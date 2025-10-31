En İyi 10 ChatGPT Proje Alternatifi

Şirketinizdeki hukuk departmanı, satış takımından çok farklı işler. Benzer şekilde, pazarlama takımlarının finans takımıyla örtüşen alanları, hukuk takımıyla olanlara göre daha azdır. Ancak, tüm departmanları bir arada tutan bir unsur vardır: bağlam, özellikle Google hizmetleriyle entegrasyonlar söz konusu olduğunda.

Benim için bağlam anahtardır. Her şeyi anlamak buradan başlar. *

ChatGPT Proje bu ilke üzerine kurulmuştur. İlgili dosyaları, konuşmaları ve talimatları gruplandırabileceğiniz özel proje alanları sağlar.

Artık birçok AI aracı, içerik oluşturma, veri analizi, gerçek zamanlı web arama ve görüntü oluşturma gibi benzer veya daha gelişmiş özellikler sunmaktadır.

Bu makalede, yükseltme yapmadan önce AI yeteneklerini test etmek isteyen takımlar için ücretsiz sürüm sunan seçenekler de dahil olmak üzere, şu anda piyasada bulunan en iyi ChatGPT Proje alternatiflerini inceleyeceğiz.

En İyi ChatGPT Proje Alternatiflerine Genel Bakış

İşte ChatGPT Proje'ye en iyi alternatiflerin hızlı bir karşılaştırması. Bu karşılaştırma, gelişmiş veri analizi, fiyatlandırma ve kullanıcı değerlendirmeleri gibi ek özellikler de dahil olmak üzere birkaç anahtar özellik üzerine doğru seçimi yapmanıza yardımcı olacaktır.

Araç En uygun Anahtar özellikler Fiyatlandırma* Derecelendirmeler ClickUp Esnek zamanlama, kaynak plan, ortam AI ve otomasyon özelliklerine sahip birleşik AI Çalışma Alanı ClickUp Brain, İş Yükü ve Zaman Çizelgesi görünümleri, özel alanlar, yerleşik zaman takibi, planlama şablonları, 1.000'den fazla entegrasyon Ücretsiz planlar; kurumsal için özelleştirmeler G2: 4,7/5 Capterra: 4,6/5 Google Gemini Google Çalışma Alanı'nda yapay zeka destekli verimlilik Derin araştırma raporları, görüntü ve video oluşturma, Gmail ve Belge otomasyonu, çok modlu akıl yürütme Ücretsiz plan; kullanıcı başına aylık 19,99 $'dan başlayan ücretli planlar G2: 4,4/5 Capterra: Yeterli sayıda yorum yok Perplexity AI Gerçek zamanlı araştırma ve çoklu model içgörüler Alıntılarla gerçek zamanlı arama, çoklu AI modelleri, dosya yükleme, Spaces işbirliği, API entegrasyonları Ücretsiz plan; kullanıcı başına aylık 20 $'dan başlayan ücretli planlar G2: 4,7/5 Capterra: 4,7/5 Microsoft Copilot Microsoft uygulamalarında yapay zeka verimliliği Rapor oluşturma, toplantı özetleri, Excel analizi, Think Deeper modu, çok modlu girdiler Ücretsiz plan; kullanıcı başına aylık 20 $'dan başlayan ücretli planlar G2: 4,4/5 Capterra: Yeterli sayıda yorum yok Claude İnsan benzeri AI konuşmaları ve gelişmiş muhakeme Üç AI modeli, kod desteği, uzun formlu akıl yürütme, görüntü verisi analizi ve ş Akışı entegrasyonları Ücretsiz plan; kullanıcı başına aylık 20 $'dan başlayan ücretli planlar G2: 4,4/5 Capterra: 4,6/5 Hugging Face Açık kaynaklı AI geliştirme ve model paylaşımı 100.000'den fazla önceden eğitilmiş model, işbirliği merkezi, ince ayar kütüphaneleri, alanlar, Inference API Kullanıcı başına aylık 9 $'dan başlayan ücretli planlar G2: Yeterli sayıda yorum yok Capterra: Yeterli sayıda yorum yok Notion AI destekli verimlilik çalışma alanı Belge özetleme, çeviri, gramer düzeltme, beyin fırtınası komutları ve görev otomasyonu Ücretsiz plan; kullanıcı başına aylık 12 $'dan başlayan ücretli planlar G2: 4,7/5 Capterra: 4,7/5 Trello Görsel proje organizasyonu ve takım işbirliği Kanban panoları, Butler otomasyonu, etiketler ve filtreler, Power-Ups, gerçek zamanlı güncellemeler Ücretsiz plan; kullanıcı başına aylık 5 $'dan başlayan ücretli planlar G2: 4,4/5 Capterra: 4,5/5 Slite Odaklanmış, ücretsiz bir takım bilgi tabanı oluşturun Sınırsız belge, AI destekli yanıtlar, etkileşim analizi, bilgi paneli, entegrasyonlar Kullanıcı başına aylık 10 $'dan başlayan ücretli planlar G2: 4,6/5 Capterra: 4,7/5 Coda Tek bir yerde özel belge-hesap tablosu ş Akışları Etkileşimli belgeler, Paket entegrasyonları, kodsuz otomasyon, AI yazma blokları, ayrıntılı paylaşım Ücretsiz plan; kullanıcı başına aylık 12 $'dan başlayan ücretli planlar G2: 4,7/5 Capterra: 4,6/5

ClickUp'ta yazılımları nasıl inceliyoruz? Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, böylece önerilerimizin gerçek ürün değere dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet aşağıda yer almaktadır.

Neden ChatGPT Proje Alternatiflerini Tercih Etmelisiniz?

ChatGPT Proje, bağlamsal yanıtlar için ilgili sohbetleri ve dosyaları düzenlemeye yardımcı olsa da, ChatGPT'nin temel sınırlarının çoğunu miras almaktadır.

