Daha Akıllı Planlama ve Verimlilik için En İyi 10 SavvyCal Alternatifi

Toplantı talepleri, birden fazla takvim ve saat dilimleri arasında koşturuyor musunuz? SavvyCal artık ihtiyaçlarınızı karşılamıyorsa (bütçe veya özellikler açısından), yalnız değilsiniz.

Doğru zaman yönetimi çözümünü bulmak zaman alıcı olabilir, ancak biz bunu kolaylaştırdık.

Bu blog, bir sonraki planlama aracınızı seçmenize yardımcı olmak için anahtar özellikleri, fiyatları ve kullanıcı yorumlarıyla birlikte en iyi SavvyCal alternatiflerini ele almaktadır.

Spoiler uyarısı: Bunlardan biri hepsini yapıyor — ve evet, bu ClickUp . 🧠📅

Neden Bu 10 Alternatifi Tercih Etmelisiniz?

SavvyCal sağlam bir planlama aracıdır, ancak mükemmel olmaktan uzaktır. Takımların bu alternatifleri aramaya başlamasının anahtar nedenleri şunlardır:

Yavaş gerçek zamanlı planlama: Toplantılara erişirken veya toplantı planlarken gecikmeler yaşanır, hızlı hareket eden ve hızlı rezervasyon deneyimine ihtiyaç duyan takımların çalışması yavaşlar

Ölçeklendirme pahalı hale gelir: Kullanıcı başına fiyatlandırma ve sonsuza kadar ücretsiz planın olmaması nedeniyle, SavvyCal, özellikle genel giderleri düşük tutmaya çalışıyorsanız, takımınız büyüdükçe hızla pahalı hale gelebilir

Sınırlı yerel entegrasyonlar: Google Takvim gibi temel özellikleri kapsasa da, SavvyCal'ın doğrudan entegrasyon seçenekleri yetersiz veya kısıtlı görünebilir. Düzenli olarak niş uygulamalara bağımlı olan takımlar için karmaşık geçici çözümler tek seçenektir

Katı takım planlama özellikleri: SavvyCal'ın takvim katmanını kullanmak esnekliğinizi artırır, ancak çok da fazla değil. Verimli iş akışları için gerekli olan round-robin planlama, havuzlanmış uygunluk veya dinamik rezervasyon bağlantıları gibi özellikler yoktur

Düşük kullanımlı veya küçük takımlar için ideal değildir: Benzer özelliklere sahip rakiplerinden daha yüksek fiyatlı olan SavvyCal, küçük işletmeler için verimsizdir. Ayrıca, sadece ara sıra planlama yapan profesyoneller için ücretsiz bir plan sunmaz, bu da onu tek başına çalışan girişimciler veya bağımsız danışmanlar için daha az ideal hale getirir.

🧠 İlginç Bilgi: Araştırmalar, takımınızın toplantı ve e-posta yanıtlarındaki verimsizlikler nedeniyle her hafta iki tam iş günü kaybettiğini gösteriyor.

SavvyCal Alternatiflerine Genel Bakış

Kullanabileceğiniz En İyi SavvyCal Alternatifleri

SavvyCal'ın sınırlarını aşmaya ve mükemmel bir planlama sistemine kavuşmaya hazır mısınız? İşte piyasadaki en iyi alternatifler:

1. ClickUp (Hepsi bir arada verimlilik ve planlama için en iyisi)

Toplantı onaylarını takip etmekten, saat dilimi karışıklıklarından ve takım planlama bağlantılarıyla bitmeyen e-postalardan kurtulmak mı istiyorsunuz? ClickUp ile tanışın — planlama baş ağrısını sorunsuz, akıcı bir planlamaya dönüştüren iş için her şeyi içeren uygulama.

ClickUp Takvim ile daha akıllı plan yapın

ClickUp Takvim ile görevlerinize, etkinliklerinize ve hedeflerinize göre mükemmel bir program planlayın

ClickUp Takvim, toplantıları profesyonelce organize etmek için kullanabileceğiniz görsel planlayıcıdır. Canlı düzeni, etkinlikleri kolayca bulmanızı (ve hatırlamanızı) sağlar. En iyi yanı nedir? Oluşturduğunuz her görev için otomatik olarak zamanı bloklar, böylece programınız sürekli değişiklik yapmanıza gerek kalmadan sizin için çalışmaya başlar.

Projeleri planlayın, tekrarlanan etkinlikleri programlayın ve her şeyi günlük, haftalık veya zaman çizelgesi biçimlerinde görüntüleyin.

Sürükleyip bırakarak yeniden planlayın, takımlara göre filtreleyin ve eyleme geçirilebilir öğeler oluşturun — hepsi tek bir görünümde. Bu, her çevrimiçi toplantıya anında ivme kazandırır.

💡 Profesyonel İpucu: Kaynak merkezinizde önceden tasarlanmış birkaç plan hazırlayarak zaman kazanın. Böylece, yeni bir proje başladığında zaman çizelgesi kurulumunda gecikme yaşamadan hemen işe koyulabilirsiniz.

Toplantılarınızın yanı sıra görevleri de optimize etmek mi istiyorsunuz? ClickUp bunun için de özel bir çözüme sahiptir!

