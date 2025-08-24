devOps takımları için en iyi 13 yazılım dağıtım aracı (2025)

Kod yazdınız, tüm testleri geçtiniz ve şimdi sıra uygulamaya geldi. Ancak maalesef işler o kadar basit değil.
Tek bir yanlış yapılandırma, cuma gününüzü yangın tatiline çevirebilir. Bu nedenle doğru dağıtım aracı, güvenlik ağınız ve bazen hafta sonunuzu kurtaran bir araç olabilir.
Bu blog yazısında, DevOps takımlarının güvenle sürüm yayınlamasına yardımcı olan en iyi yazılım dağıtım araçlarından bazılarını bir araya getirdik. Ayrıca, takımların ClickUp'ı kullanarak yazılım geliştirme sürecini verimli bir şekilde bir araya getirebileceklerini de göstereceğiz. 🎯
En İyi Yazılım Dağıtım Araçlarına Genel Bakış
En iyi yazılım dağıtım araçlarının hızlı bir karşılaştırması:
|Araç
|En uygun
|En iyi özellikler
|Fiyatlandırma*
|Jenkins
|Küçük geliştirme takımlarından büyük kurumsal CI kurulumlarına kadar esnek eklenti seçenekleriyle son derece özelleştirilebilir CI/CD ardışık düzenleri
|Kapsamlı uzantı ekosistemi, bildirimsel ve komut dosyası tabanlı ardışık düzenler, yüzlerce ücretsiz araçla entegrasyonlar
|Ücretsiz
|*gitLab CI/CD
|GitLab repo'larını kullanan kod düzenleyicileri ve büyük kurumsal işletmeler için kod yönetimi ve CI/CD'yi birleştiren tek bir DevOps platformu
|Git sürüm kontrol sistemleri, otomatik DevOps ardışık düzenleri ve istek tabanlı ş Akışı ile yerleşik CI/CD
|Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli plan, kullanıcı başına aylık 29 $'dan başlar
|CircleCI
|Hız ve verimliliğe odaklanan çevik takımlar için hızlı paralel yürütme ile performans odaklı derlemeler
|Önbellekleme ve paralellik desteği, yeniden kullanılabilir yapılandırmalar için orb'lar, yerel Docker desteği
|Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli plan, kullanıcı başına aylık 15 $'dan başlar
|Azure DevOps
|Microsoft teknoloji yığını kullanan kurumsal geliştirme takımları için uçtan uca geliştirme yaşam döngüsü yönetimi
|Azure Pipelines, sürüm yönetimi, Azure hizmetleriyle yerel entegrasyonlar ve Microsoft Configuration Manager
|Özel fiyatlandırma
|AWS CodeDeploy
|AWS yerel ve hibrit altyapı takımları için Amazon EC2, Lambda ve şirket içi sunuculara otomatik dağıtımlar
|Yerinde ve mavi/yeşil dağıtımlar, yerel AWS hizmeti entegrasyonları, yaşam döngüsü etkinlik kancaları
|Özel fiyatlandırma
|Octopus Deploy
|Kontrollü, tekrarlanabilir sürümler gerektiren takımlar için otomasyonlu sürüm düzenleme ve altyapı koordinasyonu
|DevOps otomasyonu, çoklu kiracılı dağıtımlar ve sürümlenmiş uygulama paketleri için çalışma kitapları
|Ücretsiz plan yok; Ücretli planlar 10 proje için yıllık 360 $'dan başlar
|Argo CD
|K8s kullanan platform mühendisliği ve DevOps takımları için bildirimsel senkronizasyon özelliğine sahip GitOps tabanlı Kubernetes dağıtımları
|App-of-Apps modeli, bildirimsel Git senkronizasyonu, otomasyonlu sapma algılama
|Ücretsiz
|Ansible
|Filo yönetiminden sistem yöneticileri ve altyapı takımları için provizyon, dağıtım ve yapılandırma yönetimi için aracısız otomasyon
|Playbook tabanlı otomasyon, YAML tabanlı bildirimsel yapılandırmalar, aracısız SSH yürütme
|Özel fiyatlandırma
|TeamCity
|Esneklik ve kontrol arayan mühendislik takımları için derin yapı özel özelleştirme ve paralelleştirme ile sürekli entegrasyonlar
|Zincirler ve anlık bağımlılıklar oluşturun, ajan havuzu oluşturun, Kotlin tabanlı boru hattı yapılandırmaları yapın
|Ücretsiz plan yok; Ücretli planlar üç kullanıcı için aylık 18 $'dan başlar
|Atlassian Bamboo
|Atlassian araçlarını zaten kullanan takımlar için Jira ve Bitbucket ile entegre CI/CD
|Özellik oluşturma için dalları planlayın, sıkı Jira/Bitbucket entegrasyonları ve dağıtım projeleri gerçekleştirin
|Ücretsiz plan yok; Ücretli planlar kullanıcı başına yıllık 1.200 $'dan başlar
|Chef
|Altyapıyı kod olarak yöneten operasyon takımları için politika tabanlı altyapı otomasyonu
|Yemek tarifleri ve tarifler, Chef Infra ve Chef Otomasyon, uyumluluk denetimi
|Ücretsiz plan yok; Ücretli planlar yıllık 59 $'dan başlar
|Puppet
|Karma ortamlarda, karmaşık altyapıyı yöneten büyük BT kuruluşları için sistem yapılandırmasının uygulanması
|İdempotent yapılandırma dili, Puppet Forge modülleri, rol tabanlı erişim denetimi
|Özel fiyatlandırma
|Spinnaker
|AWS, GCP, Azure veya K8s'de dağıtım yapan takımlar için gelişmiş dağıtım stratejileriyle çoklu bulut sürekli teslimat
|Mavi/yeşil ve kanarya dağıtımları, manuel değerlendirme aşamaları, sürekli dağıtım özellikleri, merkezi çoklu bulut kontrolü
|Ücretsiz
Yazılım Dağıtım Araçlarında Nelere Dikkat Etmelisiniz?
