devOps takımları için en iyi 13 yazılım dağıtım aracı (2025)

Kod yazdınız, tüm testleri geçtiniz ve şimdi sıra uygulamaya geldi. Ancak maalesef işler o kadar basit değil.

Tek bir yanlış yapılandırma, cuma gününüzü yangın tatiline çevirebilir. Bu nedenle doğru dağıtım aracı, güvenlik ağınız ve bazen hafta sonunuzu kurtaran bir araç olabilir.

Bu blog yazısında, DevOps takımlarının güvenle sürüm yayınlamasına yardımcı olan en iyi yazılım dağıtım araçlarından bazılarını bir araya getirdik. Ayrıca, takımların ClickUp'ı kullanarak yazılım geliştirme sürecini verimli bir şekilde bir araya getirebileceklerini de göstereceğiz. 🎯

En iyi yazılım dağıtım araçlarının hızlı bir karşılaştırması:

Araç En uygun En iyi özellikler Fiyatlandırma* Jenkins Küçük geliştirme takımlarından büyük kurumsal CI kurulumlarına kadar esnek eklenti seçenekleriyle son derece özelleştirilebilir CI/CD ardışık düzenleri Kapsamlı uzantı ekosistemi, bildirimsel ve komut dosyası tabanlı ardışık düzenler, yüzlerce ücretsiz araçla entegrasyonlar Ücretsiz *gitLab CI/CD GitLab repo'larını kullanan kod düzenleyicileri ve büyük kurumsal işletmeler için kod yönetimi ve CI/CD'yi birleştiren tek bir DevOps platformu Git sürüm kontrol sistemleri, otomatik DevOps ardışık düzenleri ve istek tabanlı ş Akışı ile yerleşik CI/CD Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli plan, kullanıcı başına aylık 29 $'dan başlar CircleCI Hız ve verimliliğe odaklanan çevik takımlar için hızlı paralel yürütme ile performans odaklı derlemeler Önbellekleme ve paralellik desteği, yeniden kullanılabilir yapılandırmalar için orb'lar, yerel Docker desteği Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli plan, kullanıcı başına aylık 15 $'dan başlar Azure DevOps Microsoft teknoloji yığını kullanan kurumsal geliştirme takımları için uçtan uca geliştirme yaşam döngüsü yönetimi Azure Pipelines, sürüm yönetimi, Azure hizmetleriyle yerel entegrasyonlar ve Microsoft Configuration Manager Özel fiyatlandırma AWS CodeDeploy AWS yerel ve hibrit altyapı takımları için Amazon EC2, Lambda ve şirket içi sunuculara otomatik dağıtımlar Yerinde ve mavi/yeşil dağıtımlar, yerel AWS hizmeti entegrasyonları, yaşam döngüsü etkinlik kancaları Özel fiyatlandırma Octopus Deploy Kontrollü, tekrarlanabilir sürümler gerektiren takımlar için otomasyonlu sürüm düzenleme ve altyapı koordinasyonu DevOps otomasyonu, çoklu kiracılı dağıtımlar ve sürümlenmiş uygulama paketleri için çalışma kitapları Ücretsiz plan yok; Ücretli planlar 10 proje için yıllık 360 $'dan başlar Argo CD K8s kullanan platform mühendisliği ve DevOps takımları için bildirimsel senkronizasyon özelliğine sahip GitOps tabanlı Kubernetes dağıtımları App-of-Apps modeli, bildirimsel Git senkronizasyonu, otomasyonlu sapma algılama Ücretsiz Ansible Filo yönetiminden sistem yöneticileri ve altyapı takımları için provizyon, dağıtım ve yapılandırma yönetimi için aracısız otomasyon Playbook tabanlı otomasyon, YAML tabanlı bildirimsel yapılandırmalar, aracısız SSH yürütme Özel fiyatlandırma TeamCity Esneklik ve kontrol arayan mühendislik takımları için derin yapı özel özelleştirme ve paralelleştirme ile sürekli entegrasyonlar Zincirler ve anlık bağımlılıklar oluşturun, ajan havuzu oluşturun, Kotlin tabanlı boru hattı yapılandırmaları yapın Ücretsiz plan yok; Ücretli planlar üç kullanıcı için aylık 18 $'dan başlar Atlassian Bamboo Atlassian araçlarını zaten kullanan takımlar için Jira ve Bitbucket ile entegre CI/CD Özellik oluşturma için dalları planlayın, sıkı Jira/Bitbucket entegrasyonları ve dağıtım projeleri gerçekleştirin Ücretsiz plan yok; Ücretli planlar kullanıcı başına yıllık 1.200 $'dan başlar Chef Altyapıyı kod olarak yöneten operasyon takımları için politika tabanlı altyapı otomasyonu Yemek tarifleri ve tarifler, Chef Infra ve Chef Otomasyon, uyumluluk denetimi Ücretsiz plan yok; Ücretli planlar yıllık 59 $'dan başlar Puppet Karma ortamlarda, karmaşık altyapıyı yöneten büyük BT kuruluşları için sistem yapılandırmasının uygulanması İdempotent yapılandırma dili, Puppet Forge modülleri, rol tabanlı erişim denetimi Özel fiyatlandırma Spinnaker AWS, GCP, Azure veya K8s'de dağıtım yapan takımlar için gelişmiş dağıtım stratejileriyle çoklu bulut sürekli teslimat Mavi/yeşil ve kanarya dağıtımları, manuel değerlendirme aşamaları, sürekli dağıtım özellikleri, merkezi çoklu bulut kontrolü Ücretsiz

DevOps araçlarını değerlendirirken, çeşitli ortamlarda sürüm hızı, kararlılık ve görünürlük üzerinde doğrudan etkisi olan özelliklere öncelik verin. Aşağıdakileri arayın:

pipeline esnekliği: *Çeşitli dağıtım ihtiyaçları için çok aşamalı ş Akışları, koşullu adımları ve özel tetikleyicileri destekler

çoklu bulut destek: *İş akışlarını yeniden yazmaya gerek kalmadan AWS, Azure, Google Cloud veya Kubernetes'te tutarlı dağıtımlar sağlar

