2025'in En İyi 10 Klinik İletişim Platformu

Hala çok sayıda hastane, düzensiz grup metinleri, eski çağrı cihazları ve bilgi amaçlı mesajlarla dolup taşan gelen kutularına güveniyor. Bu durum herkesi yavaşlatıyor: hemşireler onayları takip etmekle uğraşıyor, doktorlar güncellemeleri kaçırıyor ve yöneticiler aracı rolünü oynamak zorunda kalıyor.

Tıbbi takımlar, karışıklık yaşamadan iletişim kurmak, izleme yapmak ve harekete geçmek için tek bir yere ihtiyaç duyar. Klinik iletişim platformu, güncellemeleri net, hızlı ve olması gereken yerde tutar.

İşte klinik işin temposuna, baskısına ve gerçeklerine ayak uydurmak ve hasta sonuçlarını iyileştirmek için geliştirilmiş 10 klinik iletişim yazılımı aracı. 🩺

En İyi Klinik İletişim Yazılımlarına Genel Bakış

Bunlar, gelişmiş hasta bakımı sunmanıza yardımcı olacak en iyi klinik yönetim yazılımı çözümleridir. 📄

Klinik İletişim Platformu nedir?

Klinik iletişim platformu, sağlık profesyonellerinin mesajlaşma, uyarılar, görevler, hasta dosyaları ve güncellemeleri tek bir yerden yönetmelerine yardımcı olan güvenlik ile desteklenen işbirliği aracıdır.

Pager, e-posta ve kişisel metinler gibi dağınık kanalların yerini, vardiyalar ve departmanlar arasında hızlı ve net iletişim için tasarlanmış bir sistem alır.

Doğru Klinik İletişim Yazılımını Seçme

En iyi klinik iletişim platformu, takımınızın işleyişine göre oluşturulur. Aramanız gereken özellikler şunlardır:

Kolay arayüz: Personel üyelerinin eğitim veya teknik destek olmadan kullanmaya başlamasını sağlar.

Mobil erişim: Herhangi bir cihazda, hatta vizitler sırasında bile sorunsuz işler.

HIPAA uyumluluğu: Yerleşik güvenlik kontrolleriyle hasta verilerini korur.

Görev izleme: Sorumlulukları net bir şekilde atar ve Sorumlulukları net bir şekilde atar ve asenkron iletişim için güncellemelerin görünürlüğünü sağlar.

Hızlı destek: Gerçek zamanlı yardım seçenekleri ile sorunları hızla çözer.

Rol tabanlı erişim: Doğru bilgilerin doğru kişilerle paylaşımını sağlar.

Gerçek zamanlı uyarılar: Önemli güncellemeleri gecikme veya gürültü olmadan işaretler.

EHR entegrasyonu: Mevcut sağlık sistemlerinizle sorunsuz bir şekilde bağlantı kurar.

Vardiya devri araçları: Paylaşım bağlam sayesinde geçişlerin sorunsuz olmasını sağlar

Denetim günlükleri: Şeffaflık ve hesap verebilirlik için iletişim geçmişini izleme.

Grup mesajlaşma: Tek seferde departmanlara veya bakım takımlarına ulaşır

Ses ve video seçenekleri: Sohbet yeterli olmadığında Sohbet yeterli olmadığında merkezi iletişim için esneklik sağlar.

🔍 Biliyor muydunuz? Sağlık Sigortası Taşınabilirlik ve Sorumluluk Yasası (HIPAA) 21 Ağustos 1996'da kabul edildi. Bu yasa, sağlık hizmetlerinin verimliliğini ve sigorta kapsamını iyileştirmek için tasarlandı. Ancak, ünlü Gizlilik Kuralı 1990'larda hasta bilgilerini korumak için elektronik sağlık bilgilerinin aktarımını standartlaştırma çabalarının ardından eklendi.

En İyi Klinik İletişim Yazılımı

Sağlık hizmetleri proje yönetimi için en iyi klinik iletişim yazılımı seçimlerimizi inceleyelim. 👇

ClickUp (Bakım takımları için hepsi bir arada işbirliği ve görev yönetimi için en iyisi)

ClickUp Sohbet ile daha iyi iletişim kurun ClickUp Chat ile anahtar vergisini ortadan kaldırın

ClickUp'ın Sağlık Hizmetleri Proje Yönetimi Yazılımı, görev izleme, takım mesajlaşma, dokümantasyon ve AI desteğini tek bir HIPAA uyumlu merkezde bir araya getiren hepsi bir arada klinik iletişim platformudur.