Birçok kullanıcı yeni getirilen değişiklikleri eleştiriyor:

NPV, IRR, ARR vb. (finans) gibi alanımdaki görevleri vermeden önce bana doğru cevaplar veriyordu, şimdi ise çok fazla yanlış cevap alıyorum ve nerede hata yaptığını açıklasam bile yine de yanlış cevaplar üretiyor.

Birçok takımı en iyi ChatGPT alternatiflerine yönelten aşağıdaki eksiklikleri göz önünde bulundurun:

Aynı proje içinde geçmiş konuşmalara doğru bir şekilde atıfta bulunma yeteneği sınırlıdır, bu da uzun veya karmaşık görevler sırasında bağlamın kaybolmasına neden olur.

Görüntü ve resim oluşturma yetenekleri, doğrudan resim ve tasarım öğeleri oluşturabilen diğer üretken AI platformlarına kıyasla sınırlıdır.

Dosya yükleme, konuşma uzunluğu ve API çağrıları üzerindeki kullanım sınırlamaları, büyük ölçekli veya çok departmanlı projeleri aksatabilir.

Google Dokümanlar, Google E-Tablolar ve Google Workspace gibi popüler Google uygulamalarıyla yerel entegrasyon eksikliği, araçlar arasında işbirliğini daha manuel hale getiriyor.

Kullanabileceğiniz En İyi 10 ChatGPT Proje Alternatifi

Esnek AI modelleri ve daha geniş işbirliği özellikleriyle ChatGPT Proje'lerin ötesine geçen platformlar arıyorsanız, doğru yerdesiniz. İşte keşfedebileceğiniz en iyi 10 ChatGPT Proje alternatifi:

ClickUp (AI Proje Yönetimi ve ş Akışı için En İyisi)

ClickUp Brain'i kullanarak araçlarınız ve dosyalarınızda anında, yapay zeka destekli yanıtlar alın

ChatGPT ile ilgili en büyük zorluklardan biri, ş akışınızın geri kalanından ne kadar kopuk hissettirdiği. Referans alabileceğiniz yerleşik bir ekosistemi yoktur ve yalnızca beslediğiniz verilere dayanır, bu da genellikle hatalara veya eksik bilgilere yol açar. Bu, sadece ChatGPT'den başka bir AI aracına atlamaya devam ettiğiniz anlamına gelmez, aynı zamanda projelerinizin bulunduğu yerler arasında gidip geldiğiniz anlamına da gelir. Üzgünüm ama yapay zeka ve iş yükünün yayılmasıyla dolu bir ağa kapılmış durumdasınız. ClickUp, eksiksiz bir iş yapay zekası ile bağlantısız çalışmayı çözer. Kullanıcılar, görev planlama, otomasyon, işbirliği ve gerçek zamanlı analitiği tek bir yerde birleştiren yapay zeka destekli bir proje yönetimi platformuna erişebilirler.

ClickUp Brain ile yapay zeka destekli görev planlama ve önceliklendirme

ClickUp Brain, karmaşık projeler için akıllı planlama, önceliklendirme ve tahmine dayalı içgörüler sunar. Bu sayede, işlerin dağınıklığına veda edebilir, büyük miktarda zaman kazanabilir ve her şeyi tek bir bağlantılı çalışma alanında yönetebilirsiniz. Hadi derinlemesine inceleyelim.

ClickUp Brain'i kullanarak tamamlanan sprintlerin anlık özetlerini oluşturun ve liderlerinizi zahmetsizce güncel tutun

Birden fazla ürün lansmanını yöneten bir pazarlama müdürünü düşünün. ClickUp Brain, kampanyaları manuel olarak planlamak yerine, görevleri otomatik olarak önceliklendirir, takım kapasitesine göre son tarihler atar ve olası darboğazları işaretler.

ClickUp Brain ile verimliliği bir üst seviyeye taşıyın.

Her sprintten sonra anlık özetler oluşturarak, ek raporlama işine gerek kalmadan liderleri güncel tutar.

Bir proje yöneticisi basitçe "Web sitemizin yeniden tasarımını bloke eden nedir?" diye sorabilir ve ClickUp Brain bloklar ve önerilen eylemlerle yanıt verir.

🎥 İşte işinizle ilgili AI'ya soru sorma sürecini anlatan kısa bir video:

Bir etkinlik planlarken, manuel kurulum gerektirmeden ayrıntılı bir kontrol listesi otomatik olarak oluşturabilir, sahipleri atayabilir ve görevleri planlayabilir.

💡 Profesyonel İpucu: Gelişmiş verimlilik özelliklerini kullanmak için Brain MAX sürümüne yükseltin. Birden fazla premium AI modeline (Brain M1, Gemini, OpenAI, Claude, DeepSeek ve daha fazlası) erişim sayesinde, araçlar arasında geçiş yapmadan karmaşık muhakeme, kod ve yaratıcı yazma işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Brain MAX kullanıcıları, AI destekli Talk to Metin özelliğini kullanarak haftada 1,1 gün zaman kazandıklarını, 4 kat daha hızlı iş yaptıklarını ve birden fazla verimlilik uygulamasını kullanmaya kıyasla maliyetleri %88 oranında azalttıklarını bildiriyorlar. Derin arama özelliği, bağlantılı araçları ve dosyaları tarayarak akıllı, bağlam açısından zengin yanıtlar sağlar, yerleşik görüntü oluşturma ve web arama özelliği ise takımların ClickUp'tan ayrılmadan beyin fırtınası yapmasına, içerik taslağı hazırlamasına ve araştırma yapmasına yardımcı olur. Daha fazla bilgi için bu video'yu izleyin:

ClickUp Belge ve Beyaz Tahta ile verimli işbirliğini deneyimleyin

ClickUp belgesini kullanarak kampanya özetlerini işbirliği içinde hazırlayın ve geri bildirimleri anında görevlere dönüştürün

Projeler genellikle bilgiler e-postalarda gömülü veya farklı araçlarda dağınık olduğu için durma noktasına gelir.

