Takım Yapısını Görselleştirmek için Ücretsiz Lucidchart Organizasyon Grafik Şablonları

Takım yapısında her değişiklik olduğunda organizasyon grafiğinizi güncellemek konusunda paniğe kapılıyor musunuz?

Görünürlüğün önemli olduğunu biliyorsunuz, ancak dijital bir arkeolog gibi eski kayıtları araştırmak, herkesin aynı sayfa üzerinde kalmasını sağlamak için en iyi yol değildir.

Bu sorununa bir çözüm bulmanın bir yolu, herkesin erişebileceği görsel açıdan zengin grafik oluşturmaktır.

Lucidchart organizasyon şeması şablonuyla başlayarak, mevcut yapınızı yansıtan görsel organizasyon şemalarını hızlı bir şekilde oluşturun, güncelleyin ve paylaşım yapın.

Bu makalede, ihtiyaçlarınıza uygun mükemmel Lucidchart organizasyon şablonunu bulmanıza yardımcı olacağız. Organizasyon şemalarınızı doğrudan görevlere, takımlara ve ş Akışlarına bağlantı kurmak istiyorsanız, ClickUp'ın zaman kazanmanıza nasıl yardımcı olabileceğini de inceleyeceğiz.

LucidChart Organizasyon Grafik Şablonları Nedir?

Lucidchart Organizasyon Şeması Şablonları, organizasyon şemalarını hızlı bir şekilde oluşturmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış hazır görsel düzenlerdir. Bu şablonlar, rolleri, raporlama hatlarını ve departmanları gösteren şemaları otomatik olarak oluşturarak takım yapılarını haritalandırmanıza olanak tanır.

Fotoğraflar, iletişim bilgileri ve rol açıklamalarıyla özel hale getirebilirsiniz, bu da onları sıfırdan başlamadan net ve profesyonel organizasyon grafiklerine ihtiyaç duyan İK takımları, yöneticiler ve proje liderleri için ideal hale getirir.

LucidChart'ta organizasyon grafiği oluşturmak, personel ve raporlama ilişkilerinde sık değişiklikler yaşayan daha akıllı ve hızlı kurumsal veya takımlar için özellikle yararlıdır.

👀 Biliyor muydunuz? Çapraz fonksiyonlu takımların yaklaşık %75'i, belirsiz yönetim, muğlak hedefler ve hesap eksikliği nedeniyle bütçe, zaman çizelgeleri ve müşteri beklentileri gibi anahtar hedefleri toplantıya katılamamaktadır.

İyi bir Lucidchart organizasyon şeması şablonu nedir?

Tamamen özelleştirilebilir Lucidchart organizasyon şeması şablonu, sorumlulukları netleştirmeye ve kimin ne yaptığını belirlemede karışıklığı azaltmaya yardımcı olabilir. Temel bir organizasyon şeması oluşturmanıza, verileri içe aktarmanıza ve gerektiğinde organizasyon şeması düzenleyicisini kullanmanıza olanak tanır.

Aramanız gerekenler şunlardır:

düzenlenebilir rol blokları:* Baştan başlamadan organizasyon yapınızda takım üyelerini ekleyin, kaldırın veya taşıyın

*yerleşik hiyerarşi biçim: Veri kaynağınızı oluştururken veya güncellerken raporlama hatlarını ve departmanları otomatik olarak hizalayın

*özelleştirme seçenekleri: Takım üyelerinizin çalışma şekline göre iş başlıkları, fotoğraflar, departman etiketleri veya özel çalışan alanları ekleyin

İşbirliği özellikleri: Yorum yapabileceğinizden, etiketleyebileceğinizden veya canlı sürümleri paydaşlarla paylaşım yapabileceğinizden emin olun ve iletişimi geliştirin

*dışa aktarma ve gömme seçenekleri: Organizasyon grafiği verilerini, yeni çalışanların oryantasyon sunumlarına, performans planlama belgelerine veya proje başlangıçlarına sorunsuz bir şekilde aktarın

📖 Ayrıca okuyun: İşgücü Analitiğini Kullanarak Başarılı Bir İş Yeri Oluşturma

Ücretsiz Lucidchart Organizasyon Şeması Şablonları

LucidChart belge grafiği, esnek bir organizasyon şeması şekil kitaplığı kullanır, böylece rolleri, raporlama hatlarını ve performans verilerini sürükleyip bırakarak kolayca özelleştirebilirsiniz.

