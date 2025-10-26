ekran Kaydı ve Takım İletişimi için En İyi 11 Zight Alternatifi

Basit bir ekran kaydının yüklenmesi için üç dakika beklediğiniz oldu mu? Evet, biz de bekledik. İşte bu noktada Zight (eski adıyla CloudApp) kısayol yerine hız engeli gibi hissettirmeye başlayabilir. Muhtemelen yavaş yüklemeler, derinlemesine düzenleme eksikliği veya pek de sorunsuz olmayan takım işbirliği gibi sınırlarla karşılaştınız. Anlıyoruz.

Bu nedenle, güçlü Zight alternatiflerinin bir listesini derledik. Takımınızın hızlı kılavuzları yakalamak ve paylaşım yapmak için güvenilir bir ekran kaydediciye ihtiyacı varsa, bu araçlar yapılacak işi yapabilir.

(Spoiler uyarısı: Zight'ın sunduklarının çok ötesine geçen ClickUp gibi bazı güçlü uygulamaları da dahil ettik. )

👀 Biliyor muydunuz? Uzaktan çalışanlar, kısa videoların daha kişisel ve daha az bunaltıcı olması nedeniyle, sesli mesajlaşma yerine video kullanarak çalışma alanıyla %87 daha fazla bağlantı hissediyorlar.

Neden Zight Alternatiflerini Tercih Etmelisiniz?

Zight, temel bir ekran kaydetme uygulaması için tercihiniz olabilir, ancak ş Akışınız büyüdüğünde veya takımınızın daha fazlasına ihtiyacı olduğunda, sınırları ortaya çıkmaya başlar.

Daha iyisine hazır olmanız için birkaç neden:

Daha yavaş yükleme hızları: Kayıtları yüklemek birkaç dakika sürer, özellikle HD video kaydı yaparken veya web kamerası ve ekran kullanırken. Bu, Kayıtları yüklemek birkaç dakika sürer, özellikle HD video kaydı yaparken veya web kamerası ve ekran kullanırken. Bu, kayıtların anında paylaşımı gereken hızlı hareket eden takımların hızını yavaşlatabilir.

Sınırlı düzenleme seçenekleri: Çoklu klip kırpma, zaman çizelgesi görünümü veya üst üste bindirme, açıklama veya geçiş ekleme özellikleri yoktur. Kayıt sırasında bir hata yaparsanız, tek seçeneğiniz yeniden kayıt yapmak veya başka bir uygulama kullanarak düzeltmektir.

Video yorum yok: Zaman damgalı yorumları veya işbirliğine dayalı incelemeleri desteklemez. Takımınız video'nun belirli bir bölümüne tepki veremez veya satır içi geri bildirim bırakamaz.

Paylaşım seçeneklerini sınırlar: Güvenlik paylaşımı zorlaştırır , şifre koruması, son kullanma tarihi ayarı veya takımlara veya kişilere erişimi kısıtlama gibi seçenekler sınırlıdır.

Depolama sınırlaması ve kitaplık yönetimi: Dosyaları projeye göre gruplandırmanıza, dahili ve harici klipleri etiketlemenize veya aynı kaydın farklı sürümlerini izlemeyen bir sistemdir.

Entegrasyon sınırlamaları: Chrome ve Slack entegrasyonları sunar, ancak ClickUp, Notion veya Microsoft Teams gibi araçlarla daha derin bağlantılar yoktur. Kayıtları görevlerin içine gömemezsiniz veya özel iş akışlarına göre paylaşımı otomatikleştiremezsiniz.

En İyi Zight Alternatiflerine Genel Bakış

İhtiyaçlarınıza en uygun aracı karşılaştırıp seçmenize yardımcı olmak için, en iyi Zight alternatiflerinin anahtar özellikleri, ideal kullanım örnekleri ve fiyatlandırma ayrıntılarını içeren hızlı bir genel bakış sunuyoruz.

Araç adı Anahtar özellikler En iyisi Fiyatlandırma* ClickUp Yerleşik Klip kaydetme, Brain transkripsiyon, Brain MAX ile AI özetleri, Belgeler ve görev gömme Kayıt, işbirliği ve eşzamansız iş için hepsi bir arada bir çözüm isteyen takımlar Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumlar için özel fiyatlandırma Loom Anlık ekran ve web kamerası kaydı, Canlı Geri Sarma, AI özetleri ve bölümleri, analiz özellikli HQ görüntüleyici Asenkron iletişim, hızlı kılavuzlar, hızlı geri bildirim döngüleri Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 18 $'dan başlar. Snagit Kaydırmalı ekran görüntüsü, şablonlar, GIF oluşturma, açıklamalar ve hızlı paylaşım Ayrıntılı görseller ve kılavuzlar (video ağırlıklı olmayan ş akışları) Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 39 $'dan başlar (yıllık faturalandırılır) Droplr Ekran görüntüsü, kayıtlar, kısa bağlantılar aracılığıyla dosya paylaşımı, düzenleme, güvenlik paylaşım Gömülü denetimlerle hızlı ekran yakalama ve dosya paylaşımı Ücretli planlar aylık 8 $'dan başlar; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma Vidyard Kişiselleştirilmiş video erişimi, AI avatar videoları, CTA'lar ve kaplamalar, analitik, CRM entegrasyonu Video tabanlı etkileşime ihtiyaç duyan satış ve pazarlama takımları Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 59 $'dan başlar; Kurumlar için özel fiyatlandırma Veed. io AI araçlarıyla tarayıcı tabanlı düzenleme (altyazılar, arka plan kaldırma, avatar, çeviriler) Tarayıcıda kaliteli video'lara ihtiyaç duyan oluşturucular Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 12 $'dan başlar Bandicam Yayıncılar ve oluşturucular, ücretsiz ve son derece özelleştirilebilir araçlar istiyor Uzun oturumları veya oyun oynanışlarını kaydeden Windows kullanıcıları Ücretsiz plan mevcuttur; ücretli planlar 33,26 $/yıldan başlar Camtasia 4K ekran yakalama, zengin zaman çizelgesi düzenleme, varlık kitaplığı, testler/altyazılar Profesyonel eğitimler, etkileşimli dokunuşlara sahip eğitim video Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 179,88 $'dan başlar (yıllık faturalandırılır) OBS Studio Açık kaynak, çoklu sahne kaydı ve canlı yayın, ses filtreleri, kısayol tuşları Ücretsiz, son derece özelleştirilebilir araçlar isteyen yayıncılar ve oluşturucular Ücretsiz ve açık kaynaklı ScreenPal Ekran ve web kamerası kaydı, video düzenleyici, sınırsız barındırma Hızlı kayıt ve düzenleme ihtiyacı olan bağımsız oluşturucular, eğitimciler ve küçük takımlar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 4 $'dan başlar (yıllık faturalandırılır) Wistia Özel video oynatıcı, pazarlama CTA'ları/formları, ısı haritaları, analitik Video barındırmaya odaklanan markalı video hosting takımları ve işler Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 19 $'dan başlar (yıllık faturalandırılır)