ClickUp Belgeleri, takımların kampanya özetleri, ürün özellikleri veya bilgi tabanları gibi canlı belgeler oluşturmasına ve düzenlemesine olanak tanır. Bu belgelere, anında eylem için gömülü görevler ve yorumlar eklenebilir.

Görsel planlama da aynı derecede önemlidir. ClickUp Beyaz Tahtalar ile takımlar, sprint planlaması sırasında ş akışlarını harita edebilir veya pazarlama kampanyaları için beyin fırtınası yapabilir, ardından verileri yeniden girmek zorunda kalmadan yapışkan notları doğrudan eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürebilir.

ClickUp Beyaz Tahtaları kullanarak sprint planlarını görsel olarak haritalandırın ve yapışkan notları eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün

Karar vericiler için ClickUp Gösterge Panelleri, KPI'ları, iş yükü verilerini ve ilerleme izlemesini gerçek zamanlı olarak bir araya getirir.

📌 Örnek: Bir satış müdürü, anlaşma akışını, kotaları ve takım performansını tek bir görünümde görebilir, böylece son tarihler geçmeden kaynakları yeniden tahsis etmek daha kolay hale gelir.

ClickUp görevleri ile hedeflerin ilerleme izlemesini otomasyonla gerçekleştirin.

İlerlemeyi manuel olarak izleme genellikle güncel olmayan raporlara ve gecikmeli yanıtlara yol açar. Hedefleri ClickUp Görevleri ve alt görevleri olarak belirleyin ve her birini ölçülebilir bir hedefe bağlayın; böylece iş ilerledikçe tamamlanma yüzdeleri otomatik olarak güncellenir.

Örnek, üç aylık OKR'lere yönelik işleyen bir startup, risk altındaki projeleri anında tespit edebilir ve odak noktasını ayarlayabilir.

Potansiyel müşterileri bilgilendirme, destek biletlerini üst düzeye taşıma veya rutin onayları atama gibi tekrarlayan eylemler tamamen otomatikleştirilebilir. ClickUp Otomasyonları ile bu tekrarlayan süreçler insan müdahalesi olmadan çalışır.

Zamanla, ClickUp Brain bu ş akışı modellerini öğrenir ve tekrarlayan inceleme görevlerini otomatik olarak atama gibi yeni proje yönetimi otomasyonları önerir.

ClickUp Otomasyonları yardımıyla bilet eskalasyonları ve görev atamaları gibi tekrarlayan eylemleri otomatikleştirin.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Brain ile yapay zeka destekli görev planlama ve önceliklendirme

Proje risklerini işaretleyen ve kaynakların yeniden tahsis edilmesini öneren tahmine dayalı analitik

Gerçek zamanlı işbirliği ve raporlama için Belgeler, Beyaz Tahtalar ve Gösterge Panelleri

Görevlerle doğrudan bağlantılı ve ilerlemeyi otomatik olarak güncelleyen hedef izleme

Durum güncellemeleri ve görev atamaları gibi tekrarlayan eylemleri gerçekleştiren otomasyonlar

Gelişmiş akıl yürütme, ses-metin dönüştürme ve derin arama için birden fazla premium AI modeli içeren Brain Max

ClickUp sınırları

Geniş özellik aralığı nedeniyle yeni kullanıcılar için daha zor öğrenme eğrisi

Karmaşık bir otomasyon kurulum, ince ayar yapmak için zaman gerektirebilir.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bu G2 incelemesi şunları içeriyor:

Yeni Brain MAX, verimliliğimi büyük ölçüde artırdı. Gelişmiş akıl yürütme modelleri de dahil olmak üzere birden fazla AI modelini uygun bir fiyata kullanma imkanı, her şeyi tek bir platformda merkezileştirmeyi kolaylaştırıyor. Ses-metin dönüştürme, görev otomasyonu ve diğer uygulamalarla entegrasyonlar gibi özellikler, ş akışını çok daha sorunsuz ve akıllı hale getiriyor.

Yeni Brain MAX, verimliliğimi büyük ölçüde artırdı. Gelişmiş akıl yürütme modelleri de dahil olmak üzere birden fazla AI modelini uygun bir fiyata kullanma imkanı, her şeyi tek bir platformda merkezileştirmeyi kolaylaştırıyor. Ses-metin dönüştürme, görev otomasyonu ve diğer uygulamalarla entegrasyonlar gibi özellikler, ş akışını çok daha sorunsuz ve akıllı hale getiriyor.

📖 Ayrıca Okuyun: ClickUp gibi birleşik bir AI Çalışma Alanı, projeleri sorunsuz bir şekilde yürütmek, zamanınızı planlamak, hedefleri izlemek, bilgiyi yönetmek (ve oluşturmak) ve işinizin her zaman tam bağlamını görmek için ihtiyacınız olan tüm iş araçlarını ve AI platformlarını bir araya getirir.

2. Google Gemini (Google Çalışma Alanı içinde yapay zeka destekli verimlilik için en iyisi)

via Google Gemini

Gmail, belge ve Drive kullanan birçok takım ortak bir sorunla karşı karşıyadır: çok fazla bağlam geçişi.

Fikir araştırmak, içerik taslağı hazırlamak ve verileri analiz etmek genellikle Google araması da dahil olmak üzere farklı araçlar ve sekmeler arasında geçiş yapmak anlamına gelir. Bu, projeleri yavaşlatır ve işbirliğinde boşluklar yaratır. Google Gemini, gelişmiş yapay zekayı doğrudan Google Çalışma Alanı'na getirerek bu sorunu çözmeyi amaçlamaktadır.