Sohbet ile sorunsuz iletişim kurun

Personel iletişimi birden fazla uygulama ve koridor konuşmaları üzerinden gerçekleştiğinde, kimse tam bir resim elde edemez ve herkes bağlamı anlamak ve doğru kaynağa ulaşmak için araçlar ve konular arasında gidip gelir. Bu, işin yayılmasıdır ve verimlilik ve potansiyeli düşürür.

ClickUp Chat, tüm bunları tek bir yerde, doğrudan çalışma alanlarınızda, projelerinizde ve hatta bireysel ClickUp görevlerinizde bir araya getirir.

Diyelim ki bir vardiya şefi, ameliyat sonrası transfer sırasında eksik bir ekipman teslimatını bildirdi. Yan mesajlaşma veya başka bir e-posta konu eklemek yerine, görev sohbetinde doğrudan envanter yöneticisini etiketleyebilirler. Mesaj, sorunun meydana geldiği tam görevle bağlantılı kalır, böylece kimse daha sonra tahminde bulunmak zorunda kalmaz.

Herhangi bir mesajı manuel olarak göreve dönüştürebilir veya AI kullanarak görev adı, açıklaması ve bağlantıları oluşturabilirsiniz. Örnek, bir koordinatör taburculuk protokolünün güncellenmesinden bahsetmişse, AI önceden doldurulmuş bir görev oluşturabilir ve bunu saniyeler içinde orijinal konuya bağlayabilir.

SyncUps ve Clips ile bilgileri gerçek zamanlı olarak paylaşım

* clickUp SyncUps, sağlık personelinin hızlı, yapılandırılmış stand-up toplantıları veya günlük toplantılar düzenlemesine olanak tanıyarak, herkesin hasta bakımı, vardiya değişiklikleri ve acil güncellemeler konusunda aynı bilgilere sahip olmasını sağlar.

ClickUp SyncUps'ı kullanarak saniyeler içinde personelinizle yüz yüze konuşun

Otomasyonlu özetler ve eylem öğeleri sayesinde hiçbir şey gözden kaçmaz ve takımlar en önemli konulara odaklanmaya devam edebilir.

Uzun e-postalar veya yazılı notlar yerine eşzamansız olarak paylaşım yapmak istiyorsanız, talimatları açıklığa kavuşturmak ve acil sorguları yanıtlamak için kısa bir video klip kaydedebilirsiniz. İşte burada ClickUp Clips yardımcı olur. Doktorlar, hemşireler ve yöneticiler, video kılavuzları kaydetip paylaşabilir, karmaşık vakaları açıklayabilir veya prosedürleri görsel olarak gösterebilir.

Brain'den hızlı yanıtlar alın

ClickUp Brain ile hastane operasyonları hızla ilerler. Brain, çalışma alanınızı anlayan ve bağlam içinde cevaplar sağlayan, isteğe bağlı bir yapay zeka asistanı fonksiyonunu yerine getirir.

ClickUp Brain kullanarak saniyeler içinde proje güncellemelerini alın

Örnek, bir klinik operasyon sorumlusu şunu yazabilir: "NICU projesindeki en son enfeksiyon kontrol protokolü nedir?" ClickUp Brain en güncel belgeyi çıkarır, bununla bağlantılı bekleyen görevleri işaretler ve son olarak kimin değiştirdiğini saniyeler içinde gösterir.

Kullanışlı İpucu: Aynı anda birden fazla departman için randevu hatırlatıcıları göndermeniz gerekiyorsa, planlama koordinatörü Brain MAX'tan radyoloji, kardiyoloji ve genel konsültasyonlar için ayrı taslaklar oluşturmasını isteyebilir. Çalışma Alanı verilerinizi ve ton tercihlerinizi kullanarak, gönderilmeye hazır, departmana özel, özenle hazırlanmış mesajlar oluşturur. En iyi yanı ise, Talk to Text(Konuşma Metnine) özelliğini kullanarak hareket halindeyken talimatlar verebilir veya notlar alabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bu video'yu izleyin:

Protokol yönetimini kolaylaştırın

ClickUp Belge'de canlı klinik protokolleri taslak olarak hazırlayın ve yönetin, tam görünürlük elde edin

Eski protokoller, dağınık PDF'ler ve kötü sürümlü Word belgeleri değerli zamanınızı boşa harcar. ClickUp Docs, takımınızın görevler ve takım üyeleriyle doğrudan bağlantılı canlı belgeler oluşturmasına ve güncellemesine yardımcı olur.

