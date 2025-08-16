2025 için Hediyeler, Hedefler ve Daha Fazlası için 20 İstek Listesi Şablonu

Her listenin bir kağıt parçasına yazılması veya notlar uygulamasının derinliklerine gömülmesi gerekmez.

Temiz ve görsel bir istek listesi şablonu, fikirleri düzenlemekten daha fazlasını yapar: fikirleri görünür, paylaşılabilir ve takip edilmesi kolay hale getirir.

Noel hediyeleri, sınıf malzemeleri veya takım ödülleri planlıyor olun, hareket halindeyken özelleştirebileceğiniz esnek bir listeye sahip olmak, zamandan tasarruf etmenize ve gidip gelmelerin azalmasına yardımcı olur.

🧠 Eğlenceli Bilgi: Birleşik Krallık'taki tüketicilerin yarısından fazlası (%55) favori markalarından indirim fırsatları yakalamak için istek listeleri kullanıyor ve fiyat düşüşleri veya indirim bildirimlerini bekliyor.

Bu blog, dilediğiniz yerden düzenleme, paylaşım ve güncellemeleri izleme olanağı sunan dilek listesi şablonları özelliğine sahiptir. Kişisel kullanım için olduğu kadar grup planlaması için de aynı derecede işe yarar. Hadi başlayalım!

İstek Listesi Şablonları Nedir?

İstek listesi şablonları, kullanıcıların almak, satın almak veya gerçekleştirmek istedikleri öğeleri düzenlemelerini ve görüntülemelerini çok kolaylaştıran önceden tasarlanmış düzenlerdir. Bu şablon kaynakları genellikle metin, resim, onay kutuları veya öncelikler için yer tutucular içeren düzenlenebilir listeler olarak yapılandırılmıştır.

Örneğin, bir öğretmen bir şablonu kullanarak dönem için gerekli sınıf malzemelerini listeleyebilir, bir ebeveyn ise doğum günleri veya tatiller için hediyeleri izleyebilir. Temel bir listenin aksine, istek listesi şablonu zaman tasarrufu sağlayan ve bilgilerin tutarlılığını koruyan görsel ve kategorilere ayrılmış bir biçim sunar.

İyi bir dilek listesi şablonu nedir?

İyi bir istek listesi şablonu, estetiğin ötesine geçer; liste öğelerini hızlı, net ve sorunsuz bir şekilde düzenlemenizi ve paylaşmanızı sağlar. Tatil planlaması, kişisel hedefler veya takım koordinasyonu için olsun, doğru düzen, izlemeyi, güncellemeyi ve paylaşmayı kolaylaştırmalıdır.

Aramanız gereken özellikler şunlardır:

Temiz tasarım: Dağınıklığı önleyen ve liste öğelerini bir bakışta kolayca tarayabileceğiniz dilek listesi şablonlarını seçin

Düzenlenebilir bölümler: Öğeleri yeniden biçimlendirmeden hızlı bir şekilde ekleyebileceğiniz, kaldırabileceğiniz veya yeniden sıralayabileceğiniz bir şablon seçin

Paylaşılabilir biçim: Google Slaytlar veya PDF dışa aktarma gibi araçlarla başkalarına anında gönderebileceğiniz şablonları keşfedin

Kontrol listesi seçeneği: Tamamlanan öğeleri işaretleyerek ilerlemeyi net bir şekilde izlemek için kontrol listesi içeren şablonları tercih edin

Medya yer tutucular: Öneriler veya referanslar için ürün fotoğrafları veya videoları ekleyerek listenizi görsel hale getirebileceğiniz dilek listesi şablonlarını seçin

Özel etiketler: Alanları belirli amaçlarınıza göre yeniden adlandırmanıza olanak tanıyan şablonları arayın (ör. "öncelik", "fiyat", "son teslim tarihi")

İşbirliğine hazır: Diğerlerinin gerçek zamanlı olarak öneri, yorum veya güncelleme yapabileceği dilek listesi şablonunu seçin

Renk kodlu bölümler: Koleksiyonunuza daha hızlı erişmek için görsel olarak ayrı kategoriler veya renk kodlu aciliyet düzeyleri gösterilen şablonları seçin

Bilmeniz Gereken 20 İstek Listesi Şablonu

İyi tasarlanmış bir istek listesi şablonu, hediye fikirleri toplarken, grup ihtiyaçlarını izlerken veya gelecekteki satın alımları planlarken düzenli kalmanızı kolaylaştırır.

Size yardımcı olmak için en iyi dilek listesi şablonlarından bazılarını bir araya getirdik.

1. ClickUp Yapılacaklar Listesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Yapılacaklar Listesi Şablonu ile istek listesi öğelerini düzenleyin ve özelleştirin

ClickUp Yapılacaklar Listesi Şablonu, günlük görevleri yönetirken veya birden fazla kategoride hediye istek listesi derlerken izlemeyi basitleştirmek için tasarlanmıştır. Sürükle ve bırak görevleri, durum etiketleri ve kişiselleştirilmiş alanlar kullanarak istek listeleri oluşturabileceğiniz esnek, dijital bir alandır.

