Müşteriniz özenle 'Sepete Ekle' düğmesine tıkladı.

Ancak fiyatlandırma aracınız geçen haftadan beri güncellenmedi, envanter verileriniz senkronizasyon içinde değil ve sipariş karşılama uygulamanız hala hangi depodan çekim yapacağını bilmiyor.

Tüm bunlar, siparişin gecikmesine, müşterinin memnuniyetsizliğine ve satışın kaybedilmesine sonuçlanır.

AI teknoloji yığınınız bağlantısı yoksa, her sistem ayrı ayrı iş yapar. Takımlar, AI otomasyonunun kolayca halledebileceği raporları takip etmek, sayıları eşleştirmek ve sorunları gidermekle zaman kaybeder.

Bu blog yazısında, e-ticaret markaları için hangi AI yığını doğru olduğunu, her katmanın ne işe yaradığını ve ClickUp gibi araçların tüm bunları nasıl bir araya getirebileceğini inceleyeceğiz. 🎯

E-ticaret için AI yığınının temel bileşenleri

Temelinde, her e-ticaret AI yığını üç ana bölümden oluşur:

Ön uç sistemler

Arka uç sistemleri

Destek bileşenleri

Her bir parçayı ayrı ayrı inceleyelim, böylece ön uç, arka uç ve destek katmanlarının gerçek sonuçlar elde etmek için nasıl iş yaptığını görebilirsiniz.

Ön uç bileşenleri

Ön uç AI bileşenleri, alışverişçilerin gördüklerini, hissettiklerini ve deneyimlediklerini şekillendirir. Bu araçlar, etkileşimi optimize eder, içeriği kişiselleştirir ve dönüşümleri gerçek zamanlı olarak iyileştirir.

AI içerik oluşturma araçları: Yüksek kaliteli ürün açıklamaları, reklam metinleri ve e-posta kampanyaları oluşturun. ClickUp AI, Jasper veya Copy. ai gibi Yüksek kaliteli ürün açıklamaları, reklam metinleri ve e-posta kampanyaları oluşturun. ClickUp AI, Jasper veya Copy. ai gibi AI içerik oluşturma araçları , markanızın tonunu öğrenir ve A/B testi için varyasyonlar oluşturur.

AI kişiselleştirme motorları: Müşteri davranışları ve satın alma verilerini kullanarak kişiselleştirilmiş ürün önerileri, dinamik ana sayfa düzenleri ve gerçek zamanlı teklifler sunun. Bloomreach veya Dynamic Yield gibi araçlar, mağaza vitrinini her ziyaretçiye göre özelleştirmeye yardımcı olur.

AI pazarlama otomasyonu: E-posta, SMS ve ücretli kanallarda kampanyaları yönetin. Klaviyo gibi platformlar, sepet kurtarma veya bir sonraki satın alma önerileri gibi otomatik akışları tetikleyici olarak tahmine dayalı analiz araçları kullanır.

🧠 İlginç Bilgi: Ağustos 1994'te Phil Brandenberger, NetMarket'ten bir Sting CD'si satın alarak dünyanın ilk e-ticaret işlemini gerçekleştirdi. Bu tek bir tıklama, trilyon dolarlık bir dijital ekonominin başlangıcı oldu.

Arka uç bileşenleri

Arka uç sistemleri, zekanın uygulamayla toplantı yaptığı yerdir. Bu bileşenler, verilerinizi yönetir, envanteri optimize eder ve talebi tahmin eder; bunların tümü kâr ve ölçeklenebilirlik için çok önemlidir.

Veri ve analiz katmanı: Google BigQuery, Segment veya Snowflake kullanarak siparişler, trafik, CRM ve envanterden gelen tüm verileri tek bir kaynakta birleştirin. Bunlar, pazarlama kampanyaları, talep tahmini ve performans verilerinin izleme için doğru bilgiler sağlar.

AI destekli fiyatlandırma ve envanter araçları: DataRobot veya Inventory Planner gibi araçlarla talebi tahmin edin, dinamik fiyatlandırma ayarlayın ve stok tükenmesini önleyin, karlılık ile müşteri memnuniyeti arasında denge kurun.

Operasyonlar ve sipariş karşılama otomasyonu: FluentCommerce veya Shippo gibi araçları kullanarak sipariş yönlendirme, lojistik ve tedarikçi koordinasyonunu otomasyonla gerçekleştirin. Bu araçlar, tedarik zinciriniz genelinde hızlı, hata ücretsiz sipariş karşılama ve gerçek zamanlı görünürlük sağlar.

Çapraz fonksiyonel katmanlar

Bu katmanlar, yapay zeka yığınınızın sorunsuz çalışmasını sağlayarak araçlar ve takımlar arasında bilginin kesintisiz akışını garanti eder. ClickUp gibi araçlar, proje izleme, veri görünürlük ve otomasyon tetikleyiciyi merkezileştirir.

🔍 Biliyor muydunuz? AI, bilgisayarların büyük fikirleri destekleyecek kadar güçlü olmaması nedeniyle finansman ve faizinin azaldığı iki "kış" döneminden (1970'ler ve 1980'lerin sonu) geçti.

E-ticaret için Birleşik AI Yığını'nın Avantajları

İyi tasarlanmış bir AI yığını, kararların, verilerin ve takımların senkronizasyon içinde hareket ettiği bağlantılı bir ekosistem oluşturur. İşte bunun uygulamada nasıl göründüğü:

Kolaylaştırılmış işlemler ve daha az manuel görev

Birleştirilmiş bir yığın, departmanlar arasında gereksiz aktarımları ve tekrarlayan görevleri ortadan kaldırır. CRM, envanter sistemi ve AI pazarlama araçlarınız sorunsuz bir şekilde bağlantı kurduğunda, güncellemeler otomatik akış gösterir.

