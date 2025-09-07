Eylem ögelerini kaydetmek için ücretsiz müşteri toplantı notu şablonları

Müşteri ile takip görüşmesi yapmadan hemen önce bir eylem noktasını hatırlayarak paniğe kapıldığınız oldu mu? Ya da yeni bir müşteri ile harika bir ilişki kurdunuz, ancak müşterinin talep ettiği özel özelleştirmeyi not almayı unuttunuz mu?

Her müşteri görüşmesini, talebini ve takibini yönetmek kısa sürede çok zor hale gelebilir.

İster birden fazla hesabı yönetiyor ister tek seferlik panolara yapılan toplantıları düzenliyor olun, doğru müşteri toplantı notları şablonu size herkesin sevdiği yapı ve "ben hallederim" güvenini verebilir.

İşleri kolaylaştırmak için bu blog, hızlı aramalardan arka arkaya müşteri etkileşimlerine kadar her şey için ücretsiz şablon sağlar.

Müşteri Toplantı Notu Şablonları nedir?

müşteri toplantı notu şablonları, müşteri konuşmalarını açık ve öz bir şekilde kaydetmek için tasarlanmış hazır şablonlardır. Tartışma konuları, müşteri talepleri ve takip edilecek eylemleri not almak için özel bölümler içerir ve rastgele notları yapılandırılmış toplantı özetlerine dönüştürür. *

Doğru şablonla şunları yapabilirsiniz:

Not almaya başlayın, anahtar ayrıntıları ve müşteri geri bildirimlerini anında belgelendirin

Sonraki adımları, eylem öğelerini ve ilerlemeyi destekleyen görevler oluşturun ve yönetin

Takip için geçmişteki tartışma noktalarını hızlıca görüntüleyin

Ekstra çaba harcamadan profesyonel görünümlü toplantı özetlerini paylaşım yapın

Yüksek öncelikli işler için daha uygun bir asistan veya scrum ustası mı arıyorsunuz?

Müşteri toplantı notu şablonları, bu tür kişilerin daha büyük resme odaklanmalarını sağlar. Tüm anahtar noktaların açık ve hızlı bir şekilde aktarılmasını isteyen hesap yöneticileri, proje liderleri, danışmanlar ve serbest çalışanlar için mükemmeldir.

İyi bir müşteri toplantı notu şablonu nedir?

İyi tasarlanmış bir müşteri toplantı notu şablonu, not alma becerinizi geliştirmenize ve müşteri görüşmelerinin kalitesini artırmanıza yardımcı olur. Şablonunuzun pratik, yapılandırılmış ve etkili olmasını sağlamak için beş anahtar bileşen vardır:

açıkça tanımlanmış bölümler:* Katılımcılar, nesne ve sonraki adımlar için özel alanlar ekleyin. Ayrıca, yeni katılan müşterilerin bağlam bilgisine ihtiyaç duyması ihtimaline karşı, anahtar noktalar ve alınan kararları da ekleyin

*eylem maddeleri kontrol listesi: Görevleri, atananan kişileri ve son teslim tarihlerini açıkça belirtmek için alan sağlayıcı, böylece takip işlemleri kolay ve hesap verebilir hale gelir

*esneklik ve özelleştirme: Çeşitli toplantı türlerine, sürelerine ve amaçlarına uyacak şekilde başlıkları ve içerik alanlarını ayarlayabileceğiniz şablonları seçin

Hızlı başvuru alanları: İletişim bilgileri veya önceki toplantının önemli noktaları gibi önemli bilgileri kolayca bulmanızı sağlayan kısa alanlar ekleyin

Dışa aktarmaya uygun biçimler: PDF, Google Dokümanlar veya düzenlenebilir dosyalar olarak kolayca paylaşılabilen şablonları tercih edin. Bu şablonlar, takımlar ve müşterilerin notlara hızlı bir şekilde erişmesine veya bunları arşivlemesine olanak tanır

Çeşitli entegrasyonlar: Toplantı yönetimi araçları , CRM'ler ve mevcut planlama sisteminizle entegre olan şablonları seçin

11 Müşteri Toplantı Notu Şablonları

Etkili toplantılar düzenlemek, sadece buruşuk yapışkan notları veya dağınık belgeleri ortadan kaldırmakla ilgili değildir. Toplantıyı verimli bir şekilde başlatmak ve net bir sonraki adımlarla sonlandırmakla ilgilidir.