ClickUp Görevleri ile toplantıları eyleme dönüştürün

ClickUp Görevleri ile toplantıdan sonra net sahiplik ve ilerleme izleme ile istekleri eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün

ClickUp Tasks, herhangi bir toplantı öncesinde, sırasında ve sonrasında konuşmaları eyleme dönüştürmek için kullanılan bir araçtır.

Ayarlanabilir öncelikler, son teslim tarihleri ve bağımlılıklar ile birlikte gelir, böylece teslimatlarınız ön planda ve merkezde kalır. Belgeleri ekleyin, alt görevleri bağlayın ve planlanmış görevlerinize canlı yorumlar ekleyerek bağlamı en üst düzeye çıkarın.

İşletmeniz faturalandırılabilir hizmetler ve proje saatleri üzerinden çalışıyorsa, ClickUp'ın Zaman Takibi özelliği çabalarınızın her bir gramını ölçebilir. Ayrıca, koşullu durum güncellemeleri, dosya taşıma ve anlık bildirimler gibi akıllı otomasyonlar, ekstra iş yükü olmadan işlerinizi sorunsuz bir şekilde yürütmenizi sağlar.

ClickUp Brain ile AI'yı kullanarak toplantıları daha hızlı planlayın

ClickUp Brain ile toplantı özetleri oluşturun, anahtar belgeleri alın, eylem noktaları belirleyin ve daha fazlasını yapın

Tek ihtiyacınız bir rezervasyon bağlantısıysa, SavvyCal akıllı bir seçimdir. Ancak, işinizde yapacağınız diğer her şeyden kopuk bir planlama yapmaktan bıktıysanız, ClickUp Brain daha akıllı bir seçimdir.

ClickUp sadece bir planlama aracı değildir, tam donanımlı bir AI toplantı çalışma alanıdır. ClickUp Brain ile, takımınızın halihazırda projeleri ve görevleri yönettiği aynı çalışma alanından gündemler oluşturabilir, ilgili belgeleri alabilir, eylem öğeleri atayabilir ve tartışmaları otomatik olarak özetleyebilirsiniz.

Hızlı bir senkronizasyon planlıyor veya bir müşteri sunumu hazırlıyor olsanız da, ClickUp Brain sizi saniyeler içinde hazır hale getirir. Çalışma alanınızın bağlamını anlar, önceki toplantılardan notları alır ve hatta sorulacak doğru soruları önerir; kopyalama-yapıştırma veya uygulama değiştirme gerekmez.

Toplantı öncesinde buz kırıcılar veya verimlilik ipuçlarına ihtiyacınız varsa, Brain bunları da saniyeler içinde halleder.

ClickUp Brain ile toplantı öncesinde beyin fırtınası yapın ve yararlı sorular oluşturun

💡 Profesyonel İpucu: Takım iletişiminin yanı sıra, Brain tek seferde anahtar toplantı notlarından görevler oluşturabilir, delege edebilir ve planlayabilir. Sadece isteyin, ClickUp Brain otomatik olarak takip görevleri atayacak ve projelerinizin ilerlemesini sağlayacaktır.

Ve Brain MAX ile deneyim ses öncelikli hale gelir. Talk to Text özelliğini kullanarak, sadece sesinizle görevleri dikte edebilir, hatırlatıcılar not alabilir veya AI eylemlerini tetikleyebilirsiniz. Bu sadece konuşmayı metne dönüştürmek değil, bağlamı ve iş akışını algılayan ve harekete geçmeye hazır bir sistemdir. Bunu, fikirlerinizi doğrudan uygulamaya bağlayan kişisel bir AI asistanı olarak düşünün.

Ayrıca, üçüncü taraf veri paylaşımı veya 10 sekme arasında geçiş yapmaya gerek kalmadan ClickUp, Gmail, Slack, Belgeler ve daha fazlası gibi araçlarınıza güvenli ve birleşik erişim elde edersiniz. Yayılma olmadan yapay zeka.

🔍 Artık takviminiz, not uygulamanız ve görev yöneticiniz arasında gidip gelmenize gerek yok ClickUp, GPT-4. 1, Claude ve Gemini gibi en yeni AI modelleriyle desteklenen planlama, dokümantasyon ve takip eylemlerinizi tek bir çatı altında toplar.

İşte bu noktada SavvyCal'ı geride bırakıyor. SavvyCal, bağlantı rezervasyonu ve takvim esnekliğine odaklanırken, ClickUp toplantıların ek yükünü ortadan kaldırır. Sadece zamanı rezerve etmekle kalmaz, zamanınızı geri kazanırsınız.

Başlamak için yardıma mı ihtiyacınız var? Takvim Planlayıcı Şablonunu kullanın

Sıfırdan mı başlıyorsunuz? Buna gerek yok. ClickUp, yapılacaklar listelerinden içerik takvimlerine kadar her şey için kullanıcı dostu şablonlar sunar.

Ücretsiz şablon alın ClickUp'ın Takvim Planlayıcı Şablonu ile takım zaman çizelgelerini düzenleyin, planlama çakışmalarını önleyin ve döngü görevlerini zamanında kapatın

ClickUp Takvim Planlayıcı Şablonu, planlamalarını iyileştirmek isteyen takımlar için kullanıma hazır bir çözümdür. Tüm görevleri verimli bir şekilde haritalamak ve izlemek için altı özel durum ve kullanışlı bir Özet Görünümü sunar.