🔍 Biliyor muydunuz? 1997 yılında Coca-Cola, Finlandiya'da SMS ile ödeme kabul eden otomatlar kurdu. Bu, mobil ticaretin (m-ticaret) en erken örneklerinden biridir.

Gerçek zamanlı içgörülere dayalı daha akıllı kararlar

AI destekli analitik ve canlı gösterge panelleriyle takımınız talep değişikliklerini, fiyatlandırma anormalliklerini veya kampanya performansındaki değişiklikleri anında tespit edebilir. Örneğin, bir ürün bir bölgede ani bir artış gösterirse, gün sonu raporlarını beklemek yerine reklamları ve sipariş karşılama planlarını anında ayarlayabilirsiniz.

Hiper özel müşteri deneyimleri

Kişiselleştirme motorları ve kampanya araçları aynı zeka katmanını paylaşımda bulunduğunda, her kullanıcı etkileşimi alakalı hissedilir. AI yığınınız, kullanıcı davranışına, konumuna ve zamanlamasına göre ürün önerileri, e-postalar ve indirim teklifleri sunan AI pazarlama kampanyaları yürütebilir, böylece hem dönüşümleri hem de sadakati artırabilir.

🧠 İlginç Bilgi: İlk yapay zeka destekli kişiselleştirme sistemi 1990'larda oluşturuldu. MIT araştırmacıları, kullanıcıların tercihlerine göre haber makaleleri öneren GroupLens sistemini geliştirdi. Bu konsept, günümüzün yapay zeka öneri algoritmalarına dönüştü.

Tahminsel talep ve optimize edilmiş envanter

Bağlantılı bir AI yığını, tedarik zincirinizi bir adım önde tutar. Tahmin modelleri, fiyatlandırma araçları ve yerine getirme sistemleri, trendleri birlikte öngörerek stok fazlası, stok tükenmesi ve marj kaybını önler. Envanterde tahmine dayalı AI kullanan markalar, daha yüksek doğruluk ve daha yalın operasyonlar elde eder.

Pazarlama, satış ve lojistik arasında iyileştirilmiş işbirliği

Birleştirilmiş sistemler, paylaşılan görünürlük ile sonsuz güncelleme döngülerinin yerini alır. Takımlar, e-ticaret için AI kampanyalarının yürütülmesini planlayabilir, yerine getirme zaman çizelgelerini senkronizasyon haline getirebilir ve performansı tek bir çalışma alanında izleme yapabilir, böylece iletişim hatalarını azaltır ve yürütmeyi hızlandırır.

🔍 Biliyor muydunuz? 2005 yılında Ulusal Perakende Federasyonu tarafından ortaya atılan 'Siber Monday' terimi, Şükran Günü hafta sonu sonrasında işe dönen insanların çevrimiçi alışverişlerini artırdığını gösteren verilerden kaynaklanmaktadır. AI, artık bu öneri motorlarının ve e-posta tetikleyicilerinin çoğunu desteklemektedir.

AI Yığınınızı Nasıl Oluşturur veya Seçersiniz?

Bir AI yığını oluşturmak karmaşık gelebilir, ancak bu sadece sağlam bir temel üzerine doğru iç araçları katmanlamakla ilgilidir. E-ticaret iş hedeflerinize uygun bir AI yığını oluşturmayı veya seçmeyi nasıl yapabileceğinizi keşfedelim.

Adım #1: Temelleri atın

Araçları seçmeden önce sağlam bir temel oluşturmalısınız. Bu, AI yığınınızın doğru sorunları çözmesini ve ölçeklenebilir olmasını sağlar.

1. Belirli iş hedeflerini tanımlayın

"Önümüzdeki 12 ayda tekrar satın alma oranını %15 artırmak" veya "Stok tükenmelerini azaltırken stok tutma maliyetini %20 azaltmak" gibi bir veya iki ölçülebilir hedef belirleyin. Bu hedeflerin daha geniş stratejinizle (büyüme, karlılık, müşteri ömrü değerini artırma veya müşteri tutma gibi) uyumlu olduğundan emin olun.

Örnek olarak, en büyük kaybınız sepet terk etme ise, AI yığınınız ağır tedarik zinciri tahminlerinden ziyade gerçek zamanlı kişiselleştirme ve mesajlaşmaya odaklanmalıdır.

2. Veri hazırlığını değerlendirin

Siparişler, web trafiği, ürün kataloğu, envanter günlükleri ve CRM kayıtları gibi anahtar alanlarda tutarlı verilere ihtiyacınız olacaktır. Anlamlı modeller oluşturmak için, genellikle 12-18 aylık verilere (veya yeterli miktarda etkinliğe) ihtiyacınız olacaktır.

Veri denetimi gerçekleştirmek için bir kontrol listesi:

Veri kaynaklarınız entegre mi (site, mobil, çevrimdışı)?

Büyük boşluklar veya yinelemeler var mı?

Ürün meta verileri zengin ve tutarlı mı?

3. Temel e-ticaret platformunuzu seçin

Standart bir yönetilen platform (ör. Shopify Plus, Magento/Adobe Commerce, BigCommerce) mı yoksa başsız/birleştirilebilir bir mimari (ön uç ile arka uç birbirinden ayrılmış) mı kullanacağınıza karar verin.

Yönetilen platformlar daha hızlı kurulum sağlar ve yerleşik özellikler ve AI eklentileriyle birlikte gelir. Öte yandan, başsız/birleştirilebilir mimari esneklik ve geleceğe dönük güvenlik sağlar (modülleri değiştirebilirsiniz). Ancak, daha fazla teknik kaynağa ihtiyacınız vardır.

