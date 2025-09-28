beyin fırtınası ve fikir haritalama için 11 ücretsiz Lotus Diyagramı şablonu

İlk Lotus diyagramı 1970'lerde Japon yönetim danışmanı Yasuo Matsumura tarafından oluşturuldu. Zihin haritaları ve o dönemin diğer yaratıcılık tekniklerinden esinlenen Matsumura, takımların merkezi bir fikri sistematik bir şekilde genişletmelerini kolaylaştıran yapılandırılmış bir beyin fırtınası yöntemi tasarlamak istedi.

Lotus diyagramının güzelliği de budur. Ortada tek bir fikirle başlayın, ardından bu fikri organize edilmiş olasılıklar kümelerine dönüştürün. Genellikle belirsiz bir kavram olarak başlayan şey, doğru bir şekilde izleyebileceğiniz bağlantıların haritasına dönüşür.

Bu kılavuzda, yaratıcı ilham, yapılandırılmış düşünme ve takım işbirliği için ClickUp ve diğerlerinden ücretsiz lotus diyagram şablonlarını inceleyeceğiz.

Lotus Diyagram Şablonları Nedir?

lotus Diyagram Şablonu, fikirleri, kavramları veya görevleri açık ve hiyerarşik bir şekilde yapılandırmak için kullanılan görsel bir beyin fırtınası ve organizasyon aracıdır. *

Adını lotus çiçeğine benzemesinden alır, merkezinde bir fikir bulunur ve bu fikir, birbiriyle bağlantılı ilgili fikir ve kavram katmanlarıyla çevrilidir.

Diyagram genellikle 3×3'lük bir ızgaradan oluşur; ortadaki hücre ana fikrinizi, çevresindeki 8 hücre ise alt fikirlerinizi temsil eder. Ardından, bu alt fikirlerin her biri başka bir 3×3'lük ızgaranın (başka bir lotus) merkezi haline gelebilir.

İyi bir Lotus Diyagramı Şablonu Nedir?

Fikir haritalamaya başlamadan önce, güçlü bir Lotus Diyagram şablonunu zayıf olandan ayıran özellikleri bilmelisiniz:

Takip etmesi kolay: Uygun alan, hizalama, kenarlıklar, renk kodları ve simgeler vb. ile ana fikir, yapraklar ve genişlemeleri kolayca ayırt etmenize yardımcı olur.

Yapısal genişletme: Düzeni bozmadan daha fazla çiçek (alt fikir katmanları) eklemenizi sağlar ve basit beyin fırtınası (tek bir lotus) veya ayrıntılı plan (birden fazla çiçek) için iş yapar

Notlar için alan: Anahtar kelimeler veya küçük eskizler için yeterli alan ve daha uzun notlar veya yapışkan etiketler için kenar boşlukları vardır

Görsel organizasyon: Net çizgiler, simetri ve isteğe bağlı renk kodlaması ile bağlantıları ve hiyerarşi bir bakışta kolayca görebilirsiniz

Yönlendirme ipuçları: Yeni başlayanların, "Ana Fikir" veya "Eylem Adımı" gibi etiketlerle diyagramı fazla karmaşıklaştırmadan düşüncelerini yapılandırmalarına yardımcı olur

👀 Biliyor muydunuz? "Beyin fırtınası" terimi, 1940'lara dayanır ve reklamcı Alex F. Osborn tarafından Applied Imagination (1953) adlı kitabında ortaya atılmıştır. Osborn, yaratıcılığı teşvik etmek için "niceliğe odaklanın" ve "eleştiriyi bir kenara bırakın" gibi kuralları vurgulamıştır.

Lotus Diyagram Şablonlarına Genel Bakış

İşte bu blogda listelenen tüm Lotus diyagram şablonlarının özet tablosu:

Lotus Diyagram Şablonları

ClickUp ayrıca bu araçları tek bir ş akışında birleştiren 1.000'den fazla şablon sunar. Bu şablonlar, tekniği planın ötesine taşır ve doğrudan uygulamaya bağlantıyı kurar.

Başlamanıza yardımcı olabilecek diğer lotus diyagram şablonlarına bir göz atalım 👇

1. Visual Paradigm tarafından hazırlanan Lotus Çiçeği Beyin Fırtınası Şablonu

visual Paradigm aracılığıyla

Yüzeysel fikirlerin ötesine geçmesi gereken takımlar için Lotus Çiçeği Beyin Fırtınası Şablonu, tek bir ana temayı birden çok alt fikir katmanına genişletmek için yapılandırılmış bir ızgara sunar. Genişlik ve derinlik zorlayarak, takımınızın başka türlü gözden kaçırabileceği fikirleri ortaya çıkarmaya yardımcı olur.