Şablonun zaman kayıtları, hedefler, adresler ve bütçeler gibi Özel Alanları da her eylem noktasına bilgileri eklemenize yardımcı olur. Son teslim tarihleri güncellendiğinde, ön tanımlı takvim ve zaman çizelgesi görünümleri anında gerçek zamanlı olarak doldurulur ve her takımın iş yükünü ve olası darboğazları gösterir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Bazı özel görünümler henüz mobil cihazlar için optimize edilmemiştir

Tüm özelliklerini kullanmak biraz daha uzun bir öğrenme süreci gerektirecektir

ClickUp fiyatlandırması:

ClickUp puanları ve yorumları:

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.400+ yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Crestron Programcısı Nathan G. şöyle diyor:

Formlar oluşturma, görevleri, takvim öğelerini ve toplantıları yönetme yetenekleri, ClickUp'ı büyüyen tüm küçük işletmeler için vazgeçilmez kılar. Ayrıca, yeni sohbet özelliği, Slack veya Teams gibi harici sohbet uygulamalarını, kullandıkları uygulama sayısını azaltmak isteyenler için gereksiz ve eski hale getirir.

2. Calendly (Basit ve profesyonel planlama için en iyisi)

calendly aracılığıyla

Müsaitlik konusunda gidip gelmekten sıkıldınız mı? Calendly, toplantı rezervasyonlarını basitleştirmek için tasarlanmıştır. Kişiselleştirilmiş rezervasyon özelliği, toplantı bağlantısını göndermenizi sağlar. Ardından, davetlileriniz açık zaman dilimlerinizi görüntüleyebilir ve bir zaman rezerve edebilir.

Bu araç, özel etkinlik türleri seçeneği ile de oldukça esnektir. Bu sayede, hızlı bilgilendirmeler ve derinlemesine strateji incelemeleri sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilir. Ayrıca, çağrı tamponları gibi özellikler, iş akışınızı kesintiye uğratmadan toplantılar arasında yeniden gruplandırmanıza yardımcı olur.

Calendly ayrıca, davetlileri yanıtlarına göre doğru takım üyesine yönlendirmek için yönlendirme formlarını da destekler, bu da onu satış, işe alım ve müşteri kazanma iş akışları için popüler bir seçim haline getirir.

Calendly, Google Takvim, Outlook, Zoom, Slack, Salesforce, HubSpot ve diğer önemli uygulamalarla entegre olarak onayları, hatırlatıcıları ve yeniden planlamaları kolaylaştırır. Hatta rezervasyon sayfalarını doğrudan web sitenize veya e-posta kampanyalarınıza yerleştirerek terk oranlarını azaltabilir ve daha hızlı dönüşüm elde edebilirsiniz.

AI özelliği: Yeni AI destekli planlama asistanı (üst düzey planlarda mevcuttur) ile Calendly, tercihleri ve toplantı geçmişini analiz ederek en uygun zamanları önerir, takvim çakışmalarını ve manuel ayarlamaları azaltır.

Calendly'nin en iyi özellikleri

İş yükünüzü grup içinde eşit olarak dağıtın

Toplantı öncesi anket tabanlı yönlendirme ile toplantı davetlilerini ilgili gruba yönlendirin

Tatil saatleri veya özel etkinlikler gibi olağandışı programları, özel tarih geçersiz kılma özelliği ile hesaplayın

Rezervasyon bileşenlerini açılış sayfalarına, haber bültenlerine veya yardım merkezlerine yerleştirin

Salesforce, Zoom, HubSpot ve Slack gibi araçlarla sorunsuz entegrasyonlar

Calendly sınırlamaları

Round-robin, SSO, markalama ve yönlendirme gibi birçok gelişmiş özellik yalnızca üst düzey planlarda mevcuttur

Verimlilik ve CRM sistemleriyle sağlam entegrasyonlardan yoksundur, bu da onu yalnızca toplantı oluşturma ile sınırlar

Calendly fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Takımlar: Kullanıcı başına aylık 20 $

Enterprise: Yıllık 15.000 $'dan başlayan fiyatlarla

Calendly puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (2.200+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.900+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Calendly hakkında ne diyor?

G2'de bir yorum şöyle diyor:

Calendly'nin en kullanışlı özelliği, sizin ve ekranın diğer tarafındaki kullanıcının uygunluk durumuna göre planlama çakışmalarını önlemesi ve böylece karşılıklı uyumluluğa göre planlama yapmayı çok daha kolay hale getirmesidir.

📖 Ayrıca okuyun: Bilmeniz Gereken En İyi Calendly Entegrasyonları

3. Motion (AI tabanlı görevler ve toplantı planlama için en iyisi)

motion aracılığıyla

Motion, AI'yı günlük planlamaya sorunsuz bir şekilde entegre ettiği için bu listede yerini almıştır. Karmaşık etkinlikler için tasarlanan AI takvimi, iş yükünüzü analiz ederek optimize edilmiş bir günlük plan oluşturur. Bir müşteri araması gelir veya bir son tarih değişirse, Motion her şeyi sığdırmak için gününüzü yeniden düzenler.