Kullanılacak En İyi Zight Alternatifi

İşte, ekranınızı yakalayarak mesajınızı saniyeler içinde paylaşmanızı sağlayan ve Zight'ın sunduklarının ötesine geçen birkaç akıllı özellik listesi.

1. ClickUp (Yerleşik ekran kaydetme, dokümantasyon ve görev yönetimi arayan takımlar için en iyisi)

ClickUp Clips ile ekran kayıtlarını yakalayın, yerleştirin ve paylaşım yapın

Bir hata keşfettiğiniz, bir çözüm bulduğunuz veya birisine karmaşık bir elektronik tabloyu açıklamak zorunda olduğunuz bir an vardır. Bunu açıklamak için bir mesaj yazmaya başlarsınız, ancak on satır sonra durursunuz. Bunu anlatmak yerine göstermek çok daha kolay olurdu.

ClickUp Clips , ekran paylaşımını ş akışınıza entegre ederek bunu kolaylaştırır.

Kayıt düğmesine tek bir tıklama ile tarayıcı sekmenizi, tam ekranı veya belirli bir pencereyi isteğe bağlı sesli anlatımla birlikte anında kaydetmeye başlayabilirsiniz.

ClickUp Clips ile ekran videolarına erişin ve kaydedin

Tasarımla ilgili geri bildirimde bulunurken, bir gösterge paneli nasıl kullanılacağını açıklarken veya bir raporda garip bir şeyi işaretlerken, kaydet düğmesine basabilir, konuyu anlatabilir, gerekirse videoyu kısaltabilir ve üzerinde çalıştığınız göreve doğrudan ekleyebilirsiniz.

Hatta ClickUp Belge, alt görev, sohbet veya yorumlara, takımınızın bağlama ihtiyaç duyduğu her yere ek dosya olarak ekleyebilirsiniz.

clickUp ile gereksiz iş yükünü önlersiniz. Başka bir araca, yüklemeye veya sekme değiştirmeye gerek yoktur; sadece işinizle doğrudan bağlantılı net bir iletişim vardır. *

ClickUp Brain ile her klip, zaman damgaları dahil olmak üzere otomatik olarak transkripsiyonlanır. Artık görsel açıklamaya ve tam yazılı sürüme sahipsiniz. Bu, okumayı tercih eden, daha sonra bir şeye başvurması gereken, videoдан not almak isteyen veya tüm klibi yeniden izlemeden bahsettiğiniz o tek şeyi aramak isteyen herkes için mükemmeldir.

ClickUp Brain ile klibinizin hemen yanında AI transkriptlerinin görünümüyle deneyiminizi zenginleştirin

ClickUp Clips ile ClickUp Brain'i birleştirerek, her iki dünyanın en iyisini elde edersiniz: hızlı, görsel güncellemeler ve aranabilir, eyleme geçirilebilir transkriptler. Bu, daha sorunsuz ve daha akıllı bir iletişim yöntemidir ve bir kez denediğinizde, geri dönmek zor olacaktır.

clickUp Brain'in ekran kayıtlarını nasıl transkribe ettiğini gösteren kısa bir YouTube video. *

Bir klibi kaydettikten ve paylaşım yaptıktan sonra, işbirliği çok daha kolay hale gelir. ClickUp, proje yönetimini işbirliği araçlarıyla birleştirerek uzaktan, hibrit veya asenkron takımlar için kapsamlı bir çözüm sunar.

Günün sonunda bir fikri gözden geçirebilir ve başka biri de günün ilk iş olarak bu fikri ele alabilir. Bu eşzamansız ritim, videodan transkript ve geri bildirime kadar her şeyin işin yapıldığı yerde bulunması sayesinde herkesin bağlamı gözden kaçırmadan uyumlu çalışmasına yardımcı olur.