Takımların daha hızlı araştırma yapmasına, daha akıllı yazmasına ve hatta tanıdık uygulamalarından ayrılmadan görüntü veya video oluşturmasına yardımcı olur.

Google Gemini'nin en iyi özellikleri

Saatlerce süren web okumalarını eyleme geçirilebilir bulgularla özetleyen Deep Research raporlarıyla karmaşık araştırmaları yönetin.

Imagen 4 ve Veo 3 ile görüntüler ve video oluşturarak harici araçlara ihtiyaç duymadan kampanya görselleri veya açıklayıcı video hazırlayın.

AI Pro ile Gmail ve Docs'ta doğrudan belge taslağı oluşturmayı ve e-posta yanıtlarını otomasyon ile gerçekleştirin, tekrarlayan yazma işlemlerini azaltın ve yanıt sürelerini iyileştirin.

Google Workspace (Google Dokümanlar, Google E-Tablolar, Google Takvim, Drive) ile entegre ederek projeleri yönetin, toplantıları planlayın ve ilgili dosyaları anında görüntüleyin.

Metin, görüntü, ses ve kod aynı anda işlemek için çok modlu akıl yürütmeyi etkinleştirin.

Google Gemini sınırları

Yanıtlarda ara sıra görülen yanlışlıklar manuel doğrulama gerektirir.

Görüntü oluşturma, ayrıntıları bozabilir ve teknik diyagramlarla sorun yaşayabilir.

Derin araştırma alıntıları izlemek zahmetli olabilir.

Google Gemini fiyatlandırması

Ücretsiz

Google AI Pro : Kullanıcı başına aylık 19,99 $

Google AI Ultra: Kullanıcı başına aylık 249,99 $

Google Gemini puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (250'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Kullanıcılar Google Gemini hakkında ne diyor?

Capterra incelemesi şunları not etmiştir:

Kullanmak isteyebileceğim tasarım seçenekleri veya öneriler bulmak için yardım alabileceğim bir şeye sahip olduğum için mutluyum. Şişe ışıklarım gibi bir şeyin genellikle ne kadara satıldığını sorabilirim. İhtiyacım olduğunda bana hızlı bir şekilde yardım ediyor. Denediğim diğer şeylerden daha güncel ve daha kolay görünüyor. Hatta bana hatırlatıcı da ayarlıyor.

Kullanmak isteyebileceğim tasarım seçenekleri veya öneriler bulmak için yardım alabileceğim bir şeye sahip olduğum için mutluyum. Şişe ışıklarım gibi bir şeyin genellikle ne kadara satıldığını sorabilirim. İhtiyacım olduğunda bana hızlı bir şekilde yardım ediyor. Denediğim diğer şeylerden daha güncel ve daha kolay görünüyor. Hatta bana hatırlatıcı da ayarlıyor.

📮 ClickUp Insight: Şaşırtıcı sayıda insan, tekrarlayan görevlerin iş günlerini domine ettiğini söylüyor: %21'i zamanlarının %80'inden fazlasını bu görevlere ayırırken, %20'si bu görevlerin günlerinin en az %40'ını kapladığını belirtiyor. Bu, haftanın neredeyse yarısının derin düşünme veya yaratıcılık gerektirmeyen işlere harcanması anlamına geliyor. ClickUp AI Agents ile bu yoğun iş yükünü önemli ölçüde azaltabilirsiniz. Görevler oluşturmaktan hatırlatıcılar göndermeye, e-postalar taslak hazırlamaktan toplantı notları yazmaya ve hatta tam ş akışı ayarlamaya kadar, ClickUp tüm bunları dakikalar içinde otomasyon ile gerçekleştirir. 💫 Gerçek Sonuçlar: Lulu Press, ClickUp Otomasyonlarını kullanarak her çalışan için her gün bir saat tasarruf sağlıyor ve genel verimliliği %12 artırıyor.

3. Perplexity AI (Gerçek zamanlı araştırma ve çoklu model içgörüler için en iyisi)

via Perplexity AI

Arama motorlarına veya dağınık araştırma araçlarına güvenen takımlar, genellikle güvenilir bilgileri bir araya getirmek için saatler harcarlar. Daha spesifik olmak gerekirse, çalışanlar her gün 59 dakikalarını bulut depolama ve konuşma konularında dağınık bilgileri aramakla harcarlar.

Perplexity AI, arama benzeri bir arayüzü birden fazla AI modeli, gerçek zamanlı web tarama ve her yanıt için alıntılarla birleştirerek bu tür sorunları çözüyor.

Bu, yüzlerce bağlantıyı manuel olarak incelemek zorunda kalmadan güvenilir, kaynak destekli cevaplara ihtiyaç duyan araştırmacılar, danışmanlar ve analistler için idealdir.

Perplexity AI'nın en iyi özellikleri

Güvenilir, araştırma destekli içerik için alıntılanan kaynaklarla gerçek zamanlı aramalar gerçekleştirin.

Çeşitli akıl yürütme yaklaşımları için birden fazla AI modeli (GPT-4 Omni, Claude, Grok, DeepSeek ve Sonar) arasında geçiş yapın.

Verileri özetlemek veya içgörüleri otomatik olarak çıkarmak için PDF, CSV, görüntü ve metin dosyalarını yükleyin.

Üyelerin dosya paylaşımı yapabileceği, yapay zekayı kullanabileceği ve iç bilgi tabanları oluşturabileceği alanlar aracılığıyla takımlarla işbirliği yapın.

Perplexity'nin API'sını Albato veya Boost Space gibi üçüncü taraf platformlar aracılığıyla 800'den fazla verimlilik aracıyla entegre edin.

