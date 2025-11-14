Whereby ve ClickUp SyncUp: Hangi Video Toplantı Aracı Daha İyi?

1964 yılında AT&T, Dünya Fuarı'nda Picturephone'u tanıttı. İletişimi sonsuza dek değiştireceğini vaat eden hantal bir cihazdı. Bu ayrıcalık için küçük bir arama ücreti ödemekten çekinmezseniz, nihayet konuştuğunuz kişiyi görebiliyordunuz!

Zamanla, bu hantal cihazları, takımları ve müşterileri bir arada tutan şık uygulamalarla değiştirdik (ancak garip sessizlikler hala devam ediyor).

Bu blog yazısında, Whereby ve ClickUp SyncUp adlı iki aracı karşılaştıracağız. Her ikisi de iş gününüzün çok farklı anları için tasarlanmıştır.

Hangisinin araç setinize uygun olduğunu görelim. ☎️

ClickUp ve Whereby'yi Bir Bakışta Karşılaştırın

Aspect ClickUp Whereby Temel amaç Proje yönetimi, görev izleme, takım işbirliği, bilgi yönetimi Video toplantılar, tarayıcı tabanlı konferanslar, gömülebilir görüşmeler Hiyerarşi ve organizasyon Gelişmiş: Alanlar, Klasörler, Liste, Büyük ölçekli organizasyonlar için Her Şeyi Görünüm Organizasyonel hiyerarşi yoktur Görev yönetimi Yapılacaklar, görevler, alt görevler, kontrol listeleri, özel alanlar, durum otomasyonları, görev sahipleri, öncelikler, hatırlatıcılar Görev yönetimi eksikliği Proje görünümleri Liste, Pano, Takvim, Gantt, Zaman Çizelgesi, İş Yükü ve daha fazlası Proje görünümleri sunmaz Otomasyonlar AI destekli otomasyon, zamana dayalı ve tetikleyiciye dayalı otomasyon Video oturumları için API kancaları/web kancaları Belge işbirliği Gerçek zamanlı düzenlenebilir belgeler, wikiler, zengin biçim, belge-görev bağlantısı, bilgi tabanı Canlı sohbet, emoji, toplantı sırasında dosya paylaşımı İletişim Bağlantılı sohbet, görevler ve belgeler, yerleşik e-posta, görev yorumları, bildirimler, atanan yorumlar, ses ve video klipler ile bağlamsal konuşmalar Video, ses, görüşme içi sohbet, tepkiler, dosya paylaşımı İşbirliği ve paylaşım Gerçek zamanlı beyaz tahtalar, misafir paylaşımı, harici bağlantı paylaşımı, prova araçları Sanal beyaz tahta (Miro), canlı altyazılar, küçük grup odaları Planlama ve zaman yönetimi Entegre takvim, zaman takibi, tahminler, Outlook/Google Takvim entegrasyonları Google Takvim entegrasyonları, oda zamanlayıcıları, takvim davetiyeleri AI özellikleri ClickUp Brain (AI arama, yazma, otomasyon, özetler, transkriptler, etiket oluşturma, gelişmiş raporlama), AI Ajanları Canlı transkripsiyon, oturum özetleri Entegrasyonlar 1.000'den fazla uygulama entegrasyonları (Outlook, Slack, Drive, GitHub, Zapier dahil), API/eklenti Miro, Google Dokümanlar, RTMP akışı, geliştirici SDK'ları, React/Flutter/mobil gömülü öğeler Güvenlik/uyumluluk Gelişmiş rol, izinler, denetim günlükleri, Kurumsal güvenlik, ISO 27001, GDPR, SSO, SOC2 ve HIPAA uyumlu Uçtan uca şifreleme (P2P küçük odalar), ISO 27001, GDPR, HIPAA uyumlu, kilitli odalar Toplantı kapasitesi SyncUps'ta 200'e kadar katılımcı 200'e kadar katılımcı (aktif), 400 izleyici (sadece görünüm modu) Dosya depolama Sınırsız (ücretli planlarla), ş akışlarının herhangi bir yerine ek dosya ekleyin/bağlayın Görüşmelerde küçük dosyaların paylaşımı; sınırlı uzun vadeli dosya depolama, sohbet indir

ClickUp nedir?