Son olarak, ClickUp'taki SyncUps, platformdan ayrılmadan yüz yüze işbirliği yapmanızı, ekranınızı paylaşım olarak kullanmanızı ve görevleri birbirine bağlantı olarak oluşturmanızı sağlayan canlı video toplantılarıdır. Bu şekilde, SyncUps'ı kaydedebilir, Clips Hub'da kayıtlara erişebilir ve bunları takımınızla paylaşabilir veya yorumlayabilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

*görev otomasyonu: Bir klip yüklendiği anda gözden geçirenleri atayın, görev durumlarını değiştirin veya izleyici ekleyin. ClickUp Automations ile zamandan tasarruf edin ve manuel çabayı azaltın

Sanal beyin fırtınası: ClickUp Beyaz Tahtalarını kullanarak süreçleri harita veya bir klibi inceledikten sonra sonraki adımlar için beyin fırtınası yapın, böylece takımlar bir sonraki adımda uyum içinde çalışabilir

*i̇lerleme izleme: Clips, işaretlenmiş güncellemeler veya bekleyen onaylarla görevleri görüntüleyin ve ClickUp Dashboard s ile neyin tamamlandı ve neye dikkat edilmesi gerektiğini canlı olarak özetleyin

Dinamik dokümantasyon: Transkripsiyonlu Klipleri Transkripsiyonlu Klipleri ClickUp Belgeleri ile eşleştirerek canlı bilgi tabanları, oryantasyon kılavuzları veya müşteri hazır güncellemeler oluşturun

ClickUp sınırları

Kapsamlı özellikler paketi, ilk kez kullanıcılar için biraz karmaşık gelebilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.400'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.490+ yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

İşte ProductHunt'ın incelemesi:

Brain MAX, oyunun kurallarını değiştiren bir ürün! ClickUp, verimliliğin sınırlarını zorlamaya devam ediyor ve bu yenilik, onu bir üst seviyeye taşıyor. Artık sadece görevleri yönetmekle kalmıyor, daha akıllı ş Akışı, daha hızlı karar verme ve takımlar için gerçek netlik sağlıyor. Bunun işimizi nasıl değiştireceğini görmek için sabırsızlanıyoruz!

Brain MAX, oyunun kurallarını değiştiren bir ürün! ClickUp, verimliliğin sınırlarını zorlamaya devam ediyor ve bu yenilik, onu bir üst seviyeye taşıyor. Artık sadece görevleri yönetmekle kalmıyor, daha akıllı ş Akışı, daha hızlı karar verme ve takımlar için gerçek netlik sağlıyor. Bunun işimizi nasıl değiştireceğini görmek için sabırsızlanıyoruz!

loom aracılığıyla

Loom, sadece birkaç tıklama ile ekranınızı, sesinizi ve kameranızı yakalamanızı sağlayan bir ekran kaydedici ve video iletişim platformudur. Netliğin öncelikli olduğu asenkron iletişim ve müşteri kontrolü için idealdir.

Bu araç, videoları hızlı bir şekilde kaydedip takımınıza göndermenizi sağlayarak, daha hızlı geri bildirim için anında paylaşımınıza olanak tanır. Temel özelliklere ihtiyaç duyan kişiler için ücretsiz sürüm mevcuttur. Masaüstü uygulama, ekran kaydetme Chrome uzantısı ve mobil sürümler, nerede iş yaparsanız yapın yüksek kaliteli videolar oluşturmanıza olanak tanır.

Loom'u kullanarak, üçüncü taraf düzenleme araçlarına ihtiyaç duymadan sanal arka planlar, kamera çerçeveleri ve net ses için gürültü bastırma gibi kişisel dokunuşlar ekleyebilirsiniz. Loom HQ ile kayıtları farklı cihazlar arasında kolayca düzenleyebilir, etiketleyebilir ve geri getirebilirsiniz.

Loom'un en iyi özellikleri

Canlı Geri Sarma özelliği ile kayıt sırasında hataları düzeltin. Bu özellik, yeni bir çekim yapmanıza gerek kalmadan kaydı duraklatmanıza ve geri sarmanıza olanak tanır

Business+ AI planında bulunan AI araçlarıyla kayıt yaptıktan sonra otomatik olarak başlıklar, bölümler, özetler ve CTA'lar oluşturun

Klasör desteği ve takım erişim kontrolleri ile Loom HQ'nun merkezi çalışma alanı üzerinden kayıtları yönetin ve etiketleyin

Loom sınırları

Görev yöneticileri veya wiki gibi araçlarla derinlemesine entegre olmaz

Loom fiyatlandırması

Başlangıç

İş: Kullanıcı başına aylık 18 $

*iş+ AI: Kullanıcı başına aylık 24 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Loom puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (2100'den fazla yorum)

Cpaterra: 4,7/5 (450'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Loom hakkında ne diyor?

İşte Capterra'nın incelemesi:

Loom'u müşterilerim için satış demoları ve eğitim videoları kaydetmek için kullandım. Ayrıca, müşterilerin birkaç dakika önce kaydettiğiniz videoyu tıklayarak izleyebilecekleri e-postalar gibi satış faaliyetleriyle ilgili videolar göndermeniz gerektiğinde de çok kullanışlıdır.

Loom'u müşterilerim için satış demoları ve eğitim videoları kaydetmek için kullandım. Ayrıca, müşterilerin birkaç dakika önce kaydettiğiniz videoyu tıklayarak izleyebilecekleri e-postalar gibi satış faaliyetleriyle ilgili video göndermeniz gerektiğinde de çok kullanışlıdır.

3. Snagit (Açıklamalı ayrıntılı görseller yakalamak için en iyisi)

snagit aracılığıyla

Snagit, temel ekran kaydetme ve ekran görüntüsü alma seçeneklerinin yanı sıra, tam ekran, belirli bir bölge, menüler veya uzun web sayfalarını yakalamak için panoramik kaydırma gibi çeşitli yakalama modları sunar.

Yerleşik OCR (Metin Yakalama) özelliği, görüntülerin içinden düzenlenebilir metinleri doğrudan çıkarmanıza olanak tanıyarak içeriği yeniden kullanmanızı kolaylaştırır. Yakalandıktan sonra, Snagit'in düzenleyici size ekran görüntülerine oklar, açıklama kutuları, kenarlıklar ekleme ve bulanıklaştırma veya basitleştirme gibi efektler ekleme esnekliği sunar.

