư cách là một chuyên gia Scrum.

Chứng chỉ bạn có thể đạt được

Chứng chỉ Scrum Master do Scrum Alliance cấp

Để đạt được chứng chỉ Scrum này, bạn phải tham gia toàn bộ khóa đào tạo Scrum Master.

Sau khi hoàn thành, một liên kết thi với thời gian truy cập 90 ngày sẽ được gửi qua email. Bạn có 2 lần thử để vượt qua kỳ thi chứng chỉ Agile này, bao gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm với thời gian giới hạn là 60 phút.

Được cung cấp bởi

Cprime

Giá khóa học

$895

3. Khóa đào tạo chứng chỉ PMI-ACP

Khóa học này giảng dạy các nguyên tắc và phương pháp của khung Agile, bao gồm Scrum, Extreme Programming và Lean. Khóa học bao gồm tài liệu ôn thi, tài liệu hỗ trợ đào tạo và câu hỏi thực hành.

Bạn cũng sẽ được truy cập miễn phí trong 6 tháng vào cổng đào tạo trực tuyến của Project Management Academy.

Khóa đào tạo Chuyên gia Agile bao gồm:

Cơ bản về phương pháp Agile

Thực hành Agile để ước tính dự án

Giao tiếp và lãnh đạo trong Agile

Hợp đồng Agile và nguyên tắc kế toán

Khóa đào tạo thực hành Agile này có bốn định dạng:

Lớp học trực tuyến tương tác

Khóa học trực tiếp do giảng viên hướng dẫn

Video theo yêu cầu

Tại công ty

Với khóa đào tạo Agile Practitioner, bạn sẽ nhận được 21 PDUs.

Chứng chỉ bạn có thể đạt được

Chứng chỉ Agile Certified Practitioner của Viện Quản lý Dự án

Để đạt được chứng chỉ này, bạn cần phải vượt qua kỳ thi chứng chỉ Agile bao gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm với thời gian giới hạn là 3 giờ.

Được cung cấp bởi

Học viện Quản lý Dự án

Giá khóa học

Đối với đào tạo trực tuyến: $1195

Để xem video theo yêu cầu: 995 đô la

4. Leading SAFe 5.0 (Agile quy mô lớn)

Khóa đào tạo Leading Scaled Agile Framework là một phiên đào tạo kéo dài 2-3 ngày, dạy bạn cách mở rộng quy mô các nguyên tắc Agile bằng cách áp dụng các phương pháp tư duy Lean và kỹ thuật Luồng phát triển sản phẩm.

Khóa đào tạo này bao gồm:

Khóa đào tạo Leading Scaled Agile có hai định dạng:

khóa học trực tiếp trong lớp học 2 ngày

khóa học trực tuyến 3 ngày

Chứng chỉ bạn có thể đạt được

Chứng chỉ SAFe 4 Agilist do Scaled Agile cung cấp

Để đạt được chứng chỉ này, bạn cần phải vượt qua kỳ thi chứng chỉ Agile với 45 câu hỏi và giới hạn thời gian là 90 phút.

Được cung cấp bởi

Global Knowledge

Giá cả khóa học

Đối với lớp học trực tuyến trực tiếp: $995

Đào tạo trực tiếp tại lớp: $995

5. Nền tảng Agile và Scrum

Đây là khóa đào tạo Agile và Scrum trong 2 ngày, bao gồm các nguyên tắc cơ bản của Agile và khung làm việc Scrum.

Khóa đào tạo Scrum này bao gồm:

Cách tiếp cận Agile

Thực hành Scrum

Sự kiện Scrum

Tầm quan trọng của backlog

Định nghĩa về việc đã hoàn thành

Khóa đào tạo Agile và Scrum có hai định dạng:

Lớp học trực tiếp

Lớp học trực tuyến trực tiếp

Chứng chỉ bạn có thể đạt được

Chứng chỉ Agile Scrum Foundation do EXIN cấp

Để đạt được chứng chỉ Agile này, bạn cần phải vượt qua một kỳ thi gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm trong thời gian giới hạn là 1 giờ.

Được cung cấp bởi

Global Knowledge

Giá khóa học

Đối với lớp học trực tuyến trực tiếp: $1595

6. Đào tạo Chứng chỉ Scrum Product Owner

Đây là khóa đào tạo 2 ngày về vai trò của chủ sở hữu sản phẩm trong nhóm Scrum.

