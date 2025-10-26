günlük Tutma ve Zihinsel Sağlık için En İyi 10 Journey Alternatifi

Bir Reddit kullanıcısı günlük tutma hakkında düşüncelerini paylaşım yaptı:

2010 yılında terapiye başladığımda zihinsel sağlık nedenleriyle başladım! Zamanla, çevremdeki kimsenin beni dinlemediğini hissettiğimde düşüncelerimi dışa vurmak için bir araç haline geldi...

2010 yılında terapiye başladığımda zihinsel sağlık nedenleriyle başladım! Zamanla, çevremdeki kimsenin beni dinlemediğini hissettiğimde düşüncelerimi dışa vurmak için bir araç haline geldi...

Mesajlarının ilk kısmı aklımızda kaldı. Günlük tutmak, özellikle kendi düşüncelerinizle baş başa kalmak için çok hızlı hareket eden bir dünyada, iç gözlem, zihinsel sağlık izleme ve duygusal işleme için en güçlü araçlardan biri haline geldi.

Journey gibi platformlar, günlük tutmayı binlerce kişi için erişilebilir ve tutarlı hale getirmeye yardımcı olur. Ancak buraya geldiyseniz, olasılıkla farklı bir şey arıyorsunuzdur. Belki Journey size biraz fazla katı geliyor, gizlilik konusunda endişeleriniz var ya da sadece kişisel ritminize daha uygun bir araç arıyorsunuz.

Ruh halinizi izliyor, zor günleri yansıtıyor veya dijital günlük tutmanın temel özelliklerini yeni keşfediyor olsanız da, bulunduğunuz noktada size uygun en iyi araçları bir araya getirdik!

Journey Alternatiflerine Genel Bakış

Journey artık size tam olarak uymuyorsa, daha fazla gizlilik, daha kapsamlı zihinsel sağlık araçları veya daha sorunsuz bir yazma deneyimi sunan birçok benzer ürün bulunmaktadır. ⤵️

Araç Anahtar özellikler En iyisi Fiyatlandırma* ClickUp – Belgeler, görevler, hatırlatıcılar, alışkanlıklar – Günlük şablonları – AI içgörüleri (ClickUp Brain) – Ruh hali izleme – Hedef gösterge paneli Hepsi bir arada günlük tutma, alışkanlık izleme, görev yönetimi ve verimlilik isteyen kişiler Ücretsiz planlar; Özel fiyatlandırma mevcuttur Day One – Şifreli gizli günlük – Bu Gün'de anı hatırlatıcıları – Ses, fotoğraf ve takvim girdi desteği Güzel tasarlanmış, güvenlikli, multimedya özellikli ve yansıtıcı günlük tutma arayan kullanıcılar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 2,92 $'dan başlar Penzu – Zaman Kapsülü özelliği – Zen yazma modu – Duygusal kalıpları izleme için etiketler Güvenlik, gizlilik öncelikli günlük tutma ve uzun vadeli öz yansıtma isteyen yazarlar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar yıllık 19,99 $'dan başlar Diarium – Zaman çizelgesi ve anı etiketleme – Medya açısından zengin girişler – Hava durumu, konum, fitness entegrasyonu Konum ve duyguları dikkate alan günlük tutma ile derinlemesine yaşam izleme yapmak isteyen kullanıcılar Ücretsiz plan mevcuttur; Özel fiyatlandırma Grid Diary – Komut tabanlı günlük tutma – 9 ızgaralı Mandala düzeni – Özel alışkanlık izleme sistemi Yapılandırılmış, soru temelli günlük tutma arayan yeni başlayanlar ve düşünceli yazarlar Ücretli planlar aylık 2,99 $'dan başlar Reflectly – AI tarafından oluşturulan komutlar – Ruh hali grafiği – Farkındalık zorlukları AI yardımıyla günlük duygusal kontrol ve yansıtıcı yazma isteyen kullanıcılar Ücretsiz plan mevcuttur; Uygulama içi satın alımlar Daylio – Simgelerle ruh hali kaydı – "Year in Pixels" görsel raporları – Hedef izleme ile minimal yazma Ultra minimal, görsel günlük tutma ve alışkanlık izleme isteyen kişiler Ücretsiz Seyahat Günlükleri – Seyahat haritaları ve fotoğraf günlükleri – Basılı günlükler – Paylaşılabilir çevrimiçi bölümler Görsel hikaye anlatımı ve fiziksel hatıralarla kendini yansıtan yolculuklarını belgelemek isteyen gezginler Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 13,99 $'dan başlar Dabble Me – E-posta ile günlük tutma – Geçmiş girdi geri dönüşleri – Spotify entegrasyonları E-posta tabanlı, basit ve nostalji dolu günlük tutmayı tercih eden kullanıcılar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 4 $'dan başlar Evernote – AI destekli not arama – Web kesici – Medya transkripsiyonu – Verimlilik + günlük tutma melezi Günlük tutmayı araştırma, verimlilik ve medya ağırlıklı yansımalarla harmanlayan yazarlar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 14,99 $'dan başlar

ClickUp'ta yazılımları nasıl inceliyoruz? Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, bu nedenle önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet aşağıda yer almaktadır.

🧠 İlginç Bilgi: 1980'lerin sonlarında, psikolog James Pennebaker, ifade edici yazma tekniğini tanıttı. Bu teknikte, yazım, dilbilgisi veya üslup konusunda endişelenmeden en derin düşüncelerinizi ve duygularınızı özgürce yazarsınız. Bu, saf, filtrelenmemiş bir duygusal rahatlamadır

Neden Journey Alternatiflerini Tercih Etmelisiniz?