*geri alma mekanizmaları: Dağıtım hataları durumunda otomatik veya manuel geri alma seçenekleri sunar

altyapı olarak kod destek: *Yapılandırma ve dağıtım mantığının sürüm kontrolüne tabi tutulmasını sağlar

i̇zleme araçlarıyla entegrasyon: *Prometheus, Datadog veya New Relic ile bağlantı kurarak dağıtımın etkisini gerçek zamanlı olarak izleme

*erişim kontrolü ve onaylar: Rol tabanlı erişim kontrolleri, manuel geçitler ve kısıtlı dağıtım pencereleri uygulayarak riski azaltır

Artefakt yönetimi: Dağıtılabilir bileşenlerin paketlenmesini ve izlemesini yöneterek ortamlar arasında tekrarlanabilirliği sağlar

Bir yazılım geliştiricisinin hayatı belirsizdir. Bir an temiz kodunu birleştirirken, bir sonraki an saat 2'de uyanmış, başarısız bir dağıtımı çözmeye çalışıyorsunuz.

Bu sorunların üstesinden gelmenize yardımcı olmak için en iyi yazılım dağıtım araçlarını seçtik. 👇

1. Jenkins (Eklenti esnekliği ile son derece özelleştirilebilir CI/CD boru hatları için en iyisi)

jenkins aracılığıyla

Jenkins, takımların uygulamaları tutarlı bir şekilde oluşturmasına, test etmesine ve dağıtmasına olanak tanıyan açık kaynaklı bir otomasyon sunucusudur.

Sürekli entegrasyon (CI) ve sürekli teslimat (CD) ş Akışlarının arkasındaki motor görevi görür ve tekrarlayan geliştirme görevlerini otomasyonla gerçekleştirir.

Uzantılığı, takımların Jenkins'i yazılım geliştirme yaşam döngüsündeki hemen hemen tüm araçlarla entegre etmesine olanak tanır. Ayrıca, komut dosyası veya bildirimsel ardışık düzenler kullanarak özel dağıtım ş akışları tanımlayabilir, birden çok ortamı yönetebilir ve Docker, Kubernetes ve bulut sağlayıcıları gibi araçlarla entegre edebilirsiniz.

Jenkins'in en iyi özellikleri

Jenkins Pipelines'ı kullanarak CI/CD ş akışlarını kod olarak tanımlayın, sürüm kontrolü ve tekrarlanabilir dağıtımlar gerçekleştirin

Bulut hizmetleri, sürüm kontrolü, konteyner araçları, otomatik test çerçeveleri ve daha fazlasıyla bağlantı kuran 1.800'den fazla eklenti ile fonksiyonelliği genişletin

Birden fazla makinede (ajan) işleri çalıştırarak büyük ölçekli projeler için bekleme sürelerini azaltın

Jenkins X ile GitOps ş akışlarını kullanarak dağıtım yapın ve uygulamaları ortamlar arasında otomatik olarak yükseltin

Jenkins sınırları

İlk kurulum ve yapılandırma karmaşık olabilir

Açık kaynak kodlu olduğu için resmi müşteri desteği yoktur

Jenkins fiyatlandırması

Ücretsiz

Jenkins puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (500'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Jenkins hakkında ne diyor?

G2 incelemesinden alıntı:

Jenkins açık kaynaklıdır ve ekosistemimizde uygulaması çok maliyetli değildir. İlk kurulum çok zaman ve çaba gerektirir. Pipelines'ı manuel olarak hata ayıklamak ve sorunları çözmek zorunda kalacağımız durumlar olacaktır.

Jenkins açık kaynaklıdır ve ekosistemimizde uygulaması çok maliyetli değildir. İlk kurulum çok zaman ve çaba gerektirir. Pipelines'ı manuel olarak hata ayıklamak ve sorunları çözmek zorunda kalacağımız durumlar olacaktır.

2. GitLab CI/CD (kod yönetimi ve CI/CD'yi birleştirmek için en iyisi)

gitLab aracılığıyla

GitLab CI/CD, GitLab platformuna sıkı bir şekilde entegre edilmiştir ve takımların otomatik dağıtım süreçlerini kaynak kodlarıyla birlikte tanımlamasına, çalıştırmasına ve yönetmesine olanak tanır.

Geliştiriciler, işleri, aşamaları ve yürütme koşullarını tanımladıkları .gitlab-ci.yml dosyası aracılığıyla ardışık düzenleri yapılandırır. Ayrıca, paralel ve sıralı iş yürütmeyi de destekler. Ayrıca, GitLab Duo, üretkenliği ve güvenliğini artırmak için kod önerileri ve güvenlik açığı açıklamaları gibi yapay zeka yeteneklerini doğrudan geliştirici ş Akışına entegre eder.

GitLab CI/CD'nin en iyi özellikleri

Konteynerler, kabuklar ve sanal makineler için destek ile platformlar arasında GitLab tarafından barındırılan veya özel çalıştırıcılara işler atayın

Pipeline'ları push'larda, birleştir isteklerinde veya zamanlamalarda otomatik olarak yürütün, yazılım geliştirme zorluklarının üstesinden gelin

Ortam değişkenlerini ve korumalı kimlik bilgilerini günlüklerde veya yapılandırmalarda ifşa etmeden işlere ekleyin

Derleme, test ve dağıtım aşamalarında commitlerin ilerlemesini görselleştirin

GitLab CI/CD sınırları

Halka açık açık kaynak işbirliği veya topluluk görünürlük için ideal değildir

Ücretsiz sürüm oldukça cömert olsa da, bazı gelişmiş güvenlik ve dağıtım özellikleri yalnızca daha yüksek ücretli sürümlerde mevcuttur

Bazı yeni özellikler (CI/CD değişkenleri gibi) ayarlarda gizlidir, bu da yeni kullanıcılar için konumunu bulmayı zorlaştırır

GitLab CI/CD fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: Özel fiyatlandırma

Ultimate: Özel fiyatlandırma

GitLab CI/CD derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (840+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (1.100'den fazla yorum)

3. CircleCI (Hızlı paralel yürütme ile performans odaklı derlemeler için en iyisi)

circleCI aracılığıyla

CircleCI, basit bir YAML yapılandırması kullanarak kendi barındırılan veya bulut ortamlarındaki ardışık düzenleri destekler. Manuel kurulum gerektirmeden Docker konteynerleri, Linux VM'leri veya macOS makineleri içinde işleri çalıştırabilirsiniz.