Bạn sẽ có cơ hội tham gia các bài tập thực hành, kỹ thuật, thảo luận sâu và nghiên cứu trường hợp. Khóa đào tạo chứng chỉ Scrum này được giảng dạy bởi một giảng viên Scrum được chứng nhận từ Scrum Alliance.

Khóa đào tạo Chứng chỉ Scrum Product Owner bao gồm:

Các nguyên tắc cơ bản về vai trò của chủ sở hữu sản phẩm

Danh sách sản phẩm tồn đọng

Làm việc với các bên liên quan

Hiểu khách hàng và người dùng

Khóa đào tạo này có hai định dạng:

Trực tuyến

Khóa học trực tiếp do giảng viên hướng dẫn

Tham gia khóa đào tạo chứng chỉ Scrum này giúp bạn đạt được:

16 PDUs

16 SEUs

Chứng chỉ bạn có thể đạt được

Chứng chỉ Scrum Product Owner do Scrum Alliance cấp

Không có kỳ thi chứng chỉ cụ thể nào để đạt được chứng chỉ này.

Nhưng đừng lười biếng nhé!

Bạn phải tham gia cả hai ngày của khóa đào tạo này để nhận chứng chỉ.

Được cung cấp bởi

Cprime

Giá khóa học

Đối với khóa học trực tuyến trực tiếp: $895

Đối với khóa học trực tiếp do giảng viên hướng dẫn: $895

7. Workshop Huấn luyện Agile (ICP-ACC)

Khóa đào tạo Agile Coaching Workshop là một khóa học kéo dài 2-3 ngày do một giảng viên Agile giảng dạy. Khóa học tập trung vào các kỹ năng coaching cốt lõi của một huấn luyện viên Agile.

Khóa đào tạo Agile này bao gồm:

Agile coach là gì?

Huấn luyện viên Agile với vai trò là người hướng dẫn, cố vấn

Tư duy Agile

Huấn luyện viên nhóm

Hội thảo Huấn luyện Agile có hai định dạng:

phiên học 3 ngày tại lớp

khóa học trực tuyến 4 ngày

Tham gia khóa đào tạo chứng chỉ Agile này giúp bạn tích lũy 21 điểm PMI PDUs.

Chứng chỉ bạn có thể đạt được

Chứng chỉ Chuyên gia Huấn luyện Agile được chứng nhận bởi ICAgile (ICP-ACC) do Hiệp hội Quốc tế về Agile (ICAgile) cấp

Không có kỳ thi chứng nhận cụ thể để đạt được chứng nhận này. Sau khi hoàn thành khóa học được ICAgile công nhận, bạn sẽ được cấp chứng nhận.

Được cung cấp bởi

ASPE

Giá khóa học

Đăng ký tham gia khóa học trực tiếp: $1595

Đăng ký lớp học nhóm: $1495

Đào tạo trực tuyến trực tiếp: $1595

Cách áp dụng đào tạo Agile vào thực tế

Bạn đã hoàn thành khóa đào tạo và thậm chí đã nhận được chứng chỉ.

Làm thế nào để sử dụng kiến thức và kỹ năng này để quản lý dự án?

Rất đơn giản: Với công cụ quản lý dự án!

Các công cụ quản lý dự án giúp bạn quản lý các công việc Agile và hợp tác hiệu quả với các nhóm của mình.

Và ClickUp là công cụ quản lý dự án duy nhất bạn cần để áp dụng kiến thức đào tạo Agile vào thực tế!

Nhưng ClickUp là gì?

ClickUp là công cụ quản lý dự án được đánh giá cao nhất trên thế giới.

Từ lập kế hoạch dự án đến phân tích mức độ hoạt động của nhóm làm việc từ xa, ClickUp là công cụ duy nhất bạn cần!

Dưới đây là cách ClickUp mang tính linh hoạt vào quá trình áp dụng Agile:

1. Nhiều chế độ xem để thích ứng với các nhu cầu dự án khác nhau

Không giống như các công cụ quản lý dự án khác, Chế độ xem đa năng của ClickUp cho phép bạn làm việc theo bất kỳ cách nào bạn muốn.

