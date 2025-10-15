Nisan 2027'den önce geçiş yapabileceğiniz en iyi Opsgenie alternatifleri

Hiç akşam yemeğinin ortasında telefonunuz "kritik uyarı" ile titreyip de bunun rutin günlüklerden başka bir şey olmadığı ortaya çıktığı oldu mu? Bu sinir bozucu bir durum, ama en azından Opsgenie'nin arkanızı kolladığını biliyordunuz.

Şimdi asıl zorluk başlıyor: Atlassian, Opsgenie'nin satışını durdurdu ve yakında tam destek de sona erecek. Nöbet planlama, eskalasyonlar ve uyarılar için bu araca güvenen takımlar için bu, kimsenin istemediği bir uyarıdır.

İyi haber şu ki, son dakikaya kadar beklemek zorunda değilsiniz. Şimdi diğer seçenekleri keşfetmek için kendinize zaman ayırmak, takımınızın aceleci kararların stresini yaşamadan yeni bir rutine alışabileceği anlamına gelir.

Bu makalede, en iyi Opsgenie alternatiflerini inceleyecek, güçlü yönlerini karşılaştıracak ve ClickUp'ın takımınıza neden daha sakin ve daha bağlantılı bir iş yöntemi sunduğunu göstereceğiz.

⭐ Özellikli Şablon BT ekiplerinizin olayları doğru bir şekilde kaydetmesine ve uzun vadeli iyileştirmeler için bilgi sağlayan eğilimleri ortaya çıkarmasına olanak tanıyın. ClickUp'ın BT Olay Raporu Şablonu, olay ayrıntılarını tutarlı ve güvenilir bir biçimde kaydetmenize yardımcı olur. Ücretsiz şablon alın ClickUp BT Olay Raporu Şablonu ile kolayca düzenli ve verimli BT olay raporları oluşturun

Opsgenie Alternatiflerine Genel Bakış

İşte, anahtar özellikler, fiyatlandırma ve kullanıcı değerlendirmelerine göre doğru seçimi yapmanıza yardımcı olacak en iyi Opsgenie alternatif seçeneklerinin hızlı bir karşılaştırması.

Araç En iyisi Anahtar özellikler Fiyatlandırma* Derecelendirmeler ClickUp Her boyutlu takım için olay iş akışları, kaynak planlama ve otomasyon ile hepsi bir arada iş yönetimi Özelleştirilebilir bildirimler, eskalasyonlar için otomasyon, olay görevleri ve listeleri, özel durumlar, gerçek zamanlı sohbet, olay sonrası incelemeler için gösterge panelleri, 1.000'den fazla entegrasyon Ücretsiz plan mevcuttur; kurumsal için özel plan seçenekleri G2: 4,7/5 (10.500+) Capterra: 4,6/5 (4.500+) PagerDuty Büyük şirketler için gerçek zamanlı olay uyarıları ve ölçeklenebilir otomasyon Çok kanallı uyarılar, eskalasyon politikaları, çağrı planlaması, gürültü azaltma için AIOps, 600'den fazla araçla entegrasyonlar Ücretsiz plan; Kullanıcı başına aylık 25 $'dan başlayan ücretli planlar G2: 4,5/5 (900+) Capterra: 4,6/5 (200+) xMatters Büyüyen takımlar için uygun maliyetli olay yönetimi ve ş Akışı otomasyonu Otomasyonlu iş akışları, uyarlanabilir olay yönetimi, çağrı planlaması, sinyal istihbaratı, 200'den fazla entegrasyonlar Ücretsiz plan; Kullanıcı başına aylık 9 $'dan başlayan ücretli planlar G2: 4,5/5 (670+) Capterra: 4,6/5 (140+) AlertOps Küçük ve orta boyutlu takımlar için yapay zeka destekli gürültü azaltma ve hızlı yanıt AI OpsIQ gürültü azaltma, esnek eskalasyonlar, çağrı kapsamı, kodsuz ş Akışı otomasyonu, 200'den fazla entegrasyon Ücretsiz plan; Kullanıcı başına aylık 10 $'dan başlayan ücretli planlar G2: 4,7/5 (150+) Capterra: 4,7/5 (20+) Splunk On-Call Büyük takımlar için nöbet planlamayı basitleştirin ve tükenmişliği azaltın Otomasyonlu eskalasyonlar, mobil uygulamalar, iş yükü dengeleme, makine öğrenimi önerileri, denetim izleri Özel fiyatlandırma G2: 4,6/5 (50+) Capterra: 4,5/5 (30+) Datadog Kurumsal güvenlik izleme özelliğine sahip tam yığın gözlemlenebilirlik Altyapı + günlük + uygulama izleme, bulut güvenlik, AI ile anomali tespiti, 900'den fazla entegrasyon Ücretsiz plan; Kullanıcı başına aylık 15 $'dan başlayan ücretli planlar G2: 4,4/5 (660+) Capterra: 4,6/5 (320+) Squadcast Orta boyutlu takımlar için değer fiyatlı, birleşik nöbet ve olay müdahalesi Otomasyonlu programlar, tekilleştirme, çalışma kitapları, durum sayfa, otopsi raporları Ücretsiz plan; Kullanıcı başına aylık 12 $'dan başlayan ücretli planlar G2: 4,4/5 (300+) Capterra: Yeterli sayıda yorum yok FireHydrant Kurumsal işletmeler için otomatikleştirilmiş çalışma kitapları ve hizmet sahipliği Runbook'lar, Signals nöbet çizelgeleme, Hizmet Kataloğu, Slack/Takım işbirliği, AI ile zenginleştirilmiş geriye dönük analizler Ücretsiz plan; Kullanıcı başına yıllık 9.600 $'dan başlayan ücretli planlar G2: 4,5/5 (130+) Capterra: Yeterli sayıda yorum yok TaskCall Orta ve büyük boyutlu takımlar için otomasyonlu, uygun fiyatlı olay yönetimi Dinamik nöbet planlama, yapay zeka destekli yönlendirme, çok kanallı uyarılar, DevOps + BizOps kapsamı Ücretsiz plan; Kullanıcı başına aylık 9 $'dan başlayan ücretli planlar G2: Yeterli sayıda yorum yok Capterra: Yeterli sayıda yorum yok ilert Ölçeklendirme takımları için gizliliğe odaklanan, yapay zeka öncelikli olay yönetimi Çok kanallı uyarılar, AI Responder asistanı, çağrı planlaması, otomatik durum sayfa, ITSM + izleme araçlarıyla entegrasyonlar Ücretsiz plan; Kullanıcı başına aylık 24 $'dan başlayan ücretli planlar G2: Yeterli sayıda yorum yok Capterra: 4,7/5 (60+) Zenduty Küçük ve büyük takımlar için ölçeklenebilir, yapay zeka destekli olay müdahalesi ZenAI olay yönetimi, gelişmiş çağrı planlama, otomatikleştirilmiş oyun kitapları, 150'den fazla entegrasyonlar Ücretsiz plan; Kullanıcı başına aylık 6 $'dan başlayan ücretli planlar G2: 4,6/5 (135+) Capterra: Yeterli sayıda yorum yok Incident. io Orta ve büyük boyutlu şirketler için Slack tabanlı olay müdahalesi Slack'te uçtan uca olaylar, AI SRE, çağrı planlaması, otomatik durum sayfa, içgörü gösterge paneli Ücretsiz plan; Kullanıcı başına aylık 19 $'dan başlayan ücretli planlar G2: 4,8/5 (180+) Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Opsgenie Alternatiflerini Değerlendirmek İçin Anahtar Kriterler

Tamamen kullanımdan kaldırılana kadar neredeyse 2 yılımız olduğunu biliyorum, ancak beklemek için bir neden göremiyorum 😛

Reddit kullanıcısının bu yorumu, birçok BT PMO takımının karşı karşıya olduğu gerçeği yansıtıyor. Evet, Opsgenie yıllardır iyi bir yardımcı oldu, ancak sadece tanıdık olduğu için ona güvenmek, destek sona erdiğinde bir fayda sağlamayacaktır.

Şu anda yapılacak en akıllıca şey, Opsgenie'yi ilk etapta kullanışlı kılan özelliklere bakmak ve bir sonraki olay yönetimi platformunuzu seçerken bu özellikleri kılavuz olarak kullanmaktır.