Bu şablonu şu şekilde kullanabilirsiniz:

Merkezde ana fikirle başlayın ve anahtar temalar için sekiz dış blok ekleyin

Dalları ek alt bloklara dönüştürerek, her kavramın daha derinlemesine keşfedilmesini teşvik eden görsel bir "çiçek" oluşturun

Renk kodlu ızgara düzenini kullanarak fikirlerin nasıl bağlantı kurduğunu, geliştiğini ve ayrıştığını görün

✅ İdeal kullanım alanları: Yeni özellik haritalayan ürün stratejisi liderleri veya çok seviyeli öğrenme çerçeveleri tasarlayan eğitimciler

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Zihin Haritalarında, görselleştirmenin ötesine geçen lotus diyagramları oluşturabilirsiniz. Boş bir tuval ile başlayarak serbestçe beyin fırtınası yapın veya görev tabanlı bir harita seçerek her dalı anında eyleme geçirilebilir öğelere bağlayın. En iyi zihin haritası örneklerinden ilham alarak, görevler arasında bağımlılıklar oluşturabilir, sürükle ve bırak özelliği ile öncelikleri yeniden düzenleyebilir ve hatta ş akışlarını daha büyük hedeflere kadar izleyebilirsiniz. ClickUp Zihin Haritaları ile beyin fırtınası yapın, görevleri birbirine bağlayın ve ş akışlarını görsel olarak önceliklendirin

2. Conceptboard tarafından hazırlanan Lotus Diyagram Şablonu

conceptboard aracılığıyla

Conceptboard'un Lotus Diyagram Şablonu, işyerindeki tartışmalarınıza başlangıçtan itibaren net bir yapı kazandırır. Panoyu açın, takımınızı davet edin ve ana konuyu orta kareye yerleştirin. Buradan, ilk halka sekiz başlangıç fikriyle doldurulur. Bunların her biri, bir sonraki halkada daha ileri düşünceler için bir sıçrama tahtası haline gelir.

Bu şablonu şu şekilde kullanabilirsiniz:

Birleştirilebilecek veya birbiriyle ilişkili olabilecek çakışan fikirleri belirleyerek daha güçlü kavramlar ortaya çıkarın

Beklenmedik fikirlerin yeni olasılıklara ilham vermesine izin verin ve ana odak noktanız etrafında 24 farklı seçenekten oluşan eksiksiz bir set oluşturmanıza yardımcı olsun

Şablonu PDF olarak dışa aktarın ve grup incelemesi için yazdırın

✅ İdeal kullanım alanları: Yapılandırılmış katılımın gerekli olduğu sanal beyin fırtınası oturumları düzenleyen atölye kolaylaştırıcıları

🧠 İlginç Bilgi: 6-3-5 Beyin Yazma yöntemi ile sadece 30 dakikada 108 fikir üretilebilir! 1968 yılında Bernd Rohrbach tarafından icat edilen bu yöntem, 6 kişinin her 5 dakikada bir 3 fikir yazması ve ardından kağıtlarını değiştirerek birbirlerinin yaratıcılığını hızla geliştirmesiyle işler.

3. Beyaz Tahta Takımı tarafından hazırlanan Lotus Diyagram Şablonu

beyaz Tahta Takım aracılığıyla

whiteboard Team tarafından hazırlanan Lotus Diyagram Şablonu, tek bir fikri bir dizi olasılığa dönüştürür ve girişimciler için idealdir. Öncelikle, ana konunuzu ortadaki kareye yazın. Çevreleyen bloklar, ilk tur fikirler için ipucu görevi görür ve buradan yola çıkarak, her fikir, panoya ilgili kavramlarla dolana kadar dışa doğru genişletilebilir.