Smart Move aracı, UI öğelerini algılayarak ve bunları taşıyarak veya kaldırarak düzenleme verimliliğini daha da artırır. Snagit'in içerik kitaplığı, aranabilir meta veriler, etiketler, filtreler ve çapraz platform uyumluluğu ile yakalamaları düzenler ve PNG ve MP4'ten PDF ve WebP'ye kadar çok sayıda biçimde dışa aktarmayı destekler.

Snagit'in en iyi özellikleri

Kayıtları doğrudan Snagit'te animasyonlu GIF'lere dönüştürerek anahtar adımları vurgulayın ve güncellemeleri hızlı bir şekilde paylaşım yapın

Önceden oluşturulmuş şablonları kullanarak, düzenleri manuel olarak tasarlamadan görsel içerik veya eğitim videolarını daha hızlı oluşturun

Yakalanan görüntüleri e-posta, çevrimiçi işbirliği araçları veya bulut depolama platformlarına doğrudan yükleme yoluyla anında paylaşım

Snagit sınırları

Snagit'in bazı rakiplerinden farklı olarak, görev veya proje entegrasyonu bulunmadığından, başka bir platform kullanmadan yakalamaları eylem öğelerine bağlamak daha zordur

Snagit fiyatlandırması

*ücretsiz deneme

Bireysel: 39 $/kullanıcı (yıllık faturalandırılır)

İş: 48 $/kullanıcı (yıllık faturalandırılır)

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Snagit puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (5600'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (490+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Snagit hakkında ne diyor?

İşte bir G2 yorumu:

Snagit, profesyonel görünümlü ekran görüntüsü ve yakalamalar oluşturup bunları iş arkadaşlarımla paylaşımını sağlıyor. Özellikle, kaydırma sırasında web sayfalarını yakalama özelliğini çok seviyorum, böylece ihtiyacım olan tüm içeriği tek bir görüntüde kaydedebiliyorum.

Snagit, profesyonel görünümlü ekran görüntüsü ve yakalamalar oluşturup bunları iş arkadaşlarımla paylaşım sağlamıyor. Özellikle, kaydırma sırasında web sayfalarını yakalama özelliğini çok seviyorum, böylece ihtiyacım olan tüm içeriği tek bir görüntüde kaydedebiliyorum.

📮 ClickUp Insight: Çalışanların %23'ü geri bildirimlerinin göz ardı edildiğini veya dikkate alınmadığını, %8'i ise fikirlerini söylemenin anlamsız olduğunu düşünüyor. Bu durum, Challenger güvenliğinde bir boşluk olduğunu gösteriyor. Bu boşluk, reddedilme korkusu olmadan durumunu sorgulama veya meydan okuma güvenidir. Geri bildirimler sonuçsuz kaldığında, çalışanlar hızla ilgilerini kaybeder ve inovasyon durur. Düşüncelerini ifade etmekte zorlananlar için ClickUp'ın Brain MAX özelliği, doğal bir şekilde konuşabilmeniz için konuşma-metin dönüştürme özelliği sunar. Brain MAX daha sonra mesajınızı iyileştirerek fikirlerinizin net ve etkili bir şekilde iletilmesini sağlar!

4. Droplr (Akıllı bağlantı izleme ve yerleşik bulut barındırma ile hızlı ekran yakalama ve dosya paylaşımı için en iyisi)

droplr aracılığıyla

Droplr, uzaktan ve hibrit takımlar için tasarlanmış bulut tabanlı bir ekran görüntüsü alma, dosya paylaşım, ekran kaydetme ve ekran kesme aracıdır. Açıklamalı ekran görüntüsü yakalamanıza, ekran video (GIF ve HD MP4 dahil) kaydetmenize ve panonuza kopyalanan otomatik olarak oluşturulan kısa bağlantılar aracılığıyla anında paylaşım yapmanıza olanak tanır.

Platform, oluşturduğunuz dosyayı Droplr bulut kitaplığınızda güvenlikle depolayarak görsel iletişimi düzenli tutar ve varlıkları kolayca geri getirmenizi, yönetmenizi ve yeniden kullanmanızı sağlar. Parola koruması ve bağlantı süresi dolumu, paylaşılan içeriklerinizi kimlerin ne kadar süreyle görünüm alabileceğini kontrol etmenizi sağlar.

Ayrıca Droplr, hızlı sürükle ve bırak dosya yüklemelerini (10 GB'a kadar), bulut depolamayı, hassas bilgi için bulanıklaştırılmış alanları ve kanallar arasında içerik dağıtımını basitleştirmek için yerleşik bir bağlantı kısaltıcıya sahip zengin açıklama araçlarını destekler.

Droplr'ın en iyi özellikleri

Kaydırma yakalama özelliğini kullanarak tüm web sitelerini veya belgeleri tek bir görüntü olarak yakalayın, ardından kolaylıkla açıklama ekleyin

Mac, Windows, Chrome, iOS, Android'de, Slack, Gmail, Jira, Trello, Adobe ürünleri, Microsoft Teams ve daha fazlası ile entegrasyonlar sayesinde bu araca erişin

İletişim ş Akışlarını optimize etmek için paylaşım bağlantılarınızın ne sıklıkta görünür olduğuna dair içgörüler edinin

Droplr sınırları

Çıktı kalitesi 1080p ile sınırlıdır ve çözünürlük veya bit hızı ayarlanamaz

Droplr fiyatlandırması

*ücretsiz deneme

Pro Plus: Kullanıcı başına aylık 8 $

Takım: Kullanıcı başına aylık 9 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Droplr puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (390'dan fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Droplr hakkında ne diyor?