CircleCI'nin anahtar bir özelliği, karmaşık entegrasyonları basitleştirmek ve boru hattı tanımlarındaki tekrarlayan kodları azaltmak için kullanılabilen, paylaşılabilir CircleCI yapılandırma paketleri olan Orbs'dur.

Platform, paralel yürütme, kaynak ölçeklendirme ve özel ş akışlarını destekleyerek mobil uygulamalardan altyapı kodlarına kadar her şeyi yönetmenizi sağlar.

CircleCI'nin en iyi özellikleri

Otomatik test bölme özelliğini kullanarak birden fazla bilgisayarda büyük test paketlerini hızlandırın

Günlük görevler ve araç entegrasyonları için yeniden kullanılabilir, sürümlenmiş yapılandırma snippet'leri ekleyin

Insights gösterge paneli kullanarak iş sürelerini, hata eğilimlerini ve başarı oranlarını izleyin

Maliyet veya performans ölçütlerini optimize etmek için her adım için belirli hesaplama sınıfları atayın

Derleme ortamına doğrudan SSH erişimi ile başarısız işleri verimli bir şekilde hata ayıklayın

CircleCI sınırları

Çok karmaşık, kurumsal düzeyde dağıtım ş akışlarını birçok manuel aşama ile uygulamak zor olabilir

Performans gerektiren işler daha yavaş çalışma süreleri veya kuyruk gecikmeleriyle karşılaşabilir

CircleCI fiyatlandırması

Ücretsiz

performans: *Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Ölçek: Özel fiyatlandırma

CircleCI puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (90+ yorum)

Gerçek kullanıcılar CircleCI hakkında ne diyor?

G2'de yayınlanan bir yorumda şöyle deniyor:

Kullanıcı arayüzü harika. Tüm docker özellikleri ve farklı seçeneklerle CI boru hattının ayarı, CI boru hattınızda bulunması gereken harika bir seçenek haline getiriyor... Bazen CI kurulum bazı güncellemeler gerektirir (bazı eski sürümler desteklenmez hale gelir, vb.)

Kullanıcı arayüzü harika. Tüm docker özellikleri ve farklı seçeneklerle CI boru hattının ayarı, CI boru hattınızda bulunması gereken harika bir seçenek haline getiriyor... Bazen CI kurulum bazı güncellemeler gerektirir (bazı eski sürümler desteklenmez hale gelir, vb.)

4. Azure DevOps (Microsoft'ta geliştirme yaşam döngüsü yönetimi için en iyisi)

azure DevOps aracılığıyla

Microsoft ekosisteminin bir parçası olan Azure DevOps, sürüm kontrolü, CI/CD ardışık düzenleri, test planları ve artefakt yönetimini bir araya getirir. Takımların, işbirliği için kullandıkları platformun içinde otomatikleştirilmiş yazılım dağıtım süreçlerini tanımlamasına ve yönetmesine olanak tanır.

*azure Pipelines, hem klasik, GUI tabanlı boru hattı oluşturmayı hem de modern YAML tabanlı 'pipeline-as-kod' tanımlarını destekler. Bu esneklik, farklı uzmanlık düzeylerine sahip takımlar için erişilebilir olmasını sağlar.

Sürüm geçişleri gibi yerleşik özelliklerle, yazılımın nasıl oluşturulduğu ve gönderildiği üzerinde tam kontrol sahibi olursunuz.

Azure DevOps'un en iyi özellikleri

Tek bir boru hattından Azure, AWS, GCP veya şirket içi sunuculara sürüm yayınlayın

Planlamadan dağıtıma kadar tüm uygulama yaşam döngüsünü tek bir pakette yönetin

NuGet, npm ve Maven gibi paketleri doğrudan Azure Artifacts 'tan yayınlayın ve kullanın

Özellik taleplerinden üretim sürümüne kadar izlenebilirliği sağlamak için manuel dağıtımları Pano 'da takip edin

Azure DevOps sınırları

Kullanıcılar, maliyetleri tahmin etmede ve beklenmedik ücretlerde zorluk yaşadıklarını bildiriyor

Bazı kullanıcılar performans sorunları veya kesinti yaşadı

Çoklu bulut destek güçlü olsa da, en sorunsuz ve zengin özellikli deneyim genellikle Azure'a dağıtım yaparken elde edilir

Azure DevOps fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Azure DevOps derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (580+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (140+ yorum)

5. AWS CodeDeploy (EC2, Lambda ve şirket içi ortamlarda otomasyonlu dağıtımlar için en iyisi)

aWS CodeDeploy aracılığıyla

AWS CodeDeploy, AWS geliştirici araçları paketinin bir parçası olan yönetilen dağıtım otomasyon hizmeti. Manuel müdahaleye gerek olmadan EC2, Lambda ve şirket içi sunucularda dağıtımları yönetir.

Bu, tam bir CI/CD platformu değil, dağıtım aşamasına odaklanmış özel bir araçtır. Yapılandırma dosyalarını kullanarak kodun nasıl yükleneceğini, kancaların ne zaman çalışacağını ve trafiğin nasıl yönlendirileceğini kontrol eder.

Bu araç, yerinde ve mavi/yeşil dağıtımları destekler, AWS CodePipeline ile entegre olur ve geri alma işlemlerini otomasyonla gerçekleştirerek kesinti süresini en aza indirir.

AWS CodeDeploy'un en iyi özellikleri

AppSpec dosyası ile yaşam döngüsü kancalarını kontrol edin ve her dağıtım aşaması için komut dosyalarını belirleyin

Çalışma sürenize ve risk toleransınıza göre mavi/yeşil veya kanarya gibi dağıtım yöntemlerini seçin

Yerleşik durum kontrolleriyle filo durumunu izleyin ve düzeltici önlemler alın

Metrikler tanımlanan eşikleri aşarsa, CloudWatch Alarmları kullanarak geri almaları otomatik olarak tetikleyici olarak kullanın ve son kararlı sürüme geri dönün

AWS CodeDeploy sınırları

Kapsamlı raporlama, hata ayıklama ve izleme özellikleri eksik

Öncelikle AWS ortamları için tasarlanmıştır; hibrit veya çoklu bulut dağıtımları için ideal değildir

AWS CodeDeploy fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

AWS CodeDeploy puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (60+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar AWS CodeDeploy hakkında ne diyor?