Perplexity AI sınırları

Takip sorularında bağlamı korumakta zorluklar

Özellikle daha az yaygın diller için sınırlı çoklu dil yetenekleri

Yüklenen görüntü URL'lerinin halka açık olarak erişilebilir kalmasıyla ilgili güvenlik endişeleri bildirildi.

Perplexity AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Perplexity Pro : Kullanıcı başına aylık 20 $

Perplexity Kurumsal Pro: Kullanıcı başına aylık 40 $

Perplexity AI puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (45+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (20+ yorum)

Kullanıcılar Perplexity AI hakkında ne diyor?

Bu G2 incelemesi paylaşım oldu:

Perplexity'nin basit bir soruyu, web'den gerçek bilgileri içeren, kendiniz kontrol edebileceğiniz bağlantılarla tamamlanan hızlı ve yararlı bir sohbete dönüştürmesini çok seviyorum. Kullanımı çok kolay, kafa karıştırıcı menüler veya aşırı seçenekler yok ve daha önce konuştuklarımızı hatırlıyor, bu yüzden takip soruları doğal geliyor.

Perplexity'nin basit bir soruyu, web'den gerçek bilgiyi içeren, kendiniz kontrol edebileceğiniz bağlantılarla tamamlanan hızlı ve yararlı bir sohbet dönüştürmesini çok seviyorum. Kullanımı çok kolay, kafa karıştırıcı menüler veya aşırı seçenekler yok ve daha önce konuştuklarımızı hatırlıyor, bu yüzden takip soruları doğal geliyor.

👀 Eğlenceli Bilgi: Yapay zeka ile yaratılan ilk tablo 432.500 dolara satıldı. Bir algoritma ile oluşturulan " Edmond de Belamy" adlı portre , Christie's müzayede evinde açık artırmaya çıkarıldı ve yapay zeka ile yaratılan sanat eserlerinde bir dönüm noktası oldu.

4. Microsoft Copilot (Microsoft uygulamalarında yapay zeka destekli verimlilik için en iyisi)

via Microsoft

Microsoft Copilot, Word, Excel, Outlook ve Teams'e doğrudan entegre edilmiştir ve kullanıcıların manuel taslak oluşturma ve tekrarlayan biçimlendirme işlemlerini atlamasına yardımcı olur.

Copilot, raporlar veya sunumlar oluşturmak için e-postalar ve elektronik tablolar arasında anahtar yapmak yerine toplantıları özetleyebilir, slaytlar oluşturabilir ve formüller önerebilir. Bu, Microsoft'un ekosistemine zaten büyük ölçüde güvenen işler için pratik bir seçimdir.

Microsoft Copilot'un en iyi özellikleri

Word, PowerPoint ve Outlook'ta doğrudan raporlar, sunumlar ve e-posta oluşturun.

Toplantıları özetleyin, eylem ögeleri önerin ve Teams'de görevleri yönetin.

Excel'de elektronik tabloları analiz edin, formüller önerin ve görsel grafikler oluşturun.

Karmaşık muhakeme, kod yardımı ve araştırma içgörüleri için Think Deeper modu sunun.

Ses, metin ve görüntü girdileriyle çok modlu etkileşim sağlayıcı.

Microsoft Copilot sınırları

Ücretsiz kullanıcılar için yoğun saatlerde daha yavaş yanıtlar

Geleneksel asistanlara kıyasla sınırlı bilgisayar kontrolü

Teknik kod düzeltmelerinde ara sıra görülen yanlışlıklar

Microsoft Copilot fiyatlandırması

Microsoft Copilot : Ücretsiz

Microsoft Copilot Pro: Kullanıcı başına aylık 20 $

Microsoft Copilot puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5,0 (85+ yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Kullanıcılar Microsoft Copilot hakkında ne diyor?

Bu G2 incelemesi şunları not etmiştir:

Copilot'un en iyi yanı, referanslarla iyi araştırılmış ve çok ayrıntılı sonuçlar sunmasıdır. Diğer AI platformlarını da kullandım ve cevapları karşılaştırdım, ancak şu ana kadar Co pilot cevapları oluşturmada harika bir iş çıkardı. *

Copilot'un en iyi yanı, referanslarla iyi araştırılmış ve çok ayrıntılı sonuçlar sunmasıdır. Diğer AI platformlarını da kullandım ve cevapları karşılaştırdım, ancak şu ana kadar Co pilot cevaplar üretme konusunda harika bir performans gösterdi.

5. Claude (İnsan benzeri AI konuşmaları ve gelişmiş muhakeme için en iyisi)

via Claude

Anthropic tarafından geliştirilen Claude, doğal dil işlemeyi kullanarak AI etkileşimlerinin geleneksel sohbet robotlarına göre daha doğal ve bağlamsal olarak daha bilinçli olmasını sağlar.

Robotik veya aşırı teknik yanıtlar almak yerine, kullanıcılar ton ve niyete uyum sağlayan konuşma tarzında yanıtlar alırlar. Claude'un Opus modeli, kod hata ayıklama veya çok adımlı analiz gibi karmaşık akıl yürütme görevlerini yerine getirebilirken, Sonnet ve Haiku modelleri hızlı ve hafif sorguları destekler.

📌 Örnek: Rekabet analizi hazırlayan bir pazarlama müdürü, araştırma notlarını yükleyebilir ve Claude'dan bunları ayrıntılı bir rapora dönüştürmesini isteyebilir. Claude, bilgileri sadece yapıştırmak yerine, olası bakış açılarını tartışır, gerçekleri doğrular ve bir insan uzmanın yazmış gibi görünen bir metin taslağı hazırlar.

Claude'un en iyi özellikleri

Hız, doğruluk ve karmaşık muhakeme için optimize edilmiş üç AI modeli (Haiku, Sonnet, Opus) sağlayın.