Bu şablonu öne çıkaran özelliği hızıdır: kullanıma hazır bir belge olarak yüklenir, böylece liste öğelerini hemen eklemeye başlayabilirsiniz. Hatta bağlantılar ekleyebilir, ürün görsellerini yükleyebilir veya öğeleri farklı kullanıcılara atayabilirsiniz, bu da bu şablonu grup planlaması için sağlam bir seçim haline getirir. Dahası, ClickUp'ın yapısı, dilek listenizin başka bir platforma geçmenize gerek kalmadan daha karmaşık bir sisteme dönüşebileceği anlamına gelir.

⭐Bu şablonu neden seveceksiniz:

Renkli etiketlerle aciliyet, önem veya son tarihe göre öncelik verin

Görevleri "Kişisel", "Alışveriş" veya "Hediyeler" gibi kategorilere ayırın

Son teslim tarihi, etiketler veya Özel Alanlar ile liste öğeleri ekleyin

Aile üyelerine veya takım arkadaşlarına belirli öğeleri atayın

🔑İdeal kullanım alanları: Alışveriş, takım hediye alışverişi veya paylaşılan aile istek listeleri dahil olmak üzere tatil ş akışını planlamak.

HYPERVSN İletişim Müdürü Darya Krakovyak, ClickUp kullanımı hakkında şunları söylüyor:

Satış, Pazarlama, Tasarım Laboratuvarı, Lojistik, Mühendislik ve Destek, müşterinin projesinin başarıya ulaşması için görevlerini belirli bir sırayla yapmalıdır. ClickUp'tan önce bu çok zor bir işti. Proje zaman çizelgesini, hedefleri ve global takımların görevlerini tek bir yerden takip edemediğimiz için etkinlikler için gerekli tüm parçaları zamanında hazırlamakta zorlanıyorduk.

Satış, Pazarlama, Tasarım Laboratuvarı, Lojistik, Mühendislik ve Destek, müşterinin projesinin başarılı olması için görevlerini belirli bir sırayla yapmalıdır — ClickUp'tan önce bu çok zor bir işti. Proje zaman çizelgesini, hedefleri ve global takımların görevlerini tek bir yerden takip edemediğimiz için etkinlikler için tüm parçaları zamanında bir araya getirmekte zorlanıyorduk.

2. ClickUp Katman Listesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Katman Listesi Şablonu ile dilek listesi öğelerini önceliğe göre sıralayın

İstek listelerinizi değere veya aciliyete göre mi düzenliyorsunuz? ClickUp Katman Listesi Şablonu, kararları bir bakışta alabilmeniz için tasarlanmıştır. Temel bir kontrol listesi yerine, istek listesi öğelerini sıralı kategorilere ayırmanın bir yolunu sunar; bu, büyük tutarlı satın alımları, proje kaynakları listesini veya toplu hediye siparişlerini planlamak için idealdir.

Öğeleri özel katmanlar arasında sürükleyebilir, yerleşik durum izleme özelliğini kullanabilir ve hatta aciliyet veya maliyete göre sıralamalar atayabilirsiniz. Bu özellik, satın alma işlemi yapmadan önce birden fazla öğeyi karşılaştırmanız veya önceliklendirmeniz gerektiğinde özellikle yararlıdır. Görsel sıralama, listenizi net tutarken ClickUp Gösterge Panelleri, hangi öğelerin 1. katmanda olduğunu ve hangilerinin bekleyebileceğini izlemenizi sağlar.

⭐ Bu şablonu neden seveceksiniz:

Sürükle ve bırak sıralaması ile istek listesi öğelerini önemine göre sıralayın

Özel kategorilerde öğelerin durumunu ve hareketlerini izleyin

Gösterge panellerini kullanarak farklı seviyelerdeki ilerlemeleri karşılaştırın

Grup kararları veya hediye alışverişi için paylaşılan seviye listelerinde işbirliği yapın

🔑 İdeal kullanım alanları: Büyük hediye listelerini düzenlemek, öğelerin önceliğini karşılaştırmak veya bütçe planlaması için satın alımları sıralamak.

📮 ClickUp Insight: Son anketimize katılanların %5'inden azı, ev satın almak, dünyayı gezmek veya bir iş kurmak gibi önemli yaşam hedefleri için aktif olarak çalışıyor. Neden? Çünkü bu büyük hayaller genellikle çok zor veya uzak göründüğü için planlamaya başlamak zor geliyor. 🔭 Ancak ClickUp'ın Yaşam Planı Şablonu veya Yıllık Hedefler Şablonu ile bu uzun vadeli hayalleri eyleme geçirilebilir adımlara dönüştürebilirsiniz. Hedeflerinizi dönüm noktalarına ayırın, Zaman Çizelgesi Görünümü ile aylar hatta yıllar boyunca ilerlemenizi görselleştirin ve net son tarihlerle yolunuzdan sapmayın. O "bir gün"ü bir eylem planına dönüştürün!

3. ClickUp Takvim Yapılacaklar Listesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Takvim Yapılacaklar Listesi Şablonu ile dilek listesi son tarihlerini ve programlarını planlayın

İstek listenizdeki öğelerin son teslim tarihleri varsa, ClickUp Takvim Yapılacaklar Listesi Şablonu size yardımcı olur. Görevlerinizi günler, haftalar ve aylar boyunca yapılandırılmış bir görünümde sunarak, istek listenizdeki öğeleri belirli son teslim tarihlerine bağlamanıza olanak tanır.