İşte Capterra'nın incelemesi:

Droplr, kendi markalı bağlantılarımla müşterilerimle dosya ve pdf paylaşımı yapmamı kolaylaştırıyor.

Droplr, kendi markalı bağlantılarımla müşterilerimle dosya ve pdf paylaşımımı kolaylaştırıyor.

5. Vidyard (Kişiselleştirilmiş video mesajları gönderen ve izleyici etkileşimini izlemeyen satış veya pazarlama takımları için en iyisi)

vidyard aracılığıyla

Vidyard, videolarınızı tüm müşteri yolculuğu boyunca yüksek dönüşüm sağlayan temas noktalarına dönüştüren bir ekran kaydedici aracıdır. Özellikleri arasında AI tarafından oluşturulan senaryolar, markalı video merkezleri ve eyleme geçiren etkileşimli CTA'lar bulunur.

HubSpot, Marketo ve Pardot gibi pazarlama otomasyon platformlarının yanı sıra Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro ve iMovie gibi popüler video düzenleyicilerle kolayca entegre edilerek gelişmiş özelleştirme imkanı sunar.

Kişiselleştirilmiş müşteri adayları videolarını büyük ölçekte oluşturabilir, video içinde doğrudan net sonraki adımları ekleyebilir ve tüm performans verilerini CRM veya pazarlama platformunuza aktarabilirsiniz. Vidyard, görünümleri izleme, performansı optimize etme ve her videonun ölçülebilir olmasını sağlama için gerekli altyapıyı sağlar.

Vidyard'ın en iyi özellikleri

Hız ve kalite ile içerik barındırın, reklamlar ücretsiz 4K çözünürlüğe kadar akış yapın, anında gömme ve tam SEO desteği ile

Salesforce, HubSpot ve daha fazlasıyla entegrasyonlar sayesinde video performansını CRM sisteminize aktarın

AI Avatarları kullanarak kişisel bir yüz ekleyin, yaklaşık 90 saniye içinde eğitin ve yüksek kalitede kullanıma sunun

Vidyard sınırları

Otomatik olarak oluşturulan transkriptler veya toplantı özetleri gibi işbirliği özellikleri eksik

Vidyard fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 59 $

Takımlar: Özel fiyatlandırma

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Vidyard puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (800'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Vidyard hakkında ne diyor?

İşte bir G2 incelemesi:

Potansiyel müşterilere veya müşterilere göndermek üzere hızlı bir şekilde video kaydetme özelliğini çok seviyorum. Bu, daha derin bir bağlantı kurmamı sağlıyor ve e-postalardan farklı bir özellik. Ayrıca, alıcının kolayca görünümü yapabilmesi için doğrudan bağlantı içeren gif küçük görselini de çok seviyorum.

Potansiyel müşterilere veya müşterilere göndermek üzere hızlı bir şekilde video kaydetme özelliğini çok seviyorum. Bu, daha derin bir bağlantı kurmamı sağlıyor ve e-postalardan farklı bir özellik. Ayrıca, alıcının kolayca görünümü yapabilmesi için doğrudan bağlantı içeren gif küçük görselini de çok seviyorum.

👀 Dostça bir ipucu: İzleyicilerin neden izlemeye devam etmeleri gerektiğini hemen anlamaları için ilk 15 saniyede anahtar noktaya değinin. Ele aldığınız sorunu belirtin, çözümü ima edin ve son sonucun hızlı bir önizlemesini gösterin. Mesajı pekiştirmek için net görseller veya ekran metni kullanın ve tonunuzun ve hızınızın en başından itibaren dikkat çekmesini sağlayın.

Veed. io, video kayıttan son düzenlemeye kadar her şeyi halletmek isteyen oluşturucular için tasarlanmış, eğitim videoları, sosyal medya videoları veya şirket içi sunumlar hazırlamaya yardımcı olan bir araç seti içeren tarayıcı tabanlı bir video düzenleme paketidir.

Altyazıları otomatik olarak oluşturabilir, sesi çevirebilir, temiz transkriptler oluşturabilir ve temizleme araçlarını kullanarak dolgu kelimeleri, gürültüleri veya garip sessizlikleri kaldırabilirsiniz, böylece sesiniz net ve profesyonel olur. Arka plan kaldırma, yeşil ekran (kroma anahtarı), sihirli kesme (sessizliklerin otomatik olarak kesilmesi) ve göz teması düzeltme gibi özellikleri kullanarak videolarınızı daha da iyileştirebilirsiniz.

Kapsamlı bir stok medya kütüphanesi, milyonlarca ücretsiz video ve ses parçası sunarken, takım işbirliği özellikleri birden fazla kullanıcının gerçek zamanlı olarak düzenleme veya inceleme yapmasına olanak tanır.

Veed. io'nun en iyi özellikleri

Video GPT'yi kullanarak metin fikirlerinden anında video oluşturun. Bu araç, komutlarınızı seslendirme, stok görseller ve otomatik olarak oluşturulan sahnelerle tam video'lara dönüştürmenizi sağlar

Özelleştirilebilir stil, metinden sese dönüştürme, AI ses klonlama ve AI avatarları ile otomatik olarak oluşturulan altyazıları alın ve senaryolardan konuşan başlık video oluşturun

Boyutlandırıcı, sıkıştırıcı, en boy oranı ayarları, hazır şablonlar ve marka kitleri gibi sosyal medya dostu özelliklerle marka görsellerini özelleştirin

Veed. io sınırları

Yavaş veya dengesiz internet, gecikme veya arabelleğe alma sorunlarına sonuç olabilir

Veed. io fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel: Kullanıcı başına aylık 12 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 24 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Veed. io puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (1300'den fazla yorum)

Capterra: 3. 2/5 (50+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Veed.io hakkında ne diyor?