Dikkat edilmesi gereken bazı özellikler şunlardır:

telefon, e-posta, SMS veya push bildirimleri gibi birden fazla kanal* aracılığıyla zamanında uyarılar gönderin

Bildirimleri hedefli tutun , böylece doğru kişi bilgilendirilir ve takımın geri kalanı bunalmaz

Kritik olayların asla göz ardı edilmemesini sağlayan eskalasyon politikalarını dahil edin

Olay güncellemelerini merkezileştirin , böylece takımlar olayları yönetirken genel durumu görebilsinler

Olay sonrası değerlendirmeler sağlayıcısı olarak, benzer olaylardan ders çıkarın ve zamanla iyileştirin

IT ekiplerinizin halihazırda bağımlı olduğu araçlarla entegrasyonlar sunar

Opsgenie, DevOps takımlarının uyarı yorgunluğunu azaltmasına, çağrı planlamalarını net bir şekilde takip etmesine ve olayları karışıklık olmadan çözmesine yardımcı olarak ününü inşa etti. Her bir Opsgenie alternatifini keşfederken, bu değerleri göz önünde bulundurun.

En İyi 12 Opsgenie Alternatifi

Opsgenie faaliyetlerini sonlandırıyor olabilir, ancak bu, takımınızın ivmesini kaybetmesi gerektiği anlamına gelmez. İşte kritik anlarda operasyon ekiplerinizin güvenini artıracak bazı uygun alternatifler.

ClickUp'ta yazılımları nasıl değerlendiriyoruz Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, bu nedenle önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet.

ClickUp (Daha geniş proje yönetiminin yanı sıra olay ş akışlarını yönetmek için en iyisi)

ClickUp'ın BT ve PMO Çözümü ile verimli BT kaynak yönetimi sağlayın.

Opsgenie'den ayrılırken, takımlar uyarıları kaybetme konusunda daha az endişelenir ve yeni bir olay yönetimi ş Akışına uyum sağlama konusunda daha fazla endişelenir.

Temel sorun, güncellemelerin, programların ve politikaların farklı uygulamalara, e-postalara ve belgelere dağılmış olduğu İş Dağınıklığıdır. Bu parçalanma enerjiyi tüketir ve takımların her olayda sıfırdan başlamasına neden olur.

Araştırmalar, çalışanların hafta içi her gün 117 dakikayı e-postaları incelemekle ve 153 dakikayı Microsoft Teams mesajlarıyla geçirdiklerini ve her birkaç dakikada bir kesintiye uğradıklarını gösteriyor.

ClickUp, tüm bu bağlantısız işleri tek bir birleşik çalışma alanına çekerek Opsgenie'ye alternatif olarak devreye girer. İşte özelliklerinin bu zorlukları nasıl derinlemesine karşıladığı.

Otomasyonlu yanıt ş Akışları

İzleme araçları, sohbet araçları ve e-posta'dan gelen uyarılarla, neyin önemli olduğunu ve kimin yanıt vermesi gerektiğini anlamak zor olabilir.

ClickUp Otomasyonları ve AI Ajanları ile uyarılar anlamlı eylemlere dönüşür. Gelen uyarılar, nöbetçi mühendise otomatik olarak görevler oluşturup atayabilir ve ekibin geri kalanını rahatsız etmeden doğru kişiyi bilgilendirebilir.

Belirlenen süre içinde yanıt alınmazsa, sistem sorunu standart prosedürlerinize göre otomatik olarak üst düzeye taşır.

📌 Örnek: Yüksek öncelikli bir sunucu kesintisi bildirilir. ClickUp Automations, Olaylar listenizde yeni bir görev oluşturur, bunu acil olarak işaretler, nöbetçi mühendise atar ve mobil push uyarısı gönderir. Aynı zamanda, özel AI Ajanınız ClickUp Chat'teki olay kanalına kısa bir mesaj gönderir, böylece takım bilgilendirilir ancak aşırı yüklenmez.

Görevler konusunda netlik ve hesap verebilirlik

Projelerinizi düzenleyin ve ClickUp görevleri ile iş yapın

Bir olay meydana geldiğinde, takımlar genellikle ne yapacaklarını ve sonraki adımları belirlemek için zaman kaybederler. ClickUp Görevleri, olay yönetimi süreçlerinize netlik kazandırır.

Her görev net bir sahibi, önceliği ve teslim tarihi olabilir. Her görev içinde kontrol listeleri, runbook bağlantıları ve ekran görüntüleri ekleyebilirsiniz. Özel Alanlar, ciddiyet derecesini, etkilenen hizmetleri veya eskalasyon aşamasını yakalar, ClickUp Özel Görev Durumları ve liste ise yanıt sürecini net bir sıraya haritalandırarak belirsizliği ortadan kaldırır.

ClickUp Özel Durum ve durum değişikliği bildirimleri ile durum değişikliklerini takımınızla anında paylaşın.

📌 Örnek: Mühendis görev açtığında "Bildirilen" olay "Araştırılıyor" duruma geçer. Azaltma adımları bir kontrol listesinde izlenir ve açıklamaya notlar ve günlükler eklenir. Her durum değişikliği yalnızca ilgili kişilere bildirilir, böylece mühendisler iş yaparken liderler de bilgilendirilir.

İş akışını kesintiye uğratmayan güncellemeler

ClickUp Chat ile olaylarla ilgili konuşmaları tek bir paylaşımlı sohbette tutun

Kritik olaylar sırasında, paydaşların güncellemeleri müdahale çabalarını kesintiye uğratmamalıdır. ClickUp Chat, konuşmayı doğrudan olay görevine ek dosya yaparak bu sorunu çözer. Takım üyeleri ve liderler, konuyu takip edebilir, alınan kararları görebilir ve gerçek zamanlı olarak yorum ekleyebilir.

ClickUp ayrıca Slack ve Microsoft Teams ile entegrasyonlar sağlayarak, güncellemelerin kullanıcıların takip ettiği kanallarda görünmesini sağlar.

Gerçek zamanlı işbirliği konusunda en iyi ipuçlarını mı arıyorsunuz? İşte size bir rehber:

Kalıcı değişime yol açan olay sonrası incelemeler

ClickUp Gösterge Panelleri ile nöbet çizelgelerini ve olay iş yüklerini net bir şekilde görselleştirin

Çoğu zaman, olay sonrası incelemeler yazılır ancak unutulur. ClickUp Belge, standartlaştırılmış olay sonrası incelemeleri doğrudan olay görevlerinin yanında saklayarak bunların kaybolmamasını sağlar.

Bu arada, ClickUp Gösterge Panelleri ortalama çözüm süresi, olay sıklığı ve tekrarlayan modeller gibi metrikleri görüntüler. Bu görünürlük, BT takımları ve DevOps takımlarının reaktif yangın söndürme yaklaşımından proaktif iyileştirme yaklaşımına geçmelerine yardımcı olur.

💡 Profesyonel İpucu: Olay sonrası incelemeler, yazma, düzenleme ve bağlamı araştırma için saatler sürebilir. ClickUp Brain, notları, zaman çizelgelerini ve eylem öğelerini otomatik olarak bir araya getirerek bunu değiştirir. Bir olay görevini özetleyebilir, ClickUp Belgesinde bir sonrasını taslaklayabilir ve hatta benzer olaylara dayalı olarak sonraki adımları önerebilir. ClickUp Brain'i kullanarak olay incelemelerini otomasyonla saatlerce zaman kazanın ClickUp Brain Max ile ClickUp'ın Talk to Metin özelliğinin ek hızından yararlanabilirsiniz —düşüncelerinizi gerçek zamanlı olarak dikte edin ve bunların paylaşım için hazır, özenle hazırlanmış notlara dönüşmesini izleyin. Bu iki özellik bir araya gelerek, yazma ve arama gibi yoğun işleri ortadan kaldırarak takımların her hafta neredeyse bir gün kazanmasına yardımcı olur, böylece son olayı tekrar anlatmak yerine bir sonraki olayı önlemeye odaklanabilirsiniz.

Şablonlarla yapılandırın ve zamandan tasarruf edin

Ücretsiz şablon alın ClickUp Olay Eylem Planı şablonu ile acil durumlar için tutarlı, tekrarlanabilir süreçler sağlayın.

Acil bir durumda, açık ve adım ilerleyen bir sürecin değerini gerçekten anlarsınız.

ClickUp'ın Olay Eylem Planı Şablonu tam da budur. Bu şablon, ne yapılması gerektiğini, kimin yapması gerektiğini ve hangi sırayla yapılacağını tam olarak belirtir. Herkesin uyumlu çalışmasını sağlar, riskleri azaltır ve hiçbir adımı gözden kaçırmaz.