Sınıf malzemeleri listesini koordine ediyor veya teslim tarihlerine göre hediye alımlarını planlıyor olsanız da, bu şablon zaman bazlı öncelikleri görselleştirmenize ve zamanında harekete geçmenize yardımcı olur. Yerleşik takvim görünümleri, planlama özellikleri ve durum güncellemeleri, önemli son teslim tarihlerini kaçırmadan her şeyin yolunda gitmesini sağlar. "Rolüne göre" ve "Kategoriye göre" gibi birden çok görünüm, listeyi tam olarak ihtiyacınıza göre sıralamanızı sağlar.

⭐ Bu şablonu neden seveceksiniz:

İstek listesi öğelerini günlük, haftalık veya aylık takvimlerde görüntüleyin

Özel görünümler ve filtreler kullanarak liste öğelerini sıralayın ve izleyin

Hiçbir hedefi kaçırmamak için hatırlatıcılarla entegre edin

Açık ve Tamamlandı durum seçenekleriyle tamamlanma durumunu izleyin

🔑 İdeal kullanım alanları: Tatil alışverişi, sınıf ihtiyaçları veya proje bazlı öğe planlaması gibi zaman sınırlaması olan istek listelerini yönetmek.

💡 Profesyonel İpucu: İstek listenizi dört kategoriye ayırın: Olmazsa olmazlar, Olsa iyi olurlar, Olabilirler ve (şimdilik) Olmayacaklar. Aslen bir proje yönetimi tekniği olan bu yöntem, gerçekçi beklentiler belirlemenize ve istek listenizin şişmesini önlemenize yardımcı olur, bu da onu bütçe planlaması veya tatil hediyeleri için özellikle kullanışlı kılar.

Planlamayı bir üst seviyeye taşımak mı istiyorsunuz? ClickUp Takvimi'nde işaretleyin!

4. ClickUp Kova Listesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Bucket List Şablonu ile dilek listesindeki hayalleri izlenen hedeflere dönüştürün

Paraşütle atlamaktan kitap kulübü kurmaya kadar, ClickUp Yapılacaklar Listesi Şablonu, bir planı olan hayalperestler için tasarlanmıştır. Sadece hayallerinizi kaydetmekle kalmaz, bunları yapılandırılmış, ilham verici bir düzende haritalandırırsınız.

Konum, kişiler, memnuniyet düzeyi ve daha fazlası için Özel Alanlar ile oluşturulmuş bu şablon, her girdiye derinlik katar. Öğeleri kıtaya göre gruplandırabilir, görevler atayabilir veya duruma göre ilerlemeyi görüntüleyebilirsiniz. Basit bir nottan farklı olarak, bu şablon size her fikri gerçekleştirilebilir ve izlemeye değer hissettiren hoş ve görsel bir çerçeve sunar.

⭐ Bu şablonu neden seveceksiniz?

İstek listesi hedeflerini kıtaya, kategoriye veya arkadaşlara göre düzenleyin

Fikirleri sıralamak için Liste, Derecelendirme ve Kişilere Göre gibi görünümleri kullanın

Yineleyen görevleri kullanarak seyahat veya tatil gibi mevsimsel hedeflerinizi yeniden gözden geçirin

İlham almak için fotoğraflar, konum etiketleri veya konu bağlantıları ekleyin

🔑 İdeal kullanım alanları: Macera severler, hedef belirleyenler ve yaşam boyu öğrenenler, hayat boyu dilek listesi hedeflerini, seyahat planlarını veya mutluluk getiren kişisel başarılarını görselleştirip düzenlemek isteyenler.

📚 Ayrıca okuyun: Tatil Dönemlerinde İş Akışınızı Optimize Etme

5. ClickUp Kontrol Listesi Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Kontrol Listeleri Şablonu ile dilek listesi öğelerini adım adım izleyin

ClickUp Kontrol Listeleri Şablonu, bir istek listesini basit, eyleme geçirilebilir adımlara ayırmak için mükemmeldir. Tek bir dağınık listeyi yönetmek yerine, bu biçim, ilgili öğeleri açık başlıklar altında gruplandırmanıza olanak tanır, böylece devam eden satın alımları yönetmek, hediye setleri planlamak veya çeşitli kategorilerdeki malzemeleri düzenlemek daha kolay hale gelir.

Her kontrol listesi farklı bir kişi, etkinlik veya tema için kullanılabilir. ClickUp Belgeleri tabanlı bir kurulum olduğu için düzenlemesi hızlıdır, kopyalaması kolaydır ve hem kişisel hem de takım iş akışlarına doğal bir şekilde uyum sağlar.

⭐ Bu şablonu neden seveceksiniz:

Farklı istek listesi kategorileri veya alıcılar için ayrı ayrı kontrol listeleri oluşturun

Tamamlanan öğeleri işaretleyerek ilerlemeyi takip edin

Netlik için her öğenin altına bağlam veya notlar ekleyin

Öğelere son teslim tarihleri, ek dosyalar veya hatırlatıcılar atayın

🔑 İdeal kullanım alanları: Kişisel planlama, etkinlikler veya çok kişili alışverişler için düzenli, kategorilere ayrılmış istek listeleri oluşturmak.