Toplantılar onaylandıktan sonra, her birinin öncesinde hazırlık süresi otomatik olarak bloklanır. Motion'ın yapay zekası, en son planlanan görevlerinize ve iş modellerinize göre derin odaklanma aralıkları da oluşturur. Ayrıca, tüm entegre takvimleriniz tek bir görünümde birleştirilir ve görevler daha uzun sürerse veya öncelikleri düşerse sistem zaman çizelgenizi otomatik olarak ayarlar.

Arka arkaya rezervasyonları önlemek için toplantı sınırları belirleyebilir, yoğun çalışma için belirli zamanları bloklayabilir veya tüm günleri toplantısız olarak belirleyebilirsiniz. Motion'ın otomatik önceliklendirme özelliği, sürekli manuel yeniden planlama yapmadan işlerini takip etmek isteyen serbest çalışanlar, yöneticiler ve nörolojik farklılığa sahip profesyoneller için özellikle yararlıdır.

AI özelliği: Motion'ın AI'sı, aciliyet, zaman hassasiyeti, toplantı tercihleri ve verimlilik ritminize göre kişiselleştirilmiş bir günlük plan oluşturur ve sürekli olarak ayarlar.

Motion'ın en iyi özellikleri

AI destekli optimizasyon ile değişikliklere uyum sağlayan dinamik programlar oluşturun

Önceden tanımlanmış tercihlerle arka arkaya aramaları önleyin veya belirli günleri toplantısız tutun

Hızlı otomasyonlarla aciliyet ve iş düzeninize göre günlük programlar oluşturun

Son teslim tarihlerine ve önceliklere göre tamamlanmamış görevleri otomatik olarak yeniden planlayın

Tüm Google ve Outlook takvimlerini tek bir görünümde senkronize edin

Hareket sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, özellikle dinamik çalışma pencereleri olanlar, kullanıcı arayüzünün karmaşık olduğunu ve işlerini zorlaştırdığını düşünüyor

Hem görevlere hem de aramalara harici misafirleri dahil etmek için paylaşım seçenekleri yoktur

Nispeten temel otomasyon ve özelliklere rağmen öğrenme eğrisi oldukça yüksektir

Hareket bazlı fiyatlandırma

Pro AI: Kullanıcı başına aylık 49 $'dan başlayan fiyatlarla

İş AI: Kullanıcı başına aylık 69 $'dan başlayan fiyatlarla

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Hareket değerlendirmeleri ve yorumlar

G2: 4. 1/5 (110+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (70+ yorum)

4. Doodle (Grup planlama ve anketler için en iyisi)

doodle aracılığıyla

Farklı saat dilimlerinde büyük bir toplantı planlıyorsanız, Doodle baş ağrıtmayan bir süreç için ideal seçim olabilir. Grup oylama özelliği ile takım üyeleri uygunluklarını işaretleyebilir ve Doodle en iyi seçeneği otomatik olarak önerir.

Ayrıca, "Gerekirse" oylama seçeneği ile esnekliği artırır ve takımların yedek zaman aralıkları önermesine olanak tanır. Ayrıca, Doodle hızlı 1:1 davetler, kayıt formları ve yerel saat dilimlerine göre özelleştirilmiş kişiselleştirilmiş rezervasyon sayfaları sunar. Yöneticiler, Doodle'ın takım gösterge panelini kullanarak yanıtları takip edebilir, hatırlatıcılar ayarlayabilir ve birden fazla takım üyesinin uygunluk durumunu yönetebilir.

Doodle, Google Takvim, Outlook, Microsoft Teams ve Zoom gibi araçlarla iyi bir şekilde entegre olur ve takımların farklı platformlar kullanırken bile koordinasyonunu sağlar. Toplantı anketleri, daha geniş erişim için şirket portallarına veya e-postalara aktarılabilir veya gömülebilir.

AI özelliği: Doodle'ın akıllı planlama asistanı, anket yanıtlarını ve saat dilimi tercihlerini analiz ederek her katılımcı için en verimli toplantı zamanlarını önerir ve takımların daha hızlı uzlaşmaya varmasına yardımcı olur.

Doodle'ın en iyi özellikleri

Herhangi bir sayıda katılımcıyla koordinasyon sağlamak için sınırsız toplantı ve anket oluşturun

"Adına Rezervasyon" özelliği ile başka birinin takvimine doğrudan planlama yaparak zaman kazanın

Oy sınırları, gizli katılımcı bilgileri ve anonim zaman aralığı seçimi ile akran baskısı olmadan dürüst kullanılabilirliği destekleyin

Daha geniş koordinasyon için anket verilerini dışa aktarın veya paylaşılan platformlara bağlantılar ekleyin

Microsoft 365, Google Çalışma Alanı, Slack ve Zoom ile entegre olur

Doodle sınırlamaları

Bazı kullanıcılar arayüzün gezinmesinin zor ve sezgisel olmadığını düşünüyor

Takvim uygulaması entegrasyonları güvenilir olmayabilir ve kaçırılan güncellemeler veya senkronizasyon hatalarından kaynaklanan çakışmalara neden olabilir

Doodle fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 14,95 $

Takım: Kullanıcı başına aylık 19,95 $ (en az iki kullanıcı gerekir)

Doodle puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (2.000+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (1.800+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Doodle hakkında ne diyor?