ClickUp ile birden fazla projeyi yönetin ClickUp'ta hibrit işbirliğini yönetmek için merkezi bir çalışma alanı oluşturun.

Günümüzün iş dünyası bozuk.

Projelerimiz, bilgilerimiz ve iletişimimiz, bizi yavaşlatan birbirinden bağımsız araçlara dağılmış durumda.

ClickUp, proje, bilgi ve sohbeti tek bir yerde birleştiren iş için her şeyi içeren bir uygulama ile bu sorunu çözer. Uygulama, daha hızlı ve akıllı çalışmanıza yardımcı olan yapay zeka ile desteklenir.

ClickUp özellikleri

Burada, bu aracı Whereby'nin alternatifi olarak öne çıkaran anahtar özellikleri inceleyeceğiz.

Özellik #1: Gerçek zamanlı iletişim

ClickUp Chat, Kanallar ve Doğrudan Mesajlar ile tüm konuşmalarınızı ve işlerinizi tek bir yerde bir araya getirir.

ClickUp Chat ile tüm iç ve dış iletişim kanallarınızı merkezileştirin

Tartışmaların odaklanmasını sağlamak için #MarketingUpdates veya #ClientFeedback gibi konuya özel kanallar oluşturun. Hızlı bir tek seferlik sohbet mi ihtiyacınız var? Direkt mesajlar, ana kanalları doldurmadan bireylere veya gruplara mesaj göndermenizi sağlar.

ClickUp Sohbet'te herhangi bir mesajın üzerine fareyi getirerek anında bir görev oluşturun

Daha da iyisi, mesajları doğrudan ClickUp görevlerine bağlayabilirsiniz, böylece gündelik "Hey, bunu düzeltebilir misin?" mesajı izlenen bir eylem öğesine dönüşür. Ayrıca, özelleştirilebilir bildirimler sayesinde, yalnızca önemli konular için uyarı alırsınız.

Önemli güncellemelerin tüm takım üyelerine ulaşmasını sağlamak için sohbetinizdeki farklı türdeki Gönderilerden seçim yapın

Bir mesajın daha fazla dikkat gerektirdiği durumlarda Gönderiler oluşturun. Önemli bilgilerin sohbet karmaşasında kaybolmasına izin vermek yerine, duyuruları, güncellemeleri veya tartışmaları vurgulamak için bir Gönderi oluşturabilirsiniz.

Mesajınızı yazın, açılır menüden Duyurular, Tartışma, Fikir ve Güncelleme seçeneklerinden birini seçin ve işte, mesajınız kanalda öne çıkarak herkesin dikkatini çekmesini sağlayın.

Sohbet platformunu tam olarak nasıl kullanabileceğinizi öğrenin:

💡 Profesyonel İpucu: Takımınızın sohbet kanalının üst kısmına bir kart ekleyerek yer imlerini, notları ve daha fazlasını hızlı bir şekilde görüntüleyin. Herhangi bir veriyi içeren özel bir pil grafiği, çalışma alanınızın anahtar kaynaklarına bağlantılar ekleyebilir ve hatta görevleriniz için toplamları, ortalamaları ve daha fazlasını hesaplayabilirsiniz.

Özellik #2: Video ve sesli görüşmeler

ClickUp SyncUps ile, çalışma alanınızdan doğrudan anlık sesli veya video görüşmeler başlatabilir ve sorunsuz bir işbirliği sağlayabilirsiniz.

SyncUp'ı başlatmak, herhangi bir kanalda veya doğrudan mesajda SyncUp simgesine tıklamak kadar basittir.

Anlık sesli veya video görüşme başlatmak için ClickUp SyncUps simgesine dokunun

SyncUp sırasında, ekranınızı paylaşım yaparak tasarım taslağını gösterme, analizleri sunma veya proje zaman çizelgesi gibi görsel içerik sağlayabilirsiniz.

Bu aracın öne çıkan bir özelliği, görevleri doğrudan görüşme içinde birbirine bağlantı sağlamasıdır! Örneğin, doğrudan mesajda bir hata düzeltmesini tartışıyorsanız, ilgili görevi konuşmaya bağlantı verebilirsiniz.