DevOps araçlarını değerlendirirken, çeşitli ortamlarda sürüm hızı, kararlılık ve görünürlük üzerinde doğrudan etkisi olan özelliklere öncelik verin. Aşağıdakileri arayın:
- pipeline esnekliği: *Çeşitli dağıtım ihtiyaçları için çok aşamalı ş Akışları, koşullu adımları ve özel tetikleyicileri destekler
- çoklu bulut destek: *İş akışlarını yeniden yazmaya gerek kalmadan AWS, Azure, Google Cloud veya Kubernetes'te tutarlı dağıtımlar sağlar
- *geri alma mekanizmaları: Dağıtım hataları durumunda otomatik veya manuel geri alma seçenekleri sunar
- altyapı olarak kod destek: *Yapılandırma ve dağıtım mantığının sürüm kontrolüne tabi tutulmasını sağlar
- i̇zleme araçlarıyla entegrasyon: *Prometheus, Datadog veya New Relic ile bağlantı kurarak dağıtımın etkisini gerçek zamanlı olarak izleme
- *erişim kontrolü ve onaylar: Rol tabanlı erişim kontrolleri, manuel geçitler ve kısıtlı dağıtım pencereleri uygulayarak riski azaltır
- Artefakt yönetimi: Dağıtılabilir bileşenlerin paketlenmesini ve izlemesini yöneterek ortamlar arasında tekrarlanabilirliği sağlar
📖 Daha fazla bilgi: Geliştiricilerin Cenneti: Olağanüstü Kod Düzenleyicileri
Yazılım Dağıtımı için En İyi 13 Araç
Bir yazılım geliştiricisinin hayatı belirsizdir. Bir an temiz kodunu birleştirirken, bir sonraki an saat 2'de uyanmış, başarısız bir dağıtımı çözmeye çalışıyorsunuz.
Bu sorunların üstesinden gelmenize yardımcı olmak için en iyi yazılım dağıtım araçlarını seçtik. 👇
clickUp'ta yazılımları nasıl inceliyoruz*
Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, böylece önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz.
ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet.
1. Jenkins (Eklenti esnekliği ile son derece özelleştirilebilir CI/CD boru hatları için en iyisi)
Jenkins, takımların uygulamaları tutarlı bir şekilde oluşturmasına, test etmesine ve dağıtmasına olanak tanıyan açık kaynaklı bir otomasyon sunucusudur.
Sürekli entegrasyon (CI) ve sürekli teslimat (CD) ş Akışlarının arkasındaki motor görevi görür ve tekrarlayan geliştirme görevlerini otomasyonla gerçekleştirir.
Uzantılığı, takımların Jenkins'i yazılım geliştirme yaşam döngüsündeki hemen hemen tüm araçlarla entegre etmesine olanak tanır. Ayrıca, komut dosyası veya bildirimsel ardışık düzenler kullanarak özel dağıtım ş akışları tanımlayabilir, birden çok ortamı yönetebilir ve Docker, Kubernetes ve bulut sağlayıcıları gibi araçlarla entegre edebilirsiniz.
Jenkins'in en iyi özellikleri
- Jenkins Pipelines'ı kullanarak CI/CD ş akışlarını kod olarak tanımlayın, sürüm kontrolü ve tekrarlanabilir dağıtımlar gerçekleştirin
- Bulut hizmetleri, sürüm kontrolü, konteyner araçları, otomatik test çerçeveleri ve daha fazlasıyla bağlantı kuran 1.800'den fazla eklenti ile fonksiyonelliği genişletin
- Birden fazla makinede (ajan) işleri çalıştırarak büyük ölçekli projeler için bekleme sürelerini azaltın
- Jenkins X ile GitOps ş akışlarını kullanarak dağıtım yapın ve uygulamaları ortamlar arasında otomatik olarak yükseltin
Jenkins sınırları
- İlk kurulum ve yapılandırma karmaşık olabilir
- Açık kaynak kodlu olduğu için resmi müşteri desteği yoktur
Jenkins fiyatlandırması
- Ücretsiz
Jenkins puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (500'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (500'den fazla yorum)
Gerçek kullanıcılar Jenkins hakkında ne diyor?
G2 incelemesinden alıntı:
Jenkins açık kaynaklıdır ve ekosistemimizde uygulaması çok maliyetli değildir. İlk kurulum çok zaman ve çaba gerektirir. Pipelines'ı manuel olarak hata ayıklamak ve sorunları çözmek zorunda kalacağımız durumlar olacaktır.
Jenkins açık kaynaklıdır ve ekosistemimizde uygulaması çok maliyetli değildir. İlk kurulum çok zaman ve çaba gerektirir. Pipelines'ı manuel olarak hata ayıklamak ve sorunları çözmek zorunda kalacağımız durumlar olacaktır.
📖 Daha fazla bilgi: En İyi Sürüm Yönetimi Araçları
2. GitLab CI/CD (kod yönetimi ve CI/CD'yi birleştirmek için en iyisi)
GitLab CI/CD, GitLab platformuna sıkı bir şekilde entegre edilmiştir ve takımların otomatik dağıtım süreçlerini kaynak kodlarıyla birlikte tanımlamasına, çalıştırmasına ve yönetmesine olanak tanır.
Geliştiriciler, işleri, aşamaları ve yürütme koşullarını tanımladıkları .gitlab-ci.yml dosyası aracılığıyla ardışık düzenleri yapılandırır. Ayrıca, paralel ve sıralı iş yürütmeyi de destekler. Ayrıca, GitLab Duo, üretkenliği ve güvenliğini artırmak için kod önerileri ve güvenlik açığı açıklamaları gibi yapay zeka yeteneklerini doğrudan geliştirici ş Akışına entegre eder.
GitLab CI/CD'nin en iyi özellikleri
- Konteynerler, kabuklar ve sanal makineler için destek ile platformlar arasında GitLab tarafından barındırılan veya özel çalıştırıcılara işler atayın
- Pipeline'ları push'larda, birleştir isteklerinde veya zamanlamalarda otomatik olarak yürütün, yazılım geliştirme zorluklarının üstesinden gelin
- Ortam değişkenlerini ve korumalı kimlik bilgilerini günlüklerde veya yapılandırmalarda ifşa etmeden işlere ekleyin
- Derleme, test ve dağıtım aşamalarında commitlerin ilerlemesini görselleştirin
GitLab CI/CD sınırları
- Halka açık açık kaynak işbirliği veya topluluk görünürlük için ideal değildir
- Ücretsiz sürüm oldukça cömert olsa da, bazı gelişmiş güvenlik ve dağıtım özellikleri yalnızca daha yüksek ücretli sürümlerde mevcuttur
- Bazı yeni özellikler (CI/CD değişkenleri gibi) ayarlarda gizlidir, bu da yeni kullanıcılar için konumunu bulmayı zorlaştırır
GitLab CI/CD fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Premium: Özel fiyatlandırma
- Ultimate: Özel fiyatlandırma
GitLab CI/CD derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,5/5 (840+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (1.100'den fazla yorum)
🧠 İlginç Bilgi: " Yazılım " terimi, program rutinlerini ve derleyicileri tanımlamak için Princeton'dan John W. Tukey tarafından matematik dergisinde 1958 yılının Ocak ayında ilk kez basılı olarak kullanılmıştır.