BT'deki bir diğer zorluk, olayları etkili bir şekilde belgelemek ve böylece gelecekte benzer olayların tespit edilip önlenebilmesini sağlamaktır. ClickUp'ın BT Olay Raporu Şablonu, raporlamayı kolaylaştırarak her sorunu değerli bir veri noktasına dönüştürür.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Yalnızca doğru kişilerin uyarıldığından emin olan özelleştirilebilir ClickUp Bildirimleri ile uyarı yorgunluğunu azaltın

ClickUp Otomasyonları ve AI Ajanları ile olay görevlerinin oluşturma, atama ve raporlama süreçlerini otomatikleştirin

ClickUp Görevleri, Listeleri ve Durumları ile net olay ş Akışları oluşturun ve müdahalenin her aşamasında yol gösterici olacak olay raporu şablonlarını kullanın

ClickUp Chat ve ClickUp Belge ile takım işbirliğini etkinleştirin, böylece konuşmalar, güncellemeler ve önemli noktalar olayla birlikte canlı olarak aktarılsın

ClickUp Gösterge Panelleri aracılığıyla görev durumunu ve olay raporlarını takip edin

Olaylardan ve kapalı görevlerden içgörüler elde edin ve ClickUp Brain ile gelecekteki iyileştirmeler için SOP'ler oluşturun veya güncelleyin

ClickUp sınırları

Platformun esnekliği, yalnızca temel uyarı ve çağrı yönetimi isteyen küçük takımlar için çok fazla gelebilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.500'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.500'den fazla yorum)

Kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bu G2 kullanıcısı şunları bildirdi:

ClickUp'ın uygulanmasından bu yana, görevler üyelere kolayca atanabildiği ve sohbet yoluyla ilerlemeyi takip edebildiğiniz için bir proje üzerinde birlikte iş yapmak çok daha kolay hale geldi. Hatta, tamamlanmamış bir görev olması durumunda e-posta bildirimleri ve gecikme uyarıları bile gönderiyor.

2. PagerDuty (Gerçek zamanlı olay uyarıları ve büyük ölçekli otomasyon için en iyisi)

via PagerDuty

Opsgenie'den ayrılıyorsanız, ilk endişeniz basit olacaktır. Doğru kişi, doğru zamanda, doğru kanaldan uyarıyı alacak mı?

PagerDuty bu stresi ortadan kaldırmak için tasarlanmıştır. Hizmetleri, programları ve net eskalasyon politikalarını siz belirleyin, böylece sahiplik konusunda hiçbir şüphe kalmasın. CloudWatch, Prometheus, Datadog, Jira, ServiceNow, Slack, Zoom ve diğerlerinden gelen sinyaller tek bir yerde toplanır ve 15 ayrı ping yerine tek bir olayda gruplandırılır.

Etkinlik, yinelemeleri azaltır ve ilgili sorunları birbiriyle ilişkilendirir, böylece gerçek sorunları gizlemeden uyarı yorgunluğunu azaltır. Müdahale ekipleri, mobil uygulama üzerinden veya doğrudan Slack veya Teams'ten, otomatik olarak oluşturulan olay odaları ve köprüler aracılığıyla onay verebilir veya durumu üst düzeye taşıyabilir.

Çözümün ardından, analizler onaylama süresi, çözüm süresi ve tekrarlayan sorunlu noktaları ortaya çıkarır, böylece semptomların peşinden koşmak yerine kök nedenleri düzeltebilirsiniz.

PagerDuty'nin en iyi özellikleri

Kişilerin SMS, telefon, e-posta, push ve Slack üzerinden uyarıları özelleştirmesine izin vererek, kritik olayları kaçırmadan gürültüyü azaltın

Test uyarıları, hizmet entegrasyonları ve basit eskalasyon politikası tasarımı ile kurulumunu basitleştir

Doğru kişiyi bilgilendiren ve onaylanana kadar devam eden çağrı programları ve eskalasyonlar için destek

Slack tabanlı olay eylemlerini (onaylama, çözme ve doğrudan sohbette eskalasyon gibi) etkinleştirin

Yinelenenleri gruplandıran ve acil olayları vurgulayan AIOps ile uyarı yorgunluğunu azaltın

PagerDuty sınırları

Takım liderleri, takım düzeyinde uyarı gönderme yöntemlerini tam olarak özelleştiremezler, bu da yöneticilerin tutarlı eskalasyon kuralları istediğinde esnekliği sınırlar

E-posta uyarıları, yanıtla eylem özelliğinden yoksundur ve yanıt verenlerin doğrudan gelen kutusundan yönetmek yerine platforma tıklamalarını gerektirir

AIOps ve paydaş iletişim lisansları gibi gelişmiş özellikler, yüksek ek maliyetler gerektirir

PagerDuty fiyatlandırması

Ücretsiz

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 25 $

İş: Kullanıcı başına aylık 49 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

PagerDuty puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (900'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (200'den fazla yorum)

Kullanıcılar PagerDuty hakkında ne diyor?

Bu G2 kullanıcısı şunları söyledi:

Pager Duty'nin birkaç farklı sesli uyarısı olmasını çok seviyorum, bazıları çok komik. Pager Duty'yi kullanmaya başladığımdan beri, olaylara daha verimli bir şekilde müdahale edebiliyor ve takımları daha etkili bir şekilde harekete geçirebiliyorum.

Pager Duty'nin birkaç farklı sesli uyarısı olmasını çok seviyorum, bazıları çok komik. Pager Duty'yi kullanmaya başladığımdan beri, olaylara daha verimli bir şekilde müdahale edebiliyor ve takımları daha etkili bir şekilde harekete geçirebiliyorum.

3. xMatters (Maliyet etkin olay yönetimi ve otomasyon için en iyisi)

via xMatters

Bir Reddit kullanıcısı bunu en iyi şekilde özetlemiştir:

Ödediğinizin karşılığını alırsınız, ancak daha az ödersiniz. İstediğiniz her şeye sahiptir, ancak PagerDuty kadar gösterişli değildir.

Ödediğinizin karşılığını alırsınız, ancak daha az ödersiniz. İstediğiniz her şeye sahiptir, ancak PagerDuty kadar gösterişli değildir.

Bu cümle, xMatters'ın pozisyonunu özetliyor: uygun fiyatlı, güvenilir ve en önemli alanlarda güçlü.

Opsgenie'den ayrılıyorsanız, genellikle iki sorunla karşılaşırsınız. Yanlış kişileri uyandıran çok fazla gürültü ve bir sonraki adımın kime ait olduğu konusunda belirsizlik. xMatters, hizmetleri ve nöbet çizelgelerini harita etmenize ve ardından uyarıları doğru bağlamla yönlendirmenize olanak tanıyarak her iki sorunu da çözer, böylece doğru kişiye doğru kanaldan ulaşılır.

Kullanıcılar, yararlı ayrıntılar içeren hedef bildirimlerin yanı sıra kimin sayfa açıldığını, kimin onayladığını ve ne zaman onayladığını gösteren eksiksiz bir denetim izini takdir ettiler. Bu kayıt, olay sonrası incelemeleri ve uyumluluk kontrollerini kolaylaştırır.

Düşük kodlu ş akışı oluşturucu, Datadog, Prometheus veya ServiceNow'dan gelen bir sinyali net bir eylem dizisine dönüştürür.

Ş Akışı otomasyonu ve uyarlanabilir DevOps proje yönetimi ile xMatters, takımların daha hızlı hareket etmesine ve uyarı gürültüsünü azaltmasına yardımcı olur.

xMatters'ın en iyi özellikleri

Çözümü hızlandıran ve manuel görevleri azaltan kodsuz ve düşük kodlu entegrasyonlarla olay ş akışlarını otomasyonla gerçekleştirin

Nöbet çizelgelerini ve eskalasyonları sorunsuz bir şekilde yönetin, böylece doğru kişi her zaman doğru zamanda uyarılsın

Uyarlanabilir olay yönetimini uygulayarak özel etkisini en aza indirin ve her etkinlikten dersler çıkarın

Sinyal istihbaratı, uyarı korelasyonu ve zenginleştirilmiş bildirimlerle gürültüyü filtreleyin ve daha net bir bağlam elde edin

Verimsizlikleri belirlemek ve takımlar arası işbirliğini iyileştirmek için eyleme geçirilebilir analitiklere erişin

xMatters sınırları

Arayüz ve kullanıcı deneyimi rakiplere kıyasla daha az rafine hissettiriyor

Gelişmiş raporlama ve analiz özellikleri, daha düşük seviyeli planlarda sınırdır

Küresel destek kapsamı, seçilen planlara göre değişiklik gösterir

xMatters fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç (Essentials) : Kullanıcı başına aylık 9 $

Temel (Standart) : Kullanıcı başına aylık 39 $

Gelişmiş: Özel fiyatlandırma

xMatters puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (670+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (140'tan fazla yorum)

Kullanıcılar xMatters hakkında ne diyor?