Kod oluşturma, hata ayıklama ve mimari önerileri destekleyin.

Statik görüntüleri analiz edin, verileri çıkarın ve bağlamsal içgörüler sunun.

Güçlü bellek tutma özelliği ile uzun form, bağlam farkında konuşmalar yapın.

Ş Akışı otomasyonu için binlerce üçüncü taraf uygulamanın entegrasyonlarını sunun.

Claude sınırları

Görüntü ve video oluşturma yetenekleri yoktur.

Bazen onay istemeden önce yalnızca kısmi görevleri tamamlar.

Bağlantıları özetleme konusunda ChatGPT kadar kapsamlı değildir.

Claude fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 20 $

Maksimum: Kullanıcı başına aylık 100 $

Claude puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (55+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (20+ yorum)

Kullanıcılar Claude hakkında ne diyor?

Bu Capterra incelemesinde öne çıkan özellikler:

Bilgimi geliştirerek, bana gerçek bir öğrenme yolu göstererek, rutinler oluşturarak veya görevlerimin otomasyonunu yaparak kişisel ve profesyonel hayatımda da bana yardımcı oldu. *

Bilgimi geliştirerek, bana gerçek bir öğrenme yolu göstererek, rutinler oluşturarak veya görevlerimin otomasyonunu yaparak kişisel ve profesyonel hayatımda da bana yardımcı oldu. *

6. Hugging Face (Açık kaynaklı yapay zeka geliştirme ve model paylaşım için en iyisi)

via Hugging Face

Birden fazla dili işleyebilen, müşteri mesajlarındaki duyguları algılayabilen ve gerçek zamanlı finansal bilgiler sağlayabilen bir fintech chatbot geliştirdiğinizi hayal edin.

Aylarca sıfırdan model eğitimi yapmak yerine, Hugging Face'i kullanarak önceden eğitilmiş bir dönüştürücüyü hızlıca seçebilir, kendi verilerinizle ince ayar yapabilir ve Inference API aracılığıyla dağıtabilirsiniz.

Bu açık kaynaklı platform, geliştiricilere ve kuruluşlara binlerce modele, model eğitimi ve dağıtımı için yapay zeka araçlarına ve yapay zeka uygulamalarının paylaşımı ve geliştirilmesi için işbirliğine dayalı bir topluluğa erişim sağlar. Hugging Face, ağır altyapı veya zorlu öğrenme eğrileri olmadan gelişmiş NLP, görme ve üretken yapay zeka çözümleri oluşturmayı kolaylaştırır.

Hugging Face'in en iyi özellikleri

NLP, bilgisayar görme ve üretken yapay zeka için 100.000'den fazla önceden eğitilmiş modele erişim sağlayın.

Model Hub ve Hugging Face Hub aracılığıyla işbirliğini etkinleştirin, modelleri barındırın ve paylaşım yapın.

Transformers, Datasets ve Tokenizers gibi açık kaynaklı kütüphanelerle ince ayar ve dağıtımı destekleyin.

Altyapıyı yönetmeden etkileşimli AI uygulamaları oluşturmak ve paylaşım yapmak için alan sunun.

Hugging Face Inference API aracılığıyla gerçek zamanlı çıkarım sağlayarak sorunsuz üretim entegrasyonu elde edin.

Hugging Face sınırları

Büyük transformatör modelleri için önemli miktarda bilgi işlem kaynağı gerektirir.

Azaltılması gereken potansiyel veri kümesi ve model önyargıları içerir.

Gelişmiş özellikleri uygularken yeni başlayanlar için bir öğrenme eğrisi sunun.

Hugging Face fiyatlandırması

Pro : Kullanıcı başına aylık 9 $

Takım : Kullanıcı başına aylık 20 $

Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 50 $

Hugging Face puanları ve yorumları

G2 : Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Kullanıcılar Hugging Face hakkında ne diyor?

Bu G2 incelemesi şunları ortaya koydu:

AI topluluğuna olan en iyi şey. Topluluk, modelleri ekliyor ve yeniden kullanıyor. Denememiz için en iyi doğrulanmış modelleri elde etmemize yardımcı olun.

AI topluluğuna başımıza gelen en iyi şey. Topluluk, modelleri ekliyor ve yeniden kullanıyor. Denememiz için en iyi doğrulanmış modelleri elde etmemize yardımcı olun.

👀 Eğlenceli Bilgi: IBM'in Watson'ı, korku filmi Morgan için tamamen kendi başına sahnelerin seçimini yaparak ve bunları sıralayarak gerilim dolu bir fragman oluşturdu.

7. Notion (Hepsi bir arada çalışma alanı ve AI destekli verimlilik için en iyisi)

via Notion

Masada bir fincan kahve ile oturup, yarın bitirmeniz gereken uzun bir listeye baktığınızı hayal edin. Özetlemeniz gereken raporlar, yazmanız gereken e-postalar ve güncellemeleri bekleyen bir ekip var.

Uygulamalar arasında geçiş yapmak yerine Notion'u açarsınız. Birkaç dakika içinde notlarınız düzenlenir, raporlar kısa özetler halinde özetlenir ve e-postanızın ilk taslağı paylaşım için hazır hale gelir.

Notion'ı yararlı kılan da budur. Tanıdık bir not defteri gibi hissettirir, ancak içine sessiz, düşünceli bir asistan yerleştirilmiştir. Yurtdışındaki ekip arkadaşlarınız için belgeleri çevirmenize, tekliflerinizdeki hantal cümleleri düzeltmenize ve hatta tıkanıp kaldığınızda fikirler üretmenize yardımcı olur.

Notion'un en iyi özellikleri

Zaman kazanmak için uzun raporları ve toplantı notlarını özetleyin.