İşte birkaç tıklama ile her müşteri toplantısına profesyonelce katılmanızı sağlayan 11 ücretsiz toplantı not şablonu.

1. ClickUp Müşteri Toplantı Notları Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Müşteri Toplantı Notları Şablonu ile her müşteri talebini ve iş fırsatını not alın, harita ve gerçekleştirin

Toplantı kılavuzu olarak da kullanılabilecek notlara mı ihtiyacınız var? ClickUp Müşteri Toplantı Notları Şablonu, gündem, önemli noktalar, eylem öğeleri ve katılımcılar için bölümler içerir. Toplantı bağlantısını ekleyebilir, kolayca paylaşım sağlayabilir ve katılımcıların gerçek zamanlı olarak gözden geçirmesine veya düzenleme önerilerinde bulunmasına izin verebilirsiniz.

Birden fazla alt sayfası ile, devam eden müşteri görüşmeleri için merkezi bir merkez olarak da mükemmel bir şekilde iş yapar. Kısacası, bu resmi toplantı tutanak şablonu notlarınızı net, odaklanmış ve kapsamlı tutar.

🌟 İşte neden seveceksiniz

Yerleşik görev yöneticisi ile ayrıntılı görevler olarak eylem noktaları oluşturun ve görevlendirin

Müşterilerle birlikte proje fikirleri üzerinde beyin fırtınası yapın ve AI destekli ClickUp Brain ile toplantı notlarınızın dilini anında iyileştirin

Markdown diliyle desteklenen afiş, yazı tipleri ve temalarla tüm içeriğinizi biçimlendirin ve özel hale getirin

🔑 İdeal kullanım alanları: Hızlı ve tutarlı toplantı belgeleri gerektiren müşteri ile yüz yüze çalışan ekipler, danışmanlar ve proje liderleri.

💡 Profesyonel İpucu: AI Notetaker olmadan sanal bir toplantıya mı katılıyorsunuz? Bir daha düşünün. Neden değerli zamanınızı toplantı notlarını manuel olarak almakla harcayıp, konuşmanın anahtar kısımlarını kaçırıyorsunuz? ClickUp'ın AI Notetaker özelliği ile, kullanışlı asistanınız notları alır, eylem öğelerini atar, konuşma noktalarını özetler ve daha fazlasını yaparken, siz müşterinize odaklanmaya devam edebilirsiniz.

2. ClickUp Toplantı Notları Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Toplantı Notu Şablonları ile günlük durum güncellemelerini ve haftalık proje incelemelerini zahmetsizce yönetin

ClickUp Toplantı Notları Şablonu, inceleme toplantılarınızı düzenlemeniz gerektiğinde popüler bir seçimdir. Önceden tasarlanmış günlük standup ve haftalık senkronizasyon alt sayfaları ile bunu kolaylaştırır. Her haftalık toplantının, ekibinizin bağlamı kaybetmeden belirli çıktılara odaklanmasına yardımcı olan bir alt sayfası vardır.

Şablon ayrıca her toplantı notu için bir sahip atamanıza ve katkıda bulunanlar eklemenize olanak tanır. Bu sayede, proje tartışmalarını belirli uzmanlık alanlarında liderlik yapabilecek ilgili takım üyelerine kolayca devredebilirsiniz.

🌟 İşte neden seveceksiniz

ClickUp'ın yerleşik bahsetme özelliği ile ilgili departmanların dikkatini verimli bir şekilde çekin

Otomasyon StandUp'lar ile takımınızın engelleri, riskleri ve öncelikleri hakkında anında bilgi edinin

Entegre edilmiş Zihin Haritaları, grafikler ve görev bağlantıları ile her notta görsel bağlam oluşturun

🔑 İdeal kullanım alanları: Her müşteri için merkezi not tutmak isteyen takım liderleri, proje yöneticileri ve müşterilerle yüz yüze çalışan profesyoneller.

🧠 İlginç bilgi: "Toplantı" kelimesi henüz ortaya çıkmadan önce, eski Yunanlılar kraliyet haberleri ve konsey sohbetleri için Agora'da toplanıyorlardı. Monday standup toplantıları en azından MÖ 4. yüzyıldan beri yapılmaktadır. O zamanlar, bu toplantılar daha çok ciddi bir toga partisi gibiydi.

