Daha Akıllı Tedarik için En İyi ChatGPT Tedarik Kullanım Örnekleri

Tedarik takımları, dalgalı piyasalar, tedarik şokları ve durmak bilmeyen maliyet kesintileri arasında daha az kaynakla daha fazlasını yapılacak durumda.

Tedarik kullanım örnekleri için ChatGPT'yi kullanmak, takımınızın değişen pazarlara ve beklentilere daha hızlı yanıt vermesini sağlar. ChatGPT, tedarikçi senaryolarını simüle edebilir, risk maruziyetini analiz edebilir, RFP taslakları hazırlayabilir ve hatta tedarik stratejilerini optimize etmek için yöntemler önerebilir.

Bu blogda, tedarik takımları için ChatGPT'nin bazı temel kullanım örneklerini paylaşım şeklinde sunacağız. Her kullanım örneği için, amaca özel ChatGPT komutlarını paylaşım şeklinde sunacağız.

Başlamak için, bu komut istemlerini kopyalayıp bağlamınıza yapıştırmanız yeterlidir. Özel bilgiler elde etmek için bunları özelleştirin.

ClickUp'ın Tedarik Şablonu, tedarik ve operasyon takımları için kaynak bulma, tedarikçi verileri ve satın alma onaylarını merkezileştirir. Tedarikçi Seviyesi, Önemlilik ve Uyumluluk Durumu gibi alanlar önceliklendirme imkanı sunarken, Sözleşmeler, Onaylar ve Satın Alma Siparişleri görünümleri takımınıza tedarik döngüsünün her adımı için anında görünürlük sağlar.

Tedarikte ChatGPT'yi Neden Kullanmalı?

Satın alma takımları, sözleşmelerin, tedarikçi verilerinin, uyumluluğun ve kapsamlı belgelerin yönetimi gibi büyük bir iş yükü altında ezilmektedir.

Bu zorluk çok önemlidir: Hackett Group'un yakın tarihli bir raporuna göre, tedarik iş yükü %10 artarken, takım bütçesi sadece %1 artacak ve bu da %9'luk bir verimlilik farkı yaratacaktır.

ChatGPT bu karmaşıklığı ortadan kaldırır. Doğal dil işleme (NLP) teknolojisini kullanarak, düşünme ortağı olarak silo haline getirilmiş verileri analiz eder, temel içeriği hazırlar ve günler yerine dakikalar içinde içgörüler ortaya çıkararak karar verme sürecini hızlandırır ve verimlilik açığını kapatır.

ChatGPT'nin size nasıl yardımcı olabileceğini aşağıda bulabilirsiniz:

Stratejik odak: Tedarik uzmanlarına yardımcı olmak için araştırma ve dokümantasyonu otomasyonla gerçekleştirir, böylece müzakereler ve stratejik kaynak bulma için zaman ücretsiz olur.

Daha fazla verimlilik: Tedarikçi araştırması ve sözleşme analizi gibi manuel Tedarikçi araştırması ve sözleşme analizi gibi manuel tedarik süreçlerini hızlandırır ve AI araçlarını kullanarak sözleşmeler, SLA'lar, RFQ'lar, tedarik politikaları ve toplantı özetleri için ilk taslak oluşturmayı otomasyon ile gerçekleştirir.

Karmaşık analiz: Tedarikçi profillerini, şartlarını ve pazarları karşılaştırırken, senaryo özetleri ve uyarılarla risk yönetimini güçlendirir — insan gözetiminin gözden kaçırabileceği Tedarikçi profillerini, şartlarını ve pazarları karşılaştırırken, senaryo özetleri ve uyarılarla risk yönetimini güçlendirir — insan gözetiminin gözden kaçırabileceği tedarik zorlukları

İnsan hatalarının azaltılması : ChatGPT, veri analizi ve toplama işlemlerini otomasyon haline getirdiği için manuel veri girişinde yapılan hataları ve tutarsız biçimlendirmeyi ortadan kaldırır.

Liderlik ve yetkinlik: Tedarik liderlerine gerçek zamanlı içgörüler sağlar ve uzmanların, sağlayıcı performans izlemeyi iyileştirmek için kılavuzlu komut istemleri ve yeniden kullanılabilir şablonlar sayesinde daha hızlı ilerlemelerine yardımcı olur.

Operasyonel mükemmellik: Öğrenilen dersleri yakalar ve tedarik döngüsü boyunca sürekli iyileştirme için döngüyü tamamlar.

👀 Biliyor muydunuz? Tedarik uzmanlarının %90'ı, tedarik operasyonlarını optimize etmek için yapay zeka ajanlarını kullanmayı plan yapıyor.

ChatGPT Tedarik Kullanım Örnekleri

Belki de tedarik belgelerini hazırlamak için ChatGPT'yi kullanmak isteyen bir tedarik uzmanıysınız. Ya da çok adımlı ş akışlarını kolaylaştırmak için ChatGPT'yi kullanmak isteyen bir tedarik müdürüsünüz.

Belki de stratejik plan ve karar desteği için yapay zeka kullanmayı hedefleyen bir tedarik lideri veya CPO'sunuz.

Her kullanıcı seviyesi için ChatGPT kullanım örnekleri oluşturduk. Bir göz atın.

Temel belgeler için ChatGPT tedarik kullanım örnekleri

1. Teklif talebi (RFP) taslağı hazırlamak için ChatGPT

RFP'leri manuel olarak hazırlamak, takımların sıfırdan başlamasını veya eski şablonları yeniden kullanmasını gerektiriyordu.

Kapsam, teknik özellikler, zaman çizelgeleri, değerlendirme kriterleri ve uyum maddelerini uyumlu hale getirmek saatler hatta günler sürebilir.

Eksik girdiler genellikle geç ortaya çıkıyordu, bu da satıcılarla açıklığa kavuşturma gerekliliği doğuruyor ve döngüyü uzatarak tedarik zaman çizelgelerini uzatıyordu.

ChatGPT ile sadece proje bağlamını (kategori, hacimler, siteler, politikalar ve son tarihler) girmeniz yeterlidir. Anında, yapılandırılmış bölümlerden oluşan tamamlanan bir RFP taslağı alırsınız: hedefler, kapsam, özellikler, gönderi biçimleri, değerlendirme ağırlıkları ve uyumluluk notları.

ChatGPT, eksiklikleri bile vurgular ve bunları satıcıya yöneltilecek sorulara dönüştürür. Takımınız, tedarikçi değerlendirmesi ve müzakere gibi daha yüksek değerde görevlere odaklanmak için zaman kazanır.

