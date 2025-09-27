Hatırlatıcı ve Uyarı Gönderen En İyi 3 PM Yazılımı

Bir son tarih geçiyor. Bir müşteri takibi mesajların altında kayboluyor. Bir takım arkadaşı, hatırlatıcı yanlış gelen kutusuna düştüğü için durum güncellemesini kaçırıyor.

Bu küçük hatalar birikerek gecikmelere, güven kaybına ve gereksiz strese neden olur.

Hatırlatıcılar ve uyarılar gönderen PM yazılımı, tüm takımın hesaplarını yerine getirmesini sağlar, planlar değiştiğinde öncelikleri yeniden düzenler ve görevlerin kaçırılmasını önler.

Bu blog yazısında, bu vaadi yerine getiren en iyi üç aracı inceleyeceğiz. 🎯

Hatırlatıcı ve Uyarı Gönderen PM Yazılımları: Bir Bakışta

Proje planınız için kullanabileceğiniz hatırlatıcılar ve uyarılar gönderen en iyi 3 PM yazılım aracına bir göz atın:

Araç En uygun Anahtar özellikler Artıları ve eksileri Fiyatlandırma* ClickUp Bireyler, girişimciler ve kurumsal müşteriler için yapay zeka destekli proje yönetimi ve işbirliği Hatırlatıcılar, ClickUp Brain (AI görev atama, güncellemeler ve uyarılar), AI Otomatik Pilot Ajanları, Otomasyonlar, Takvim (akıllı planlama ve yeniden planlama) Artıları: 🌟 Tüm işleriniz için birleştirilmiş AI Çalışma Alanı 🌟 Hatırlatıcıları erteleyebilir, yeniden planlayabilir, delege edebilir veya görevlere dönüştürebilirsiniz 🌟 Yazma, plan ve görev otomasyonu için AI araçları içerir🌟 Liste, Pano, Takvim, Gantt ve Zaman Çizelgesi dahil olmak üzere esnek proje görünümleri sunarEksileri:🧐 Geniş özellik yelpazesi nedeniyle yeni kullanıcılar için öğrenme eğrisi zorlu🧐 Mobil uygulama henüz masaüstü uygulamasının tüm özelliklerine sahip değil Sonsuza Kadar Ücretsiz; Kurumsal için özel özelleştirme seçenekleri mevcuttur Asana Startup'lar ve orta boyutlu proje takımları için esnek, fonksiyonel proje yönetimi Görev hatırlatıcıları ve bildirimleri (e-posta, push veya masaüstü aracılığıyla), bağımlılıklar ve alt görevler, görev güncellemeleri ve uyarılar için otomasyonlar, zaman çizelgesi ve takvim görünümleri, Slack/Google Takvim entegrasyonları Artıları: 🌟 Takımlara rutin görevleri ve kontrol işlemlerini hatırlatıcı olarak hizmet verir🌟 Yöneticilerin takip işlemlerini azaltmasına yardımcı olur 🌟 Zaman dilimlerinden bağımsız olarak herkesi güncel tutarEksileri:🧐 İşbirliği yapanlar için sınırlı dış erişim 🧐 Gelişmiş özellikler ücretli abonelikle kullanılabilir🧐 Küçük ekipler için ayarı zor Ücretsiz; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 13,49 $'dan başlar Trello Bireyler ve küçük takımlar için görsel görev yönetimi ve önceliklendirme Son teslim tarihi hatırlatıcıları, kart atama hatırlatıcıları, etkinlik güncellemeleri, Kanban panoları, Butler otomasyonu (kural tabanlı hatırlatıcılar), Power-Ups aracılığıyla 200'den fazla entegrasyon Artıları: 🌟 Mobil ve masaüstü erişimini destekleyerek hareket halindeyken de işinize olanak tanır 🌟 Power-Ups entegrasyonları aracılığıyla Google Takvim ve diğer araçlarda hatırlatıcılar ayarlarEksileri:🧐 Power-Ups olmadan sınırlı raporlama ve gösterge paneli özellikleri🧐 Aynı anda takip edebileceğiniz proje sayısında kısıtlamalar🧐 Büyük takımlar veya karmaşık projeler için uygun değildir Ücretsiz; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 6 $'dan başlar

Hatırlatıcılar ve uyarılar gönderen PM yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?