3. ClickUp Tekrarlayan Toplantı Notları Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Tekrarlayan Toplantı Notları Şablonu ile takımınızın uyumunu ve toplantılarınızın verimliliğini koruyun

Bir sonraki kaotik toplantınızı hızlı ve odaklanmış bir sprint haline getirmek ister misiniz? ClickUp'ın Tekrarlayan Toplantı Notları Şablonunu deneyin. Tüm gündem öğeleri kendi başlıklarına sahiptir ve zaman açısından hassas konuşmaları yönlendirmeye yardımcı olur.

Notlar anında görevlere, Kanban kartlarına veya zaman çizelgesi grafiklerine dönüştürülen özel bir görünüm olarak erişebilirsiniz. Bir sonraki toplantı tarihini belirlemeniz mi gerekiyor? Bunun için de bir alan var.

🌟 İşte neden seveceksiniz

Toplantı yapısı bölümüyle tüm tartışmalar için önceden tanımlanmış bir sıra belirleyin

Proje özetlerini yayınlayın, gerçek zamanlı düzenleme yoluyla müşterilerle işbirliği yapın ve geri bildirimleri anında eyleme dönüştürün: ClickUp Belge

Oyları ve görev durumunu harita eden gömülü bir tablo ile bakış açılarını yakalayın ve eylem noktalarını kesinleştirin

🔑 İdeal kullanım alanları: Karar, geri bildirim ve takip için düzenli durum toplantıları düzenleyen müşteri başarı yöneticileri, ajans takımları veya CRM danışmanları.

4. ClickUp Toplantı Tutanağı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Toplantı Notları Şablonu ile gündemler, kayıt bağlantıları ve yapay zeka destekli transkriptlerle dolu etkileyici notlar sunun

ClickUp Toplantı Notları Şablonu, tüm müşteri toplantı notlarınızı birleştirmek ve düzenlemek için tasarlanmış başka bir önceden tasarlanmış çerçevedir. Şablon, kendi özel alanına ihtiyaç duyan derinlemesine proje toplantıları için mükemmel olan bir alt sayfa ile birlikte gelir. Ayrıca, tutarlı ve görünür bir sürekliliğe ihtiyaç duyan hızlı kontroller için uygun bir sayfaya da sahiptir.

Her arama sayfa gündemi, katılımcıları, kaynak bağlantılarını ve eylem noktası tablolalarını içerir. Toplantıdan önce alt sayfa kopyalamanız yeterlidir, hazırsınız demektir.

🌟 İşte neden seveceksiniz

ClickUp Toplantıları ile Zoom bağlantıları, zengin biçim içerik ve tek tıklamayla kontrol listeleri ekleyin

Sağ paneldeki emoji zenginliği ile anahtar anlara anında ulaşın

Platformun sorunsuz proje hiyerarşi ile tüm müşteri toplantı tutanaklarınıza erişin

🔑 İdeal kullanım alanları: Uzun form strateji görüşmeleri ve hızlı tempolu takım toplantılarını yöneten proje yöneticileri, müşteri ile yüz yüze çalışan ekipler ve danışmanlar.

📮 ClickUp Insight: Bir takımın zamanının %60'ından fazlası bağlam, bilgi ve eylem öğelerini aramakla geçiyor. Çeviri? Net bir toplantı gündemi, işinizde herkesin çabalarını ve eylemlerini hızlandırma potansiyeline sahiptir. ClickUp Brain ve ClickUp AI Notetaker burada kullanıldığında, gündem oluşturmak bile otomatik, akıllı ve projenizin önceliklerine göre özelleştirilir. ClickUp Brain, geçmiş toplantıları, öncelikleri ve görevleri kullanarak sonraki adımları önerirken, AI Notetaker tartışmaları kaydeder, eylemleri atar ve durumları gerçek zamanlı olarak günceller 💫 Gerçek Sonuçlar: ClickUp AI Notetaker, toplantı verimliliğinizi %30'a kadar artırabilir.

5. ClickUp Toplantı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Toplantı Şablonu ile müşteri toplantısından sonra her eylem noktasını yönetin ve her içgörüyü görselleştirin

ClickUp Toplantı Şablonu, fikirleri anında kaydetmek istiyorsanız en iyi seçimdir. Klasör şablonu olarak tasarlanan bu şablon, 1:1 görüşmeleri, takım toplantılarını ve tekrarlayan aramaları düzenli bir şekilde ayrıştırarak görev listelerinizi ve notlarınızı düzenli tutar.

Entegre takvim görünümü, tüm ay boyunca iş yükünüzü görselleştirir. Şablon ayrıca, "Planlanmamış" durumundan "Toplantı Sonrası Eylem Öğeleri" durumuna akışlarla ne zaman dinlemeniz ve ne zaman harekete geçmeniz gerektiğini anlamanıza yardımcı olur.