Bu Capterra incelemesinde öne çıkan özellikler:

Şirketimizde bir veri güvenliği olayı meydana geldiğinde, Xmatters yanıt protokollerini hemen etkinleştirir: takımın eylem protokollerini fonksiyonlarına göre düzenler. Bildirimler çeşitli yollarla gönderilir.

Şirketimizde bir veri güvenliği olayı meydana geldiğinde, Xmatters yanıt protokollerini hemen etkinleştirir: takımın eylem protokollerini fonksiyonlarına göre düzenler. Bildirimler çeşitli yollarla gönderilir.

📮 ClickUp Insight: Çalışanların %28'i iş saatleri dışında da işlerinin peşinden geldiğini, %8'i ise işten kafasını kaldırmakta zorlandığını söylüyor. Bu, çalışanların üçte birinden fazlasının eve stresle gittiği anlamına geliyor. ClickUp Hatırlatıcıları'nı kullanarak akşam rutinlerinizi koruyun. Günlük özet hatırlatıcıları ayarlayın, iş saatleri dışında sessiz bildirimler alın ve takviminizde kişisel zamanınızı ayırın. İşten ayrılmak sizin seçiminiz olmalı. 💫 Gerçek Sonuçlar: Lulu Press, ClickUp Otomasyonları ile her gün kişi başına yaklaşık bir saat tasarruf ederek verimliliğini %12 artırdı.

4. AlertOps (AI destekli gürültü azaltma ve hızlı olay müdahalesi için en iyisi)

via AlertOps

Uyarı hacmi artmaya devam ediyor. Takımların %88'i geçen yıl bir artış olduğunu bildirirken, neredeyse yarısı bu artışın %25'in üzerinde olduğunu söylüyor. Bu tür sürekli gürültü, uyarı yorgunluğuna yol açıyor ve SOC'lerin (Güvenlik Operasyon Merkezleri) %76'sı bunu en büyük zorlukları olarak gösteriyor.

Bu, herhangi bir Opsgenie alternatifine getirdiğiniz gerçektir. Seçeceğiniz bir sonraki araç, hangi uyarıların eyleme geçilmesini gerektirdiğini değerlendirebilmelidir. AlertOps, yinelenenleri filtreleyen, ilgili sinyalleri ilişkilendiren, bağlamı özetleyen ve yanıt verenlerin kaydırmalı bir akış yerine tek bir net olay görebilmeleri için sonraki adımları öneren bir yapay zeka çekirdeği olan OpsIQ ile bu ihtiyacı karşılar.

Ön tanımlı çağrı planıyla başlayabilir veya kendi planınızı oluşturabilir, ardından telefon, SMS, mobil uygulama, sohbet veya e-posta yoluyla, birisi sorunu üstlenene kadar işleyen eskalasyon kurallarıyla yönlendirme yapabilirsiniz. Canlı çağrı yönlendirme, müşterileri gerçek zamanlı planlara göre mevcut çağrı personeline yönlendirir ve SLA tabanlı politikalar, ihlalden sonra değil, ihlalden önce eskalasyon yapar.

Ayrıca, platform izleme ve biletleme işlemlerinden O365 ve Slack'e kadar 200'den fazla araçla entegrasyonlar sayesinde, triyaj eksik bağlam nedeniyle aksaklığa uğramaz.

AlertOps'un en iyi özellikleri

OpsIQ™ tarafından desteklenen, uyarıları özetleyen ve otomatik olarak çözüm önerileri sunan AI tabanlı gürültü azaltma özelliği ile yinelenen uyarıları filtreleyin ve bastırın

Esnek eskalasyon kuralları, 24 saat kesintisiz hizmet ve kritik müşteri sorunları için canlı çağrı yönlendirme ile nöbet çizelgelerini yönetin

Kod gerektirmeyen BT şablonlarını kullanarak triyaj ve ş akışlarını otomasyon edin, yanıtı hızlandırın ve olayların tutarlı bir şekilde ele alınmasını sağlayın

Slack, O365, Jira, Dynatrace ve ConnectWise dahil olmak üzere 200'den fazla araçla ve ayrıca dahili uygulamalar için özel entegrasyonlarla kullanıma hazır olarak entegre edin

AlertOps sınırları

Planlama kurulum ilk başta sezgisel gelmeyebilir ve deneme yanılma gerektirebilir

Kullanıcı arayüzü zaman zaman pürüzlü olabilir ve bazı gelişmiş özelliklerin yapılandırılması için ek adımlar gerekebilir

Outlook gibi harici sistemlerde takvim senkronizasyon gecikmeleri bildirilmiştir

AlertOps fiyatlandırması

Başlangıç : Ücretsiz

Standart : Kullanıcı başına aylık 10 $

Premium : Kullanıcı başına aylık 22 $

Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 34 $

AlertOps puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (150'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (20+ yorum)

Kullanıcılar AlertOps hakkında ne diyor?

Bu G2 incelemesi bunu açıkça ortaya koyuyor:

Geçen yılın üçüncü çeyreğinin büyük bir bölümünü, BT ekiplerimizden biri için Programlama/Uyarı araçlarını denemekle geçirdik. AlertOps'u bulduktan sonra aramayı bıraktım, çünkü uygun fiyatlı, ekibi kurulum ve uygulama sürecinde inanılmaz derecede yardımcı ve sabırlı ve her şeyi tam olarak ayarını yapıp çalıştırmaya başladığımızdan beri hiçbir sorun yaşamadık!

Geçen yılın üçüncü çeyreğinin büyük bir bölümünü, BT ekiplerimizden biri için Programlama/Uyarı araçlarını denemekle geçirdik. AlertOps'u bulduktan sonra aramayı bıraktım, çünkü uygun fiyatlı, ekibi kurulum ve uygulama sürecinde inanılmaz derecede yardımcı ve sabırlı ve her şeyi tam olarak ayarını yapıp çalıştırmaya başladığımızdan beri hiçbir sorun yaşamadık!

5. Splunk On-Call (Nöbet planlamasını basitleştirmek ve tükenmişliği azaltmak için en iyisi)

Abbott ve Costello'nun klasik "Who's on First?" skeçini izlediyseniz, kimin neyden sorumlu olduğunu anlamaya çalışırken yaşanan kafa karışıklığını bilirsiniz. Nöbet rotasyonları da, net bir sistem olmadığında aynı şekilde hissettirebilir.

İşte burada Splunk On-Call adım atıyor. ✨

Takımları ve programları bir kez haritalandırdığınızda, uyarılar herhangi bir cihazda bağlam bilgisiyle birlikte gelir. Müdahale ekipleri iOS veya Android uygulamasından onaylayabilir, yeniden yönlendirebilir veya erteleme yapabilir ve platform, ekstra adımlara gerek kalmadan işbirliği için bir oda açabilir ve olay sonrası incelemeyi başlatabilir.

Bir kural motoru, olaylara çalışma kitapları ve gösterge panelleri ek dosya olarak ekler, böylece ilk sayfa edilen kişi hiçbir zaman hazırlıksız yakalanmaz. Makine öğrenimi, benzer olaylara dayanarak doğru müdahale edenleri önerir, bu da olayın fark edilme ve çözülme süresini kısaltmaya yardımcı olur.

Splunk On-Call'un en iyi özellikleri

Daha hızlı onay ve çözüm için eskalasyonları ve olay müdahale ş Akışlarını otomasyonla gerçekleştirin

IOS ve Android uygulamalarını kullanarak uyarıları doğrudan mobil cihazınızdan alın, erteleme, yeniden yönlendirme veya çözme işlemlerini gerçekleştirin

İş yüklerini adil bir şekilde dengelemek için tasarlanmış rotasyonlar, geçersiz kılma ve eskalasyon politikaları ile planlamayı basitleştirin

Daha hızlı triyaj ve olay sonrası analizleri desteklemek için olay bağlamı ve geçmiş denetim izleri elde edin

Makine öğrenimi önerilerini uygulayarak geçmiş çözüm verilerine dayalı olarak doğru müdahale ekiplerini belirleyin

Splunk On-Call sınırları

Arayüz ilk başta karmaşık gelebilir ve gezinme biraz alışma gerektirir

Yoğun trafik dönemlerinde ara sıra yaşanan gecikmeler, gerçek zamanlı yanıt verme yeteneğini etkiler

Lisanslama ve kullanıcı yönetimi seçenekleri bazı rakiplere kıyasla daha sınırlıdır

Splunk On-Call fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Splunk On-Call puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (50'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (30'dan fazla yorum)

Kullanıcıların Splunk On-Call hakkında söyledikleri

Bu G2 incelemesi şunları not ediyor:

Takımlar oluşturabilmek ve bunlar arasında vardiyalar yapılandırabilmek, bu platformda bulunan en yararlı kaynaklardan biridir. Splunk On-Call, çeşitli araçlarla kolay entegrasyonlar sağlar ve yapılandırmasını çok kolay hale getirir.