İşte bir G2 incelemesi:

Veed'de en kullanışlı bulduğum özellikler, araçların düzeni, tepki hızı ve işlevselliğin kalitesidir. Araçlar çok sezgiseldir ve gezinmesi ve kullanımı kolaydır. Zaman çizelgesinde bir değişiklik yaptığımda, bu değişiklik anında yansıtılır ve gecikme olmaz. Genel fonksiyonların kalitesi mükemmeldir, beklendiği gibi işler ve hiçbir sorun çıkmaz.

Veed'de en kullanışlı bulduğum özellikler, araçların düzeni, tepki hızı ve işlevselliğin kalitesidir. Araçlar çok sezgiseldir ve gezinmesi ve kullanımı kolaydır. Zaman çizelgesinde bir değişiklik yaptığımda, bu değişiklik anında yansıtılır ve gecikme olmaz. Genel fonksiyonların kalitesi mükemmeldir, beklendiği gibi işler ve hiçbir sorun çıkmaz.

👀 Yararlı İpucu: Ekran kaydını kırparak, anahtar eylem alanını yakınlaştırarak dikkat dağıtıcı unsurları ortadan kaldırmaya odaklanın. Bu, izleyicilerin dikkatini önemli ayrıntılara odaklamasını sağlar ve videounuzu daha profesyonel ve kaliteli gösterir.

7. Bandicam (Yüksek çözünürlüklü ekran etkinliğini kaydetmek için en iyisi, özellikle yazılım demoları veya oyun oynanış videoları için)

bandicam aracılığıyla

Bandicam, performans üzerinde minimum etkiyle yüksek kaliteli kayıtlara ihtiyaç duyan Windows kullanıcıları için bir oyun ve ekran kaydedicidir. Uzun oturumları ve kaynak yoğun ekran yakalamalarını işlemek üzere tasarlanmıştır ve kullanıcıların oyun oynama, eğitim kılavuzları veya saatlerce süren demolar kaydetmelerine olanak tanır.

Üç kayıt modu vardır: masaüstü/uygulama etkinliği için ekran kaydı, oyun kaydı (DirectX/OpenGL/Vulkan içeriği için optimize edilmiştir) ve cihaz kaydı (HDMI veya yakalama kartları aracılığıyla web kameraları, konsollar veya akıllı telefonlar gibi harici kaynaklar için).

Nvidia NVENC, Intel Quick Sync ve AMD Uygulama kullanılarak donanım hızlandırmalı kodlama, daha düşük CPU kullanımı ve daha küçük dosya boyutları ile sorunsuz performans sağlar.

Bandicam'ın en iyi özellikleri

Önceden tanımlanmış zamanlarda/sürelerde kayıtları otomatik olarak başlatın/durdurun veya büyük boyutlu dosyalar oluşmasını önlemek için zaman veya dosya boyut sınırlarına göre durdurun

Video'yu MP4 veya AVI olarak kaydedin, BMP/PNG/JPG formatında ekran görüntüsü alın ve hatta sadece ses içeren MP3/WAV dosyalarını çıkarın

Kayıt sırasında ekranınızda doğrudan oklar, vurgular veya şekiller gibi gerçek zamanlı çizim araçlarıyla canlı olarak notlar ekleyin

Bandicam sınırları

Yalnızca Windows gerektirir, macOS desteği yoktur, bu da karma platform ortamlarında kullanımı sınırlar

Bandicam fiyatlandırması

Ücretsiz

Kişisel: Yıllık : 2,78 $/kullanıcı/ay Bandicam + Bandicut : Bir kişi için 49,97 $ (yıllık faturalandırılır)

Yıllık : 2,78 $/kullanıcı/ay

Bandicam + Bandicut : Tek kişi için 49,97 $ (yıllık faturalandırılır)

İş ve Eğitim Lisansı Yıllık: 49,46 $ Bandicam + Bandicut: 79,74 $ (yıllık faturalandırılır)

Yıllık: 49,46 $

Bandicam + Bandicut: 79,74 $ (yıllık faturalandırılır)

Yıllık : 2,78 $/kullanıcı/ay

Bandicam + Bandicut: Tek kişi için 49,97 $ (yıllık faturalandırılır)

Yıllık: 49,46 $

Bandicam + Bandicut: 79,74 $ (yıllık faturalandırılır)

Bandicam puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (40+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (100'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Bandicam hakkında ne diyor?

İşte bir G2 incelemesi:

Bandicam, kullanıcı dostu arayüze ve yüksek kaliteli video yakalama özelliklerine sahip güvenilir bir ekran kayıt yazılımıdır. Favori özelliklerim, sesi ayrı olarak kaydetme, ekranın belirli bir alanını yakalama ve kısayol tuşlarını kolayca yönetme.

Bandicam, kullanıcı dostu arayüze ve yüksek kaliteli video yakalama özelliklerine sahip güvenilir bir ekran kayıt yazılımıdır. Favori özelliklerim, sesi ayrı olarak kaydetme, ekranın belirli bir alanını yakalama ve kısayol tuşlarını kolayca yönetme.

👀 Biliyor muydunuz? Ubisoft geliştiricileri, oyuncuları hataları Bug Reporter sistemine göndermeden önce, hataları gösteren ekran yakalama video kaydederek bildirmeleri için teşvik ediyor. Bu, sorunların yeniden üretilmesini ve teşhis edilmesini çok daha verimli hale getiriyor.