Bu şablonu şu şekilde kullanabilirsiniz:

Tahtanızın bölümlerine farklı renkler atayarak fikir kümelerini görsel olarak ayırın ve diyagramınız genişledikçe bağlantıları takip etmeyi kolaylaştırın

Düşünce akışınızı sürdürmek için yapışkan notları serbestçe ekleyin, taşıyın veya birleştirin ve sınırlı alan hissetmemek için sınırsız tuval alanını kullanın

Pano araçlarını kullanarak yinelenenleri temizleyin, ayırt edici fikirleri vurgulayın ve uygulanabilir sonraki adımları net bir harita ile gösterin

✅ İdeal kullanım alanları: Dağıtım takımlarıyla hızlı sprint planlaması beyin fırtınaları düzenleyen startup kurucuları

💡 Profesyonel İpucu: Diyagram geri bildirim veya grup girdisi gerektiren bir aşamaya geldiğinde, ClickUp Whiteboards gibi daha işbirliğine dayalı bir ayara geçin. Whiteboards, aynı tuval üzerinde şekilleri, yapışkan notları, bağlayıcıları ve gömülü görevleri bir araya getirmenize olanak tanıyan bir beyin fırtınası aracıdır. ClickUp Beyaz Tahtaları ile Lotus diyagramlarında işbirliği yapın, görselleştirin ve görevleri yerleştirin

4. Figma tarafından hazırlanan Lotus Diyagram Şablonu

figma aracılığıyla

Figma (FigJam) Lotus Diyagram Şablonu, beyin fırtınası oturumlarının tasarım işleri kadar dinamik olmasını isteyen yaratıcı takımlar için geliştirilmiştir. Etkileşimli düzeni, gerçek zamanlı işbirliğini kolaylaştırırken, görsel yapısı yaratıcı akışı sınırlamadan fikirlerin düzenli kalmasını sağlar.

Bu şablon, ürün düşünme, marka fikir üretme veya kampanya planlama için mükemmeldir.

Bu şablonu şu şekilde kullanabilirsiniz:

Emoji tepkileri, oylama ve imleç sohbeti gibi etkileşimli özelliklerle katılımı yüksek tutun

Takımların fikirleri gerçek zamanlı olarak sıralamasına, gruplandırmasına ve önceliklendirmesine yardımcı olun

Etiket kümeleri oluşturun, öncelikler üzerinde oylama yapmak için hızlı anketler düzenleyin ve takip görevlerini doğrudan tasarım veya proje panolarına ekleyin

✅ İdeal kullanım alanları: Beyin fırtınası içgörülerine ihtiyaç duyan, tasarım sprintleri yürüten UX araştırmacıları ve ürün tasarımcıları

5. ClickUp Beyin Fırtınası Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Beyin Fırtınası Şablonu ile fikirleri sistematik olarak düzenleyin ve geliştirin

ClickUp Beyin Fırtınası Şablonu, pratikte lotus tarzı bir çerçeve uygular. Fikirleriniz Beyin Fırtınası aşamasında başlar, ardından dalarak Fikir Üretme aşamasına geçer, Brifing aşamasından geçer ve Uygulama aşamasında sona erer. Bu, lotus diyagramının tek bir anahtar kavramdan çok sayıda inceltme katmanına doğru düşünceyi dışarıya doğru itme şeklini yansıtır.

Bu şablonu şu şekilde kullanabilirsiniz:

ClickUp görevlerini kullanarak sahipleri, aciliyet ve son tarihleri atayın, böylece her fikrin doğru şekilde kategorize edilmesini ve önceliklendirilmesini sağlayın

ClickUp Otomasyonlarını ayarlayarak en güçlü fikirleri kazanan çözümler olarak otomatik olarak vurgulayın

Özel Alanlar uygulayarak sorun tanımlarını, kaynakları ve sahipliği izleme

✅ İdeal kullanım alanları: Özellik yol haritalarını şekillendiren ürün yöneticileri veya takımlar arası fikir üretme oturumları düzenleyen tasarım liderleri

💡 Profesyonel İpucu: Bazı diyagramlar başlangıçta zor olabilir veya bariz fikirleri doldurduktan sonra ilerlemeyebilir. Böyle durumlarda, ClickUp içindeki AI ortağınız olan ClickUp Brain'e başvurun. Boş bir kümeye bakıyorsanız, bu size yeni yönler önerebilir. ClickUp Brain ile Lotus diyagramınız için yeni fikir dalları ve yaprakları elde edin

6. ClickUp Beyin Fırtınası Fikirleri Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Beyin Fırtınası Fikirleri Şablonu ile eğitim birimlerini yapılandırın ve genişletin

Üniteler planlayan veya yeni dersler yapılandıran eğitimciler için ClickUp Beyin Fırtınası Fikirleri Şablonu, tek bir temayı organize dallara dönüştürür. Yenilenebilir Enerji gibi tek bir odak noktasıyla başlayın. ClickUp Formları aracılığıyla fikirleri ve ayrıntılarını toplayın ve her bir gönderimin konu alanı, öncelik ve hedeflenen sonuç alanları içeren Fikir Ana Liste'ne eklendiğini görün.