➡️ Daha Fazla Bilgi: Word, Excel ve ClickUp Belgelerinde Ücretsiz Kontrol Listesi Şablonları

6. ClickUp Haftalık Kontrol Listesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Haftalık Kontrol Listesi Şablonu'nu kullanarak dilek listesi planlamanızda tutarlı olun

Haftalık istek listesini alışkanlık haline getiren bir plana mı dönüştürmek istiyorsunuz? ClickUp Haftalık Kontrol Listesi Şablonu, özellikle öğeler haftadan haftaya değiştiğinde, tekrarlayan istek listesi ihtiyaçlarını yöneten herkes için sağlam bir seçenektir. Devam eden bir etkinlik için hediyeleri izliyor, tedarik ihtiyaçlarını değiştiriyor veya sadece istek listenizi haftalık parçalara ayırıyor olsanız da, bu şablon hem esneklik hem de yapı sunar.

Haftalık Takvim ve Tamamlanan Görevler gibi görev görünümleri içerir, böylece bir sonraki adımın ne olacağını asla tahmin etmek zorunda kalmazsınız. İşleri ilgi çekici ve ilginç hale getirmek için "İyi Hissetme" veya "Seri" gibi Özel Alanlar kullanın. Bu sadece bir kontrol listesi oluşturmakla ilgili değildir, önceliklerinizi kaybetmeden dilek listenizin akışını sağlayan bir ritimdir.

⭐ Bu şablonu neden seveceksiniz:

Haftanın her günü için tekrarlanan istek listesi öğeleri oluşturun

Her gün için farklı temalar atayın (örneğin, Fitness Friday, Gift Monday)

Özel etiketler ve filtrelerle görevleri kategorilere ayırın ve önceliklendirin

Görsel durumlar ve tekrarlayan hatırlatıcılar ile ilerlemeyi izleyin

🔑 İdeal kullanım alanları: Haftalık hedef belirleyenler, planlayıcılar ve verimlilik odaklı kullanıcılar; haftalık alışveriş, takım hediyeleri veya hedef izleme gibi devam eden veya zamana dayalı istek listesi görevlerini yönetenler.

Kendiniz veya sevdikleriniz için bir dilek listeniz mi var? Hediyeler, deneyimler veya büyük hedefler? Bunları ClickUp Brain'e ekleyin, her şeyi net ve eyleme geçirilebilir görevler halinde düzenlesin. Hatırlatıcılar ayarlayabilir, ilerlemeyi izleyebilir ve hatta büyük dilekleri daha küçük adımlara bölebilirsiniz, böylece hiçbir şey gözden kaçmaz. Brain MAX ile bu daha da kolay hale geliyor. İster hayalinizdeki tatil, ister doğum günü sürprizi, ister gözünüzü diktiğiniz yeni bir gadget olsun, dilek listenizi yüksek sesle söyleyin, Brain MAX her ayrıntıyı kaydedecektir. Son tarihler belirlemenize, alışveriş listeleri oluşturmanıza, bütçeler planlamanıza ve takip işlemlerini programlamanıza yardımcı olarak dileklerinizi gerçek, takip edilebilir planlara dönüştürür. Artık unutulan fikirler veya son dakika telaşları yok — Brain ve Brain MAX, dilek listenizin gerçekten gerçekleşmesini sağlar.

7. ClickUp Görev Yönetimi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Görev Yönetimi Şablonu ile istek listesi öğelerini sıralayın, atayın ve önceliklendirin

ClickUp Görev Yönetimi Şablonu, temel bir listeden daha fazlasına ihtiyaç duyan kullanıcılar için tasarlanmıştır. İstek listenizde birden fazla katılımcı, son tarih veya kategori varsa, bu şablon tam size göre. Liste, Pano, Box ve Takvim dahil olmak üzere altı farklı görünümle birlikte gelir, böylece istek listesi görevlerini her açıdan planlayabilirsiniz.

Öğeleri kişilere atayabilir, dosya ekleyebilir, öncelikler belirleyebilir ve "Fikirler"den "Tamamlandı"ya kadar tam bir süreç oluşturabilirsiniz. Özel Alanlar, bütçe ayrıntılarından ürün bağlantılarına kadar her şeyi kaydetmenize olanak tanır. Sağlamdır ancak dilek listesi akışınıza kolayca uyarlanabilir.

⭐ Bu şablonu neden seveceksiniz:

İstek listesi öğelerini duruma, aciliyete veya atanan kişiye göre düzenleyin

Hediye alışverişlerini, yaşam hedeflerini ve sezonluk projeleri temiz ve yapılandırılmış bir biçimde izleyin

İlerlemeyi görünür kılmak için etiketleme, bağımlılıklar, Özel Alanlar ve gösterge panellerini destekleyin

Arkadaşlarınız veya ailenizle paylaşılan istek listesi hedefleri üzerinde işbirliği yapın

🔑 İdeal kullanım alanları: İleri düzey kullanıcılar, takım tabanlı istek listeleri ve takım tabanlı istek listelerini, ortak planlamayı veya çok adımlı öğe izlemeyi yöneten proje tarzı planlayıcılar.