Görevleri ClickUp SyncUp'a bağlayın

SyncUp'a gerçek zamanlı olarak katılamıyor musunuz? Endişelenmeyin. SyncUp oturumlarınızı kaydedebilir ve daha sonra erişebilirsiniz.

Bu, farklı zaman dilimlerinde bulunan takım üyeleri için veya hiçbir şeyi kaçırmamak için tartışmaları gözden geçirmek için özellikle yararlıdır. Kayda yorumlar ekleyebilir ve bunu dışarıyla da paylaşım yapabilirsiniz.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Clips'i kullanarak hızlı güncellemeler, geri bildirimler veya mini kılavuzları kısa video mesajlarına dönüştürün. Bunları Sohbet kanalınıza ek dosya olarak ekleyerek karma takımınıza tam olarak ne demek istediğinizi gösterin.

Özellik #3: AI destekli verimlilik

Chat'e entegre olan ClickUp Brain, görevler oluşturmanıza ve atamanıza, ilgili görevleri veya kanalları bulmanıza ve konuşmaları özetlemenize yardımcı olur. Hatta doğal dilde bir kanal hakkında sorular sorabilir ve saniyeler içinde bağlamı görüntüleyebilirsiniz.

ClickUp Brain'den takımınızın kanallarında mesaj göndermesini isteyin, böylece yaptığınız işi bırakmanıza gerek kalmaz

Örnek, takımınızla bir SyncUp toplantısından sonra, ClickUp Brain son 24 saatteki tüm tartışmaları özetler, eylem öğelerini vurgular ve birden fazla projeyle bağlantılı görevler oluşturur.

Catch Me Up özellik, uzaktan çalışan takımlar için bir kurtarıcıdır. Bir veya iki gün boyunca konuşmaları kaçırdığınızda, yapılacak tek şey Catch Me Up'ı tıklamaktır; son 24 saatten 14 güne kadar olan tüm konuşmaların özetini alabilirsiniz.

ClickUp Sohbet'te beni yakalayın

✅ Video görüşmeleri için AI kullanmak için şu komutları deneyin: Bugünün SyncUp'ını özetleyin ve tüm eylem öğeleri için görevler oluşturun.

#MarketingUpdates'te tartışmayla ilgili görevleri bulun.

@MyTeammate'e "Harika iş!" mesajını atayın.

🚀 ClickUp Avantajı: Masaüstü AI asistanı ClickUp Brain MAX, görevler, belgeler, toplantılar, uygulamalar ve sohbetler dahil olmak üzere tüm iş ekosistemini akıllı bir merkezde bir araya getirir. Çalışma alanınızda, web'de ve bağlı uygulamalarda zahmetsizce arama yapabilirsiniz. Ayrıca, ClickUp'taki Talk-to-Text özelliği, hareket halindeyken metinleri ve güncellemeleri dikte etmenizi sağlayarak, geleneksel yazma yöntemine kıyasla verimliliği 4 kata kadar artırır.

ClickUp fiyatlandırması

Diggs'in Kıdemli Proje Yöneticisi Samantha Dengate, iletişim için ClickUp'ı kullanma konusunda şunları söyledi:

ClickUp'tan önce, toplantılar ve karşılıklı e-posta iletişimi, öğelerin görünmez ve ilgisiz kaldığı bir kara deliğe yol açıyordu. Bu nedenle, görevler zamanında gözden geçirilmiyordu ve yaratıcı gelişimin nasıl gittiğini kimse bilmiyordu. Artık takımdaki herkes, eylem öğelerinin ne zaman tamamlanması gerektiğini açıkça görebilir, görevler içinde sohbet edebilir ve işbirliği yapabilir.

ClickUp'tan önce, toplantılar ve karşılıklı e-posta iletişimi, öğelerin görünmez ve ilgisiz kaldığı bir kara deliğe yol açıyordu. Bu nedenle, görevler zamanında gözden geçirilmiyordu ve yaratıcı gelişimin nasıl gittiğini kimse bilmiyordu.

Artık takımdaki herkes, eylem öğelerinin ne zaman tamamlanması gerektiğini açıkça görebilir, görevler içinde sohbet edebilir ve işbirliği yapabilir.