Capterra'da bir yorum şöyle diyor:

Takımınıza Doodle göndererek onlara seçenekler sunabilmenizi çok seviyorum.

5. SimplyMeet. me (Kolay ve sorunsuz randevu rezervasyonu için en iyisi)

SimplyMeet. me, basitliği ön planda tutan bir toplantı planlayıcıdır. Calendly'ye benzeyebilir, ancak bu araç, birden fazla entegrasyonla bile neredeyse anında kurulumuyla öne çıkar.

Ancak basitliği sizi yanıltmasın. SimplyMeet.me, büyük grupların aynı zaman dilimini talep ettiği atölye çalışmaları ve web seminerleri için ideal olan grup rezervasyon özellikleri de sunar. Müşterilerin telefonlarından tarayıp rezervasyon yapabilmeleri için bir QR kodu paylaşım seçeneği bile vardır.

Ücretli rezervasyonlar için Stripe ve PayPal ile entegrasyonu destekler ve kullanıcılar, yinelenen programlar veya sezonluk teklifler için kullanılabilirlik ayarlarını özelleştirebilir. SimplyMeet. me ayrıca, markalı bir planlama deneyimi için beyaz etiketleme seçenekleri sunarak, müşteri ile yüz yüze çalışan profesyoneller için özellikle kullanışlıdır.

AI özelliği: AI ağırlıklı olmasa da, SimplyMeet. me akıllı mantık kullanarak saat dilimi ayarlamalarını otomatikleştirir ve geçmiş toplantı tercihlerine ve müşterinin konumuna göre en uygun zaman aralıklarını önerir.

SimplyMeet. me en iyi özellikleri

Tüm planlanmış randevuları, geçmiş toplantıları ve müşteri bilgilerini görselleştiren merkezi bir gösterge paneli ile tüm taahhütleri düzenleyin ve yönetin

Birden fazla ödeme entegrasyonu ile aynı toplantı sırasında danışmanlık faturalandırmasını kolaylaştırın

Mobil ve masaüstüye özel yönetici uygulamasıyla tüm tartışmaları ve etkinlikleri hareket halindeyken yönetin

SimplyMeet. me sınırlamaları

Sınırlı bir dizi yerel entegrasyon sunar ve otomasyonlar için Zapier'e güvenir, bu da karmaşık kurulumları zorlaştırır

Toplantı kalıpları veya verimlilik hakkında derinlemesine içgörüler için sağlam raporlama ve gerçek zamanlı analiz özellikleri yoktur

Etkinliklere veya mağazalara daha hızlı erişim için QR kodları aracılığıyla rezervasyon bağlantılarını paylaşın

Takvim senkronizasyonu için Zapier, Microsoft 365 ve Google entegrasyonları sunar

SimplyMeet. me fiyatlandırma

Bireyler: Ücretsiz

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 11,99 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

SimplyMeet. me puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,7/5 (80+ yorum)

📮 ClickUp Insight: Tipik bir bilgi çalışanı, işini tamamlamak için ortalama 6 kişiyle bağlantı kurmak zorundadır. Bu, temel bağlamı toplamak, öncelikleri uyumlu hale getirmek ve projeleri ilerletmek için her gün 6 temel bağlantıya ulaşmak anlamına gelir. Mücadele gerçek: Sürekli takip, sürüm karışıklığı ve görünürlük sorunları takımın verimliliğini azaltır. Bağlantılı Arama ve AI Bilgi Yöneticisi gibi özelliklere sahip merkezi bir platform olan ClickUp, bağlamı anında parmaklarınızın ucuna getirerek bu sorunu ortadan kaldırır.

6. Acuity Scheduling (Hizmet tabanlı işler için en iyisi)

acuity Scheduling aracılığıyla

İş modelinize uygun esnek bir planlama aracı mı arıyorsunuz? Acuity Scheduling, hizmet tabanlı iş akışlarına odaklanması sayesinde harika bir seçenektir. Bu çözüm, müşteri odaklı, benzersiz randevu türleri ve hizmet sürelerine derinlemesine odaklanır.

Acuity ayrıca marka temalarını tam olarak yansıtan zengin biçimlendirme seçeneklerine sahiptir. Yapılandırma ayarlarını kullanarak, hizmet kullanıcısının programına göre en küçük ayrıntıları, özel abonelikleri ve hacme dayalı fiyatlandırmayı özelleştirebilirsiniz. Beyaz etiketleme ve markalama kontrolleri ile Acuity, salonların, kliniklerin ve danışmanların rezervasyondan faturalandırmaya kadar sorunsuz bir müşteri deneyimi yaratmasını sağlar.

Kayıt formlarını, tekrarlanan randevuları, grup derslerini ve e-posta veya SMS onaylarını destekler. Ayrıca Stripe, Square, Google Takvim, Zoom, QuickBooks ve Zapier aracılığıyla 500'den fazla diğer araçla entegre olur, bu da tüm müşteri yaşam döngüsünü otomatikleştirmek isteyen işletmeler için idealdir.

AI özelliği: Acuity, hizmet süresi, uygulayıcıların uygunluk durumu ve müşterilerin saat dilimlerine göre ideal randevu aralıkları öneren akıllı planlama mantığı içerir. Ayrıca, rezervasyon hacmine göre yoğun dönemlerde uygunluğu otomatik olarak ayarlayabilir.