8. ClickUp Sanal Beyaz Fil Beyaz Tahta Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Sanal Beyaz Fil Beyaz Tahta Şablonu ile şenlikli bir dilek listesi alışverişi planlayın ve gerçekleştirin

ClickUp Sanal Beyaz Fil Şablonu, dilek listesi planlamasına eğlenceli bir yaklaşımdır. Etkileşimli bir beyaz tahta olarak tasarlanan bu şablon, herkesin kurumsal hediye fikirlerini paylaşması, katılım için kaydolması ve oyun kurallarını takip etmesi için tek bir görünüm sunar.

Grup eğlencesi için tasarlanmıştır, ancak kaosu düzenli tutacak kadar yapılandırılmıştır. İster uzaktaki bir takımı koordine ediyor ister dijital bir aile toplantısı planlıyor olun, bu şablon karışıklığı önler ve herkesi bilgilendirir. Sürükleyin, bırakın, değiştirin ve gülün; ekstra uygulama veya kağıt listeye gerek yok.

⭐ Bu şablonu neden seveceksiniz:

Hediye havuzları planlayın, talep edilen öğeleri izleyin ve sipariş sırasını kolayca rastgele belirleyin

Canlı işbirliği ile tamamen sanal bir hediye alışverişi ayarlayın

İsimleri, hediye seçimlerini ve notları doğrudan panoya ekleyin

Tek bir alanda takasları, kuralları ve oyunun akışını takip edin

🔑 İdeal kullanım alanları: Dijital hediye alışverişleri, tatil hediye fikirleri veya uzaktan grup dilek listesi oyunları düzenlemek.

10. ClickUp Hediye Verme Projesi Teklifi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Hediye Verme Projesi Teklifi Şablonu ile hediye istek listenizin her bölümünü planlayın

ClickUp Hediye Verme Projesi Teklifi Şablonu, özellikle birden fazla alıcı, bütçe veya son tarih içeren durumlarda, yapılandırılmış bir istek listesi oluşturmak için idealdir. Bu şablon, dağınık fikirleri not almak yerine, bütçe ayarlamaktan araştırma, satın alma ve teslimat gibi görevleri atamaya kadar her adımı planlamanıza yardımcı olur.

Tek bir belgede harcamaları izleyebilir, alıcı tercihlerini ekleyebilir ve diğer kişilerle işbirliği yapabilirsiniz. Yerleşik teklif ve planlama görünümleri, dilek listenizi hızlı bir not olarak değil, tam ölçekli bir proje gibi düzenlemenize yardımcı olur.

⭐ Bu şablonu neden seveceksiniz:

Hediye fikirlerini bütçelere, son tarihlere ve alıcıların tercihlerine göre haritalayın

Başkalarına hediye ile ilgili görevler atayın ve ilerlemeyi gerçek zamanlı olarak izleyin

Teklif ve kılavuz görünümlerini kullanarak her ayrıntıyı planlayın ve uygulayın

Görev atamaları kullanarak satıcılar ve gönüllülerle plan yapın

🔑 İdeal kullanım alanları: Tatiller, doğum günleri, etkinlikler veya kurumsal hediyeler için ayrıntılı hediye planları düzenleyen CSR takımları, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve sezonluk proje planlayıcıları.

➡️ Daha fazla bilgi: Yüksek Verimli Arkadaşlarınız İçin En İyi Verimlilik Hediyeleri

11. ClickUp Bireyler için Hedef Ayarlama Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Bireysel Hedef Ayarlama Şablonu ile dilek listesi hedeflerinizi eyleme dönüştürün

Kişisel, takip edilebilir ve ilham verici bir vizyonla yeni yıla veya herhangi bir dönüm noktasına başlayın. ClickUp Bireysel Hedef Ayarlama Şablonu, belirsiz umutları açıkça tanımlanmış hedeflere dönüştürmek için oluşturulmuştur. Odaklanmış kişisel gelişim için tasarlanmış bu şablon, kısa, orta ve uzun vadeli hedefler için kategorilere ayrılmış bölümler sunar.

Şablon, SMART hedeflerini, ilerleme izlemeyi ve kişisel çaba puanlamasını destekler; hepsi de sizi sorumlu tutan bir biçimde. Hedef zaman çizelgelerini görselleştirebilir, öncelikler atayabilir ve her hedefi yönetilebilir adımlara bölebilirsiniz. Yerleşik görünümler ve durum güncellemeleriyle, neyin ilerleme aşamasında, neyin beklemede ve neyin tamamlandığını tam olarak bilirsiniz.

⭐ Bu şablonu neden seveceksiniz:

SMART hedef çalışma sayfalarını kullanarak dilek listesi hedeflerinizi adımlara ayırın

Motivasyon düzeylerini, zorlukları ve dönüm noktalarının tamamlanmasını izleyin

Düşüncelerinizi ve aylık değerlendirmelerinizi günce tarzında notlara ekleyin

Görsel görünümleri kullanarak büyümeyi izleyin ve odaklanın

🔑 İdeal kullanım alanları: Kendi kendine çalışanlar, öğrenciler ve büyüme, deneyimler veya başarılara bağlı ikinci bir beyin tarzı hedef takipçisi oluşturan herkes.