G2 incelemesine göre:

AWS CodeDeploy beklentilerimizi aştı. Dağıtım sürecimizi basitleştirdi, manuel hataları azalttı ve uygulamalarımızın güvenilirliğini artırdı. Esnekliği, ölçeklenebilirliği ve diğer AWS hizmetleriyle entegrasyonları sayesinde CodeDeploy, sürekli teslimat ş Akışımızda vazgeçilmez bir araç haline geldi. Sağlam ve otomasyonlu bir dağıtım çözümü arayan herkese şiddetle tavsiye ederiz.

AWS CodeDeploy beklentilerimizi aştı. Dağıtım sürecimizi basitleştirdi, manuel hataları azalttı ve uygulamalarımızın güvenilirliğini artırdı. Esnekliği, ölçeklenebilirliği ve diğer AWS hizmetleriyle entegrasyonları sayesinde CodeDeploy, sürekli teslimat ş Akışımızda vazgeçilmez bir araç haline geldi. Sağlam ve otomatik bir dağıtım çözümü arayan herkese şiddetle tavsiye ederiz.

6. Octopus Deploy (Sürüm düzenleme ve altyapı koordinasyonu için en iyisi)

octopus Deploy aracılığıyla

Octopus Deploy, büyük ölçekli sürekli yazılım teslimatını basitleştirmeye odaklanır. CI araçlarınızın bıraktığı yerden devralarak Kubernetes, çoklu bulut ve şirket içi ortamlara dağıtımları otomatikleştirir.

Platform, dağıtım sürecini, altyapıyı ve sürüm yaşam döngüsünü bir kez tanımladığınız ve ardından bu modeli sonraki tüm dağıtımlar için kullandığınız model tabanlı bir yaklaşım kullanır. Ayrıca, özel komut dosyalarını yeniden kullanılabilir süreçler, ortam modelleme ve yerleşik sürüm yönetimi ile değiştirerek yazılım proje yönetimini kolaylaştırır.

Octopus Deploy'un en iyi özellikleri

Birden fazla bölge, özel veya yapılandırmada Ortamlar ve Kiracılar ile karmaşık dağıtımları modelleyin

Tutarlı kurallar, onaylar ve zamanlama kullanarak Lifecycle ve Channels ile promosyonları otomasyon edin

Ayrıntılı izinler ve ayrıntılı denetim günlükleri ile güvenlik ve uyumluluğu sağlayın

Bağlam farkındalı hata tanılama ve düzeltme önerileri için Octopus AI Assistant'ı kullanarak dağıtım hatalarını analiz edin

Octopus Deploy sınırları

Bu, hepsi bir arada bir çözüm sağlayıcı olmak yerine DevOps araç zincirine başka bir yazılım ekleyen özel bir dağıtım aracıdır

Çoklu kiracı dağıtımları gibi belirli yapılandırmalar hantal gelebilir

Octopus Deploy fiyatlandırması

*başlangıç: 10 proje için yıllık 360 $

*profesyonel: 20 proje için yıllık 4.170 $

*enterprise: 100'den fazla proje için yıllık 23.400 $

Octopus Deploy puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (50+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (50'den fazla yorum)

7. Argo CD (Bildirimsel senkronizasyonlu GitOps tabanlı Kubernetes dağıtımları için en iyisi)

argo CD aracılığıyla

Argo CD, Git deposundan kümelerinize istenen uygulama durumunu sürekli olarak senkronizasyon eden Kubernetes tabanlı bir dağıtım denetleyicisidir. Git'i tek doğru kaynak olarak kabul eder ve sapma tespit edildiğinde senkronizasyonu otomasyon eder.

Görsel kullanıcı arayüzü, uygulamanın durumunu, dağıtım geçmişini ve tüm yapılandırma sapmalarını net bir görünümde gösterir. Helm, Kustomize ve diğer yapılandırma yazılımı dağıtım araçlarını destekleyen bu araç, bildirimsel olarak çalışır, manifestolardaki tüm değişiklikleri izler ve iş yüklerini günceller.

Argo CD'nin en iyi özellikleri

Uygulama durumunun otomatik senkronizasyonunu gerçekleştirerek, canlı Kubernetes durumunuzun her zaman Git tarafından tanımlanan istenen durumla eşleşmesini sağlayın

Uygulama projeleri aracılığıyla çoklu ortamda dağıtımları yönetin ve uygulamaları mantıksal sınırlar altında gruplandırın

Diff Görünüm'ü kullanarak yapılandırma sapmalarını görselleştirin ve hata ayıklayın, Git ile küme durumunu yan yana karşılaştırın

PreSync, senkronizasyon ve PostSync kancalarını kullanarak kanarya, mavi/yeşil veya özel dağıtım mantığını etkinleştirin

Argo CD sınırları

Kubernetes için özel olarak tasarlanmış, son derece uzmanlaşmış bir araçtır ve sanal makinelere veya diğer ortamlara dağıtım için uygun değildir

Senkronizasyon başarısız olduğunda veya uygulamalar çalışmadığında, hata mesajları genellikle belirsizdir ve manuel hata ayıklama gerektirir

Geri alma özellikleri mevcuttur, ancak kullanıcı dostu değildir

Argo CD fiyatlandırması

Ücretsiz

Argo CD derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Argo CD hakkında ne diyor?

G2 incelemesine göre:

Argo CD'nin öne çıkan özelliklerinden biri, çalışan uygulamaları sürekli olarak izleme ve mevcut durumu istenen durumla karşılaştırma yeteneğidir. Bu, Kubernetes uygulamalarını minimum çabayla dağıtmayı ve yönetmeyi inanılmaz derecede kolaylaştırır. Ayrıca, kullanıcı arayüzü sezgisel ve gezinmesi kolaydır, böylece karmaşık uygulama dağıtımlarının sorunsuz bir şekilde yönetilmesini sağlar.