Journey'i bir süredir kullanıyorsanız, bu yaygın sınırların bazılarına aşina olabilirsiniz 👇

Sınırlı gizlilik kontrolleri: Journey, verileri Google Drive üzerinden depolar. Yerel depolama, uçtan uca şifreleme veya günlük girdileriniz üzerinde tam kontrol arıyorsanız bu ideal bir seçenek değildir

Katı kullanıcı arayüzü: Uygulamanın biraz modası geçmiş veya dağınık hissettirebilir, bu da yazma akışını bozar ve farklı günlük tutma stillerine iyi uyum sağlamaz

Temel özelliklerde ödeme duvarları: Senkronizasyon, yedekleme ve medya yükleme gibi temel araçlar abonelikle kilitlidir, bu da ücretsiz sürümü daha çok deneme sürümü gibi hissettirir

Zihinsel sağlık derinliğinin eksikliği: Journey, diğer uygulamaların sunmaya başladığı CBT tabanlı uyarılar, ruh hali izleme veya zihinsel sağlık analizi gibi özellikler sunmamaktadır

derinlemesine özel yok:* Yazı tipi stillerini, temaları veya düzeni fazla değiştiremezsiniz. Günlüğünüzün tamamen size ait olmasını istiyorsanız, bu bir sorun olabilir

Minimum çevrimdışı destek: İnternet bağlantısı olmadan girişlerinize erişim sınırlıdır, bu da hareket halindeyken günlük tutmak istiyorsanız pek iyi değildir

👀 Biliyor muydunuz? Yaklaşık 2000 yıl önce, Ma Dubo adında bir adam, imparator için bir ritüel gerçekleştirmek üzere Tai Dağı'na tırmanırken bir seyahat günlüğü tuttu. O zamanlar, sadece imparatorların "tarih yazma" hakkı vardı, ancak Ma'nın günlüğü, eski Çin'deki günlük yaşamı anlatıyordu!

📘 Ayrıca okuyun: Verimlilik Günlüğü Odaklanmanızı Nasıl Artırabilir?

Journey alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Yeni dijital günlüğünüz olacağını vaat eden diğer günlük uygulamalarını keşfederken dikkat etmeniz gerekenler şunlardır 👇

Veri kontrolü : Verilerinizi yerel olarak depolamanıza veya tercih ettiğiniz bulut hizmetini seçmenize olanak tanıyan seçenekleri arayın, böylece bilgileriniz üzerinde kontrol sahibi olun

Çevrimdışı erişim : Uygulamanın çevrimdışı günlük tutmaya izin verip vermediğini kontrol edin, böylece internet bağlantısı olmadan yazabilir ve daha sonra senkronizasyon yapabilirsiniz

Ses-metin : Ellerinizi kullanmadan günlük yazmak için, güvenilir ses-metin fonksiyonuna sahip uygulamaları arayın

ruh hali ve alışkanlık izleme*: Öz yansıma ve kişisel gelişim için faydalı olabilecek entegre ruh hali izleme ve alışkanlık oluşturma araçları sunan uygulamaları arayın

Veri aktarımı: Uygulamanın, yedekleme veya taşıma amacıyla girdilerinizi PDF, DOCX veya markdown gibi çeşitli biçimlerde dışa aktarmanıza izin verdiğinden emin olun

🧠 Günlük tutmanın sanatı ve bilimi: ClickUp'ın kurucusu Zeb Evans, günlük tutmanın nasıl daha sakin, farkındalık sahibi ve dirençli olmasına yardımcı olduğunu paylaşım yapıyor: Ergenlik yıllarımın başından beri günlük tutuyorum, ancak son on yıldır bunu günlük bir alışkanlık haline getirdim. Günde iki kez günlüğüme yazarak hem iş hem de kişisel hayatım için hedeflerimi, niyetlerimi ve odaklanacağım alanları ayarlıyorum. Bu benim için paha biçilmez bir değer olduğunu kanıtladı. Her sabah günlüğüme yazarken, önce önceki günü tekrar okuyarak o gün neler olduğunu hatırlıyor ve öğrendiğim dersleri gözden geçiriyorum. Günlük yazarak düşüncelerimi daha iyi organize edebildiğimi, kararlar alabildiğimi ve genel olarak niyetimle yaşayabildiğimi fark ettim. Ergenlik yıllarımın başından beri günlük tutuyorum, ancak son on yıldır bunu günlük bir alışkanlık haline getirdim. Günde iki kez günlüğüme yazarak hem iş hem de kişisel hayatım için hedeflerimi, niyetlerimi ve odaklanacağım alanları ayarlıyorum. Bu benim için paha biçilmez bir değer olduğunu kanıtladı. Her sabah günlüğüme yazarken, önce önceki günü tekrar okuyarak o gün neler olduğunu hatırlıyor ve öğrendiğim dersleri gözden geçiriyorum. Günlük yazarak düşüncelerimi daha iyi organize edebildiğimi, kararlar alabildiğimi ve genel olarak niyetimle yaşayabildiğimi fark ettim.

📚 Daha Fazla Bilgi: İşten Sonra Verimli Olmanın Yolları

En İyi Journey Alternatifleri

Journey iyi bir günlük tutma deneyimi sunarken, diğer birkaç uygulama da hedeflerinize daha uygun olabilecek benzersiz özellikler ve avantajlar sağlar. Bu uygulamaların özelliklerini ayrıntılı olarak inceleyelim.

ClickUp (Tek bir özelleştirilebilir çalışma alanında günlük tutma, alışkanlık izleme ve günlük planlama için en iyisi)

ClickUp Belge ile son derece özelleştirilebilir günlük girdileri yazın.

Düşüncelerinizi düzenlemek, alışkanlıklarınızı izleme ve günlük rutinlerinizi yönetmek için tek bir uygulama isteyen biriyseniz, ClickUp başlamak için mükemmel bir yer ve genellikle en uygun seçenek!

Belge ve Notepad'de içinden geldiği gibi günlüğünü yaz.

Bu esnekliğin merkezinde ClickUp Belge yer alır. Bu uygulama, temiz ve dikkatinizi dağıtmayacak bir yazma alanında günlük tarzı girdiler oluşturmanıza olanak tanır. Günlük düşüncelerinizi not almak, şükran günlüğü tutmak veya bir konuyu derinlemesine işlemek gerektiğinde daha uzun girdiler yazmak için kullanabilirsiniz.

ClickUp belgeleri içinde kontrol listeleri, başlıklar ve sonsuz zengin metin biçimi ile günlük girdilerini düzenleyin.

Belgeleri öne çıkaran özellik, yazdıklarınızı istediğiniz gibi düzenleyebilmenizdir. Örnek, farklı ruh halleri için klasörler, tekrarlayan temalar için etiketler oluşturabilir ve hatta günlük girdilerini görevlere veya takvim etkinliklerine bağlayabilirsiniz.