Çalışan bilgilerini harita edebilir, hiyerarşik bir yapı planlayabilir veya kuruluşunuzun işletim sistemini netleştirebilirsiniz. Bu şablonlar verileri yönetir ve ekibinize bir avantaj sağlayarak daha akıllı iş yapmasına yardımcı olur. Buradan keşfedin:

1. Organizasyon Grafik Şablonu

lucidChart aracılığıyla

Lucidchart Organizasyon Grafik Şablonu, organizasyonunuzun yapısını görsel olarak temsil etmenize ve gerektiğinde düzenlemenize yardımcı olur. Raporlama ilişkilerini gösteren ve yapıyı hızlı bir şekilde güncellemenizi sağlayan bir organizasyon grafik oluşturmak için kullanılabilir.

Bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Kimin kime rapor vereceğini netleştirin ve işe alım veya takım arası projeler sırasında karışıklığı azaltmaya yardımcı olun

Organizasyon grafiğini plan planlama materyallerine, çalışan dizinlerine veya oryantasyon belgelerine yerleştirin

Potansiyel yapıları modelleyerek yeniden yapılanma veya departman değişiklikleri sırasında plan yapın

🔑 İdeal kullanım alanları: Net ve erişilebilir organizasyon yapılarını korumak ve iletmek isteyen İK liderleri ve departman yöneticileri.

2. Satış Organizasyon Grafik Şablonu

lucidChart aracılığıyla

Lucidchart Satış Organizasyon Grafik Şablonu, satış departmanınıza özel bir organizasyon grafiği oluşturmanıza olanak tanır.

Örnek, satış ekibi yapınızı yeniden düzenlediğinizi, ancak yeni takım liderleri veya hesap sahipliği konusunda kimsenin net bir bilgiye sahip olmadığını varsayalım. Bu şablon, takım rolleri, performans çizgileri ve bölgeleri görselleştirebilir.

Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

Gelir organizasyon yapısı matrisindeki SDR'leri, AE'leri ve liderlik hiyerarşisini özetleyin

Satış takım yapısını çapraz fonksiyon takımlara açıklayın ve bu bilgileri işe alım veya GTM stratejisinde kullanın

Yeni temsilcilerin takım üyelerini ve rollerini anlamalarına ve soruları nasıl üst düzeye taşıyacaklarını öğrenmelerine yardımcı olarak işe alım sürecini destekleyin

🔑 İdeal kullanım alanları: Plan ve görünürlük için satış organizasyonlarının gerçek zamanlı haritasına ihtiyaç duyan satış liderleri ve destek takımları.

3. Başarı Halefiyet Planlaması Grafik

lucidChart aracılığıyla

Operasyonlardan sorumlu başkan yardımcınız emekliye ayrılacağını açıkladı ve siz de yedeklemenin olmadığını fark ettiniz. LucidChart Başarı Planlama Organizasyon Şeması, bu tür acil durumlarda kullanışlıdır ve üyelerin mevcut rolleri ve sıradaki rollerinin görünümü sağlar.

Ayrıca, uzun vadeli süreklilik planını destekler ve acil durumlara dönüşmeden yetenek eksikliklerini belirler.

Bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Öncelikli rolleri vurgulayın ve terfiye hazır iç yetenekleri belirleyin

Bölüm başkanlarıyla işbirliği yaparak hazırlık planlarını gerçek zamanlı olarak inceleyin ve güncelleyin

Liderlik süreçlerini planlayarak ve acil durum seçeneklerini belgeleyerek geçişler sırasında riski azaltın

🔑 İdeal kullanım alanları: Organizasyon genelinde liderlik sürekliliği planları oluşturan İK yöneticileri ve iş liderleri.

🧠 İlginç bilgi: Bir takımın çalışma alanında gösterdiği bağlılığın %70'i, yöneticilerinin bağlılığına bağımlıdır.

4. İK Organizasyon Grafik Şablonu

lucidChart aracılığıyla

Lucidchart İK Organizasyon Grafik Şablonu, İK departmanınız ve rollerinize ilişkin net bir genel bakış sunar. Takımların bağlam panelinde nereden yardım alabileceklerini anlamalarına yardımcı olarak iç görünürlüğü artırır ve şeffaflığı destekler.