Argo CD'nin öne çıkan özelliklerinden biri, çalışan uygulamaları sürekli olarak izleme ve mevcut durumu istenen durumla karşılaştırma yeteneğidir. Bu, Kubernetes uygulamalarını minimum çabayla dağıtmayı ve yönetmeyi inanılmaz derecede kolaylaştırır. Ayrıca, kullanıcı arayüzü sezgisel ve gezinmesi kolaydır, böylece karmaşık uygulama dağıtımlarının sorunsuz bir şekilde yönetilmesini sağlar.

8. Ansible (Aracısız provizyon, yapılandırma ve büyük ölçekli dağıtım için en iyisi)

ansible aracılığıyla

Red Hat tarafından sunulan Ansible, yapılandırma yönetimi, uygulama dağıtımı ve görev otomasyonu için kullanılan güçlü bir açık kaynaklı BT otomasyon motorudur.

Basit, insan tarafından okunabilir YAML playbook'ları kullanarak hibrit ortamlarda tutarlı uygulama dağıtımı sağlar. Yalnızca SSH veya WinRM gibi aracılara bağlı olmadığı için hafiftir.

Bu araç ayrıca işbirliğine dayalı otomasyonu destekleyerek Ansible Automation Hub ve Galaxy aracılığıyla oyun kitapları, roller ve koleksiyonların paylaşımını sağlar.

Ansible'ın en iyi özellikleri

Bildirimsel YAML sözdizimini kullanarak uygulamanızın istenen durumunu tanımlamak için Playbook'lar yazın ve çalıştırın

Sıfır kesinti süresiyle birden fazla ortamda sürekli güncelleme ve koordinasyon mantığına olanak tanıyın

Red Hat ve iş ortaklarının Sertifikalı İçerik Koleksiyonları ile önceden oluşturulmuş, tam destekli otomasyon modüllerinden yararlanın

Görünürlük ve dağıtılmış yürütme için Automation Controller ve Automation Mesh ile otomasyonu büyük ölçekte yönetin

Ansible sınırları

Binlerce düğümün bulunduğu çok büyük ölçekli ortamlarda, aracısız, itme tabanlı modeli, aracı tabanlı yapılandırma yönetimi araçlarından daha yavaş olabilir

Kimlik farkındalıklı süreçleri ve sorunsuz gizli bilgi entegrasyonlarını sınırlar

Ön tanımlı tek konu işlevi olan görev yürütme, işlemleri yavaşlatabilir

Ansible fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Ansible puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (40+ yorum)

9. TeamCity (Derin yapı özel ile esnek sürekli entegrasyonlar için en iyisi)

teamCity aracılığıyla

JetBrains'in TeamCity'si, tekil projelerden kurumsal düzeydeki boru hatlarına kadar her ölçekte dağıtımı gerçekleştiren bir yazılım dağıtım aracıdır. Çoklu depo yapılarını, otomatik olarak paralel hale getirilen testleri ve dinamik boru hattı tetikleyicilerini destekler.

TeamCity, mükemmel derleme ve test raporlama özelliği sunarak takımların hataları ve performans darboğazlarını hızlı bir şekilde tespit etmelerine yardımcı olan ayrıntılı bilgiler ve analizler sağlar. Bulut tabanlı veya şirket içi olsun, platform tüm önemli VCS sistemleriyle entegrasyonlar sağlar ve canlı geri bildirim sağlar.

TeamCity'nin en iyi özellikleri

Uyarlanabilir Derleme Tetikleyicileri kullanarak koşullu derlemeleri tetikleyin ve commit yazarı, dosya yolu veya dala göre filtreleyin

Çalışma zamanı geçmişine göre kod incelemelerini ajanlar arasında bölen test zekası ve akıllı paralelleştirme ile test döngülerini optimize edin

Kotlin DSL ile boru hatlarını kod olarak yapılandırın, sürümlenmiş ve modüler boru hattı mantığını etkinleştirin

JetBrains IDE'leri, sürüm kontrol sistemleri ve sorun izleyicilerle sorunsuz bir şekilde entegre edin

TeamCity sınırları

Diğer sürekli dağıtım araçlarına kıyasla daha az eklenti mevcuttur

Lisans maliyetleri, büyük veya büyüyen takımlar için önemli bir gider haline gelebilir

API ve kurulum kılavuzları net değildir, bu da entegrasyonları zorlaştırır

TeamCity fiyatlandırması

*teamCity Pipelines: Üç kullanıcı için aylık 18 ABD doları

*teamCity Bulut kurumsal: Üç kullanıcı için aylık 54 ABD doları

TeamCity puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (80'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (40+ yorum)

Gerçek kullanıcılar TeamCity hakkında ne diyor?

Bir G2 incelemesindeki geri bildirimde şöyle deniyor:

Çeşitli araç ve hizmetlerle kolay entegrasyon, hızlı yanıt hızı, sorunları gidermek için ayrıntılı günlüklerin kullanılabilirliği ve otomatik e-posta ve bildirimlerle titiz derleme sonuçları kullanışlıdır. Yeterli belgelerin olmaması, ilk kurulum zorlaştırır.

Çeşitli araç ve hizmetlerle kolay entegrasyonlar, hızlı yanıt hızı, sorunları gidermek için ayrıntılı günlüklerin kullanılabilirliği ve otomatik e-posta ve bildirimlerle titiz derleme sonuçları kullanışlıdır. Yeterli belgelerin olmaması ilk kurulum zorlaştırır.

10. Atlassian Bamboo (Jira ve Bitbucket ile sıkı entegrasyonlu CI/CD için en iyisi)

atlassian aracılığıyla

Bamboo, kod, derlemeler, testler ve sürümler boyunca tam izlenebilirlik ile dağıtım süreçlerini otomatikleştiren Atlassian'ın CI/CD çözümüdür. Özel dağıtım projeleri, dala özgü ş Akışları ve felaket kurtarma özelliklerini Box'ta destekler.

Jira ve Bitbucket ile derin entegrasyonlar sayesinde ortamlar, izinler ve tetikleyiciler üzerinde kontrol sahibi olmanızı sağlar. Atlassian ekosistemine zaten büyük yatırım yapmış ve bu ekosistem içinde sorunsuz işleyen bir CI/CD aracı isteyen kuruluşlar için sağlam bir seçimdir.