En iyi proje yönetimi yazılımı, hatırlatıcıların zamanında, bağlamsal ve ş Akışınıza uyumlu olmasını sağlar. Bir yazılım seçerken dikkat etmeniz gerekenler şunlardır:

cihazlar arasında hatırlatıcılar gönderir* (masaüstü, mobil, tarayıcı, sohbet uygulamaları), böylece hareket halindeyken hiçbir son tarihi kaçırmazsınız

Durum değişiklikleri, bağımlılıklar veya hareketsizlik gibi tetikleyicilere dayalı uyarıları otomasyon ederek manuel takipleri azaltır

acil son teslim tarihlerini rutin kontrol tarihlerinden ayırarak*, kritik işlerin her zaman en üst düzeyde görünürlük kazanmasını sağlar

*uyarıları yanıtları izler, böylece görevlerin onaylandığını, ertelendiğini veya tamamlandı olduğunu bilirsiniz

uyarıları ş akışlarına entegrasyonlarla birleştirir*, örnek olarak yorumları veya bildirimleri takip e-posta hatırlatıcılarına dönüştürür

AI kullanarak hatırlatıcıların önceliklerini yeniden belirler , bekleyen görevleri özetler ve engelleri otomatik olarak üst düzeye taşır

Çift rezervasyonu önlemek ve programları uyumlu tutmak için harici takvimlerle (Google, Outlook, iCal) senkronizasyon kurar

🧠 İlginç Bilgi: İnsanların kullandığı en eski "hatırlatıcı" iplere düğüm atmaktı. İnkalar ve Khipu sistemi dahil olmak üzere eski kültürler, görevleri, sayıları ve yükümlülükleri izlemek için düğümlü ipler kullanırlardı.

Hatırlatıcı ve Uyarılar Gönderen En İyi PM Yazılımları

clickUp'ta yazılımları nasıl değerlendiriyoruz* Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, bu nedenle önerilerimizin gerçek ürün değere dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet aşağıda yer almaktadır.

Hatırlatıcılar ve uyarılar gönderen en iyi üç PM yazılımına bir göz atalım.

1. ClickUp (AI destekli proje yönetimi ve işbirliği için en iyisi)

ClickUp'taki Hatırlatıcılar ile yapılacak işlerinizi takip edin Çalışma alanınızda herhangi bir yere "R" tuşuna basarak özel ClickUp Hatırlatıcıları oluşturun

ClickUp for Proje Yönetimi, proje yönetimi, dokümantasyon ve takım iletişimini tek bir platformda birleştiren, yeni nesil AI otomasyonu ve arama özelliği ile hızlandırılmış iş için her şeyi içeren bir uygulamadır.

ClickUp Hatırlatıcıları, tüm takip ve görev uyarılarını ClickUp Home aracılığıyla tek bir yerde merkezileştirir. Tarayıcı, masaüstü veya mobil cihazdan işiniz ne olursa olsun; hatırlatıcılarınız her zaman görünürlükte ve eyleme geçirilebilir durumdadır.

Bir startup kurucusunun birden fazla takım arasında ürün lansmanlarını koordine ettiğini varsayalım. Önemli bir müşteri görüşmesi için hatırlatıcı oluşturabilir, ilgili ek dosyaları ekleyebilir ve hatta bunu bir takım üyesine atayabilir.

ClickUp görevlerindeki yorumlar veya bildirimler de hatırlatıcılara dönüştürülebilir. Ayrıca, erteleme, yeniden planlama veya delege etme seçenekleriyle hatırlatıcılar herkesin hesaplarını yerine getirmesini sağlar.

AI ile projelerinizi ilerletin

ClickUp Brain, proje yönetimine yapay zeka destekli bir katman ekleyerek rutin görevleri ve toplantıları otomatikleştirerek haftada yaklaşık bir gün zaman kazanmanızı sağlar. İstendiğinde, kullanılabilirliğe göre görevleri otomatik olarak atar, ilerlemeyi izler ve öncelikleri dinamik olarak ayarlar.