3. CircleCI (Hızlı paralel yürütme ile performans odaklı derlemeler için en iyisi)
CircleCI, basit bir YAML yapılandırması kullanarak kendi barındırılan veya bulut ortamlarındaki ardışık düzenleri destekler. Manuel kurulum gerektirmeden Docker konteynerleri, Linux VM'leri veya macOS makineleri içinde işleri çalıştırabilirsiniz.
CircleCI'nin anahtar bir özelliği, karmaşık entegrasyonları basitleştirmek ve boru hattı tanımlarındaki tekrarlayan kodları azaltmak için kullanılabilen, paylaşılabilir CircleCI yapılandırma paketleri olan Orbs'dur.
Platform, paralel yürütme, kaynak ölçeklendirme ve özel ş akışlarını destekleyerek mobil uygulamalardan altyapı kodlarına kadar her şeyi yönetmenizi sağlar.
CircleCI'nin en iyi özellikleri
- Otomatik test bölme özelliğini kullanarak birden fazla bilgisayarda büyük test paketlerini hızlandırın
- Günlük görevler ve araç entegrasyonları için yeniden kullanılabilir, sürümlenmiş yapılandırma snippet'leri ekleyin
- Insights gösterge paneli kullanarak iş sürelerini, hata eğilimlerini ve başarı oranlarını izleyin
- Maliyet veya performans ölçütlerini optimize etmek için her adım için belirli hesaplama sınıfları atayın
- Derleme ortamına doğrudan SSH erişimi ile başarısız işleri verimli bir şekilde hata ayıklayın
CircleCI sınırları
- Çok karmaşık, kurumsal düzeyde dağıtım ş akışlarını birçok manuel aşama ile uygulamak zor olabilir
- Performans gerektiren işler daha yavaş çalışma süreleri veya kuyruk gecikmeleriyle karşılaşabilir
CircleCI fiyatlandırması
- Ücretsiz
- performans: *Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları
- Ölçek: Özel fiyatlandırma
CircleCI puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (500'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (90+ yorum)
Gerçek kullanıcılar CircleCI hakkında ne diyor?
G2'de yayınlanan bir yorumda şöyle deniyor:
Kullanıcı arayüzü harika. Tüm docker özellikleri ve farklı seçeneklerle CI boru hattının ayarı, CI boru hattınızda bulunması gereken harika bir seçenek haline getiriyor... Bazen CI kurulum bazı güncellemeler gerektirir (bazı eski sürümler desteklenmez hale gelir, vb.)
Kullanıcı arayüzü harika. Tüm docker özellikleri ve farklı seçeneklerle CI boru hattının ayarı, CI boru hattınızda bulunması gereken harika bir seçenek haline getiriyor... Bazen CI kurulum bazı güncellemeler gerektirir (bazı eski sürümler desteklenmez hale gelir, vb.)
📖 Daha fazla bilgi: ş Akışı kolaylaştırmak için DevOps otomasyon araçları
4. Azure DevOps (Microsoft'ta geliştirme yaşam döngüsü yönetimi için en iyisi)
Microsoft ekosisteminin bir parçası olan Azure DevOps, sürüm kontrolü, CI/CD ardışık düzenleri, test planları ve artefakt yönetimini bir araya getirir. Takımların, işbirliği için kullandıkları platformun içinde otomatikleştirilmiş yazılım dağıtım süreçlerini tanımlamasına ve yönetmesine olanak tanır.
*azure Pipelines, hem klasik, GUI tabanlı boru hattı oluşturmayı hem de modern YAML tabanlı 'pipeline-as-kod' tanımlarını destekler. Bu esneklik, farklı uzmanlık düzeylerine sahip takımlar için erişilebilir olmasını sağlar.
Sürüm geçişleri gibi yerleşik özelliklerle, yazılımın nasıl oluşturulduğu ve gönderildiği üzerinde tam kontrol sahibi olursunuz.
Azure DevOps'un en iyi özellikleri
- Tek bir boru hattından Azure, AWS, GCP veya şirket içi sunuculara sürüm yayınlayın
- Planlamadan dağıtıma kadar tüm uygulama yaşam döngüsünü tek bir pakette yönetin
- NuGet, npm ve Maven gibi paketleri doğrudan Azure Artifacts'tan yayınlayın ve kullanın
- Özellik taleplerinden üretim sürümüne kadar izlenebilirliği sağlamak için manuel dağıtımları Pano 'da takip edin
Azure DevOps sınırları
- Kullanıcılar, maliyetleri tahmin etmede ve beklenmedik ücretlerde zorluk yaşadıklarını bildiriyor
- Bazı kullanıcılar performans sorunları veya kesinti yaşadı
- Çoklu bulut destek güçlü olsa da, en sorunsuz ve zengin özellikli deneyim genellikle Azure'a dağıtım yaparken elde edilir
Azure DevOps fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Azure DevOps derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,3/5 (580+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (140+ yorum)
📖 Daha fazla bilgi: Azure DevOps ve Jira: Hangisi en iyisi?
🔍 Biliyor muydunuz? Modern yazılım kavramı, elektronik bilgisayarların ortaya çıkmasından çok önce, 1850'lerde Charles Babbage'a kadar uzanır.
5. AWS CodeDeploy (EC2, Lambda ve şirket içi ortamlarda otomasyonlu dağıtımlar için en iyisi)
AWS CodeDeploy, AWS geliştirici araçları paketinin bir parçası olan yönetilen dağıtım otomasyon hizmeti. Manuel müdahaleye gerek olmadan EC2, Lambda ve şirket içi sunucularda dağıtımları yönetir.
Bu, tam bir CI/CD platformu değil, dağıtım aşamasına odaklanmış özel bir araçtır. Yapılandırma dosyalarını kullanarak kodun nasıl yükleneceğini, kancaların ne zaman çalışacağını ve trafiğin nasıl yönlendirileceğini kontrol eder.
Bu araç, yerinde ve mavi/yeşil dağıtımları destekler, AWS CodePipeline ile entegre olur ve geri alma işlemlerini otomasyonla gerçekleştirerek kesinti süresini en aza indirir.