Takım oluşturabilmek ve bunlar arasında vardiyalar yapılandırabilmek, bu platformda bulunan en yararlı kaynaklardan biridir. Splunk On-Call, çeşitli araçlarla kolay entegrasyonlar sağlar ve yapılandırmasını çok kolay hale getirir.

6. Datadog (Entegre güvenlik izleme ile tam yığın gözlemlenebilirlik için en iyisi)

via Datadog

Opsgenie kullanıcıları için sorun, bağlamdır. Bir uyarı verilir, ancak neyin bozuk olduğunu anlamak için yine de günlükleri, izleri, metrikleri ve güvenlik sinyallerini aramak zorundasınız.

Datadog bu görünümleri tek bir zaman çizelgesinde bir araya getirir. Altyapı, konteynerler, sunucusuz sistemler, veritabanları ve uygulamalar günlükler, izler ve RUM'un yanında yer alır, böylece müdahale ekipleri tahminde bulunmak zorunda kalmaz.

Watchdog ve yeni AI yetenekleri, anormallikleri vurgular, ilgili sinyalleri gruplandırır ve olasılık etkilerini özetler, böylece triyaj sırasında gidip gelme ihtiyacını ortadan kaldırır. Zaten bir çağrı aracınız varsa, Datadog uyarılarını bu araca aktarabilirsiniz.

Datadog içinde kalmak istiyorsanız, Olay Yönetimi platformdan ayrılmadan size sahipler, zaman çizelgeleri, paydaş güncellemeleri ve takipler sunar.

Pratik faydalar hızlı bir şekilde ortaya çıkıyor. Yinelenenler bir araya getirildiği için daha az gürültülü ping sesi duyuluyor. Her uyarı, onu açıklayan metrikleri ve günlükleri içerdiğinden, kök neden analizi daha hızlı yapılıyor. Yanlış yapılandırmalar ve güvenlik açıkları performans verileriyle birlikte ortaya çıktığından, güvenlik duruşu daha güçlü hale geliyor.

900'den fazla entegrasyon, net SLO'lar (Hizmet Seviyesi Hedefleri) ve gösterge panelleri ile takım, sekmeler arasında geçiş yapmak yerine tek bir yerden sinyalden düzeltmeye geçebilir. Bu, gözlemlenebilirlik açıklarını da kapatmak isteyen Opsgenie geçişleri için iyi bir seçimdir.

Datadog'un en iyi özellikleri

Tek bir platformdan altyapıyı, günlükleri, uygulamaları, veritabanlarını ve sunucusuz iş yüklerini izleyin

Yerleşik güvenlik açığı yönetimi, uyumluluk harita ve yetki yönetimi ile güvenli bulut ortamları

Sentetik izleme ve gerçek kullanıcı izlemeyi kullanarak müşteriler fark etmeden sorunları yakalayın

900'den fazla entegrasyonlar ve önceden oluşturulmuş gösterge panelleriyle ş akışlarını otomasyon

Anormallik tespiti ve akıllı içgörüler için Watchdog ve LLM Observability gibi yapay zeka ve makine öğrenimi özelliklerini kullanın

Datadog sınırları

Fiyatlandırma, yüksek ana bilgisayar sayısı ve eklentilerle hızla ölçeklenebilir

Arayüz ve gösterge paneli yeni kullanıcılar için biraz karmaşık gelebilir

Bazı gelişmiş güvenlik özellikleri, daha üst düzey planlarda sunulmaktadır

Datadog fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro : Host başına aylık 15 $

Kurumsal : Host başına aylık 23 $

DevSecOps Pro : Host başına aylık 22 $

DevSecOps Kurumsal: Host başına aylık 34 $

Datadog puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (660'dan fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (320'den fazla yorum)

Kullanıcılar Datadog hakkında ne diyor?

Capterra incelemesinde şöyle deniyor:

Genel olarak, bazı iniş çıkışlardan sonra, iyi bir ortak oldular. Araçları son derece güçlü ve gözlemlenebilirlik konusunda birçok mükemmel uygulamaya olanak tanıyor, ancak bunun için ödeme yapmanız gerekiyor.

Genel olarak, bazı iniş çıkışlardan sonra, iyi bir ortak oldular. Araçları son derece güçlü ve gözlemlenebilirlik konusunda birçok mükemmel uygulamaya olanak tanıyor, ancak bunun için ödeme yapmanız gerekiyor.

7. Squadcast (Güçlü değer sunan, birleşik çağrı ve olay müdahalesi için en iyisi)

via Squadcast

Birden fazla nöbet çizelgesi ve müşteriye özel mesai dışı kuralları yönetirken, bu kurallara uyulmasını sağlamak için uyarılar gerekir.

Squadcast'in güven kazandığı alan budur. 🌟

Kullanıcılar, rotaların ve geçersiz kılmaların modellenmesinin kolay olduğunu ve ilk müdahale eden kişi cevap vermezse mobil uygulamanın eskalasyona devam edeceğini, böylece kritik sorunların gözden kaçmayacağını not etmiştir.

MSP'ler ve çok sayıda müşterisi olan takımlar için, belirli müşteriler için 7/24 kapsama ayarlayabilirken, diğerlerinin yalnızca kritik olaylar için mesai sonrası uyarı tetikleyicileri kullanmasına izin verebilirsiniz. Kullanıcı arayüzü, aktif olayları ve sorumlu kişileri kolayca görmenizi sağlar.

Sayfa çevirme özelliğinden daha fazlası var. Güvenilirlik otomasyonu, çalışma kitapları ve durum güncellemeleri, SLO izleme ve zaman çizelgeleri ile tutarlı ş Akışları aracılığıyla olayları ilerletir ve gerçekten harekete geçebileceğiniz yüzey desenleri sunar. Fiyatlandırma ise küçük takımlar için engel teşkil etmeyecek kadar şeffaftır.

Squadcast'in en iyi özellikleri

Esnek eskalasyonlar ve geçersiz kılmalarla çağrı planlamasını otomasyonla gerçekleştirin

Bildirimleri birleştirip yinelemeleri ortadan kaldırarak uyarı yorgunluğunu azaltın

Çalışma kitapları ve ş Akışı ile olayları daha hızlı çözün

Özelleştirilebilir durum sayfaları aracılığıyla paydaşları bilgilendirin

Öğrenme kültürü oluşturmak için olay sonrası analizleri ve içgörüleri kaydedin

Squadcast sınırları

Birçok rota aktif olduğunda program görünümleri kalabalıklaşabilir, bu da kimin nöbetçi olduğunu bir bakışta görmek zorlaştırır

Bazı entegrasyonlardan gelen uyarıların senkronizasyonunda ara sıra gecikmeler olduğu bildirilmiştir

Ücretsiz plan, durum sayfaları ve daha ayrıntılı analizler isteyen takımlar için sınırlıdır

Squadcast fiyatlandırması

Pro : Kullanıcı başına aylık 12 $

Premium : Kullanıcı başına aylık 19 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Squadcast puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Kullanıcılar Squadcast hakkında ne diyor?

Bu G2 incelemesinde şunlara (bahsetme) yer verilmiştir:

Squadcast, sahip olduğumuz çeşitli izleme araçlarından girdi alabilir ve farklı türdeki sorunlar için kimin uyarılması gerektiğine dair rotalar ve geçersiz kılmalar kolayca ayarlanabilir.

Squadcast, sahip olduğumuz çeşitli izleme araçlarından girdi alabilir ve farklı türdeki sorunlar için kimin uyarılması gerektiğine dair rotalar ve geçersiz kılmalar kolayca ayarlanabilir.

8. FireHydrant (Otomasyonlu çalışma kitapları ve hizmet sahipliği için en iyisi)

via FireHydrant

Bu olay yönetimi yazılımı, hizmetlerin sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlayan iyi yapılandırılmış bir süreç sunar.