Acuity Scheduling'in en iyi özellikleri

Planlama sayfasında kişiselleştirilmiş eklenti seçenekleriyle üst satışlarda ustalaşın

Birden fazla kaynağa ve mağaza adreslerine erişim ile randevu iş yükünüzü optimize edin ve konuma özel randevuları izleyin

Önceden tasarlanmış bir biçimde hizmet ve müşteri bilgilerinin otomatik olarak doldurulduğu faturalar oluşturun ve gönderin

Hediye sertifikaları, indirim kodları ve özel ödeme planları sunun

Çalışanların ve hizmet odalarının takvimlerini otomatik olarak senkronize edin

Acuity Scheduling sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, randevuları dışa aktarırken web sitesinde sorunlar yaşadıklarını bildirmiştir

Portallarda, özellikle müşteri planlama açılış sayfasında özelleştirme eksikliği

Birden fazla kaynağa ve odaya erişim yalnızca daha yüksek fiyatlı planlarda mevcuttur

Raporlama özellikleri, büyük ölçekli çok konumlu işlemler için sınırlıdır

Acuity Scheduling fiyatlandırması

Gelişmekte olan: Kullanıcı başına aylık 20 $

Büyüyen: Kullanıcı başına aylık 34 $

Powerhouse: Kullanıcı başına aylık 61 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Acuity Scheduling puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (5.700+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Acuity Scheduling hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

CRM ve CS deneyiminiz hiç olmasa bile bu ürünü kullanabilirsiniz ve kısa sürede alışacaksınız. Planlama, rezervasyon, takvim yönetimi ve müşteri randevularını takip etmek için benim için mükemmel bir çözümdü.

7. Zoho Bookings (Zoho ekosistemini kullanan takımlar için en iyisi)

zoho Bookings aracılığıyla

Zoho Bookings, aynı ekosistem içinde kalmak isteyen takımlar için ideal bir seçimdir ve oldukça yetenekli bir uygulamadır. Birleştirilmiş arayüzü günlük planlamayı kolaylaştırırken, özel çalışma alanları işbirliğini basitleştirir.

Çözüm, kurulum sırasında sektörünüze özel birden fazla toplantı türü de önerir. Takımınızın kendine özgü görüşmeleri varsa, yöneticiler karlılık incelemelerinden doğum günü kutlamalarına kadar her şey için özel etkinlik türleri ekleyebilir.

Ayrıca, yöneticiler, müşteri görüşmelerinin ardından yapılan tüm iç toplantılar için tek bir tıklama ile belirli tetikleyicilerle hafif otomasyon ekleyebilir. Zoho Bookings, Zoho CRM, Zoho Desk, Zoho SalesIQ ve ödeme sistemleriyle entegre olarak, potansiyel müşteriden toplantıya ve takip sürecine kadar tüm yaşam döngüsünün otomasyonunu sağlar.

AI özelliği: Zoho ekosisteminde kullanıldığında, Zoho Bookings, Zoho'nun AI asistanı Zia'yı kullanarak form verilerini otomatik olarak doldurur, rezervasyon eğilimlerini analiz eder ve müşteri davranışlarına ve randevu sıklığına göre takip eylemleri önerir.

Zoho Bookings'in en iyi özellikleri

Yeniden planlamayı kapatma veya minimum bildirim süresi ayarlama gibi basit kurallarla gününüzü istediğiniz gibi planlayın

Özel bir müşteri portalı ile müşterilerin randevularını güncellemesine ve geçmişlerine kendi başlarına erişmesine izin verin

Zoho CRM, SalesIQ, Zohodesk ve yerleşik ödeme platformları dahil olmak üzere tüm Zoho ekosistemiyle anında entegre edin

Farklı takım üyelerine farklı hizmetler atayın ve programları gerçek zamanlı olarak senkronize edin

Webhook'ları ve API'leri kullanarak harici iş akışlarını veya CRM güncellemelerini tetikleyin

Zoho Bookings sınırlamaları

Çok kısıtlayıcı bir ücretsiz planla birlikte gelir, bu da onu büyük işletmeler ve takımlar için daha uygun hale getirir

Mevcut bir Zoho ekosistemi olmadan kurulum, sıkıcı ve sezgisel olmayan bir süreçtir ve özel uzmanlık gerektirir

Arayüz ve özelleştirme seçenekleri Zoho yığını dışında sınırlıdır

Zoho Bookings fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Temel: Kullanıcı başına aylık 8 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 12 $

Esnek: Özel fiyatlandırma

Zoho Bookings puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,5/5 (40+ yorum)

📖 Ayrıca okuyun: En İyi Toplantı Yönetimi ve Gündem Yazılımı Çözümleri

8. OneCal (Takvim senkronizasyonu ve kişiselleştirme için en iyisi)

oneCal aracılığıyla

Sekmeler arasında geçiş yapmadan tüm takvimleri aynı anda görüntülemek için OneCal genellikle en iyi seçenekler arasında yer alır. Gizlilik öncelikli tasarımı, başlıklardan katılımcı listelerine kadar takvimler arasında senkronize edilecek ayrıntıları kontrol etmenizi sağlar. Kişisel randevularınızı gizli tutmak istiyorsanız, OneCal o zamanı anında "Meşgul" olarak bloklayabilir.