ClickUp Brain'den bekleyen görevlerle ilgili güncelleme paylaşımı yapmasını isteyin

Örnek olarak, yeni bir uygulama sürümünü koordine eden bir proje yöneticisi, ClickUp Brain'e şunları yapmasını söyler: "Önümüzdeki iki hafta için sürüm görevlerini planlayın, bunları geliştiricilere, kalite kontrol ve pazarlama ekiplerine atayın ve gecikmeleri otomatik olarak işaretleyin. "

AI, her takım için anında görevler oluşturur, uzmanlığa göre sahipler atar, son tarihler ayarlar ve ilerlemeyi izler. Bir QA görevi gecikirse, Brain öncelikleri günceller ve ilgili takım üyelerine uyarılar gönderir.

📌 Şu komutları deneyin: Tasarım takımının cuma günü saat 15:00'e kadar tel kafesleri göndermesi için bir hatırlatıcı ayarlayın.

Takım, proje ilerlemesini güncellemesi için her Monday tekrarlanan hatırlatıcılar oluşturun

Geliştirme görevi son teslim tarihinden 24 saat önce tamamlanmazsa beni bilgilendirin

Kod yapmadan çalışma alanınızı otomasyon ile otomatikleştirin

AI destekli ClickUp Otomasyonları, ş akışını basit bir İngilizce ile tanımlayarak anında ayar yapmanızı sağlar.

ClickUp otomasyonlarını kullanarak ş akışınızı otomatikleştirmek için "eğer bu olursa, o zaman şu olsun" tetikleyicileri oluşturun

Örnek, bir tasarımcı bir görevi 'Tamamlandı' olarak işaretlediğinde, otomasyon bu görevi 'İnceleme' listesine taşıyabilir. Ayrıca proje yöneticisine bildirim gönderir ve görevi kalite kontrol ekibine atar.

Akıllı programlar oluşturun

ClickUp Calendar, tüm görevleri, etkinlikleri ve son teslim tarihlerini tek bir akıllı, dinamik görünümde merkezileştirerek programınızı aktif olarak yönetmenizi sağlar.

AI destekli ClickUp Takvim ile günlerinizi, haftalarınızı ve aylarınızı harita haline getirin

Statik takvimlerin aksine, ClickUp Takvim odaklanma zamanını otomatik olarak bloke eder, planlar değiştiğinde görevlerin önceliklerini yeniden belirler ve çift rezervasyonu önlemek için Google Takvim veya Outlook ile senkronizasyon sağlar.

ClickUp Brain ile birlikte kullanıldığında, toplantı saatlerini bulabilir, davetiyeler gönderebilir ve atanan eylem öğeleriyle aranabilir transkriptler oluşturabilir.

Optimize edilmiş planlama için nasıl kullanacağınız aşağıda açıklanmıştır:

ClickUp'ın anahtar özellikleri

Unify AI araçları: ClickUp Brain MAX ile daha derin otomasyon, proje zekası ve daha akıllı görev yönetimi için güçlü AI araçlarına erişin

konuşmaları görevlere dönüştürün: *ClickUp'taki Talk-to-Text özelliği ile fikirlerinizi, eylem öğelerinizi veya hızlı güncellemelerinizi hareket halindeyken sesli olarak kaydedin

şık içerik oluşturun: *ClickUp Brain'in AI Writer for İş özelliğini kullanarak e-postalar, toplantı gündemleri, raporlar veya proje güncellemeleri taslakları hazırlayın

Saniyeler içinde cevapları bulun: ClickUp Enterprise Search ile görevler, belgeler, sohbetler ve projeler arasında ihtiyacınız olan bilgileri tam olarak bulun ClickUp Enterprise Search ile görevler, belgeler, sohbetler ve projeler arasında ihtiyacınız olan bilgileri tam olarak bulun

toplantıları zahmetsizce kaydedin: *Tartışmaları kaydedin, yazıya dökün ve özetleyin, ardından ClickUp AI Notetaker ile anahtar noktaları eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün

Yoğun işleri delege edin: Özel ihtiyaçlarınıza göre görevleri izleyen, durumları güncelleyen ve uyarılar gönderen özelleştirilebilir Özel ihtiyaçlarınıza göre görevleri izleyen, durumları güncelleyen ve uyarılar gönderen özelleştirilebilir ClickUp AI Otopilot Ajanları kullanın

ClickUp'ın avantajları

Görevleri, belgeleri, sohbetleri, beyaz tahtaları, gösterge panellerini ve hedefleri tek bir çalışma alanında birleştirir