Bu şablonu şu amaçlarla özel hale getirin:

İnsan kaynakları rolleri ve bunların işe alım, uyumluluk, öğrenme ve gelişim ile sosyal haklar alanlarındaki sorumluluklarını vurgulayın

Rolerin değişmesi veya büyümesi durumunda takım üyelerini veya bilgi güncelleyin

Onboarding materyallerine veya intranet sayfalara self servis referans olarak ekleyin

Hedefleri ve sorumlulukları da özetleyen bir takım tüzüğü oluşturun

🔑 İdeal kullanım alanları: İç destek netliğini artırmak ve çalışanların nereye gitmeleri gerektiği konusunda kafalarının karışmasını önlemek isteyen İK departmanları.

5. Beceri Açığı Analizi Organizasyon Grafik Şablon

lucidChart aracılığıyla

Lucidchart Beceri Açığı Analizi Organizasyon Grafik Şablonu , takımınızdaki mevcut beceri setlerini görselleştirmenize yardımcı olur, böylece doğru kişileri projelere eşleştirebilir ve buna göre eğitim veya işe alım planlayabilirsiniz. Bu, takımınıza proje atarken artık kör noktalar olmayacağı anlamına gelir!

Bu şablon size şu konularda yardımcı olabilir:

Hızlı karşılaştırma için çalışan kartlarına renk kodlu beceri göstergeleriyle notlar ekleyin

Özel Grup Görünümü'nü kullanarak takım üyelerini beceri düzeylerine veya uzmanlık alanlarına göre gruplandırın

Acil olarak geliştirilmesi veya işe alınması gereken yüksek öncelikli eksiklikleri vurgulayın

🔑 İdeal kullanım alanları: Departmanlar arasında yetenek dağılımını ve beceri gelişimini yöneten takım liderleri ve İK iş iş ortakları.

6. Çark Grafik Düzenleyici Şablon Açıklaması

lucidChart aracılığıyla

Lucidchart Açıklayıcı Çark Grafik Düzenleyici Şablonu , merkezi bir konuyu ortada görsel olarak düzenler ve yapılandırılmış beyin fırtınası ve fikir genişletme için etiketli segmentlerde dışarıya doğru yayılan açıklayıcı özellikler sunar.

Örnek, şirket değerleri üzerine bir takım atölyesi başlatıyorsanız ve katılımcıların "dürüstlük" veya "yenilikçilik" gibi soyut kavramları tartışmasını istiyorsanız, bu şablon tartışmayı düzenlemenize yardımcı olabilir.

Bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Atölye çalışmalarında veya eğitim oturumlarında tartışmaları ve eleştirel düşünmeyi teşvik edin

Tekerleği işbirliği içinde doldurarak takım arkadaşlarınızla veya öğrencilerle birlikte oluşturun

Merkezi bir konuyu açıklayıcı kategorilere ayırarak anlayışı geliştirin

🔑 İdeal kullanım alanları: Kavram keşfi ve işbirliğine dayalı düşünme için görsel bir araç isteyen İK kolaylaştırıcıları, takım liderleri ve eğitimciler.

👀 Biliyor muydunuz? Bilgi çalışanlarının %40'ı, verimsizliğin nedeni olarak karmaşık organizasyon yapısını gösteriyor.

7. SaaS Organizasyon Çerçevesi Şablonu

lucidChart aracılığıyla

Lucidchart SaaS Organizasyon Çerçevesi Şablonu , satış, pazarlama ve müşteri başarı takımlarını odaklanmış, gelir getiren gruplar halinde birleştirerek organizasyonunuzu yeniden yapılandırmanıza yardımcı olur.

Her bir pod, belirli bir müşteri yolculuğu aşamasına uyumlu, işlevler arası bir birim olarak çalışır ve işbirliğini, hesap verebilirliği ve genel verimliliği artırır. Ayrıca, tekrarlanabilir, modüler takım tasarımıyla büyümeyi destekler.

Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

SDR, AE ve CSM rollerini satış hunisi boyunca modüler gelir birimleri olarak görselleştirin

Sahiplikleri ve devralma noktalarını net bir şekilde tanımlayarak departmanlar arasındaki sürtüşmeleri azaltın

Modeli liderlik ve destek takımlarına sunarak yapıyı GTM hedefleriyle uyumlu hale getirin

🔑 İdeal kullanım alanları: Ölçeklenebilir, pod tabanlı GTM takım yapıları oluşturan SaaS yöneticileri ve gelir liderleri.

💡 Bonus: ClickUp Brain, takımınızın yapısı ve hedeflerine göre anında organizasyon şeması fikirleri oluşturabilir ve görselleştirebilir. AI destekli önerileri kullanarak farklı organizasyon modellerini keşfedin ve şirketinizin ş Akışını optimize edin.

8. Veriye dayalı organizasyon grafiği şablonu

lucidChart aracılığıyla

Bir organizasyon grafiğiniz var, ancak hangi takımların düşük performans gösterdiğini, hangi takımların fazla personel barındırdığını veya hangi takımların tükenmişlik eğilimi gösterdiğini bilmiyorsunuz. Lucidchart Veriye Dayalı Organizasyon Grafik Şablonu, personel verilerini organizasyon grafiğinize eklemenizi sağlayarak yapı, personel ve yatırım konusunda stratejik kararlar almanızı sağlar.

Bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Özel Alanlar aracılığıyla çalışan rollere ücret, performans veya kıdem verilerini ekleyin

Kaynakları yetersiz takımlar veya çakışan sorumlulukları gerçek zamanlı olarak görselleştirin

Üç aylık değerlendirmeler, yeniden yapılandırmalar veya iş gücü plan plan oturumları sırasında harekete geçin

🔑 İdeal kullanım alanları: Gömülü işgücü verileriyle stratejik organizasyonel kararlar alan İK liderleri ve yöneticiler.

📖 Ayrıca okuyun: İşbirliği için En İyi Beyaz Tahta Yazılımı

Alternatif Lucidchart Organizasyon Grafik Şablonları

Yapılacak olanları gösteren, sadece yapı görselleştiren organizasyon grafiklerinin yerine ne geçebilir?

clickUp , iş için her şeyi içeren uygulama, *organizasyon grafiğinizi doğrudan ş Akışlarına, sorumluluklara ve proje yürütmeye bağlayan alternatif şablonlar sunarak bağlam değiştirme ihtiyacını ortadan kaldırır.

Bu neden önemlidir? çünkü çalışanların %61'i zamanının %61'ini dağınık sistemlerde bilgi güncelleme, arama ve yönetmeyle geçiriyor. Bu, çeşitli araçlar, kanallar ve platformlarda bağlamı aramak verimliliği düşüren bağlam yayılmasının bir örneğidir. * ClickUp ile her görev, hedef ve proje dahil tüm bağlamı her zaman görebilirsiniz. Organizasyon grafiğiniz şirket bilgileriniz, takım iletişim kanallarınız ve yapılacaklar listenizle aynı alanda yer aldığında, parçalanmayı azaltırsınız. Bu, takıma netlik ve hesap bilinci kazandırır ve size işi ilerletmek için odaklanacak zaman sağlar.

Kullanabileceğiniz ClickUp Şablonları şunlardır:

1. ClickUp Organizasyon Grafik Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Organizasyon Grafik Şablonu ile takım yapınızda eksiklikleri belirleyin

Diyelim ki bir liderlik senkronizasyonu sırasında biri size "Bu kişi şu anda kime rapor veriyor?" diye sordu ve siz net bir cevap veremediniz. ClickUp Organizasyon Şeması Şablonu, şirketinizin hiyerarşisinin güncel bir görsel haritasını tutmanıza yardımcı olur, böylece güvenle cevap verebilirsiniz.

Bir bakışta raporlama hatlarını, takım yapılarını ve son değişiklikleri görebilirsiniz; artık tahminlerde bulunmanıza gerek yok. Ayrıca, roller değiştiğinde veya yeni çalışanlar katıldığında, grafiği güncellemek çok kolaydır, böylece herkes gerçek zamanlı olarak bilgilendirilir ve uyum içinde çalışır.

Bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Sürükle ve bırak arayüzünü kullanarak raporlama hatlarını harita haline getirin ve takım yapınızın gerçek zamanlı görünürlüğünü sağlayın

Daha hızlı uyum ve proje planlamasında bağlamsal referans için grafiklerinizi ClickUp belge veya ClickUp göreve yerleştirin

Varsayımsal değişiklikleri veya rol eklemelerini görsel olarak modelleyerek gelecekteki büyümeyi planlayın

🔑 İdeal kullanım alanları: Plan ve netliği desteklemek için görsel, güncellemesi kolay bir organizasyon grafiğine ihtiyaç duyan İK uzmanları ve takım liderleri.

👀 Biliyor muydunuz? İnsan kaynakları liderlerinin %73'üne göre, çalışanlar değişim yorgunluğu yaşıyor.

2. ClickUp Ekiple Toplantı Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Meet the Team Şablonunu, müşterilere sunulan kaynak olarak kullanarak onlara teslimatların arkasında kimlerin olduğunu gösterin

Yeni çalışanlar veya dış paydaşlar kim kimdir bilmek istediğinde, isimleri ve rolleri bir Google E-Tablolar veya Excel dosyasında liste etmek yeterli olmaz. ClickUp Meet the Team Şablonu, tanıtımları daha ilgi çekici ve düzenli bir deneyime dönüştürür.

Takımınızı tanıtmak ve iç işbirliğini geliştirmek için fotoğraflar, rol ve ilgili ayrıntılar içeren zengin, düzenleme özgeçmişler oluşturabilirsiniz.

Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

Hobiler, faiz veya favori alıntılar gibi Özel Alanlar aracılığıyla kişilik ve bağlantı ekleyin

Yeni çalışanların hızlı bir şekilde alışmasına yardımcı olmak için, işe alım ş Akışlarına takım belgesini ekleyin

Birisi rolünü değiştirdiğinde veya yeni takım üyeleri katıldığında profilleri anında güncelleyin

🔑 İdeal kullanım alanları: İç veya dış paylaşım için profesyonel, bakımı kolay bir takım dizini oluşturmak isteyen İK ekipleri ve iş liderleri.

📣 Özel görüş: Atrato'da ürün müdürü olan Raúl Becerra, ClickUp'ı değerlendirdi: Görevleri izlemek için etkili bir yöntemimiz olmadığını ve ürün takımının ne yaptığını net bir görünümle göremediğimizi fark ettik, bu yüzden yeni bir platform aramaya başladık. Sonra ClickUp'ı bulduk. Platform, çok teknik ve kafa karıştırıcı olmayan, aynı zamanda çok basit de olmayan mükemmel bir kombinasyondu. Bize, takımları ve projeleri kendi yöntemlerimizle oluşturma, taşıma ve organize etme esnekliği sağladı. Görevleri izlemek için etkili bir yöntemimiz olmadığını ve ürün takımının ne yaptığını net bir görünümle göremiyoruz fark ettik, bu yüzden yeni bir platform aramaya başladık. Sonra ClickUp'ı bulduk. Platform mükemmel bir kombinasyondu: çok teknik ve kafa karıştırıcı değildi, ama çok basit de değildi. Bize kendi yöntemlerimizle takımlar ve projeler oluşturma, taşıma ve organize etme esnekliği sağladı.

3. ClickUp Personel Listesi Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Personel Listesi Şablonunu kullanarak güncel girdilerle zaman çizelgelerini değiştirin

Haftalık vardiyaları manuel olarak planlıyor, izinleri izlemeyor ve her departmanın işlerinin yapıldığından emin oluyorsanız, ClickUp Personel Çizelgesi Şablonuna geçin. Karmaşık takım planlamasını ve kapsam yönetimini netleştirir ve kontrol eder, böylece İK ekipleri ve operasyon yöneticilerinin bir adım önde olmalarına yardımcı olur.

Vardiyaları kolayca atayabilir, uygunluk durumunu izleme ve planlamadaki boşlukları tespit edebilirsiniz. Ayrıca, otomasyonlu bildirimler ve merkezi görünüm sayesinde herkes tam olarak ne zaman ve nerede ihtiyaç duyulduğunu bilir; artık son dakika telaşları yok.

Bu şablon size şu konularda yardımcı olur:

🔑 İdeal kullanım alanları: Dinamik takımlar arasında programları ve uygunluk durumlarını koordine eden operasyon ve İK yöneticileri.

📖 Ayrıca okuyun: Organizasyon şemaları nasıl oluşturulur ve optimize edilir?

