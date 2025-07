Monday vs. Airtable: Công cụ quản lý dự án nào là tốt nhất?

Từ việc điều phối các thành viên trong nhóm và phân công công việc, đến theo dõi thời hạn, các nhà quản lý dự án cần phải theo dõi mọi thứ. 👀

Tuy nhiên, vì bạn không thể có mặt ở mọi nơi cùng một lúc, phần mềm quản lý dự án là điều không thể thiếu.

Nếu bạn đang tìm kiếm một công cụ giúp hợp lý hóa việc theo dõi thời gian, quản lý công việc và thông báo ngày đáo hạn, bạn có thể đã tình cờ biết đến Monday.com và Airtable. Cả hai đều là công cụ quản lý dự án, nhưng chúng có các chức năng, tích hợp và tính năng khác nhau.

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về Airtable và Monday. com để giúp bạn đưa ra quyết định tốt nhất cho doanh nghiệp của mình. Chúng tôi thậm chí sẽ giới thiệu một đối thủ bất ngờ (không phải khoe khoang) có thể đánh bại cả hai nền tảng quản lý dự án này. 🌊

Monday là một nền tảng quản lý công việc giúp tập hợp các dự án, công việc và quy trình của bạn vào một bảng điều khiển duy nhất.

Quản lý tài nguyên, xem các dự án của khách hàng ở cấp độ cao và quản lý các yêu cầu và phê duyệt trong một nền tảng trực quan. Monday tích hợp với Google Drive, Slack, Zoom, Zapier và Microsoft Teams để kết hợp tất cả các công cụ hiện có của bạn vào một quy trình làm việc duy nhất. ⚒️

Điều đáng chú ý là Monday có ba nhánh sản phẩm khác nhau. Là một PM, bạn chỉ cần quan tâm đến tính năng Quản lý công việc. Nhưng nếu bạn cần một giải pháp tích hợp hơn, sẽ rất hữu ích khi biết rằng Monday còn có tính năng CRM bán hàng và quản lý dự án cho các nhà phát triển.

Monday tự quảng cáo là một công cụ dành cho những người sáng tạo, nhà phát triển phần mềm, nhân sự, v.v. Bạn có thể tùy chỉnh ứng dụng theo ý mình, nhưng đây là những tính năng nổi bật nhất của Monday.

Bạn biết rõ rằng mục tiêu dự án không phải là mục tiêu duy nhất mà nhóm của bạn cần đạt được — họ còn phải đạt được mục tiêu của công ty nữa. 🎯

Kết nối những công cụ hữu ích này với Monday và nền tảng này sẽ giúp bạn tạo ra một kế hoạch có cấu trúc để đạt được các mục tiêu đó. Tính năng theo dõi mục tiêu và kết quả chính (OKR) của Monday sẽ tự động đo lường hiệu suất của bạn trong quá trình thực hiện.

Với Quản lý danh mục đầu tư, bạn có thể xem tổng quan về hiệu suất của mình trên tất cả các dự án và bộ phận, cho dù bạn là một doanh nghiệp nhỏ hay một tập đoàn lớn. Ngoài ra, tính năng Lập kế hoạch tài nguyên của Monday giúp bạn dễ dàng tạo lịch trình, phân bổ tài nguyên và quản lý khối lượng công việc của nhóm.

Monday chủ yếu là một công cụ quản lý dự án, vì vậy các tính năng quản lý quy trình của nó không có gì đáng kể. Bảng điều khiển dự án thời gian thực của Monday sắp xếp công việc của bạn theo các chế độ xem khác nhau — cùng với nhiều màu sắc đẹp mắt — để bạn luôn biết mình phải làm gì trong ngày.

Nhưng nếu bạn muốn chế độ xem tùy chỉnh hơn, Monday sẽ hỗ trợ bạn. Xem dòng thời gian dự án trong hơn 10 chế độ xem khác nhau, bao gồm:

Bạn cần xem nhóm của mình đang làm việc gì? Monday hiển thị nhật ký hoạt động của từng người để bạn luôn biết ai đang xử lý công việc gì, rất lý tưởng cho các dự án phức tạp.

Nếu bạn trải qua quy trình QA/QC, Monday cũng có tính năng phù hợp. Tạo biểu mẫu tùy chỉnh để tăng tốc độ quản lý và thu thập dữ liệu, đồng thời tự động hóa việc phê duyệt dự án càng nhiều càng tốt. Thay vì chờ đợi yêu cầu hoặc phê duyệt, phần mềm quản lý dự án sẽ tự động đưa bạn qua quy trình làm việc được xác định trước để hoàn thành công việc tốt hơn, nhanh hơn.

Tạo Bảng cho các dự án, chủ sở hữu, thời hạn và mức độ ưu tiên cho từng công việc. Là một công cụ quản lý dự án, Monday còn cho phép bạn bình luận về các công việc, thêm tệp đính kèm và gắn thẻ các thành viên dự án khác.