🧠 İlginç Bilgi: 2000 yılında Google, AdWords'ü piyasaya sürdü ve ilk büyük reklamcısı, Maine'den canlı ıstakoz satan Lobster Gram adlı bir e-ticaret mağazasıydı. Bundan sonra dijital reklamcılık sonsuza dek değişti.

Temel hazır olduğunda, doğru sorunlar için doğru araçları seçin. AI'nın gerçek bir fark yaratabileceği üç etkili alan şunlardır:

Ön uç ve müşteri deneyimi için kişiselleştirme

Alışveriş deneyimlerini kişiselleştirmek için tarama, satın alma geçmişi, oturum verileri ve gerçek zamanlı davranışları inceleyen AI öneri motorlarını kullanın. Segmentlere (yeni müşteriler ve geri dönen müşteriler) ve davranışlara (sepeti terk eden ziyaretçiler) göre özelleştirilmiş ana sayfa afişleri veya açılış sayfaları gibi dinamik içeriği bağlayabilirsiniz.

📌 Örnek iş akışı: Bir ziyaretçi web sitesine girdiğinde, kişiselleştirme motoru, ziyaretçinin segmentine ve oturum davranışına göre "Sizin için öneriler" bloklarını gösterir. E-posta takibinde, benzer bir motor ürün önerilerini yönlendirir. 📊 Metrikleri izleyin: Kişiselleştirilmiş bloklardan elde edilen dönüşüm oranı, tıklama oranı (CTR), ortalama sipariş değeri (AOV) ve tekrar satın alma oranı.

Müşteri hizmetleri ve büyüme ş Akışı

Basit sorguları (sipariş durumu, iadeler) ve proaktif iletişim (ör. "Sepetinizde öğeler kaldı, yardımcı olabilir miyim?") yönetebilen ve gerektiğinde insan temsilcilere yönlendirme yapabilen AI sohbet robotlarını tercih edin. Bu, takımınızın daha yüksek değerde görevleri yerine getirmesine ücretsiz olanak tanır.

Bunu CRM'nizle eşleştirin, böylece sipariş bilgilerini alıp iadeler için tetikleyici olabilir.

📌 Örnek iş akışı: Bir müşteri "Siparişim nerede?" diye sorduğunda, AI sohbet robotu OMS'nizden gönderim bilgilerini alır ve anında yanıt verir. Sorun karmaşıksa (ör. eksik öğe veya para iadesi), bot sohbeti tüm bağlamıyla birlikte bir destek temsilcisine aktarır. 📊 Metrikleri izleyin: İlk yanıt süresi, chatbot çözüm oranı, eskalasyon yüzdesi, müşteri memnuniyeti (CSAT) ve tekrar etkileşim oranı.

Operasyonlar, envanter yönetimi ve tedarik zinciri

Tahminsel modelleme modellerinden yararlanarak geçmiş satışları, mevsimselliği, promosyonları ve iadeleri analiz edin ve SKU başına satışları tahmin edin. Bunu AI destekli fiyatlandırma ve lojistik otomasyonu ile birleştirerek yalın envanter ve sağlıklı marjları koruyun.

📌 Örnek iş akışı: AI motorunuz, yaklaşan bir indirim nedeniyle SKU #1234'ün gelecek ay %20 artış göstereceğini öngörür. Otomatik olarak yeniden sipariş miktarlarını ayarlar, tedarikçi taleplerini günceller ve envanter ve rakip verilerine göre fiyatları senkronizasyon sağlar. 📊 Metrikleri izleyin: Stok devir hızı, fazla stok yüzdesi, gecikmeli sipariş oranı, en yakın depodan yerine getirilen siparişlerin yüzdesi ve ortalama teslim süresi.

E-ticaret yazılımınızı seçerken, tek seferlik uygulamalar veya teknik borçlarla karşı karşıya kalmamanızı sağlayacak kriterleri uygulayın.

Doğru AI araçlarını seçmenize yardımcı olacak hızlı bir kontrol listesi:

Entegrasyon: Platformunuz için yerel bağlayıcılar sunar veya esnek entegrasyon için açık API sağlayıcıları sunar.

Ölçeklenebilirlik: Hem veri hacmindeki hem de operasyonel karmaşıklıktaki büyümeyi yönetir. Modüler veya birleştirilebilir bir mimari, bileşenleri daha sonra ekleyip değiştirebileceğiniz için idealdir.

Satıcı güvenilirliği ve destek: Belgeleri, onboarding kalitesini ve teknik desteği değerlendirir.

Sezgisel arayüz: Temiz gösterge panelleri, basit kurulum ve kolay kural ayarlama veya görselleştirme seçenekleri sunan bir çalışma alanı sağlar.

Maliyet ve toplam sahiplik maliyeti: Uygulama, eğitim, veri hazırlama, sürekli izleme maliyetleri ve model eğitimi veya ek veri mühendisliği ile ilgili giderler dahil olmak üzere uygun fiyatlı seçenekler sunar.

🧠 İlginç Bilgi: 1979 yılında, İngiliz mucit Michael Aldrich, modifiye edilmiş bir televizyonu telefon hattı üzerinden bir bilgisayara bağlantı kurarak dünyanın ilk çevrimiçi alışveriş sistemini yarattı. İşte o! via The Telegraph

Adım 4: Gelecek için oluşturun (ve esnek tutun)

AI yığınınız devreye girdiğinde, asıl iş başlar. Bu kampanya yönetim araçları gelişecek, yeni modeller ortaya çıkacak ve ş akışlarınız değişecektir. Önemli olan, her şeyi yıkmadan öğrenmeye, yükseltmeye ve optimize etmeye ne kadar kolay devam edebileceğinizdir.