🎯 Hızlı İpucu: ClickUp Belge'de biçimlendirmeyi hızlandırmak mı istiyorsunuz? Herhangi bir bloğun solundaki sürükleme tutamacını (⋮⋮) tıklayarak blok seçenekleri menüsünü açın. ClickUp Belge ile içeriği hızlı bir şekilde biçimlendirin Buradan anında şunları yapabilirsiniz: Dönüştür → Başlıklar, liste, alıntılar, afişler veya kod blokları

Blok Rengi → Metin veya arka planınıza renk ekleyin

Çoğalt → Tek tıklamayla bloku kopyalayın

Blok Bağlantısını Kopyala → Doğrudan paylaşım veya bloğa bağlantı verin

Sil → Tüm bloğu zahmetsizce kaldırın

Not Defteri ile sorunsuz bir şekilde günlük tutun

ClickUp Notepad ile toplantı — düşüncelerinizi, fikirlerinizi ve yansımalarınızı kaydetmek için yeni favori yeriniz!

Bir parti planlayın veya günlüğünüzü yazın, ClickUp Notepad her şeyi halleder.

İşte nasıl:

Her şeyi, her an not alın: Günlük başarılarınızı, endişelerinizi veya çılgın fikirlerinizi hızlıca not alın — yapışkan notlara gerek yok.

Kolayca düzenleyin: Her gün veya konu için ayrı notlar oluşturun, böylece düşünceleriniz asla karışıklık içinde kaybolmasın.

Cihazlar arasında senkronizasyon: Günlüğünüzü dizüstü bilgisayarınızda başlatın ve telefonunuzda bitirin — notlarınız siz nereye giderseniz oraya gider.

Notlarınızı eyleme dönüştürün: Düşüncelerinizi kolayca görevlere veya hatırlatıcılara dönüştürerek, içgörülerinizi gerçek ilerlemeye dönüştürmenize yardımcı olun.

Alışkanlıkları görevlere dönüştürün

Ayrıca, ClickUp görevleri, alışkanlık izleme ve kişisel rutinler için mükemmel bir fonksiyon katmanı ekler. Günlük tutma, meditasyon, su içme ve ruh hali izleme gibi aktiviteler için yineleyen görevler ayarlayabilir ve ClickUp'ı ideal bir dijital planlayıcı haline getirebilirsiniz.

ClickUp görevi ile günlük alışkanlıklarınızı ve rutinlerinizi takip edin.

Her görevde ClickUp Özel Alanları bulunabilir, böylece her gün ruh halinizi, enerji seviyenizi veya stresinizi derecelendirebilir ve zaman içinde belirli kalıpları fark etmeye başlayabilirsiniz. Görevlerinizi takvimde, listede veya hatta zaman çizelgesinde görünümü tercih edebilirsiniz, bu da ne kadar tutarlı olduğunuzu görmenizi gerçekten kolaylaştırır. Bir listeden işleri tamamladığınızda tatmin duygusu hissediyorsanız, bu kurulum inanılmaz derecede motive edici olabilir.

Günlük tutma konusunda AI'dan yardım isteyin

Bu güçlü araca ek olarak, platforma entegre edilmiş yapay zeka destekli asistan ClickUp Brain de bulunmaktadır.

ClickUp Brain'den yansıtıcı sorular oluşturmasını, girdilerinizi özetlemesini ve hatta günlüğünüz ve görevlerinizdeki eğilimleri belirlemenize yardımcı olmasını isteyebilirsiniz. Yanıtları bir belgeye taşıyabilir veya bir görev oluşturabilirsiniz.

ClickUp Brain ile yansıtıcı sorular oluşturun ve günlük trendlerini analiz edin.

ClickUp, kişisel gelişimi günlük verimlilikle zahmetsizce birleştirir. Birden fazla yapılacak listesi uygulaması, dijital günlük, hedef ve alışkanlık takipçisi arasında geçiş yapmak yerine, her şeyin bağlantıda olduğu tek bir yer elde edersiniz.

💡 Bonus: Günlük tutmak tek boyutlu olmak zorunda değildir. İşe giderken düşüncelerinizi kaleme almak veya yazabiliyorsanız konuşmak istiyorsanız, bunu ve daha fazlasını yapabilirsiniz. İşte nasıl: ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint ve bağlantılı tüm uygulamalarınızı + web'i anında arayarak dosyaları, belgeleri ve ek dosyaları bulun.

Talk to Metin özelliğini kullanarak sesli olarak günlük tutma işlemlerinizi yapın, dikte edin ve komut verin — ellerinizi kullanmadan, her yerde.

Tek bir bağlamsal çözümle ChatGPT, Claude ve Gemini gibi birinci sınıf harici AI modellerinden yararlanın. ClickUp Brain MAX 'ı deneyin — işinizi bildiği için sizi gerçekten anlayan AI Süper Uygulamanı. AI araçlarının karmaşıklığını bir kenara bırakın , sesinizi kullanarak günlük yazın, notlar oluşturun ve daha fazlasını yapın. ClickUp Brain MAX'teki Talk to Text ile fikirlerinizi kaydedin ve metinle paylaşım yapın.

Günlük şablonlarıyla başlayın

Ayrıca, sabah kontrolü veya akşam yansıtması gibi beğendiğiniz bir yapı bulursanız, hazır veya özelleştirilebilir ClickUp şablonlarını kullanma seçeneğiniz de vardır.

Örnek, ClickUp Günlük Notlar Şablonu, düşüncelerinizi ve notlarınızı hızlıca yazmanıza, ilerlemenizi izlemenize ve düşüncelerinizi eyleme dönüştürmenize yardımcı olur. Takvim Görünümü'nü kullanarak, günlük hayatınızı son tarihler ve programlarla bir bakışta planlayın.

Ücretsiz şablon edinin ClickUp Günlük Notlar Şablonu ile hızlı notlar ekleyin, ilerlemenizi takip edin ve gününüzü değerlendirin.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Hızlı not alma: Hızlı düşüncelerinizi not alın ve Hızlı düşüncelerinizi not alın ve ClickUp Notepad ile her zaman, her yerden erişin.

Güvenlikli iç gözlem: Tutarlı bir günlük tutma alışkanlığı geliştirmek için otomasyonlu Yineleyen görevlerle gizli alanlar oluşturun.