Örnek, uyum sorumlusu kan nakli politikasını güncellerse, paylaşılan bir belgedeki düzenlemeleri yapabilir, inceleme için tıp şefi ve hematoloji koordinatörünü etiketleyebilir ve tüm bunları platform içinde kalite denetim kontrol listenize bağlayabilir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

takip işlemlerini kontrol altında tutun: *Vardiya boyunca hasta muayeneleri, belge teslim tarihleri ve zaman hassasiyeti olan görevler için ClickUp Hatırlatıcılarını ayarlayın

Görevlere doğru bağlamı ekleyin: Hasta türü, eskalasyon durumu veya ekipman izleme için Hasta türü, eskalasyon durumu veya ekipman izleme için ClickUp Özel Alanları ile her görevini özelleştirin

Takımın tercih ettiği şekilde çalışın: Gantt şeması, Pano veya Tablo gibi Gantt şeması, Pano veya Tablo gibi ClickUp Görünümleri arasında geçiş yaparak programları, denetimleri ve klinik ş Akışlarını yönetin

manuel çaba harcamadan daha akıllı planlama yapın: *ClickUp Takvim'i kullanarak aciliyet, iş yükü ve uygunluk durumuna göre görevleri otomatik olarak planlayın

*araçlarınızı birbirine bağlantıda tutun: ClickUp'ı takvimler, EHR dışa aktarımları, dosya depolama ve iletişim uygulamalarıyla senkronizasyon yaparak güncellemeleri kolaylaştırın

Aradan geçen zamanı telafi edin: Hepsi bir arada mesajlaşma uygulamasındaki AI CatchUp özelliğini kullanarak anahtar güncellemeleri ve kararları anında özetleyin

Önemli güncellemeleri açıkça vurgulayın: Duyuruları, SOP değişikliklerini veya takım genelindeki güncellemeleri, kolay görünürlük için sohbette Posts özelliğini kullanarak yayınlayın

ClickUp sınırları

Kapsamlı özel seçeneklere ihtiyacınız varsa, sisteme alışma süreci zaman alıcı olabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bu Reddit incelemesi her şeyi açıklıyor:

ClickUp kesinlikle buna değer! Yani, bir PM aracı olmasının ötesinde, pek çok kullanımı var. Benim en sevdiğim özelliği ise Takvim Görünümü. Tüm işlerimi ve taahhütlerimi tek bir yerde görebilmek gibisi yok. İş görevlerim mi? Tamam. Kahve randevusu mu? Tamam. Annemin doğum günü? O da tamam! Ancak bunu geride bırakan bir şey var. ClickUp Brain. Arkadaşlar, ne zaman ücretsiz toplantı ayarlayabileceğimi veya takım üyelerimin daha fazla iş alıp alamayacağını sorabilirim ve hepsi orada! Aklınız mı başınızdan gitti?

🎥 İzleyin: Günlük klinik raporunuzda anahtar bir ayrıntıyı kaçırmaktan mı endişeleniyorsunuz? ClickUp Hatırlatıcılarını nasıl kullanacağınızı öğrenin

2. TigerConnect (Takım mesajlaşması için en iyisi, güvenlik ön planda)

tigerConnect aracılığıyla

TigerConnect, mevcut ş Akışlarınızla sorunsuz bir şekilde entegre olan şifreli mesajlaşma özelliği ile klinik işbirliğindeki boşlukları doldurur. Sağlık personeli, uyumluluk ihlalleri veya güvenlik ihlalleri konusunda endişelenmeden hasta fotoğraflarını, laboratuvar sonuçlarını ve bakım güncellemelerini paylaşım yapabilir.

Platform, mesajların teslimini ve okunduğuna dair bildirimleri otomatik olarak izler. Böylece, bir hastanın kan basıncının düştüğüne dair acil bir uyarı gönderdiğinizde, ilgili doktorun bunu ne zaman gördüğünü tam olarak bilirsiniz.

Özel mesaj şablonları rutin iletişimi kolaylaştırırken, otomasyon eskalasyon kuralları kritik bilgilerin gözden kaçmamasını sağlar.

TigerConnect'in en iyi özellikleri

Mesajları önceden belirlenen süreler sonunda otomatik olarak silinecek şekilde planlayarak hassas hasta verilerini koruyun

Mevcut EHR sistemlerine bağlantı kurarak hasta demografik bilgilerini ve tıbbi geçmişini alın

Birincil irtibat kişileri yanıt vermediğinde acil mesajları yedekleme hekimlerine otomatik olarak ileten eskalasyon ş Akışlarını yapılandırın

Gerçek zamanlı mesaj teslim durumunu izleme yaparak bakım koordinasyonunu onaylayın

TigerConnect sınırları

Acil ve rutin mesajlar için sınırlı bildirim özel seçenekleri

Mobil uygulamanın, yoğun dönemlerde, özellikle hemşirelik personeli aynı anda kullandığında gecikme yaşadığı görülmüştür

TigerConnect fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

TigerConnect puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (190'dan fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (45+ yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar TigerConnect hakkında ne diyor?