İşte yapabilecekleriniz:

Takımınızı eğitin: Her takım üyesinin rolünü bildiğinden emin olun. Canlı ş Akışları, gerçek örnekler ve Her takım üyesinin rolünü bildiğinden emin olun. Canlı ş Akışları, gerçek örnekler ve pazarlama kampanyası şablonları ile uygulamalı eğitimler düzenleyin ve sürekli öğrenme için kaynakları (kılavuzlar, öğreticiler) hazır bulundurun.

Esneklik ve modülerlik sağlayın: Mimarınızı birleştirilebilir tutun, böylece her şeyi yeniden oluşturmadan bir aracı değiştirebilirsiniz.

Etik, önyargıların farkında olan yapay zekayı önceliklendirin: Temsili ve önyargısız verilerle iş yapın. Ayrıca özel kişilere karşı şeffaf olmalı, yapay zekayı nasıl kullandığınızı ve verilerinin nasıl işlendiğini açıklamalısınız.

🤝 Dostça Hatırlatıcı: Modelleri belirli dönemlerde önyargı açısından inceleyerek ve istenmeyen sonuçları izleyerek yönetişimi dahil edin.

Adım 5: Birleştirilmiş düzenleme ile AI ş Akışlarını birbirine bağlayın

Araçların yaygınlaşması verimliliği, bütçeleri ve odaklanmayı azaltır. Bu durum yavaş yavaş ortaya çıkar ve güncellemelerin, dosyaların ve kararların uygulamalar, sohbet konular ve gelen kutuları arasında dağınık hale geldiği bir iş yaygınlaşmasına dönüşür. Bu sorun, her yıl tahmini 2,5 trilyon dolarlık küresel verimlilik kaybına yol açmaktadır.

Bu nedenle, AI yığınınız devreye girdiğinde, pazarlama, veri ve yerine getirme alanlarındaki çabaları birbirine bağlantı sağlamak için tek bir düzenleme katmanına ihtiyacınız olacaktır.

ClickUp Anketi aracılığıyla

ClickUp bu katman haline gelir.

Proje yönetimi, bilgi yönetimi ve sohbeti bir araya getiren, daha hızlı ve akıllı çalışmanıza yardımcı olan yapay zeka destekli, iş için her şeyi içeren bir uygulamadır.

📮 ClickUp Insight: Düşük performanslı takımlar 15'ten fazla aracı kullanma olasılığı 4 kat daha yüksektir, yüksek performanslı takımlar ise araç setlerini 9 veya daha az platformla sınırlayarak verimliliğini korur. Peki, tek bir platform kullanmaya ne dersiniz? İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp, görevlerinizi, projelerinizi, belgelerinizi, wiki'lerinizi, sohbetlerinizi ve aramalarınızı tek bir platformda bir araya getirir ve AI destekli iş akışlarıyla tamamlar. Daha akıllı çalışmaya hazır mısınız? ClickUp her takım için çalışır, işin görünürlüğünü sağlar ve AI geri kalanını hallederken sizin önemli olan şeylere odaklanmanızı sağlar.

E-ticaret Markaları için Örnek AI Yığını

E-ticaret için AI araçlarınızı yapılandırmanıza yardımcı olacak örnek bir plan aşağıda verilmiştir. Büyüme hedeflerinize uygun ve araç karmaşasını önleyen bir AI yığını tasarlamak için bunu referans haritanız olarak kullanın.

1. Veri ve analiz katmanı

Bu katman, temelinizdir. Tüm ilgili verileri (siparişler, web trafiği, ürün kataloğu, envanter günlükleri ve CRM) toplar ve birleştirir, böylece yığının geri kalanı tutarlı ve doğru girdilere sahip olur.

Google BigQuery

Google BigQuery, e-ticaret ölçeğine uygun, tam olarak yönetilen, sunucusuz bir veri ambarıdır. Raporlama üzerinde kontrol sağlar ve birden fazla veri kaynağını tek bir ambarda birleştirmenize olanak tanır.

Anahtar bileşenler:

Gerçek zamanlı akış destek (neredeyse canlı veriler için)

Analitik takımları için SQL erişimi

BigQuery ML aracılığıyla yerleşik ML/AI yetenekleri

Snowflake

Bu, büyük ölçekli veri konsolidasyonu, analitik ve AI iş yüklerini destekleyen modern bir bulut veri platformudur. Perakendeciler için Snowflake, birden fazla veri türünün (satın alma siparişleri, envanter, üretim, ortaklar) tek bir yerde bulunduğu "Perakende Veri Bulutu" hizmeti sunmaktadır.

Anahtar bileşenler:

İstekleri işlemek için bulut hizmetleri katmanı

Sorguları işlemek için hesaplama katmanı

Bağımsız ölçeklenebilirlik için depolama katmanı

Segment

Segment, birden fazla kaynaktan müşteri verilerini tek bir profilde toplamak ve birleştirmek için oluşturulmuş bir Özel Veri Platformudur (CDP).