AWS CodeDeploy'un en iyi özellikleri
- AppSpec dosyası ile yaşam döngüsü kancalarını kontrol edin ve her dağıtım aşaması için komut dosyalarını belirleyin
- Çalışma sürenize ve risk toleransınıza göre mavi/yeşil veya kanarya gibi dağıtım yöntemlerini seçin
- Yerleşik durum kontrolleriyle filo durumunu izleyin ve düzeltici önlemler alın
- Metrikler tanımlanan eşikleri aşarsa, CloudWatch Alarmları kullanarak geri almaları otomatik olarak tetikleyici olarak kullanın ve son kararlı sürüme geri dönün
AWS CodeDeploy sınırları
- Kapsamlı raporlama, hata ayıklama ve izleme özellikleri eksik
- Öncelikle AWS ortamları için tasarlanmıştır; hibrit veya çoklu bulut dağıtımları için ideal değildir
AWS CodeDeploy fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
AWS CodeDeploy puanları ve yorumları
- G2: 4,2/5 (60+ yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
Gerçek kullanıcılar AWS CodeDeploy hakkında ne diyor?
G2 incelemesine göre:
AWS CodeDeploy beklentilerimizi aştı. Dağıtım sürecimizi basitleştirdi, manuel hataları azalttı ve uygulamalarımızın güvenilirliğini artırdı. Esnekliği, ölçeklenebilirliği ve diğer AWS hizmetleriyle entegrasyonları sayesinde CodeDeploy, sürekli teslimat ş Akışımızda vazgeçilmez bir araç haline geldi. Sağlam ve otomasyonlu bir dağıtım çözümü arayan herkese şiddetle tavsiye ederiz.
AWS CodeDeploy beklentilerimizi aştı. Dağıtım sürecimizi basitleştirdi, manuel hataları azalttı ve uygulamalarımızın güvenilirliğini artırdı. Esnekliği, ölçeklenebilirliği ve diğer AWS hizmetleriyle entegrasyonları sayesinde CodeDeploy, sürekli teslimat ş Akışımızda vazgeçilmez bir araç haline geldi. Sağlam ve otomatik bir dağıtım çözümü arayan herkese şiddetle tavsiye ederiz.
6. Octopus Deploy (Sürüm düzenleme ve altyapı koordinasyonu için en iyisi)
Octopus Deploy, büyük ölçekli sürekli yazılım teslimatını basitleştirmeye odaklanır. CI araçlarınızın bıraktığı yerden devralarak Kubernetes, çoklu bulut ve şirket içi ortamlara dağıtımları otomatikleştirir.
Platform, dağıtım sürecini, altyapıyı ve sürüm yaşam döngüsünü bir kez tanımladığınız ve ardından bu modeli sonraki tüm dağıtımlar için kullandığınız model tabanlı bir yaklaşım kullanır. Ayrıca, özel komut dosyalarını yeniden kullanılabilir süreçler, ortam modelleme ve yerleşik sürüm yönetimi ile değiştirerek yazılım proje yönetimini kolaylaştırır.
Octopus Deploy'un en iyi özellikleri
- Birden fazla bölge, özel veya yapılandırmada Ortamlar ve Kiracılar ile karmaşık dağıtımları modelleyin
- Tutarlı kurallar, onaylar ve zamanlama kullanarak Lifecycle ve Channels ile promosyonları otomasyon edin
- Ayrıntılı izinler ve ayrıntılı denetim günlükleri ile güvenlik ve uyumluluğu sağlayın
- Bağlam farkındalı hata tanılama ve düzeltme önerileri için Octopus AI Assistant'ı kullanarak dağıtım hatalarını analiz edin
Octopus Deploy sınırları
- Bu, hepsi bir arada bir çözüm sağlayıcı olmak yerine DevOps araç zincirine başka bir yazılım ekleyen özel bir dağıtım aracıdır
- Çoklu kiracı dağıtımları gibi belirli yapılandırmalar hantal gelebilir
Octopus Deploy fiyatlandırması
- *başlangıç: 10 proje için yıllık 360 $
- *profesyonel: 20 proje için yıllık 4.170 $
- *enterprise: 100'den fazla proje için yıllık 23.400 $
Octopus Deploy puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (50+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (50'den fazla yorum)
📖 Ayrıca okuyun: En İyi Modern QA Test Araçları
7. Argo CD (Bildirimsel senkronizasyonlu GitOps tabanlı Kubernetes dağıtımları için en iyisi)
Argo CD, Git deposundan kümelerinize istenen uygulama durumunu sürekli olarak senkronizasyon eden Kubernetes tabanlı bir dağıtım denetleyicisidir. Git'i tek doğru kaynak olarak kabul eder ve sapma tespit edildiğinde senkronizasyonu otomasyon eder.
Görsel kullanıcı arayüzü, uygulamanın durumunu, dağıtım geçmişini ve tüm yapılandırma sapmalarını net bir görünümde gösterir. Helm, Kustomize ve diğer yapılandırma yazılımı dağıtım araçlarını destekleyen bu araç, bildirimsel olarak çalışır, manifestolardaki tüm değişiklikleri izler ve iş yüklerini günceller.
Argo CD'nin en iyi özellikleri
- Uygulama durumunun otomatik senkronizasyonunu gerçekleştirerek, canlı Kubernetes durumunuzun her zaman Git tarafından tanımlanan istenen durumla eşleşmesini sağlayın
- Uygulama projeleri aracılığıyla çoklu ortamda dağıtımları yönetin ve uygulamaları mantıksal sınırlar altında gruplandırın
- Diff Görünüm'ü kullanarak yapılandırma sapmalarını görselleştirin ve hata ayıklayın, Git ile küme durumunu yan yana karşılaştırın
- PreSync, senkronizasyon ve PostSync kancalarını kullanarak kanarya, mavi/yeşil veya özel dağıtım mantığını etkinleştirin
Argo CD sınırları
- Kubernetes için özel olarak tasarlanmış, son derece uzmanlaşmış bir araçtır ve sanal makinelere veya diğer ortamlara dağıtım için uygun değildir
- Senkronizasyon başarısız olduğunda veya uygulamalar çalışmadığında, hata mesajları genellikle belirsizdir ve manuel hata ayıklama gerektirir
- Geri alma özellikleri mevcuttur, ancak kullanıcı dostu değildir
Argo CD fiyatlandırması
- Ücretsiz
Argo CD derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,5/5 (30'dan fazla yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
Gerçek kullanıcılar Argo CD hakkında ne diyor?