Cho dù đó là Agile, Scrum, Kanban, Extreme Programming hay bất kỳ phương pháp dự án nào, ClickUp đều có thể dễ dàng thích ứng với nhu cầu của bạn.

Dưới đây là thông tin chi tiết về những gì ClickUp cung cấp cho bạn:

A. Chế độ xem công việc bắt buộc

ClickUp cung cấp hai chế độ xem nhiệm vụ bắt buộc để thích ứng với quy trình Agile của bạn:

Chế độ xem Danh sách của ClickUp liệt kê các nhiệm vụ theo thứ tự trong biểu mẫu danh sách kiểm tra.

Khi tiến độ dự án Agile của bạn tiến triển, bạn có thể xử lý từng công việc theo thứ tự và đánh dấu chúng sau khi hoàn thành.

Còn gì nữa?

Bạn thậm chí có thể sắp xếp công việc theo cách bạn muốn!

Nếu bạn thích bảng Kanban, thì chế độ xem Bảng của ClickUp là lựa chọn hoàn hảo cho bạn.

Bạn có thể nhanh chóng hình dung tiến độ dự án Agile của mình và kéo thả các công việc theo nhu cầu!

Bạn đã bao giờ ngủ gật trong các cuộc họp đánh giá chưa?

Không còn nữa!

Chế độ xem Box View của ClickUp cung cấp một cái nhìn tổng quan trực quan về các công việc và dự án của nhóm bạn. Bạn có thể dễ dàng xem ai đang làm việc gì mà không cần phải tham dự những cuộc họp dài lê thê.

Quản lý sản phẩm hoặc Scrum master có thể nhanh chóng xem:

Các thành viên trong nhóm Scrum của họ hiện đang làm những công việc gì

Những gì đã hoàn thành cho đến nay

Ai có quá nhiều công việc

Chế độ xem Box cũng giúp bạn xác định xem một thành viên trong nhóm có khối lượng công việc quá nhiều hay không. Bạn có thể dễ dàng phân công lại công việc để tránh tình trạng nhân viên bị kiệt sức.

Với Chế độ xem lịch của ClickUp, bạn có thể dễ dàng theo dõi lịch trình bận rộn của mình.

Đây là cách nhanh nhất để lập kế hoạch và quản lý lịch trình dự án Agile của bạn mà không bỏ sót bất kỳ công việc nào.

Bạn thậm chí có thể chuyển đổi chế độ xem Lịch giữa:

Ngày : chế độ xem tất cả các công việc cho bất kỳ ngày nào đã chọn

4 ngày : xem lịch trình công việc của bạn trong bốn ngày

Tuần : xem các công việc đã lên lịch cho cả tuần

Hàng tháng: hình dung các công việc trong cả tháng

Bạn chỉ muốn xem công việc được giao cho mình?

Sử dụng Chế độ Me của ClickUp!

Bằng cách này, bạn có thể tập trung hơn vào công việc của mình và tránh bị phân tâm bởi khối lượng công việc của các thành viên khác trong nhóm Scrum.

Ngoài ra, bạn có thể dễ dàng tùy chỉnh các mục bạn muốn xem trong Chế độ Me — chỉ cần chọn các thuộc tính theo yêu cầu của bạn.

2. Danh sách sprint để theo dõi tiến độ sprint của bạn

Danh sách Sprint của ClickUp giúp bạn theo dõi tiến độ chu kỳ sprint bằng cách chia nhỏ thành các nhiệm vụ nhỏ. Bạn có thể nhanh chóng đánh dấu từng mục trong danh sách kiểm tra khi hoàn thành chu kỳ sprint.

Bạn thậm chí có thể thêm điểm Scrum vào Danh sách Sprint của ClickUp để ước lượng thời gian bạn sẽ cần để hoàn thành mục sản phẩm tồn đọng.

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng Danh sách sprint và các công cụ tổng kết để xem xét tiến độ trong các sự kiện Scrum như lập kế hoạch sprint, tổng kết sprint, tổng kết sprint hoặc các cuộc họp Scrum hàng ngày.

3. Tự động hóa quy trình làm việc để tự động hóa các công việc lặp lại

Bạn đang lãng phí thời gian cho những công việc lặp đi lặp lại?

Không còn nữa!