Kişisel gelişim izleme: ClickUp Goals'ta ölçülebilir hedefler ayarlayarak zihinsel sağlık yolculuğunuzu izleme. ClickUp Goals'ta ölçülebilir hedefler ayarlayarak zihinsel sağlık yolculuğunuzu izleme.

Zamanında hatırlatmalar: ClickUp Hatırlatıcıları ile günlük tutmanın anahtar anları için bildirimler alarak düşüncelerinizi takip edin. ClickUp Hatırlatıcıları ile günlük tutmanın anahtar anları için bildirimler alarak düşüncelerinizi takip edin.

Görsel ilerleme izleme: ClickUp Gösterge Panelleri ile zihinsel sağlık hedeflerinizi takip edin, ayrıntılı, görsel iş yükü analizi ve sağlık kontrolleri görün.

ClickUp sınırları

Bu araç, ilk kez kullanıcılar için başlangıçta bir öğrenme süreci gerektirebilir.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Birkaç yıl önce işimde ClickUp kullanmaya başladım ve o zamandan beri gelecekteki işlerimde de kullanıyorum. Kişisel kullanım için de kullanıyorum: günlük, sağlık takipçisi, kelimenin tam anlamıyla her şey için. Bir kez alıştığınızda, olanaklar sonsuzdur ve bu harika bir araçtır.

Birkaç yıl önce işimde ClickUp kullanmaya başladım ve o zamandan beri gelecekteki işlerimde de kullanıyorum. Kişisel kullanım için de kullanıyorum: günlük, sağlık takipçisi, kelimenin tam anlamıyla her şey için. Bir kez alıştığınızda, olanaklar sonsuzdur ve bu harika bir araçtır.

🎥 İzleyin: ClickUp'ı bullet journal olarak nasıl kullanabilirsiniz?

⚡ Şablon Arşivi: Daha Hızlı İçerik Oluşturma için Ücretsiz İçerik Yazma Şablonları

2. Day One (Bağlamsal hafıza geliştirme özelliği ile gizli günlük tutmak için en iyisi)

Day One aracılığıyla

2011 yılında Bloom Built tarafından piyasaya sürülen Day One, yapılandırılmış, gizli yansıma yoluyla zihinsel sağlığı destekleyen bir günlük uygulama haline gelmiştir. "Bu Gün" özelliği, fotoğraflar, sesler veya konum verileriyle geçmiş girdileri yeniden ortaya çıkararak kullanıcıların duygusal gelişim ve yaşam kalıpları üzerinde düşünmelerini sağlar. Bu, hayatın anlarını derinlemesine yakalamak ve yeniden ziyaret etmek için güvenlik ve yansıtıcılık sunan bir alan arayanlara iyi bir Journey alternatifi sunar.

Aracın ses transkripsiyon özelliği, konuşulan düşünceleri hareket halindeyken metin girdilerine dönüştürmenizi sağlar. Günlüğünüzü sınırsız girdi, fotoğraf, video, ses kaydı, el yazısı notlar veya çizimlerle zenginleştirebilirsiniz.

Day One'ın en iyi özellikleri

Bugün Oluştur Takvim etkinliklerini ve medyayı birleştiren özet görünümü oluşturarak bütünsel bir günlük farkındalık pratiği yapın.

Geçici düşünceleri korumak için sesli metin veya sesli girdiler kaydedin; hareket halindeyken duyguları işlemek için idealdir.

"Bu hafta öğrendiğin bir ders nedir?" gibi özenle seçilmiş sorularla* yansıtıcı yazmaya ilham verin.

Day One'ın sınırları

Kullanıcılar genellikle tutarsız konum güncellemeleriyle karşılaşır; manuel olarak ayarlanan konumlar zamanla tek bir noktaya kayar.

Day One fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: Aylık 2,92 $ (yıllık faturalandırılır)

Day One puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar Day One hakkında ne diyor?

G2 incelemesinde şöyle deniyor:

Kullanımı çok basit ve kullanıma hazır bir girdi var. Az ya da çok yazın, işte bu kadar! Ayrıca, günlük tutma 'serilerini' izliyor (ben 67 satır aralıksız devam ediyorum!).

Kullanımı çok basit ve kullanıma hazır bir girdi var. Az ya da çok yazın, işte bu kadar! Ayrıca, günlük tutma 'serilerini' izliyor (ben 67 satır aralıksız devam ediyorum!).

🌷 Farkındalık İpucu: Kafanızda takılıp kaldığınızı veya duygularınızın sizi sürüklediğini hissettiğinizde, durun ve W. A. K. E. yapın: W: Tanık ("Şu anda içimde neler oluyor?")

A: İzin ver ("Bunu bir süre burada bırakabilir miyim?")

K: Bil ("Gürültünün ötesinde gerçek olan nedir?")

E: Katıl ("En bilinçli bir sonraki adım nedir?")

3. Penzu (Zihinsel sağlıkla ilgili içgörüleri yeniden gözden geçirmek için sürüm geçmişi ile günlük tutmak için en iyisi)

Penzu aracılığıyla

Gizlilik öncelikli bir çevrimiçi günlük platformu olan Penzu, duyguları işleme ve tutarlı yazma yoluyla stresi azaltma için güvenlikli bir alan sunar. "Zaman Kapsülü" özelliği, kullanıcıların gelecekteki kendilerine e-posta ile girdiler göndermelerine olanak tanıyarak, kişisel gelişim üzerine uzun vadeli yansıtmayı teşvik eder ve Journey'in daha acil günlük odaklanmasından ayar yapar.

Daha özelleştirilebilir ve yansıtıcı bir deneyim için, bu araç günlük ve girdi etiketleme, zengin metin biçimlendirme, arama filtreleri ve geçmiş girdilerin yapılandırılmış gezinmesini destekler. Ayrıca, günlük yazma yolculuğunuzu gözden geçirebilmeniz için size geçmiş girdileri e-posta ile gönderen bir "Looking Glass" özelliği de vardır (örneğin, "3 yıl önce yazdıklarınız şunlar").

Penzu'da tüm günlükler ön tanımlı olarak gizlidir ve ücretsiz kullanıcılar için isteğe bağlı Temel Kilit (çift şifre) ve Pro hesaplar için askeri düzeyde 256 bit AES şifreleme mevcuttur.