G2 incelemesine göre:
Argo CD'nin öne çıkan özelliklerinden biri, çalışan uygulamaları sürekli olarak izleme ve mevcut durumu istenen durumla karşılaştırma yeteneğidir. Bu, Kubernetes uygulamalarını minimum çabayla dağıtmayı ve yönetmeyi inanılmaz derecede kolaylaştırır. Ayrıca, kullanıcı arayüzü sezgisel ve gezinmesi kolaydır, böylece karmaşık uygulama dağıtımlarının sorunsuz bir şekilde yönetilmesini sağlar.
Argo CD'nin öne çıkan özelliklerinden biri, çalışan uygulamaları sürekli olarak izleme ve mevcut durumu istenen durumla karşılaştırma yeteneğidir. Bu, Kubernetes uygulamalarını minimum çabayla dağıtmayı ve yönetmeyi inanılmaz derecede kolaylaştırır. Ayrıca, kullanıcı arayüzü sezgisel ve gezinmesi kolaydır, böylece karmaşık uygulama dağıtımlarının sorunsuz bir şekilde yönetilmesini sağlar.
📮 ClickUp Insight: İnsanların %21'i, iş günlerinin %80'inden fazlasını tekrarlayan görevlere ayırdığını söylüyor. %20'si ise tekrarlayan görevlerin günlerinin en az %40'ını aldığını belirtiyor.
Haftalık çalışma süresinin neredeyse yarısı (41%) stratejik düşünme veya yaratıcılık gerektirmeyen görevlere (örneğin takip e-postaları 👀) ayrılıyor.
ClickUp AI Agents, bu sıkıcı işleri ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Görev oluşturma, hatırlatıcılar, güncellemeler, toplantı notları, e-posta taslakları ve hatta uçtan uca ş Akışları oluşturmayı düşünün! Tüm bunlar (ve daha fazlası) işiniz için her şeyi içeren uygulama ClickUp ile anında otomatikleştirilebilir.
💫 Gerçek Sonuçlar: Lulu Press, ClickUp otomasyonlarını kullanarak çalışan başına günde 1 saat tasarruf ediyor ve iş verimliliğinde %12 artış sağlıyor.
8. Ansible (Aracısız provizyon, yapılandırma ve büyük ölçekli dağıtım için en iyisi)
Red Hat tarafından sunulan Ansible, yapılandırma yönetimi, uygulama dağıtımı ve görev otomasyonu için kullanılan güçlü bir açık kaynaklı BT otomasyon motorudur.
Basit, insan tarafından okunabilir YAML playbook'ları kullanarak hibrit ortamlarda tutarlı uygulama dağıtımı sağlar. Yalnızca SSH veya WinRM gibi aracılara bağlı olmadığı için hafiftir.
Bu araç ayrıca işbirliğine dayalı otomasyonu destekleyerek Ansible Automation Hub ve Galaxy aracılığıyla oyun kitapları, roller ve koleksiyonların paylaşımını sağlar.
Ansible'ın en iyi özellikleri
- Bildirimsel YAML sözdizimini kullanarak uygulamanızın istenen durumunu tanımlamak için Playbook'lar yazın ve çalıştırın
- Sıfır kesinti süresiyle birden fazla ortamda sürekli güncelleme ve koordinasyon mantığına olanak tanıyın
- Red Hat ve iş ortaklarının Sertifikalı İçerik Koleksiyonları ile önceden oluşturulmuş, tam destekli otomasyon modüllerinden yararlanın
- Görünürlük ve dağıtılmış yürütme için Automation Controller ve Automation Mesh ile otomasyonu büyük ölçekte yönetin
Ansible sınırları
- Binlerce düğümün bulunduğu çok büyük ölçekli ortamlarda, aracısız, itme tabanlı modeli, aracı tabanlı yapılandırma yönetimi araçlarından daha yavaş olabilir
- Kimlik farkındalıklı süreçleri ve sorunsuz gizli bilgi entegrasyonlarını sınırlar
- Ön tanımlı tek konu işlevi olan görev yürütme, işlemleri yavaşlatabilir
Ansible fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Ansible puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (300'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (40+ yorum)
🧠 İlginç Bilgi: Orijinal Macintosh bilgisayar kasasının içi, 1982 takımının 47 üyesinin tamamı tarafından imzalanmıştır.
9. TeamCity (Derin yapı özel ile esnek sürekli entegrasyonlar için en iyisi)
JetBrains'in TeamCity'si, tekil projelerden kurumsal düzeydeki boru hatlarına kadar her ölçekte dağıtımı gerçekleştiren bir yazılım dağıtım aracıdır. Çoklu depo yapılarını, otomatik olarak paralel hale getirilen testleri ve dinamik boru hattı tetikleyicilerini destekler.
TeamCity, mükemmel derleme ve test raporlama özelliği sunarak takımların hataları ve performans darboğazlarını hızlı bir şekilde tespit etmelerine yardımcı olan ayrıntılı bilgiler ve analizler sağlar. Bulut tabanlı veya şirket içi olsun, platform tüm önemli VCS sistemleriyle entegrasyonlar sağlar ve canlı geri bildirim sağlar.
TeamCity'nin en iyi özellikleri
- Uyarlanabilir Derleme Tetikleyicileri kullanarak koşullu derlemeleri tetikleyin ve commit yazarı, dosya yolu veya dala göre filtreleyin
- Çalışma zamanı geçmişine göre kod incelemelerini ajanlar arasında bölen test zekası ve akıllı paralelleştirme ile test döngülerini optimize edin
- Kotlin DSL ile boru hatlarını kod olarak yapılandırın, sürümlenmiş ve modüler boru hattı mantığını etkinleştirin
- JetBrains IDE'leri, sürüm kontrol sistemleri ve sorun izleyicilerle sorunsuz bir şekilde entegre edin
TeamCity sınırları
- Diğer sürekli dağıtım araçlarına kıyasla daha az eklenti mevcuttur
- Lisans maliyetleri, büyük veya büyüyen takımlar için önemli bir gider haline gelebilir
- API ve kurulum kılavuzları net değildir, bu da entegrasyonları zorlaştırır
TeamCity fiyatlandırması
- *teamCity Pipelines: Üç kullanıcı için aylık 18 ABD doları
- *teamCity Bulut kurumsal: Üç kullanıcı için aylık 54 ABD doları
TeamCity puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (80'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (40+ yorum)
Gerçek kullanıcılar TeamCity hakkında ne diyor?
Bir G2 incelemesindeki geri bildirimde şöyle deniyor:
Çeşitli araç ve hizmetlerle kolay entegrasyon, hızlı yanıt hızı, sorunları gidermek için ayrıntılı günlüklerin kullanılabilirliği ve otomatik e-posta ve bildirimlerle titiz derleme sonuçları kullanışlıdır. Yeterli belgelerin olmaması, ilk kurulum zorlaştırır.