Senkronizasyonun ötesinde, OneCal'ın rezervasyon sayfaları, katılımı artırmak ve markanızı sergilemek için sosyal medya bağlantıları gibi öğeler içerir. Ayrıca, rezervasyon yapıldıktan sonra davetlileri bir kaynak sayfasına veya teşekkür sayfasına yönlendiren özel bir URL ekleyebilirsiniz. Kullanıcılar davetlerin dilini ve biçimini özelleştirebilir, böylece deneyimin küresel veya niş kitlelerle daha uyumlu olmasını sağlayabilir.

OneCal ayrıca Outlook, Microsoft 365 ve Google Çalışma Alanı ile entegre olur ve birden fazla takvim arasında çok yönlü senkronizasyon sunar, böylece iş ve kişisel hesaplar arasında bile toplantılar asla çakışmaz.

AI özelliği: OneCal, akıllı senkronizasyon kuralları kullanarak olası çakışmaları algılar ve platformlar arasında çakışan etkinlikleri otomatik olarak günceller. Böylece, farklı saat dilimlerinde veya hesaplarda bile, uygunluk durumunuz her zaman en son girdileri yansıtır.

OneCal'ın en iyi özellikleri

Çok yönlü senkronizasyon özellikleriyle kişisel, iş ve bireysel müşteri takvimleriniz arasında senkronizasyon yapılacak öğeleri kontrol edin

Otomasyonlar, önceden tanımlanmış renkler, e-posta yanıtları ve daha fazlasıyla başlıkları ve ayrıntıları tercihlerinize göre maskeleyin

Davetlerin sunulduğu dili değiştirin ve OneCal'ın planlama bağlantısı çevirileriyle küresel bir takıma hizmet verin

Rezervasyon sayfalarını markalama, yönlendirme bağlantıları ve etkileşim alanlarıyla özelleştirin

Sorunsuz yönetim için Google, Microsoft ve Apple takvimleriyle entegre olur

OneCal sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, takımlarının uygunluk durumlarını paylaşmayı veya etkinlikleri takım arkadaşlarıyla koordine etmeyi zor buluyor

Yalnızca popüler takvim entegrasyonlarını destekler ve platformlar arasında dosya veya medya senkronizasyonu yapılmaz

Planlama eğilimlerini veya gelmeme durumlarını izlemek için sınırlı raporlama veya analiz

OneCal fiyatlandırması

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 6 $

Temel: Kullanıcı başına aylık 12 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 20 $

OneCal puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (20'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar OneCal hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Kullanımı çok kolay, FANTASTİK destek, entegrasyonu ve uygulaması oldukça kolay. Her gün kullanıyorum. Takvim senkronizasyon fonksiyonu tek başına fiyatının değerinde ve kullanıcı arayüzü mükemmel.

9. Cal. com (Açık kaynak planlama esnekliği için en iyisi)

Cal. com, planlama üzerinde tam kontrol sağlamak için tasarlanmış bir toplantı yöneticisidir. Açık kaynaklı bir çözüm olarak, sunucularınızı barındırmanıza ve her şeyi kendi markanızla sunmanıza olanak tanır — Cal. com logoları yok, sadece sizin tarzınız var.

Artık sadece özelleştirme yeterli değil. Bu çözüm, müşteri veya takım toplantılarını verimli bir şekilde yönetmek için round-robin planlama, grup takvim rezervasyonları ve kişiselleştirilmiş davetiyeler gibi temel özellikler sunar.

Ayrıca, randevu hatırlatıcıları gönderme, CRM kayıtlarını güncelleme veya potansiyel müşterileri otomatik olarak atama gibi en karmaşık gereksinimleri tetiklemek için özel bir API'ye sahiptir. Platformun eklenti pazarı, ödeme araçları, onay formları, CRM senkronizasyonu ve daha fazlasını içerir ve planlama yığınınız üzerinde modüler kontrol sağlar.

AI özelliği: Öncelikle geliştiriciler tarafından tasarlanmış olsa da, Cal. com API'ler aracılığıyla harici AI hizmetleriyle entegre edilebilir; örneğin, rezervasyon onaylarını otomatik olarak oluşturmak, uygunluk modellerini analiz etmek veya geçmiş davranışlara göre toplantı zaman aralıkları önermek için.

💡 Profesyonel İpucu: İşletmeniz zaten kendi kendine barındırılan dağıtımları destekleyen bir bulut sağlayıcıda çalışıyorsa, açık kaynaklı uygulamaları kullanın. Bu, altyapı maliyetlerini hızlı bir şekilde azaltacak ve daha derin özelleştirmeler için bütçenizi serbest bırakacaktır.