FireHydrant, yanıtları runbook'lar, hizmet kataloğu ve paylaşılan çalışma alanı etrafında merkezler. Bir olayı bildirin ve platform Slack veya Teams'de bir kanal açsın, doğru runbook'u ek dosya, hizmet kataloğundan sahiplik alsın ve denetlenebilir bir zaman çizelgesi başlasın.

Bu arada, yapay zekası anlık olay özetleri, önerilen paydaş güncellemeleri ve canlı toplantı transkriptleri ile genel masrafları düşük tutar, böylece takım not yapmaya değil, sorunu çözmeye odaklanabilir.

Takımlar ayrıca, Terraform ile hızlı yanıt veren destek ve API öncelikli yaklaşımı öne çıkarıyor. Bu yaklaşım, operasyon liderlerinin FireHydrant'ı mevcut ş akışlarına sorunsuz bir şekilde entegre etmelerini sağlıyor.

FireHydrant'ın en iyi özellikleri

En iyi uygulamaları kodlayan runbook'larla olay müdahalesini otomasyonla gerçekleştirin

Signals ile çağrı planlamalarını ve uyarıları yönetin, eskalasyon politikalarıyla tamamlandı

Hizmet Kataloğu aracılığıyla sahipliği merkezileştirin, böylece doğru mühendisler hemen yanıt versin

Otomatik olarak oluşturulan kanallar ve güncellemelerle Slack veya Teams'te doğrudan işbirliği yapın

AI ile zenginleştirilmiş geriye dönük analizler ve analitik araçları kullanarak içgörüler elde edin ve zaman içinde güvenilirliği artırın

FireHydrant sınırları

Gelişmiş otomasyon özellikleri için daha üst düzey planlar gerekir

Özel ş akışları ve entegrasyonlar ayar için öğrenme eğrisi

Girdi planında sınırlı sayıda yanıtlayıcı ve çalışma kitabı

FireHydrant fiyatlandırması

Ücretsiz : İki haftalık deneme sürümü

Platform Pro : Kullanıcı başına yıllık 9.600 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

FireHydrant derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,5/5 (130'dan fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Kullanıcılar FireHydrant hakkında ne diyor?

Bu G2 kullanıcısı şunları söyledi:

Tamamen Slack veya başka bir sohbet/işbirliği aracı üzerinden iş yapan FireHydrant, entegrasyonlar sayesinde olay müdahalesinin gerçekleştiği yerden ayrılmanıza gerek kalmadan olayları açmanıza/güncellemenize/çözmenize olanak tanır.

Tamamen Slack veya başka bir sohbet/işbirliği aracı üzerinden iş yapan FireHydrant, entegrasyonlar sayesinde olay müdahalesinin gerçekleştiği yerden ayrılmanıza gerek kalmadan olayları açmanıza/güncellemenize/çözmenize olanak tanır.

9. TaskCall (otomasyon ile uygun fiyatlı olay yönetimi için en iyisi)

via TaskCall

Yakın zamanda yapılan bir siber risk araştırmasında, olaylara müdahale, kuruluşların maruz kalma riskini azaltmak için güçlendirmeleri gereken en önemli kontrollerden biri olarak belirlendi.

Bu, hızlı ve güvenilir olay ş Akışlarının ne kadar önemli hale geldiğini vurgulamaktadır.

Takımlar genellikle uyarıların kendisinde değil, uyarıların ardından yaşanan karmaşada zorlanırlar. Şu anda gerçekten sorumlu kişi kim? Uyarı uygulama, altyapı veya müşteri operasyonlarına mı ait? Çözümü ele geçirmeden liderleri nasıl bilgilendirebilirsiniz?

TaskCall bu tür durumları doğrudan ele alır. Nöbet, olay içeriğine göre belirlenir, böylece yönlendirme doğru yanıtlayıcıya ulaşır ve otomatik eskalasyon boşlukları kapatır. Bildirimler telefon, SMS, push, e-posta veya sohbet yoluyla gelir.

Gürültüyü azaltmak için, etkinlik zekası yinelenenleri ilişkilendirir ve düşük değerli ping'leri bastırır. Bağlam, AWS, Datadog, Slack, Jira ve Zendesk gibi araçlardan sinyaller çekilerek birleştirilir, bu da mühendislerin ham uyarı akışı yerine etkiyi ve sahipliği görmeleri anlamına gelir.

TaskCall'un en iyi özellikleri

Dinamik rotasyonlar ve çok seviyeli eskalasyonlarla nöbet çizelgesini otomasyonla otomatikleştirin

AI destekli etkinlik zekası ve koşullu yönlendirme ile gürültüyü azaltın

DevOps, IT-Ops ve BizOps'taki olayları tek bir platformda yönetin

AWS, Jira, Zendesk ve Slack gibi izleme, günlük kaydı ve destek araçlarıyla entegre edin

Mobil uygulamalar, anlık bildirimler, SMS ve sesli uyarılarla tam kapsam sağlayın

TaskCall sınırları

Beş kullanıcıyla sınırlı ücretsiz plan, büyüyen takımlar için yeterli olmayabilir

Analitik ve gösterge panellerinin çoğu daha pahalı planlarla sınırlıdır

TaskCall fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 9 $

İş : Kullanıcı başına aylık 19 $

Dijital Operasyonlar: Kullanıcı başına aylık 29 $

TaskCall puanları ve yorumları

G2 : Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

10. ilert (Gizlilik odaklı, AI öncelikli olay yönetimi için en iyisi)

via ilert

ilert, güvenilirlik ve gizliliğe büyük önem veren bir çağrı yönetimi ve olay uyarı platformudur. Takımların, izleme sistemlerinden gelen kritik uyarıların doğru çağrı mühendislerine zamanında ulaşmasını sağlar.

Platform, esnek çağrı planlaması, çok katmanlı eskalasyon politikaları ve push, SMS ve sesli aramalar dahil olmak üzere çok sayıda kanal üzerinden bildirimler sunar.

Mevcut programı ve eskalasyon yolunu dikkate alan yönlendirme, özel çağrıların telefon ağacında dolaşmak yerine doğru kişiye ulaşmasını sağlar.

Slack veya Teams'de, yanıt verenler sohbet üzerinden olayla iş yaparken Ilert bağlamı, zaman çizelgesini ve takip işlemlerini kaydeder.

AI Voice Agent, yardım hattınıza cevap verir, doğru bilgileri toplar ve nöbetçi mühendisi hemen bilgilendirir. Responder, yığınınızdaki metrikleri, günlükleri ve son değişiklikleri analiz eder, olası kök nedenleri ortaya çıkarır, başka kimlerin dahil edilmesi gerektiğini önerir ve hatta daha hızlı bir çözüm için geri alma yolu önerir.

Her adımda kontrol sizde.

ilert'in en iyi özellikleri

Sesli mesaj, SMS, push ve sohbet yoluyla güvenilir çok kanallı uyarılar sağlayın

Planlama ve eskalasyon yolları ile çağrı yönetimini otomasyon ile gerçekleştirin

AI destekli durum sayfalari ve paydaş iletişimleri aracılığıyla hızlı güncellemeler sağlayın

Ilert Responder AI'yı kullanarak olayları analiz edin, temel nedenleri ortaya çıkarın ve eylemler önerin

Prometheus, Datadog, Jira ve Slack gibi izleme ve ITSM araçlarıyla entegre edin

ilert sınırları

Küçük takımlar için fiyatlar yüksek gelebilir

Bazı entegrasyonlar ekstra kurulum çabası gerektirir

Mobil uygulamanın, daha gelişmiş özelliklerden yararlanması mümkün olabilir

ilert fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 24 $

Ölçek : Kullanıcı başına aylık 49 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

ilert puanları ve yorumları

G2 : Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: 4,7/5 (60'tan fazla yorum)

Kullanıcılar ilert hakkında ne diyor?

Capterra incelemesi şunları bildirmiştir:

Bu aracı, BT takımlarındaki nöbetçi vardiyalarını yönetmek için çok sezgisel ve etkili buluyorum. Uygulama, SMS veya telefon görüşmesi yoluyla doğrudan yanıt verme esnekliği sunarak, özellikle gerçek hayattaki senaryolarda çok pratik olmasını sağlıyor.

Bu aracı, BT takımlarındaki nöbetçi vardiyalarını yönetmek için çok sezgisel ve etkili buluyorum. Uygulama, SMS veya telefon görüşmesi yoluyla doğrudan yanıt verme esnekliği sunarak, özellikle gerçek hayattaki senaryolarda çok pratik olmasını sağlıyor.