Tek bir tıklama ile hatırlatıcıları erteleyebilir, yeniden planlayabilir, delege edebilir veya görevlere dönüştürebilirsiniz

Yazma, plan ve görev otomasyonu için kapsamlı AI araçları sağlar

Liste, Pano, Takvim, Gantt ve Zaman Çizelgesi dahil olmak üzere esnek proje görünümleri sunar

ClickUp'ın dezavantajları

Geniş özellik yelpazesi nedeniyle yeni kullanıcılar için öğrenme eğrisi daha dik

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.400'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.300'den fazla yorum)

Birden fazla önceliği yönetmek için neden harika?

ClickUp'ın kapsamlı özellikleri, bireylerin ve takımların görevleri verimli bir şekilde düzenlemelerine, görselleştirmelerine ve önceliklendirmelerine yardımcı olur.

Acil, Yüksek, Normal ve Düşük olmak üzere dört açık öncelik bayrağı sağlar. Bu sayede, takımdaki herkes hangi görevlerin acil olarak ilgilenilmesi gerektiğini ve hangilerinin daha sonraya planlanabileceğini anında bilir.

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

G2 incelemesinden alıntı:

En çok sevdiğim şey, sürekli yeni özellikler ve iyileştirmeler eklenmesi. ClickUp sadece bir proje yönetimi aracı değil, eksiksiz bir verimlilik platformudur. Bunu günlük olarak bilet sistemi olarak, müşteri iletişimi için ve karmaşık ş akışlarını düzenlemek için kullanıyorum. AI özellikleri gerçekten öne çıkan özelliklerdir – içeriği daha hızlı bulmama, görevleri önceliklendirmeye ve projeler arasında bağlamı korumama yardımcı oluyorlar. Görünümlerden otomasyonlara kadar her şeyi özel yapma esnekliği, benim çalışma tarzıma mükemmel bir şekilde uyuyor.

En çok sevdiğim şey, sürekli yeni özellikler ve iyileştirmeler eklenmesi. ClickUp sadece bir proje yönetimi aracı değil, eksiksiz bir verimlilik platformudur. Bunu günlük olarak bilet sistemi olarak, müşteri iletişimi için ve karmaşık iş akışlarını düzenlemek için kullanıyorum. AI özellikleri gerçekten öne çıkan özelliklerdir – içeriği daha hızlı bulmama, görevleri önceliklendirmeye ve projeler arasında bağlamı korumama yardımcı oluyorlar. Görünümlerden otomasyonlara kadar her şeyi özelleştirme esnekliği, benim iş yapma şeklime mükemmel bir şekilde uyuyor.

📮 ClickUp Insight: İnsanların %50'si belirli günleri yöneticilik işlerine, diğer günleri ise odaklanarak iş yapmaya ayırarak zamanlarını yapılandırıyor, ancak yalnızca %22'si görevleri otomasyon veya delege etme yoluyla gerçekleştirdiğini söylüyor. Manuel zaman yönetimi yardımcı olur, ancak derin işin içine giren tekrarlayan görevleri ortadan kaldırmaz. ✔️ ClickUp'ın Takvim, Zaman Bloğu ve AI Ajanları, zamanınızı korumak için birlikte çalışır. Tekrarlayan işleri otomatik olarak planlayın, görevleri önceleye göre taşıyın ve hatırlatıcıları tetikleyici olarak kullanın; böylece haftanız kendiliğinden ilerlesin. 💫 Gerçek Sonuçlar: Lulu Press, ClickUp otomasyonlarını kullanarak çalışan başına günde 1 saat tasarruf sağlıyor ve bu da iş verimliliğinde %12'lik bir artışa yol açıyor.

2. Asana (Esnek, işlevler arası proje yönetimi için en iyisi)

asana aracılığıyla

Asana, e-posta, mobil push veya masaüstü uyarıları yoluyla bildirimler ayarlamanıza olanak tanıyan bir görev yönetimi yazılımıdır. Bunların ne zaman ve ne sıklıkta tetikleneceğini, ister tek seferlik bir son tarih hatırlatıcı ister düzenli görevler için tekrarlayan uyarılar olsun, özel olarak ayarlayın.