G2'deki bir kullanıcı şöyle bir paylaşım yapıyor:

TigerConnect platformu, bireyler ve gruplar ile iki yönlü iletişim kurmaya olanak tanıyan güvenilir bir kaynak olduğunu kanıtlamıştır... Aklıma gelen tek dezavantajı, çok sayıda sürecimizin (hastane içindeki çeşitli çağrı takımları dahil) bu platforma taşınmış olmasıdır. Bu nedenle, herhangi bir nedenle platform çevrimdışı kalırsa, yedeklemeyi kolay bir şekilde ayarlamanın bir yolu olmadığı için ciddi bir engelle karşılaşırız

📮 ClickUp Insight: Çalışanların %30'u otomasyonun haftada 1-2 saat zaman kazandıracağına inanırken, %19'u otomasyonun derin ve odaklanmış iş için 3-5 saat zaman kazandıracağını tahmin ediyor. Bu küçük zaman tasarrufları bile birikerek büyük fark yaratır: Haftada sadece iki saatlik zaman tasarrufu, yılda 100 saatten fazla zamana denk gelir. Bu zamanı yaratıcılık, stratejik düşünme veya kişisel gelişim için kullanabilirsiniz. 💯 ClickUp'ın AI Ajanları ve ClickUp Brain ile ş akışlarını otomasyonlaştırabilir, proje güncellemelerini oluşturabilir ve toplantı notlarınızı eyleme geçirilebilir sonraki adımlara dönüştürebilirsiniz — hepsi aynı platformda. Ekstra araçlara veya entegrasyonlara gerek yok — ClickUp, iş gününüzü otomasyonlaştırmak ve optimize etmek için ihtiyacınız olan her şeyi tek bir yerde sunar. 💫 Gerçek Sonuçlar: RevPartners, üç aracı ClickUp'ta birleştirerek SaaS maliyetlerini %50 azalttı ve daha fazla özelliğe, daha sıkı işbirliğine ve yönetimi ve ölçeklendirmesi daha kolay tek bir bilgi kaynağına sahip birleşik bir platform elde etti.

📖 Ayrıca okuyun: Ücretsiz Proje İletişim Planı Şablonları

3. PerfectServe (Doktor çağrı planlaması için en iyisi)

via PerfectServe

Hiç sabahın 2'sinde nöbetçi kardiyoloğa ulaşmaya çalıştınız mı? Evet, bu çok sinir bozucu bir durumdur. PerfectServe, her hekimin programını, uzmanlık alanını ve tercih ettiği iletişim yöntemini merkezi bir sistemde izleme yaparak hayatınızı kolaylaştırır.

Acil durumlar meydana geldiğinde, klinik iletişim platformu otomatik olarak ayarladığınız çağrı ağacını takip eder. Hatta yanıt modellerinden de öğrenir. Böylece, nöbetçi onkolog çağrı cihazına cevap vermez, ancak metinlere cevap verirse, platform buna göre uyum sağlar.

PerfectServe'in en iyi özellikleri

Birincil irtibat kişileri ulaşılamadığında veya yanıt vermediğinde yedekleme hekimlerine ilerleme kaydeden otomasyon çağrı dizileri oluşturun

Acil bakım senaryolarındaki darboğazları belirlemek için hekimlerin yanıt süreleri ve iletişim kalıpları hakkında ayrıntılı analizler oluşturun

Tatil programlarını ve izin taleplerini (on-call rotasyonlarını otomatik olarak ayarlayarak) özel olarak ayarlayın

PerfectServe sınırları

İlk kurulum, haftalar sürebilen kapsamlı veri girişi ve yapılandırma gerektirir ve tam olarak tamamlanması birkaç hafta sürebilir

Mobil fonksiyon temel düzeydedir ve çoğunlukla tablet veya akıllı telefonlardan iş yapan hekimlerin erişimini sınırlamaktadır

PerfectServe fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

PerfectServe puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

🧠 İlginç Bilgi: Hastane kelimesi, hem "misafir" hem de "ev sahibi" anlamına gelen Latince hospes kelimesinden türemiştir. Başlangıçta hastaneler, sadece hastalara değil, gezginlere de barınak ve bakım sunan misafirperverlik yerleriydi.

4. Emitrr (Gelişmiş hasta bakımı ve etkileşim ş Akışı için en iyisi)

emitrr aracılığıyla

Hastalar randevularını unutur, taburculuk talimatlarını dikkate almaz ve ilaçlarını reçeteye uygun şekilde almazlar. Emitrr, somut ve kritik sonuçlar sağlayan yapılandırılmış iletişim kampanyalarıyla bu evrensel sağlık sorunlarını ele alır.