Anahtar bileşenler:

Herhangi bir platformdan müşteri etkinliklerini yakalamak için bağlantılar

Etkinlik verilerini doğrulama ve temizleme protokolleri

Cihazlar arasında kullanıcı verilerini birleştirmek için kimlik çözümü

🚀 ClickUp Avantajı: Siparişler, trafik, katalog, envanter günlükleri ve CRM'den elde ettiğiniz filtrelenmemiş verileri ClickUp Gösterge Paneli ile bir e-ticaret kontrol paneline dönüştürün. AI kartlarıyla ClickUp Gösterge Panellerinizde canlı güncellemeler ve AI destekli özetler alın E-ticaret ş akışınızın her bölümünü izleme ve optimize etme için çeşitli grafik ve kart türlerini kullanarak özel görselleştirmeler oluşturun. İşte bazı gösterge paneli örnekleri: Pasta Grafik ile satışlarınızı ürün kategorisine veya bölgeye göre inceleyin.

Çubuk Grafik ile farklı kanallardaki aylık gelir akışlarını, sipariş hacmini veya pazarlama harcamalarını karşılaştırın.

Pil Grafik ile siparişlerin yerine getirilme ilerlemesini veya stok seviyelerini izleyin. Ayrıca, yerleşik AI Kartlarını kullanarak içgörüler elde edebilir, satış verilerindeki anormallikleri tespit edebilir veya düşük stoklu öğeleri sorun haline gelmeden tahmin edebilirsiniz. Gösterge panelleri otomatik olarak yenilenebilir ve planlanmış raporlar gönderebilir, bu sayede sadece sayıları karşılaştırmak için Monday sabahları kontrol yapmanıza gerek kalmaz.

2. Pazarlama ve kişiselleştirme katmanı

Bu katman, davranış, oturum ve satın alma verilerini kullanarak müşteri yolculuğu boyunca kişiye özel deneyimler sunar. E-ticaret pazarlama stratejilerinizi ve içeriğinizi bireye (ve bağlama) göre uyarladığınızda, daha yüksek dönüşüm, daha iyi müşteri tutma ve daha güçlü sadakat elde edersiniz.

Klaviyo

Pazarlama otomasyonu, müşteri verilerinin birleştirilmesi, gelişmiş müşteri segmentasyonu seçenekleri sunma ve e-posta, SMS ve push bildirimleri üzerinden AI destekli kişiselleştirilmiş akışlar sağlama için AI kullanan bir B2C CRM platformudur.

Anahtar bileşenler:

Mağazanızla gerçek zamanlı veri senkronizasyonu

Tahmine dayalı analitik (sonraki sipariş tarihi, müşteri kaybı riski)

Mesajlardaki dinamik içerik

Bloomreach

Bloomreach, müşteri ve ürün bilgileri sağlayan ve özel site araması sunan, yapay zeka destekli bir kişiselleştirme ve analiz platformudur.

Anahtar bileşenler:

Özel verilerin alınması

Ürün verilerinin zenginleştirilmesi

Kanallar arasında kampanya düzenleme

Persado

Mesajlaşma ve içerik kişiselleştirmeye odaklanan üretken bir AI platformudur. Persado, dili, duyguları ve segmentleri analiz ederek eyleme yönlendiren mesaj varyantları sunar.

Anahtar bileşenler:

Önceki yanıtların büyük veri kümesi

Metin üreten ve varyantları test eden AI modelleri

Mevcut pazarlama otomasyonuna entegrasyonlar

🔍 Biliyor muydunuz? Amazon, satışlarının yaklaşık %35'ini e-ticaret öneri motorunun ürettiği önerilerden elde ediyor.

3. Yaratıcı ve içerik katmanı

Ürünleri, varyasyonları (boyut, bölge, dil) ve kanalları (web, mobil, sosyal) ölçeklendirdiğinizde, manuel içerik süreçleri bir darboğaz haline gelir. E-ticaretteki üretken yapay zeka, kaliteden veya marka sesinden ödün vermeden çekici ürün açıklamaları, sosyal medya gönderileri, görsel varlıklar ve dinamik afişler oluşturarak içerik ölçeklenebilirliğini ele alır.

Jasper

Pazarlama ve e-ticaret takımlarının markanız için yaratıcı metinler, ürün açıklamaları ve SEO içeriği hızlı bir şekilde yazabilmeleri için tasarlanmış bir AI yazma platformudur.

Anahtar bileşenler:

Stil kılavuzunuza ve içerik oluşturma sürecinize uygun özel üslup ve kelime dağarcığı

Bloglar, e-posta sayfa ve ürün sayfaları için kullanıma hazır biçimler

Gerçek zamanlı takım düzenleme ve sürüm kontrolü

Yazı tipi

Markalı görseller, ürün afişleri ve kampanya varlıkları oluşturmak için kullanılan bir AI tasarım platformudur. Typeface, takımların manuel tasarım işine fazla bağımlı kalmadan tutarlı tasarım çıktıları oluşturmasına yardımcı olur.

Anahtar bileşenler:

Mağaza yazı tipleri, renkler ve görsel öğeler içeren marka kitleri

Pazarlama görselleri oluşturmak için yapay zeka görüntü üretimi

Varlıkların yeniden kullanımıyla mevcut tasarımları yeni kanallara hızla uyarlayın

Gamma

Gamma, fikirleri veya taslakları ilgi çekici görsel sunumlara ve ürün açıklamalarına dönüştüren üretken bir sunum ve içerik aracıdır.