Belirli takım üyelerini bilgilendirebilir, proje aşamalarına göre hatırlatıcılar ayarlayabilir veya bağımlılıklar değiştiğinde tetikleyici bildirimler tetikleyebilirsiniz. Sistem, görsel proje panoları, zaman çizelgeleri ve takvim görünümleri aracılığıyla mevcut ş Akışınızla entegre olur.

Otomasyon özellikleri, görevleri atayabilen, durumları güncelleyebilen veya uyarılar gönderebilen özel kurallar ile bunu daha da kolaylaştırır. Microsoft Teams ve Google Takvim gibi araçlarla bağlantı kurar, böylece bildirim akışı bağlam değiştirmeden çalışma alanınıza akabilir.

Asana'nın anahtar özellikleri

Karmaşık işleri parçalara ayırmak ve görev sırasını yönetmek için görev bağımlılıkları ve alt görevler ayarlayın

Etkinlik için özelleştirilebilir alanlarla görevlere roller, son teslim tarihi ve öncelikler atayın

Sürükle ve bırak kolaylığıyla iş yüklerini ve kaynak tahsisini dinamik olarak yönetin

En iyi uygulamaları standartlaştırmak için projeler ve görevler için yeniden kullanılabilir şablonlar oluşturun

Tekrarlayan görevleri üstlenmek için AI ş Akışları oluşturun veya şablonlu AI ajanları kurun

Asana'nın avantajları

Rutin görevleri ve kontrol işlemlerini hatırlatıcı olarak takımlara ileterek tutarlılığı teşvik eder

Hatırlatıcılar, takip işlemlerinin çoğunu üstlendiği için yöneticilerin takip işlemlerini azaltmasına yardımcı olur

Zaman dilimlerinden bağımsız olarak herkesi güncel tutarak uzaktan ve dağıtım takımlarını destekler

Asana'nın dezavantajları

Sınırlı harici erişim; işbirlikçiler yalnızca görevlerin görünümünü görebilir, girdi yapamaz veya saatleri izlemeyebilir

Asana alternatiflerinden farklı olarak, gelişmiş özellikler ücretli abonelikle kullanılabilir

Küçük takımlar için ayar zor olabilir

Asana fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 13,49 $

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 30,49 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

kurumsal+: Özel fiyatlandırma

Asana puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (12.300'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (13.500'den fazla yorum)

Birden fazla önceliği yönetmek için neden harika?

Asana, birden fazla projeyi yönetmek için güvenilir bir yazılımdır. Görevleri aciliyet, önem ve son teslim tarihlerine göre düzenlemek ve önceliklendirmek için bir çalışma alanı sağlar. Ayrıca, özelleştirilebilir öncelik matrisleri ve otomasyonlu hatırlatıcıları, iş yüklerini dengelemenize ve son teslim tarihlerini kaçırmamanıza yardımcı olur.

Gerçek hayattaki kullanıcılar Asana hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle bir paylaşım yapıyor:

Asana'nın en faydalı özellikleri, işbirliği özellikleri, yapay zeka kullanımı, ücretsiz eğitim hizmetleri, kullanıcı arayüzü, destek ekibi, basitliği ve kullanım kolaylığıdır... Asana'nın en kötü özellikleri ise anlamlı güncellemelerin ve özelliklerin uygulanma hızı, son derece sınır otomasyon özellikleri ve şirketler arasında iş paylaşımı konusunda pratik olmamasıdır.

Asana'nın en faydalı özellikleri, işbirliği özellikleri, yapay zeka kullanımı, ücretsiz eğitim hizmetleri, kullanıcı arayüzü, destek ekibi, basitliği ve kullanım kolaylığıdır... Asana'nın en kötü özellikleri ise anlamlı güncellemelerin ve özelliklerin uygulanma hızı, son derece sınırlı otomasyon özellikleri ve şirketler arasında iş paylaşımı konusunda pratik olmamasıdır.

🔍 Biliyor muydunuz? Araştırmalar, insanların belirsiz hatırlatıcılar ("yarın hatırlat") yerine zaman bazlı hatırlatıcılar ("saat 7'de hatırlat") ayarladıklarında hedeflerini gerçekleştirme olasılıklarının daha yüksek olduğunu göstermektedir. Belirginlik, beyni bunu bir son tarih gibi ele almaya yönlendirir.