Atlassian Bamboo'nun en iyi özellikleri

Branch Deployment'ı kullanarak geliştirme akışlarını izole etmek için dala özgü sürümleri etkinleştirin

Otomatik Birleştir ile dal arası kod entegrasyonlarını otomasyon edin ve manuel çakışma çözümlerini azaltın

Elastic ve Remote Agents'ı kullanarak ajan kapasitesini yönetin, yük veya ortama göre dağıtımları ölçeklendirin

Yerleşim sorunları sırasında kesintisiz çalışma süresini garanti eden yerleşik Felaket Kurtarma özelliği ile arızalarda hızlı kurtarma sağlayın

Atlassian Bamboo sınırları

Bazı kullanıcılar teslimat süreçlerinde gecikmeler veya yavaş yürütme süreleri yaşadı

Kullanıcılar, şirket içi sürümün kullanım ömrünün sona ermesi nedeniyle geçiş yapmak zorunda kalıyor

Atlassian Bamboo fiyatlandırması

Ücretsiz deneme

veri merkezi: *1200 $ (sınırsız iş, bir uzak ajan)

Atlassian Bamboo puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

11. Chef (kod kullanarak politika tabanlı altyapı otomasyonu için en iyisi)

chef aracılığıyla

Chef, bulut, hibrit ve uç ortamlarda altyapı ve uygulama teslimatını yöneten bir yapılandırma ve dağıtım otomasyon aracıdır.

Platform, her yönetilen sunucuya yüklenen Chef Infra Müşteri ile bildirimsel, aracı tabanlı bir model üzerinde çalışır.

Kod odaklı bir yaklaşım kullanarak, tüm uygulama bağımlılıklarını taşınabilir, değiştirilemez yapıtlar halinde bir araya getiren Ruby tabanlı "tarifler" veya modüler planlar kullanarak sistem durumunu tanımlar.

Chef'in en iyi özellikleri

Chef Uygulama Delivery'i kullanarak tüm çalışma zamanı bağımlılıklarını tek bir yapıtta bir araya getiren taşınabilir derlemeler oluşturun

Policy as Kod aracılığıyla tutarlı politikalar uygulayarak ortamlar arasında yapılandırma değişikliklerinde otomasyon sağlayın

Edge Management Agent ile uygulama dağıtımını, izlemeyi ve geri almayı uç cihazlarda yöneterek büyük ölçekte güvenlikli bir şekilde dağıtım yapın

Chef InSpec ile uyumluluk kurallarını uygulayarak, yanlış yapılandırmaları gerçek zamanlı olarak denetleyin, tespit edin ve düzeltin

Chef sınırları

Test kitaplarını test etmek için ortamları ayarlamak (ör. Test Kitchen ile) ek çaba gerektirir

Özellikle Ruby ve kod ilkelerine aşina olmayan kişiler için öğrenme eğrisi dik olabilir

Kullanıcılar, otomasyon gösterge panelinin kurulum ve kullanımının daha az sezgisel olduğunu belirtti

Chef fiyatlandırması

iş: *Yıllık 59 $/düğüm

Kurumsal: 189 $/yıl, düğüm başına

Enterprise Plus: Özel fiyatlandırma

Chef puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (30'dan fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Chef hakkında ne diyor?

G2 incelemesi paylaşımı şöyle diyor:

Ilerleme Chef, uygulama açısından gerçekten çok kolaydır. Altyapı Yönetimi, Sürüm Otomasyon, Görev Yönetimi, Gösterge Paneli ve Görselleştirme gibi çok sayıda özele sahiptir. Ilerleme Chef belgeleri daha basit ve uyarlanabilir hale getirilebilir.

Ilerleme Chef, uygulama açısından gerçekten çok kolaydır. Altyapı Yönetimi, Sürüm Otomasyon, Görev Yönetimi, Gösterge Paneli ve Görselleştirme gibi çok sayıda özele sahiptir. İlerleme Chef belgeleri daha basit ve uyarlanabilir hale getirilebilir.

12. Puppet (Hibrit ortamlarda tutarlı sistem yapılandırmasını uygulamak için en iyisi)

puppet aracılığıyla

Puppet, altyapı ve uygulama dağıtımlarını kod olarak tanımlamada uzmanlaşmıştır ve tutarlı, tekrarlanabilir bir süreç aracılığıyla işbirliğine dayalı yazılım geliştirmeyi mümkün kılar. Sistem durumlarını tanımlamak için bildirimsel bir model kullanır, böylece altyapınız uyumlu kalır.

Bu model, büyük ölçekte istikrar ve uyumluluğu korumak için özellikle etkilidir. CIS Benchmarks ve DISA STIGs gibi uyumluluk çerçevelerini uygulamak için güvenlik karşılaştırma ölçütleri de uygulayabilirsiniz.

Puppet'ın en iyi özellikleri

Bildirimsel alan özel dili (DSL) sayesinde, süreçleri sabit kodlama yapmadan hedef durumları tanımlayın

İdempotent yapılandırmaları uygulayın ve kritik sistemlerin amaçlanan durumla uyumlu kalmasını sağlayın

Düğüm yapılandırmalarını yönetmek için merkezi bir "Puppet master" kullanın

Altyapı yönetimini birkaç sunucudan on binlerce sunucuya ölçeklendirin

AI Assistant kullanarak altyapıyı görselleştirin ve raporlayın

Puppet sınırları

Kullanıcılar, görevler kuyruğa alındığında gecikmeler yaşandığını ve bunun performansı etkilediğini bildiriyor

Puppet Master'a aşırı bağımlılık; Puppet Master çalışmazsa, alt düğümler yönetilemez

Puppet fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Puppet derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,2/5 (40+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (20'den fazla yorum)

13. Spinnaker (Gelişmiş dağıtım ile çoklu bulut sürekli teslimat için en iyisi)

spinnaker aracılığıyla

Spinnaker, birden fazla bulut sağlayıcıda uygulamaları yöneten takımlar için açık kaynaklı bir dağıtım platformu. İlk olarak Netflix tarafından oluşturulan ve test edilen Spinnaker, gelişmiş dağıtım stratejileri için yerel destekle dağıtım süreçleri üzerinde hassas kontrol sağlar.