8. Camtasia (Gelişmiş düzenleme, geçişler ve seslendirme özellikleriyle profesyonel video eğitimleri oluşturmak için en iyisi)

Camtasia aracılığıyla

Camtasia ile tek pencereli bir uygulamadan görüntü kaydedebilir, daha net ses için AI gürültü giderme özelliğini kullanabilir ve gelişmiş imleç efektleri (Lens, Gradient ve Burst tıklamaları gibi) uygulayabilirsiniz. Ayrıca, SmartFocus'u kullanarak ekran içeriğine göre otomatik olarak yakınlaştırma ve kaydırma efektleri ekleyebilirsiniz.

Camtasia'nın en iyi özellikleri

4K ve 60 fps'ye kadar tüm ekranı veya ekranın bir bölümünü kaydedin, kamera, sistem sesi, mikrofon, fare hareketleri, tıklama vurguları ve tuş vuruşlarını yakalayın.

Şablonlar, temalar, telifsiz müzikler ve görsel öğelerden oluşan geniş bir kütüphaneden seçim yapın.

Altyazılar, altyazılar (100'den fazla dil), testler ve gömülü sorular gibi etkileşimli öğeler ekleyin.

Camtasia sınırları

Birden fazla araç seti arasında anahtar değiştirirken sezgisel arayüz biraz karmaşık gelebilir.

Camtasia fiyatlandırması

Ücretsiz

Essentials: 179,88 $/kullanıcı (yıllık faturalandırılır)

Oluşturma: 249 $/kullanıcı (yıllık faturalandırılır)

Pro: 499 $/kullanıcı (yıllık faturalandırılır)

İş : 198,99 $ (yıllık faturalandırılır)

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Camtasia puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (1590+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (440'tan fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Camtasia hakkında ne diyor?

İşte Capterra'nın incelemesi:

Video kursumu oluşturmaktan keyif aldım ve Camtasia'nın fonksiyonlarının çoğunu kullandım. RAM bellek boyutum çok düşük olmasına rağmen, sonunda iyi ve sorunsuz bir ürün elde ettim.

Video kursumu oluşturmaktan keyif aldım ve Camtasia'nın fonksiyonlarının çoğunu kullandım. RAM bellek boyutum çok düşük olmasına rağmen, sonunda iyi ve sorunsuz bir ürün elde ettim.

🧠 İlginç Bilgi: Dünyanın en uzun kesintisiz canlı yayını 268 saat (11 günden fazla) sürdü ve bir adamın tüm günlük hayatını belgeleme özelliğini taşıyordu.

9. OBS Studio (Ekran kaydetme ve canlı yayın üzerinde yüksek kontrol sağlayan ücretsiz, açık kaynaklı bir çözüme ihtiyaç duyan takımlar için en iyisi)

OBS Studio aracılığıyla

OBS Studio, canlı yayın ve gelişmiş kayıt için oluşturulmuş açık kaynaklı bir platformdur. Her biri ekran yakalama, web kamerası beslemesi, görüntü, metin, tarayıcı penceresi ve daha fazlası gibi birden fazla kaynak içeren sınırsız sahne oluşturabilirsiniz.

Yerleşik ses mikseri, gürültü engelleme, gürültü bastırma ve kazanç kontrolü gibi kaynak başına filtreleri sağlayıcıdır. Studio Modu'nu kullanarak, sahneleri canlı yayına geçmeden önce önizleyebilir ve sorunsuz ve profesyonel yayınlar gerçekleştirebilirsiniz.

Bu araç, iş akışının verimliliğini artırmak için sahne değiştirme, akışları veya kayıtları başlatma/durdurma, ses kaynaklarını sessize alma ve daha fazlası gibi neredeyse her eylem için kısayol tuşlarını ayarlamanıza olanak tanır.

OBS Studio'nun en iyi özellikleri

İş akışınıza uyacak şekilde panelleri yeniden düzenleyerek kişiselleştirilmiş ve düzenli bir çalışma alanı oluşturun.

YouTube, Twitch, Facebook Live veya kendi RTMP sunucunuz gibi platformlara yerel olarak yayın yapın.

Yüksek performanslı gerçek zamanlı video/ses yakalayın ve karıştırın ve minimum gecikmeyle canlı içerik üretin.

OBS Studio sınırları

Uzun oturumlarda, donanım ve ayarlara bağlı olarak kare atlamaları veya aksaklıklar meydana gelebilir.

OBS Studio fiyatlandırması

Ücretsiz

OBS Studio puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (120'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (1000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar OBS Studio hakkında ne diyor?

İşte bir G2 incelemesi:

Open Broadcaster Software'in en iyi tam ekran kaydetme özelliğine ve eklenebilen birden fazla kameraya sahip olmasını gerçekten çok beğeniyorum.

Open Broadcaster Software'in en iyi tam ekran kaydetme özelliğine ve eklenebilen birden fazla kameraya sahip olmasını gerçekten çok beğeniyorum.

10. ScreenPal (Şık ekran kayıtları ve düzenlemesi kolay video oluşturmak ve paylaşım için en iyisi)

screenPal aracılığıyla

ScreenPal, hesap gerektirmeden ve filigran eklemeden ekranınızı, web kameranızı veya her ikisini birden yakalamanızı sağlayan, platformlar arası bir ekran kaydedici ve düzenleyicidir (orijinal olarak Screencast-O-Matic'ten).

Bu araç Windows, macOS, iOS, Android ve Chromebook'larda ve hatta tarayıcılarda işler, böylece hantal yazılımlar yüklemeden kayıt yapabilir veya notlar ekleyebilirsiniz. Kaydediciyi doğrudan araç çubuğunuzdan veya tarayıcınızdaki tek tıklamayla çalışan düğmeden başlatabilir, ekran yakalamayı hızlı ve zahmetsiz hale getirebilirsiniz.

ScreenPal ayrıca konuşma-metin altyazıları, 150'den fazla dilde otomatik video çevirileri ve AI tarafından oluşturulan video başlıkları, özetler ve bölümler gibi AI araçları da sunar.