3. Trello (Görsel görev yönetimi ve önceliklendirme için en iyisi)

trello aracılığıyla

Trello, görev izlemeyi kolaylaştırmak için görsel Kanban panoları etrafında oluşturulmuş ücretsiz bir proje yönetimi yazılımıdır. Görevler için kartlar oluşturabilir, bunları özelleştirilebilir listeler (Yapılacaklar, Devam Edenler, Tamamlananlar) arasında taşıyabilir ve her şeyin ne durumda olduğunu görünüm elde edebilirsiniz.

Platform, son teslim tarihi uyarıları, kart atamaları ve etkinlik güncellemeleri yoluyla bildirimleri yönetir, böylece takım üyeleri her zaman bilgilendirilir.

Daha fazlasına ihtiyaç duyan takımlar için Trello, ücretli planlarda Takvim ve Zaman Çizelgesi görünümleri sunar. Ayrıca Slack, Google Drive ve çeşitli zaman takibi uygulamaları gibi araçlarla entegre olan kapsamlı bir Power-Up kütüphanesi de sunar.

*trello'nun otomasyon aracı Butler, manuel işleri azaltmak için kural tabanlı eylemler ayarlayabilir. Örneğin, belirli koşullar karşılandığında kartları otomatik olarak taşıyabilir veya proje önceliklerine göre hatırlatıcılar gönderebilir.

Trello'nun anahtar özellikleri

Son teslim tarihi, ek dosya, kontrol listeleri ve atananan kişiler içeren ayrıntılı kartlar oluşturarak görevleri düzenleyin

Yorumlar, bahsetmeler ve gerçek zamanlı etkinlik günlükleri gibi işlevler arası işbirliği özelliklerinden yararlanın

Özel etiketler ve filtreler ekleyerek büyük panoları daha kolay düzenleyin ve önceliklendirin

Kapsamlı kitaplığındaki çok sayıda proje izleme şablonunu kullanarak tekrarlayan görevleri standartlaştırın

Trello'nun avantajları

Gerçek zamanlı güncellemelerle hareket halindeyken iş için mobil ve masaüstü erişimini destekler

Power-Ups aracılığıyla 200'den fazla kapsamlı entegrasyon sayesinde Google Takvim ve diğer araçlarda hatırlatıcılar ayarlar

Trello'nun dezavantajları

Power-Ups eklemediğiniz sürece sınırlı raporlama ve gösterge paneli özellikleri

Aynı anda izleme yapabileceğiniz proje sayısında kısıtlamalar vardır; projeler arasında geçiş yapmak zordur

Büyük veya karmaşık projeleri olan takımlar için ideal çözüm değildir

Trello fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 6 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 12,5 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Trello puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (13.700'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (23.600'den fazla yorum)

Birden fazla önceliği yönetmek için neden harika?

Trello, özelleştirilebilir Kanban panoları kullanarak görevlerin net bir görsel özetini sağlar ve aciliyet ve öneme göre işleri yeniden sıralamanıza ve önceliklendirmenize olanak tanır.

Ayrıca, Butler ve entegrasyonlar, AI destekli proje yürütmeyi kolaylaştırarak takımların en kritik görevlere odaklanmasına yardımcı olur.

Gerçek hayattaki kullanıcılar Trello hakkında ne diyor?

Capterra kullanıcısının yorumları şöyle:

Basitlik ve esneklik. Kullanmaya başlamak kolaydır ve proje yönetimine, bilgi tabanlarına ve takvimlere kadar birçok farklı senaryoyu destekleyebilir... Kullanıcı hesap yönetimi zor olabilir. Müşteri kullanıcıların kayıt olduklarını unutup giriş yapamadıklarını veya bildirimleri alamadıklarını sık sık görüyorum.

Basitlik ve esneklik. Kullanmaya başlamak kolaydır ve proje yönetimine, bilgi tabanlarına ve takvimlere kadar birçok farklı senaryoyu destekleyebilir... Kullanıcı hesap yönetimi zor olabilir. Müşteri kullanıcıların kayıt olduklarını unutup oturum açamadıklarını veya bildirimleri alamadıklarını sık sık görüyorum.

🔍 Biliyor muydunuz? İlk dijital hatırlatıcılar 1980'lerin sonunda Psion Organizer ve daha sonra PalmPilot gibi ilk kişisel dijital yardımcılar (PDA'lar) ile ortaya çıktı. İnsanlar, bir el cihazının randevularını hatırlayabilmesine hayran kaldılar.