🌟 İşte neden seveceksiniz

Toplantılarınıza şık bir dokunuş ekleyin ve müşteriye sunmaya hazır sunumları Google Slides görünümüne bağlayın

Aramaları doğrudan şablonun görevlerine bağlayın ve ClickUp AI Notetaker ile transkriptleri, özetleri ve eylem öğelerini otomatik olarak oluşturun

Sonuç odaklı kalın ve toplantıları tema ve konulara göre düzenleyen Pano Görünümü ile bağlam ve amaç odaklı toplantılara katılın

Her toplantı notuna, siz telefonu kapatmadan önce atanmış, önceliklendirilmiş ve uygulamaya hazır görevler eklenir

🔑 İdeal kullanım alanları: Haftada birden fazla kontrol toplantısı düzenleyen ve konuşmaları, kararları ve sonraki adımları izlemek için otomasyona ihtiyaç duyan hesap yöneticileri ve takım liderleri.

💡 Bonus: Eğer şunları yapmak istiyorsanız: ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint ve web'de anında arama yapın

Talk to Metin özelliğini kullanarak ellerinizi kullanmadan, her yerde sesinizle sorular sorabilir, dikte edebilir ve işlerinizi komut edebilirsiniz

ChatGPT, Claude ve Perplexity gibi birbirinden bağımsız düzinelerce AI aracını, tek bir LLM'den bağımsız, kurumsal kullanıma hazır çözümle değiştirin ClickUp Brain MAX'ı deneyin — işinizi bildiği için sizi gerçekten anlayan AI Süper Uygulayıcı. Bu, koleksiyonunuza ekleyeceğiniz başka bir AI aracı değildir. Bu, hepsinin yerini alan ilk Bağlamsal AI uygulayıcıdır.

6. ClickUp Toplantı Gündemi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Toplantı Gündemi Şablonu ile bağlam oluşturun, tartışma noktalarını paylaşım yapın ve müşteri toplantı akışınızı önceden yapılandırın

Görüşmelerden önce bağlamı ayarlama sanatını mükemmelleştirmek mi istiyorsunuz? ClickUp Toplantı Gündemi Şablonuna göz atın. Bu çözüm, toplantı türünü, konumunu, görüşme bağlantısını ve zamanlamasını belirlemek için hızlı bir tablo ile başlar.

Net bölümleri, toplantı gündeminde tartışılacak konuları ve beklenen eylem maddelerini düzenler. Şablon, bir sonraki görüşme zamanları ve kayıtlar gibi toplantı sonrası takip edilecekler ile sona erer.

🌟 İşte neden seveceksiniz

Kolaylaştırıcı, not tutan ve katılımcı gibi net katılımcı rolleri ile verimli bir tartışma yürütmeye odaklanın

Özelleştirilebilir, şifreli genel ve gizli paylaşım bağlantıları ile e-posta alışverişini ortadan kaldırın

ClickUp Bağımlılıkları ile her bir eylem noktasının neyi beklediğini, neyi takip ettiğini ve neyi blok ettiğini gösteren otomatik bir sıra oluşturun

🔑 İdeal kullanım alanları: Gündemi önceden ayarlamak ve notlarıyla yapıcı içgörüler sunmak isteyen organizatörler, proje liderleri ve satış etkinliği planlayıcıları.

📖 Ayrıca okuyun: Takım Başarısını Sağlamak için Etkili Satış Toplantı Gündem Şablonları

7. ClickUp Proje Başlangıç Toplantısı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Proje Başlangıç Toplantısı Şablonu ile takımınızı ve paydaşlarınızı ilk günden itibaren uyumlu hale getirin

Harika bir yol haritası var ama başlangıç tartışmalarını öne çıkarmak mı istiyorsunuz? ClickUp Proje Başlangıç Toplantısı Şablonu tam da bunu yapmak için tasarlanmıştır. Şablon, rol atamadan inceleme dönüm noktalarının belirlenmesine kadar her şeyi kapsayan ayrıntılı 10 adımlı başlangıç kontrol listesi ile lansman öncesi kaosu ortadan kaldırır.

Şablonda, her bir maddeyi işaretlediğinizde güncellenen canlı bir ilerleme çubuğu da bulunmaktadır.