11. Zenduty (Büyük ölçekli AI destekli olay müdahalesi için en iyisi)

via Zenduty

Zenduty, mühendislik ve DevOps takımlarının önemli sinyallere odaklanmasına yardımcı olarak MTTR'yi (Ortalama Çözüm Süresi) kısaltır ve kuruluşlara olayları yönetmek için tek ve güvenilir bir platform sunar.

Kullanıcılar, gecikme olmadan gelen push, çağrı ve SMS ile hızlı ve güvenilir uyarıları sürekli olarak övüyorlar, böylece nöbetçi mühendisler bildirimden haberdar olup işlerine geri dönebiliyorlar. Takımlar ayrıca, bildirimleri ciddiyet, hizmet veya olay türüne göre özelleştirebilmekten hoşlanıyorlar, böylece herkesle aynı anda değil, doğru kişiye doğru zamanda ulaşılıyor.

Platform, olay rolü, görev şablonları ve entegre iletişim kanalları ile işbirliğine dayalı olay müdahalesini destekler. Önemli bir özelliği, büyük ölçekli olayları yönetmek için yapılandırılmış bir çerçeve sağlayan Olay Komuta Sistemi (ICS) tabanlı yaklaşımıdır.

Opsgenie'den geçiş yapmak istiyorsanız, geçiş desteği ile olumlu yorumlar alan Zenduty iyi bir seçenektir.

Zenduty'nin en iyi özellikleri

ZenAI ile yapay zeka destekli olay yönetimi sağlayıcı

Özelleştirilebilir rotasyonlar ve eskalasyonlarla gelişmiş nöbet planlamasını destekleyin

Olay senaryolarını otomasyon ile otomatikleştirerek görevlerin ve takiplerin tutarlı bir şekilde izlemeyi sağlayın

Slack, takım, Jira, Datadog ve Grafana gibi 150'den fazla araçla sorunsuz bir şekilde entegre edin

IOS, Android ve hatta akıllı saatlerde gerçek zamanlı mobil uyarılar gönderin

Zenduty sınırları

Arama fonksiyonu birden fazla olayı karıştırabilir ve izlemeyi zorlaştırabilir

Bazı gelişmiş özellikler, daha üst düzey planlarla sınırlıdır

Karmaşık kurulumlarda bildirimlerin çakışması, uyarıların yinelenmesine neden olabilir

Zenduty fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 6 $

Büyüme : Kullanıcı başına aylık 16 $

Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 25 $

Zenduty puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (135+ yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Kullanıcılar Zenduty hakkında ne diyor?

Bu G2 incelemesi şunları not etmiştir:

Zenduty'nin en çok sevdiğim özelliği, analitik odaklı içgörüleridir. Olayları analiz ederek, hangi günler, hizmetler veya vardiyalarda daha fazla sorun yaşandığını gibi eğilimleri izleyebilir, neyin yanlış gittiğini belirleyebilir ve iyileştirilmesi gereken alanları tespit edebiliriz.

Zenduty'nin en çok sevdiğim özelliği, analitik odaklı içgörüleridir. Olayları analiz ederek, hangi günler, hizmetler veya vardiyalarda daha fazla sorun yaşandığını gibi eğilimleri izleyebilir, neyin yanlış gittiğini belirleyebilir ve iyileştirilmesi gereken alanları tespit edebiliriz.

12. Incident. io (Slack tabanlı olay müdahalesi için en iyisi)

Bir saniye için bir olayın ortasında olduğumuzu varsayalım. Çağrı cihazı çalıyor. İnsanlar uyanıyor. Opsgenie'de, durumu onayladıktan sonra doğru odayı arar, ardından durumu başka bir yere kopyalarsınız, böylece herkes neler olduğunu görebilir.

Bu atlama, çoğu takımın düzeltmek istediği andır. İşte bu noktada incident.io farklılaşıyor.

Slack'in içinde bildirimde bulunursunuz ve rol, zaman çizelgesi ve önceden belirlenmiş sonraki iki veya üç adımın yer aldığı temiz bir alan görünür. Arayabilir, metin gönderebilir, e-posta gönderebilir veya sadece dokunarak onaylayabilirsiniz. İş hemen başlar ve görünürlük kazanır.

Kullanıcılar, geçiş yaptıktan sonra aynı ritmi sürdürdüklerini belirtiyorlar. Bir kanal, yalnızca ihtiyacınız olan sinyalle çalışır. Uygulama, siz sorun giderme işlemini sürdürürken takip işlemlerini başlatır ve net bir özet hazırlar. Özel durum güncellemeleri, konu içinde ayrılmadan gönderilmeye hazırdır. Bu özellik tek başına, genellikle yan odalarda ve direkt mesajlarda dönen sohbetleri azaltır.

Çok farklı boyutlardaki takımlar için benimseme süreci oldukça kolay olmuştur. Daha küçük gruplar, birkaç hafta içinde Linear ve New Relic'e bağlayarak ilk günden itibaren gerçek değer elde ettiklerini belirtmektedir. Daha büyük kuruluşlar ise, yaklaşık bir ay içinde birden fazla takımda kullanıma sunduklarını ve bunu yapmak için yapılacak yol haritası işlerini geciktirmediklerini paylaşımında bulunmaktadır.

Incident. io'nun en iyi özellikleri

Olayları doğrudan Slack veya Microsoft Teams'te uçtan uca yönetin

AI SRE'yi kullanarak düzeltmeler önerin, sorunları araştırın ve iletişim taslakları hazırlayın

AI destekli gürültü azaltma özelliği ile nöbet çizelgelerini yönetin

Özel müşteriler ve paydaşlar için durum sayfa güncellemelerini otomasyonla gerçekleştirin

Gösterge panelleriyle trendler, zaman çizelgeleri ve MTTx metrikleri hakkında bilgi edinin

Incident.io sınırları

Arayüz, çok sayıda Slack bildirimleri nedeniyle kalabalık hissedilebilir

Gelişmiş yapılandırma (eskalasyon yolları gibi) ince ayar gerektirebilir

Bazı AI özellikleri yalnızca İngilizce ile sınırlıdır

Incident.io fiyatlandırması

Temel : Ücretsiz

Takım : Kullanıcı başına aylık 19 $

Pro : Kullanıcı başına aylık 25 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Incident.io puanları ve yorumları

G2 : 4,8/5 (180'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Kullanıcılar Incident.io hakkında ne diyor?

Bu G2 incelemesi paylaşım oldu:

Bana göre incident.io, olay yönetimine yapı, süreç ve veri toplama sağlayıcısı olurken engel teşkil etmemek arasında doğru dengeyi kuruyor.

Bana göre incident.io, olay yönetimine yapı, süreç ve veri toplama sağlayarak engel teşkil etmemek arasında doğru dengeyi kuruyor.

💡Profesyonel İpucu: Önceden oluşturulmuş Ajanları kullanarak takım sorularını yanıtlayın veya güncellemeleri paylaşım yapın ya da özel bir ClickUp AI Ajanı yapılandırarak görev durumlarını ve son teslim tarihlerini izleyin, hatırlatıcılar gönderin, sorunları üst düzeye taşıyın veya gerektiğinde durumları güncelleyerek işleri ilerletin. Bu video size nasıl yapılacağını gösteriyor:

Opsgenie'den Geçiş Sırasında ve Sonrasında Neler Beklenmeli?

Opsgenie'den ayrılmak, yıllardır yaşadığınız bir evi boşaltmak gibi hissettirebilir. Her program, eskalasyon kuralı ve entegrasyonlar kendine ait bir yeri vardır ve hepsini yeni bir eve taşımak düşüncesi ürkütücü gelebilir.

Atlassian, Jira Service Management veya Compass'a geçiş için uygulama içi bir geçiş aracı sunar. Süreç yapılandırılmış, öngörülebilir ve kesintileri en aza indirecek şekilde tasarlanmıştır.

Bunlardan birini seçmeye karar verirseniz, planınızı gözden geçirip geçiş tarihini ayarlayın ve gerisini araca bırakın. Nasıl işleyeceğini görelim ve bunun kuruluşunuz için iyi bir seçim olup olmadığını değerlendirelim.

Göç akışına genel bakış

Adım 1 → İnceleme ve yol seçimi

Opsgenie planınızı değerlendirin ve Jira Service Management (ITSM odaklı) veya Compass (geliştirici odaklı) hangisinin size daha uygun olduğuna karar verin.

Adım 2 → Geçiş tarihini planlayın

Fatura döngünüz ve takımınızın hazırlık durumuna uygun bir zaman çizelgesi seçin.