🤖 Genel RFP taslak komut istemi: “[Proje/kategori] için bir RFP taslağı hazırlayın. Şunları dahil edin: hedefler, kapsam, teknik özellikler, zaman çizelgeleri, ağırlıklandırılmış değerlendirme kriterleri, gönderi biçimi ve [politika/standart] ile uyumlu uyumluluk gereksinimleri. Eksik girdileri satıcı soruları olarak vurgulayın. ” ChatGPT aracılığıyla

2. Satıcıların işe alım kontrol listesi için ChatGPT

Belgelerin toplanmasından sistemlerin ayarlanmasına, onayların alınmasına ve aradaki her şeye kadar, yeni bir satıcının işe alınması için çok şey gerekir.

ChatGPT'yi kullanarak, şirketinizin özel gereksinimlerine göre özel bir işe alım ş Akışı oluşturabilirsiniz. Bu, takımınızın her yeni tedarikçi işe alındığında tekerleği yeniden icat etmek zorunda kalmasını önler.

🤖 Genel onboarding kontrol listesi: “[Sektör/şirket türü] için bir satıcı onboarding kontrol listesi oluşturun. Yasal belgeler, uyumluluk sertifikaları, finansal kurulum, BT/güvenlik erişimi, performans KPI'ları ve onay aşamaları için bölümler ekleyin. ” ChatGPT aracılığıyla işe alım kontrol listesi

3. Tedarikçi iletişim e-postalarını hazırlamak için ChatGPT

Tedarikçi e-postalarını manuel olarak yönetmek ciddi darboğazlara neden olur.

Her alıcı kendi iletişim stilini kullandığından, standardizasyon eksikliği tedarikçilerin kafasını karıştırır, ayrıntıların gözden kaçmasına ve yanıtların yavaşlamasına neden olur.

Onlarca manuel e-posta alışverişi (teklif talepleri, açıklamalar, hatırlatıcılar) kritik bilgilerin kolayca kaybolmasına neden olur ve takımları, başından beri açık olması gereken temel ayrıntıları aramakla zaman kaybetmeye zorlar.

ChatGPT, taslak hazırlama asistanınız olarak bu sorunu çözebilir. Gerekli bilgileri girin, saniyeler içinde size profesyonel tedarikçi e-posta sunsun.

İlk temaslardan son tarih hatırlatıcılarına ve toplantı sonrası takiplere kadar, tutarlı mesajlaşma sağlar.

🤖 Tedarikçi iletişimi için ChatGPT komutları İlk tedarikçi iletişimi: "[Tedarikçi Adı]'nı [kategori/proje] için bir RFQ'ya katılmaya davet eden bir e-posta yazın. Proje kapsamını, gönderi tarihini ve açıklamalar için iletişim bilgilerini ekleyin. Tonunuz resmi ama samimi olsun." Açıklama talebi: "Teklif talebi yanıtında eksik olan ayrıntılar hakkında [Tedarikçi Adı]'na bir açıklama e-postası taslağı hazırlayın. Birim fiyatlandırma, teslimat zaman çizelgesi ve garanti koşulları hakkında özel olarak bilgi isteyin. [tarih] tarihine kadar yanıt verilmesini talep edin." Son tarih hatırlatıcı: "[Tedarikçi Adı]'na [ID] için RFQ yanıtının [tarih] son teslim tarihi olduğunu hatırlatan bir e-posta oluşturun. Kibar, kısa ve profesyonel bir üslup kullanın ve gönderi talimatlarını tekrar ekleyin." Toplantı sonrası takip: "Bugünkü müzakere görüşmesinden sonra [Tedarikçi Adı]'na bir takip e-posta yazın. Anlaşılan noktaları, bekleyen açıklamaları ve atanan sorumlular ve son tarihlerle birlikte sonraki adımları özetleyin."

4. Giriş formunu oluşturmak için ChatGPT

Satın alma takımınız, e-posta, sohbet ve gayri resmi notlar dahil olmak üzere birçok kanaldan kaynak bulma talepleri alır.

Standart bir kabul süreci olmadan, bütçe, teknik özellikler ve son tarihler gibi önemli ayrıntılar gözden kaçabilir. Bunları elde etmek için birden fazla talep göndermeniz bile gerekebilir.

ChatGPT'yi kullanarak, talep edenin ayrıntıları, iş gerekçesi, bütçe kodları, uyumluluk kontrolleri ve zaman çizelgeleri gibi gerekli tüm bilgileri önceden toplayan adım adım bir form oluşturun.

Böylelikle, her talep tamamlandı ve standartlaştırılmış verilerle iş akışına girer, bu da gidip gelmeleri azaltır ve daha hızlı onaylar sağlar.

🤖 Giriş formu oluşturmak için komut: “[şirket türü/sektör] için bir tedarik giriş formu oluşturun. Talep edenin ayrıntıları, proje açıklaması, harcama kategorisi, tahmini bütçe, gerekli teslim tarihi, uygunluk kontrolleri ve onay süreci için alanlar ekleyin. Formu yapılandırılmış bir kontrol listesi veya web formu taslağı olarak biçimlendirin. ”

ClickUp'ın Çalışma Alanında, e-postalar veya elektronik tablolar arasında ayrıntıları aramanıza gerek yoktur. Koşul mantığı ile ClickUp Formlarını kullanın, böylece talep edenler veya tedarikçiler yalnızca kendileriyle ilgili alanları görürler. Örnek, sertifika yüklemeleri yalnızca düzenlemeye tabi bir kategori seçildiğinde görünür. Gönderilen her form otomatik olarak bir görev oluşturabilir, doğru sahibine atayabilir ve onayları tetikleyici olarak kullanabilir, böylece tedarik alımı manuel bir çaba gerektirmeden talepten eyleme geçebilir.

Orta kademe yönetim için ChatGPT tedarik kullanım örnekleri

5. Sözleşme incelemesi ve risk değerlendirmesi için ChatGPT

Sözleşme incelemeleri, tedarik sürecindeki en büyük engellerden biridir. Standart olmayan şartları, uyum eksikliklerini veya gizli riskleri tespit etmek için zaten aşırı yüklenmiş hukuk departmanlarına güvenmek zorundasınız.

ChatGPT, hukuk takımının yerini alamasa da, sözleşme yönetimi sürecinde ilk aşama inceleme görevini yerine getirir.

Sözleşmeleri tarayarak olağandışı fiyatlandırma tetikleyiciyi, otomatik yenileme maddelerini, sorumluluk sınırlarını ve uyumluluk gerekliliklerini vurgulaması için komut verebilirsiniz. Ayrıca, daha derin hukuki inceleme gerektiren sorunları da ortaya çıkarabilir.