Buradan, fikirler şablonun beyin fırtınası platformunda yayılır ve burada bunları modüller, projeler veya değerlendirmeler gibi kategorilere ayırıp MoSCoW aşamaları ile sıralayabilirsiniz: Olmazsa Olmaz, Olması Gereken, Olabilir ve İnceleme İçin.

Bu şablonu şu şekilde kullanabilirsiniz:

Sürükle ve bırak yapışkan notları kullanarak fikirleri, kavramları, önerileri veya olası çözümleri girin

Renk kodlaması veya uzamsal düzenlemeyi kullanarak ilgili fikirleri gruplandırın ve temaları ve kalıpları belirleyin

Öncelik verilen her fikir için adımları, kaynakları, sahipleri ve zaman çizelgelerini özetleyen ayrıntılı bir eylem planı geliştirin

✅ İdeal kullanım alanları: Birkaç haftalık ders planları hazırlayan öğretmenler veya temel konuları ayrıntılı birimlere ayıran müfredat koordinatörleri

📮 ClickUp Insight: Ankete katılanların %11'i AI 'yi öncelikle beyin fırtınası ve fikir üretme için kullanıyor. Peki bu parlak fikirler daha sonra ne oluyor? İşte burada , beyin fırtınası oturumunda ortaya çıkan fikirleri anında görevlere dönüştürmenize yardımcı olan ClickUp Whiteboards gibi AI destekli bir beyaz tahta gerekir . Bir kavramı tam olarak açıklayamıyorsanız, AI görüntü oluşturucuya talimatınıza göre bir görsel oluşturmasını isteyin. Bu, fikir üretmenizi, görselleştirmenizi ve daha hızlı çalışmanızı sağlayan, iş için her şeyi içeren bir uygulamadır!

7. ClickUp Fikir Üretme Beyaz Tahta Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Ideation Beyaz Tahta Şablonu ile yaratıcı fikirleri görselleştirin ve düzenleyin

Beyin fırtınası genellikle fikirlerin akınıyla başlar, ancak yapılandırılmadıkları takdirde bu fikirler çok kısa sürede kaybolabilir. Bu nedenle ClickUp Ideation Beyaz Tahta Şablonu, eğitimcilere ve iş profesyonellerine yardımcı olmak için bu fikirleri lotus diyagramına benzer, son derece özelleştirilebilir bir tahtada toplar.

Merkezi bir tema ile başlayıp, daha sonra kategorilere (süreç, ürün veya kişiler) dalarak, takip etmesi ve üzerine inşa etmesi kolay formlar oluşturursunuz.

Bu şablonu şu şekilde kullanabilirsiniz:

Fikir Üretme Diyagramı Görünümü 'nü kullanarak fikirler üretin ve sorunlara olası çözümleri görselleştirin

Temaları çerçevelemek için şekiller ekleyin, ilgili düşünceleri birbirine bağlantı kurmak için oklar çizin, referans için belgeler ekleyin veya hatta fikirleri doğrudan ClickUp Görevlerine bağlayın

Yorum Atama ile takım üyelerini etiketleyin ve etki ve öncelik gibi Özel Alanlara katman ekleyin

✅ İdeal kullanım alanları: Tasarım sprintlerini yöneten ürün yöneticileri veya karmaşık fikirler üzerine işbirliğine dayalı atölye çalışmaları düzenleyen öğretmenler

💡 Bonus: Mevcut en akıllı araçları kullanarak Lotus şablonlarıyla beyin fırtınası oturumlarınızın tam potansiyelini ortaya çıkarın: ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint ve tüm bağlantılı uygulamalarınızı ve ayrıca web'i anında arayarak ilham, referans materyalleri ve geçmiş beyin fırtınası notlarını saniyeler içinde bulun

Talk to Metin özelliğini kullanarak fikirlerinizi seslendirin, beyin fırtınası oturumlarını dikte edin veya ş akışınızı komut edin — tamamen ellerinizi kullanmadan, yaratıcılığınızın sizi nereye götürdüğü önemli değil

Tek bir bağlamsal, kurumsal kullanıma hazır çözümle ChatGPT, Claude ve Gemini gibi premium AI araçlarından yararlanın Yaratıcı sürecinizi gerçekten anlayan bağlamsal iş AI masaüstü uygulama ClickUp Brain MAX'ı deneyin. AI araçlarının dağınıklığından kurtulun ve beyin fırtınası, fikir yönetimi ve lotus şablonlarınızı tek bir yerde tutun.