12. ClickUp Yıllık Hedefler Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Yıllık Hedefler Şablonu ile dilek listesi hedeflerinizi düzenleyin ve takip edin

ClickUp'ın Yıllık Hedefler Şablonu, dilek listesi hedeflerini uzun vadede yapılandırarak yönetmek isteyenler için tasarlanmıştır. Büyük satın alımlar için para biriktirmekten, anlamlı deneyimlerle dolu bir yıl planlamaya kadar, daha büyük hedeflerinizi yönetilebilir ve takip edilebilir eylemlere bölmenize yardımcı olur.

Liste, Takvim ve Gantt gibi görünümleri kullanarak son tarihler belirleyebilir, ilgili öğeleri gruplandırabilir ve performansı izleyebilirsiniz. Görev durumları ve görsel gösterge panelleriyle ilerlemeyi takip etmek kolaydır, böylece sadece hedefler belirlemekle kalmaz, aynı zamanda bu hedeflere net bir şekilde ilerlersiniz.

⭐ Bu şablonu neden seveceksiniz:

Bir takvim yılı boyunca dilek listesi hedefleri belirleyin ve izleyin

Son teslim tarihlerini ve dönüm noktalarını görselleştirmek için görünümleri ve gösterge panellerini kullanın

Tekrarlanan incelemeler veya aylık özetler için otomasyon ayarlayın

Uzun vadeli hedefleri daha küçük, ulaşılabilir görevlere bölün

🔑 İdeal kullanım alanları: Yıllık planlayıcılar, kişisel verimlilik meraklıları ve planlama, bütçeleme veya yıl boyunca tutarlılık gerektiren dilek listesi hedeflerini haritalayan hayat haritası oluşturucular.

📚 Ayrıca okuyun: Verimlilik için estetik yapılacaklar listesi fikirleri

13. ClickUp İnovasyon Fikir Yönetimi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp İnovasyon Fikir Yönetimi Şablonu ile dilek listesi fikirlerini toplayın ve önceliklendirin

Işığı sönmeden yakalayın. ClickUp İnovasyon Fikir Yönetimi Şablonu, kişisel veya profesyonel gelişmeler için dilek listesi fikirlerini saklamak için mükemmeldir. İster gelecekteki satın alımları, dilek listesi yükseltmelerini veya grup hediye fikirlerini planlıyor olun, bu şablon her konsepti beyin fırtınası yapmak, kategorize etmek ve iyileştirmek için alan sağlar.

Maliyet, etki ve fikir türü için Özel Alanlar içerir, böylece sıralama ve karşılaştırma kolaylaşır. Fikirleri Yeni, Değerlendirme ve Onaylandı gibi aşamalardan geçirebilirsiniz, işbirliği araçları ise nihai kararlar verilmeden önce takımların fikirlerini değerlendirmesine yardımcı olur.

⭐ Bu şablonu neden seveceksiniz:

Özel bir giriş formunda istek listesi fikirlerinizi gönderin ve saklayın

Kategori ve aşama izleme ile fikirleri kaydedin ve geliştirin

Fikirleri maliyet, alaka düzeyi veya kategoriye göre sıralayarak kolayca karşılaştırın

Tekliften incelemeye ve onaya kadar her fikri izleyin

🔑 İdeal kullanım alanları: Takımlar, sezonlar veya paylaşılan projeler arasında istek listesi fikirlerini beyin fırtınası yapan ve yöneten yenilikçiler, girişimciler ve takımlar.

💡 Profesyonel İpucu: Öğeleri 10/10/10 testinden geçirin: 10 dakika, 10 gün veya 10 ay sonra bunu hala istiyor olacak mıyım? Bu, uzun vadeli düşünmeyi zorlar.

14. ClickUp Bağış Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Bağış Şablonu ile istek listesi katkılarını izleyin

Hediye kampanyalarını veya hayır amaçlı istek listesi öğelerini yönetmek mi istiyorsunuz? ClickUp Bağış Şablonu, özellikle grup etkinlikleri, bağış kampanyaları veya topluluk hediye çabaları için bağış temelli hedefleri listelemek, izlemek ve gerçekleştirmek için sorunsuz bir alan sunar. Bu şablon, kimin ne bağışladığını, ne kadar bağış taahhüdü yapıldığını ve hala neyin doldurulması gerektiğini izlemenizi sağlar.

Topluluk hediyeleri planlayan bireyler veya sosyal etki girişimlerini koordine eden ekipler için kullanışlı olan bu şablon, Takvim ve Öncelikler gibi özel görünümleri destekleyecek şekilde yapılandırılmıştır ve son teslim tarihlerini, onayları ve görev atamalarını takip etmenize yardımcı olur.

Her bağış girdisi, bağışçı bilgileri, bağış türü, tutar ve durum gibi alanları içerebilir, böylece hiçbir şey gözden kaçmaz.

⭐ Bu şablonu neden seveceksiniz:

Bireyler, gruplar veya ortaklardan gelen istek listesi katkılarını kaydedin

Son teslim tarihlerini, bağışçıların takibini ve bütçe hedeflerini tek bir yerden izleyin

Takvim ve liste görünümlerini kullanarak durumu ve sonraki adımları izleyin

Gerçek zamanlı güncellemeler, raporlama ve işbirliğine dayalı lojistik desteği

🔑 İdeal kullanım alanları: Tatil kampanyaları, sınıf ihtiyaçları, topluluk etkinlikleri veya hediye kampanyaları için tekrarlayan bağış çabalarını yöneten kar amacı gütmeyen kuruluşlar, okullar ve gönüllüler.