🤖 Tedarikçi sözleşmelerini gözden geçirmek için komut: "[Kategori/proje] için bu tedarikçi sözleşmesini gözden geçirin. Fiyat ayarlamaları, otomatik yenilemeler, fesih hakları, sorumluluk sınırları, veri koruma ve hizmet kredileri ile ilgili tüm maddeleri çıkarın. Her biri için, yaygın satın alma uygulamalarına göre Standart veya Standart Dışı olarak sınıflandırın. Gerekçesiyle birlikte kısa bir risk notu (Düşük/Orta/Yüksek) sağlayın ve hukuk departmanına göndermeden önce satın alma departmanının sorması gereken açıklayıcı soruları listeyle sunun. Liderlik için en önemli 5 riski ve önerilen sonraki adımları özetleyen bir sayfa ile bitirin. ”

6. Müzakere desteği için ChatGPT

Önemli bir toplantıya girmeden önce simüle edilmiş bir müzakere yaptığınızı hayal edin. Kişiselleştirilmiş müzakereciniz, argümanlarınızı baskı altında test eder, zayıf noktalarınızı ortaya çıkarır ve yanıtlarınızı keskinleştirir.

ChatGPT, müzakere provası ortağı olarak görev yapar. Tedarikçilerle yapacağınız konuşmaları simüle edebilir, karşı argümanları test edebilir ve gerçek toplantıdan önce olası itirazları öngörebilirsiniz. Bu konuşmayı, itirazları ele alma senaryoları hazırlamak ve müzakere becerilerinizi geliştirmek için bile kullanabilirsiniz.

🤖 Tedarikçi müzakeresi için rol yapma komutu: "Gerçek toplantımızdan önce tedarikçi ile müzakere yapma alıştırması yapmam gerekiyor. Sen tedarikçi rolünü oynayacaksın, ben de alıcı rolünü oynayacağım. Durum şu: Ürün/Hizmet: [ne satın aldığınızı belirtin] Mevcut şartlar: [mevcut fiyatlandırma, ödeme koşulları, teslimat programı] Değiştirmek istediğim şey: [aradığınız yeni terimler] Tedarikçinin olası endişeleri: [nakit akışı, marjlar, kapasite vb. ] Açılış talebime tipik bir tedarikçi itirazıyla yanıt vererek müzakereye başlayın. Gerçekçi sektör kısıtlamaları ve endişeleri kullanın. Gerçek bir tedarikçi gibi zorlu ama adil olun. Görüşmelerimizi tamamladıktan sonra, aşağıdaki konularda dürüst geri bildirimlerinizi bekliyorum: Hangi argümanlarım en güçlü/en zayıftı?

Hangi itirazları iyi veya kötü bir şekilde ele aldım?

Deneyebileceğim alternatif yaklaşımlar

Pozisyonumu iyileştirebilecek, gözden kaçırdığım anahtar noktalar Başlamaya hazır mısınız? İşte benim açılış cümlem: [açılış müzakere cümlenizi ekleyin]”

⭐ Bonus: Daha akıllı müzakereler için ClickUp Brain MAX —bağlamsal yapay zeka kullanın. ClickUp'ın Çalışma Alanında, müzakere verilerini, şartları veya tedarikçi notlarını harici araçlara kopyalamanıza gerek yoktur. ClickUp Brain MAX, bağlamsal yapay zekayı doğrudan çalışma alanınıza getirir. Aktif projelerinizi, tedarikçi geçmişinizi ve sözleşme şartlarınızı anlar, böylece konuşma noktalarını özetlemesini veya karşı argümanlar hazırlamasını istediğinizde, bağlamı zaten bilir.

7. Harcama kalıplarını analiz etmek için ChatGPT

Orta düzey bir tedarik uzmanı olarak, genellikle ham harcama verilerini (ERP sistemlerinden alınan CSV özetleri, satın alma siparişi (PO) geçmişini içeren elektronik tablolar veya tedarikçi faturaları) ilk inceleyen kişi sizsiniz.

Liderlere eyleme geçirilebilir içgörüler sunmak için trendleri, sızıntıları veya maverick harcamaları yeterince hızlı bir şekilde tespit etmelisiniz. Ancak, verileri manuel olarak temizlemek ve dilimlemek saatler sürer.

ChatGPT, veri dosyalarını yorumlayarak ve bunların anlattığı hikayeyi özetleyerek bu süreci hızlandırır. Harcamalara göre en önemli kategorileri vurgulayabilir, yinelenen tedarikçileri işaretleyebilir, birim fiyat farklılıklarını ortaya çıkarabilir ve konsolidasyon veya yeniden müzakere fırsatlarını belirleyebilir.

Sonuç, sunuma hazır bir anlatımdır.

🤖 Harcama modelini analiz etmek için komut: "Bu tedarik harcama verilerini analiz edin ve maliyet azaltma fırsatlarını belirleyin: [harcama verilerinizi yapıştırın]. Sizden şunu yapmanızı istiyorum: Dikkat edilmesi gereken olağandışı harcama kalıplarını veya anormallikleri tespit edin.

Benchmarklara kıyasla fazla harcama yaptığımız kategorileri belirleyin.

Tedarikçileri birleştirmek veya hacim indirimleri için pazarlık yapmak için fırsatlar bulun.

Onaylı satıcılar dışında gerçekleşen maverick satın alımları vurgulayın.

Her bir öneriden elde edilebilecek potansiyel tasarrufları hesaplayın.

Etki ve uygulama kolaylığı açısından fırsatları öncelik sırasına koyun. Bulguları, mümkünse belirli dolar tutarları ve her fırsat için uygulanabilir sonraki adımlar ile birlikte açık bir özet halinde sunun. ChatGPT aracılığıyla

8. Satın alma siparişlerini (PO) otomasyon için ChatGPT

Bir PO oluştururken, her PO için bütçe kodlarını kontrol etmeniz, tedarikçi bilgilerini doğrulamanız, satır öğelerini uyumlu hale getirmeniz ve şirket politikalarına uygunluğu sağlamanız gerekir.

Manuel süreç hataya açıktır, çünkü yanlış SKU'lar veya uyumsuz fiyatlar bile daha büyük sorunlara yol açabilir. Bu durum, tedarik, finans ve tedarikçiler arasında anlaşmazlıklara yol açmakla kalmaz, aynı zamanda düzeltmeler ve yeniden onaylar için zaman kaybına da neden olur. En kötü senaryoda, cezalarla sonuçlanabilir.

ChatGPT, talep verileri, tedarikçi ayrıntıları ve fiyatlandırma koşulları gibi yapılandırılmış girdileri alarak satın alma siparişlerinin ilk taslağının otomasyonunu gerçekleştirebilir.