Bunu, e-posta pazarlaması gibi düşünün, ancak hasta bakımı için. Tetikleyicilere dayalı olarak, randevu hatırlatıcıları, ziyaret sonrası anketler ve ilaç uyumu kontrolleri için otomasyonlu sekansları ayarlayabilirsiniz.

HIPAA uyumlu yazılım, hastaların hangi mesajları açtığını ve yanıtladığını izleme yaparak, kimin ekstra ilgiye ihtiyaç duyabileceği konusunda size fikir verir. Ayrıca, metin mesajları ve aramalar dahil olmak üzere çeşitli iletişim tercihlerini yönetir.

Emitrr'ın en iyi özellikleri

SMS, e-posta ve sesli mesajlar aracılığıyla otomatik hatırlatıcı diziler kullanarak

Kalite iyileştirme girişimleriyle doğrudan entegre olan özelleştirilebilir anketler aracılığıyla hasta memnuniyeti verilerini toplayın

Mesaj açılma oranları, yanıt süreleri ve iletişim tercihleri dahil olmak üzere hasta katılımı metriklerini gerçek zamanlı gösterge panelleriyle izleyin

Emitrr sınırları

Entegrasyon yetenekleri, daha küçük EHR sistemleri ve niş uygulama yönetimi yazılımlarıyla sınırlıdır

Hasta portalı özellikleri yeterince kapsamlı değildir, bu da karmaşık ş Akışı gereksinimleri olan sağlık kuruluşları için kısıtlayıcı olmaktadır

Emitrr fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Emitrr puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (20'den fazla yorum)

Capterra: 4,9/5 (140'tan fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Emitrr hakkında ne diyor?

Capterra'da yer alan bir yorumda şöyle yazıyor:

Aylarca, hastalar, müşteriler, arkadaşlar, tanıdıklar vb. için kullanabileceğim, HIPAA uyumlu toplu mesajlaşma ve e-posta iletişim sistemi aradım. Emitrr, hem küçük psikoterapi muayenehanesi hem de kişisel kullanım için "makul fiyatlı" bulduğum ilk sistemdi... Sistemini daha ayrıntılı bir şekilde kullanma konusunda, muayenehanem ve pazarlama planlarımda işime yarayacak bazı video eğitimleri geliştirmesini umuyorum.

5. Symplr (Uyum yönetimi entegrasyonu için en iyisi)

symplr aracılığıyla

Symplr, uyumluluk izlemeyi doğrudan iletişim ş Akışlarınıza entegre ederek her mesajın, uyarının ve konuşmanın izlemeyi sağlar. Potansiyel politika ihlallerini otomatik olarak işaretler ve denetim izleri oluşturur, böylece risk yönetimi takımları sorunları daha da büyümeden tespit edebilir.

Bu uyumluluk yönetimi yazılımı, dokümantasyon gereklilikleriyle mücadele eden kuruluşlar için özellikle değerlidir. Yoğun vardiyalarda gözden kaçabilecek iletişim verilerini yakalar.

Symplr'ın en iyi özellikleri

İletimden önce süpervizörün incelemesini gerektiren hassas iletişimler için çok düzeyli onay süreçleri oluşturun

Tüm iletişim faaliyetlerinin zaman damgalı kayıtlarıyla denetim belgeleri oluşturun

İletişim kalıpları potansiyel hasta güvenliği sorunlarına işaret ettiğinde, risk uyarıları otomatik olarak gönderin

Joint Commission standartları ve CMS gereklilikleri için özel olarak tasarlanmış önceden yapılandırılmış uyumluluk şablonlarına erişin

Symplr sınırları

Arayüz, sadece basit mesajlar göndermek isteyen klinik personeli için çok karmaşık gelebilir

Mevcut sağlık sistemleriyle doğru entegrasyonlar için genellikle profesyonel hizmetler gerekir

Symplr fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Symplr puanları ve yorumları

G2: 4/5 (20'den fazla yorum)

Capterra: 3,6/5 (115+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Symplr hakkında ne diyor?

Capterra incelemesine göre:

Ürün, bir kez alıştığınızda kullanımı kolaydır. Sistem hakkında yoğun bir eğitim sağlayıcısı tarafından sunulması gerektiğinden entegrasyon süreci bir ay sürdü. Başlangıçta zor, ama bir kez anladığınızda kolay.

🔍 Biliyor muydunuz? Amerika'nın ilk hastanesi olan Pennsylvania Hastanesi, 1751 yılında Benjamin Franklin ve Dr. Thomas Bond tarafından yoksulları ücretsiz tedavi etmek amacıyla kuruldu. Ayrıca, ruh sağlığı hizmetlerinde erken dönem çabalarına öncülük etti ve daha sonra Pennsylvania Üniversitesi Sağlık Sisteminin bir parçası oldu.