Anahtar bileşenler:

Metinleri veya notları görsel sunumlara dönüştüren bir AI sunum oluşturucu

Okunabilirlik ve etki için tasarım düzenlerini otomatik olarak uygulayan akıllı şablonlar

Sunumları etkileşimli web sayfaları olarak kolayca paylaşım için web dostu çıktı

🚀 ClickUp Avantajı: Platformun AI destekli asistanı ClickUp Brain, projeleri, sohbetleri ve belgeleri tek bir çalışma alanında birleştirir. AI Writer for İş özelliği, ürün açıklamaları, promosyon başlıkları ve kampanya tanıtımları gibi pazarlama içeriklerini saniyeler içinde oluşturmanıza yardımcı olur. ClickUp Brain'in AI Writer for İş özelliğinden kampanya tanıtım metinleri, e-postalar ve ürün hikayeleri yazmasını isteyin Yeni bir ürün lansmanı hazırladığınızı varsayalım. ClickUp Brain'den, ton kılavuzunuza göre 10 ürün açıklaması taslağı hazırlamasını isteyebilir ve bunları doğrudan ClickUp Docs'taki'Lansman Kampanyası' belgesine ekleyebilirsiniz. Burada takım, bu belgeyi gerçek zamanlı olarak düzenleme yapabilir. Ayrıca, bağlam konusunda endişelenmenize gerek yok. ClickUp Brain, çalışma alanınızdan, brifinglerden ve hatta geçmiş kampanyalardan ipuçları alarak, ekstra bir talepte bulunmanıza gerek kalmadan markanızın sesine uygun bir metin sunar. 📌 Örnek komutlar: Konuşma tonunda yazılmış, yazlık sınırlı sayıda üretilen ürünler için 3 ürün açıklaması yazın.

Cilt bakım ürünlerinde %20 indirimli tatil indirimi kampanyasını öne çıkaran beş reklam başlığı oluşturun.

Bu kampanya özetini sosyal medya takımımız için 3 anahtar mesaj noktasına özetleyin.

4. Fiyatlandırma ve envanter katmanı

Bu araçlar, stok seviyelerini optimize etmenize, talebi tahmin etmenize ve marj, rakip fiyatları ve envanter seviyelerine göre dinamik fiyatlandırma ayarlamanıza yardımcı olur.

DataRobot

DataRobot, manuel kod yapmadan doğruluk isteyen veri takımları için geliştirilmiş kurumsal düzeyde bir AI platformudur. Fiyatlandırma, talep tahmini ve envanter optimizasyonu için tahmine dayalı modellemeyi otomasyon ile gerçekleştirir.

Anahtar bileşenler:

Her iş senaryosu için en uygun modeli belirlemek üzere modeller oluşturup karşılaştıran Otomasyonlu Makine Öğrenimi (AutoML)

Zaman serisi tahmini, ürün talebini, mevsimsel eğilimleri ve stok ihtiyaçlarını öngörür.

Piyasa koşulları değiştikçe performansı izleme ve sapmaları önlemek için model izleme

Envanter Planlayıcı

Inventory Planner, Shopify, Amazon ve WooCommerce gibi platformlarla doğrudan entegrasyonlara sahip, stok yenileme ve nakit akışını yöneten bir talep planlama ve tahmin aracıdır.

Anahtar bileşenler:

Gelecekteki envanter ihtiyaçlarını tahmin etmek için tahmin motoru

İdeal stok seviyelerini korumak için ikmal planlaması

Kâr ve veri analizi, yavaş satan veya stok fazlası ürünleri ortaya çıkarır.

🚀 ClickUp Avantajı: Geçen çeyrekte hangi SKU'ların en hızlı satıldığını, fiyatlandırma ayarlamalarınızın ne olduğunu ve bu değişikliklerin marjı nasıl etkilediğini öğrenmek istiyorsanız, ClickUp Brain'e sormanız yeterlidir. AI Proje Yöneticisi , kişiselleştirme motorları ve tahmin uygulamaları dahil olmak üzere tüm kaynaklarınızdan bağlam bilgilerini alarak özet oluşturma gibi rutin görevleri otomasyon eder. ClickUp Brain'den trendler hakkında bilgi alıp eyleme geçirilebilir içgörüler elde edin Geçen çeyrekteki fiyat değişikliklerini anında özetler, envanter optimizasyonuyla bağlantılı ClickUp Görevlerini bulur ve tahminlerden içgörüler çıkarır. Fiyatlandırmayı tamamlamak için rakip karşılaştırmalarını, marj hedeflerini ve önceki fiyatlandırma testlerini bile geri çağırabilirsiniz. 📌 Örnek komutlar: Geçen çeyrekteki fiyatlandırma stratejisi değişikliklerini özetleyin.

Envanter optimizasyonu ile ilgili tüm görevleri bulun

En son DataRobot talep tahminimizi göster

Geçen ay en düşük ciroya sahip SKU'ları liste.

5. Müşteri desteği ve CX katmanı

Bu gelişmiş araçlar, müşteri hizmetleri sorgularını, self servis iş akışlarını ve gerektiğinde insanlara yönlendirmeyi otomasyonla gerçekleştirerek takımınızın yüksek değerli görevlere odaklanmasını ücretsiz sağlar.

Önsezili

Bu AI platformu, niyet tanıma ve self servis otomasyonu yoluyla müşteri desteğini geliştirir. Forethought, Zendesk ve Salesforce gibi büyük yardım masası sistemleriyle entegre olarak biletleri daha hızlı çözüme kavuşturur ve temsilcilerin iş yükünü azaltır.

Anahtar bileşenler:

Sık sorulan sorular ve işlem taleplerine yönelik yanıtları otomasyonla gerçekleştiren Solve (AI Assistant)

Triage (Ticket Intelligence), gelen biletleri niyet ve aciliyetine göre yönlendirmek için kullanılır.

Assist (Agent Copilot), insan temsilcilere gerçek zamanlı yanıtlar önerir.

Ada

Kişiselleştirilmiş müşteri etkileşimlerini ölçeklendirmek için geliştirilen bir konuşma tabanlı yapay zeka platformu olan Ada, teknik becerileri olmayan takımların doğal ve bağlam farkında olan sohbet ve ses deneyimleri oluşturmasını sağlar.