Satın alma siparişinin satır öğeleri, toplamlar, teslimat adresleri ve şartlar önceden doldurulmuş olarak eksiksiz bir biçim oluşturur. İnsan müdahalesi ile satın alma siparişini doğrulayabilir ve onaylayabilirsiniz.

Ayrıca ChatGPT, PO gönderilmeden önce tutarsızlıkları (sözleşmede belirtilen fiyatlarla uyuşmayan fiyatlar gibi) işaretleyebilir.

🤖 Satın alma siparişlerini otomasyonlamak için orta düzey komut: "Bu talep verilerine göre [Tedarikçi Adı] için bir satın alma siparişi oluşturun: [tabloyu veya ayrıntıları yapıştırın]. PO sayısını, tedarikçi ayrıntılarını, satır öğelerini (SKU'lar, birim fiyatlar ve miktarlar ile birlikte), toplam maliyeti, teslimat adresini, ödeme koşullarını ve bir onay bölümünü ekleyin. Sözleşmeli fiyatlarla karşılaştırıldığında uyuşmayan fiyatları işaretleyin ve doğrulama gerektiren eksik alanları vurgulayın. " ChatGPT aracılığıyla

ClickUp Brain'den görevlerden veya bağlantılı faturalardan doğrudan satır öğelerini, fiyatları ve tedarikçi verilerini almasını isteyin. Brain bilgileri otomatik olarak alır ve inceleme, onay ve gönderime hazır yapılandırılmış bir PO taslağı oluşturur. Sonuç olarak, her hafta düzinelerce satın alma siparişini yöneten satın alma yöneticileri için döngü süreleri kısalır.

9. Satıcı yönetimi için ChatGPT

Satıcı yönetimi, parçalanmış veriler nedeniyle kaynak yoğun bir iştir: performans raporları, SLA'lar ve uyumluluk güncellemeleri farklı biçimlerde (hesap tabloları, PDF'ler, e-posta) gelir. Bu bilgileri manuel olarak birleştirmek önemli ölçüde zaman ve çaba gerektirir ve gecikmelere ve finansal cezalara yol açan kritik sorunlar (SLA ihlalleri, sertifika geçersizlikleri) riskini artırır.

Standartlaştırılmış veriler olmadan, yenileme döngüleri uzar ve tedarikçi performansına ilişkin kanıtlar anekdot niteliğinde kalır.

ChatGPT, parçalı girdileri yapılandırılmış satıcı puan kartları, risk gösterge paneli ve üç aylık performans özetleri halinde birleştirmenize yardımcı olur. Raporlardan veya e-postalardan anahtar ayrıntıları çıkarabilir, tekrarlayan sorunları işaretleyebilir ve hatta düşük performans gösteren tedarikçiler için düzeltici eylem planları oluşturabilir.

🤖 Satıcı puan kartı ve risk özeti oluşturmak için ChatGPT komut istemi: "Performans raporları, SLA günlükleri ve uyumluluk belgelerinden [Tedarikçi Adı] için tedarikçi verilerini birleştirin. SLA uyumu, teslimat performansı, fiyat istikrarı ve sorun sıklığını özetleyin. Riskleri kategoriye göre sınıflandırın (finansal, operasyonel, uyumluluk) ve derecelendirmeler atayın (Düşük/Orta/Yüksek). Ardından, görsel göstergeler ve 90 günlük iyileştirme planı içeren, belirli düzeltici eylemler ve eskalasyon tetikleyicileri de dahil olmak üzere bir sayfa satıcı puan kartı oluşturun.

⭐ Bonus: Satıcı yönetimi için ClickUp AI Ajanlarını kullanın. Önceden oluşturulmuş Ajanları kullanın veya bunları özel hale getirin. Bu Ajanlar şunları yapabilir: Satıcı KPI'larını izleyin: OTIF performansını, kusur oranlarını ve maliyet farklılıklarını tedarikçiler arasında gerçek zamanlı olarak izleme.

Tedarikçi risklerini tahmin edin: Tekrarlanan SLA ihlalleri veya geciken sevkiyatlar gibi kalıpları sistematik hale gelmeden önce belirleyin.

İyileştirme eylemleri oluşturun: Düzeltici önlemler önerin veya CAPA (Düzeltici ve Önleyici Eylem) görevlerini otomatik olarak taslak haline getirin.

Akıllı bir şekilde eskalasyon yapın: Sorunları, ciddiyetine ve tedarikçi kademesine göre tedarik sahiplerine veya kategori yöneticilerine yönlendirin.

Raporlamayı otomatikleştirin: Haftalık satıcı durumunu özetleyin ve güncellemeleri doğrudan ClickUp gösterge panellerinize veya Slack kanallarınıza aktarın. İlk AI Aracınızı ayarlamak için bu video'yu izleyin:

Liderler için ChatGPT tedarik kullanım örnekleri

10. Tedarik stratejisi planlaması için ChatGPT

Bir Tedarik Direktörü (CPO) stratejik netliğe ihtiyaç duyar. Örneğin, maliyet azaltma ile tedarikçi dayanıklılığı ve ESG önceliklerini nasıl dengeleyeceği gibi. Geleneksel planlama, haftalarca süren çapraz fonksiyonlu atölye çalışmaları ve PowerPoint sunumları gerektirir.

ChatGPT, tedarikçi verilerini, harcama analizlerini, pazar raporlarını ve iç hedefleri tek bir tutarlı strateji anlatımında sentezleyerek bu döngüyü saatler içinde özetler.

Kurumsal OKR'lerle uyumlu dönüşüm dönüm noktaları, teknoloji kolaylaştırıcıları ve performans ölçütleri içeren tedarik kılavuzları oluşturabilir. Liderler, bu AI destekli taslakları kullanarak sıfırdan oluşturmak zorunda kalmadan doğrudan stratejik tartışmalara geçebilirler.