8. ClickUp Zihin Haritası Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Zihin Haritası Şablonu ile gelişen fikirleri esnek bir şekilde harita haline getirin ve birbirine bağlantı verin

ClickUp Zihin Haritası Şablonu, ana fikri net bir şekilde yakalamanızı ve onu bağlantılı düşüncelere ayırmanızı sağlar. Merkezdeki ampul, ana konunuzu sabitler ve buradan renk kodlu dallar alt fikirler ve girdilere yayılır. Her dalı kolayca genişletebilir, daraltabilir veya yeniden düzenleyebilirsiniz, böylece düşünceleriniz geliştikçe haritanızı yeniden şekillendirebilirsiniz.

Bu şablonu şu şekilde kullanabilirsiniz:

ClickUp görevlerini doğrudan panoda oluşturun ve bunları fikirlerle ilişkilendirin

Hızlı not almak için kalem aracıyla eskiz yapın, geri bildirimleri kaydetmek için yapışkan notlar ekleyin, netlik için metin blokları ekleyin veya beyin fırtınanızı destekleyen resimler yükleyin

Haritanızla birlikte oluşturulan basit ş Akışları, akış şemaları veya zaman çizelgeleriyle serbest biçimli beyin fırtınası ve yapılandırılmış planlama arasında kolayca geçiş yapın

✅ İdeal kullanım alanları: Kampanya fikirlerini veya yaratıcı yönelimleri düzenleyen tasarımcılar ve pazarlamacılar

📘 Daha fazla bilgi: Sanal Beyaz Tahtalar Yaratıcı Ajansları Nasıl Güçlendiriyor?

9. ClickUp Squad Beyin Fırtınası Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Squad Beyin Fırtınası Şablonu ile yaratıcı önerileri işbirliği içinde görselleştirin ve gruplandırın

ClickUp Squad Beyin Fırtınası Şablonu, ekibini bir araya getirmek, hedeflerini netleştirmek, motivasyonlarını anlamak ve bir bütün olarak daha etkili iş yapmasına yardımcı olmak için bir araç arayan takım liderleri için hazırlanmıştır.

*aşağıdaki 9 anahtar tartışma alanından birine veya birkaçına odaklanabilirsiniz

Takım Konsensüsü: Takımın işbirliği yapma şekli *takım Sağlığı: Bireysel refah Takım Ritmi: Takım dinamiklerini iyileştirme Takım İletişimi: İletişim yöntemleri ve anahtar bilgi paylaşımı Takım Toplantıları: Toplantı programları, konumları ve katılımcılar Takım ş Akışı: Verimliliği artırmak için iş akışlarını uyarlama Takım Kararları: Kararlar nasıl alınır? Takım Rolleri: Bireysel sorumluluklar Takım Kaynakları: Takımın kullanacağı araçlar ve kaynaklar

Başlamak için bir konu seçin veya konuları tek tek inceleyin. Her konu için takım üyelerinden bir yapışkan not almalarını, fikirlerini yazmalarını ve bunları konu panosuna yapıştırmalarını isteyin. Bu etkinlik, farklı bakış açılarının ortaya çıkmasına ve verimli bir tartışmanın gerçekleşmesine önemli ölçüde yardımcı olabilir.

Bu şablonu şu şekilde kullanabilirsiniz:

Tüm takım üyelerini fikirlerini paylaşmaya teşvik edin ve etkileşimli bir beyin fırtınası ortamı için bunları beyaz tahta aracına ekleyin

En umut verici fikirleri seçin, gerektiğinde bunları birleştirin veya geliştirin

Seçilen fikirlere göre görevler atayın ve uygulamayı sağlamak için son tarihler ve sorumluluklar ayarlayın

✅ İdeal kullanım alanları: Özgürce beyin fırtınası yapmak için merkezi bir alana ihtiyaç duyan ürün ekipleri, tasarım takımları ve işlevler arası gruplar

10. ClickUp İş Beyin Fırtınası Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp İş Beyin Fırtınası Şablonu ile fikirleri düzenleyin, takımın yaratıcılığını senkronizasyon sağlayın ve ihtiyaçları öncelik sırasına koyun

Büyük fikirler her zaman yapıdan kaynaklanır. ClickUp İş Beyin Fırtınası Şablonu, takımınızın yaratıcılığı dört bakış açısına göre düzenlemesine yardımcı olur: sevdiğimiz şeyler, bildiğimiz şeyler, insanların ihtiyaç duyduğu şeyler ve ödemeyi kabul edecekleri şeyler

Beyin fırtınası panosunu kullanarak üst düzey fırsatları ortaya çıkarın, ardından her bir fikri lotus çiçeği tekniği ile parçalara ayırarak alt fikirleri ve yenilikçi bakış açılarını keşfedin.