15. ClickUp Tatil Planlayıcı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Tatil Planlayıcı Şablonu ile dilek listesi öğelerini, seyahatleri ve hediye detaylarını planlayın

ClickUp Tatil Planlayıcı Şablonu, tatil kaosuna sipariş getirir. Sadece bir tatil kontrol listesinden daha fazlası olan bu şablon, sezonluk etkinlikleri, dilek listesi alışverişlerini, seyahatleri ve bütçeleri tek bir yerden planlamanıza yardımcı olur. Hediye satın alma ve dekorasyon izleme veya menü planlama ve RSVP koordinasyonu gibi her ayrıntı, stressiz bir sezon için titizlikle haritalanır.

Tatil türü, konum ve tarihler için Özel Alanlar ile görevler atayabilir, hediye listelerini izleyebilir ve önemli ayrıntıları gözden kaçırmadan seyahat planları yapabilirsiniz. Takvim ve Tatil İzinleri gibi görünümler planınıza sadık kalmanıza yardımcı olurken, durum güncellemeleri herkesin senkronizasyonunu sağlar.

⭐ Bu şablonu neden seveceksiniz:

Tatil dilek listelerini, alışveriş görevlerini ve seyahat programlarını izleyin

Planlamayı seyahat, hediyeler, yemek ve dekor gibi temalara ayırın

Davetiyeler, menüler ve gönderim bilgileri gibi dosyaları ekleyin

Yerleşik finansal izleme alanlarıyla bütçeleri takip edin

🔑 İdeal kullanım alanları: Tatil ev sahipleri, aileler ve iş yeri etkinlik koordinatörleri, tatil sezonunda dilek listesi görevlerini planlamak, grup gezilerini yönetmek veya hediye lojistiğini koordine etmek için.

16. Canva'dan Doğum Günü İstek Listesi Instagram Hikaye Şablonu

canva aracılığıyla

Canva'nın Doğum Günü İstek Listesi Instagram Hikaye Şablonu, doğum günü planlarınızı düzenlemek ve paylaşmak için temiz ve dikkat çekici bir yoldur. Dokulu nötr bir arka plana yerleştirilmiş şablon, hediyelerden kıyafetlere, yemeklerden mekanlara kadar ihtiyacınız olan, istediğiniz ve yapmak istediğiniz her şey için açıkça etiketlenmiş bölümler sunar.

Her öğe, yumuşak pastel vuruşlara sahip modern, elle çizilmiş baloncuklar içinde yer alır ve eğlenceli ama kişisel bir dokunuş katar. İstek listenizi ima etmek veya büyük günün havasını yakalamak için hızlı düzenlemeler ve anında paylaşım için tasarlanmıştır.

⭐ Bu şablonu neden seveceksiniz:

Şık el yazısı yazı tipleriyle dilek listesi öğelerini kategoriye göre vurgulayın

Metinleri, renkleri ve düzeni doğrudan Canva'nın mobil uyumlu arayüzünde düzenleyin

Anında Instagram hikayelerinde paylaşın veya dijital davet olarak indirin

🔑 İdeal kullanım alanları: Sosyal medya için kişisel doğum günü dilek listesi gönderisi, dijital davetiyeler veya gündelik etkinlik tanıtımları oluşturmak.

17. Canva'dan Yeni Yıl Dilek Listesi Instagram Hikayesi

canva aracılığıyla

Canva'nın Yeni Yıl Dilek Listesi Instagram Hikaye Şablonu ile hediyelerin ötesine geçen niyetlerinizi ifade edin. Temiz, minimalist tasarımı ve yumuşak gölgelerle vurgulanmış nötr arka planı ile barış, yaratıcılık ve kendini sevme gibi değerlere odaklanmanızı sağlar. Yeni başlangıçları yansıtmak için tasarlanan bu şablon, kararlarınıza, satın alımlarınıza veya dönüm noktası dileklerinize görsel netlik katar.

Her kelime, onay kutusu tarzı bir düzenle sunulur, böylece izleyiciler yeni yıl için benimsediklerini zihinsel olarak işaretleyebilir. Kişisel gelişim, deneyimler ve sahip olunması gereken öğeler için bölümleri özelleştirin ve paylaşılabilir bir dokunuşla yılınıza yön verin.

⭐ Bu şablonu neden seveceksiniz:

Niyet tabanlı istek listesi öğelerini sakin ve estetik bir görsel stille listeleyin

Filtreler, onaylar ve favori alıntılar ekleyin

Tutarlılık için şık yazı tipleri ve düzen ön ayarları kullanın

🔑 İdeal kullanım alanları: Yeni yılın başında kişisel gelişim hedeflerinizi veya zihniyet odaklı istek listesi öğelerini paylaşmak.

💡 Profesyonel İpucu: Sadece istediğiniz şeyleri listelemek yerine, eskiden istediğiniz ama şimdi satın almadığınız veya yapmadığınız için memnun olduğunuz şeyleri listeleyin. Bu, size farklı bir bakış açısı sağlar ve zamanla değerini yitiren öğeleri kaldırarak mevcut listenizi iyileştirmenize yardımcı olur.