Monday đi kèm với một số tính năng tự động hóa công việc. Không có nhiều tùy chọn được cài đặt sẵn, nhưng nền tảng này cung cấp tính năng tự động hóa dựa trên kích hoạt cho các thay đổi trạng thái, công việc lặp lại, phụ thuộc và di chuyển mục.

Bạn cũng có thể tự do tạo tự động hóa tùy chỉnh cho một trường hợp sử dụng cụ thể, nhưng như mọi khi, hãy kiểm tra kỹ trước khi phát hành. 🤸

Airtable chủ yếu là một giải pháp quản lý và tự động hóa quy trình làm việc. Nếu bạn muốn một nền tảng công nghệ cao với các công cụ không cần mã, Airtable chính là lựa chọn phù hợp nhất.

Airtable rất mạnh về quy trình công việc tùy chỉnh, mà bạn có thể tạo bằng cách xây dựng cơ sở dữ liệu, liên kết dữ liệu và hiển thị mọi thứ trong chế độ xem tùy chỉnh. Tin tốt là điều này giúp nền tảng này có thể tùy chỉnh vô hạn.

Nhược điểm là người mới sử dụng dễ bị lạc hướng, vì vậy những người tham gia vào quy trình làm việc của bạn cần có kiến thức cơ bản về cơ sở dữ liệu. Nhưng Airtable tự quảng cáo mình là một công cụ thông minh cho các nhóm phát triển.

Với thiết lập phù hợp, bạn có thể sử dụng các tính năng khóa của nó cho các dự án phức tạp trong lĩnh vực tiếp thị, bán hàng, nhân sự hoặc vận hành.

Nó cũng tích hợp với Slack, Gmail, Google Trang tính, Salesforce, Jira, Basecamp và Zendesk, khiến nó trở thành lựa chọn hoàn hảo cho cả nhóm kỹ thuật và phi kỹ thuật. ✨

Airtable thực sự tỏa sáng khi bạn sử dụng nó để tạo các ứng dụng kinh doanh tùy chỉnh, nhưng nó còn có một vài tính năng thú vị khác.

Bạn có biết rằng Airtable đang tích hợp AI tạo ra nội dung vào nền tảng của mình? Tính năng này hiện chỉ có sẵn trong phiên bản beta cho người dùng hiện tại, nhưng sẽ sớm được cung cấp cho tất cả người đăng ký.

Bạn không cần biết cách xây dựng mô hình máy học — vốn thường rất kỹ thuật — để xây dựng Bảng AI tùy chỉnh của riêng mình trong Airtable. Nền tảng không cần mã sẽ giúp bạn kéo và thả để đạt được thành công với AI. 🏆

Điểm cần lưu ý? Nó dựa trên cơ sở dữ liệu quan hệ và dữ liệu thời gian thực. Điều này có nghĩa là bạn vẫn cần có kiến thức cơ bản về dữ liệu để tận dụng trí tuệ nhân tạo (AI) của Airtable.

Tính năng này rất dễ bị sử dụng sai nếu bạn không biết mình đang làm gì, vì vậy hãy thử áp dụng nó trong một dự án nhỏ trước và xem kết quả như thế nào.

Thị trường phần mở rộng của Airtable cung cấp hơn 1.000 mẫu, tập lệnh và ứng dụng để bạn lựa chọn.

Một lần nữa, một số nội dung trong Marketplace có phần kỹ thuật, vì vậy hãy cẩn thận với những gì bạn sử dụng ở đây. Tuy nhiên, công cụ quản lý dự án này có rất nhiều tập lệnh để liên kết các bản ghi, lên lịch ca làm việc, tạo biểu đồ và hơn thế nữa. 📈

Ngay cả khi bạn không muốn sử dụng tập lệnh tùy chỉnh, Airtable vẫn cung cấp các phần mở rộng sẵn sàng cho:

Ngoài ra, còn có các phần mở rộng cho các công cụ phổ biến như Pexels, Miro và Typeform nếu bạn muốn tích hợp chúng vào tài khoản Airtable của mình.

Bạn cần trợ giúp về quản lý tài sản kỹ thuật số (DAM)? Thư viện tài sản của Airtable cho phép bạn tải lên các tài sản như bảng tính, nội dung, mã và tài liệu. Từ đó, bạn có thể lập danh mục các tài sản này trong Airtable và liên kết chúng với các dự án, biểu đồ và dự án.

Tính năng này về cơ bản là một cơ sở kiến thức DIY chứa tất cả các tài liệu và quy trình của bạn. Nếu bạn thường xuyên chuyển đổi giữa một nền tảng quản lý tài sản kỹ thuật số riêng biệt và công cụ quản lý dự án của mình, Thư viện tài sản của Airtable sẽ kết hợp cả hai tính năng này vào cùng một nền tảng.

Airtable vs. Monday. com: So sánh các tính năng