🌟 İşte neden seveceğinizin nedenleri

Tamamlandı başlangıç toplantısı kontrol listelerinizi, yerleşik ek dosya alanları ve hızlı dışa aktarma seçenekleriyle kapsamlı SOP'lara dönüştürün

Etkinlik bölümüyle tüm değişiklikleri harita, yorumları paylaşım ve sürüm geçmişlerini izleme ile takip edin

ClickUp Otomasyonları ile başlangıç görevleri tamamlandıktan sonra, projeyi GoLive'a taşımak veya hesaplara atamak gibi sonraki adımları tetikleyici olarak başlatın

🔑 İdeal kullanım alanları: Daha net başlangıçlar ve daha açık lansman yolları arayan yazılım, satış ve üretim takımları.

8. ClickUp Toplantı Tutanağı MOM Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin Proje durumlarını, eskalasyon güncellemelerini ve ClickUp'ın Toplantı Tutanağı MOM Şablonu ile kaydedin

ClickUp Toplantı Tutanağı (MoM) Şablonu, DM'ler gelmeye başlamadan önce içgörülerinizi paylaşmanız gerektiğinde başvurabileceğiniz bir şablond ur. Katılımdan bir sonraki toplantının gündemine kadar her görüşmeyi net alt görevlerle yönlendirir.

Çözüm ayrıca toplantı türünü, sorumlu departmanı, kolaylaştırıcıyı ve zaman tutucuyu kaydetmek için birden fazla Özel Alan özelliğine sahiptir.

🌟 İşte neden seveceksiniz

Toplantı sonrası geri bildirim kontrol listesi ile müşteri görüşmelerinizi iyileştirin

AI destekli alt görev önerileriyle toplantı tutanaklarına ilgili, bağlamsal eylem noktaları ekleyin

Toplantıları daha verimli bir şekilde yürütün ve zaman takibi özelliği ile her müşteri toplantısı eylem noktasının ne kadar sürdüğünü ölçün

🔑 İdeal kullanım alanları: Olakış toplantılar düzenlemek, eylem ögelerini kaydetmek ve tartışmaların yürütülme şeklini iyileştirmek isteyen takımlar, danışmanlar ve müşteri yöneticileri.

👀 Biliyor muydunuz? MoM'daki "minutes" (dakika) kelimesi zamanla yapılacak hiçbir şey yoktur. Aslında Latince " minuta scriptura " kelimesinden türemiştir ve "küçük yazı" veya "kısa notlar" anlamına gelir.

9. ClickUp 1:1 Toplantı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp 1:1 Toplantı Şablonu ile müşteri konuşmalarınızı net, stratejik ve tek bir yerde tutun

Üç aylık müşteri kontrolü yaklaşıyor mu? ClickUp 1:1 Toplantı Şablonu, bire bir görüşmelerinizi daha az dağınık ve daha stratejik hale getirecek. Basit bir trafik ışığı emoji kontrolüyle başlar, çünkü "Nasıl hissediyorsunuz?" sorusu hızlı ve anlamlı olmalıdır.

Buradan, metin alanlarına geçerek en önemli öncelikleri tartışır, başarıları vurgular ve sonraki adımları harita yapar. Kısacası, bu şablon müşteri ilişkilerini ve klinik değerlendirmeleri mükemmel bir şekilde birleştirir.

🌟 İşte neden seveceksiniz

Gömülü görev referansları ile teslim edilecekler, eskalasyonlar veya anahtar tartışmalara geri bağlantı kurun

Yerleşik sayfalar ve zengin biçim ile daha yapılandırılmış bir ilişki için her 1:1, üç aylık senkronizasyon veya stratejik incelemeyi takip edin

Görsel öğelere, tepkilere ve emojilere tek tıklamayla erişerek netlik ve sinyal tonu ekleyin ve zorlu geri bildirimleri bile daha kolay işleyin

🔑 İdeal kullanım alanı: Her müşteri ile kusursuz, kişiselleştirilmiş ve verimli bire bir görüşmeler yapmak isteyen hesap yöneticileri ve danışmanlar.

10. ClickUp Toplantı Takip Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Toplantı Takip Şablonu ile her müşteri görüşmesinde tutarlılık, netlik ve hesap sağlayın

ClickUp Toplantı Takip Şablonu, daha tutarlı ve yüksek kaliteli müşteri konuşmaları yapmak isteyen takım ve yöneticiler için geliştirilmiştir. Kanban panosu görünümüyle yaklaşan toplantı konularını görselleştirir ve flash kart biçimiyle gündemleri anında kolayca ayarlayabilirsiniz.