📮 ClickUp Insight: Toplantı etkinliği anketimize göre, ankete katılanların yaklaşık %40'ı haftada 4 ila 8'den fazla toplantıya katılıyor ve her toplantı bir saate kadar sürüyor. Bu, kuruluşunuz genelinde toplantılara ayrılan toplam sürenin şaşırtıcı bir miktara ulaştığı anlamına geliyor. Bu zamanı geri kazanabilseydiniz ne olurdu? ClickUp'ın entegre AI Notetaker özelliği, anlık toplantı özetleri sayesinde verimliliği %30'a kadar artırmanıza yardımcı olurken, ClickUp Brain otomatik görev oluşturma ve optimize edilmiş ş Akışı ile saatler süren toplantıları eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürür.

Whereby nedir?

via Whereby

Whereby, modern bir tarayıcıyı destekleyen herhangi bir cihazdan güvenlik ve güvenilirlik sağlayan tarayıcı tabanlı bir video konferans platformudur.

Kullanıcılar sanal toplantı odaları ayarlayabilir ve kalıcı bağlantıları başkalarıyla paylaşım yapabilir. Platform ayrıca, geliştiricilerin hibrit çalışma alanı iletişimi için API'ler ve SDK'lar aracılığıyla video görüşme fonksiyonunu doğrudan ürünlerine veya hizmetlerine entegre etmeleri için gömülebilir bir çözüm sunar.

🧠 İlginç Bilgi: Video üzerinden sosyal sohbetler (işle ilgili olmayan konuların paylaşımı) mesafenin yarattığı tuhaflığı azaltmaya yardımcı olur. Araştırmaya katılan takımlar, bu sohbetlerin uzaktan çalışıyor olsalar bile daha fazla bağlantı hissetmelerine yardımcı olduğunu söyledi.

Whereby özellikleri

İşte bu ekran paylaşım yazılımının ayırt edici bazı özellikleri:

Özellik #1: Özel markalama ile tarayıcı tabanlı toplantılar

Toplantılarda profesyonel bir görünüm için odanın arka planını özel olarak özelleştirin

Whereby, doğrudan tarayıcınızdan işler. Misafirler, masaüstü veya mobil cihazlarından kalıcı bir toplantı bağlantısı ile anında katılabilirler.

Ayrıca, toplantılarınızı logolar, oda renkleri, sanal arka planlar ve bulanıklaştırma efektleri ile özel yaparak markanızın kimliğini koruyabilirsiniz. Toplantı URL'leriniz bile özel olabilir, böylece her müşteri oturumu özenli ve profesyonel bir izlenim bırakır.

Daha küçük tartışmalar ve daha iyi işbirliği için Whereby'de küçük toplantı odaları oluşturun

Bazen daha küçük tartışmalara ihtiyaç duyarsınız. Whereby, ev sahiplerinin odaklanmış iş için küçük toplantı odaları oluşturmasına ve ardından herkesi sorunsuz bir şekilde ana oturuma geri getirmesine olanak tanır.

Ayrıca, toplantı sahipleri odaları kilitleyebilir, izinleri yönetebilir, bekleme odasından misafirleri kabul edebilir ve güvenlik ve düzenli toplantılar için katılımcıları sessize alabilir veya kaldırabilir.

Ayrıca şunları da yapabilirsiniz:

Miro Beyaz Tahta entegrasyonu ile görüşme sırasında etkileşimli dijital beyaz tahtalar başlatın.

Belgeleri, görselleri ve bağlantıları görüşmeler sırasında anında gönderin

Canlı sohbet özelliği ile hızlı sorular, tepkiler veya dosya aktarımları için video penceresinin yanında konuşmayı devam ettirin.

Özellik #3: Ekran paylaşımı ve kaydetme

Whereby ile ekranınızı paylaşarak müşterilerinize sunum yapın

Tüm ekranınızı veya sadece bir uygulama penceresini paylaşım olarak belirleyin. Bunu resim içinde resim moduyla birleştirerek dikkat dağıtıcı unsurların olmadığı sunumlar ve demolar elde edin.