Küresel takımlarla daha sorunsuz işbirliği için belgeleri çevirin.

Daha net iletişim için gramer ve stili iyileştirin.

Hızlı komut istemlerini kullanarak beyin fırtınası yapın ve gönderiler, e-posta ve plan taslakları oluşturun.

Görev listeleri ve veritabanlarındaki güncellemeleri otomasyon ile gerçekleştirerek zahmetsiz izleme sağlayın.

Notion sınırları

Notion çalışma alanını tam olarak kullanıyorsanız en iyi sonucu verir.

Genişletilmiş AI kullanımı için ücretli plan gereklidir.

Sınırlı çevrimdışı erişim

Notion fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı : Kullanıcı başına aylık 12 $

İş : Kullanıcı başına aylık 24 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Notion puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (6.700'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.600'den fazla yorum)

Kullanıcıların Notion hakkında söyledikleri

Bu G2 incelemesi şunları vurguladı:

Notion AI, özellikle yeni toplantı not özelliği, kendi başına girişimde bulunan herkes için oyunun kurallarını değiştiren bir özellik. Toplantı katılımcılarına tüm dikkatinizi verirken, tüm önemli ayrıntıları ve eylem maddelerini kaydetmek için yanınızda oturan bir asistan veya koordinatörünüz varmış gibi.

Notion AI, özellikle yeni toplantı not özelliği, kendi başına girişimde bulunan herkes için oyunun kurallarını değiştiren bir özellik. Toplantı katılımcılarına tüm dikkatinizi verirken, tüm önemli ayrıntıları ve eylem öğelerini kaydetmek için toplantılarda yanınızda oturan bir asistan veya koordinatörünüz varmış gibi.

8. Trello (Görsel proje organizasyonu ve takım işbirliği için en iyisi)

via Trello

Trello, takımların görevleri organize etmesine ve ilerlemeyi görsel olarak izlemesine yardımcı olan popüler bir Kanban tabanlı proje yönetimi aracıdır. Kart ve pano sistemi ile basitlik için tasarlanmış olup, projeleri planlamayı, sorumlulukları atamayı ve ş akışlarını izlemeyi kolaylaştırır.

Takımlar, işbirliğini basit ve şeffaf tutarken, süreçlerine uyacak şekilde panoları özel hale getirebilir, rutin eylemleri otomatikleştirebilir ve Trello'yu favori araçlarıyla entegrasyonlar sağlayabilir.

Trello'nun en iyi özellikleri

Görevleri, net bir proje genel görünümü için panolar, liste ve kartlarla düzenleyin.

Butler otomasyonunu kullanarak tekrarlayan eylemleri otomatikleştirin.

Etiyot, filtreler ve Power-Up'larla ş akışlarını özel hale getirin.

Yorumlar, ek dosya ve gerçek zamanlı güncellemelerle işbirliğini etkinleştirin.

Hareket halindeyken proje yönetimi için masaüstü ve mobil cihazlarda Trello'ya erişin.

Trello sınırları

Gelişmiş raporlama ve yerleşik zaman takibi özelliğinin olmaması

Büyük ve karmaşık projeler için sınırlı ölçeklenebilirlik

Sınırlı çevrimdışı fonksiyon

Trello fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart : Kullanıcı başına aylık 5 $

Premium : Kullanıcı başına aylık 10 $

Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 17,50 $

Trello puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (13.700'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (23.600+ yorum)

Kullanıcılar Trello hakkında ne diyor?

Bu G2 incelemesi paylaşım oldu:

Trello, kişisel işlerimi daha iyi organize etmeme yardımcı oldu. Örnek, bir blog yazarı AI Trello panosunu paylaştı. Bu panoyu kullanarak çok zaman kazanıyorum; elbette bu kişinin çabasıydı, ancak Trello onun olağanüstü işinin paylaşımına olanak tanıdı.

Trello, kişisel işlerimi daha iyi organize etmeme yardımcı oldu. Örnek, bir blog yazarı AI Trello panosunu paylaştı. Bu panoyu kullanarak çok zaman kazanıyorum; elbette bu kişinin çabasıydı, ancak Trello onun olağanüstü işinin paylaşımına olanak sağladı.

9. Slite (Odaklanmış, dağınık olmayan bir takım bilgi tabanı oluşturmak için en iyisi)

Slite aracılığıyla

Takımlar büyüdükçe, dağınık belgeler ve yarı kaybolmuş konuşmalar da artar. Slite sakin bir alternatif sunar. Takımınızın dağınıklık içinde boğulmadan bilgi yazabileceği, düzenleyebileceği ve bulabileceği paylaşımlı bir alandır.

Her şeyi yapacak AI işbirliği araçlarının aksine, Slite tek bir şeyi iyi yapacak: takımların bilgileri yönetmesine ve birlikte kararlar almasına yardımcı olmak.

Temiz ve kararlı tasarımı, dağınık bir belge oluşturmayı zorlaştırır, bu da takımınızın biçim için daha az zaman harcayıp, önemli olan şeyleri paylaşım için daha fazla zaman harcayacağı anlamına gelir.

Slite'ın en iyi özellikleri

İşbirliğine dayalı bir çalışma alanında sınırsız sayıda belge oluşturun ve düzenleyin.

Yapay zeka destekli cevapları ve düzenleme yardımını kullanarak bilgileri güncel tutun.

Belge ve çalışma alanı analitiği ile etkileşimi izleme

Özel bir panel ile şirket genelindeki bilgileri yönetin.

Daha sorunsuz ş Akışı için Slack ve Google Drive gibi araçlarla bağlantı kurun.