Bu şablonu şu şekilde kullanabilirsiniz:

Takım üyelerinden, tutarlılık için özelleştirilebilen ve çoğaltılabilen yapışkan notlara fikirlerini paylaşımlarını isteyin

Her bir yapışkan notu tıklayıp panodaki uygun kategoriye veya bölüme sürükleyin

Fikirleri eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün: yapışkan notu tıklayın, Dönüştür'ü seçin, Görev'i seçin ve ardından Göreve Dönüştür'ü tıklayın

✅ İdeal kullanım alanları: Yeni çözümler için yapılandırılmış beyin fırtınası yapan inovasyon takımları

📚 Daha Fazla Bilgi: Süreç Harita Örnekleri ve Stratejileri

11. ClickUp İnovasyon Fikir Yönetimi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp İnovasyon Fikir Yönetimi Şablonu ile araştırma önerilerini sistematik olarak toplayın, değerlendirin ve iyileştirin

ClickUp İnovasyon Fikir Yönetimi Şablonu, araştırma takımlarına teklifleri toplamak ve bunları adil bir şekilde değerlendirmek için özel bir sistem sunar. Ardından, bir konsepti dallara ayıran, her açıyı inceleyen ve takımları en umut verici yönlere yönlendiren Lotus Diyagramı gibi, en güçlü fikirlerin hayata geçirilmesine rehberlik eder.

Her fikir, çalışanların, ortakların ve hatta yatırımcıların konseptlerini gönderebilecekleri bir Fikir Giriş Formu (ClickUp Formları aracılığıyla) ile başlar. Gönderildikten sonra, fikir ClickUp'ta maliyet, araştırmacı, gözden geçiren, etki ve tür gibi Özel Alanlarla birlikte bir görev haline gelir. Bu, her önerinin net ve karşılaştırılabilir verilerle sürece girdiği anlamına gelir.

Bu şablonu şu şekilde kullanabilirsiniz:

Fikirleri Yeni Fikir, Araştırma, Değerlendirme, Beklemede, Onaylandı veya Reddedildi gibi durumlar arasında taşıyın

Durum Panosu görünümünü kullanarak, fikirlerin durumları değiştikçe bunları uygun sütuna sürükleyerek izleme yapın

Lansman Tarihleri Zaman Çizelgesi Görünüm'ne geçerek, onaylanan her bir fikrin ne zaman uygulamaya konulacağını, departmanlara göre gruplandırılmış ve etkilerine göre renk kodlu olarak görebilirsiniz

✅ İdeal kullanım alanları: Önceliklendirme yapmadan önce yeni kavramları yakalamak ve geliştirmek isteyen Ar-Ge liderleri

ClickUp ile Beyin Fırtınasından Eyleme

Lotus diyagramları fikirleri düzenlemek için mükemmeldir, ancak asıl gücü, sonraki işlerle bağlantılı olduğunda ortaya çıkar. Bağımsız bir şablon, olasılıkları harita etmenize yardımcı olabilir, ancak bunları otomatik olarak görevlere, önceliklere veya sonraki adımlara dönüştürmez.

Bunun için ClickUp'a ihtiyacınız var.

Bu platformda, Zihin Haritaları'nda lotus diyagramınızı çizebilir, Beyaz Tahtalar'da takımınızla birlikte çalışabilir ve ardından ClickUp Brain'den fikir önerileri isteyebilir, eksik ayrıntıları doldurabilir ve hatta görseller oluşturabilirsiniz. Diyagramınızın her dalı doğrudan bir göreve bağlanabilir, böylece planlama ve uygulama arasında hiçbir şey kaybolmaz.

Düşüncelerinizi düzenlemek için Lotus diyagram şablonlarını kullanıyorsanız, bir sonraki adım bu fikirleri eyleme geçirilebilir hale getirmektir.

👉 ClickUp'ı bugün ücretsiz deneyin ve beyin fırtınanızın ne kadar hızlı gerçek bir ilerlemeye dönüşebileceğini görün.