Ve bir görüşmeyi daha sonra incelemek isterseniz, Whereby size yerel olarak veya bulut (odanın sahibiyseniz) kayıt yapma olanağı sunar. Canlı altyazılar ve transkripsiyonlar, içeriğin daha sonra erişilebilir olmasını sağlar.

Ayrıca, Whereby kapsayıcı olacak şekilde tasarlanmıştır:

Canlı altyazılar ve konuşulan içerik için AI transkript özetleyici

Hareket kabiliyeti sınırlı kişiler için klavye navigasyonu ve kısayollar

Aktif konuşmacıyı vurgulama özelliği sayesinde herkes kimin konuştuğunu bilir

Whereby fiyatlandırması

Toplantılar

Ücretsiz (bir ana bilgisayar dahil)

Pro: Aylık 8,99 $ (bir ana bilgisayar dahil)

iş: Ana bilgisayar başına aylık 11,99 $

Gömülü

Ücretsiz deneme

Build: 9,99 $/ay (Kullandıkça öde)

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

🔍 Biliyor muydunuz? Arka planınız bile beyninizi etkileyebilir. Bir araştırma, animasyonlu veya sanal arka planların düz duvarlara göre daha fazla yorgunluğa neden olduğunu göstermiştir. Beyniniz sürekli olarak küçük hareketleri işler, bu nedenle o güzel tropikal manzara sizi yoruyor olabilir.

ClickUp ve Whereby: Özelliklerin Karşılaştırması

Dağıtık bir takım yönetiyorsanız, tüm toplantılar farklıdır. Müşteri görüşmeleri özen, markalaşma ve erişim kolaylığı gerektirir. İç senkronizasyon ise bağlam, hesap ve net bir takip süreci gerektirir.

Whereby, dış toplantılar için idealdir. ClickUp ise çalışma alanındaki işbirliğini eyleme geçirilebilir sonuçlara dönüştürür ve tartışmaları doğrudan görevler, hedefler ve proje belgeleriyle ilişkilendirir.

Doğru seçimi yapmanıza yardımcı olacak ayrıntılı bir karşılaştırma aşağıda yer almaktadır. 🎯

Özellik #1: Video konferans deneyimi

Hızlı kontrol video görüşmelerinden tam takım toplantılarına kadar, toplantılar için her bir AI aracının video görüşmelerinizi nasıl yönettiğiyle başlayalım.

ClickUp

ClickUp, işi ve konuşmaları bağlantıya geçirir. ClickUp Toplantıları ile takımlar, işlerinin yanı sıra konuşmaları da düzenleyebilir, organize edebilir ve izlemeyi sağlayabilir.

İşleri izleme altında tutmak için gündemler ve kontrol listeleri oluşturun, kolay iletişim için görüşme sırasında ekranınızı paylaşım yapın ve AI'nın tartışmadan çıkarılacak sonuçları hızlı bir şekilde oluşturmasını sağlayın.

ClickUp AI Notetaker, toplantıları otomatik olarak kaydeder, transkripsiyonunu yapar ve özetler, anahtar eylem öğelerini ve sonraki adımları çıkarır.

Daha fazla bilgi için buraya tıklayın:

Ancak her iletişim için toplantı yapmanız gerekmez. Hızlı güncellemeler veya eşzamansız geri bildirimlere ihtiyacınız olduğunda, ClickUp Clips görevlerde veya sohbetlerde video mesajları kaydetmenize ve paylaşımınıza yardımcı olur.

Whereby

Bu araç, işleri basit tutar. İndir-tarayıcı tabanlı video toplantıları, hızlı müşteri görüşmeleri ve markalı deneyimler için tasarlanmıştır. Toplantı odalarını logonuz ve renklerinizle özel hale getirebilir ve tartışmaları alt gruplara ayırabilirsiniz.

Misafirler anında katılabilir, bu da onu dış işbirliği için en iş haline getirir.

🏆 Kazanan: Beraberlik! İç ve dış senkronizasyon için ClickUp'ı kullanın ve konuşmaları eyleme dönüştürün. Whereby, marka odaklı müşteri toplantıları için en uygun seçenektir.