Slite sınırları

Özel entegrasyonlar için halka açık API yok

Notion gibi görev yönetimi yazılımlarına kıyasla daha az veritabanı benzeri özellik

Slite fiyatlandırması

Standart : Kullanıcı başına aylık 10 $

Premium : Kullanıcı başına aylık 15 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Slite puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (260'dan fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (40'tan fazla yorum)

Kullanıcılar Slite hakkında ne diyor?

Bu G2 incelemesinde öne çıkan özellikler:

AI destekli Ask arama aracı çok umut verici ve iyi uygulanmış görünüyor. Belgeleri yazmak ve güncel tutmak "eğlenceli" hale getiren güzel bir özellik. Belgeleme çok iyi tamamlandı.

AI destekli Ask arama aracı çok umut verici ve iyi uygulanmış görünüyor. Belgeleri yazmak ve güncel tutmak "eğlenceli" hale getiren güzel bir özellik. Belgeleme çok iyi tamamlandı.

10. Coda (Tek bir yerde özel belge-hesap tablosu ş akışı oluşturmak için en iyisi)

via Coda

Bazı takımlar, belge ve elektronik tablo arasında seçim yapmak zorunda kalmadıklarında en iyi şekilde iş yapar. Coda, sekme arasında geçiş yapmanıza gerek kalmadan her ikisini de sunar.

Bu araç, yazma, plan, hesaplama ve otomasyonun bir arada bulunduğu esnek, hepsi bir arada bir belgedir. Canlı durum güncellemeleriyle bir içerik takvimi oluşturuyor veya tek bir paylaşılan alanda ürün özellik taleplerini izleme olsanız da, Coda sizin tarzınıza uyum sağlar, tersi olmaz.

Bu, statik bir belgenin daha fazlasına ihtiyaç duyan ancak geleneksel proje yönetimi araçlarının ağırlığından kaçınmak isteyen hızlı hareket eden takımlar için özellikle yararlıdır.

Coda'nın en iyi özellikleri

Belgeleri, tabloları ve etkileşimli görünümleri tek bir tuvalde birleştirin.

Paketleri kullanarak Gmail, Slack ve Jira gibi araçlarla bağlantı kurun.

Basit, kod gerektirmeyen mantıkla ş Akışı otomasyon kuralları oluşturun.

Yazma yardımı, özetler ve fikir üretimi için AI blokları ekleyin.

Belge kilitleme, gizli sayfalar ve Çalışma Alanı rolüyle paylaşımı kontrol edin.

Coda sınırları

İlk kez kullanıcılar için ayarı karmaşık gelebilir.

Çevrimdışı erişim sınırlıdır

Coda fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 12 $

Takım : Kullanıcı başına aylık 36 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Coda puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (470+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (90+ yorum)

Kullanıcılar Coda hakkında ne diyor?

Capterra incelemesinde şunlar not edilmiştir:

Takım arkadaşlarınızı bilgi tabanı, yazılım geliştirme veya satış destek içeriği üzerinde canlı olarak işbirliği yapmaya kolayca dahil edebilmeniz, şirketimizde ilk kez bir bilgi sistemine gerçek anlamda kabul görmesini sağladı.

Takım arkadaşlarınızı bilgi tabanı, yazılım geliştirme veya satış destek içeriği üzerinde canlı olarak işbirliği yapmaya kolayca dahil edebilme özelliği, şirketimizde ilk kez bir bilgi sistemine gerçek anlamda katılım sağladı.

👀 Eğlenceli Bilgi: Smithsonian Enstitüsü, yapay zeka kullanarak milyonlarca dijitalleştirilmiş eseri tarayarak gizli hazineleri aranabilir hale getiriyor ve hatta tarihi fotoğrafları otomatik olarak etiketliyor.

Özel bahsetme: Ek yararlı ChatGPT Proje alternatifleri

Ele aldığımız en iyi ChatGPT Proje alternatiflerinin yanı sıra, içerik oluşturma ve otomasyona yardımcı olabilecek diğer AI destekli platformlar da bulunmaktadır.

Örnek, doğru AI yazma aracını seçmek, marka tutarlılığını korurken reklam metinleri, e-postalar ve uzun makalelerin taslaklarını hazırlamayı hızlandırabilir.

İşte size faydalı olabilecek üç ek araç:

Jasper : Reklam metinleri, e-posta ve blog gönderilerini hızlı bir şekilde hazırlamak isteyen pazarlama takımları ve içerik oluşturucular için tasarlanmıştır.

Writesonic : Takımların SEO dostu makaleler, ürün açıklamaları ve sosyal medya içeriği üretmesine yardımcı olur.

Copy.ai : Ürün fikirleri için beyin fırtınası yapmak, başlıklar oluşturmak ve kampanya mesajları taslağı hazırlamak için yapay zeka şablonları sunar.

ClickUp, beklediğiniz en iyi alternatiftir.

Her takım farklı şekilde iş yapar ve ChatGPT Projects, AI destekli işe değerli bir organizasyon ve bağlam sağlasa da, günümüzün karmaşık projelerini yönetmek için her zaman yeterli olmayabilir.

Modern takımlar, izole sohbetlerden daha fazlasına ihtiyaç duyar: paylaşılan görünürlük gerekir. ClickUp tam da bunu sağlar! Sohbet konular ve proje belgeleri arasında geçiş yapmak yerine, ClickUp yapay zeka destekli görev yönetimi, işbirliği ve gerçek zamanlı raporlamayı tek bir yerde birleştirir.

Takımlara ihtiyaç duydukları bağlamı sağlarken, tekrarlayan görevleri otomasyon ile gerçekleştirir, hedefleri izler ve ClickUp Brain Max ile gelişmiş akıl yürütme yeteneği sunar.

AI proje yönetimini bir adım öteye taşımaya ve tüm departmanlar arasındaki bağlantıyı sürdürmeye hazırsanız, bugün ClickUp'a kaydolun.