🤖 Tedarik stratejisi planlaması için ChatGPT komutu: "Baş Tedarik Stratejisti olarak hareket edin. Aşağıdaki girdileri kullanarak (a) hedefler ve kılavuz KPI'lar, (b) kategori oyun kitapları, (c) tedarikçi portföy stratejisi, (d) işletim modeli ve rol, (e) veri/teknoloji yol haritası, (f) riskler ve risk azaltma önlemleri, (g) 12 aylık dönüm noktaları içeren 3 yıllık bir tedarik stratejisi oluşturun. Girdiler: Sektör = [ ], Gelir = [ ], Maliyet tabanı karışımı = [doğrudan %/dolaylı %], En önemli 8 kategori = [ ], Mevcut olgunluk (S2C/CLM/SRM/P2P/Analitik 1–5) = [ ], Tasarruf hedef = [%], Dayanıklılık hedef = [çift kaynak %, geri kazanım süresi], ESG öncelikleri = [ ]. Kısıtlamalar: Bütçe ≤ [ ], personel sayısı artışı ≤ [ ], yasal yükümlülükler = [ ]. Çıktılar: 1 sayfa yönetici özeti, kategori strateji tablosu, dönüşüm zaman çizelgesi (üç aylık), KPI ağacı (öncü/gecikmeli), risk ısı haritası, yönetişim ritmi. ”

11. Tahmini harcama tahminleri için ChatGPT

Değişken piyasalar, harcamaların öngörülemezliğini üst düzey yöneticilerin en büyük kör noktalarından biri haline getiriyor.

Tedarik zinciri yöneticileri (CSCO) ve finans yöneticileri (CFO), güvenilir tahminlerin olmadığı durumlarda geçmiş ortalamalara veya statik bütçelere güvenmek zorundadır.

ChatGPT, pazar bilgilerini, emtia indekslerini, para birimi dalgalanmalarını ve tedarikçi performans verilerini iç harcamalara katmanlayarak ileriye dönük tahminler üretebilir.

Aşırı harcamalar için erken uyarı sinyalleri verir ve hacim konsolidasyonu veya tedarikçi ile yeniden müzakere gibi risk azaltma senaryoları modeller.

🤖 Tahmini harcama tahmini için ChatGPT komut istemi: "24 aylık S2P verilerini (satın alma siparişleri/faturalar) analiz ederek, Temel/Yüksek/Düşük senaryolarıyla kategori bazında bir sonraki çeyrek için harcama tahmini oluşturun. Yapılacaklar: Mühendislik faktörleri (hacim, birim maliyet, mevsimsellik, döviz kuru, emtia indeksi [belirtin]) Her bir etken için harcamaların duyarlılığını (esneklik) ölçün Bütçeyi >[x]% aşması muhtemel kategorileri işaretleyin Etkisi ve zamanlaması ile hedefli eylemler (ör. hacim konsolidasyonu, riskten korunma, yeniden teklif verme) önerin. Çıktılar: Yönetici özeti (≤12 madde), kategori tablosu (tahmin, aralık, etkenler, risk), şelale grafiği açıklaması ("rakamları etkileyen faktörler"), sahipleriyle birlikte 30/60/90 günlük eylem planı. Varsayımlar: Belge veri kalitesi eksikliklerini ve kategori başına güven düzeyini belgelendirin. ” ChatGPT aracılığıyla

📚 Daha fazla bilgi: SaaS Tedarik Sürecini Yönetme

12. Tedarikçi risk istihbaratı için ChatGPT

Tek bir tedarikçinin aksaklığı milyonlarca dolarlık geliri durdurabilir. Ancak birçok CPO, risk ortaya çıktıktan sonra farkına varır.

ChatGPT, gerçek zamanlı bir analist görevi görebilir. Kamuya açık haberleri, yaptırım listelerini, ESG açıklamalarını ve finansal belgeleri tarayarak istikrarsızlığın erken belirtilerini tespit edebilir.

Dış göstergeleri (sahiplik değişikliği, grevler, iflas) iç KPI'larla (teslimat gecikmeleri, kalite sorunları) ilişkilendirebilir ve risk azaltma stratejileri önerebilir.

🤖 Tedarikçi risk istihbaratı için ChatGPT komut istemi: "Aşağıdaki veri kaynaklarını kullanarak [Tedarikçi Adı] için bir Tedarikçi Risk Raporu oluşturun: iç KPI'lar (teslimat oranı, kusurlar, SLA ihlalleri), son haberler ve kredi raporları. Finansal, operasyonel ve uyumluluk boyutlarında riski değerlendirin

Nicel risk puanı (1–10) atayın

En önemli 5 tehlike işaretini ve önerilen önlemleri belirleyin.

Renk kodlu derecelendirmelerle (Düşük/Orta/Yüksek) 1 sayfalık bir yönetici özetinde özetleyin.

13. Yönetici gösterge paneli ve raporları için ChatGPT

ChatGPT, tedarikçi puan kartlarını, PO verilerini ve tasarruf raporlarını analiz ederek üç aylık iş incelemeleri veya yönetim kurulu toplantıları için özet raporlar oluşturabilir.

KPI sapmalarını vurgulayabilir, farklılıkları açıklayabilir ve hatta sonraki eylemleri önerebilir; böylece metrikleri eyleme geçirilebilir yönetim içgörülerine dönüştürebilir.

🤖 Yönetici panoları hazırlamak için ChatGPT komut istemi: "Bu üç aylık tedarik performansı verilerini yönetim kuruluna sunulmaya hazır bir rapora dönüştürün. Şunları ekleyin: Toplam harcama ve gerçekleştirilen tasarruflar

Tedarikçi risk eğilimleri ve anahtar olaylar

Sözleşme uyum yüzdesi

Ortalama tedarik döngüsü süresi

Dijital dönüşüm girişimlerinin özeti Yöneticilerin kolayca okuyabileceği bir biçim ve gelecek çeyrek için beş anahtar öneri.

14. Sürdürülebilirlik ve ESG raporlaması için ChatGPT

Tedarik, bir şirketin sürdürülebilirlik ayak izinin %60-90'ını oluşturur, ancak tedarikçilerden ESG verilerini toplamak zaman alıcı ve parçalı bir iştir.

ChatGPT, ESG açıklamalarını, emisyon raporlarını ve denetim bulgularını çıkarabilir, bunları CSRD veya GRI çerçevelerine harita edebilir ve uyum eksikliklerini ortaya çıkarabilir.

Ayrıca tedarikçi iyileştirme planları önerebilir ve sürdürülebilirlik incelemeleri için liderlik özetleri oluşturabilir.

🤖 ESG uyumluluk özeti hazırlamak için ChatGPT komut istemi: "Harcamalara göre en büyük 20 tedarikçi için [CSRD/GRI] ile uyumlu bir ESG tedarikçi performans paketi derleyin. Girdiler: Tedarikçinin ESG açıklamaları (sağlayıcı), denetim notları, kategori risk seviyesi. Görevler: Kapsam 3 ile ilgili metrikleri, çeşitlilik istatistiklerini, güvenlik olaylarını ve politika onaylarını çıkarın. Çerçeve kriterlerine göre eksiklikleri belirleyin; veri toplama talepleri önerin. Çıktılar: Tedarikçi/kategoriye göre ısı haritası, olgunluk seviyeleri (Temel/İlerleme/Lider), kanıt gerektiren 6 aylık iyileştirme eylemleri ve sözleşme kaldıraçları (raporlama maddeleri, puan kartı ağırlıkları). Dikkat: Her bir metrik için kaynağı belirtin; tahminleri güven düzeyiyle işaretleyin. ” ChatGPT aracılığıyla

15. Toplam sahiplik maliyeti ve değer mühendisliği için ChatGPT

CPO'lar ve CFO'lar, "birim maliyet tasarrufları"nın ötesine geçerek toplam değer oluşturma hedefine ulaşmak istiyorlar.