Penzu'nun en iyi özellikleri

Dikkatinizi dağıtan unsurların olmadığı bir yazma alanı için Zen Modunu etkinleştirin ve duygusal günlük yazarken odaklanmanızı artırın.

Günlükleri kişisel fotoğraflar, günlük kapakları, temalar, yazı tipleri ve renklerle özel hale getirin.

Tutarlı bir günlük tutma alışkanlığı geliştirmek için özel e-posta hatırlatıcıları (günlük/haftalık) ayarlayın.

Penzu'nun sınırları

Bu araç, fotoğraf boyutlandırma ve sayfa renkleri gibi sınırlı özel seçeneklere sahiptir.

Penzu fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Pro: Yıllık 19,99 $

Pro+: Yıllık 4,16 dolar

Penzu puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar Penzu hakkında ne diyor?

Trustpilot'ta bir yorum şöyle diyor:

Penzu, içimden geçenleri dökmek, günümün nasıl geçtiğini yazmak ve kimsenin haberi olmadan notlar almak için harika bir uygulama.

Penzu, içimden geçenleri dökmek, günümün nasıl geçtiğini yazmak ve kimsenin haberi olmadan notlar almak için harika bir uygulama.

📮 ClickUp Insight: Sadece %12'lik bir kesim hedeflerini izlemek için fiziksel günlükler kullanıyor ve şaşırtıcı bir şekilde %38'lik bir kesim ise hiç izleme yapmıyor. Peki ya hedeflerinizi daha hassas ve kolay bir şekilde izleme yapabilseydiniz? Planlayıcının yapısı ile otomasyonun gücünün birleştiği ClickUp'a girin. Görev ve son tarihlerin ayarlanması ile görsel gösterge panolarla ilerlemenin izlenmesine kadar, ClickUp düzenli ve odaklanmış kalmanıza yardımcı olur. AI destekli hatırlatıcılar ve otomatik ş Akışları ile bir daha hiçbir dönüm noktasını kaçırmayacaksınız. 💫 Gerçek Sonuçlar: ClickUp kullanıcıları verimliliklerinde 2 kat artış olduğunu bildiriyor

4. Diarium (Derin hafıza izleme ile konum tabanlı günlük tutmak için en iyisi)

via Diarium

2017'den bu yana cihazlar arası günlük tutma konusunda güçlü bir platform haline gelen Diarium, farklı metin biçimleri ve çeşitli stiller eklemenize ve ellerinizi kullanmadan metin girişi yapmanıza olanak tanır.

Takvim etkinlikleri, hava durumu, Fitbit, Strava, Untappd, GitHub, Trakt, Facebook, Last.fm gibi hizmetlerden verileri otomatik olarak içe aktararak günlük girdilerinizi bağlamla zenginleştirebilirsiniz. Ayrıca, konuşma tanıma özelliğini kullanarak ses-metin dönüştürme ile düşüncelerinizi dikte edebilir ve ellerinizi kullanmadan kolayca günlük yazabilirsiniz.

Diarium'un en iyi özellikleri

Uyku kalitesi veya yaratıcı patlamalar gibi benzersiz alışkanlıkları izlemek için kişiselleştirilmiş grafiklerle özel Takip Etiketleri tasarlayın.

Özel ipuçlarıyla Yılın Günlerini kutlayın ve günlük girdilerinize benzersiz bir bağlam ekleyin.

Gizlilik için uygulamayı şifre, PIN, parmak izi, Touch ID, Face ID veya Windows Hello ile kilitleyin.

Diarium sınırları

Kullanıcılar bazen Chrome'da dosya yükleme sorunlarıyla karşılaşır ve premium çapraz platform iddialarına rağmen manuel telefon güncellemeleri yapmaları gerekir.

Diarium fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Artıları: Özel fiyatlandırma (uygulama içi satın alma olarak mevcuttur)

Diarium puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar Diarium hakkında ne diyor?

Bir Reddit kullanıcısı şöyle diyor

Diarium'u bir yıldır kullanıyorum ve çok seviyorum. Journey ve Journalit gibi diğer günlük uygulamalarını denedikten sonra bu uygulamanın farkına vardım. Bu en iyisi. Yıllık abonelik ücreti ödemek yerine uygulamanın satın alınabilmesini çok seviyorum. Tüm sesli notlarımı telefonuma indirip her ayın sonunda girdilerimi Word dosyaları olarak dışa aktararak verilerimi saklıyorum.

Diarium'u bir yıldır kullanıyorum ve çok seviyorum. Journey ve Journalit gibi diğer günlük uygulamalarını denedikten sonra bu uygulamanın farkına vardım. Bu en iyisi. Yıllık abonelik ücreti ödemek yerine uygulamanın satın alınabilmesini çok seviyorum. Tüm sesli notlarımı telefonuma indirip her ayın sonunda girdiimi Word dosyaları olarak dışa aktararak verilerimi saklıyorum.

📚 Ayrıca okuyun: Verimli bir zihniyet geliştirme ve daha fazlasını başarma yolları

5. Grid Diary (Yazarın blokunu aşmak için günlük tutmaya teşvik eden en iyi uygulama)

grid Diary aracılığıyla

Grid Diary'nin 3×3 ızgara düzeni (merkez hücrede tarih/ruh hali ile), yazarların blokunu azaltmaya ve girdilerin odaklanmasını sağlamaya yardımcı olmak için her girdi için sekiz ayrı ipucunu küçük boyutlu bir biçimde düzenlemek için idealdir.

Günlük, haftalık, aylık ve yıllık girdi şablonları ve ritüellerle zaman içindeki ilerlemenizin izleme imkanı sunan bir günlük ve planlayıcı melezi olarak tasarlanmıştır.

Uygulama, sabah şükran ve başarı günlüklerinden bullet journaling, tezahür günlükleri ve daha fazlasına kadar benzersiz günlük tutma stilinize uyum sağlar. Hatta her girişe gerçek hayattaki bağlamı eklemek için ruh halinizi, hava durumunu, aktivite verilerini (HealthKit aracılığıyla) ve adım veya enerji ölçümlerini bile kaydedebilirsiniz.