4. ClickUp Takım Fotoğraf Dizini Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Takım Fotoğraf Dizini Şablonuna fotoğraf ekleyerek doğru kişiyi belirleyin

Hızla büyüyen uzaktan takımınızı izleme zor olabilir. Ancak ClickUp Ekip Fotoğraf Dizini Şablonu, çalışanların fotoğraflarını ve anahtar bilgilerini içeren merkezi ve aranabilir bir dizin sunar.

Startup'lardan kurumsal takımlara kadar her türden takım, daha kolay bağlantı içinde kalabilir, organizasyonlarında gezinip iş arkadaşlarını bulabilir.

Bu şablonu şu amaçlarla özel olarak özelleştirin:

Kolay arama için çalışanları konum, takım veya projeye göre etiketleyin

Yeni çalışanların isimleri ve yüzleri arasındaki bağlantıyı kurmalarına yardımcı olmak için ClickUp Belge'ye onboarding'den dizin erişimini bağlayın

Takım üyelerinin fotoğraflarını, rol ve departman gibi ilgili ayrıntılarla birlikte yükleyin ve düzenleyin

🔑 İdeal kullanım alanı: Erişilebilir, görsel bir takım dizini ihtiyacı olan hibrit veya uzaktan çalışan takımları yöneten İK ekipleri.

👀 Biliyor muydunuz? Bağlam değiştirme, takımınızın verimliliğini sessizce tüketiyor. ClickUp'ın araştırması, işteki kesintilerin %42'sinin platformlar arasında geçiş yapmak, e-postaları yönetmek ve toplantılar arasında gidip gelmekten kaynaklandığını gösteriyor. Bağlam dağınıklığını bugün ortadan kaldırın!

5. ClickUp Çalışan El Kitabı Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Çalışan El Kitabı Şablonu ile İK prosedürlerini merkezileştirin

Politika güncellemeleri PDF'lerde mi gömülü? Artık değil. ClickUp Çalışan El Kitabı Şablonu, politikaları, prosedürleri ve çalışan beklentilerini kolayca güncelleyebileceğiniz ve paylaşım yapabileceğiniz düzenli bir belgede birleştirir.

Uzaktan iş kuralları veya güncellenmiş PTO politikaları gibi konular için yeni bölümler ekleyerek hiçbir şeyi gözden kaçırmayın. Ayrıca, kod veya sosyal haklar gibi bir politikayı güncellediğinizde, takım eski ek dosyaları aramak zorunda kalmadan anında erişim sağlayabilir.

Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

ClickUp görevlerini kullanarak politika güncellemeleri konusunda hukuk ve liderlik ekipleriyle işbirliği yapın

El kitabını işe alım sürecine entegre edin, böylece yeni çalışanlar ilk günden itibaren beklentileri net bir şekilde görebilsinler

ClickUp Otomasyonları ile inceleme döngüleri belirleyin, içeriği güncel ve uyumlu tutmak için Yineleyen görevler oluşturun

🔑 İdeal kullanım alanları: Güncel ve erişilebilir politika belgelerini tutan İK yöneticileri ve uyum yöneticileri.

🎥 İzleyin: ClickUp'ta SOP oluşturmayı şimdi öğrenin! 👇🏼

6. ClickUp Yeni İşe Alınan Çalışanların İşe Alım Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Yeni İşe Alım Oryantasyon Şablonu ile tutarlı ve destekleyici bir ilk hafta deneyimi sunun

Monday günü yeni bir çalışan işe başladığında, hoş geldin e-postaları, sistem erişim talepleri ve eğitim belgelerini göndermek için koşturursunuz. Bu kopuk süreç, iyi bir ilk izlenim yaratmaz. ClickUp Yeni İşe Alım Oryantasyon Şablonu, her yeni çalışanın başarılı olmak için ihtiyaç duyduğu her şeyi sormadan önce almasını sağlayan görev tabanlı bir kontrol listesi sunar.

Bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Her yeni çalışan, rol veya departman için kişiselleştirilmiş oryantasyon planları oluşturun

ClickUp görevleri ile IT, İK ve farklı düzeydeki yöneticilere yapılacak işleri atayın, sahipliği dağıtım yapın ve atlanan adımları önleyin

Herkesin aynı çizgide kalması için ilerlemeyi net durumlarla (ör. Başlamadı, Devam Ediyor, Tamamlandı) takip edin

🔑 İdeal kullanım alanları: Tutarlı, tekrarlanabilir oryantasyon akışları oluşturan insan kaynakları ve İK koordinatörleri.