Anahtar bileşenler:

Kod gerektirmeyen oluşturucu, pazarlama takımlarının mühendislik destekleri olmadan AI iş akışı otomasyonları tasarlamasına olanak tanır.

Omnichannel destek, sohbet, e-posta ve sosyal kanalları arasında bağlantı kurarak tek bir müşteri deneyimi sunar.

Kişiselleştirme motoru, CRM'lerden ve geçmiş sohbetlerden müşteri verilerini alarak yanıtları özelleştirir.

🚀 ClickUp Avantajı: Çalışma alanınızda bulunan ClickUp Ambient Agents ile müşteri hizmetleri ş akışınızı geliştirin. Önceden oluşturulmuş bir ajanı etkinleştirin veya kendi özel ajanınızı tasarlayın, belirli tetikleyiciler oluştuğunda bunlar otomatik olarak harekete geçer. Sorunları özetleyen, potansiyel müşterileri bilgilendiren ve biletleri anında kapatan ClickUp Ambient Agents ile müşteri desteğini otomasyonla gerçekleştirin Bir müşteri desteği görevinin "yüksek öncelikli" etiketi ile güncellendiğini varsayalım. Aşağıdakileri yapmak için bir temsilci oluşturabilirsiniz: Geçmiş biletlerden veya sohbet günlüklerinden müşterinin sorununu özetleyin.

ClickUp Sohbet 'te doğru CX liderini bilgilendirin

Şirketinizin üslubunu ve geçmiş cevaplarını kullanarak hızlı yanıt taslağı oluşturun.

Sorun çözüldüğünde biletin durumunu güncelleyin. Kendi AI ajansınızı oluşturun:

ClickUp ile ş Akışı düzenleme katmanı

Bir e-ticaret AI yığınında, ş akışı düzenleme katmanı her şeyi bir arada tutan yapıştırıcıdır ve ClickUp bu rolü mükemmel bir şekilde yerine getirir.

Bazı (mükemmel) ClickUp özelliklerini keşfettikten sonra, iş akışınızı kolaylaştıran diğer özelliklere de göz atalım:

AI'nın yayılmasını önlemek için ClickUp Brain MAX'ı kullanın.

ClickUp Brain MAX, tüm AI araçlarınızı tek bir güçlü masaüstü çalışma alanında bir araya getirir. Arama, otomasyon ve akıllı yardım özelliklerini bir araya getirerek, araçlar arasında geçiş yapmadan tüm e-ticaret ş akışınızı yönetmenizi sağlar.

İşte bunu nasıl kullanabileceğiniz:

ChatGPT, Gemini ve Claude gibi premium AI modellerine doğrudan ClickUp içinden erişerek fikirler üretin veya geliştirin.

ClickUp Talk-to-Text özelliğini kullanarak işlerinizi anında güncelleyin veya bulun, notlarınızı veya görevlerinizi dikte edin ve yazma zahmetine girmeden brifinginizi anında sesli olarak aktarın.

Doğal dil komutlarıyla çalışma alanınızdan, dosyalarınızdan, entegre araçlardan ve hatta web'den içgörüler elde edin.

Reddit'teki bir yorumda platform hakkında şöyle deniyor:

ClickUp'a erişiminiz var, bu da işinizi çok daha verimli hale getiriyor. Görevleri kolayca oluşturabilir, güncelleyebilir vb. Çok kullanışlı... Farklı AI modelleri kullanmanıza olanak tanır, bu bazı insanlar için çok önemli olabilir, benim için o kadar değil, ama bunu kredi veriyorum... Diğer uygulamalarınıza erişebilir, örnek olarak, sürücümü senkronizasyon ettim ve Brain Max aracılığıyla bir hesap tablosu veya başka bir şeyi bulmak, sürücüyü açıp aramaktan çok daha hızlıdır. *

Artık ClickUp Brain MAX ile AI'nın yayılmasını önleyin! 🤩

ClickUp Otomasyonları sizin için yapılacak zor işleri halleder

ClickUp Otomasyon, tekrarlayan manuel işleri ortadan kaldırarak e-ticaret iş akışlarınızın hızlı ve bağlantılı kalmasını sağlar. AI araçlarınızdan veya dahili görevlerinizden gelen güncellemelere göre eylemleri otomatik tetikleyici kurallar oluşturabilirsiniz.

ClickUp Automations ile basit İngilizce talimatlar yazarak e-ticaret ş akışlarını anında otomatikleştirin

Tetikleyiciler ve koşullar ile "eğer bu olursa, o zaman şunu yap" komutları ayarlayabilirsiniz. Örneğin, envanter tahmininiz düşük stok gösterdiğinde Otomasyonlardan bir "Satın Alma Görevi" oluşturmasını isteyin veya web sitesinde fiyatlar değiştiğinde pazarlama departmanını bilgilendirin.

Böylelikle güncellemeler departmanlar arasında otomatik olarak yönlendirilir ve operasyon, pazarlama ve yerine getirme takımları manuel kontrol yapmaya gerek kalmadan uyumlu bir şekilde çalışmaya devam eder.

ClickUp otomasyonlarını şu şekilde kullanabilirsiniz:

ClickUp entegrasyonlar

ClickUp entegrasyonları 1.000'den fazla uygulamayı destekler ve Shopify, HubSpot ve Google BigQuery gibi araçları doğrudan çalışma alanınıza bağlantılandırmanıza olanak tanır.