Diğer Önemli Bahsetmeler

Bu araçlar en iyi üç hatırlatıcı uygulama arasında yer almamış olsa da, proje yönetimini iyileştirmek için bunları kullanabilirsiniz:

Monday: Yaklaşan son tarihler gibi belirli tetikleyicilere dayalı uyarı hatırlatıcıları ayarlamak için otomasyon özellikleri sunar

Wrike: Takımların günlük kayıtlarını zamanında göndermelerine yardımcı olmak için otomatik Takımların günlük kayıtlarını zamanında göndermelerine yardımcı olmak için otomatik zaman çizelgesi hatırlatıcıları sağlar ve böylece toplantı maaşları, faturalandırma ve raporlama son tarihlerinin doğru bir şekilde yerine getirilmesini garanti eder

Hive: Toplantı uyarıları, mesajlar, eylem atamaları ve @bahsetmeler için sesli bildirimler sunarak önemli iletişimlere ekstra bir aciliyet katmanı ekler

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp'ta AI Otopilot Aracısı'nı sizin için bu işleri yapılacak hale getirmeniz için programlayabiliyorken, neden sıradan günlük işleri kendiniz yapasınız? Haftalık Rapor Aracısı veya Takım Standup Aracısı gibi Önceden Oluşturulmuş Otomatik Pilot Aracıları etkinleştirin veya kod gerektirmeyen oluşturucumuzla kendi Özel Otomatik Pilot Aracılarınızı oluşturun. Bu video nasıl başlayacağınızı gösterecek!

Birden Fazla Önceliği Etkili Bir Şekilde Yönetme (İpuçları + En İyi Uygulamalar)

Her şey acil gibi göründüğünde, hangisine öncelik vermeniz gerektiğini bilmek zor olabilir. İşte size yardımcı olacak bazı en iyi uygulamalar.

Önleyici hatırlatıcılar kullanın: Risk noktalarına bağlı uyarılar ayarlayın. Örneğin, herhangi bir bağımlılık 24 saatten fazla gecikirse tetikleyici olan bir hatırlatıcı oluşturabilirsiniz

"Uyarı yığınlama" yöntemini benimseyin: Üç kritik kontrol noktası için uyarıları yığınlamaya devam edin: bir görev oluşturulduğunda, yarısı tamamlandığında ve son teslim tarihine yaklaştığında

Arıza emniyetli görevlendirme çerçevesinden yararlanın: Görevleri, ilerleme durduğunda (örneğin, durum iki gün boyunca değişmediğinde) sizi bilgilendiren otomatik uyarılarla eşleştirin

İki kanallı uyarı uygulayın: Yapılacak listenizde acil uyarıları (mobil push) acil olmayanlardan (e-posta veya uygulama içi) ayırın

🧠 İlginç Bilgi: Dijital hatırlatıcılar tıp alanında da test edilmiştir. Klinik denemelerde, ilaçlarını almak için günlük SMS hatırlatıcıları alan hastaların tedavi planlarına uymaları iki kat daha olasıydı.

Hatırlatıcı: ClickUp'ı seçin

Sonuç olarak, hatırlatıcılar ve uyarılar, kendinizi bunalmış hissetmeden ş akışınızı kontrol altında tutmanızı sağlar. Asana ve Trello sağlam özellik tablosu sunarken, ClickUp bir adım daha ileri gider.

ClickUp, çalışma şeklinize uyum sağlayan yapay zeka destekli hatırlatıcılar, otomasyonlar ve özelleştirilebilir uyarılar sunar. Masaüstü, mobil ve tarayıcı arasında uyarıları senkronizasyon edin, böylece hiçbir şeyi kaçırmayın. Ayrıca, öncelikleri ayarlarken, görevleri otomatik olarak atarken ve herkesin aynı sayfada kalmasını sağlarken size bildirim gönderir.

Proje görevleri, belgeler, raporlar ve takım iletişimi tek bir yapay zeka destekli platformda yönetilen ClickUp, iş dağınıklığını ortadan kaldırarak ihtiyacınız olan tek ve tek birleşik yapay zeka çalışma alanı haline gelir!