18. Template.net tarafından hazırlanan Okullar için Noel İstek Listesi Şablonu

Template.net'in Okullar için Noel İstek Listesi Şablonu, eğitimcilerin sınıf ihtiyaçlarını şenlikli bir biçimde vurgulamalarına yardımcı olan, paylaşıma hazır bir görseldir.

Yeşil arka plan ve tatil temalı grafiklerle bir defter sayfası gibi tasarlanan şablon, öğeleri üç açık bölüme ayırır: Sınıf İhtiyaçları, Öğrenci Hediyeleri ve Öğretmenin Seçimi. Bu, bağışçılar veya okul topluluklarının en çok neye ihtiyaç olduğunu kolayca belirlemesini sağlar. Düzenlenebilir tasarım, öğretmenlerin öğeleri sınıf seviyesine veya mevsimsel önceliklere göre hızlı bir şekilde özelleştirmesine de olanak tanır.

⭐ Bu şablonu neden seveceksiniz:

Birden fazla öğrenciden dilek listesi ayrıntılarını hızlıca toplayın

Gerçek zamanlı ihtiyaçları yansıtmak için doğrudan düzenleyin ve dijital olarak veya basılı olarak paylaşın

Sınıf etkinliklerinde veya sezonluk bağış kampanyalarında kullanın

🔑 İdeal kullanım alanları: Mevsimsel bağışları veya hediye kampanyalarını yöneten öğretmenler, veli-öğretmen dernekleri veya okul organizatörleri.

19. Template.net tarafından hazırlanan Noel İstek Listesi Şablonu

Template.net'in Noel İstek Listesi Şablonu, neşeli illüstrasyonlar ve net bir biçim ile hediye tercihlerini eğlenceli ve ulaşılabilir bir şekilde listelemeyi kolaylaştırır.

Metin dizisi ışıklarıyla çerçevelenmiş, ortadaki büyük yeşil hediye hemen dikkat çekerken, dilek listesi tatil temalı bir dokunuş için yıldız işaretleri kullanılarak düzgün bir şekilde sunulur. Stil, rahat ve kişiseldir; çocuklar, gençler veya müşterileri, aileleri veya arkadaşlarıyla hediye fikirlerini karmaşıklaştırmadan paylaşmak isteyenler için mükemmeldir.

⭐ Bu şablonu neden seveceksiniz:

Farklı kişiler için dilek listesi bölümleri ekleyin

Uygun hedef kitle ile paylaşmak için DOC, PDF veya Google Dokümanlar biçimlerinde anında indirin

Düzenlenebilir düzen, metni, yazı tiplerini ve müşteri hediye fikirlerini kişiselleştirmenize olanak tanır

🔑 İdeal kullanım alanları: Bireyler, çocuklar veya aile üyeleri için kişisel Noel istek listeleri.

20. Plan Print Land tarafından sunulan Kitap Okuyucu İstek Listesi

plan Print Land aracılığıyla

Plan Print Land'in Kitap Okuyucu İstek Listesi, satın almak istedikleri kitapları izlemek için basit ve güvenilir bir yol arayan ciddi okuyucular için oluşturulmuş minimalist, kontrol listesi tarzında bir şablondur. Başlık, yazar, fiyat ve hatta kitap satın alındığında işaretlemek için bir onay kutusu yazmak için alan içerir.

Temiz ve estetik şablon, başlık, yazar, tür ve notlar için alanlar içerir. Okumak için satın alacağınız kitapları planlamak, ödünç alma isteklerini kaydetmek veya kitap kulübü tartışmaları için kullanın.

⭐ Bu şablonu neden seveceksiniz:

Fiyat, yazar ve satın alma izleme bilgilerini içeren kitap başlıkları ekleyin

Sekiz canlı renk ve iki yazdırmaya uygun boyut içerir

Kitap planlayıcılarında, klasörlerde veya okuma günlüklerinde kullanın

🔑 İdeal kullanım alanları: Hevesli okuyucular, kitap kulübü üyeleri veya okuma satın alımlarını düzenleyen herkes

ClickUp ile her dilek listesini planlayın, izleyin ve paylaşın

Aile içi hediye alışverişi düzenliyor, kişisel hedefler belirliyor veya sınıf malzemeleri topluyorsanız, doğru istek listesi şablonu süreci basitleştirir ve işbirliğini kolaylaştırır.

ClickUp şablonları sadece düzenlenebilir değildir, hediye planlamadan hedef izlemeye ve aradaki her şeye kadar her amaca uyarlanabilir.

Birden fazla uygulama veya dağınık notlarla uğraşmak yerine, ClickUp'ı kullanarak tüm istek listesi şablonlarınızı tek bir düzenli alanda bir araya getirin. Sekmeler arasında geçiş yapmadan görevler atayın, hatırlatıcılar ayarlayın, zaman çizelgelerini görselleştirin ve hatta katkıları izleyin.

Ev, iş veya okulda dilek listesi planlamanızı kolaylaştırmaya hazır mısınız? Ücretsiz kaydolun ve ClickUp'ın ücretsiz dilek listesi şablonlarını hemen kullanmaya başlayın!