Grid Diary'nin en iyi özellikleri

Daha derin bir yansıma için zihin haritası gibi düşüncelerinizi harita yapmak üzere 9 ızgara yapılı bir Mandala düzeni tasarlayın

Yaratıcılığı tetiklemek ve kişisel gelişimi izleme için soru kütüphanesi içeren yönlendirilmiş günlük tutma özelliğini kullanın

Günlük alışkanlıkları ve rutinleri izlemek için bir kontrol sistemi oluşturun, tutarlılığı, farkındalığı ve öz bakımı artırın

Grid Diary sınırları

Bazı kullanıcılar, geçmiş günlükler de dahil olmak üzere, güvenilir olmayan kaydetme nedeniyle sık sık girdilerini kaybettiklerini ve etkili bir destek yanıtı alamadıklarını söylüyorlar

Grid Diary fiyatlandırması

Pro: Aylık 2,99 $, 3 günlük ücretsiz deneme

Premium: 22,99 $/yıl, 14 günlük ücretsiz deneme

Grid Diary puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar Grid Diary hakkında ne diyor?

Google Play'deki bir yorumda şöyle deniyor

Harika bir uygulama. Şükran günlüğü tutmak için çok iyi. Ücretsiz sürüm, uygulama deneyimini azaltmayacak kadar yeterli özelliğe sahip. Seçebileceğiniz ipuçları yardımcı oluyor. Biçimi, düşüncelerinizi düzenlediğiniz hissini vermek için harika. Izgaralar kendi aralarında yeniden düzenlenebilseydi, onları görmek istediğim sırayla ayarlayabilirdim, o zaman mükemmel olurdu. Ama çok da önemli değil. Kesinlikle tavsiye ederim.

Harika bir uygulama. Şükran günlüğü tutmak için çok iyi. Ücretsiz sürüm, uygulama deneyimini azaltmayacak kadar yeterli özelliğe sahip. Seçebileceğiniz ipuçları yardımcı oluyor. Biçimi, düşüncelerinizi düzenlediğiniz hissini vermek için harika. Izgaralar kendi aralarında yeniden düzenlenebilseydi, onları görmek istediğim sırayla ayarlayabilseydim, mükemmel olurdu. Ama çok da zarar vermiyor. Kesinlikle tavsiye ederim.

🧠 İlginç Bilgi: Hans S. Schroder tarafından yürütülen bir çalışmada, beyin aktivitesini gözlemlemek için EEG kullanıldı. Araştırmacılar, endişeler hakkında yazmanın, nötr konular hakkında yazmaya kıyasla, beynin "hata ile ilgili olumsuzluk" sinyallerini (endişe veya dikkat dağınıklığı tetikleyicisi tarafından tetiklenen keskin elektriksel düşüşler) önemli ölçüde azalttığını buldular.

⚡ Şablon Arşivi: Aktiviteleri Verimli Bir Şekilde İzleme İçin Ücretsiz Günlük Kayıt Şablonları

6. Reflectly (Öz farkındalığı artırmak için AI destekli ruh hali izleme için en iyisi)

reflectly aracılığıyla

Reflectly, telefonunuzda veya tabletinizde dostane bir yapay zeka arkadaşı gibi davranan ve yapay zeka tarafından önerilen ipuçları ve sorularla her gün duygularınızı yazmanıza yardımcı olan bir günlük tutma uygulamasıdır. Zaman içinde ruh halinizi izler ve duygusal kalıpları ve tetikleyicileri anlamanıza yardımcı olmak için ilgi çekici görsel grafikler ve trend verileri sunar.

Uygulama ayrıca, zihinsel sağlık yolculuğunuzu desteklemek ve olumlu bir zihniyet oluşturmak için şükran ve farkındalığa odaklanan günlük egzersizler, alıntılar, olumlu ifadeler ve kendi kendine yardım ipuçları gibi pozitif psikoloji unsurlarını da içerir.

Günlük tutma alışkanlığınızı sürdürmenizi teşvik etmek için, günlük tutma alışkanlığınızı sürdürmenize yardımcı olacak seri ve ödül gibi oyunlaştırma unsurları sunar.

Reflectly'nin en iyi özellikleri

Daha derin duygusal keşifler için geçmiş girdilerinize dayalı kişiselleştirilmiş AI önerileri alın

Haftalar boyunca etkinlikler ve duygular arasındaki bağlantıları gösteren ruh hali korelasyon grafiklerini görünür hale getirin

Olumlu bir zihniyet geliştirmek için, olumlu düşünceler gibi günlük farkındalık görevlerini tamamlayın

Reflectly sınırları

Kullanıcılar, güncelleme sonrasında uygulamanın sık sık çöktüğünü ve biyometrik hatalar verdiğini bildiriyor. Profil, birkaç girdi yapılmasına rağmen sıfır veri gösteriyor

Reflectly fiyatlandırma

Ücretsiz (uygulama içi satın alımlar ile)

Reflectly puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar Reflectly hakkında ne diyor?

Bir Google Play kullanıcısı şöyle diyor

Genel olarak çok iyi. Ücretsiz olan ve her günle ilgili çeşitli sorular soran, pozitif kalmak için ipuçları veren "temel" günlük tutma deneyimi var. "Premium" deneyim, günlüğün büyük bir kısmında 100'den fazla karakter kullanmanıza izin veriyor (diğeri izin vermiyor) ve daha kişisel içgörüler sunuyor. Genel olarak, premium sürümün gerekli olduğunu düşünmüyorum ve sürekli satın almanızı istemiyor. Çok beğendim!

Genel olarak çok iyi. Ücretsiz olan ve her günle ilgili çeşitli sorular soran, pozitif kalmak için ipuçları veren "temel" bir günlük deneyimi var. "Premium" deneyim, günlüğün büyük bir kısmında 100'den fazla karakter kullanmanıza izin veriyor (diğeri izin vermiyor) ve daha kişisel içgörüler sunuyor. Genel olarak, premium sürümün gerekli olduğunu düşünmüyorum ve sürekli satın almanızı istemiyor. Çok beğendim!

Dostça bir ipucu: Düşüncelerinizi hemen kimseyle paylaşım yapmak istemiyorsanız, yapay zekaya güvenebilirsiniz. Basitçe şunu sorun: "[Duygu] hissediyorum. Yargılamadan, yüzeyin altında neler olup bittiğini anlamama yardımcı olabilir misin?"