Çeşitli araç ve hizmetlerle kolay entegrasyonlar, hızlı yanıt hızı, sorunları gidermek için ayrıntılı günlüklerin kullanılabilirliği ve otomatik e-posta ve bildirimlerle titiz derleme sonuçları kullanışlıdır. Yeterli belgelerin olmaması ilk kurulum zorlaştırır.
10. Atlassian Bamboo (Jira ve Bitbucket ile sıkı entegrasyonlu CI/CD için en iyisi)
Bamboo, kod, derlemeler, testler ve sürümler boyunca tam izlenebilirlik ile dağıtım süreçlerini otomatikleştiren Atlassian'ın CI/CD çözümüdür. Özel dağıtım projeleri, dala özgü ş Akışları ve felaket kurtarma özelliklerini Box'ta destekler.
Jira ve Bitbucket ile derin entegrasyonlar sayesinde ortamlar, izinler ve tetikleyiciler üzerinde kontrol sahibi olmanızı sağlar. Atlassian ekosistemine zaten büyük yatırım yapmış ve bu ekosistem içinde sorunsuz işleyen bir CI/CD aracı isteyen kuruluşlar için sağlam bir seçimdir.
Atlassian Bamboo'nun en iyi özellikleri
- Branch Deployment'ı kullanarak geliştirme akışlarını izole etmek için dala özgü sürümleri etkinleştirin
- Otomatik Birleştir ile dal arası kod entegrasyonlarını otomasyon edin ve manuel çakışma çözümlerini azaltın
- Elastic ve Remote Agents'ı kullanarak ajan kapasitesini yönetin, yük veya ortama göre dağıtımları ölçeklendirin
- Yerleşim sorunları sırasında kesintisiz çalışma süresini garanti eden yerleşik Felaket Kurtarma özelliği ile arızalarda hızlı kurtarma sağlayın
Atlassian Bamboo sınırları
- Bazı kullanıcılar teslimat süreçlerinde gecikmeler veya yavaş yürütme süreleri yaşadı
- Kullanıcılar, şirket içi sürümün kullanım ömrünün sona ermesi nedeniyle geçiş yapmak zorunda kalıyor
Atlassian Bamboo fiyatlandırması
- Ücretsiz deneme
- veri merkezi: *1200 $ (sınırsız iş, bir uzak ajan)
Atlassian Bamboo puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
🔍 Biliyor muydunuz? Google'ın ilk depolama sistemi LEGO tuğlalarından yapılmıştı ve sadece 40 GB kapasiteye sahipti.
11. Chef (kod kullanarak politika tabanlı altyapı otomasyonu için en iyisi)
Chef, bulut, hibrit ve uç ortamlarda altyapı ve uygulama teslimatını yöneten bir yapılandırma ve dağıtım otomasyon aracıdır.
Platform, her yönetilen sunucuya yüklenen Chef Infra Müşteri ile bildirimsel, aracı tabanlı bir model üzerinde çalışır.
Kod odaklı bir yaklaşım kullanarak, tüm uygulama bağımlılıklarını taşınabilir, değiştirilemez yapıtlar halinde bir araya getiren Ruby tabanlı "tarifler" veya modüler planlar kullanarak sistem durumunu tanımlar.
Chef'in en iyi özellikleri
- Chef Uygulama Delivery'i kullanarak tüm çalışma zamanı bağımlılıklarını tek bir yapıtta bir araya getiren taşınabilir derlemeler oluşturun
- Policy as Kod aracılığıyla tutarlı politikalar uygulayarak ortamlar arasında yapılandırma değişikliklerinde otomasyon sağlayın
- Edge Management Agent ile uygulama dağıtımını, izlemeyi ve geri almayı uç cihazlarda yöneterek büyük ölçekte güvenlikli bir şekilde dağıtım yapın
- Chef InSpec ile uyumluluk kurallarını uygulayarak, yanlış yapılandırmaları gerçek zamanlı olarak denetleyin, tespit edin ve düzeltin
Chef sınırları
- Test kitaplarını test etmek için ortamları ayarlamak (ör. Test Kitchen ile) ek çaba gerektirir
- Özellikle Ruby ve kod ilkelerine aşina olmayan kişiler için öğrenme eğrisi dik olabilir
- Kullanıcılar, otomasyon gösterge panelinin kurulum ve kullanımının daha az sezgisel olduğunu belirtti
Chef fiyatlandırması
- iş: *Yıllık 59 $/düğüm
- Kurumsal: 189 $/yıl, düğüm başına
- Enterprise Plus: Özel fiyatlandırma
Chef puanları ve yorumları
- G2: 4,2/5 (100'den fazla yorum)
- Capterra: 4,4/5 (30'dan fazla yorum)
Gerçek kullanıcılar Chef hakkında ne diyor?
G2 incelemesi paylaşımı şöyle diyor:
Ilerleme Chef, uygulama açısından gerçekten çok kolaydır. Altyapı Yönetimi, Sürüm Otomasyon, Görev Yönetimi, Gösterge Paneli ve Görselleştirme gibi çok sayıda özele sahiptir. Ilerleme Chef belgeleri daha basit ve uyarlanabilir hale getirilebilir.
Ilerleme Chef, uygulama açısından gerçekten çok kolaydır. Altyapı Yönetimi, Sürüm Otomasyon, Görev Yönetimi, Gösterge Paneli ve Görselleştirme gibi çok sayıda özele sahiptir. İlerleme Chef belgeleri daha basit ve uyarlanabilir hale getirilebilir.
📖 Ayrıca okuyun: DevOps Otomasyon: Avantajlar, Örnekler ve En İyi Uygulamalar
12. Puppet (Hibrit ortamlarda tutarlı sistem yapılandırmasını uygulamak için en iyisi)
Puppet, altyapı ve uygulama dağıtımlarını kod olarak tanımlamada uzmanlaşmıştır ve tutarlı, tekrarlanabilir bir süreç aracılığıyla işbirliğine dayalı yazılım geliştirmeyi mümkün kılar. Sistem durumlarını tanımlamak için bildirimsel bir model kullanır, böylece altyapınız uyumlu kalır.
Bu model, büyük ölçekte istikrar ve uyumluluğu korumak için özellikle etkilidir. CIS Benchmarks ve DISA STIGs gibi uyumluluk çerçevelerini uygulamak için güvenlik karşılaştırma ölçütleri de uygulayabilirsiniz.