7. ClickUp Şirket Kültürü Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Şirket Kültürü Şablonunu kullanarak takımınızla birlikte kültürel vizyonunuzu geliştirin

ClickUp Şirket Kültürü Şablonu, değerlerinizi, ritüellerinizi ve beklentilerinizi yazılı hale getirmenize yardımcı olur. Herkes, şirketinizin neyi temsil ettiğini ve nasıl iş yaptığınızı bilir, sadece ne yaptığınızı değil.

Şablonu, takımınızın benzersiz atmosferini yansıtacak şekilde kolayca özelleştirebilirsiniz. Bu, sanal high-five'larla başarıları kutlamak veya uzaktan iş için net beklentiler ayar yapmak olabilir. Ayrıca, yeni çalışanlar ekibe katıldığında, şirketinizi özel kılan şeyin ne olduğunu ve bu ortama nasıl uyum sağlayabileceklerini anında anlayacaklar.

Bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Kültür oluşturma girişimleri için hedefler belirleyin ve her birine sahiplik atayın

Takım dinamikleri, çeşitlilik ve iletişim ile bağlantılı iç politikalar geliştirin

ClickUp belgeleri ve ClickUp Beyaz Tahtaları birbirine bağlayarak katılım ve geri bildirimleri izleme

🔑 İdeal kullanım alanları: Organizasyonel değerleri ve paylaşım uygulamaları tanımlayan veya geliştiren kültür liderleri ve İK takımları.

8. ClickUp Şirket Genel Bakış Şablonu

Ücretsiz şablon alın ClickUp Şirket Genel Bakış Şablonu ile işinizin birleşik bir öyküsünü oluşturun

Diyelim ki bir paneloğlu toplantısı veya yatırımcı görüşmesi için hazırlık yapıyorsunuz ve şirketinizin yapısı ve hedefleri hakkında genel bir görünüm sunmanız gerekiyor. Bu durumda, ClickUp Şirket Genel Bakış Şablonu'nu kullanarak yapınızı, misyonunuzu ve ilerlemenizi paylaşım ve güncelleme kolaylığı sağlayan tek bir merkezi görünümde sunabilirsiniz.

Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

Departmanlara özel panolar ve listelerle şirket bilgilerini ve projeleri düzenleyin

Performansı ve uyumu yansıtan anahtar ölçütleri ve hedefleri vurgulayın

Gantt, Takvim ve İlerleme gibi ClickUp Görünümleri ile departmanlar arasında proje sahipliğini görselleştirin

🔑 İdeal kullanım alanları: Erişilebilir, güncel şirket özetini koruyan yöneticiler, İK sorumluları ve operasyon yöneticileri.

ClickUp, organizasyon grafiğinizin sadece güzel görünmesini değil, daha fazlasını yapması için yapılacaklar listesi oluşturur

Şablonlar, takım yapınızı görselleştirmeyi kolaylaştırır, ancak bu sadece başlangıçtır. Organizasyon grafiğiniz takımınızın işinden kopuksa, kısa sürede güncelliğini yitirir veya göz ardı edilir.

Lucidchart, görsel organizasyon grafiklerinin oluşturulmasında sağlam bir başlangıç noktası sağlar. Ancak, rol şemaları oluşturmaktan daha fazlasını yapan, yapıyı uygulamaya bağlamanıza yardımcı olan bir çözüm arıyorsanız, ClickUp size yardımcı olabilir.

ClickUp, organizasyon grafiğinizi projelerinizin, görevlerinizin, belgelerinizin ve iletişimlerinizin bulunduğu aynı alana getirir. Tek bir platformda, takımınızın görünürlüğünü artırabilir, sorumlulukları atayabilir ve gelecekteki işe alımları planlayabilirsiniz.

Takımınızın yapısı sık sık değişiyorsa veya herkesi aynı çizgide tutmak için araçlar arasında geçiş yapmaktan bıktıysanız, daha bağlantılı bir sisteme geçmenin zamanı gelmiştir.