6. OnPage (Kritik uyarı yönetimi için en iyisi)

via OnPage

Birisi kalp krizi geçirdiğinde, dikkat çeken uyarılar gerekir. OnPage, birisi onaylayana kadar sürekli sesli bildirimler veren kalıcı bildirimler konusunda uzmanlaşmıştır.

Ancak endişelenmeyin; klinik iletişim yazılımı, farklı uyarı sesleri ve eskalasyon modelleri kullanarak rutin mesajları ve gerçek acil durumları birbirinden ayırır.

Birincil onkolog, kritik bir laboratuvar sonucuna on dakika içinde yanıt vermezse, sistem otomatik olarak yedekleme hekime bildirim gönderir. Ayrıca hasta izleme ekipmanlarıyla entegrasyonlar yaparak, anormal yaşamsal belirtiler tespit edildiğinde ilgili bakım takımına anında tetikleyici uyarılar gönderir.

OnPage'in en iyi özellikleri

Birincil alıcılar belirlenen süre içinde yanıt vermediğinde ikincil ve üçüncül kişilere bildirim gönderen otomasyon eskalasyon zincirleri oluşturun

Hasta izleme sistemleri ve tıbbi cihazlarla doğrudan entegre ederek kritik eşik ihlallerine dayalı uyarıları tetikleyici olarak kullanın

Ayrıntılı yanıt süresi ölçümlerini ve onay kalıplarını analiz ederek işyerindeki iletişim eksikliklerini belirleyin

Farklı acil durum türleri için farklı bildirim sesleri, titreşim desenleri ve görsel göstergelerle uyarı öncelik düzeylerini özel olarak ayarlayın

OnPage sınırları

Çok fazla acil olmayan mesajın kritik olarak sınıflandırılması durumunda uyarı yorgunluğu gerçek bir sorun haline gelir

Farklı uyarı kategorileri için ses özel seçenekleri biraz sınırdır

OnPage fiyatlandırması

OnPage: Kullanıcı başına aylık 13,99 $ (yıllık faturalandırılır)

Kurumsal Silver: Kullanıcı başına aylık 22,99 $ (yıllık faturalandırılır)

Kurumsal Gümüş: Kullanıcı başına aylık 28,99 $ (yıllık faturalandırılır)

OnPage puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (280'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (65+ yorum)

Gerçek kullanıcılar OnPage hakkında ne diyor?

G2 incelemesine göre:

Ben bir tıp estetiği kliniğinde hemşire ve tıbbi direktörüm ve acil durumlar için 7/24 ulaşılabilir olmam gerekiyor. Müşterilerime ve personele kişisel telefon numaramı değil, ayrı bir iletişim sayısını verebilmem çok hoşuma gidiyor. Ayrıca, uygulamanın DND'mi aşması da çok hoşuma gidiyor, böylece telefonum açık olduğu sürece bana ulaşılabilirim!…Sayfa aldığımda çalan uyarı zil sesini değiştirebilmeyi isterdim – belki bir yolu vardır, ama henüz bulamadım.

📖 Ayrıca okuyun: Takımlar için En İyi Belge İşbirliği Yazılımı

7. Rocket. Sohbet (Açık kaynak özel için en iyisi)

rocket.Chat aracılığıyla

Rocket. Chat ile platformunuzu kuruluşunuzun faaliyetlerine uyacak şekilde özel yapabilirsiniz. Açık kaynaklı olduğu için, BT takımınız özelleştirme ve güvenlik denetimleri için tüm kod tabanına erişebilir.

Bu esneklik, özel hastane sistemleriyle entegrasyonlar yapmanız veya ticari platformların desteklemediği ş Akışları oluşturmanız gerektiğinde çok kullanışlıdır.

Her şeyi kendi sunucularınızda barındırabilirsiniz, bu da hassas hasta verileri üzerinde tam kontrol sahibi olmanızı sağlar. Klinik iletişim yazılımı, kullanıcı başına lisans ücretleri bütçenizi zorlamadan küçük kliniklerden büyük hastane ağlarına kadar her ölçekte kullanılabilir.