Puppet'ın en iyi özellikleri
- Bildirimsel alan özel dili (DSL) sayesinde, süreçleri sabit kodlama yapmadan hedef durumları tanımlayın
- İdempotent yapılandırmaları uygulayın ve kritik sistemlerin amaçlanan durumla uyumlu kalmasını sağlayın
- Düğüm yapılandırmalarını yönetmek için merkezi bir "Puppet master" kullanın
- Altyapı yönetimini birkaç sunucudan on binlerce sunucuya ölçeklendirin
- AI Assistant kullanarak altyapıyı görselleştirin ve raporlayın
Puppet sınırları
- Kullanıcılar, görevler kuyruğa alındığında gecikmeler yaşandığını ve bunun performansı etkilediğini bildiriyor
- Puppet Master'a aşırı bağımlılık; Puppet Master çalışmazsa, alt düğümler yönetilemez
Puppet fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Puppet derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,2/5 (40+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (20'den fazla yorum)
13. Spinnaker (Gelişmiş dağıtım ile çoklu bulut sürekli teslimat için en iyisi)
Spinnaker, birden fazla bulut sağlayıcıda uygulamaları yöneten takımlar için açık kaynaklı bir dağıtım platformu. İlk olarak Netflix tarafından oluşturulan ve test edilen Spinnaker, gelişmiş dağıtım stratejileri için yerel destekle dağıtım süreçleri üzerinde hassas kontrol sağlar.
Kurumsal ölçekte yüksek hızda ve güvenilir yazılım teslimi için özel olarak tasarlanmıştır. Yerleşik rol tabanlı erişim, zaman kısıtlamalı yürütme ve yerel izleme kancaları ile üretim düzeyinde dağıtımları yönetmek için idealdir.
Spinnaker'ın en iyi özellikleri
- Çoklu bulut ortamları için gelişmiş, çok aşamalı dağıtım süreçleri oluşturun ve yönetin
- Highlander, mavi/yeşil ve kanarya gibi seçenekleri kullanarak, risk toleransınıza ve trafik ihtiyaçlarınıza uygun dağıtım planları oluşturun
- Yoğun saatleri önlemek veya denetimi sağlamak için belirli boru hattı aşamalarının çalışabileceği süreyi sınırlayın
- Spinnaker örneğinizi Spinnaker’ın Halyard CLI kullanarak yükleyin, yapılandırın ve bakımını yapın
- LDAP, OAuth, SAML veya GitHub Takım gibi kimlik sağlayıcılarla entegre ederek kullanıcı erişimini ve proje görünürlüğünü yönetin
Spinnaker sınırları
- Başarısız pod'lar veya hizmetler için yerel uyarı veya izleme yok
- Resmi ve topluluk belgeleri parçalı olduğundan, sorun giderme veya belirli ş Akışlarını uygulama zorlaşır
- Bu, odaklanmış bir CD platformudur, bu nedenle yaşam döngüsünün derleme ve test aşamalarını yönetmek için ayrı bir CI aracıyla (Jenkins veya GitLab CI gibi) birlikte kullanılmalıdır
Spinnaker fiyatlandırması
- Ücretsiz
Spinnaker derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 3,9/5 (20'den fazla yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
🧠 İlginç Bilgi: Bilgisayarın talimatları bellekte depoladığı saklı program fikri, neredeyse bir asır boyunca unutulduktan sonra 1940'larda yeniden keşfedildi.
Diğer Yazılım Geliştirme Araçları
Bu yazılım dağıtım araçları henüz size uygun değilse, dikkate alabileceğiniz başka bir seçenek daha var. 🤩
ClickUp, proje yönetimi, belgeler ve takım iletişimi gibi iş için gerekli her şeyi tek bir platformda bir araya getiren, yeni nesil AI otomasyonu ve arama özelliği ile hızlandırılmış bir uygulama.
ClickUp, yazılım dağıtımı yapmasa da, bu süreçle ilgili her şeyi hassasiyet ve hızla destekler. Ayrıca, Git veya CI/CD araçlarınızla iş yaparak ClickUp Entegrasyonları aracılığıyla tüm süreç boyunca gerçek zamanlı görünürlük sağlar.
- gitHub, GitLab ve Bitbucket: *Link commitleri, dalları ve çekme isteklerini görevlere bağlayın ve birleştir durumu doğrudan ClickUp içinde görünümü sağlayın
- *jenkins ve CircleCI: Pipeline uyarılarını eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün ve derlemeler başarılı veya başarısız olduğunda durumları otomatik olarak güncelleyin
- Sentry ve diğer hata izleme araçları: Hata uyarılarından otomatik olarak hata biletleri oluşturun
Sprint planlamadan backlog düzenlemeye, takım koordinasyonundan dokümantasyona ve otomatik takip işlemlerine kadar, ClickUp'ın Yazılım Ekibi Proje Yönetimi Çözümü, dağıtım ş akışınız için ihtiyacınız olan her şeyi sağlar.
Bunu uygulamada görelim. 👇
🌀 Çevik geliştirme döngülerini yönetin
ClickUp for Agile Takımlar, Scrum, Kanban veya hibrit bir yaklaşım kullanıyor olsanız da, size kendi iş tarzınızda esneklik sağlar.
ClickUp Görevleri ile geliştirme işini, dağıtım hedeflerinize doğrudan harita olan, yönetilebilir ve izlenebilir birimlere bölün.
📌 Örnek: Yeni bir mikro hizmet oluşturuyorsunuz. "Kimlik Doğrulama Hizmeti Oluştur" adlı bir görev oluşturabilir, ardından bunu "Veritabanı şemasını ayarla", "Giriş API'sini yaz", "Birim testlerini çalıştır" ve "Kod incelemesini yap" gibi alt görevlere bölebilirsiniz. Her birini doğru geliştiriciye atayın, sprint son tarihlerini ayarlayın ve ClickUp Görev Bağımlılıklarını izlemeyin.
Görevleriniz ayarlandıktan sonra, geriye kalan tek şey görünürlük.
ClickUp Görünümleri ile, birikmiş işleri düzenlemek için Liste Görünümü, günlük standup toplantıları için Kanban tarzı Pano Görünümü ve geliştirme zaman çizelgenizi dağıtım dönüm noktalarıyla uyumlu hale getirmek için Gantt Görünümü arasında geçiş yapın.
Yaklaşan sürümler hakkında genel bir bakışa ihtiyacınız varsa, Takvim veya Zaman Çizelgesi Görünümü'nü kullanarak üretim üzerinde etki yaratmadan önce olası engelleri tespit edin.