Cal. com en iyi özellikleri

Yerel müşteri yönlendirme yazılımı ile sektör ve şirket boyutu gibi ayrıntılara göre müşterileri doğru takıma yönlendirin

Yerleşik saat dilimi hesaplayıcı ile kaçırılan fırsatları azaltın

Cal.com'un eklenti pazarında ödemeler, video görüşmeleri, hatırlatıcılar ve onay formları gibi temel özellikleri saniyeler içinde ekleyin

Tam beyaz etiket desteği ile kendi alan adınızda barındırın

Cal.com'un geliştirici API'si ve topluluk eklentileriyle modüler iş akışları oluşturun

Cal. com sınırlamaları

Kurulum ve bakım için teknik uzmanlık gerekir

API özelliğini kullanmak oldukça pahalı olabilir

Teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcılar için daha az tak ve çalıştır seçeneği

Cal. com fiyatlandırması:

Bireyler: Ücretsiz

Takımlar: Kullanıcı başına aylık 15 $'dan başlayan fiyatlarla

Kuruluşlar: Kullanıcı başına aylık 37 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Cal. com puanları ve yorumları:

G2: 4,3/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

10. YouCanBookMe (Takvim entegrasyonları için en iyisi)

youCanBookMe aracılığıyla

Takımınız zaman hassasiyeti olan projelerle uğraşıyorsa, YouCanBookMe'yi kullanmak akıllıca bir hareket olacaktır. Gerçek zamanlı senkronizasyon ve tampon bloklarının ötesinde, Mailchimp ve WordPress'ten Google Analytics ve Pixel'e kadar derin entegrasyonlarla öne çıkıyor.

YouCanBookMe ayrıca üyeler arasında toplu kullanılabilirliği ve ayrıntılı kullanılabilirlik kurallarını destekler, bu da işlevler arası projeleri veya tatilleri yönetmek için mükemmeldir. Otomatik onaylar, yeniden planlama seçenekleri veya hatırlatıcı dizileri sayesinde manuel takip yapmanız gerekmez. Rezervasyon formları ayrıca koşullu mantık içerebilir; böylece potansiyel müşterileri anında ön yeterlilik değerlendirmesine tabi tutabilir, destek taleplerini önceliklendirebilir veya dahili toplantıları doğru ekip üyesine yönlendirebilirsiniz.

Son derece özelleştirilebilir platform, takımların mesajlaşmayı, markalaşmayı, saat dilimi yönetimini ve rezervasyon sonrası yönlendirme davranışını kontrol etmesini sağlar. Ayrıca, CRM'lerde, veritabanlarında veya diğer iç sistemlerde eylemleri tetiklemek için webhook'ları, Zapier'i veya özel komut dosyalarını entegre edebilirsiniz.

AI özelliği: YouCanBookMe, randevu türüne, aciliyetine ve önceki rezervasyon davranışlarına göre tampon süreleri ve toplantı sürelerini otomatik olarak ayarlayan akıllı rezervasyon önerilerini kısa süre önce kullanıma sundu.

YouCanBookMe'nin en iyi özellikleri

Koşullu mantık tabanlı rezervasyon formlarıyla potansiyel müşterileri ön elemeden geçirin ve destek çağrılarını sıralayın

Oturum kapasitesi yapılandırmalarıyla tek bir zaman diliminde büyük grup toplantıları gerçekleştirin

URL bağlantısından verileri alan kişiselleştirilmiş otomatik doldurulan formlarla rezervasyonları hızlandırın

Google Takvim, Microsoft Outlook, Mailchimp ve webhook'larla entegre edin

Her rezervasyon türü için markalaşma, onaylar, takipler ve yönlendirme sayfalarını özelleştirin

YouCanBookMe sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, müşteri desteğinin yanıt süresinin biraz uzun olduğunu bildiriyor

Bazı değişikliklerin bağlı her takvimde manuel olarak güncellenmesi gerekir

Ücretsiz ve Bireysel planlarda izin verilen takvim bağlantıları sınırlıdır

YouCanBookMe fiyatlandırması

Ücretsiz

Bireysel: Kullanıcı başına aylık 9 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 13 $

Takımlar: Kullanıcı başına aylık 18 $

YouCanBookMe puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1.900+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (340+ yorum)

YouCanBookMe hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Capterra incelemesi şöyle diyor:

YouCanBook.me'nin takvimimle senkronizasyonunu ve yeni bir kullanıcıyla toplantı rezervasyonu yapamayacağım zamanları otomatik olarak bloklamasını çok beğeniyorum. Ayrıca, hem kendim hem de web sitemden rezervasyon yapan kişi için kullanım kolaylığını da seviyorum.

ClickUp ile Mükemmel Toplantı ve Zaman Yönetimi

Doğru planlama araçları, sizin ve tüm takımın verimliliğini ciddi şekilde artırır. Erişilebilir takvimler ve gerçek zamanlı veri senkronizasyonu ile toplantılar, gerçek iş değeri elde etmek için güçlü bir adım haline gelir.

Bu liste birçok güçlü seçeneği öne çıkarırken, Outlook veya Google Takvim kullanıcı ID'nizle iyi bağlantı kuran uygulamalarla yetinmek yeterli olmayacaktır. Akıllı planlama, kapsamlı entegrasyonlar, grup anketleri ve AI destekli içgörülere ihtiyacınız var. İşte ClickUp'ın diğerlerinden üstün olduğu nokta da budur.

ClickUp ile ortaklık kurmak, toplantıları görevler, analizler ve kapsamlı otomasyonlarla tek bir sorunsuz platformda birleştirmek anlamına da gelir.

Toplantı ve zaman yönetiminde uzmanlaşmaya hazır mısınız? ClickUp'a bugün kaydolun!