ChatGPT, uçtan uca maliyet etkenlerini modelleyebilir. Buna satın alma, lojistik, enerji, bakım, imha ve risk primleri dahildir ve spesifikasyonları veya tedarik modellerini yeniden tasarlama yolları önerir.

Ayrıca, tedarikçi tekliflerini piyasa normlarıyla karşılaştırarak, temel fiyatlandırmanın arkasında genellikle gizlenen hizmet maliyeti bilgilerini ortaya çıkarabilir.

🤖 ChatGPT komut istemiyle anahtar kategoriler için TCO senaryoları modelleyin: “[Kategori/ürün] için toplam sahip olma maliyeti modeli geliştirin. Doğrudan ve dolaylı maliyet faktörlerini (malzemeler, lojistik, garanti, bakım, risk, arıza süresi) dahil edin. Sadece fiyat değil, yaşam döngüsü maliyetine göre en iyi 3 tedarikçiyi karşılaştırın. Kaliteden ödün vermeden toplam maliyeti en az %8 oranında azaltan 3 tasarım veya süreç değişikliği önerin.

📚 Daha Fazla Bilgi: En İyi Operasyon Yönetimi Yazılım Araçları

Tedarikte ChatGPT Kullanımının Sınırları

ChatGPT, tedarik operasyonlarına önemli bir değer katar, ancak bir tedarik yönetimi yazılımı değildir. Bilmeniz gereken sınırları olan bağımsız bir araçtır.

Bağlam farkındalığının eksikliği

ChatGPT şirketinizi anlamaz. İlgili öneriler almak için tedarik stratejinizi açıklamalı ve belirli veri noktaları, materyaller, web siteleri ve organizasyonel gereksinimleri girmelisiniz.

Derin bir bağlam olmadan, iç kısıtlamalarınızı veya stratejik önceliklerinizi dikkate almayan genel öneriler alırsınız.

Entegrasyon eksikliği

ChatGPT, sipariş yönetimi aracınızdan veya lojistik yazılımınızdan verileri gerçek zamanlı olarak otomatik olarak çekemez. Verileri birden fazla platformdan manuel olarak dışa aktarmanız ve analiz için ChatGPT'ye girmeniz gerekir. Bu sadece zaman alıcı olmakla kalmaz, aynı zamanda veriler dışa aktarım ve analiz arasında güncelliğini yitirdiğinde doğruluk sorunları da yaratır.

👀 Biliyor muydunuz? Şirketlerin yalnızca %21'i harcama verilerinin %70'inden azını tek bir yerde saklamaktadır, bu da çoğu tedarik takımının dağınık verilerle körlemesine çalıştığı anlamına gelir.

Gizlilik ve güvenlik endişeleri

ChatGPT'yi tedarik için kullandığınızda, hassas tedarikçi bilgilerinin, sözleşme şartlarının ve rekabetçi fiyatlandırma verilerinin paylaşımı söz konusu olur. Bu, şirketinizin özel bilgileri üçüncü taraf AI hizmetleriyle paylaşımına ilişkin politikasına aykırı olabilir.

Çünkü standart ChatGPT, OpenAI'nin sunucuları üzerinden sorguları işler ve çalışanlar sistemi iyileştirmek için konuşmalarınızı inceleyebilir. Kurumsal düzeyde gizlilik kontrolleri olmadan verileriniz tehlikeye girebilir ve bu da yasal sorunlara yol açabilir.

❗ Dikkat: KPMG'nin " AI'ya Güven " araştırmasına göre, çalışanların %44'ü hassas kurumsal verileri halka açık AI araçlarına yüklemek gibi şirket politikalarına aykırı şekillerde AI kullanıyor. Daha da endişe verici olan ise, %57'sinin AI hataları nedeniyle işlerinde hatalar yaptığını itiraf etmesi.

Otomasyonlu ş Akışı yürütme yok

ChatGPT, organizasyonel plan ve analizde yardımcı olur, ancak tedarik görevlerini otomatik olarak yürütemez. AI, satın alma talepleri göndermez, tedarikçi kayıtlarını güncellemez veya onay süreçlerini tetikleyici olarak kullanamaz.

Stratejileri ve şablonları uygulamak için yine de ayrı sistemlere ihtiyacınız olacaktır. Tedarik planlaması ile uygulama arasındaki bu uçurum, ek manuel iş yükü yaratmaktadır.

Veri doğruluğu ve doğrulama zorlukları

ChatGPT, temel veriler yanlış veya uydurma olsa bile, otoriter görünen yanıtları tercih etme eğilimindedir. Bu, tedarik görevleri için üretken yapay zeka kullanmanın yaygın bir sakıncasıdır.

Satın alma uzmanları, karar vermeden önce tüm tedarikçi bilgilerini, fiyatlandırma verilerini ve uyumluluk ayrıntılarını iki kez kontrol etmelidir. Bu doğrulama adım adımı, takımların kolaylaştırmayı umduğu araştırma süreçlerine zaman ekler.

❗ Dikkat: Deloitte Avustralya, Avustralya hükümetine sunulan AI destekli bir raporda uydurma içerik (sahte mahkeme alıntıları, sahte kaynak gösterimleri ve yanlış referanslar) bulunduğu ortaya çıktıktan sonra 440.000 Avustralya dolarının bir kısmını iade etti. Bu bölüm, kurumsal ve finans takımlarına bir uyarı niteliğindedir: AI araçlarına körü körüne güvenilemez ve özellikle yüksek riskli raporlama veya sözleşme müzakerelerinde insan gözetimi hala çok önemlidir.

Gerçek zamanlı izleme yok

ChatGPT, tedarikçi veritabanları veya izleme sistemleriyle entegrasyonlar sağlayarak sağlayıcı performansı hakkında güncel bilgiler sağlamaz. Doğru sağlayıcı değerlendirmeleri elde etmek için birden fazla kaynaktan performans verilerini toplamanız gerekecektir.

Bu durum sürekli izlemeyi engeller ve tedarikçi ilişkilerinde stratejik karar verme ve risk yönetimini etkileyebilecek kör noktalara yol açar.