ScreenPal'ın en iyi özellikleri

Tek bir düzenleyici aracılığıyla kırpma, hızı ayarlama, metin/şekilleri katmanlama, geçişler, kaplamalar, müzik ekleme ve hatta öğeleri canlandırma işlemlerini gerçekleştirin

Anlayış düzeyini kontrol etmek ve içeriği etkileşimli hale getirmek için videolarınıza doğrudan testler, anketler ve derecelendirmeler ekleyin

Sınırsız sayıda video depolayın, klasörler veya kanallar oluşturun, istediğiniz yere yerleştirin, gizlilik/şifreler ayarlayın, yayınlamayı planlayın ve analitik bilgiler edinin

ScreenPal sınırları

Web'e büyük ölçüde bağımlı bir araç olarak, daha uzun veya karmaşık kayıtlar, yalnızca masaüstü bilgisayarlar için tasarlanmış düzenleyicilere kıyasla gecikme yaşayabilir veya kararsız hale gelebilir

ScreenPal fiyatlandırması

Ücretsiz

Deluxe: Aylık 4 $ (yıllık faturalandırılır)

Maksimum: Aylık 10 $ (yıllık faturalandırılır)

Takım İşi: Kullanıcı başına aylık 8 $ (yıllık faturalandırılır)

ScreenPal puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (120'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar ScreenPal hakkında ne diyor?

İşte bir G2 incelemesi:

ScreenPal'ın hem öğretmenler hem de öğrenciler için kullanıcı dostu olan kolay arayüzünü çok beğeniyorum. Kısa öğrenme süreci, hızlı bir şekilde yetkin hale gelmemizi ve platformu fazla zorlanmadan etkili bir şekilde kullanmaya başlamamızı sağlıyor.

ScreenPal'ın hem öğretmenler hem de öğrenciler için kullanıcı dostu olan kolay arayüzünü çok beğeniyorum. Kısa öğrenme süreci, hızlı bir şekilde yetkin hale gelmemizi ve platformu fazla zorlanmadan etkili bir şekilde kullanmaya başlamamızı sağlıyor.

11. Wistia (Yüksek kaliteli pazarlama video'larını barındırmak, özel olarak özelleştirmek ve analiz etmek için en iyisi)

wistia aracılığıyla

Wistia, işlerin markalaşma ve potansiyel müşteri oluşturmaya özel olarak odaklanarak video içeriği oluşturmasına, barındırmasına ve analiz etmesine yardımcı olmak için geliştirilmiş bir video pazarlama platformudur. Temel barındırma hizmetine ek olarak, özelleştirilebilir oynatıcı seçenekleri, yapay zeka destekli dublaj ile çoklu dil desteği, gelişmiş analitik ve esnek organizasyon araçları da içerir.

Platform, işlerin izleyici bilgilerini doğrudan videolardan toplamasına olanak tanıyan Turnstile e-posta yakalama formları gibi yerleşik potansiyel müşteri oluşturma özellikleri içerir. Büyümeye odaklanan pazarlamacılar için Wistia'nın araç seti, canlı soru-cevap ve anket içeren web semineri barındırma, entegre potansiyel müşteri oluşturma formları ve akıllı SEO özellikleri içerir.

Wistia'nın en iyi özellikleri

HubSpot, Marketo, Pardot ve diğer pazarlama araçlarıyla entegrasyonlar sağlayarak ş akışlarını otomasyon edin

Video kitaplığınızı düzenli ve aranabilir tutmak için klasörler, etiketler ve filtreler kullanarak iç organizasyonunuzu yapın

Ayrıntılı izleyici etkileşim grafikleri ve bireysel davranış bilgileriyle performansı analiz edin

Wistia sınırları

Derin oynatıcı özelleştirme, CSS/JavaScript becerileri veya özel geliştirici zamanı gerektirir

Wistia fiyatlandırması

Ücretsiz

Plus: Aylık 19 $ (yıllık faturalandırılır)

Pro: 79 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Gelişmiş: 319 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Wistia puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (900'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Wistia hakkında ne diyor?

İşte bir G2 incelemesi:

Wistia çok kullanıcı dostudur. Arayüzü sezgiseldir, kontroller kolayca bulunur ve organizasyonu basittir. Yeni kullanıcıların düzenleme araçlarını öğrenmesi de hiç zaman almaz. Teknoloji yığınımızın bir parçası olarak entegrasyonları kolaydır.

Wistia çok kullanıcı dostudur. Arayüzü sezgiseldir, kontroller kolayca bulunur ve organizasyonu basittir. Yeni kullanıcıların düzenleme araçlarını öğrenmesi de hiç zaman almaz. Teknoloji yığınımızın bir parçası olarak entegrasyonları kolaydır.

ClickUp ile Ekran Kaydedin, Düzenleme Yapın ve İşbirliği Yapın

Zight sizi yavaşlatıyorsa veya yeterli yapılacakları yapmıyorsa, daha iyi seçenekleriniz var.

Bazı araçlar hızlı geri bildirim için geliştirilmiştir. Diğerleri ise video oluşturmayı ve paylaşımı kolaylaştırır. Burada listemizde yer alan araçlar sadece temel özellikleri sunmakla kalmaz, Zight'ta karşılaşabileceğiniz eksiklikleri de giderir.

Eğer takımınızın işlediği yerde video kayıtları, düzenleme, organize etme ve hatta transkripsiyonunu yapmak için tek bir yer arıyorsanız, ClickUp'ı ciddi olarak değerlendirmeye değer. Araçlar arasında gidip gelmeye gerek kalmadan her şeyi bir araya getirir.

ClickUp'a ücretsiz kaydolun .