3. Adım → Faturalandırmayı onaylayın

Atlassian fatura yöneticiniz planı onaylar, böylece yeni ürün sağlanabilir.

Adım 4 → Arka planda veri taşıma

Opsgenie verileri senkronizasyon sürecine girerken, takımın her zamanki gibi işine devam eder.

Adım 5 → Geçiş ve kapatma

Opsgenie kapatılmadan önce geçişi tamamlamak için 120 gününüz var.

Kısaca, şunları bekleyebilirsiniz:

Kılavuzlu geçiş aracını kullanarak zorlu işlerde otomasyon sağlayın.

Geçiş sırasında ve sonrasında, kapatılana kadar Opsgenie'ye tam erişimi sürdürün.

Jira Service Management veya Compass'ta kişiselleştirilmiş geçiş kılavuzlarını izleyin.

120 günlük geçiş süresi boyunca ş akışlarını ayarlayın ve ayarları yeniden yapılandırın.

Kesintisiz uyarı, program ve entegrasyonların sürekliliğini sağlayın.

Opsgenie'den Jira Service Management'a geçişin artıları ve eksileri

Artıları:

Sorunsuz, birleşik bir ş Akışı oluşturabilir.

Atlassian ekosistemine zaten büyük yatırım yapmış takımlar için bu, kullanışlı ve uygun maliyetli bir karar olabilir.

Jira'nın etkili olay sonrası analizi, takip eylemlerinin izleme sürecini basitleştirir.

Olay verilerini JSM'de birleştirmek, daha güçlü ve bütünsel raporlama imkanı sağlar.

Dezavantajları:

Bağımsız Opsgenie'nin bazı gelişmiş fonksiyonları JSM'de hemen kullanılamayabilir.

Daha geniş JSM ortamına geçmek karmaşıklığı ve gürültüyü artırabilir

Takımlar, JSM içindeki yeni arayüz ve ş Akışı konusunda yeniden eğitilmelidir.

Reddit kullanıcılarının bu konuyla ilgili bazı görüşleri

Bu Redditor, bu adımın genel olarak kendileri için işlediğini düşündü:

Bizim için çok da kötü gitmedi. Rol ve izinleri yeniden ayarlamak yapılacak, ancak OpsGenies ile tamamen aynı Jira Takım Adlarına sahip değilseniz, her şey oldukça iyi bir şekilde aktarılmış görünüyor. Bunlar iyi bir şekilde birleştirilemedi ve bazıları bozuldu. Eğer aynı isimleri kullanıyorsanız, bunları değiştirmenizi tavsiye ederim. *

Bizim için çok da kötü gitmedi. Rol ve izinleri yeniden ayarlamama yapılacak, ancak OpsGenies ile tamamen aynı Jira Takım Adlarına sahip değilseniz, her şey oldukça iyi bir şekilde aktarılmış görünüyor. Bunlar iyi bir şekilde birleştirilemedi ve bazıları bozuldu. Eğer aynı isimleri kullanıyorsanız, bunları değiştirmenizi tavsiye ederim. *

İşte açıkça en iyi deneyimi yaşamamış bir başka kişi:

Bu seçeneği düşünenler için: Jira Service Management'a geçtik, bu zaten ödediğimiz paketin bir parçası (şirket agresif bir şekilde tasarruf ediyor). O kadar kötü ki, anlatamam bile. Seçenek olarak düşünmeyin.

Bu seçeneği düşünenler için: Jira Service Management'a geçtik, bu zaten ödediğimiz paketin bir parçası (şirket agresif bir şekilde tasarruf ediyor). O kadar kötü ki, anlatamam bile. Seçenek olarak düşünmeyin.

Ve JSM ile altı ay geçirdikten sonra şimdiden tekrar geçiş yapmayı düşünen bir başkası:

JSM berbat. PagerDuty, Rootly veya Incident.io ile hiçbir şekilde karşılaştırılamaz. Biz de yaklaşık 6 ay önce işte buna geçtik ve şimdiden alternatifler arıyoruz. Çok esnek değil, neredeyse hiç entegrasyonları yok, Slack desteği iyi değil ve çağrı uyarıları ve sayfaları mühendisler tarafından oldukça yüksek bir başarı oranıyla kaçırılıyor (OpeGenie'de bu sorunu hiç yaşamadık).

JSM berbat. PagerDuty, Rootly veya Incident.io ile hiçbir şekilde karşılaştırılamaz. Biz de yaklaşık 6 ay önce işte buna geçtik ve şimdiden alternatifler arıyoruz. Çok esnek değil, neredeyse hiç entegrasyonları yok, Slack desteği iyi değil ve çağrı uyarıları ve sayfaları mühendisler tarafından oldukça yüksek bir başarı oranıyla kaçırılıyor (OpeGenie'de bu sorunu hiç yaşamadık).

Atlassian tarafından sunulan diğer alternatif olan Compass, Opsgenie'nin doğrudan bir alternatifi değildir. Bunun yerine, karmaşık bir yazılım mimarisinin bileşenlerini, hizmetlerini ve bağımlılıklarını harita ve yönetmek için tasarlanmış bir geliştirici deneyimi platformudur.

Takımınız için en uygun Opsgenie alternatifini seçmeden önce bu faktörleri değerlendirmenizi öneririz.

Opsgenie Çalar, ClickUp Yanıtlar

Opsgenie'den vazgeçmek büyük bir adım gibi görünebilir, ancak bunu takımınızın hayatını kolaylaştırmak için bir fırsat olarak değerlendirin.

Diğer araçların her birinin kendi güçlü yönleri ve sınırları olduğunu gördünüz.

ancak, ClickUp sessizce kalpleri kazanıyor. * 🤗

İşte nedeni: Görevlerinizi, iletişiminizi ve ş akışlarınızı tek bir yerde toplar. Ekranlar arasında geçiş yapmanıza veya ayrı araçları bir araya getirmenize gerek kalmaz. Bunun yerine, takımınız bağlantıda kalır, öncelikler konusunda net olur ve bir sonraki adımda ne yapılması gerektiği konusunda emin olur.

Doğru olay yönetimi çözümünü seçmek sadece uyarılarla ilgili değildir; uzun vadeli operasyonel verimliliği destekleyen sağlam bir olay yönetimi çerçevesi oluşturmakla ilgilidir. ClickUp ile takımınız olayları proaktif olarak yönetirken, gürültüyü azaltabilir ve her yanıtta tutarlılık sağlayabilir. 😌

Daha az baş ağrısı ve daha fazla netlik için hazırsanız, şimdi ClickUp'a kaydolmanın tam zamanı!

Sık Sorulan Sorular (SSS)

Opsgenie geçişleri Nisan 2027'den önce planlanmalıdır. Bu tarihten sonra Opsgenie verilerine erişim mümkün olmayacaktır.

En güçlü alternatiflerden bazıları Jira Service Management, PagerDuty, FireHydrant, TaskCall, ilert, Zenduty ve incident.io'dur. Her biri nöbet yönetimi, otomasyon ve entegrasyonlar arasında farklı bir denge sunar. Ancak, ş Akışlarınızı, iletişiminizi ve belgelerinizi tek bir yerde tutan hepsi bir arada AI destekli bir platform istiyorsanız, ClickUp'ı seçin.

Jira Service Management, uyarı, çağrı planlama ve olay iş akışları gibi Opsgenie'nin temel özelliklerinin çoğunu içerir, ancak bazı gelişmiş fonksiyonlar farklılık gösterebilir. Compass, hizmet katalogları ve bileşen izlemeye odaklanan geliştirme takımları için bir seçenektir.

Evet. Atlassian, uyarıları, programları ve eskalasyon politikalarını otomatik olarak taşıyan bir uygulama içi geçiş aracı sağlar. Geçişi commit etmeden önce demo hesapta test edebilirsiniz.

Evet. Cabot, OpenDuty ve Alertmanager gibi araçlar, daha fazla kurulum ve bakım gerektirse de, açık kaynaklı alternatifler olarak özel olarak özelleştirilebilir.

Maliyetler, seçtiğiniz platforma bağlıdır. Jira Service Management, Compass ve diğer alternatifler, genellikle kullanıcı başına aylık olarak kademeli fiyatlandırma sunar. Bazı açık kaynak araçları ücretsizdir, ancak altyapı ve destek maliyetleri gerektirir.

Evet. Takımınız geçiş dönemi boyunca Opsgenie'yi kullanmaya devam edebilir ve Opsgenie kalıcı olarak kapatılana kadar entegrasyonlar aktif kalır. Daha sonra, yeni platformunuzda yeniden yapılandırılmaları gerekir.