Tedarik için ChatGPT Alternatifleri

ChatGPT'nin bağımsız bir araç olarak sınırları, uçtan uca tedarik operasyonları için pratik olmamasını sağlar.

Aslında, tedariki gerçekten kolaylaştırmak istiyorsanız, mevcut proje yönetimi altyapınızın üzerine inşa edilmiş bir AI tedarik aracına ihtiyacınız vardır.

ClickUp gibi, projeleri yönetmenize, tedarikçileri izlemenize, iş akışlarını otomatikleştirmenize ve tek bir platformdan tedarik verilerini analiz etmenize olanak tanıyan, iş için her şeyi içeren bir uygulama. Ve merkezi bir yapay zeka (ClickUp Brain) ile operasyonunuzun her parçasını birbirine bağlantı verebilirsiniz. İşte nasıl:

ClickUp Şablonu ile tedarik ş akışlarını ayarlayın.

ClickUp'ın Tedarik Şablonu, tüm tedarik sürecinizi kolaylaştırmak için kod gerektirmeyen yapılandırılmış bir çerçeve sunar. Talep alımı, RFP'ler, sözleşme müzakereleri ve iç tedarik operasyonları için önceden tanımlanmış kurulumlarla birlikte gelir, böylece ş akışlarını sıfırdan oluşturmanıza gerek kalmaz.

Ücretsiz şablon alın ClickUp Tedarik Şablonu ile tedarik sürecinizi merkezileştirin.

ClickUp tedarik şablonunu şu amaçlarla kullanın:

Satın alma SOP'nizi taslak haline getirin: Takımdaki herkesin açık ve belgelenmiş süreçlere sahip olması için standart prosedürler oluşturun.

Talep alımlarını izleme: Farklı departmanlardan gelen tedarik taleplerini, öncelik düzeyleri ve son teslim tarihleri ile tek bir düzenli görünümde görünürlük sağlayarak yönetin.

Tedarikçi performansını izleyin: Tedarikçi performans verilerini 8 farklı Tedarikçi performans verilerini 8 farklı ClickUp Görünümünde katman, risk, iletişim bilgileri ve proje durumuna göre görselleştirin.

Önemli ortaklıkları görselleştirin: Tier 1 Mission Critical Görünüm ile risk düzeyleri ve iletişim bilgileri dahil olmak üzere gerekli tedarikçi bilgilerini alın.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Zihin Haritalarında sürükle ve bırak düğümlerini kullanarak karmaşık tedarik süreçleri arasında bağlantılar kurun. Farklı tedarik adımlarını görselleştirin ve tedarik zinciri yönetiminizi etkilemeden önce darboğazları belirleyin. Sürükle ve bırak düğümleri ile tedarik süreci ş Akışınızın farklı adımlarını planlayın ve ClickUp Zihin Haritaları'nı kullanarak görevler arasında bağlantılar kurun.

ClickUp Docs ile paylaşılabilir tedarik belgeleri oluşturun.

ClickUp Belge ile tedarik süreciniz için merkezi wiki'ler oluşturun.

ClickUp Docs, tüm sözleşmelerinizi ve belgelerinizi oluşturmak ve saklamak için merkezi bir merkez sunar. Docs ile, birden fazla takım üyesini tedarik belgeleri üzerinde iş yapmaya davet edebilir ve sürüm kontrolü sorunlarını aşmak için izinleri kısıtlayabilirsiniz.

Belgeler, ClickUp Görevlerinize ve tedarik kayıtlarınıza kolayca bağlanabilir. Bu, bir tedarikçi şartlar hakkında aradığında en son sözleşme sürümünü bulmak için e-posta zincirlerini veya paylaşılan sürücüleri aramak zorunda kalmayacağınız anlamına gelir.

ClickUp Brain ile bağlamsal yapay zekaya erişin

Belgelerde ClickUp Brain'e de erişebilirsiniz. Belge düzenleyicinizde bulunan satın alma yapay zekası ile şunları yapabilirsiniz:

Sözleşme şablonları oluşturun: Şirketinizin önceki sözleşmelerine dayalı olarak Şirketinizin önceki sözleşmelerine dayalı olarak envanter , teklifler, öneriler ve hizmet sözleşmeleri için standart şablonlar oluşturun.

Tedarikçi belgelerini kişiselleştirin: Brain, tedarikçi veritabanınızdan ilgili verileri çekerek iletişim bilgilerini ve fiyat geçmişini doldurur, böylece her belgeyi manuel olarak güncellemeniz gerekmez.

Sözleşme risklerini inceleyin: Brain, karmaşık yasal belgeleri analiz edebilir ve elverişsiz ödeme koşulları veya eksik fesih maddeleri gibi olası sorunları işaretleyebilir.

Satıcı tekliflerini özetleyin: Brain, uzun tekliflerin özetlerini oluşturur ve birden fazla satıcı arasındaki anahtar fiyat farklılıklarını ve zaman çizelgesi değişikliklerini vurgular.

Uyumluluk açısından inceleme: Brain, sözleşmeleri sektörünüzün yasal gerekliliklerine göre kontrol eder ve eksik sertifikaları veya güvenlik protokollerini belirler.

ClickUp Brain'i kullanarak ClickUp Belge'de ayrıntılı RFP belgeleri oluşturun.

ClickUp Otomasyonları ile tedarik ş akışlarını otomatikleştirin

Onayları izleme, satın alma taleplerini yönlendirme, satıcı güncellemelerini takip etme ve faturaları kapatma, zamanınızı alıcı görevlerdir.

ClickUp Otomasyonları ile bu rutin adımları kendi kendine çalışan ş akışlarına dönüştürün.

Hızlı bir başlangıç için 100'den fazla hazır ClickUp Otomasyon şablonundan seçim yapın.

Otomasyonlar, görevleri aşamalar arasında taşıyabilir, harcama eşiklerine göre sahipler atayabilir veya tedarikçi sertifikaları veya sözleşme tarihleri sona ermeye yaklaştığında tetikleyici uyarılar tetikleyebilir. Maliyet veya departman koşulları karşılandığında satın alma talepleri otomatik olarak onay için yönlendirilebilir.

Aşağıda, kurabilirsiniz bazı otomasyonlar bulunmaktadır: Bütçe onay ş Akışı Satın alma talebi gönderildi → Bütçe 5.000 $'ı aşıyor → Finans Müdürüne otomatik olarak atayın → Onay bildirim gönderin Tedarikçi risk izleme Tedarikçi risk derecelendirme değişiklikleri → Durum güncellemeleri "Yüksek Risk" olarak → İnceleme görevi oluşturun → 24 saat içinde tedarik takımını bilgilendirin Sözleşme yenileme uyarıları Sözleşme sona erme tarihi yaklaşıyor → Son tarihten 90 gün önce → Yenileme görevi oluşturun → Satıcı ilişki yöneticisine atayın

ClickUp Gösterge Paneli ile tedarik performansını görselleştirin.