Çözüm ayrıca, ekip liderlerinin ve Scrum Master'ların görüşmelerdeki iş yüklerini ve kapasitelerini planlamalarına yardımcı olmak için takvim ve zaman çizelgesi görünümüne de sahiptir.

🌟 İşte neden seveceksiniz

Adım adım şablon kılavuz sayfa ile yeni kullanıcıların öğrenme sürecini en aza indirin

Yapılandırılmış Toplantılar Görünümü ile sonuçları, katılımcıları ve takip işlemlerini kaydedin

AI Agent özelliğini kullanarak toplantı sonrası raporlar oluşturun, bilgi tabanlarını güncelleyin ve entegrasyonları başlatın

🔑 İdeal kullanım alanları: Daha sorunsuz, daha akıllı ve daha otomasyonlu toplantılar hedefleyen takım liderleri, proje yöneticileri ve müşteri ile yüz yüze çalışan takımlar.

👀 Biliyor muydunuz? Robert's Rules of Order , 140 yıl önce bir ordu mühendisinin hiçbir önceden haber verilmeksizin kaotik bir kilise toplantısına dahil edilmesiyle ortaya çıktı ve bu uygulamalar hala organize toplantılar için altın standart olarak kabul ediliyor!

11. ClickUp Toplantı Kontrol Listesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Toplantı Kontrol Listesi Şablonu ile hızlı tempolu müşteri toplantılarında bile dikkatinizi kaybetmeyin ve hiçbir ayrıntıyı kaçırmayın

Sırada: ClickUp'ın Toplantı Kontrol Listesi Şablonu, arka arkaya müşteri görüşmeleri yapan takımlar için tasarlanmış hepsi bir arada bir belgedir. Daha akıllı hazırlık yapmanıza, daha sıkı toplantılar yürütmenize ve hiçbir şeyi kaçırmamanıza yardımcı olacak kontrol noktalarıyla doludur.

Planlama onaylarından yönetim planlamasına kadar, kontrol listesi her şeyi kapsar. Bunu, müşteri konuşmalarını kusursuz, mükemmel ve etkileyici hale getiren nihai görüşme öncesi ritüel olarak düşünün. Sanki bir toplantı koçu hazır bekliyor gibi!

🌟 İşte neden seveceksiniz

Yerleşik Temel Kurallar bölümüyle toplantı kurallarını ayarlayın ve paylaşım yapın

Entegre 'Wiki olarak işaretle' özelliği ile toplantı sürecinizi sabitleyin ve referans alın, tüm gelecekteki müşteri toplantı notları için bir standart olarak bağlantı içgörülerle birleştirin

Toplantı öncesi, sırası ve sonrası görevleri kolayca bir kontrol listesi formuna ayırın

🔑 İdeal kullanım alanları: Her müşteri görüşmesinin düğme, eyleme geçirilebilir ve iyi belgelenmiş olmasını isteyen hesap yöneticileri, müşteri başarı takımları ve hizmet liderleri.

🧠 İlginç bilgi: Jeff Bezos, toplantıya katılan herkesi doyurmak için iki pizza yetmiyorsa, grubun çok büyük olduğunu savunur. İki pizza kuralı, katılımcı sayısını kontrol altında tutar ve yalnızca ilgili takım üyelerinin zamanını harcamalarını sağlar.

ClickUp ile Müşteri Çağrılarını Büyüme Fırsatlarına Dönüştürün

Müşteri toplantıları, değişimi teşvik etmek ve şeffaflığı korumak için etkili bir yoldur. Etkili toplantı tutanakları ve notları, projenin yönünü anlamayı ve müşterinin vurgulamadığı ihtiyaçları ortaya çıkarmayı kolaylaştırır.

Neredeyse her toplantı türü için özelleştirilebilir şablonlar araştırdık. Benzersiz bir şablona ihtiyacınız varsa, seçenekleri kolayca değiştirebilirsiniz.

Unutmayın, mükemmel şablon kapsamlıdır ve yapay zeka, görev yönetimi ve görselleştirme gibi özellikler sunar. ClickUp tüm bunları ve daha fazlasını sunar.

Ayrıca anlık şablonlar, yerleşik video görüşme araçları, canlı transkripsiyon ve analiz özellikleri de sunar. Dağınık post-it'lere dayalı özellik güncellemelerine son vermeye hazır mısınız?

ClickUp'a bugün kaydolun!