📚 Ayrıca okuyun: Hedef Ayar için Azaltma Teorisini Kullanma

7. Daylio (En az yazıyla ruh halini izleme için en iyisi)

daylio aracılığıyla

Daylio, günlük tutmak için görsel, simge tabanlı bir arayüz kullanır. Tam girdiler yazmak yerine, ruh halinizi kaydedebilir ve önceden ayarlanmış etkinlikleri seçebilirsiniz. Bu, ruh hali kaydını telefonunuzda simgeler ve seri zorluklarla eğlenceli bir oyuna dönüştürür.

Özel hedefler (örneğin "8 saat uyku" veya "yürüyüşe çıkmak") oluşturabilir ve bunları günlük seriler ve hatırlatıcılarla izleme yapabilirsiniz. Uygulamanın ruh haliniz ve günlük aktiviteleriniz arasındaki kalıpları kolay okunur grafikler ve istatistiklerle otomatik olarak izlemesi, bireysel alışkanlıklarınızın zihinsel sağlığınızı nasıl etkilediğini belirlemenize yardımcı olur.

Daylio'nun en iyi özellikleri

"Year in Pixels" ısı haritası tarzı görünümle yılınızı bir bakışta keşfedin

Hedeflerinizi ve alışkanlıklarınızı takip ederek , zaman içinde tutarlılık oluşturmak için hatırlatıcılar ve uyarılar kullanın

Terapistlerle paylaşım için ayrıntılı bir duygusal genel bakış içeren yıllık ruh hali raporu oluşturun

Daylio'nun sınırları

Bazı kullanıcılar, gece yarısından sonra kaydedilen girdilerin kaydedilememesi nedeniyle seri ilerlemenin kaybolduğunu bildiriyor

Daylio fiyatlandırması

Ücretsiz

Daylio puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar Daylio hakkında ne diyor?

Bir Reddit kullanıcısı şöyle diyor

2018 yılında kullanmaya başladım ve günde birkaç kez izleme yaptım. Şimdi daha çok günlük gibi kullanıyorum. Her şeyi izlemeyorum, sonra belki bir paragraf yazıyor veya resimler ek dosya. Anılarım daha sonra geri geldiğinde ve o zamandan bu yana ne kadar yol katettiğimi görebildiğimde çok mutlu oluyorum.

2018 yılında kullanmaya başladım ve günde birkaç kez izleme yaptım. Şimdi daha çok günlük gibi kullanıyorum. Her şeyi izlemeyorum, sonra belki bir paragraf yazıyor veya resimler ek dosya. Anılarım daha sonra geri geldiğinde ve o zamandan bu yana ne kadar yol katettiğimi görebildiğimde çok mutlu oluyorum.

🧠 Dostça bir tavsiye: Liderler neden günlük tutmalı? Araştırmalar, olağanüstü liderlerin düşünmek için zaman ayırdıklarını ortaya koymuştur. Başarıları, benzersiz bakış açılarına erişme ve bunu her gün kararlarına ve anlamlandırma süreçlerine yansıtma becerilerine bağlıdır.

8. Seyahat Günlükleri (Basılı hatıralarla seyahat hikayeleri anlatmak için en iyisi)

travel Diaries aracılığıyla

Genel günlük uygulamalarının aksine, Travel Diaries özellikle seyahatleri belgelemek için tasarlanmıştır. Kullanıcıların tarih, varış noktası veya seyahat programına göre düzenlenmiş girdilerle yapılandırılmış seyahat günlükleri oluşturmasına olanak tanır.

Girişler, gerçek bir seyahat dergisi gibi tasarlanmış olup, metin, fotoğraf ve haritaları zarif, kaydırılabilir dijital günlükler halinde birleştirerek günlüğünüzü daha çok özenle hazırlanmış bir seyahat hikayesi gibi hissettirir. İşinizi çevrimiçi olarak kaydedebilir ve fiziksel bir kitaba dönüştürülmesini ve evinize teslim edilmesini seçebilirsiniz.

Etkileşimli haritalara coğrafi etiketler ve konum işaretleri ekleyerek rotanızı görsel olarak takip edin ve her girişe, olayın gerçekleştiği yeri gösteren zengin bir mekansal bağlam ekleyin. Günlüklerinizi gizli tutabilir, seçtiğiniz arkadaşlarınız veya aile üyelerinizle paylaşım yapabilir ya da seyahat influencer'ıysanız seyahat blogları olarak herkese açık olarak yayınlayabilirsiniz.

Seyahat Günlüklerinin en iyi özellikleri

Seyahat iğnesi özelliği ile seyahat rotalarınızı etkileşimli bir harita üzerinde işaretleyin ve gittiğiniz her yeri işaretleyin

Günlüklerin tamamını veya tek tek bölümlerini çevrimiçi bloglar olarak yayınlayarak seyahat hikayelerinizi seçerek paylaşım yapın

Dijital günlüğünüzü profesyonelce basılmış bir kitaba dönüştürün ve maceralarınızın somut bir hatırasını yaratın

Seyahat Günlüklerinin sınırları

Bazı kullanıcılar, çevrimdışı kullanımın olmaması ve çevrimiçi olduğunda senkronizasyon seçeneğinin bulunmamasından şikayetçi

Seyahat Günlükleri fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Temel : Kullanıcı başına aylık 13,99 $

Çevrimiçi : Kullanıcı başına aylık 39,99 $

Baskı: Kullanıcı başına aylık 69,99 $

Seyahat Günlükleri puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar Seyahat Günlükleri hakkında ne diyor?

Bir Trustpilot kullanıcısı şöyle diyor:

Şirketten beş adet günlük sipariş ettim. Kitapların boyutu küçük ve parlak, rafım için mükemmel bir boyut. Çok zarif görünüyorlar. Tatillerim arttıkça sipariş vermeye devam edeceğim.

Şirketten beş adet günlük sipariş ettim. Kitapların boyutu küçük ve parlak, rafıma tam uyuyor. Çok zarif görünüyorlar. Tatillerim arttıkça sipariş etmeye devam edeceğim.