📖 Ayrıca okuyun: Daha iyi organizasyon için ücretsiz not alma şablonları

Özellik #2: İşbirliği ve gerçek zamanlı etkileşim

Her ikisinin de gerçek zamanlı olarak birlikte iş yapmanıza nasıl olanak sağladığını da karşılaştıralım.

ClickUp

Gerçek zamanlı işbirliği için tasarlanmıştır. Takımlar, ClickUp Belgeleri birlikte düzenleyebilir, ClickUp Beyaz Tahta'da beyin fırtınası yapabilir, ClickUp Sohbet'te anında konuşabilir veya görevler ve alt görevler hakkında doğrudan yorum yapabilir. Her yorum eyleme geçirilebilir.

Görev düzeyinde izinler, bahsetmeler ve diğer araçlarla entegrasyonlarla birleştirildiğinde, planlamadan teslimata kadar işbirliğini sorunsuz hale getirir.

Whereby

Whereby, toplantılar içindeki gerçek zamanlı işbirliğine odaklanır. Takımlar, görüşme sırasında Miro beyaz tahtasını açabilir, ekran paylaşımı yapabilir, bağlantılar ekleyebilir veya canlı sohbet edebilir. Hızlı, kullanıcı dostu ve sezgisel bir deneyim sunan bu araç, atölye çalışmaları, müşteri demoları ve yaratıcı oturumlar için idealdir.

Ancak, toplantı bittiğinde, işbirliği de genellikle durur. Görevler veya içerikler üzerinde eşzamansız olarak iş yapmaya devam etmek için yerleşik bir yol yoktur.

🏆 Kazanan: ClickUp galip geldi! Hepsi bir arada mesajlaşma uygulama, gerçek zamanlı ve eşzamansız ekip çalışmasını birleştirerek fikirleri eyleme geçirilebilir adımlara dönüştürür.

Özellik #3: Ölçeklenebilirlik ve kurumsal hazırlık

Elbette, takımınız veya kuruluşunuz büyüdüğünde, kurumsal ihtiyaçları göz önünde bulundurarak bunların ne kadar iyi ölçeklenebileceğini ve performans gösterebileceğini de değerlendirmelisiniz.

ClickUp

ClickUp, sağlam ölçeklenebilirlik ve kurumsal düzeyde özellikler sunarak büyük kuruluşlar için uygun hale getirir. Çalışma alanında hassas kontrol ve erişim düzeyleri sağlamak için özel izinler, ayrıntılı kullanıcı rolleri ve yönetici yönetim araçları elde edersiniz.

Ayrıca ClickUp, tek oturum açma (SSO), SAML ve iki faktörlü kimlik doğrulama (2FA) özelliklerini destekleyerek kurumsal güvenlik standartlarına uyumludur.

Platform ayrıca, verilerinizi 24 saat boyunca güvenlik altında tutmak için denetim günlükleri, 7/24 izleme ve sızma testleri de içerir.

Whereby

Whereby ise öncelikle video işbirliği için tasarlanmıştır ve kapsamlı ölçeklenebilirlik veya kurumsal özellik sunmaz. Gelişmiş yönetici kontrolleri, kullanıcı izin ve raporlama araçları bulunmaz.

Google Takvim ve Miro gibi araçlarla entegrasyonları desteklerken, kurumsal özelliklerin derinliğini sağlamaz.

🏆 Kazanan: ClickUp! Büyük takımlarla ölçeklenebilir şekilde tasarlanmış olup, tam yönetici kontrolleri, güvenlik ve kurumsal düzeyde özellikler sunar.

Reddit'te ClickUp ve Whereby karşılaştırması

Reddit'e başvurarak gerçek kullanıcıların ClickUp ve Whereby hakkında ne düşündüklerini öğrendik. Her iki araç hakkında özel bir konu olmasa da, kullanıcıların bu araçlar hakkında söyledikleri şunlardır:

Bir Reddit kullanıcısı Whereby'nin kullanışlılığı hakkında şunları söylemiştir:

Whereby'yi kullanıyorum. Tek bir bağlantı ile herhangi biriyle, herhangi bir yerde basit ve güzel video görüşmeleri yapmak için çok kullanışlı. İndir gerekmiyor...