Rocket. Sohbet'in en iyi özellikleri

Tekrarlayan lisans ücretleri veya kullanıcı kısıtlamaları olmadan sınırsız kanal ve kullanıcı oluşturun

Geliştirici belgeleri ve destek kaynaklarını kullanarak mevcut sağlık sistemleriyle özel API entegrasyonları geliştirin

Uyumluluğu sağlamak için tam kod erişimi kullanarak kapsamlı güvenlik denetimleri gerçekleştirin

Rocket. Sohbet sınırlamaları

İlk kurulum, sürekli bakım ve özel geliştirme projeleri için önemli düzeyde teknik uzmanlık gereklidir

Sağlık hizmetlerine özgü özellikler, kullanıma hazır olarak sunulmak yerine özel olarak geliştirilmelidir

Rocket. Sohbet fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 4 $ (yıllık faturalandırılır)

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Rocket. Sohbet puanları ve yorumları

G2: 4. 2/5 (330+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (155+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Rocket. Sohbet hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şunları not ediyor:

İletişim için konu başlıklarının kullanılması ve konuyla ilgilenen kişilerin hızlı ve kolay bir şekilde katılabilmesi için tartışmalar oluşturma özelliği, iletişimi kolaylaştırmak için harika bir yardımcıdır. […] Zaman zaman hizmet bildirimleri iletmez, ayrıca bazen çevrimdışı olması da yaygındır ve bu bazı durumlarda engel teşkil eder. Global arama özelliğinin ilginç olmasına rağmen, cümleleri sığdırıp konuşmaları tam olarak görüntüleyebilmesi için iyileştirilebileceğini düşünüyorum.

🧠 İlginç Bilgi: 1300'lü yıllarda, Almanya'daki Alexian Kardeşler, Kara Veba kurbanlarına bakıyordu. Onlar, tarihteki ilk ön saflarda müdahale edenler olarak kabul edilmektedir.

8. Klara (Hasta-sağlayıcı metin mesajlaşması için en iyisi)

klara aracılığıyla

Hastalar, diğer herkese metin attıkları gibi, normal telefon sayıları ve mesajlaşma uygulamalarını kullanarak doktorlarına da metin atmak isterler. Klara, her şeyi HIPAA uyumlu tutarken bunu mümkün kılar.

Hastalar muayenehanenizin sayısına metin gönderebilir ve mesajları otomatik olarak uygun bakım takım üyesine yönlendirilir. Platform, mesaj türlerini tanır ve randevu talepleri ile acil tıbbi sorunları birbirinden ayırt edebilir.

Tüm konuşmalar otomatik olarak EHR'nize kaydedilir, böylece kritik hasta ve sağlayıcı iletişimlerini tıbbi kayıtlara manuel olarak yapıştırmanıza gerek kalmaz.

Klara'nın en iyi özellikleri

İletişim belgelerini saklamak için metin konuşma geçmişini EHR hasta kayıtlarına sorunsuz bir şekilde entegre edin

Ziyaret türlerine ve hasta bakım planlarına göre tetikleyici olan otomatik randevu hatırlatıcıları ve takip mesajı dizileri kullanın

Her metin etkileşimi sırasında hastanın tüm bilgilerine ve konuşma geçmişine erişerek kişiselleştirilmiş, bilgilendirilmiş yanıtlar sağlayıcı

Klara sınırları

Mesajların karmaşıklığı sınırlı olduğundan, ayrıntılı tıbbi tartışmalar için uygun değildir

Mesaj hacmi, metin iletişiminin kullanılabilirliği konusunda net sınırlar belirlemeyen küçük muayenehaneleri zorlayabilir

Klara fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Klara puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (210'dan fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Klara hakkında ne diyor?

G2'deki geri bildirimler şöyle:

Klara, hastalarımızla iletişim kurma kapasitemizi gerçekten artırdı. Giden aramalarımızı önemli ölçüde azalttı. Optometristlerimizle rutin göz muayeneleri için kendi randevularımızı planlamak için de kullanıyoruz... Klara, Mod Med ile beyaz listeye alınması gerekiyor. Ayrıca, bir hasta randevusunu iptal ettiğinde veya yeniden planlama talebinde bulunduğunda, hasta programdan çıkarılır – bu harika bir özellik. Ancak hasta randevudan önce fikrini değiştirip Onayla seçeneğini seçerse, o hastayı tekrar o zaman dilimine ekliyor. Bazen bu, o zaman dilimi zaten dolu olabileceğinden çift rezervasyona neden oluyor.

9. Spok (Eski sistemlerin modernizasyonu için en iyisi)

spok aracılığıyla

Çoğu sağlık kuruluşu, yıllardır güvenilir bir şekilde çalışan sayfa sistemlerini kullanmaya devam ediyor. Spok bunu çözülmesi gereken bir sorun olarak görmek yerine, üzerine inşa edilecek bir varlık olarak görünümü tercih ediyor.

Platform, esasen mevcut sayfa cihazı ağları ile modern güvenlik mesajlaşma özellikleri arasında bir çevirmen görevi görür. Bu, klinik personelin zaten bildiği sayfa iş akışlarını kullanmaya devam edebileceği, ancak artık konu dizileme ve teslimat onayları gibi değerli ek özelliklere sahip olacağı anlamına gelir.