Sadece ölçülen şeyleri iyileştirebilirsiniz. Tedarik döngüsü boyunca ölçülmesi gereken çok sayıda metrik olduğundan, bunları manuel olarak izleme zor olacaktır.

ClickUp Gösterge Paneli, sözleşmeleriniz ve tedarikçi verilerinizin birleşik bir görünümünü sunarak size önemli ölçüde zaman kazandırır. Zamanında teslimat, maliyet tasarrufu veya uyumluluk puanlarını izliyor olun, tüm tedarik durumunuz bir bakışta görünürlük kazanır.

Karmaşık teknik tedarik anahtar performans göstergelerini ClickUp Gösterge Panelleri ile CXO'ya uygun görsel raporlara dönüştürün.

📊 ClickUp kullanarak izleme yapabileceğiniz satın alma KPI'ları 'ndan bazıları şunlardır: Zamanında Teslimat (OTD): Planlandığı gibi tamamlandı tedarikçi teslimatlarının yüzdesi

Elde Edilen Maliyet Tasarrufu: Müzakere edilen sözleşmeler veya tedarikçi konsolidasyonundan elde edilen toplam tasarruf

Tedarik Döngüsü Süresi: Talep tarihinden satın alma siparişine kadar geçen ortalama süre

Sözleşme Uyum Oranı: Aktif sözleşmeler kapsamında yapılan satın alımların yüzdesi

Tedarikçi Hata Oranı: Kalite sorunları nedeniyle reddedilen teslimatların yüzdesi

Yönetilen Harcama: Resmi tedarik süreçleri aracılığıyla yönetilen toplam harcamanın bir kısmı

Tedarikçi Yanıt Süresi: Tedarikçilerin RFQ'lara veya açıklamalara yanıt vermek için harcadıkları ortalama süre

Fatura Doğruluğu: Tutarsızlık olmadan işlenen faturaların yüzdesi

Tedarikçi Risk Puanı: SLA uyumu, finansal istikrar ve uyum durumunu birleştiren ağırlıklı puan

Akıllı ve dinamik içgörüleri doğrudan tedarik gösterge panellerine yerleştirmek için Gösterge Panellerindeki AI Kartlarını kullanın. ClickUp'ın yapay zeka destekli kartları ve gösterge paneli ile ihtiyacınız olan bilgilere her zaman erişebilirsiniz. Özel komut istemleri çalıştırabilir (AI Brain kartları aracılığıyla), yönetici özetleri alabilir veya son etkinliklere göre proje güncellemelerini otomatik olarak oluşturabilirsiniz.

İşin yapıldığı yerlerdeki konuşmaları merkezileştirin

ClickUp Chat'i kullanarak her konuşmayı ilgili görev, RFP veya satın alma siparişiyle bağlantılı tutun.

ClickUp Chat ile tedarik konuşmalarını merkezileştirin

Örnek, bir tedarikçi güncellenmiş fiyatlandırma koşullarını gönderdiğinde, kategori yöneticisi bu notları doğrudan o tedarikçi görevine bağlı sohbet kanalına bırakabilir. Finans, operasyon ve hukuk takımları bir sonraki adımları tek bir yerden görünümleyebilir, tartışabilir ve güncelleyebilir; e-posta karmaşası ve eksik bağlamlar ortadan kalkar.

Canlı işbirliği için, ClickUp Chat'teki SyncUps, işin yapıldığı yerde gerçek zamanlı tartışmalar düzenlemeyi kolaylaştırır. Bir kanal veya ClickUp görevi içinde doğrudan sesli veya video görüşme başlatabilirsiniz.

💡 Profesyonel İpucu: Mobil cihazlarda ClickUp Sohbet'i kullanarak, masanızdan uzaktayken bile tedarik konuşmalarının akıcı bir şekilde devam etmesini sağlayın.

Birleştirilmiş AI çalışma alanı: Akıllı tedarik için tek bir merkez

ClickUp'ın Converged AI Workspace özelliği, belgelerinizi, görevlerinizi, sohbetlerinizi ve AI özelliklerinizi tek bir ortamda bir araya getirir. Excel, e-posta, sözleşme depoları ve analiz panelleri arasında geçiş yapmak yerine, bağlamın korunduğu ve içgörülerinin doğal bir akış içinde aktığı tek bir akıllı pencerede iş yapabilirsiniz.

Tedarik bağlamında, Converged AI şu anlama gelir:

Tedarikçi belgeleri, RFP'ler ve değerlendirme sohbetlerinin sorunsuz bir şekilde birbirine bağlanması

İş görevinin hemen yanında sözleşme şartları, tedarikçi riskleri ve performans eğilimlerinin AI özeti

Bağlamı kaybetmeden tek tıklamayla Sohbet → Görev → AI komut istemi → Rapor arasında geçiş yapın.

🔴 İş Dağınıklığı: Sessiz verimlilik katili. Parçalanmış araçlar karar vermeyi yavaşlatır, işlerin tekrarlanmasına neden olur ve bağlantısız silolarda kritik bilgileri gizler; buna iş dağınıklığı denir. Birleştirilmiş AI Çalışma Alanı kullanmak, tedarik takımlarının bu siloları tek bir tutarlı, veri odaklı ortamda bir araya getirmesine yardımcı olur.

ClickUp ile Tedarik Sürecinizi Kolaylaştırın

Tedarikte yapay zekanın zaman alıcı görevleri akıllı, kendi kendini optimize eden ş akışlarına dönüştürdüğü yadsınamaz bir gerçektir.

Ancak ChatGPT gibi araçlar yalnızca tek tek görevleri ayrı ayrı ele alır.

Tedarikçi verilerinizi, sözleşmelerinizi, onaylarınızı ve iletişimlerinizi tek bir akıllı sistemde birleştiren bir platforma ihtiyacınız varsa, ClickUp hepsini bir araya getirir. Tüm görevlerinizi, dosyalarınızı, konuşmalarınızı ve çalışma alanı verilerinizi tek bir yerde toplayan ClickUp, sizin ve takımınızın verimli ve etkili bir tedarik operasyonu yürütmek için ihtiyaç duyduğu tek birleşik çalışma alanıdır.

Satın alma süreçlerinizi otomasyona başlamak için ClickUp'a ücretsiz kaydolun.