Whereby'yi kullanıyorum. Tek bir bağlantı ile herhangi biriyle, herhangi bir yerde basit ve güzel video görüşmeleri yapmak için çok kullanışlı. Indir gerekmiyor...

Bir ClickUp kullanıcısı şöyle dedi:

ClickUp'ı her boyutlardaki şirket (tek kişilik girişimcilerden büyük takımlara kadar) ve çeşitli sektörlerde, çoğu milyonlarca dolarlık gelir elde eden şirketlerde başarıyla kullandık. Evet, ClickUp da diğer tüm platformlar gibi bazı sorunlara sahiptir, ancak özellikle bu kadar büyük bir takım için yetenekleri mükemmeldir... Takım liderleri, doğrudan rapor verdikleri kişileri mikro yönetiyormuş gibi hissetmeden neler olup bittiğine kuşbakışı görünüm elde edebilecekleri için bu uygulamayı seveceklerdir. *

ClickUp'ı her boyutlardaki şirket (tek kişilik girişimcilerden büyük takımlara kadar) ve çeşitli sektörlerde, çoğu milyonlarca dolarlık gelir elde eden şirketlerde başarıyla kullandık. Evet, ClickUp da diğer tüm platformlar gibi bazı sorunlara sahiptir, ancak özellikle bu kadar büyük bir takım için yetenekleri mükemmeldir... Takım liderleri, doğrudan rapor verdikleri kişileri mikro yönetiyormuş gibi hissetmeden neler olup bittiğine kuşbakışı görünüm elde edebilecekleri için bu uygulamayı seveceklerdir. *

Başka bir kullanıcı ClickUp'ı tercih etmiş görünüyor (ve SyncUps'ın artık çaldığını öğrenince sevineceklerdir):

3 kişilik küçük işimi bu uygulamaya geçirdim ve çok memnunuz. Tek gerçek dezavantajı, SyncUp'ın video sohbet özelliği, Slack'inki gibi zil sesi çıkarmaması. Bu yüzden bazen insanlar bildirimleri kaçırabiliyor. Umarım bunu düzeltirler. Bunun dışında, görevleri doğrudan uygulamanın içinden görebilmek çok güzel.

3 kişilik küçük işimi bu uygulamaya geçirdim ve çok memnunuz. Tek gerçek dezavantajı, SyncUp'ın video sohbet özelliği, Slack'inki gibi zil sesi çıkarmaması. Bu yüzden bazen insanlar bildirimleri kaçırabiliyor. Umarım bunu düzeltirler. Bunun dışında, görevleri doğrudan uygulamanın içinden görebilmek çok güzel.

🔍 Biliyor muydunuz? Bir araştırmaya göre, insanların neredeyse %70'i takım toplantıları için sık sık/her zaman video görüşmeleri kullanmanın kendilerini daha verimli hissetmelerine yardımcı olduğunu söylüyor. Bunun başlıca nedeni, yanlış anlaşılmaları azaltması ve soruların gerçek zamanlı olarak yanıtlanmasına olanak sağlamasıdır.

Hangi Video Toplantı Aracı En Üstün?

Oylama sonuçlandı ve kazanan belli oldu! 👑

Whereby, hızlı müşteri görüşmeleri ve gelişmiş tarayıcı tabanlı toplantılar için harika olsa da, konuşmaları eyleme geçirilebilir sonuçlarla ilişkilendirme konusunda yetersiz kalır.

ClickUp SyncUps, AI Notetaker, Clips, görev entegrasyonu ve iş akışlarınızla sorunsuz uyum sayesinde tartışmaları eyleme geçirilebilir işlere dönüştürür. Her toplantı, karmaşık projeleri ilerletmek, takımları senkronizasyon içinde tutmak ve önemli kararları asla gözden kaçırmamak için bir fırsat haline gelir.

Ayrıca, tüm görevleriniz, bağlamsal konuşmalarınız ve bilgileriniz tek bir AI destekli ClickUp platformunda bir araya geldiğinde, iş yükü azalır ve hayatınız çok daha kolay hale gelir.

Peki, ne bekliyorsunuz? Bugün ClickUp'a ücretsiz kaydolun! ✅