Spok'un en iyi özellikleri

Alıcının uygunluk durumuna ve kişisel tercihlerine göre tercih edilen iletişim kanalları üzerinden mesajları yönlendirin

Yanıt süreleri, mesaj teslim oranları ve departmanlar arası kanal etkinliği dahil olmak üzere iletişim analizlerini izleyin

Hemşire çağrı sistemleri ve klinik izleme ekipmanlarıyla entegre olarak, hasta durumundaki değişikliklere göre uygun tetikleyici uyarıları tetikleyin

Merkezi yönetim panellerinden farklı personel rolleri, departmanlar ve vardiya programları için karmaşık iletişim tercihlerini yönetin

Spok sınırları

Yapılandırma karmaşıklığı, sistem yönetiminden sorumlu idari personel için önemli bir eğitim yatırımı gerektirir

Uyarı sesleri ve bildirim için sınırlı özel seçenekleri

Spok fiyatlandırması

Ücretsiz

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 19,90 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Spok puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

🔍 Biliyor muydunuz? 1992 yılında, Elektronik Sağlık Kayıtları (EHR) esas olarak akademik merkezler ve hibrit sistemlerle sınırlıydı. Ancak 2015 yılına gelindiğinde, bu kayıtlar bakım evleri, hospisler ve hatta ceza infaz kurumlarına kadar yayılmıştı.

10. Vocera (Stryker) (Eller serbest sesli iletişim için en iyisi)

stryker aracılığıyla

Ellerin yıkanması, steril ortamlar ve hasta bakımı faaliyetleri, dokunmatik ekranlı cihazlarla pek uyumlu değildir. Vocera, sesle etkinleştirilen iletişim sayesinde bu sorunu çözerek klinik personelin hiçbir şeye dokunmadan iletişim kurmasını sağlar.

Personel, 'Dr. Martinez'i ara' gibi basit sesli komutlar kullanarak arama yapabilir, mesaj gönderebilir ve uyarılar alabilir. Sistem, doğal konuşma kalıplarını tanır ve kullanıcıları rollere ve mevcut uygunluk durumuna göre doğru kişilere bağlantıya geçirir.

Ayrıca, bu hafif giyilebilir cihazlar klinik prosedürleri veya enfeksiyon kontrol protokollerini engellemez.

Vocera'nın en iyi özellikleri

Roller, departmanları ve mevcut uygunluk durumunu anlayan akıllı ses tanıma özelliğini kullanarak uygun takım üyelerine otomatik bağlantı kurun

Mevcut hastane bilgi sistemleriyle entegrasyonlar sağlayan sesle etkinleştirilen sorgular aracılığıyla gerçek zamanlı hasta bilgilerine ve sistem güncellemelerine erişin

Sesli iletişim özelliklerini mevcut hemşire çağrı sistemleri ve hasta izleme ekipmanlarıyla entegre edin

Vocera'nın sınırları

Giyilebilir cihazların pil ömrü, uzun vardiyalar sırasında rahatsız edici olabilecek sık şarj döngüleri gerektirir

Bazı hastane alanlarındaki kablosuz bağlantı sorunları, fonksiyonu sınırlayabilir ve iletişim güvenilirliğini azaltabilir

Vocera fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Vocera puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

🧠 İlginç Bilgi: Joseph Lister, 1860'larda antiseptik tekniklerin öncüsü olarak modern cerrahinin babası olarak bilinir. Onun işinden önce, cerrahi müdahaleler enfeksiyonlar nedeniyle sıklıkla ölümcül sonuçlar doğuruyordu; aletler sterilize edilmiyordu ve hastaneler cerrahi müdahaleleri tamamen yasaklamayı düşünüyordu. Louis Pasteur'un mikroplar üzerine yaptığı işlerden ilham alan Lister, yaraları ve aletleri temizlemek için karbolik asit kullanmaya başladı.

ClickUp ile Sağlık Hizmetleri Takımlarını Aynı Sayfada Toplayın

Klinik operasyonlar, bilgilerin çok fazla yere dağılmış olması nedeniyle aksaklığa uğramaz.

ClickUp'ın klinik iletişim platformu bu sorunu çözüyor.

Tek bir platformda, hasta ile ilgili görevleri izleme, gerçek zamanlı sohbet, protokolleri belgeleyip takipleri otomasyonunu gerçekleştirebilirsiniz. Güvenli, esnek ve bakım takımlarının departmanlar ve vardiyalar arasında iletişimini desteklemek için tasarlanmıştır.

Eğer takımınız işi yapmak yerine koordine etmek için daha fazla zaman harcıyorsa, ClickUp bu durumu tersine çevirmenize yardımcı olabilir. Bugün ücretsiz kaydolun! ✅