📚 Ayrıca Okuyun: Seyahat Planlama ve Güzergâh Yönetimi için En İyi Wanderlog Alternatifleri

9. Dabble Me (Anıları saklamak için e-posta tabanlı günlük tutmaya en uygun seçenek)

Dabble Me aracılığıyla

Dabble Me, her gün gelen kutunuza e-posta göndererek, basit bir cevapla gününüzü yansıtmanızı isteyen açık kaynaklı bir günlük tutma uygulamasıdır.

Özel bir uygulamanıza ihtiyaç duymadan yaşam etkinliklerini belgelemek için hafif bir yol sunar ve e-postayı tercih edenler için caziptir. Ayrıca, e-postaların sıklığını günlükten aylık olarak ayarlayabilir ve günlük tutma ritminizi kontrol edebilirsiniz.

Aynı tarihteki geçmiş girdilerle keyifli geri dönüşler elde ederek, zaman içindeki büyüme, değişiklikler ve kalıplar üzerinde düşünmenize ve nostaljik, duygusal bir bağlantı kurmanıza yardımcı olur. Araç minimalist bir felsefeyi takip eder, bu nedenle seri, hedef veya gösterişli gösterge panelleri sunmaz. Verimlilik izleme yerine, huzurlu bir iç gözlem için tasarlanmıştır.

Dabble Me'nin en iyi özellikleri

Spotify parçalarını girdilerinize ekleyerek, yansımalarınıza müzikal bir boyut katın.

OhLife, Ahhlife ve Trailmix gibi hizmetlerden yapıştırılmış girişleri içe aktarın. life, günlük tutma geçmişinizi birleştirin

Günlüğünüzü kolayca düzenlemek ve aramak için etiketlere "seyahat" veya "aile" gibi anahtar kelimeler ekleyin.

Dabble Me sınırlaması

Özel özelleştirme özellikleri minimum düzeydedir, bu da daha fazla kontrol isteyen kullanıcılar için kişiselleştirme olanaklarını sınırlayabilir.

Dabble Me fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Pro: Aylık 4 dolar

Dabble Me puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

💡 Profesyonel İpucu: 10-15 dakikalık bir zamanlayıcı ayarlayın ve aklınızdan geçen her şeyi yazın. Düzenlemeyin, düzenlemeyin veya yazım kuralları hakkında endişelenmeyin. Rastgele düşünceler, endişeler, görevler, fikirler, hayal kırıklıkları, hatırlamanız gereken şeyler ve düşündüğünüz kişiler, kelimenin tam anlamıyla beyin fırtınasında aklınıza gelen her şeyi dahil edin. Hedef, zihinsel yükü zihninizden kağıda aktarmaktır.

10. Evernote (Verimliliği artırmak için gelişmiş not alma için en iyisi)

Evernote aracılığıyla

Evernote, akıllı arama ve görev yönetimi ile günlük tutmayı geliştirerek, zihinsel sağlık hedeflerine odaklanmayı ve zamanla verimliliği artırmayı kolaylaştırır. Günlüklerinizi herhangi bir biçimde tutabilirsiniz (yazın, dikte edin, ek dosya ekleyin, el yazısı notları tarayın veya fotoğraf ekleyin) ve girdilerinizi daha dinamik hale getirebilirsiniz.

Kişisel, şükran, seyahat, iş vb. gibi ayrı günlükler tutmayı seviyorsanız, Evernote, ayrıntılı kategorizasyon için defterler, etiketler ve yığınlar kullanarak günlük girdilerinizi düzenlemenizi sağlar.

Aracın güçlü arama özellikleri, el yazısı notlar, PDF'ler ve görüntüler dahil olmak üzere geçmiş günlük girdilerini kolayca bulmanızı sağlar.

Evernote'un en iyi özellikleri

AI destekli arama özelliğini kullanarak doğal dilde sorular sorun ve notlarınızdan, PDF'lerinizden, resimlerden ve el yazılarından alınan cevapları alın.

50'den fazla dili destekleyen AI Transcribe ile medya dosyalarını otomatik olarak düzenleyebileceğiniz metne dönüştürün.

Tablo, kontrol listeleri ve kod blokları dahil olmak üzere zengin biçim seçenekleriyle notlarınızı özel hale getirin.

Evernote sınır

Bazı kullanıcılar, ücretli yükseltmeleri ve tek cihaz senkronizasyon sınırlarını zorlayan ücretsiz sürüm pop-up'larının sık sık çıktığını bildiriyor.

Evernote fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Kişisel : Kullanıcı başına aylık 14,99 $

Profesyonel : Kullanıcı başına aylık 17,99 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Evernote puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4. 4/5 (8.000'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Evernote hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor

Evernote hesabımda neredeyse her şeyi kaydedebilirim: yazdığım notlar, web sitesi kesikleri, PDF dosyaları, resimler. Web Clipper ve "Gelen Kutusu'na e-posta gönder" özellikleri benim için özellikle kullanışlı.

Evernote hesabımda neredeyse her şeyi kaydedebilirim: yazdığım notlar, web sitesi kesikleri, PDF dosyaları, resimler. Web Clipper ve "Gelen Kutusu'na e-posta gönder" özellikleri benim için özellikle kullanışlı.

📚 Ayrıca okuyun: En iyi Evernote alternatifleri ve rakipleri

ClickUp ile Düşüncelerinize Güvenli Bir Yuva Sağlayın

Günlük tutmanın güzelliği, sizden mükemmel olmanızı istememesi, sadece anda olmanızı istemesi. Ve eğer bu anda olmayı gerçekten destekleyen bir alan arıyorsanız, ClickUp tam size göre olabilir.

ClickUp Belge ile, şükran liste, günlük kontrol veya uzun, filtrelenmemiş zihin dökümü gibi yansıtma için temiz, özelleştirilebilir bir alan elde edersiniz.

ClickUp görevi, sizi doğru yolda tutan ruh hali izleme ve alışkanlık döngüleri ile günlük tutmayı rutininize entegre etmenize yardımcı olur.

Ve takıldığınızda, ClickUp Brain size gerçekten neler olup bittiğini anlamanıza yardımcı olacak düşünceli ipuçları, yansımalar ve hatta özetler sunar. Hareket halindeyken hızlıca düşüncelerinizi not etmek için ClickUp Notepad, not alıp nefes alabileceğiniz sakin bir alan sunar.

Tüm günlük tutma ihtiyaçlarınız için tek bir platform. ClickUp'a şimdi kaydolun!