ClickUp mang đến hàng loạt tính năng tự động hóa quy trình làm việc cho không gian làm việc của bạn, giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian và tập trung vào các công việc quan trọng. Bạn có thể sử dụng chúng để dễ dàng tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại, từ đó tăng tốc độ làm việc.

Cấu trúc tự động hóa quy trình làm việc của ClickUp trông như sau:

Khi kích hoạt được khởi tạo và điều kiện được đáp ứng, một hành động cụ thể sẽ được thực hiện tự động.

Đối với một giám đốc sản phẩm, quy trình tự động hóa có thể là:

Để đảm bảo dự án được hoàn thành đúng thời hạn, anh ấy có thể thiết lập một nhắc nhở để thông báo cho nhóm của mình.

Tại đây:

Kích hoạt: ngày đáo hạn đang đến gần

Điều kiện: thành viên nhóm được chỉ định là người được giao nhiệm vụ

Hành động: đăng bình luận "Trạng thái của dự án hiện tại là gì?"

Còn gì nữa?

Mặc dù ClickUp cung cấp hơn 50 tự động hóa sẵn có, bạn cũng có thể tạo tự động hóa của riêng mình.

Một số tự động hóa cài sẵn này là:

Đăng bình luận khi tất cả các công việc con trong một công việc được đánh dấu là đã đóng

Tự động phân công công việc mới cho các thành viên cụ thể trong nhóm

Thêm thẻ hoặc di chuyển công việc vào danh sách khi ưu tiên thay đổi

Di chuyển một công việc sang danh sách cụ thể khi danh sách người theo dõi được chỉ định lại

Áp dụng mẫu agile khi trạng thái công việc thay đổi

Để biết thêm về Tự động hóa, nhấp vào đây.

4. Bảng điều khiển Agile để có cái nhìn tổng quan về các dự án của bạn

Với nhiều nhóm và dự án, làm thế nào để theo dõi tất cả?

Bằng cách sử dụng Bảng điều khiển của ClickUp!

Bảng điều khiển cung cấp tổng quan trực quan cấp cao về các dự án Agile của bạn.

Bạn có thể thêm Danh sách Sprint và công việc của mình vào Bảng điều khiển này để nhanh chóng xem tiến độ dự án của mình.

Dưới đây là các biểu đồ chi tiết mà bạn có thể tham khảo:

5. Trạng thái công việc tùy chỉnh cho các giai đoạn dự án khác nhau

Hầu hết các công cụ quản lý dự án đều có một bộ trạng thái dự án mặc định có thể không phù hợp với tất cả các dự án của bạn.

Ý tôi là, không phải tất cả các dự án đều giống nhau, phải không?

Trạng thái như "Đang thử nghiệm" sẽ hữu ích cho phát triển phần mềm nhưng không quá hữu ích cho các dự án biên tập.

Với ClickUp, bạn sẽ không bị mắc kẹt với các trạng thái không phản ánh chính xác các giai đoạn dự án của bạn.

Bạn có thể dễ dàng tùy chỉnh các khóa học này theo nhu cầu khác nhau.

Bạn có thể sử dụng "Chỉnh sửa", "Ý tưởng nội dung", "Kiểm tra chất lượng", "Đàm phán": tất cả tùy thuộc vào bạn!

Nhưng đó không phải là tất cả các tính năng của ClickUp!

Công cụ Agile mạnh mẽ này còn cung cấp cho bạn các tính năng khác, như:

Kết luận

Trong khi một khóa đào tạo Agile giúp bạn nắm vững các khái niệm Agile, nó cũng có thể giúp bạn đạt được chứng chỉ Agile.

Tuy nhiên, việc chọn một khóa đào tạo không cần phải khó khăn như việc chọn bộ phim tiếp theo để xem trên Netflix.

Chỉ cần xem qua các khóa đào tạo mà chúng tôi đã liệt kê ở đây để chọn khóa đào tạo Agile phù hợp với nhu cầu của bạn.

Và vì có phần mềm Agile phù hợp là điều cần thiết để thực hiện khóa đào tạo của bạn, tại sao không đăng ký ClickUp ngay hôm nay?

Nó có tất cả các tính năng để giúp các chuyên gia quản lý dự án của họ một cách hiệu quả trong môi trường Agile!