E-ticaret uygulamalarınız arasında ham verilerin senkronizasyonunu gerçekleştirin ve ClickUp entegrasyonları ile iş akışlarınızın sorunsuz bir şekilde akışını sağlayın

Yaygın e-ticaret araçları için önceden oluşturulmuş entegrasyonları kullanabilir veya API aracılığıyla özel bağlantılar ayarlayarak verilerin senkronizasyonunu sağlayabilir ve iş akışlarını otomasyonla yönetebilirsiniz.

AI Yığını Oluştururken Sık Yapılan Hatalar

Birçok takım, AI yığını oluştururken ROI'yi sınırlayan ve benimsemeyi yavaşlatan öngörülebilir tuzaklara düşer. Kaçınılması gereken en yaygın hatalar şunlardır:

Sorun Çözüm Strateji belirlemeden araç satın almak Önce net hedefler belirleyin, ardından AI araçlarını benimsemeden önce belirli iş sonuçlarıyla uyumlu hale getirin. Veri kalitesini ve yapısını göz ardı etmek Doğru içgörüler elde etmek için otomasyona geçmeden önce verileri temizleyin, standartlaştırın ve merkezileştirin. Yığınları nokta çözümleriyle aşırı yükleme Birbirinden bağımsız birçok uygulama yerine, birkaç iyi entegre edilmiş araca geçerek iş akışlarınızı kolaylaştırın. Entegrasyonlar ve ş Akışı planlamasını atlama Verileri ve takımları sorunsuz bir şekilde birbirine bağlayan ş Akışları ve entegrasyonlar oluşturun. Çok hızlı ölçeklendirmeye çalışmak Küçük adımlarla başlayın, test edin, değerini kanıtlayın, ardından AI kullanım alanlarını kademeli olarak genişletin. Kullanıcıların benimseme ve eğitimini ihmal etmek Takımların araçları gerçekten kullanmasını sağlamak için işe alım ve eğitime yatırım yapın.

(AI) ClickUp ile Başarıya Ulaşın

E-ticaret için güçlü bir AI yığını, pazarlama ve satıştan sipariş karşılama ve desteğe kadar ş akışları arasında sorunsuz bir şekilde birlikte çalışan araçları bir araya getirir.

İş için her şeyi içeren uygulama olan ClickUp, tüm işlerinizi bir araya getiren bir koordinasyon katmanı görevi görür. Entegrasyonlar ve API'si ile ClickUp, farklı araçlarınızdaki bilgileri tek bir yerde bağlantı kurarak bilişsel yükü ve araç dağınıklığını azaltır.

ClickUp Brain'in AI'sı, fiyatlandırma stratejilerini, envanter bilgilerini ve kampanya verilerini anında hatırlamanıza olanak tanırken, ClickUp Brain MAX tüm üçüncü taraf AI araçlarınız arasında bağlantı kurarak size entegre bir deneyim sunar.

E-ticaret iş görevleriniz, belgeleriniz, CRM verileriniz ve takım sohbetleriniz tek bir yerde toplandığında, ClickUp sizin ve ekibiniz için her şeyi bir arada tutan tek bir yapay zeka çalışma alanı haline gelir.

Bir sonraki büyük satışınız başlamadan önce, ClickUp'a ücretsiz kaydolun! 🏁

Sık Sorulan Sorular (SSS)

E-ticaretteki bir AI yığını, veri alımı ve analizinden kişiselleştirme, envanter tahmini, fiyatlandırma ve müşteri hizmetlerine kadar işinizin anahtar iş akışlarını kapsayan bir dizi teknoloji ve platformdur. Doğru şekilde uygulandığında, bu yığın mağazanızın tamamında otomasyonu mümkün kılar.

AI, tarama davranışları, satın alma geçmişi, demografik bilgiler ve oturum verileri gibi büyük miktarda veriyi analiz ederek kişiselleştirmeyi destekler ve ürün önerilerini, site içeriğini, e-posta akışlarını ve dinamik teklifleri özelleştirir. Örneğin, bir sistem, tekrar eden bir özelin kışlık giysiler satın aldığını fark edebilir ve buna göre site afişlerini, promosyon e-postalarını ve push mesajlarını ayarlayabilir.

Envanter yönetiminde en iyi AI araçları, talep tahmini, stok optimizasyonu ve dinamik ikmal üzerine odaklanır. "Inventory Planner" gibi platformlar veya tahmin uzmanı satıcıların çözümleri, geçmiş satışları, mevsimselliği, promosyonları ve iadeleri kullanarak gelecekteki talebi tahmin eder ve ideal stok seviyelerini önerir.

Evet, stratejik bir seçim yaparlarsa. Daha küçük e-ticaret markaları, bir veya iki anlamlı kullanım örneği (örnek: kişiselleştirilmiş e-posta akışları veya tahmini stok yenileme) ile başlamalı ve iş büyüdükçe kolayca entegre edilebilen ve ölçeklenebilen araçlar kullanmalıdır. Anahtar, araçların yayılmasını önlemek ve iş akışının etkisine odaklanmaktır. AI pazarlama araçları, kolay bir ilk adımdır.

Başarı, otomatikleştirdiğiniz ş akışlarıyla uyumlu, net iş metrikleri aracılığıyla izlenebilir. Örnekler arasında şunlar sayılabilir: artan web sitesi trafiği ve ortalama sipariş değeri (AOV), sepet terk etme oranındaki azalma, iyileşen stok devir hızı, azalan manuel destek talepleri, arama motoru sonuçlarında görünürlük veya tekrar satın alma oranındaki artış. Bunları benimseme metrikleriyle (kaç görevinin otomasyon olduğu, tahminlerin ne sıklıkla uygulandığı) birlikte izleyin ve geri bildirim, model sapması veya iş değişikliklerine göre ayarlayın.