Kurumsal ölçekte yüksek hızda ve güvenilir yazılım teslimi için özel olarak tasarlanmıştır. Yerleşik rol tabanlı erişim, zaman kısıtlamalı yürütme ve yerel izleme kancaları ile üretim düzeyinde dağıtımları yönetmek için idealdir.

Spinnaker'ın en iyi özellikleri

Çoklu bulut ortamları için gelişmiş, çok aşamalı dağıtım süreçleri oluşturun ve yönetin

Highlander, mavi/yeşil ve kanarya gibi seçenekleri kullanarak, risk toleransınıza ve trafik ihtiyaçlarınıza uygun dağıtım planları oluşturun

Yoğun saatleri önlemek veya denetimi sağlamak için belirli boru hattı aşamalarının çalışabileceği süreyi sınırlayın

Spinnaker örneğinizi Spinnaker’ın Halyard CLI kullanarak yükleyin, yapılandırın ve bakımını yapın

LDAP, OAuth, SAML veya GitHub Takım gibi kimlik sağlayıcılarla entegre ederek kullanıcı erişimini ve proje görünürlüğünü yönetin

Spinnaker sınırları

Başarısız pod'lar veya hizmetler için yerel uyarı veya izleme yok

Resmi ve topluluk belgeleri parçalı olduğundan, sorun giderme veya belirli ş Akışlarını uygulama zorlaşır

Bu, odaklanmış bir CD platformudur, bu nedenle yaşam döngüsünün derleme ve test aşamalarını yönetmek için ayrı bir CI aracıyla (Jenkins veya GitLab CI gibi) birlikte kullanılmalıdır

Spinnaker fiyatlandırması

Ücretsiz

Spinnaker derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 3,9/5 (20'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Bu yazılım dağıtım araçları henüz size uygun değilse, dikkate alabileceğiniz başka bir seçenek daha var. 🤩

ClickUp, proje yönetimi, belgeler ve takım iletişimi gibi iş için gerekli her şeyi tek bir platformda bir araya getiren, yeni nesil AI otomasyonu ve arama özelliği ile hızlandırılmış bir uygulama.

ClickUp, yazılım dağıtımı yapmasa da, bu süreçle ilgili her şeyi hassasiyet ve hızla destekler. Ayrıca, Git veya CI/CD araçlarınızla iş yaparak ClickUp Entegrasyonları aracılığıyla tüm süreç boyunca gerçek zamanlı görünürlük sağlar.

gitHub, GitLab ve Bitbucket: *Link commitleri, dalları ve çekme isteklerini görevlere bağlayın ve birleştir durumu doğrudan ClickUp içinde görünümü sağlayın

*jenkins ve CircleCI: Pipeline uyarılarını eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün ve derlemeler başarılı veya başarısız olduğunda durumları otomatik olarak güncelleyin

Sentry ve diğer hata izleme araçları: Hata uyarılarından otomatik olarak hata biletleri oluşturun

Sprint planlamadan backlog düzenlemeye, takım koordinasyonundan dokümantasyona ve otomatik takip işlemlerine kadar, ClickUp'ın Yazılım Ekibi Proje Yönetimi Çözümü, dağıtım ş akışınız için ihtiyacınız olan her şeyi sağlar.

Bunu uygulamada görelim. 👇

🌀 Çevik geliştirme döngülerini yönetin

ClickUp for Agile Takımlar, Scrum, Kanban veya hibrit bir yaklaşım kullanıyor olsanız da, size kendi iş tarzınızda esneklik sağlar.

ClickUp Görevleri ile geliştirme işini, dağıtım hedeflerinize doğrudan harita olan, yönetilebilir ve izlenebilir birimlere bölün.

ClickUp'ta ilk görevinizi oluşturun Geliştirme projelerini ClickUp görevlerine bölün

📌 Örnek: Yeni bir mikro hizmet oluşturuyorsunuz. "Kimlik Doğrulama Hizmeti Oluştur" adlı bir görev oluşturabilir, ardından bunu "Veritabanı şemasını ayarla", "Giriş API'sini yaz", "Birim testlerini çalıştır" ve "Kod incelemesini yap" gibi alt görevlere bölebilirsiniz. Her birini doğru geliştiriciye atayın, sprint son tarihlerini ayarlayın ve ClickUp Görev Bağımlılıklarını izlemeyin.

ClickUp Görünümleri ile görevleri durumlar arasında sürükleyip bırakın

Görevleriniz ayarlandıktan sonra, geriye kalan tek şey görünürlük.

ClickUp Görünümleri ile, birikmiş işleri düzenlemek için Liste Görünümü, günlük standup toplantıları için Kanban tarzı Pano Görünümü ve geliştirme zaman çizelgenizi dağıtım dönüm noktalarıyla uyumlu hale getirmek için Gantt Görünümü arasında geçiş yapın.

Yaklaşan sürümler hakkında genel bir bakışa ihtiyacınız varsa, Takvim veya Zaman Çizelgesi Görünümü'nü kullanarak üretim üzerinde etki yaratmadan önce olası engelleri tespit edin.

The Nine'ın Web Operasyonları Direktörü Sam Morgan, platformla ilgili deneyimlerini şöyle anlatıyor:

ClickUp'ı şirket içindeki yazılım geliştirme projelerimizi izlemek için kullanıyoruz; birden fazla projeyi ve takımı yönetmek işimi kolaylaştırıyor, bu şimdiye kadar scrum ve modern agile projelerimi yönetmek için kullandığım en iyi araçlardan biri.

ClickUp'ı şirket içindeki yazılım geliştirme projelerimizi izlemek için kullanıyoruz. Birden fazla projeyi ve takımı yönetmek işimi kolaylaştırıyor. Bu, scrum ve modern agile projelerimi yönetmek için şimdiye kadar kullandığım en iyi araçlardan biri.