The Nine'ın Web Operasyonları Direktörü Sam Morgan, platformla ilgili deneyimlerini şöyle anlatıyor:
ClickUp'ı şirket içindeki yazılım geliştirme projelerimizi izlemek için kullanıyoruz; birden fazla projeyi ve takımı yönetmek işimi kolaylaştırıyor, bu şimdiye kadar scrum ve modern agile projelerimi yönetmek için kullandığım en iyi araçlardan biri.
ClickUp'ı şirket içindeki yazılım geliştirme projelerimizi izlemek için kullanıyoruz. Birden fazla projeyi ve takımı yönetmek işimi kolaylaştırıyor. Bu, scrum ve modern agile projelerimi yönetmek için şimdiye kadar kullandığım en iyi araçlardan biri.
🌀 Tekrarlayan görevleri otomasyon ile gerçekleştirin
ClickUp otomasyonları, "eğer bu olursa, o zaman şu" tetikleyicileriyle tüm mühendislik süreçlerinizde manuel işleri azaltmanıza yardımcı olur. Otomatikleştirebileceğiniz işlemler şunlardır:
- kart "İncelemeye Hazır" durumuna geçtiğinde PR inceleme görevlerini otomatik olarak atayın *
- *yazılım dağıtım araçları başarılı bir sürüm yayınlandığını onayladığında görev durumunu 'Dağıtıldı' olarak güncelleyin
- bir hata "kritik" olarak etiketlendiğinde veya bir görevinin son teslim tarihi geçtiğinde gerçek zamanlı tetikleyici uyarılar* tetikleyin
- *haftalık sürüm kontrol listeleri veya geriye dönük değerlendirmeler için tekrarlayan hatırlatıcıları ayarlayın
🌀 AI destekli asistanından yararlanın
Yazılım geliştirmede yapay zekayı nasıl kullanabileceğinizi merak mı ediyorsunuz?
ClickUp Brain, belgelerden görevlere ve proje zaman çizelgelerine kadar iş akışınızın her parçasına sorunsuz bir şekilde entegre edilmiş, yerleşik bir proje zeka motorudur.
Geliştirme maliyetlerini nasıl azalttığını aşağıda görebilirsiniz:
- *hızlı planlama: AI Proje Yöneticisi kullanarak, çevik takımlar için tasarlanmış uzman araçlarla yol haritaları, test planları ve teknik özellikler oluşturun
- anında güncellemeler alın: *Sprint ilerlemesini, hata durumunu ve yazılım tasarım belgelerini manuel olarak okumadan özetleyin
- backlog iyileştirmeyi otomasyon edin: *AI tarafından önerilen öncelikler ve bilet temizlemelerinden yararlanarak sağlıklı, sıralanmış bir backlog oluşturun
- i̇ş akışınızda arama yapın: *ClickUp Enterprise Search ile görevler, belgeler, Git commitleri ve Google Drive dosyalarında belirli çekme talepleri veya test özelliklerini tek seferde arayın
- Otomatik toplantı notları oluşturun: ClickUp AI Notetaker ile toplantı notlarını kaydedin, özetleyin, eylem öğelerini belirleyin ve bunları ş Akışlarına ekleyin
🌀 Daha akıllı sprint yapın, daha çok çalışmayın
ClickUp Sprints, manuel kurulum, izleme veya devretme zahmeti olmadan yüksek hızlı sprintler gerçekleştirmenizi sağlar. Yeni sprintleri otomatik olarak başlatın, tamamlandıları kapatın ve bitmemiş görevleri devredin.
Ayrıca, alt görevlerden tahminleri toplama, hikaye puanlarını özel yapma ve takımınızın ş Akışına uygun çaba düzeyleri atama ve kapasiteyi kontrol altında tutmak için sprint puanlarına veya iş yüküne göre filtreleme yapabilirsiniz.
İşlerin nasıl gittiğini görmek ister misiniz? Gerçek zamanlı burnup, burndown, hız ve kümülatif akış grafikleri anında görünürlük sağlayıcı olarak, sizi yavaşlatmadan önce engelleri veya kapsam genişlemelerini belirlemenizi sağlar.
🚀 ClickUp Avantajı: ClickUp Brain MAX, mühendislik hızı için tasarlanmıştır. Jenkins günlükleri ve GitLab gösterge panelleri arasında geçiş yapmak yerine, tüm dağıtım ş akışınızı anlayan tek bir akıllı AI asistanına sahip olursunuz.
Sürüm özeti mi ihtiyacınız var? Sesle dikte edin. Hızlı düzeltme ş Akışı tetikleyici mi istiyorsunuz? Sadece isteyin. Ayrıntılı analiz için GPT-4.1 veya dokümantasyon yazımı için Claude Sonnet gibi görev için en uygun AI modelini bile seçebilirsiniz.
🌀 Önceden oluşturulmuş şablonu kullanın
ClickUp'ın Yazılım Geliştirme Şablonu ile kurulumunuzda zaman kazanın. Çapraz işlevli takımlarının geliştirme döngüsünün her aşamasını yönetebileceği yapılandırılmış bir alan oluşturur.
- Aktif olarak üzerinde işlenen görevleri Haftalık Yürütme liste ile takip edin
- Master Backlog ile gelecek çeyrekler için fikirleri ve özellikleri kaydedin
- QA takımlarının hataları kaydetme, önceliklendirme ve yönlendirme süreçlerini kolaylaştırın
⚙️ Bonus: Daha fazlasını mı istiyorsunuz? API testi, hata izleme, sprint retrospektifleri ve daha fazlası için özel olarak tasarlanmış en iyi yazılım geliştirme şablonlarını keşfedin.
ClickUp fiyatlandırması
Dağıtım Döngünüzün İhtiyaçları ClickUp
Bu listedeki her yazılım dağıtım aracı, sürecin kritik bir yönünü ele almaktadır.
Ancak yazılım dağıtımı sadece bir aşamadır. ClickUp ile, takımınızın ihtiyaçlarına ve süreçlerine uyum sağlayan esnek bir platformda bununla ilgili her şeyi yönetebilirsiniz.
Karmaşık gereksinimleri görevlere ve alt görevlere bölün, Özel Görünümler ile ilerlemeyi takip edin ve ClickUp Sprints ile sprintleri yönetin. Otomasyonlar sıkıcı ama gerekli işleri azaltırken, ClickUp Brain çalışma alanınızın her yerinden anında cevapları ortaya çıkarır.