🌀 Tekrarlayan görevleri otomasyon ile gerçekleştirin

ClickUp otomasyonları, "eğer bu olursa, o zaman şu" tetikleyicileriyle tüm mühendislik süreçlerinizde manuel işleri azaltmanıza yardımcı olur. Otomatikleştirebileceğiniz işlemler şunlardır:

kart "İncelemeye Hazır" durumuna geçtiğinde PR inceleme görevlerini otomatik olarak atayın *

*yazılım dağıtım araçları başarılı bir sürüm yayınlandığını onayladığında görev durumunu 'Dağıtıldı' olarak güncelleyin

bir hata "kritik" olarak etiketlendiğinde veya bir görevinin son teslim tarihi geçtiğinde gerçek zamanlı tetikleyici uyarılar* tetikleyin

*haftalık sürüm kontrol listeleri veya geriye dönük değerlendirmeler için tekrarlayan hatırlatıcıları ayarlayın

*ClickUp otomasyonları ile ş Akışınızda özel tetikleyiciler ayarlayın

🌀 AI destekli asistanından yararlanın

Yazılım geliştirmede yapay zekayı nasıl kullanabileceğinizi merak mı ediyorsunuz?

ClickUp Brain, belgelerden görevlere ve proje zaman çizelgelerine kadar iş akışınızın her parçasına sorunsuz bir şekilde entegre edilmiş, yerleşik bir proje zeka motorudur.

ClickUp Brain'den çalışma alanınızdaki görev güncellemeleri paylaşımını isteyin

Geliştirme maliyetlerini nasıl azalttığını aşağıda görebilirsiniz:

*hızlı planlama: AI Proje Yöneticisi kullanarak, çevik takımlar için tasarlanmış uzman araçlarla yol haritaları, test planları ve teknik özellikler oluşturun

anında güncellemeler alın: *Sprint ilerlemesini, hata durumunu ve yazılım tasarım belgelerini manuel olarak okumadan özetleyin

backlog iyileştirmeyi otomasyon edin: *AI tarafından önerilen öncelikler ve bilet temizlemelerinden yararlanarak sağlıklı, sıralanmış bir backlog oluşturun

i̇ş akışınızda arama yapın: *ClickUp Enterprise Search ile görevler, belgeler, Git commitleri ve Google Drive dosyalarında belirli çekme talepleri veya test özelliklerini tek seferde arayın

Otomatik toplantı notları oluşturun: ClickUp AI Notetaker ile toplantı notlarını kaydedin, özetleyin, eylem öğelerini belirleyin ve bunları ş Akışlarına ekleyin ClickUp AI Notetaker ile toplantı notlarını kaydedin, özetleyin, eylem öğelerini belirleyin ve bunları ş Akışlarına ekleyin

🌀 Daha akıllı sprint yapın, daha çok çalışmayın

ClickUp Sprints, manuel kurulum, izleme veya devretme zahmeti olmadan yüksek hızlı sprintler gerçekleştirmenizi sağlar. Yeni sprintleri otomatik olarak başlatın, tamamlandıları kapatın ve bitmemiş görevleri devredin.

ClickUp Sprints ile ş akışınıza uygun puan sistemlerini özel hale getirin

Ayrıca, alt görevlerden tahminleri toplama, hikaye puanlarını özel yapma ve takımınızın ş Akışına uygun çaba düzeyleri atama ve kapasiteyi kontrol altında tutmak için sprint puanlarına veya iş yüküne göre filtreleme yapabilirsiniz.

İşlerin nasıl gittiğini görmek ister misiniz? Gerçek zamanlı burnup, burndown, hız ve kümülatif akış grafikleri anında görünürlük sağlayıcı olarak, sizi yavaşlatmadan önce engelleri veya kapsam genişlemelerini belirlemenizi sağlar.

🚀 ClickUp Avantajı: ClickUp Brain MAX, mühendislik hızı için tasarlanmıştır. Jenkins günlükleri ve GitLab gösterge panelleri arasında geçiş yapmak yerine, tüm dağıtım ş akışınızı anlayan tek bir akıllı AI asistanına sahip olursunuz. ClickUp Brain MAX'teki Talk to Text ile fikirleri yakalayın, talimatların paylaşımını yapın ve işleri 4 kat daha hızlı tamamlandı Sürüm özeti mi ihtiyacınız var? Sesle dikte edin. Hızlı düzeltme ş Akışı tetikleyici mi istiyorsunuz? Sadece isteyin. Ayrıntılı analiz için GPT-4.1 veya dokümantasyon yazımı için Claude Sonnet gibi görev için en uygun AI modelini bile seçebilirsiniz.

🌀 Önceden oluşturulmuş şablonu kullanın

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Yazılım Geliştirme Şablonu içinde sprint panolarının planlama ve dağıtımından yararlanın

ClickUp'ın Yazılım Geliştirme Şablonu ile kurulumunuzda zaman kazanın. Çapraz işlevli takımlarının geliştirme döngüsünün her aşamasını yönetebileceği yapılandırılmış bir alan oluşturur.

Aktif olarak üzerinde işlenen görevleri Haftalık Yürütme liste ile takip edin

Master Backlog ile gelecek çeyrekler için fikirleri ve özellikleri kaydedin

QA takımlarının hataları kaydetme, önceliklendirme ve yönlendirme süreçlerini kolaylaştırın

⚙️ Bonus: Daha fazlasını mı istiyorsunuz? API testi, hata izleme, sprint retrospektifleri ve daha fazlası için özel olarak tasarlanmış en iyi yazılım geliştirme şablonlarını keşfedin.

ClickUp fiyatlandırması

Dağıtım Döngünüzün İhtiyaçları ClickUp

Bu listedeki her yazılım dağıtım aracı, sürecin kritik bir yönünü ele almaktadır.

Ancak yazılım dağıtımı sadece bir aşamadır. ClickUp ile, takımınızın ihtiyaçlarına ve süreçlerine uyum sağlayan esnek bir platformda bununla ilgili her şeyi yönetebilirsiniz.

Karmaşık gereksinimleri görevlere ve alt görevlere bölün, Özel Görünümler ile ilerlemeyi takip edin ve ClickUp Sprints ile sprintleri yönetin. Otomasyonlar sıkıcı ama gerekli işleri azaltırken, ClickUp Brain çalışma alanınızın her yerinden anında cevapları ortaya çıkarır.

ClickUp'a bugün ücretsiz kaydolun! ✅